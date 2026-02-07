2026年版 ファン・オーディエンスエンゲージメントプラットフォーム10選

問題は「どうすればより多くのファンを獲得できるか？」ではない。

「セカンドスクリーンで視聴し、集中力が短く、同時に10もの他の要素が注目を競う状況で、どうすれば繰り返し視聴してもらえるのか？」

現代のファンはリアルタイムで投票し、予想し、遊び、反応し、報酬を集め、存在を認められたいと考えています。そして今、成功を収めているチームこそが、受動的な視聴者を積極的なコミュニティへと変えているのです。

ファンエンゲージメントプラットフォームはまさにこのために存在します。ライブ投票、クイズ、プレゼント企画、チャット、ロイヤルティプログラム、パーソナライズされた体験を可能にし、あらゆる試合、ショー、新商品発売を特別なイベントへと昇華させます。

本ブログでは、トップ10のファンエンゲージメントプラットフォームを徹底分析。各プラットフォームの強みと、自社のオーディエンスに最適な選択方法をご紹介します。

ファン・オーディエンス・エンゲージメント・プラットフォームとは？

ファンエンゲージメントプラットフォームとは、スポーツチーム、エンターテインメントブランド、 コンテンツ作成者が視聴者と有意義な双方向関係を構築するためのソフトウェアです。インタラクティブなデジタル体験、 ゲーミフィケーション、ロイヤルティプログラム、リアルタイムコミュニケーションツールを活用し、受動的な視聴者を能動的な参加者へと変えます。

特に恩恵を受けるのは、プロスポーツリーグ、OTTストリーミングサービス、熱心なコミュニティを構築する作成者など、オーディエンスとの接続を深めたい組織です。

ファン・オーディエンスエンゲージメントプラットフォームソフトウェア 概要

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp フォームからタスクへの自動化、キャンペーンとコンテンツのワークフロー、ドキュメントと校正、アイデア創出と回答のためのAI、ダッシュボードと自動化 AI搭載のワークスペースでファンエンゲージメントキャンペーンとコミュニティワークフローを一元管理 Free Forever；企業向けカスタム価格設定 Salesforce Media Cloud メディアCRMとデータモデル、購読者ライフサイクル管理、広告販売管理、ローコードOmniStudioツール、Einstein AI 企業向けメディア・エンターテインメント組織 有料プランは月額325ドル/ユーザー（年額一括払い）から LiveLike エンゲージメントSDK、ライブ投票とクイズ、予測機能、ライブチャット、分析連携機能 ファンアプリ内にリアルタイムの双方向性とゲーミフィケーションを追加 カスタム価格設定 Genius Sports FANHubの活性化、動的クリエイティブ最適化、無料プレイゲーム スポーツリーグとベッティング連携型エンゲージメント カスタム価格設定 Cortex ファンデータプラットフォーム、アクティベーションとジャーニー、コンテンツエンジン、スポンサーシップ、在庫管理ツール ファンデータ、コンテンツ、商業在庫の接続を実現 カスタム価格設定 モンテロサ イベントセンター、再利用可能なインタラクティブ要素、オーディエンスプロフィール、ストリーム同期、登録用コンバーター、スポンサーの価値 インタラクティブな体験を配信・ストリーミング カスタム価格設定 Flockler ソーシャルアグリゲーションとUGCウォール、モデレーション機能、ブランドレイアウト、ショッピング対応ギャラリー ソーシャルメディア集約とUGC（ユーザー生成コンテンツ）表示 有料プランは月額129ドルから スポーツファン向け ストリーム内インタラクティブオーバーレイ、ライブ予測＆クイズ、スポンサーモーメント、クロスプラットフォームSDK インストリームエンゲージメントオーバーレイ カスタム価格設定 Choicely ノーコードファンアプリビルダー、投票＆バトル機能、プッシュ通知、ウェブ埋め込み ノーコードで起動するブランドファンエンゲージメントアプリの立ち上げ Freeプランあり。有料プランは月額16ドルから。 Socios.com ファン・トークン・オファリング（FTO）、拘束力のある投票と拘束力のない投票、トークン限定報酬、ARトークンハント、モバイルゲームとクイズ ファン・トークンとブロックチェーンベースの影響力 カスタム価格設定

