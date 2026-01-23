LinkedInプレミアムは価値があるか？メリット・デメリットと代替案

200カ国以上に12億人以上のユーザーを抱えるLinkedInは、世界最大のプロフェッショナル向けネットワーキングプラットフォームです。
ソーシャルメディア上の存在感と同様に、このプラットフォームにおけるプロフェッショナルな存在感はこれまで以上に重要です。クライアントの開拓、新たな就職機会の模索、人材の獲得、面接機会の増加など、あらゆる場面でLinkedInが最前線に立つのです。
確かに、LinkedInプレミアムアカウントはより多くのアクセスとインサイトをロック解除します。
ただし、会話の管理やフォローアップといった難しい部分は、すべてあなた自身に任せることになります。
とはいえ、ビジネスプレミアムアカウントでLinkedInの存在感を飛躍的に高める方法をお探しなら、このガイドがぴったりです。
LinkedInプレミアムが提供する機能
LinkedInは4つの主要カテゴリー（キャリア、Business、セールス、採用）でプレミアムプランを提供しています。各プランは特定のユーザー層を対象としており、それぞれ異なる機能セット、サブカテゴリー、価格設定が用意されています。
各プランの概要と主な機能を簡単にご紹介します 👇
|プレミアムプラン
|最適な対象者
|主な機能
|料金（概算）*
|プレミアムキャリア
|求職者、新たな役割を探るプロフェッショナル
|プロフィール閲覧者全員の確認、InMailクレジット5回分、求職者インサイト、給与データ、LinkedIn Learningへのアクセス権
|～月額29.99ドル
|ビジネスプレミアム
|創業者、コンサルタント、独立系プロフェッショナル
|無制限の人物閲覧、ビジネスインサイト、高度な検索フィルター、15回のInMailクレジット
|～月額59.99ドル
|セールスナビゲーター
|営業担当者、アウトバウンド活動を行う創業者、パートナーシップ担当者
|高度なリード＆アカウント検索、リードアラート、CRM連携、InMail送信リミット50通
|～月額99.99ドル
|リクルーター Lite
|採用担当者やリクルーター
|高度な候補者検索、採用インサイト、InMail、候補者追跡
|～月額170ドル
👀 ご存知ですか？ コールドメールの平均返信率は5.1%であるのに対し、LinkedIn電子メールメッセージ（DM）の返信率は10.3%と、2倍のエンゲージメント率を誇ります。にもかかわらず、アウトバウンド努力の90%は依然として電子メールに注がれています。
LinkedIn Premiumのメリット
LinkedIn Premiumのメリットを理解し、意思決定の指針としましょう。
強化された可視性とプロフィール分析
LinkedIn Premiumでは、最大365日間にわたり、誰があなたのプロフィールを閲覧したか、また検索・フィード・共有された接続・企業ページ経由など、どの経路であなたを見つけたかを確認できます。この情報は、先手を打つ必要がある場合に特に重要です。
例えば：
- 採用担当者があなたのプロフィールをビューしたら → パーソナライズされたDMで、自己紹介やそのポジションへの関心を伝える連絡をしましょう
- 見込みクライアントやリードがあなたのプロフィールを確認したら → 記憶に新しいうちに即座にフォローアップしましょう
- 採用担当者があなたのスキルセットを検索したとき→どのキーワードがアクセスを集めているかを正確に把握し、それに応じてプロフィールを最適化できます
ビジネスプレミアムアカウントではプロフィールにゴールドバッジが表示され、潜在的な雇用主やクライアントに対して信頼性をアピールできます。さらに匿名でプロフィールを閲覧でき、職種・企業サイズ・場所・業界・スキルセットで無制限に検索・フィルタリングが可能です。
💡 プロの秘訣：リード追跡テンプレートを活用し、LinkedInの接続をエンゲージメントレベルで分類しましょう。これにより、見込み客を「冷たい見込み客」と「コンバージョン準備が整った温かい見込み客」で区別し、適切な対応が可能になります。
ダイレクトなアプローチのためのInMail
プレミアムプランでは、ネットワーク外のLinkedInメンバーに連絡するためのInMailクレジットが3か月間継続して付与されます。これは、通常ならあなたの接続リクエストを見逃してしまう意思決定者や採用チームと繋がりたい場合に特に有効です。
ただし、InMailについて知っておくべき点がいくつかあります ⚠️
✏️ メモ: リクルーターは、14日間ごとの評価期間内に送信した100通以上のメッセージに対し、13%以上のInMail返信率を維持する必要があります。
高度な検索とリードフィルター
LinkedIn Premiumは高度な検索・フィルタリング機能を提供します。役職レベル、企業サイズ、経験年数、業界別に営業リードや見込み客を絞り込めます。これは、アウトリーチリストの作成、競合他社の採用動向の追跡、ターゲットアカウント内の意思決定者の特定において重要です。
|プラン
|利用可能な検索およびリードフィルター
|プレミアムキャリア
|企業、場所、業界で絞り込む
|ビジネスプレミアム
|業界・本社場所・従業員数で企業を検索現在の会社／過去の会社・役職名で見込み顧客を検索地域・氏名・出身校で見込み顧客を検索
|セールスナビゲーター
|ビジネスプレミアムのすべての機能に加え、以下の機能が追加されます：- 役職、職務、最近の転職歴による見込み客検索- 購買意向と共通のコネクションによる検索- 購買意図シグナルによる検索- カスタムリード/アカウントリストによるフィルタリング- 年間売上高と部門従業員数による企業検索- 保存済みアカウント内検索とカスタムアカウントリストによるフィルタリング- CRMに同期された企業検索
