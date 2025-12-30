ワークフローを可視化する最高のMiroプロセスマッピングテンプレート

プロセスを説明しようとして、皆がうなずいているのに…まだ混乱していると感じたことはありませんか？

ワークフローが人々の頭の中だけに存在する場合、このような事態が発生します。

プロセスマッピングが解決策です。適切なテンプレートを使えば、複雑なワークフローを誰もが簡単に理解できる明確なビジュアルに変換できます。Miroなら、白紙の状態から始める必要はありません。あらかじめ用意されたプロセスマッピングテンプレートが、チームの効率的な作業とプロセス改善を支援します。

この記事では、プロセスワークフローを可視化し、複雑に考えすぎずに改善するための最適なMiroプロセスマッピングテンプレートを紹介します。さらに、ClickUpのプロセスマッピングテンプレートを活用して、それらの可視化を実際に実行・追跡可能なワークフローに変換する方法についても解説します。

🎥 ビデオ：プロセスマッピングが初めてですか？この短いビデオでは基本を解説し、実際の例を通じて自信を持って始められるようご案内します。

無料プロセスマッピングテンプレート一覧

Miroプロセスマッピングテンプレートとは？

Miroのプロセスマッピングテンプレートは、実際の仕事の流れを可視化する既製のビジュアルレイアウトです。一から形を描く代わりに、構造化されたテンプレートを基に、ステップ、意思決定、役割を簡単に配置できます。

Miro内で作成されたこれらのテンプレートは、明確さとリモートコラボレーションを重視しています。アクション、決定ポイント、引き継ぎといったフローチャート要素を活用することで、誰もがプロセスを一目で理解できるよう設計されています。

優れたMiroプロセスマッピングテンプレートの条件とは？

優れたMiroプロセスマッピングテンプレートは、初めて見る人にもプロセスを明確に伝えます。優れたテンプレートと平均的なテンプレートの決定的な違いはここにあります 👇

開始点と終了点： 文脈を問わずに、プロセスの開始位置と終了位置を明確に示します

意思決定ポイントが一目でわかる： 選択が行われる箇所を強調表示し、異なる経路が結果にどう影響するかを明確にします。承認された場合 → これをやること。却下された場合 → あれをやること

明確な役割とリレーションシップ： 誰が何を担当するかを明確に定義します。これにより混乱が減り、引き継ぎの問題を防ぎます

共同作業のために設計： メモ、コメント、フィードバック、反復作業のためのスペースを備え、チームがリアルタイムで共同作業を行い、共有される真実の単一バージョンを構築できるようにします

柔軟性があり、固定化されない： 特定の仕事方法に縛られることなく、ユースケースに合わせて拡張・短縮・適応が可能です

明瞭さに焦点を当てる：一貫した形、最小限の煩雑さ、シンプルなラベルで視覚的要素を整理し、プロセスを容易に追跡・改善できるようにします

📌 ご存知ですか？ 世界のワークフロー管理システム市場は101億ドル規模に達しています。デジタルトランスフォーメーションとハイブリッドワークの需要を背景に、この市場は今後も成長を続ける見込みです。 この成長は一つの核心的なニーズによって推進されています。企業はより多くのツールに対して支払っているのではなく、明確さに対して支払っているのです。そしてプロセスマッピングテンプレートはこの変化を反映しています。開始点と終了点を明確にし、意思決定の経路を強調し、所有権を明確に示し、仕事の進化に合わせて柔軟性を維持します。

無料のMiroプロセスマッピングテンプレート

Miroは、チームが議論から明確化へ数分で移行できるよう支援する、様々な無料のプロセスマッピングテンプレートを提供しています。

以下に優れたテンプレートをいくつかご紹介します。

1. Miroプロセスマップテンプレート

viaMiro

Miroプロセスマップテンプレートは、あらゆるワークフローを最初から最後までステップごとのアクションに分解します。引き継ぎ、意思決定、遅延、再作業のループを可視化し、隠れた要素を一切残しません。

各ステップをマッピングする過程で、このテンプレートは自然にリーン思考を促します。つまり、その行動が顧客にとって真に価値をもたらすのか、コンプライアンス上必要なのか、あるいは単に「昔からそうしてきたから」という理由で存在しているのかを問い直すよう導くのです。