ファンエンゲージメントプラットフォームを選ぶ際のポイント

注目すべき主な機能はこちら：🛠️

トップ10 ファン・オーディエンスエンゲージメントプラットフォーム

それでは、トップ10のファンエンゲージメントプラットフォームを詳しく見ていきましょう。各プラットフォームが最も得意とする機能をご紹介します👇

1. ClickUp（AI搭載ワークスペースでファンエンゲージメントキャンペーンとコミュニティワークフローを同時に運用するのに最適）

ファンエンゲージメントとは、複数の要素を同時に取り組むことを意味します。

キャンペーンの配信、コンテンツの承認、コミュニティ会話のモデレーション、作成者成果物の追跡、そしてプランを一夜で変える可能性のある絶え間ないファンフィードバック。😵‍💫

分散したチャット、スプレッドシート、ドキュメントで全てが処理されると、何が起きているのか、次の決定権が誰にあるのかを見失うリスクがあります。

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」が登場。計画、実行、AIを単一システムに統合し、仕事が常にその背景と結びついた状態を維持します。

まず最初に、ClickUpフォームがあります。コンテストエントリー、VIP問い合わせ、作成者提出、スポンサー納品物、コミュニティからのエスカレーションなど、ファンエンゲージメントのリクエストはあらゆる場所から発生します。

ClickUpフォームでコンテスト、VIP、スポンサー、作成者からのファンエンゲージメントリクエストを収集

フォームを活用すれば、これらをシームレスに収集し、ClickUp!内のタスクに変換できます！

つまり、ClickUpタスクはエンゲージメントチームにすべての仕事のコントロールセンターを提供します。キャンペーンの起動、作成者納品物、モデレーション待ちリスト、スポンサー契約など、すべての仕事が所有者とフェーズを伴う測定可能なタスクとして管理可能です。

ClickUpタスクで、あらゆるアクティベーションと成果物を自社所有の追跡可能な仕事に変換

ファン、スポンサー、購読者の「ライフサイクル」を把握したい場合、複雑なコンサルタント主導のジャーニービルダーは不要です。ClickUpカスタムフィールドを活用しましょう！アカウントとキャンペーンを連携させるには「関係フィールド」、フェーズ完了状況を追跡するには「進捗フィールド」、エンゲージメントの健全性を評価するには「式フィールド」をご利用ください。

あらかじめ定義された顧客体験の構造を提供しつつ、エンゲージメント戦略の進化に合わせてステップを柔軟に変更できる自由度を備えています。

ClickUpカスタムフィールドで関係性・進捗・式フィールドを活用し、キャンペーンの健全性を追跡

そして仕事が体系化されると、次に必ず浮かぶ疑問がある。プレイブックはどこに保管されるのか？キャンペーン途中でプランが変更された時、チームはどのように連携を維持するのか？

答えはClickUp Docsです。Docsはキャンペーン概要、作成者ガイドライン、モデレーションルール、エスカレーションステップ、スポンサーメモ、返信テンプレートなど、あらゆる情報を一元管理する信頼できる情報源を提供します。1つのDocをキャンペーンhubとして構築し、各アクティベーション、チャネル、パートナーごとにネストされたページに分割することで、文脈を容易に把握し、更新もシンプルに保てます。

ClickUp Docsでブリーフ、ガイドライン、テンプレートを一元管理し、信頼できる情報源を確立

リアルタイムのエンゲージメント体験を構築する際、ClickUpはその体験を支えるエンジンルームとなります。ドキュメントで台本や進行メモを作成し、チームが投票やスポンサークリエイティブを最終調整している間、ClickUp校正でビデオフレームや画像アセットに直接コメントを残せます。

