ほとんどのビジネスチームはデータ不足ではありません。信頼できる答えが不足しているのです。しかも、それを素早く得る方法が。

したがって、多くのデータチームが実際の分析に着手する前に、データの準備とクリーニングに約70%の時間を費やしているのも当然のことです。

Snowflake Cortex Analystはこのサイクルを断ち切るために設計されています。ビジネス上の疑問をSQLチケットに変換する代わりに、チームは平易な英語で直接質問し、データウェアハウスから直接回答を得ることができます。

本記事では、Snowflake Cortexをビジネスインテリジェンスに活用する方法、その内部動作、真の価値を発揮する領域、そしてチームがしばしば直面するリミットについて解説します。

Snowflake Cortexアナリストとは

Snowflake Cortex Analystは、Snowflakeのデータクラウド内で提供される完全管理型のAIサービスです。構造化データについて、平易な英語で質問を投げかけることが可能です。

会話形式の質問を複雑なSQLクエリへ自動変換する翻訳ツールと捉えてください。セルフサービス分析に有用で、セキュリティやアクセス制御、データガバナンスを損なうことなく、誰もがデータインサイトにアクセスできます。

Cortex Analystは、大規模言語モデル（LLM）を扱うための範囲の機能を含むSnowflake Cortex AIスイートの一部です。

セルフサービス分析の主要機能

Cortex Analystは、ビジネスユーザーが自ら答えを見つけられるようにすることで、データチームの業務負担を軽減するよう設計されています。その主な特長は以下の通りです：

自然言語インターフェース: コードを書かずに「先月、北東部で最も売れた製品はどれですか？」といった質問を入力するだけで回答を取得できます

セマンティックモデル統合： この機能により、日常的に使用するビジネス用語（「収益」や「顧客」）をデータベース内の技術的な列名に接続します

検証済みクエリ： 重要かつ頻繁に寄せられる質問については、特定の質問と回答の組み合わせを事前承認することで正確性を保証できます

文脈保持機能： ツールは過去の質問内容を記憶するため、最初からやり直すことなくフォローアップ質問が可能です

信頼性指標：回答の信頼性を高めるため、確信度スコアを提供し、生成した正確なSQLを表示します

その秘密のソースとは？セマンティックモデルです。これは辞書のように機能し、チームがビジネスについて語る方法をデータベースが理解できる言語に翻訳します。

Cortex Analystの仕組み

手順は非常にシンプルです。

まず、チャットインターフェースに質問を入力します。Cortex Analystは、作成した設定ファイルであるセマンティックモデルを参照し、言葉のビジネス文脈を理解します。その文脈に基づき、基盤となるLLMがSQLクエリを生成します。

そのクエリはSnowflake内のテーブルで直接実行され、使用したSQLコードと共に結果がチャットで返されます。この透明性が信頼構築の鍵です。また、すべてがSnowflakeアカウント内で処理されるため、データはセキュリティの高い環境から決して外に出ません。✨

Cortexアナリストアプリケーションの構築方法

Cortexアナリストアプリの作成は理論上は難しくないが、実践では単純なケースは稀だ。この技術は、それを支える構造次第で真価を発揮する。

チームはAIの構築自体よりも、データクリーニング、ビジネス上の意味の定義、ユーザー体験の設計に遥かに多くの時間を費やしている可能性があります。

朗報です。Cortexアナリストアプリ構築は、3つの核心要素に集約されます：クリーンなデータ、明確に定義されたセマンティックモデル、そしてチャットインターフェース。Snowflakeがツールを提供する一方で、あなたの主な役割は、チームの複雑で現実的なビジネスロジックを、AIが理解できる構造化されたレイヤーに変換することです。

これを効果的にやるには、以下のことが必要です：

1. データセットを準備する

Cortex Analystは強力ですが、心を読むわけではありません。Snowflakeのテーブルやビューに格納された、クリーンで構造化されたデータと組み合わせてこそ真価を発揮します。データが乱雑であれば、得られる答えも同様に乱雑になります。これは典型的な「ゴミを入れたら、ゴミが出る」問題です。

成功への準備として、以下のデータ準備ステップに注力しましょう：

命名規則の標準化： ビジネス用語に合致した明確で説明的な列名を使用してください。例：mrr_val ではなく monthly_recurring_revenue と命名する。

集計ビューの作成： チームが常に同じメトリクスを要求する場合、要約テーブルやビューで事前に計算しておきましょう。これによりクエリが高速化され、信頼性も向上します

ドキュメントの関係性： テーブル間の接続（または結合）が論理的で明確に定義されていることを確認してください

曖昧さを排除：異なるテーブルで同じ列名を異なる意味で使用するのは避けましょう。AIが混乱する原因となります

多くのチームは、最初のBIアプリケーションの基盤として、時系列データ（日次売上など）やトランザクション記録（顧客注文など）から始めます。

2. セマンティックモデルを作成する

セマンティックモデルはCortex Analystアプリケーションの頭脳です。これはYAML（Yet Another Markup Language）ファイルであり、AIに御社の固有の言語を教えるために作成します。AI向けの詳細な取扱説明書と考えてください。