このテンプレートが気に入る理由：

意思決定ポイントを強調表示し、プロセスのブランチ、ループバック箇所、遅延箇所を明確に可視化

所有権と範囲を事前に定義し、全員が現在のプロセスに関する単一で信頼できるビューに合意できるようにする

プロセス改善、自動化、再設計をはるかに効果的にする確固たる基盤を構築しましょう

✅ こんな方に最適：ビジネスアナリストや運用チームが、Miroで現状のワークフローをマッピングし、ボトルネックや改善機会を発見する場合

2. Miro 組織・プロセスマッピングテンプレート

viaMiro

多くのチームでは、組織図、プロセスドキュメント、責任範囲が異なる場所に分散しています。Miro組織図とプロセスマッピングテンプレートは、これらすべてを統合します。

誰が何を担当し、仕事がどのように人々と間で流れるのかを理解するのに役立ちます。高水準のプロセスマップは、会社が日常的にどのように運営されているかを示し、仕事を営業、マーケティング、オペレーション、財務、サポートなどのコア機能に分割し、各機能内に存在する主要なプロセスを明らかにします。

このテンプレートが気に入る理由：

共有ステンシルと凡例を使用してプロセスの可視化方法を標準化し、あらゆるタスクと意思決定を容易に理解できるようにします

変更を追跡し、更新のための明確なリズムを設定することで、ドキュメントの正確性と最新性を維持しましょう

ミーティングを実際の仕事と連動させるには、誰が、どのくらいの頻度で、なぜミーティングを行うのかを文書化しましょう。そうすることで、会話が実行を妨げるのではなく、実行をサポートするものになります

✅ こんな方に最適：組織構造を可視化し、エンドツーエンドのプロセスを文書化するための単一の情報源を必要とする創業者や成長中のチーム

3. Miro 基本プロセスマップテンプレート

viaMiro

Miro基本プロセスマップテンプレートはスイムレーンを活用し、複雑なワークフローも開始から完了まで容易に理解できるようにします。作業は実用的なステップで左から右へ進むため、プロセスを初めて見る方でも何が起きているかを素早く把握できます。

各レーンは各フェーズの責任者を表示し、引き継ぎの可視性を高めることで遅延が発生しやすい箇所を特定します。承認・却下・例外処理も同様に明確に表示されるため、特殊ケースも毎回同じ方法で処理され、プロセスはチームと顧客双方にとって予測可能な状態を維持します。

このテンプレートが気に入る理由：

日常ワークフローと例外ケースを分離し、ワークフローの簡素な部分と追加チェックによる遅延箇所を可視化

再作業とフィードバックループを表示し、チームが仕事が戻される箇所を把握し、それらのステップが本当に必要かどうか判断できるようにする

各ステップ、意思決定、開始点、終了点を視覚化することでプロセスを明快にし、チームが混乱なく追跡・再利用できるようにする

✅ こんな方に最適：仕事が実際に複数の役割や部門をどう横断しているかを把握したいプロセスチームや組織

4. Miro クライアント体験プロセスマップテンプレート

viaMiro

Miroクライアント体験プロセスマップテンプレートは、クライアントがビジネスをナビゲートする包括的なエンドツーエンドのマップです。リードが最初に流入し初期信頼を構築する「育成ゾーン」から始まります。ここでは紹介、コンテンツ、アウトリーチ、会話を通じてクライアントが貴社を発見します。その後プロセスは営業段階へ移行し、議論が提案、フォローアップ、承認、または拒否へと発展します。

契約締結後、マップはオンボーディングに移行し、その後クライアント管理へとフローします。成果物、進捗確認、フィードバック、継続的なコミュニケーションがステップごとに示されます。最終的にプロセスはオフボーディングで終了し、これは体験の計画的な一部として扱われます。最終的な引き継ぎ、フィードバック、紹介が含まれるため、クライアントは明確さと良好な最終印象を持って去ります。