迅速かつ一貫した対応を維持するには、組み込みAIアシスタント「ClickUp Brain」をご利用ください。

ClickUp Brainは、新たなエンゲージメントコンセプトのブレインストーミング、投票質問の草案作成、プレゼント企画の仕組み検討、ソーシャルコピーやプッシュ通知のバリエーション構築を支援します。

ClickUp Brainでエンゲージメント案・アンケート質問・ソーシャルコピーをブレインストーミング＆下書き

また、答えや資産へのショートカットにもなります。ClickUp Brainに「承認待ちのキャンペーンはどれですか？」や「最新のスポンサー用クリエイティブはどこにありますか？」と尋ねれば、必要な情報を瞬時に表示します。

ビジュアルが必要な時は、Brainが画像を生成します。ソーシャルメディアのコンセプトを素早くサポートしたり、試合日のグラフィックを草案したり、デザイン前に確認したいプレースホルダーのブランド素材を作成したりするのに最適です。

ClickUp Brainでビジュアルやあらゆる種類の画像を生成*

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

カスタマイズオプションの多さは、新規ユーザーにとって圧倒的に感じられるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビュアーのコメント：

ClickUpの最大の強みは圧倒的な柔軟性です。急成長中のAI SaaS企業でクロスファンクショナルな取り組みを管理する者として、タスク・ドキュメント・目標・チャット、さらには軽量なCRMのようなパイプラインまでを単一プラットフォームに統合できる点を高く評価しています。データを複製せずにリスト表示、ボード表示、カレンダー表示、ガントチャートビューを切り替えられる機能は大幅な時間節約につながります。カスタムフィールド、自動化機能、ダッシュボードにより、当社の営業と製品開発のワークフローを正確に再現できます。

ClickUpの最大の強みは圧倒的な柔軟性です。急成長中のAI SaaS企業でクロスファンクショナルな取り組みを管理する者として、タスク・ドキュメント・目標・チャット、さらには軽量なCRM風パイプラインまでを単一プラットフォームに統合できる点を高く評価しています。データを複製せずにリスト・ボード・カレンダー・ガントチャートビューを切り替えられる機能は大幅な時間節約につながります。カスタムフィールド、自動化機能、ダッシュボードにより、営業とプロダクトのワークフローを正確に再現できます。

2. Salesforce Media Cloud（企業向けメディア・エンターテインメント組織に最適）

viaSalesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud（現Agentforce Media）は、メディア・エンターテインメントチーム向けに構築された業界特化型CRMです。オーディエンス拡大、購読者体験設計、広告販売を運用する必要があるチームに最適です。オーディエンスデータと広告主データを接続し、そのコンテキストをAgentforce SalesやAgentforce Serviceを含む販売・サービスワークフロー全体で運用可能にする設計となっています。

さらに、Media Cloudはライフサイクルワークフローを強化。サブスクライバー・ライフサイクル管理（SLM）は「集客→獲得→提供→維持」のループに焦点を当て、事前定義された顧客体験フローと、顧客のインタラクションや製品情報を一元化する内部CSRビューを提供します。

収益化においては、広告販売管理（ASM）がメディア広告運用を中心に構築され、手動のバックオフィス仕事を削減し、クロスチャネルでのエンゲージメントとコラボレーションをサポートすることを目標としています。

Salesforce Media Cloudの主な機能

メディア特化型コマースモデル： メディア業界向けデータモデルに加え、企業製品カタログと業界別CPQを活用し、オファー・パッケージ・ガイデッドセリングを実現

AIを活用したレコメンデーション： アインシュタインAIを活用し、個々のファンの嗜好に合わせたコンテンツ、商品、体験を提案

ガイド付きファン・購読者体験を構築：ローコードツールでオムニスクリプトフローを作成し、チャネルやデバイスを横断した動的な顧客インタラクションを実現

Salesforce Media Cloudの制限事項

完全な体験を得るには、Media CloudをSalesforceの追加製品やアドオンと組み合わせる必要があり、導入の複雑さが増すことが多い

アカウント単位のレポート作成は制約を感じる場合があります。ユーザーによっては、3～4種類のレポートタイプを統合したビューに柔軟に組み合わせたいと考えるケースもあります。