|リクルーター Lite
|タイトル・場所・企業・スキル・評価で絞り込み学校・業界・使用言語でフィルタリング資格フィルター付き高度な候補者検索
💡 プロの秘訣： ブール検索を活用してピンポイントなクエリを作成しましょう。キーワードと演算子を組み合わせて、必要な情報を正確に絞り込みます：
- AND: すべての条件を満たす必要があります（例: 「営業 AND マネージャー」）
- OR: いずれかの用語を含む（例: 「CEO OR 創業者」）
- NOT: 除外条件（例: 「マネージャー NOT インターン」）
- 引用符 ” “: 正確なフレーズを検索します（例: “ソーシャルメディアマネージャー”）
- 括弧 ( ): 複雑な検索のためのグループ化用語（例: 「(営業 OR マーケティング)NOT マネージャー」）。
学習と開発
LinkedIn Premiumでは、業界の専門家が教える20,000以上のコースにアクセスでき、現代で最も需要の高いスキルを中心に構成されています。Excelの式からAIの基礎、プロジェクト管理まで、すべての分野のコースが見つかります。
📚 さらに読む：ネットワーキングに最適なプロダクトマネージャーコミュニティ
ほとんどのコースには評価問題、演習ファイル、ビデオの文字起こしが含まれています。コースを完了するたびに、LinkedInプロフィールに自動的に表示される修了証と検証バッジが取得できます。
以下は、最も人気のあるLinkedIn Learningコースの一部です：
- Excel エッセンシャルトレーニング (Microsoft 365)：スプレッドシートの基本、式、ピボットテーブルをマスターする
- 戦略的思考：問題解決と意思決定のための戦略的フレームワークを構築する
- 無意識の偏見：偏見を認識し対処することで、より良い職場のリレーションシップを築く
- 時間管理の基本：整理整頓と生産性を維持するための戦略
- 生成AIのためのプロンプトエンジニアリング入門：プロンプトの微調整方法とAI言語モデルとの対話術を学ぶ
- 生成AIツールを活用した調査・執筆術：ChatGPTやAIチャットボットを活用し、調査・執筆スキルを向上させる方法
トップクラスの求人と応募に関するインサイト
プレミアムユーザーになると、自身の応募書類が他の応募者と比べてどう評価されるかを確認できます。LinkedInは不足しているスキルや経験を明確に示し、プロフィールが求人要件にどの程度合致しているかを可視化します。
LinkedIn Premiumのデメリット
Linkedinプレミアムは💰に見合う価値がある？ サブスクリプションを検討中なら、デメリットもチェックしてみてください。
上位のプレミアムプラン
費用はすぐに膨らむ可能性があります。特に、積極的に転職活動や営業活動をしていない場合です。以下がその費用の内訳です：
|プラン
|月額料金*
|月額料金（年額一括払い時）*
|プレミアムキャリア
|月額29.99ドル
|月額19.99ドル
|ビジネスプレミアム
|月額59.99ドル
|月額47.99ドル
|セールスナビゲーター コア
|月額99.99ドル
|月額79.99ドル
|セールスナビゲーター アドバンスト
|月額149.99ドル
|月額108.33ドル
|リクルーター Lite
|月額170ドル
|月額140ドル
全プランで1か月間の無料トライアルが利用できますが、クレジットカード情報の登録が必要です。
機能は実際には実現しない可能性があります
プレミアムプランに含まれる機能のリストは網羅的であり、おそらくすべてを活用することはないでしょう。
さらに知っておくべきことは：
- 低い返信率：InMailを送っても返信が保証されるわけではありません。特に、努力をかけずにテンプレート化したメッセージを乱発し、プロフィールに中身が伴っていない場合はなおさらです。ターゲット層がInMailを受け入れる姿勢にない場合、クレジットを無駄に消費するだけです。
- 高度な検索機能の過剰さ：カジュアルなネットワーキングや月に数件の求職活動のみなら、高度な検索フィルターは過剰な機能です。ほとんどの求職者は企業規模や技術スタックで絞り込む必要はなく、基本検索で十分です。
- 重複するプライベート閲覧機能について：無料アカウントユーザーがプライベートモードでプロフィールを閲覧した場合、プレミアムアカウントであってもその詳細情報は表示されません。閲覧者の一部が匿名で閲覧している状況では、「プロフィール閲覧者」機能の意義が損なわれます。
- 未使用のInMailクレジット：クレジットは3ヶ月間使用しないと失効します。積極的に見込み客開拓や就職活動を行っていない場合、これらのクレジットは繰り越されてしまい、一度も使われないまま消えてしまいます。
👀 ご存知でしたか？ プロフィールを完全に作成している場合、メンバーがあなたのInMailを受け入れる可能性は87%高くなります。人々が共感できるパーソナルブランドを構築しなければ、LinkedIn Premiumも効果を発揮しません。
知能が限定されたAI機能
LinkedInはプレミアムプラン全体でAIを活用したツールを提供しています：
- メッセージアシスト： AIを活用したパーソナライズされたアプローチを生成し、時間を節約しながら購買者の反応率を向上させます
- アカウントIQとリードIQ：AIを活用したアカウントとリードの即時インサイトにより調査時間を短縮
- AIを活用した求人分析：求職者との適合度を評価し、採用担当者の目に留まるための個別アドバイスを取得
- AIプロフィール作成アシスタント：プロフィールを強化し、より多くの機会を得るために目立つ存在に
- AIを活用したコーチングと学習： パーソナライズされたキャリアアドバイスとリソースの推奨を受け取れます
📮 ClickUpインサイト：回答者の62%がChatGPTやClaudeのような対話型AIツールを利用しています。その親しみやすいチャットボットインターフェースと、コンテンツ生成やデータ分析など多岐にわたる能力が、様々な役割や業界で人気を集める理由かもしれません。