このテンプレートが気に入る理由：

リードタイムを無駄にする前に、誰が前進し、誰が一時停止し、誰が脱落するかを示すことでリードの質を明確化する

直線的なプロセスを想定するのではなく、拒否や変更をマップすることであらゆる営業成果に対応する

自動化と手作業を分離し、ループや遅延を可視化することで、非効率性を素早く発見

✅ こんなチームに最適：クライアントの旅路を一目で把握し、初回接触からオフボーディングまで一貫したクライアント体験を提供したいチーム

5. Miro BPMNプロセスフローテンプレート

viaMiro

BPMN標準はプロセスを文書化する広く採用されている手法であり、ビジネス部門、運用部門、技術部門のすべてのチームが同じ図を誤解なく理解できるようにします。

Miro BPMNプロセスフローテンプレートでは、すべてのプロセスはトリガーから始まります。トリガーには顧客リクエスト、内部決定、システムイベント、スケジュールされたアクションなどが含まれます。プロセスの核心はタスクブロックで構成されます。各タスクは個人またはシステムが実行する特定のアクションを表し、スイムレーン内に配置されることで、所有権と責任範囲を明確に示します。

フローはその後、定義された終端ポイントへ向かい、リクエストが完了したか、却下されたか、一時停止されたか、または例外により閉じたかを示します。

このテンプレートが気に入る理由：

承認・却下・一時停止・ループをマップし意思決定箇所を可視化。仕事が変更・遅延・停止するポイントをチームが把握できるように

同時に実行可能なタスクを表示し、不要な段階的な仕事を回避してチームの効率化を支援します

チームがコメントを追加し、時間の経過とともにフローを更新できるようにすることで、プロセスを共同で改善しましょう

✅ こんなチームに最適：長くて時代遅れの文書に頼らず、現実のワークフローをマップし、複数の関係者を連携させたいチーム

🎯 ClickUpの優位性:ClickUpのマインドマップは構造と論理性に焦点を当てています。プロセスを小さなステップに分解し、依存関係を整理し、すべての接続を可視化するのに役立ちます。マインドマップは、プロセスを設計または改良し、最終的なワークフローに確定する前に特に有用です。 柔軟なビジュアルアウトラインで、ClickUpマインドマップ内のプロジェクト、アイデア、タスクを整理

6. Miro Agentic ドキュメントからフローチャートへのテンプレート

viaMiro

Miroエージェント型ドキュメントからフローチャートへのテンプレートは、未整理のアイデアをエージェント型ワークフローで構造化された可視化システムへ変換する方法を示します。完璧な入力は不要です：断片的な思考、メモ、短いテキスト、画像、スケッチでも機能します。コンセプトはシンプル：思いついたインスピレーションを何でも追加し、システムが意味を構築するのを任せましょう。

エージェントが引き継ぎ、それらの入力をテーブル、プロンプト、論理的展開、アイデア分解といった事前定義された出力に変換します。そこから、新たなアイデアの追加、方向性の変更、キャラクターの拡張、フローの断絶など、実験的な試みが促されます。テンプレートは柔軟性を保ち続けます。実際の創造的仕事が直線的に進むことは稀であるのと同様に。

このテンプレートが気に入る理由：

同じ中核となるインスピレーションを基に、努力を重複させることなく、世界観構築のムードボードからキャラクター・環境デザインまで、複数の構造化された成果物を並行して生成

視覚的なリンクであらゆるアイデアをその源まで遡り、協業を容易かつ透明性高く実現

創造のプロセス全体を可視化し、ドキュメントと画像を並べて配置することで、誰もが未完成のアイデアが洗練されたコンセプトへと進化する過程を追跡可能にします

✅ こんな方に最適：アイデアが急速に進化し、常に方向性を共有する必要があるゲーム、映画、アニメーション、ストーリーテリング、ブランディング、世界構築プロジェクトに取り組むチーム

7. Miro デザインプロセスフローチャートテンプレート

viaMiro

Miroデザインプロセスフローチャートテンプレートは、デザインアイデアの創出・検証・改善プロセスを可視化する意思決定支援ツールです。開始点を定義した後、目標設定→アイデア探索→プロトタイプ構築→解決策検証というフローで進行します。

チェックポイントはチームが一時停止し、機能している点を確認し、アイデアを改善するか前進するかを判断するのに役立ちます。もし何かが機能しない場合、フローは自然にループバックし、チームを無意味に前進させることはありません。