Salesforce クラウドメディア 料金プラン

Media Cloud Growth: $325/ユーザー/月（年額課金）

Media Cloud Advanced: 475ドル/ユーザー/月（年額課金）

Media Cloud Einstein 1 for Sales: 850ドル/ユーザー/月（年額課金）

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850ドル/ユーザー/月（年額課金）

Salesforce Media Cloudの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Salesforce Media Cloudについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2レビュアーのコメント：

Salesforceプラットフォームで最も気に入っている点は、強力なレポート作成機能とダッシュボード機能です。アカウントとコンタクトのレイアウト、そして設定面での柔軟性も高く評価しています。ビジネスニーズに応じてフィールド、リレーションシップ、レイアウトをカスタマイズできる機能は、大規模な開発を伴わずにSalesforceを様々なユースケースに適応させられるため、私にとって非常に価値があります。

Salesforceプラットフォームで最も気に入っている点は、強力なレポート作成機能とダッシュボード機能です。アカウントとコンタクトのページのレイアウト、そして設定面での柔軟性も非常に高く評価しています。ビジネスニーズに基づいてフィールド、リレーションシップ、レイアウトをカスタムできる機能は、大規模な開発を伴わずにSalesforceを様々なユースケースに適応させられるため、私にとって極めて価値があります。

3. LiveLike（ファンアプリ内でのリアルタイム双方向性とゲーミフィケーション追加に最適）

viaLiveLike

LiveLikeは、スポーツチームやメディアチーム向けに開発されたオーディエンスエンゲージメントプラットフォームです。視聴中のファン参加を実現します。既存のファン体験基盤を置き換えるのではなく、エンゲージメントSDKで統合。モバイルアプリやウェブビデオ体験にインタラクティブな層を追加し、投票、クイズ、予想、ライブチャットなどを提供します。

CRM中心のプラットフォームと比較すると、LiveLikeはエンゲージメントエンジンに近い存在です。リアルタイム参加とコミュニティループに焦点を当て、その体験をプロデューサースイートとAPIを通じて繰り返し展開するためのツールを提供します。

LiveLikeの主な機能

インタラクティブウィジェットを即導入： 投票、クイズ、スライダー、応援メーター、AMA形式Q&Aを既成のエンゲージメントモジュールとして展開

アナリティクススタックでエンゲージメントを追跡： LiveLikeのアナリティクスダッシュボードとSDKフックを連携させ、クライアントサイドイベントを自社アナリティクスツールに送信

ロイヤルティ＆リワードエンジン： 参加で報酬を獲得できるポイント制システムを構築

LiveLikeのリミット

コンテンツ配信の遅延は、ライブエンゲージメントの瞬間のリアルタイム感を損なう可能性があります

ユーザーメッセージの遅延は、トラフィックが集中するイベント中のチャットのフローを妨げる可能性があります

LiveLikeの料金体系

カスタム価格設定

LiveLikeの評価とレビュー

G2 : 4.4/5

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはLiveLikeについてどう評価しているのか？

G2レビュアーのコメント：

Livelikeは視聴者エンゲージメントを強化し、リアルタイムでの交流を可能にするインタラクティブツールです。放送事業者が自社ブランドに合わせてカスタマイズできる専用ウィジェットと共有オプションを提供します。

Livelikeは視聴者エンゲージメントを強化し、リアルタイムでの交流を可能にするインタラクティブツールです。放送事業者が自社ブランドに合わせてカスタマイズできる専用ウィジェットと共有オプションを提供します。