ただし、ユーザーがAIに質問するたびに別のタブに切り替える必要がある場合、関連する切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担が時間の経過とともに蓄積されます。
ただし、ClickUp Brainは違います。ワークスペース内に常駐し、あなたの作業内容を把握。プレーンテキストプロンプトを理解し、タスクに極めて関連性の高い回答を提供します！ClickUpで生産性を2倍に高めましょう！
LinkedInプレミアムは価値がある？活用事例
メリットとデメリットを評価した結果、究極の疑問にたどり着きます：LinkedInプレミアムのサブスクリプションは本当に価値があるのか？
正直なところ、状況によります。
一部の専門家にとって、プレミアム機能は直接的に成約や内定につながります。一方で、完全に活用することのないツールに費やしたお金に終わる場合もあるのです。
プレミアムアカウントはいつ有効か？
✅ Freeプランで個人ブランドの構築やネットワーク拡大に取り組んできた方にとって、プレミアムプランは信頼性を高める手段となります。提供されるメトリクスやインサイトを活用すれば、エンゲージメントの追跡やアウトリーチ戦略の改善が可能になります。
プレミアムアカウントが効果を発揮するインスタンスをいくつかご紹介します：
|LinkedIn Premiumが有効なのはいつ？
|なぜ効果があるのか？
|あなたにぴったりの仕事を見つけたい
|複数の役割に積極的に応募する求職者は、応募者インサイトを活用して応募書類をカスタマイズし、採用担当者にパーソナライズされたInMailを送ることができます。プレミアムメンバーは、プラットフォームを通じて採用される確率が2.6倍高くなります。
|リード生成効率を高めるための投資予算を確保している方へ
|Sales Navigatorの高度なフィルターとリード推薦機能により、見込み客開拓が効率化されます。CRM連携によりアウトリーチとリード管理が合理化され、調査時間を大幅に短縮できます。
|複数の役割を同時に募集している場合
|リクルーターライトの高度な候補者検索、プロジェクトフォルダ、インメールクレジットにより、人材の発掘と管理が迅速化されます。年間5名以上の候補者を採用する場合、リクルーターライトの費用は十分に元が取れるでしょう。
|コンサルタントやフリーランスとしてサービスを提案している方へ
|ターゲット企業の意思決定者は、ほとんどの場合、突然の接続リクエストを受け入れません。接続リクエストを送る前に、パーソナライズされた温かいアプローチを行うことが効果的です。
❌ 決断をさらに簡単にするために。以下のいずれかに該当する場合、プレミアムは費用対効果が低い可能性があります：
|シナリオ
|プレミアムアカウントの限界
|カジュアルなネットワーキングをしている場合
|コンテンツの投稿、コメントへの参加、可視性の向上にはプレミアムアカウントは不要です。無料バージョンでも自然な関係構築は可能です
|フォローアップを追跡しない
|InMailは会話のきっかけを作りますが、プレミアムでは返信やリマインダー、継続的な関係の文脈を管理する手段がありません。フォローアップの遅れはROIを急速に低下させます
|あなたのアウトリーチ量が少ない
|月に数件のメッセージや応募を送るだけでは、プレミアムプランの継続的な費用を正当化することはほとんどありません
|自動化や体系化を期待している方へ
|プレミアムはワークフロー、シーケンス、リードパイプラインを提供しません。これはアクセス層であり、実行システムではありません
|期限付きの目標を設定していない
|明確な成果（面接、採用、契約）がなければ、プレミアムはパフォーマンス向上ツールではなく、使われずに放置されるサブスクリプションになりがちです
👀 ご存知ですか？InMailの開封率は電子メール（21.6%）と比べて2.5倍高い（57.5%）のです。返信を得るためには、相手の最近の活動に基づいて内容をパーソナライズし、温かみのあるアプローチを心がけましょう。最初のメッセージで売り込み口調にならないように注意してください。
LinkedInプレミアムバージョンとFreeバージョン：比較一覧
主要なLinkedIn機能と、Freeプランと有料プランで得られるものを比較します。
|機能
|無料LinkedInアカウント
|プレミアムプラン
|プロフィールビュー数
|過去5件（最大90日間）
|完全版リスト（365日間）とユーザー属性データ
|インメールクレジット
|None
|5（キャリア）、15（ビジネス）
|検索フィルター
|人、求人、投稿、グループ、企業、学校、イベントを絞り込むための基本フィルター。
|ブール値による高度な検索フィルター。1次、2次、3次ネットワーク外の人物を多数検索したい場合に便利です。
|AI機能
|NA
|特定の地域で利用可能
|応募者追跡
|NA
|求人投稿の閲覧者や応募ステータスを追跡する
|CRM連携
|NA
|HubSpot、Salesforce、Oracleなどとの連携が可能です
|月間の人物検索利用回数
|1次接続以外の人物に対する検索のリミット
|無制限（ただし求職者プランにはリミットあり）
|学習リソース
|アクセス制限あり
|20,000以上のコースにアクセス可能
|接続リミット
|30,000件の一次接続
|30,000件の一次接続
|推薦文と推薦事項
|推薦文を依頼し、プロフィールに表示する
|Freeプランと同様
とはいえ、ネットワーキングの成功はプレミアム機能だけではなく、戦略と継続的な取り組みによってもたらされます。Freeプランでも十分にLinkedInで成長し、人間関係を管理することは可能です。
LinkedIn Premiumの代替手段
LinkedIn Premiumの代替手段を、ネットワーキングツールとLinkedIn自動化ツールの2つのセクションに分けてご紹介します。