このテンプレートが気に入る理由：

実現可能性、時間、予算、ユーザーニーズ、ブランドルール、技術的リミットといった実用的な基準を用いてアイデアを評価する

レイアウト、スペース、一貫性、アクセシビリティ、視覚的な仕上げなどの詳細を改善し、リリース準備が整うよう最終デザインを洗練させる

ブリーフ、要件、調査、メモを追加して重要な背景情報をサイドドキュメントに保存し、後から参加するメンバーも意思決定とその根拠を理解できるようにします

✅ こんな方に最適：長い文書や不明確な引き継ぎに頼らず、デザインプロセスを理解・改善したいデザインチーム、プロダクトチーム、エージェンシー、非デザイナーの方

⚡ プロセス実行のためのClickUpスーパーエージェント優れたワークフローも、誰も維持しなければ機能しません。スーパーエージェントがその課題を解決します。ワークフローを監視し、期限切れのステップにリマインダーを送信し、承認漏れをフラグ付けし、マップされたプロセスを毎回同じ方法で実行し続けます。ステップを決して忘れない小さなプロセス運用チームメイトと考えてください。

8. Miro スイムレーンフローチャートテンプレート

viaMiro

通常のフローチャートが単なるステップの順序を示すのとは異なり、Miro スイムレーンフローチャートテンプレートはプロセスを水平レーンに分割します。各レーンは特定の主体（チーム、役割、顧客、システムなど）を表します。すべてのタスクは担当する人物またはシステムのレーンに配置されるため、所有権の所在が常に可視化されます。仕事がレーン間を移動する際の引き継ぎも一目瞭然です。

このフローチャートは、情報確認、リクエスト処理、結果提供といった実際のタスクに焦点を当て、例外処理の経路も含まれています。問題が発生した場合の次のステップが事前に定義されているため、新入社員のオンボーディングに特に有用です。新メンバーは仕事の流れ、自身の役割、連携すべき担当者を即座に把握できます。

このテンプレートが気に入る理由：

チーム間やシステム間で仕事が移動する箇所を強調表示し、引き継ぎを可視化。遅延や所有権の所在不明を明確に把握

明確に定義されたレーン名と意思決定ラベルで共有認識を構築し、全員が同じ方法でプロセスを理解できるようにします

各ステップにメモ、見積もり時間、使用ツールなどの有益な詳細情報を追加し、チームが遅延箇所や改善領域を迅速に特定できるようにします

✅ こんな方に最適：複数の人やシステムが関わる複雑なワークフローに構造を与えたいクロスファンクショナルチーム

9. Miro 成果マッピングテンプレート

viaMiro

Miro成果マッピングテンプレートは、望む結果からプロジェクトを開始し、構築すべきものに向けてステップごとに進めることを支援します。

共有目標を定義し、関与する主要なペルソナをマッピングし、機能ではなく望ましい成果に焦点を当てます。テンプレートはそれらの成果を測定可能なビジネスインパクトに結び付け、実行可能なバックログアイテムに変換します。

このテンプレートが気に入る理由：

チームが真の変化を生み出す複合的なアクションという観点で考えるよう支援し、実践的なプラン立案を促進する

意思決定の背景にあるロジックをデザイナー、エンジニア、マーケター、プロダクトチームに可視化することで、手戻りを削減

チームが戦術を変更したり新たな実験を実施したりできるため、変化に自信を持って適応できます

✅ こんな方に最適：目標、ユーザー成果、バックログの優先度を調整しつつ、プランの変化に柔軟に対応したいプロダクトマネージャーや戦略チーム

10. Miro カスタマータッチポイントマップテンプレート

viaMiro

Miroカスタマータッチポイントマップテンプレートは、顧客がブランドと関わる全体験を単一のタイムライン上で可視化します。認知、購入、導入、利用、サポート、更新といったフェーズに旅程を分割し、各フェーズで顧客が何を必要としているかを理解できるようにします。

タイムライン上の各ポイントは、顧客がブランドと関わる重要な瞬間を表します。例えば、ウェブサイト訪問、営業担当者との会話、製品の使用、サポートへの問い合わせなどです。