4. Genius Sports（スポーツリーグ向け／ベッティング連携型エンゲージメントに最適）

viaGenius Sports

Genius Sportsは、試合前・試合中・試合後の瞬間を想定して構築されており、ファンの注目が各チャネルで行動へと変わる場を提供します。

Genius SportsのFANHubプラットフォームは、オムニチャネル活性化レイヤーとして機能します。つまり、FANHubはプログラムmatic広告とソーシャルメディア広告の購入、オーディエンス活性化、クリエイティブのパーソナライゼーションを、ファンが複数のスクリーンでどのように行動するかに基づいて構築された、スポーツを最優先とする単一のプラットフォームに統合します。

繰り返し参加を促すループを構築したい場合、GeniusはFanHubのゲームスイートを通じて無料フォーマットも提供します。クイズ、トーナメント形式の対決、ピックゲーム、投票などが含まれます。

Genius Sportsの主な機能

ファンID解決： FANHub:IDを活用し、ファンIDを単一プロフィールに統合。チャネル横断でのターゲットと測定を実現

スポーツトリガー型パーソナライゼーション： ダイナミッククリエイティブ最適化を活用し、スポーツの文脈とファンのシグナルに基づいてディスプレイ広告やビデオクリエイティブをカスタマイズ

セカンドスクリーン体験： ライブ視聴を強化する同期化された統計データとインタラクティブ要素を提供

Genius Sportsの制限事項

キャンペーンやメディア主導型のファン活性化スタックは、ライブ投票やチャットといったアプリ内インタラクションモジュールを主に求めるチームにとって、即戦力としての活用が難しい場合があります。

導入は通常企業規模に偏り、チームが一貫した効果向上を実感する前に、データ・メディア・測定ワークフロー全体の調整が必要となる

Genius Sportsの料金体系

カスタム価格設定

Genius Sportsの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Cortex（AIを活用したコンテンツ最適化とソーシャルエンゲージメントに最適）

viaCortex

Cortexはスポーツ向けに特化したファンエンゲージメント＆マーケティング技術プラットフォームです。コンテンツ、ファンデータ、商業在庫を接続。アクティベーション実施、ファンプロフィール保存、スポンサー成果追跡といった機能を別々のツールで運用する代わりに、これら全てをCortexが統合します。

主要な差別化要因は、スポーツ特化型ファンデータプラットフォームと、デジタルアクティベーションやライブコンテンツワークフローなどのエンゲージメントツールを組み合わせた点にあります。

つまり、クイズやコンテスト、フォーム提出などのデータが直接統合されたファンレコードに反映されるため、フォローアップのパーソナライズやパートナーへの価値証明に活用できます。

Cortexの主な機能

Cortexの制限事項

その機能（「ファンダムエンジン」など）はスポーツ特化ロジックでハードコードされているため、非競技イベントへの適応が困難です

MACH、APIファースト、ヘッドレスアーキテクチャは実装の複雑さを増し、チームは統合、データフロー、スタック設計のために技術リソースを必要とする可能性があります

Cortexの価格設定

カスタム価格設定

Cortexの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. Monterosa（放送・ストリーミング向けインタラクティブ体験に最適）

viaMonterosa

モンテロサは、Interaction Cloudクラウドプラットフォームを通じて、ファンエンゲージメントを製品レイヤーのように感じさせたいチームのために構築されています。

豊富なライブラリから既製のインタラクティブ「要素」を自由に組み合わせてカスタム体験を構築。その後、画面・配信・スタジアム内・放送などあらゆる媒体に展開可能で、再構築の手間が不要です。

有用な活用例として「イベントセンター」が挙げられます。これは試合日におけるワンストップの拠点として機能し、ライブコンテンツ、インタラクティブな瞬間、コマースが一体となります。ライブ解説、独占Clip、スポーツデータ、スコア予測ツールやクイズ、投票といったインタラクティブモジュールが、一つのタイムラインに統合されるイメージです。