ネットワーキングツールには以下が含まれます：👇
1. AngelList（スタートアップ採用、創業者ネットワーク構築、初期フェーズ投資に最適）
AngelListはスタートアップのプロフェッショナル、創業者、投資家を単一のエコシステムで接続します。求職者はスタートアップの役割情報を閲覧でき、給与範囲や株式報酬の詳細を事前に確認できます。創業者は共同創業者探しや初期フェーズの人材採用に活用でき、投資家はプラットフォーム上で投資案件を発掘できます。
LinkedInが幅広いプロフェッショナル向けであるのに対し、AngelListはスタートアップの採用、資金調達、初期フェーズのネットワーキングに特化して設計されています。
AngelListの主な機能
- 透明性のある給与・株式データ：応募前に報酬範囲と株式保有率を表示し、予想外に低いオファーを防ぐ
- スタートアップ特化型求人掲示板：資金調達フェーズ、企業サイズ、技術スタック、リモート勤務の柔軟性で役割を絞り込み、ターゲットを絞った検索を実現
- 投資家と創業者のマッチング：業界、フェーズ、関心事項に基づき、スタートアップと潜在的な投資家・共同創業者を接続します
- 厳選された人材リスト：採用担当者は、将来の役割や紹介のために追跡したい候補者のプライベートリストを作成します
- 投資家向けシンジケート：エンジェル投資家が資金をプールし、経験豊富なリード投資家と共にスタートアップへ共同投資することを可能にします
AngelListのリミット
- 焦点を狭めることは、スタートアップやベンチャーキャピタルのエコシステム外にいるプロフェッショナルにとって有用性のリミットを置きます
- 役割には株式報酬を受け入れる世界中の応募者が集まるため、求職競争は激化する可能性があります
AngelListの価格設定
- 従来型：運用資産のサイズの0.1% + 年間1万ドル
- フルサービス：運用資産のサイズの0.15% + 年間2万ドル
📚 こちらもチェック：燃え尽きずに生産性を上げるハック集
2. Bumble Bizz（プレッシャーが少なく、リレーションシップを重視したプロフェッショナルなネットワーキングに最適）
Bumble Bizzは、右スワイプ式のデートメカニズムをプロフェッショナルなネットワーキングに導入しました。スキル、業界、そしてメンターシップ、協力者、クライアント、または就職機会といった探しているものを強調した、別のBizzプロフィールを作成します。アプリは近くの専門家を表示し、右にスワイプして接続するか、左にスワイプしてパスします。
「マッチ」機能は、LinkedInのコネクションリクエストやInMailのような形式ばったやり取りなしにダイレクトメッセージのロック解除を可能にします。トランザクション的な印象が少なく、プレッシャーの少ないネットワーキングを求めるフリーランサー、コンサルタント、起業家に最適です。
Bumble Bizzの主な機能
- スワイプ式マッチング：プロフィールを閲覧し、接続したい相手に右スワイプ。双方の同意に基づくネットワーキングを実現します
- 独立したプロフェッショナルモード：同一アプリ内で、デート、フレンドシップ、ビジネスネットワーキングの各モードを切り替え可能
- 場所ベースの発見：近隣のプロフェッショナルを見つけ、ローカルなネットワーキング、ミートアップ、コラボレーションの機会を創出します
- 関心と目標によるフィルタリング：相手が何を求めているか（採用、パートナーシップ、メンターシップ、フリーランスのクライアント）でマッチングを絞り込みます
- マッチ時のダイレクトメッセージ：承認待ちやInMailクレジットロック解除なしで即時チャットが可能に
Bumble Bizzのリミット
- LinkedInに比べてユーザーベースが小さいため、高レベルの経営幹部やニッチな業界の専門家が少ない
- カジュアルなインターフェースは、保守的な業界や上級管理職のネットワーキングの場では、あまりにも非公式に感じられる可能性があります
Bumble Bizzの料金体系
- カスタム価格設定
3. Xing（ドイツ語圏ヨーロッパでのプロフェッショナルネットワーキングに最適）
Xingはドイツ、オーストリア、スイス（DACH地域）で2000万人以上のユーザーを擁し、プロフェッショナル向けネットワーキングを支配しています。LinkedInと同様の機能を持ちながら、より強い地域市場浸透力を誇り、欧州のビジネス文化に合わせた機能を備えています。
プロフェッショナルは、このプラットフォームを活用して求人を探し、業界イベントに参加し、ドイツ語圏市場に特化した専門グループに加入しています。ターゲット層やビジネスがドイツ語圏ヨーロッパで展開されている場合、地域的な接続においては、XingがLinkedInよりも高いエンゲージメントをもたらすことがよくあります。
Xingの主な機能
- DACH市場での優位性：ドイツ、オーストリア、スイスにおける現地ビジネス接続構築において、LinkedInを上回る存在感
- イベント発見とネットワーキング：プロフェッショナル向けイベント、カンファレンス、ミートアップを閲覧。組み込みの参加登録機能と参加者ネットワーキング機能付き
- 業界特化型グループ：活発な議論や求人情報が集まる、ドイツのビジネス分野に特化したニッチなコミュニティに参加しましょう
- ProJobs機能：Xingの専門ネットワークを特にターゲットとする企業からの独占求人リストを掲載したプレミアム求人ボード
- GDPR準拠のプライバシー：欧州のプライバシー規制に沿った、より厳格なデータ管理と透明性
Xingの制限事項
- ドイツ語圏以外の地域でのグローバルなリーチのリミットにより、国際的なネットワーキングには効果的ではありません
- LinkedInに比べてユーザーベースが小さいため、欧州以外の市場では接続数が少なくなります
Xingの料金体系
- カスタム価格設定