ここで定義するのは以下の内容です：

テーブル: AIがクエリを実行できる特定のSnowflakeテーブルまたはビュー

列: 各データフィールドの平易な説明（チーム内で使用される可能性のある同義語を含む）

メトリクス: profit_margin（利益率）やcustomer_lifetime_value（顧客生涯価値）など、計算されたビジネスメトリクスの定義

リレーションシップ： 異なるテーブルが互いにどのように接続されているか

検証済みクエリ：事前承認済みの「ゴールデン」な質問とSQLの組み合わせ。最も重要なビジネス質問に対する正確性を保証します。

💡 プロの秘訣：効果的な列説明の記述が重要です。具体的に記述しましょう。例えば「order_status」という列の場合、各ステータスコードの意味を説明する必要があります。このモデルの構築は反復プロセスです。基本バージョンから始め、ユーザーのフィードバックに基づいて時間をかけて改善していきます。

3. チャットインターフェースを構築する

データとセマンティックモデルが整ったら、ユーザーが質問できる場が必要です。Snowflakeでは2つの選択肢を提供します：

どちらの道を選んでも、ユーザー体験がすべてです。AI自体が賢くても、使いにくく分かりにくいインターフェースでは、人々はツールを使うのをためらうでしょう。ほとんどの組織は、内部テスト用にシンプルなStreamlitアプリから始め、より広範な展開に向けてカスタムAPI統合を検討します。

ビジネスインテリジェンスチームのための実例ベースの活用事例

Cortex Analystの真価は、チームの足を引っ張る特定かつ繰り返し発生する質問に適用した時に発揮されます。日常的な回答を得る時間を削減することが全てです。

対話型分析ツールとしてCortex Analystが真価を発揮する具体的なシナリオ：

営業チーム は、パイプラインレビュー中に「前四半期の地域別総収益は？」と質問でき、レポート作成を待つ必要がありません

マーケティングチーム は戦略セッションの最中に「先週の新広告キャンペーンはFacebookとGoogleでどういった成果を出したか？」と即座にクエリできます

財務チーム は「エンジニアリング部門のプラン支出と実績支出の差額を表示」と指示するだけで、アドホックな予算差異レポートを抽出できます

運用チーム は「現在の注文処理時間は？」といった質問で は「現在の注文処理時間は？」といった質問で 主要業績評価指標（KPI） をリアルタイム監視できます。

経営陣はボードミーティング準備中に「今年の売上高上位10アカウントは？」と質問すれば、即座に回答を得られます。

パターンに気づきましたか？ Cortex Analystは構造化された定量的な質問への回答に優れています。深い探索的データ分析を目的として設計されたものではありません。

ClickUpでビジネスインテリジェンスを実際の業務ワークフローに接続する

パイプラインレビュー中に誰かが「前四半期の地域別総収益は？」と質問したとします。Cortex Analystなら、この質問を平易な英語で投げかけ、その場で明確で構造化された回答を得られます。これだけでも大きな前進です。

しかし、その後よく起こることはこうだ。EMEA地域の遅れに気づく。誰かが取引速度の分析を提案する。別の誰かが人員配置の問題を指摘する。ミーティングは終了する——そしてその洞察はチャットウィンドウに留まり、フォローアップの仕事は数十のツールに分散してしまう。

だからこそ、ClickUpダッシュボードと AIカードが 優れた代替手段となるのです。

AIカードは、作業場所その場で要約・洞察・レポートを生成するダッシュボード追加ツールです。 ClickUpにデータがあれば、AIブレインカードで同じ質問が可能です。回答が表示されると、チームのタスクやプランの横に常時可視性があります。

ClickUpのAI搭載カードとダッシュボードなら、必要なインサイトが常にアクセス可能

収益に関するインサイトを見逃す代わりに、パイプラインの健全性、地域別ターゲット、進行中の施策と並べて共有ダッシュボードにピンできます。

そこから、会話は即座に行動に移せます。EMEA地域の取引遅延を分析するタスクを作成し、所有者を割り当て、期日を設定し、インサイトが存在する同じ場所で進捗を追跡しましょう。