モンテロサの主な機能

アイデンティティとファーストパーティデータ収集： オーディエンスプロフィールを活用し、インタラクションから行動データや嗜好データを収集。CRM、CDP、マーケティングプラットフォームへ連携し、セグメンテーションとスポンサーシップ成果を向上させます。

大規模投票・アンケート機能： 実績ある信頼性で、ライブ配信中に数百万の同時投票を処理

アクセスとコンバージョンツール：アクセスゲート、スポンサー、フィーチャーリンク、プロモーションバナーなどのコンバーターを活用し、参加を登録やパートナーの価値、追跡可能な成果へと転換します。

モンテロサの制限事項

一部の機能にはベンダー側の有効化が必要な場合があります（例：ドキュメントではIdentifyを有効化するために「チケットを発行する」よう指示）。これにより、導入タイムラインがサポート体制に依存関係になることになります。

サーバーサイドの制御APIを提供し、プログラムによるコンテンツ管理と自動化を実現。これにより、より深い統合には開発時間が必要となる場合があります。

モンテロサの価格設定

カスタム価格設定

モンテロサの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

7. Flockler（ソーシャルメディア集約とUGC表示に最適）

viaFlockler

Flocklerはソーシャルメディア集約・UGC表示プラットフォームです。13以上のソースからコンテンツを収集し、キュレーションした上で、ウェブサイトやデジタルスクリーン向けにブランド化されたウォール、グリッド、カルーセル、スライドショーとして公開します。

試合当日のhub、キャンペーンランディングページ、スポンサーページ、スタジアム内スクリーンなど、ファンコンテンツが体験の一部となる展示が必要なエンゲージメントに最適です。

ソーシャルフィードを超え、Flocklerはカスタムコンテンツやレビューを通じてソーシャルメディア以外のコンテンツ収集もサポート。投稿公開前の承認や不要なコンテンツの即時非表示を可能にするモデレーション機能と連動します。

Flocklerの主な機能

自動ソーシャルアグリゲーション： ハッシュタグ、メンション、特定アカウントに基づき、Instagram、Twitter/X、TikTok、YouTubeからコンテンツを収集

カスタマイズ可能なレイアウト： ブランドガイドラインに沿ったソーシャルウォール、カルーセル、グリッドを作成し、シームレスに埋め込み可能

購入可能なファンギャラリー：UGCに商品をタグ付けし、ソーシャルプルーフを商品ページやコマースページに接続するショッピング可能なフィードを作成

Flocklerの制限事項

公開後のタイル再配置にはリミットがあり、表示が開始されると画面上の正確な順序を手動で調整しにくくなります

オーガニックな新鮮さはファンコンテンツの量に依存し、ブランドやコミュニティが頻繁に投稿しないと壁面は静的な印象を与えがちです

Flocklerの価格

基本プラン: 月額129ドル

Businessプラン: 月額229ドル

プロプラン: 月額379ドル

プレミアム： カスタム価格設定

Flocklerの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFlocklerについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの声：

Flocklerの直感的な操作性と多様な設定オプションが気に入っています。ソーシャルウォール機能により、クライアント各社のウェブサイト上で可視性を得られる点が大きな利点です。特に、当社が利用する全ソーシャルメディアチャネルを一つのツールに集約できたこと、そして自動割り当て機能が優れている点を高く評価しています。Flocklerのインターフェースは明確に設計されており、非常に快適に使用できます。さらに、初期セットアップも非常に簡単でした。

Flocklerの直感的な操作性と多様な設定オプションが気に入っています。ソーシャルウォール機能により、クライアント各社のウェブサイト上で可視性を確保できる点が大きな利点です。特に評価しているのは、当社が利用する全ソーシャルメディアチャネルを一つのツールに集約できたこと、そして自動割り当て機能が非常に優れている点です。Flocklerのインターフェースは明確に設計されており、操作性が非常に快適です。さらに、初期セットアップも非常に簡単でした。