💡 プロの秘訣： 絶え間ないネットワーキングや営業活動に疲れを感じていませんか？ 1日90～120分を特定の分野（LinkedInブランディングや見込み客へのアプローチなど）に集中して割く「タイムブロッキング」を活用しましょう。これにより、コンテキスト切り替えによる疲労を防ぎ、一日中散発的に取り組むよりも優れた結果が得られます。
Linkedin活用を完了させる自動化ツール
1. ClickUp（LinkedInでのアウトリーチ、フォローアップ、コンテンツプラン、関係管理を一元化するのに最適）
LinkedInでネットワーキングを行う際には、連絡先やフォローアップを一元管理できるワークスペースと、コンテンツをプランニングし結果を追跡できる場所が必要です。
登場：統合型AIワークスペース「ClickUp」。ワークフローとツールを統合し、LinkedInでのアウトリーチを一元管理可能にします。主な機能は以下の通りです：
事前作成済みテンプレートで連絡先リポジトリを追跡・管理
連絡先管理ツールや、すべてのビジネス連絡先とその情報を一元管理できる場所を持つことで、アウトリーチ活動がより効率的に行えるようになります。
大規模な見込み客・顧客・やり取りを管理する際には、ClickUpの連絡先リストテンプレートで全てを管理しましょう。
このテンプレートを活用して：
- フォームを通じて連絡先情報を収集—名前、電子メール、電話番号、LinkedInプロフィール、メモをツールを切り替えることなく取得
- カスタムステータス（初回接触、アクティブ、離脱、非アクティブ、見込み客など、より関連性の高いもの）で顧客情報を保存
- カスタムビューで連絡先を整理——リストビューで素早く確認、ボードビューで視覚的なパイプライン追跡、テーブルビューでデータを並べ替え可能
- Facebookプロフィール、場所、講演者電子メール、Instagramプロフィール、評価など11種類のカスタムフィールドを追加し、連絡先に関する重要な情報を保存し、連絡先データを簡単に可視化できます
- 連絡先レコードから直接、期日と優先度タグを付けてフォローアップタスクをチームメンバーに割り当て
💡 プロのコツ： 様々なアプローチシナリオに対応するテンプレートメッセージをClickUp Docsに保存しましょう。テンプレートメッセージにClickUp Brainの提案を組み合わせることで、パーソナライズされた人間味のあるメッセージを作成できます。これにより、チームはシステムを一から再構築する必要がなく、ロボットのようなメッセージで妥協することもありません。
コンタクトを追跡したら、次のステップは彼らを販売ファネルに沿って進めることです。
見込み客を逃さず、リードを評価し、フォローアップをスケジュールし、成約に結びつけるためのシステムが必要です。
ClickUpのセールスパイプラインテンプレートが解決策です。このテンプレートを使えば、以下のことが可能です：
- 初期コンタクトから成約まで、4種類のClickUpビューで取引フェーズを可視化
- 見込み客がフェーズを移動した際にタスク作成を自動化—フォローアップ電子メールの送信、ディスカバリーコールのスケジュール設定、提案書の割り当てをトリガーします
- 成約予定日と契約サイズでアクティブな案件を絞り込み、取引の価値を追跡し収益を予測する
- フォローアップを忘れないよう、チェックインのリマインダーを設定しましょう
AIを活用した文脈理解機能
ClickUp Brainは コンテキストAIであり、ClickUp内に存在するため、あなたのアウトリーチシステムを理解します。リスト、タスク、ドキュメント、CRMフィールド、メモからのコンテキストを把握しています。
実際のワークフローに基づいて、アウトリーチメッセージ、要約、フォローアップタスクを生成できます。
LinkedInでのアウトリーチにおいて、AIアシスタントは投稿を要約し、役割別の課題点を抽出し、メッセージ作成に活用できる重要な詳細情報を抽出します。
次にBrainGPTを活用し、アプローチメッセージを異なるトーンで書き換えてください。複数の視点（価値主導型、課題主導型、洞察主導型）で異なるバージョンを作成することも可能です。これらのバリエーションをテストし、各ICP（理想顧客像）に響くアプローチを特定しましょう。
AI生成コンテンツに人間味を加え、メッセージにあなたらしさを反映させることを忘れないでください。
AI生成コンテンツを初めて利用される方には、こちらのビデオをご用意しています。
また、すべてをタイプするのが面倒なら、ClickUpの「Talk-to-Text」が便利です。Talk-to-Textを使えば：
- 音声入力中に文脈認識型@メンションとリンクを活用し、チームメンバー・タスク・ドキュメントを自動タグ付け
- 音声入力時に製品名・略語・頻出語を自動補完する個人用ボキャブラリで、自然なテキストを実現
- 音声メモを構造化されたテキストに変換し、タスクとして割り当てます
- アプリを切り替えることなくChatGPT、Claude、GeminiなどのAIモデルにアクセス可能—AIの乱立を削減
自動化ワークフローの設定
大規模なアウトリーチを管理する場合、手動で全てを処理することは不可能です。すべての返信を監視していなくても継続的に稼働する、AI自動化ワークフローが必要です。
ただし、AIでLinkedInのアウトリーチを自動化する際は、以下のリミットを設定することを必ず確認してください：
- 毎日の接続リクエストを設定する
- 接続リクエストは間隔を空けて送信しましょう
- 見込み顧客の勤務時間中にメッセージを送信し、返信率を最大化するとともに、より人間味のある印象を与えましょう
ClickUpのノーコード自動化機能を使えば、LinkedInで接続リクエストを送信した際に作動するトリガーベースのワークフローを構築できます。これらはバックグラウンドで見込み客開拓を実行します。