このテンプレートが気に入る理由：

複数の実際の顧客経路をマップし、ユーザーが実際に製品を発見、探索、離脱、再訪問するプロセスを反映した顧客体験を構築しましょう

各タッチポイントにおける課題点と利点を把握し、顧客の不満要因と信頼・確信を築く要素を理解する

マーケティング、プロダクト、デザイン、営業、サポートの各部門が顧客体験を共有する視点を持ち、部門横断的なチームを連携させます

✅ こんな方に最適：顧客との接点をステップごとに可視化し、各顧客接点におけるチーム間の業務フローを改善したいプロダクト、UX、オペレーションチーム

⚡テンプレートアーカイブ：カスタマージャーニーを解読したら、次に何をいつ構築するかを決定します。Miroのプロダクトロードマップテンプレートは、顧客インサイトを明確なプロダクト優先度に変換するチームを支援します。 特に以下の場面で効果を発揮します： 顧客の課題とプラン中の機能を接続する

リリースや四半期をまたぐタイムラインの可視化

優先度に沿ってプロダクト、デザイン、エンジニアリングを連携させる

Miroをプロセスマッピングに使用する際の制限事項

Miroは迅速な共同マッピングに適していますが、ワークフロー図が複雑化したり長期的なメンテナンスが必要になると、一部のユーザーから繰り返し指摘される問題が生じます。レビューサイトやユーザーディスカッションで顧客が挙げる最も一般的な制限事項は以下の通りです：

大規模なボードは動作が遅くなったり重く感じたりすることがあります 、特にコンテンツが重い場合や多数の共同編集者が同時に仕事をしている場合に顕著です

大規模なボードでは検索機能が不十分と感じられる ため、数ヶ月にわたるプロセス文書の中から特定のコメントやメモを探す作業が煩雑になります

精密な図解はイライラする 。なぜならMiroは詳細なプロセスモデリングよりもコラボレーション用ホワイトボードに重点を置いており、特に複雑なプロセス表記ではその傾向が強いからだ

プロセスマップの更新は面倒な作業になりがちです 。プロセスが頻繁に変更される場合、ボードがすぐに古くなってしまうと指摘するユーザーもいます

セットアップ作業は手作業的で時間がかかるように感じられる、特にプロセスが既存テンプレートにぴったり収まらず、結局自分で構造を構築することになった場合

代替となるMiroプロセスマッピングテンプレート

Miroはアイデアの可視化に優れていますが、多くのチームは最終的にそれらのビジュアルを実際の追跡可能な仕事に変えたいと考えています。そこでClickUpが自然に活躍します。ClickUpは図表作成を超え、プロセスマッピングを実行、所有権、進捗追跡と一元的に接続することで、ビジネスプロセス管理をサポートします。

1. ClickUp プロセスマップ ホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpプロセスマップホワイトボードテンプレートで多段階ワークフローを可視化

ClickUpプロセスマップホワイトボードテンプレートは、作業が各フェーズで何をやるべきかを明確に示しながら、フェーズからフェーズへと進むプロセスを可視化する生産性向上ツールです。最大の利点は、通常のホワイトボードのような計画ツールにとどまらず、実際のタスクと接続するため、プロセスマップが実際に実行される作業へと変換できる点です。

ClickUpホワイトボードはビジュアル思考に最適です。ワークフローのスケッチ、ステップのマップ、意思決定ポイントの追加、チームとのリアルタイム共同作業が可能です。これはホワイトボード体験と非常に似ていますが、大きな利点があります。外部ホワイトボード連携に依存するツールとは異なり、ClickUpのホワイトボードはプラットフォームに直接組み込まれています。

これにより、チームはプロセスを視覚的にマッピングし、ステップや形、セクションを即座に実行可能なタスクに変換できます。結果として、文脈や明確さを損なうことなく、プロセス設計から実行への移行がよりスムーズになります。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんなチームに最適：多段階プロセスを視覚的にマッピングし、各ステップにおける目標・活動・アクション項目を定義したいチーム

2. ClickUpプロセスマップフローチャートテンプレート

ClickUpプロセスマップフローチャートテンプレートは、基本的に既製のホワイトボードフローチャートシステムです。

ワークフローは主に2つの部分に分かれます：プロセスプレイヤーとプロセスアクティビティです。

プロセスプレイヤーは関与者を示し、各役割を縦列で表現します。一方、プロセスアクティビティは各役割が実際に行う業務を示します。ワークフローのステップを該当する役割の列に配置することで、責任範囲が明確になり、プロセス全体が単なる理論ではなく現実的なものとして感じられます。