8. Sport Buff（ストリーム内エンゲージメントオーバーレイに最適）

viaSport Buff

Sport Buffは、ライブスポーツビデオ上に直接重ねて表示されるインタラクティブオーバーレイプラットフォームです。受動的な視聴体験を、ファンがリアルタイムで参加できるインタラクティブな体験へと変革します。ライブ投票、予想、クイズ、ビデオの展開に合わせて表示されるインタラクティブなプロンプトなど、タイミングを合わせたエンゲージメント要素を放送体験そのものに組み込みます。

Sport BuffはSDKとして提供されるため、放送局や権利保有者は自社OTTアプリやビデオ環境に組み込めます。これにより、製品にネイティブな体験を維持しつつ、ライブ配信・VOD・アーカイブコンテンツを横断したエンゲージメントのための再現可能なフォーマットを実現します。

収益化とデータ収集にも重点を置いています。このオーバーレイ機能は、配信中のコマースやスポンサーコンテンツをサポートし、エンゲージメントチームが新たな広告枠を創出すると同時に、今後のキャンペーンに活用できるインタラクションシグナルを収集することを可能にします。

Sport Buffの主な機能

非侵襲的なオーバーレイデザイン： インタラクティブな「バフ」カードがストリームの端に表示され、メインコンテンツをブロックすることなくファンを惹きつけます

予測＆クイズゲーム： ライブ配信中に試合結果を予測し、リーダーボードで競い合うファン参加型コンテンツを実現

クロスプラットフォーム配信： ウェブOTT、iOS、Android、その他パートナープラットフォームで同一のエンゲージメントレイヤーを運用

スポーツファン向けリミット

一部のユーザー体験フィードバックでは、登録プロンプトがストリームをブロックし視聴体験を損なう可能性があることが指摘されています

ライブ配信の遅延が生じると、ビデオフィードからリアルタイム感が損なわれるため、タイミングセットアップには細心の注意が必要です

スポーツファン向け価格設定

カスタム価格設定

スポーツファン向け評価・レビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Choicely（ノーコードでファンエンゲージメントアプリを立ち上げるのに最適）

viaChoicely

Choicelyはノーコードのモバイルアプリプラットフォームで、スポーツやエンターテインメントチームがブランド化されたファンアプリを構築し、イベント中やイベント間のインタラクティブなアクティベーションで常に新鮮さを保つために利用されています。

コンテンツ公開、更新情報のプッシュ、参加型イベントの実施をワンストップで実現したいエンゲージメントチーム向けに設計されています。

その魅力の大部分はスピードにあります。Choicelyのビジュアルエディターはリアルタイムでのアプリ編集をサポートし、ファンエンゲージメントツールキットは投票、アンケート、評価、調査、バトルといった一般的なアクティベーションフォーマットを網羅。アプリの外でもその瞬間を生き続けさせたい時には、ウェブ埋め込みも可能です。

Choicelyの主な機能

投票キャンペーンビルダー： 複数ラウンドの投票コンテスト、トーナメント方式の対抗戦、表彰キャンペーンを作成

投票の公正性対策： 投票操作に対する組み込み保護機能（レートリミットや検証オプションを含む）

ホワイトレーベル展開： カスタマイズ可能なデザインとドメインオプションで、自社ブランド名の投票体験を提供

Choicelyのリミット

コンテンツのアップロードは時々不具合が生じ、迅速な対応が必要な際に公開が遅れることがあります

完全にカスタム構築されたアプリと比較すると、カスタマイズには明らかなリミットがあり、特定のUIや機能要件を持つチームにとっては制約となる可能性があります。

チョイスリー価格設定

無料（ 月間アクティブユーザー最大50名まで）

プレミアムプラン：月額16ドルから

チョイスリー評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Choicelyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