自動化で「もしこうなら、そうする」ルールを定義し、時間を節約しステップ漏れを防止しましょう。自動化は今後の期日、担当者変更、さらには時間追跡イベントにも連動可能で、タスクのラベル付けを一貫して維持します。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUpのスーパーエージェントは、面倒な作業を代行するAIチームメイトです。
スーパーエージェントを利用すると、以下のことが可能になります：
- 設定した時間内にリードが応答しない場合、自動的にフォローアップタスクを実行する
- 地域、専門性、または作業負荷に基づいて、高価値の見込み客を特定のチームメンバーに振り分けます。これは複数のリードを管理する際に極めて重要です。
- リードの反応に応じて自動で調整されるパーソナライズされたアウトリーチシーケンスを送信し、手動更新は不要です
- LinkedInの活動をCRMと同期させ、新規接続が自動的に連絡先リストに追加され、豊富なデータで充実させましょう
スーパーエージェントの詳細と仕事については、こちらのビデオをご覧ください 👇
ClickUpの主な機能
- 即時音声・ビデオコラボレーション：タスクから直接ClickUp SyncUpsを起動し、アウトリーチ戦略の議論、見込み客リストの確認、フォローアップ手順のリアルタイム説明を可能にします
- ClickUpの連携機能：ClickUpは1000以上のアプリと連携し、CRM、電子メールプラットフォーム、自動化ツールとのネイティブ連携を提供。これによりリードデータを一元管理し、コンテキストの切り替えを不要にします。
- 全社検索:エンタープライズ検索 を活用し、ClickUpワークスペースや連携アプリ全体から連絡先情報、過去の会話履歴、アウトリーチ用テンプレートを瞬時に検索できます
- 一元化されたナレッジhub： LinkedIn戦略、アウトリーチ用テンプレート、ネットワーキングの手引書をすべてClickUp Docsに保存し、チーム全体が同じ情報にアクセスできるようにします
ClickUpの制限事項
- 豊富な機能には習得曲線がつきもので、新規ユーザーには圧倒されるかもしれません
- LinkedInの投稿スケジュール設定はネイティブでは自動化されません
ClickUpの料金プラン
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2レビュアーの声：
私は日々のタスク管理にClickUpを利用しています。必要なツールがすべて一箇所に集約されているのが素晴らしい！プロジェクトの概要を素早く把握できる点や、ダッシュボードで視覚化できる可能性が気に入っています。フィールドやステータス、ビューをカスタマイズできる点も魅力です。
私は日々のタスク管理にClickUpを利用しています。必要なツールがすべて一箇所に集約されているのが素晴らしい！プロジェクトの概要を素早く把握できる点や、ダッシュボードで視覚化できる可能性が気に入っています。フィールドやステータス、ビューをカスタマイズできる点も魅力です。
💟 特典：ビジネス生産性を高めるツールと戦略
Linkedin活用を補完する自動化ツール
サードパーティのLinkedIn自動化ツールは、リードデータの抽出やフォローアップのスケジュール設定といった反復タスクを、LinkedInの検知システムをトリガーすることなく処理できます。知っておくべきツールをいくつかご紹介します：
1. Phantombuster（LinkedInリードデータの大規模抽出・強化に最適）
PhantomBusterはクラウドベースのプラットフォームで、手動でのコピー＆貼り付けなしでLinkedInから構造化されたデータを収集・整理・エクスポートすることを容易にします。検索、企業ページ、グループメンバー、プロフィール活動、投稿エンゲージメントからリストを作成できる、LinkedIn専用の範囲のツールを提供します。
公開プロフィールの主要情報、企業情報、活動メタデータをスプレッドシートやCRMシステムに抽出でき、下流工程で使用できるよう一元管理が可能です。さらに「LinkedIn Leads」hubでは、収集したLinkedInリードを効率的にフィルタリング・グループ化・管理できます。
Phantombusterの主な機能
- プロフィールスクレイピングの自動化：LinkedIn検索やSales Navigatorの結果から、氏名、役職タイトル、会社情報、連絡先情報を抽出します
- リードデータの充実化：サードパーティのデータソースを活用し、スクレイピングしたLinkedInプロフィールから電子メールのアドレスや電話番号を取得します
- CRMおよびリード管理ソフトウェアとの連携： 抽出されたリードデータを手動エクスポートなしで直接HubSpot、Salesforce、またはGoogle スプレッドシートにプッシュします
- スケジュールワークフロー：設定した間隔でPhantomsを自動運転し、一貫した見込み顧客開拓活動を維持します
Phantombusterの制限事項
- 1日のリミットを超過した場合や不自然な活動が検知された場合、LinkedInアカウントが制限されるリスクがあります
- LinkedInは電子メールを公開していないため、完全な連絡先情報の充実には別途電子メール検索ツールが必要です
Phantombusterの価格設定
- スターター: 月額69ドル
- プロ: 月額159ドル
- チーム: 月額439ドル
Phantombusterについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーの声：
PhantomBusterの最大の魅力は、一切のコードを必要とせずにLinkedInでのアウトリーチとリード生成を自動化できる手軽さです。テンプレートは非常に直感的で、一度ワークフローを設定すれば毎週何時間も時間を節約できます。 さらに、異なる自動化プロセスを連携できる点も非常に優れています。例えば、プロフィールの抽出、データの補完、パーソナライズされた接続リクエストの自動送信といった流れを構築可能です。信頼性が高く、ドキュメントも充実しており、サポートチームも迅速かつ親切に対応してくれます。