このテンプレートが気に入る理由：

意思決定経路に「はい/いいえ」のラベルを付けることで結果を即座に明確化し、論理の流れを容易に追跡可能にします

レイアウトを再構築することなく、ステップや決定ブロックを複製してプロセスを簡単に拡張

チームメンバーを招待して意見を求めたり、フローを一緒に確認したりすることで、簡単に共有・共同作業が可能

✅ こんなチームに最適：営業、配送、カスタマーサクセスなど、部門間の引き継ぎを管理するチーム。

🎥 ボーナス動画： これらのフローチャートが実際のワークフローにどう反映されるか、ClickUpのワークフロー概要動画でご覧ください：

3. ClickUp エンドツーエンドプロセスマップテンプレート

Miroのプロセスマッピングテンプレートに代わる優れた選択肢として、ClickUpのプロセスマップホワイトボードテンプレートもおすすめです。

このテンプレートは3つの要素グループで構成されています：ターミナルアクティビティはプロセスの開始点と終了点を示し、アクティビティ要素は各ステップで実際に行われる作業を表し、決定要素はワークフローがブランチする重要なチェックポイントを強調します。これは「はい/いいえ」の結果に基づいてブランチする現実のシナリオを反映しており、プロセスが常に直線的に進むわけではないことを示しています。

さらに一歩進めるために、ClickUp BrainGPTはマップされたプロセスにインテリジェントなレイヤーを追加します。ワークフローに関する質問をしたり、要約を生成したり、ドキュメントの下書きを作成したり、さらにはシンプルな自然言語を使って自動化を作成したりできます。

ClickUp BrainGPTに作業割り当ての分析を依頼し、作業量を再調整して効率を向上させましょう

このテンプレートが気に入る理由：

各アクションを適切な役割や部署にマップすることで所有権を即座に明確化し、透明性を向上させます

一貫した凡例システムで全員の認識を統一し、複数人が編集してもプロセスが明確に保たれるようにします

プロセスマップを実際の実行に移すには、各ステップをClickUpタスクに変換し、所有者、期限、追跡を設定しましょう

✅ こんな方に最適：複数チームのワークフローを整理し、誰もが実際に実行できる分かりやすいビジュアルに変換する必要がある運用管理者やプロセス所有者

4. ClickUp PDCAプロセスマップテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp PDCAプロセスマップテンプレートで反復的なプロセス改善を体系化

ClickUp PDCAプロセスマップテンプレートは、計画（Plan）、実行（Do）、検証（Check）、改善（Act）の概念を実行可能なシステムに変換します。その基本コンセプトはシンプルです：改善の機会を捉え、適切にプランを立て、テストし、結果を検証し、効果的な手法を定着させる。

視覚的には、ブレインストーミングとフロー追跡用の円形PDCAホワイトボードと、あらゆるアイデアを実際のClickUpタスクに変換するリストビューを組み合わせたテンプレートです。

このテンプレートが気に入る理由：

実際のタスクをホワイトボードと同期させ、更新内容・所有者・期日を常に接続します

組み込みのPDCAフェーズ（プラン/実行/検証/改善）セレクターで仕事を整理し、タスクをフィルタリング可能な状態に保ちます

計画中、実行中、レビュー中、標準化済みの状態を色分けしたPDCAホワイトボードで改善サイクルを可視化

✅ こんな方に最適：単一の視覚的・タスクベースのシステムで明確さを損なうことなく継続的改善サイクルを実行したいプロセスチームやマネージャー

実際のユーザーがワークフローの管理と実行にClickUpを使用した感想をご紹介します：

ClickUpは真の「業務オペレーティングシステム」を提供します。ホワイトボード、ドキュメント、タスク、ダッシュボードをシームレスに移動でき、文脈を損なわない点が気に入っています。サービス全体の設計図をマッピングし、ノードをタスクに変換し、ワークフローに沿った自動化を構築し、実行状況を一元管理できる唯一のプラットフォームです。これにより、クライアント業務、製品スプリント、社内プロジェクトが分散せず、統合された状態で管理できます。