全体的に、Choicelyとの仕事は非常に満足しています。素晴らしい企業であり、アプリ向けの最高のツールを提供しています。

全体的に、Choicelyとの仕事は非常に満足しています。素晴らしい企業であり、アプリ向けの最高のツールを提供しています。

10. Socios.com（トークンとブロックチェーンベースの影響力に最適）

Socios.comはブロックチェーン技術に基づく主要なファンエンゲージメントプラットフォームです。スポーツ・エンターテインメント事業者がファンに「所有権」と影響力のより深いレベルを提供するために特別に設計されています。

従来のロイヤルティアプリとは異なり、Sociosはファントークンを採用しています。これはファンが購入するデジタル資産で、ユニフォームデザインやスタジアム壁画、さらには入場曲など、チームの公式決定事項に対する投票権を獲得できます。

本プラットフォームは、ホームスタジアムを訪れることのない国際的なファン層を収益化したいグローバルブランド向けに設計されています。トークンを保有するファンはゲーミフィケーション化されたエコシステムに参加し、リーダーボード上で参加状況が追跡されます。これにより、VIP体験、サイン入り記念品、ミート＆グリートなど「お金では買えない」報酬を獲得できます。

Socios.comの主な機能

ファントークンオファリング（FTO）： クラブ公認の投票権や恒久的な「会員資格」を提供するブランドデジタル資産を発行

トークンゲート型報酬と体験： デジタル所有権を活用し、ファン活動レベルに応じた限定コンテンツ、先行アクセスチケット、現実世界の報酬をロック解除

拡張現実（AR）トークンハント： ファンがモバイルカメラを使って特定の場所でトークンや報酬を「収集」できるようにし、物理的・デジタル両面でのエンゲージメントを促進します。

Socios.comの制限事項

暗号通貨とブロックチェーンの利用は、技術に詳しくないファンにとっては障壁となり、十分な教育コンテンツが必要となります

トークンの価格変動は、資産の価値が下落した場合にファンの感情を悪化させ、エンゲージメントから注意をそらす可能性があります

Socios.comの料金体系

カスタム価格設定

Socios.comの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

チームが活用できるファンエンゲージメントエンジンを構築：ClickUpで実現

ファンエンゲージメントプラットフォームの選定はワクワクする作業です。しかし、それを毎週継続して運用することが真の難関です。アイデアは次々と湧き、承認プロセスは混乱し、資産は紛失し、得られた知見はチャットの隅に埋もれてしまうのです。

ClickUpがすべてを一箇所に集約します。

ClickUp Formsでリクエストやキャンペーン情報を整理された方法で収集。ClickUp Docsでプレイブック・タイムライン・進行表を作成。ClickUp Brainが文案作成からフィードバック要約、次ステップの抽出まで、文脈を把握した迅速な作業を支援します。

すべてが一体となることで、チームは調整に費やす時間を減らし、ファンが心から感動する瞬間を創出する時間が増えます。

よくあるご質問

CRMは顧客データを追跡し、販売やサービスを通じた関係性を管理します。一方、ファンエンゲージメントプラットフォームは、投票や予想、ゲーミフィケーションといったインタラクティブな体験に特化し、受動的な観客を積極的な参加者へと変えることに焦点を当てています。

もちろんです。多くのファンエンゲージメントプラットフォームは、投票や報酬、リアルタイム交流といった同様の仕組みを通じて視聴者との双方向関係を構築する必要があるストリーミングサービス、音楽アーティスト、コンテンツ作成者向けに提供されています。

ほとんどのプラットフォームは、マーケティングオートメーションツール、CRM、分析プラットフォームとのAPI連携やネイティブ統合を提供しています。キャンペーン管理自体には、チームがClickUpのようなプロジェクト管理ツールを活用し、 コンテンツ作成の調整、タイムラインの追跡、フィードバックの一元管理を行うことが一般的です。

モバイルファーストの体験を優先し、タイムゾーンを跨いだ リアルタイム交流機能と、分散した観客行動を把握する強力な分析機能を重視しましょう。さらに、デジタルファーストのファンが既に時間を費やしているストリーミングプラットフォームやソーシャルチャネルと接続できる柔軟な統合機能も探してください。