PhantomBusterの最大の魅力は、一切のコードを必要とせずにLinkedInでのアウトリーチとリード生成を自動化できる手軽さです。テンプレートは非常に直感的で、一度ワークフローを設定すれば毎週何時間も時間を節約できます。 さらに、異なる自動化プロセスを連携できる点も非常に優れています。例えば、プロフィールの抽出、データの補完、パーソナライズされた接続リクエストの自動送信といった流れを構築可能です。信頼性が高く、ドキュメントも充実しており、サポートチームも迅速かつ親切に対応してくれます。
📚 さらに読む：従業員の生産性を向上させる方法：テクニックとツール
2. Expandi（条件付き・多ステップのLinkedInアウトリーチを安全に実行するのに最適）
LinkedIn見込み顧客開拓プラットフォーム「Expandi」は、LinkedInの連絡先を一元管理できるワークスペースを提供します。詳細なリード情報を閲覧できるほか、タイトル、企業、業界、エンゲージメントシグナルなどの条件で見込み顧客をフィルタリングできます。
Expandiにはスマート受信トレイ機能も搭載されており、メッセージを統合し会話の追跡を簡素化します。キャンペーンの成果を評価するため、高度な分析とレポート作成機能を利用できます。他のツールと接続し、LinkedInのリードインサイトを幅広いワークフローに統合します。
主要機能の拡張
- クラウドベースの自動化：ローカルブラウザではなく専用IPアドレスからキャンペーンを実行し、検知リスクを最小限に抑えます
- 条件付きロジックを活用したスマートシーケンス：見込み客があなたのアプローチを承諾、返信、無視したかによって、異なるフォローアップトリガーを自動的に切り替えます
- マルチチャネルキャンペーン：LinkedIn InMail、接続リクエスト、電子メールアウトリーチを1つのワークフローに統合
- メッセージのA/Bテスト：複数のメッセージ案を同時にテストし、どの文案がより高い反応率をもたらすかを特定します
- 保留中のリクエストを自動削除：設定した期間内に未回答の接続リクエストを削除し、プロフィールを整理します
リミットを拡大する
- 他のLinkedIn自動化ツールと比べて価格が高く、特に個人ユーザー向けには割高感があります
- ユーザーが過度に攻撃的なキャンペーンを実施した場合、アカウント制限のリスクがあります
Expandiの価格設定
- ビジネス: 月額99ドル
- Agency: カスタム
実際のユーザーはExpandiについてどう評価しているのか？
G2レビュアーの声：
彼らは本当にあと一歩のところまで来ています。ほぼ完成間近です。これまでやり取りするたびに、彼らのカスタマーサービスには感心させられました。その点が彼らを際立たせています。顧客からのフィードバックを真剣に受け止め、連携機能の改善に注力しているのは明らかです。連携の問題や請求の問題が発生した際には、彼らのチームが即座に対応してくれました。素晴らしい仕事ぶりです。これは稀で、非常に印象的でした。
彼らは本当にあと一歩のところまで来ています。ほぼ完成間近です。これまでやり取りするたびに、彼らのカスタマーサービスには感心させられました。その点が彼らを際立たせています。顧客からのフィードバックを真剣に受け止め、連携機能の改善に注力しているのは明らかです。連携の問題や請求の問題が発生した際には、彼らのチームが即座に対応してくれました。素晴らしい仕事ぶりです。これは稀で、非常に印象的でした。
3. Dux Soup（ブラウザベースのLinkedIn見込み顧客開拓に最適、軽量な自動化機能付き）
Dux-SoupはChrome拡張機能を通じてLinkedInの見込み顧客開拓タスクを自動化し、ブラウザ上で直接動作します。
営業担当者はこのツールを活用し、プロフィール閲覧、接続リクエスト送信、大規模なリード育成を人間らしい行動パターンで自動化。CRMとの連携機能を備え、効率的なアウトリーチキャンペーンのためのパーソナライズされたメッセージシーケンスをサポートします。
Dux Soupの主な機能
- ドリップキャンペーンのスケジュール設定：1日を通して接続リクエストやメッセージを分散配信し、自然な活動パターンを再現します
- プロフィールタグ付けとメモ機能：見込み客にカスタムラベルをタグ付けし、自分だけが閲覧可能なプライベートメモを追加することで、リード管理を効率化します
- スキル推薦を効率的に：リクエスト送信前に、ターゲットプロフィールのスキルを自動推薦し、可視性とエンゲージメントを向上させます
- CRM同期用CSVエクスポート：見込み顧客データをスプレッドシートにダウンロードし、HubSpot、Salesforce、その他のシステムへ手動でインポート可能
Dux Soupのリミット
- ネイティブのCRM連携機能なし—リードデータの同期には手動でのCSVエクスポートとインポートに依存
- クラウドプラットフォームと比較した基本分析機能では、複数のシーケンスにわたるキャンペーンのパフォーマンス追跡が困難です
Dux Soupの価格設定
- Pro Dux Individual: 月額14.99ドル
- ターボチーム：月額55ドル
- クラウドエージェンシー：月額99ドル
実際のユーザーはDux Soupについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビュアーはこう述べています：
Dux-soupでは、市場への効果的な情報発信を支援する優秀なマーケティング人材を常に募集しています。私はDux-soupを1年以上使用していますが、LinkedIn向けの最高の自動化ツールであり、多くのCRM製品と接続可能です。
Dux-soupでは、市場への効果的な情報発信を支える優秀なマーケティング人材を常に募集しています。私はDux-soupを1年以上使用していますが、LinkedIn向けの最高の自動化ツールであり、多くのCRM製品と接続可能です。