ClickUpのコンテクストAIで会話データから得られる知見を実行可能なタスクに変換

同じパターンが至る所で見られる：

マーケティングでは、キャンペーンのパフォーマンスに関する疑問が最適化のタスクへと変わる

財務分野では、予算差異がフォローアップレビューに発展します

運用現場では、KPIの変化が所有権とエスカレーションのトリガーとなる

ClickUp Brainで会話的にデータを分析し、リアルタイムのインサイトを獲得—ClickUpのコンテキスト認識AI

ClickUpのネイティブで文脈認識型AIなら、答えを素早く得られるだけではありません。その答えが実際に次の行動を変えることを確実にします。

Cortex Analystにおけるセキュリティとアクセス制御

機密情報の漏洩、コンプライアンス違反、または偶発的なデータ漏洩を引き起こす恐れは、新しいBIツール導入の大きな障壁となっています。

Cortex Analystの差別化要因とは？

データへの新たな脆弱なバックドアを生成することはありません。代わりに、既に確立されたセキュリティポリシーをすべて継承します。Snowflakeのネイティブセキュリティモデルとの統合により、チームは安心感を得られます。

データ保護の仕組みはこちら：

役割ベースアクセス制御（RBAC）: ユーザーは割り当てられたSnowflake役割で許可されたデータのみ閲覧可能です。営業担当者が人事データへのアクセス権を持たない場合、Cortex Analystはそのデータを表示しません

行レベルセキュリティ： ユーザーが閲覧できるレコードを特定してフィルタリングできます。例えば、地域マネージャーは自身の担当地域に関するデータのみをクエリできる設定が可能です。

データマスキング： 個人識別情報（PII）などの機密情報は、クエリ結果内で自動的に非表示化または編集処理されます

監査ログ記録： 実行されたすべてのクエリと質問が記録され、コンプライアンスと監視のための明確な監査証跡を生成します

異なるユーザーグループ向けに異なる意味論モデルを作成することも可能で、各グループが問い合わせ可能な内容をさらに制限できます。処理中はデータがSnowflakeアカウントのセキュリティ境界外に出ることはありません。

Cortexアナリストが陥りがちな落とし穴と回避策

賢いAIツールでも、慎重に導入しなければ失敗する可能性があります。チームが陥りがちな落とし穴と回避策をご紹介します：

✅ 代わりに： 新入社員にデータを説明するつもりで記述しましょう。具体性を持ち、ビジネス上の文脈を含めてください。

✅ 代わりに： 最も重要なビジネス上の疑問トップ10～20を特定し、初日からそれらに対する検証済みクエリを作成する

✅ 代わりに： 単一ユースケース向けに、最も価値が高く頻繁に使用されるデータのみを含む集中型モデルから始めましょう

✅ 代わりに： アプリにシンプルなフィードバック機能を組み込み、誤答をすべてモデル改善の機会と捉えましょう。

✅ 代わりに： 重要な意思決定の際は、常に生成されたSQLを確認するようユーザーに促す

Cortexアナリスト結果のテストと改善方法

アプリをリリースしたものの、実際に機能しているかどうかわからない？AIの回答を表面的に受け入れるだけでは不十分です。パフォーマンスを測定するためのフレームワークが必要です：

テストスイートの作成： ローンチ前に、既知で検証可能な回答がある一般的なビジネス質問のリストを作成する

生成されたSQLの比較: 各テスト問題について、Cortex Analystが生成するSQLを確認してください。ロジックは理にかなっていますか？テーブルは正しく結合されていますか？

時間の経過に伴う正確性の追跡： ユーザーが正しい回答を得る頻度を監視します。チャットインターフェースに「参考になりましたか？」ボタンを追加することで実現可能です。

意味モデルを反復改善する：失敗したクエリや否定的なフィードバックをすべて手がかりとして活用しましょう。こうした瞬間こそが、意味定義の不足部分や検証済みクエリを追加すべき領域を明らかにします。

🤝 リマインダー：まずは頻度が高く複雑さの低い質問からテストし、確固たる基盤を築きましょう。自信がついたら、より複雑な特殊ケースに進むことができます。

Snowflake Cortexのリミット

Cortex Analystはチームのあらゆる分析課題を解決するわけではありません。他のツールで補完する必要が生じ、結果として企業のツールの乱立を招く可能性があります。

本格導入前に、Cortex Analystができることとできないことを現実的に把握することが重要です。現在の制限事項は以下の通りです：

構造化データのみ対応： 文書内のテキスト、画像、音声ファイルなどの非構造化情報は分析できません

SQL中心の設計： あらゆる回答はSQLクエリの結果です。より複雑な分析や あらゆる回答はSQLクエリの結果です。より複雑な分析や 機械学習予測 の実行はできません

それは完全に意味モデル次第です： その回答の正確さは、提供された定義の質に依存します。定義が不十分なモデルは、不十分な結果を生み出します。

習得に時間がかかる点： 高品質なセマンティックモデルの構築と維持には、技術的専門知識と継続的な努力が必要です

コスト面での考慮点： LLM推論とクエリ実行に使用したコンピューティングクレジットが課金対象となり、大量利用時には費用がかさむ可能性があります

ワークフロー連携機能がない： Cortex Analystは質問に答えますが、その回答でやることがないことを手助けしません

組織がSnowflake Cortexの代替手段を探すとき

Cortexの制限により、データ処理が高速化されてもプロジェクトの進捗は遅いままです。チームは発見した知見を他のツールでタスクやプラン、会話に手動で変換する必要があります。