4. Dripify（チームベースのLinkedIn見込み顧客開拓とパフォーマンス追跡に最適）
Dripifyは、多段階のLinkedInエンゲージメントシーケンスの構築・運用、パフォーマンスメトリクスの追跡、中央ダッシュボードからのチーム活動管理に焦点を当てた機能群を提供します。
ユーザーは構造化されたリードデータを取得し、タイトルや企業などの条件で見込み客を絞り込み、詳細な分析のためにエクスポートできます。
組み込みの受信トレイでLinkedInの会話を一元管理できます。Dripifyは継続的なLinkedin見込み顧客開拓をサポートするテンプレートやレポート作成ツールも提供します。
Dripifyの主な機能
- ビジュアルワークフロービルダー：見込み客の反応に基づく条件分岐を備えた多ステップキャンペーンを作成するためのドラッグ＆ドロップインターフェース
- チームコラボレーションツール：キャンペーンテンプレートの共有、チームメンバーへのリード割り当て、ダッシュボード1つで共同アウトリーチ活動の進捗管理が可能
- 組み込みの安全リミット：LinkedInが推奨するリミット内に収まるよう、1日の操作を自動的に抑制し、利用停止リスクを軽減します
- リードスコアリングとフィルタリング：エンゲージメントレベルに基づいて見込み客をランク付けし、優先度が高い有望リードを抽出します
- ネイティブCRM連携：Pipedrive、HubSpot、Salesforceとリードデータを直接同期。手動でのエクスポート不要
Dripifyのリミット
- 一部のCRMプラットフォームとのwebhook同期において、大量データ転送時に遅延が発生する場合があります
- 事前設定された安全期間を超えてアクションのタイミングを細かく制御したいユーザー向けの限定カスタム
Dripifyの価格設定
- 基本プラン: 59ドル/ユーザー/月
- プロ: 79ドル/ユーザー/月
- アドバンスド：月額99ドル／ユーザー
- 企業: カスタマイズ可能
実際のユーザーはDripifyについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューアーによれば：
私はLinkedInから見込み客を追加するためにDripifyを利用しています。自動化機能で自動的に接続し、メッセージを送信して信頼関係を築き始められる点が気に入っています。検索条件を設定するだけで、該当する人々と自動的に接続し、メッセージを送信してくれる仕組みが便利です。セットアップは非常に簡単で、自動化機能はより優れ、より速く、より効率的です。このため、私のチームはOctopusからDripifyへの移行を決断しました。
私はLinkedInから見込み客を追加するためにDripifyを利用しています。自動化機能で自動的に接続し、メッセージを送信して信頼関係を構築し始められる点が気に入っています。検索条件を設定するだけで、該当する人々と自動的に接続し、メッセージを送信してくれる仕組みが便利です。セットアップは非常に簡単で、自動化機能はより優れ、より速く、より効率的です。このため、私のチームはOctopusからDripifyへの移行を決断しました。
では、LinkedInプレミアムは価値があるのでしょうか？
LinkedIn Premiumは、新たな役割への挑戦、採用プロセスの加速、営業機会の創出など、具体的な目標達成に向けて活用する場合に真価を発揮します。気軽に利用するだけでは物足りなさを感じることも多いでしょう。しかし焦点を絞って活用すれば、通常では得られない機会を短期間で引き出し、実現までのタイムラインを短縮できるのです。
重要なのは、サブスクリプションそのものと同じくらい、その周りの仕事をどう整理するかです。ネットワーキング、フォローアップ、コンテンツのアイデア、会話、見込み客は、散らばったメモや曖昧なリマインダーの中に埋もれていると、その価値を失ってしまいます。LinkedInの活動をClickUpのような一元化されたシステムと組み合わせることで、単なる通知の増加ではなく、接続を着実な進捗へと変えることができます。
連絡先管理ツールからコンテンツ作成、タスク管理、自動化構築まで―ClickUpがネットワーキング活動を効率化します。今すぐ無料登録して、LinkedIn成長にClickUpを活用しましょう。
よくある質問
いいえ。LinkedInでオファーを得るのにプレミアムアカウントは必要ありません。Freeプランでも「LinkedIn Apply」経由で求人に応募できます。プレミアム機能よりも重要なのは、確固たる求職戦略——適切な役割をターゲットに設定し、応募書類をカスタムし、戦略的にフォローアップすることです。ただし、InMailや応募者インサイトといったプレミアム機能を利用すれば、採用される可能性は2.6倍に高まります。
いいえ。プレミアムキャリアでは毎月5件、プレミアムビジネスでは15件のインメールクレジットしか付与されません。セールスナビゲーターでは毎月50件のクレジットが提供されます。未使用のクレジットは3か月間繰り越されますが、無制限になることはありません。
プレミアムキャリアプランは月額29.99ドルですが、年間契約で月額19.99ドルに割引されます。その他のプランの価格は月額170ドルまで上がります。
LinkedIn Premiumでは20,000以上のコースにアクセスできます。これらのコースの質と価値は、あなたの専門知識レベルによって異なります。
LinkedIn Premium Businessでは、中小企業向けにゴールドバッジとAI支援機能が提供されます。最大365日前にプロフィールを閲覧したユーザーの情報を確認でき、毎月15件のInMailクレジットが利用可能です。高額案件の成約につながれば、月額59.99ドルの投資に見合うROIが証明されるため、費用対効果は十分にあります。