Teamsが代替手段を探し始めるのは、次のような状況に直面したときです：

ワークフローのギャップ： データインサイトを直接実行可能なタスクやプロジェクトプランに変換する手段がない

コラボレーションの課題： レポートの意義について議論するにはSlackや電子メールに切り替える必要があり、その過程で文脈が失われる可能性があります

部門横断的な可視性の問題：データチームからのインサイトはマーケティングキャンペーン、製品ロードマップ、エンジニアリングスプリントと接続すべきなのに、依然としてサイロ化されている

毎日9つ以上のアプリを切り替えている状況で、新たな分析ツールはまさに不要なもの。むしろ、仕事管理環境に分析機能を直接組み込みたいと思いませんか？

Snowflake Cortexの代替としてClickUpを活用する

データ、プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーションが共存する連携型ワークスペースが必要な場合、ClickUpが最適です。

ClickUpのダッシュボードと強力なAIカードが、サイロ化されたインサイトを解消する仕組みは既に確認済みです。

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、データからアクションまでのシームレスなワークフロー構築をさらに支援します：

ClickUpダッシュボードでチームの進捗を一目で把握：タスクの進捗状況、チームの作業量、プロジェクトのパフォーマンスなど、業務データの全体像をプロジェクト管理と同じ場所で確認できます。カードのフィルタリング、レポートのスケジュール設定、詳細な情報を確認するためのドリルダウンビューを活用しましょう。

カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードで重要なビジネスKPIを監視

@メンション Brain で、ClickUp内の仕事環境で文脈に沿った回答を即座に取得

連携ワークフローで洞察を即座に実行： ClickUp Brainが洞察を提示すると、会話を離れることなく、すぐにタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、期日を設定できます。

ClickUp Docsでインサイトを共有・共同編集： 発見事項をドキュメント化し、レポートを作成。関連タスクやプロジェクトに直接リンクされたClickUpドキュメントで関係者と共同作業が可能です。

ClickUp自動化で 時間を節約し手作業を削減： 設定した条件に基づいて、電子メール送信やタスクステータス変更などのアクションを自動実行する自動化を設定できます

ClickUp vs. Snowflake Cortex アナリスト：要約

機能 Snowflake Cortex アナリスト ClickUp 自然言語クエリ はい（構造化データのみ） はい（すべてのワークスペースデータにおいて） ワークフロー統合 No ネイティブなタスクおよびプロジェクト管理 チームコラボレーション 限定 リアルタイムと非同期のコラボレーションのための組み込みドキュメント、コメント、チャット機能 部門横断的な可視性 データウェアハウス専用 フル仕事コンテキスト インサイトからアクションへ 手動でのエクスポートが必要です ダイレクトタスク作成

ClickUpでインサイトからアクションへ素早く移行

対話型分析はチームのデータ活用方法を変革しています。しかし真の課題は、「知る」と「実行する」の間のインサイトからアクションへのギャップを埋めることに依然としてあります。

最も効果的なチームは、BIツールを次の3点で最適化しています：

責任を伴うインサイト： 答えはチャットログやダッシュボードに埋もれるのではなく、直接タスクや意思決定、責任ある所有者に繋がるべきです

単純なクエリよりも文脈を重視： プロジェクト、タイムライン、チーム内の会話と連動して存在するインサイトは、より価値が高まります

実行力が組み込まれたソリューション： 洞察から行動までの距離が短ければ短いほど、データ投資の収益率は高まります

データインサイトからプロジェクト実行への架け橋を築くことは、これまでになく簡単になりました。必要なのは、データ、プロジェクト、人材が一箇所に集まる統合ワークスペースだけです。

ClickUpならまさにそれが実現します。ご自身で試してみませんか？今すぐClickUpに登録しましょう——無料です！

よくある質問（FAQ）

Cortex Analystは、構造化データに対して平易な英語で質問を投げかけるための特定機能です。Snowflake Intelligenceはより広範な製品であり、Cortex Analystに加え、データ品質の監視などのタスクに対応する他のAIエージェントを含みます。

はい、ユーザーはSQLなしで会話形式で質問できます。ただし、AIが正確な回答を提供するための意味モデルを構築・維持するには、技術チームのメンバーが依然として必要です。

料金体系は従量課金制です。AIモデルの実行やクエリ実行に使用したSnowflakeのコンピューティングクレジットに対して課金されます。最新の料金については、Snowflakeの公式価格ドキュメントをご参照ください。