ClickUpは真の「業務オペレーティングシステム」を提供します。ホワイトボード、ドキュメント、タスク、ダッシュボードをシームレスに移動でき、文脈を損なわない点が気に入っています。サービス全体の設計図をマッピングし、ノードをタスクに変換し、ワークフローに沿った自動化を構築し、実行状況を一元管理できる唯一のプラットフォームです。これにより、クライアント業務、製品スプリント、社内プロジェクトが分散せず、統合された状態で管理できます。

5. ClickUpプロセスマッピングテンプレート

ClickUpプロセスマッピングテンプレートは、あらゆるプロセスを段階的に文書化し、実際の動作を可視化した上で、体系的な改善を実現する手法を提供します。フローチャート、スイムレーン図、バリューストリームマップなど、プロセスのマッピング方法を選択可能です。また、プロセスマッピング作業の進捗状況を自動的に表示する組み込みの進捗バーにより、常に現在の進捗を把握できます。

22の順序立てられたサブタスクが、開始から完了までをガイドします。これらのタスクは、ステークホルダーの調整、ドキュメント作成、現状プロセスの理解、問題点と無駄の特定、改善された将来像の設計、そして最終的に新プロセスの導入と標準化に至る全段階を導きます。

プロセスが明確に可視化されれば、ClickUpが手動作業を最小限に抑えながら円滑な運用を実現します。ClickUpの自動化機能は、プロセス稼働後の反復ステップを簡素化し、手渡しの回数を削減。ワークフローの進行状況に応じて、タスクの自動割り当て、ステータス更新、関係者への通知、フォローアップアクションの自動実行といったルールを設定可能です。

ClickUp自動化で引き継ぎ、承認、更新を自動化

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：明確な引き継ぎと確実な実行が必要な、部門横断的なプロセスを管理する運用・プロジェクト管理マネージャー

6. ClickUp シンプルプロセスマップタスクテンプレート

ClickUpシンプルプロセスマップタスクテンプレートは、思考を導くシンプルな文章プロンプトから始まります。まず、最初に何が必要かを特定します。次に、順序を気にせず、やることとなるすべてのアイテムをリストアップします。すべてのアイテムが可視化された後で初めて、テンプレートは完了すべき順序でアイテムを並べるよう促します。

このテンプレートの有用性は、文脈と所有権を明確に把握できる点にあります。ClickUpカスタムフィールドを活用すれば、プロセスの種類を定義し、プロセスアジェンダを通じて目的と範囲を説明し、プロセス全体の責任者を1名割り当てることが可能です。

プロセスはサブタスクに分割され、各サブタスクはプロセス内の定義済みステップを1つずつ表します。これにより、プロセス文書は実用的なものとなり、維持管理が容易で、実際の実行にすぐ対応できる状態になります。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：重厚で過剰に設計されたプロセスマップを作成せずに、現実のプロセスを迅速に文書化し順序付けたいチームや業務管理者

7. ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレートを活用し、役割間の所有権と引き継ぎを明確化

ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレートは、プロセス内で誰が、いつ、どの順序で何を行うかを文書化するプロセスマッピングシステムです。テンプレートではまず、マッピングするプロセスの名称（例：クライアントオンボーディング、採用、注文処理、サポート対応）を設定します。このシンプルなステップで文脈が明確になり、全員がワークフローの内容を正確に把握できます。

各レーンは特定の役割またはチームを表し、レーン内に配置されたステップはその所有者のものです。これらのレーン内には、提案書の送信や書類の収集など、実際に必要な仕事のためのアクションボックスを追加します。すべてのステップが役割に関連付けられ順序通りに表示されるため、プロセスは再現可能となり、追加の説明なしに明確さと責任の所在が明確になります。

このテンプレートが気に入る理由：

ワークフローの開始点と終了点を正確にマークしてプロセスの境界を定義し、範囲の混乱を解消します

直線的なプロセスを想定するのではなく、現実の意思決定ポイントを「はい/いいえ」チェックポイントで可視化しましょう

フロー矢印で引き継ぎと順序を可視化し、所有権の移行やボトルネックを容易に特定できるようにする

標準化されたプロセスマップを実現する組み込みの凡例で、全員が同じ視覚言語を使用し、フローを瞬時に理解できるようにします

✅ 特に適しているのは：頻繁な引き継ぎや承認を伴う多ステップワークフローをマッピングする、業務チーム、人事チーム、顧客対応チームです。

8. ClickUp シンプル マインドマップ テンプレート

ClickUpシンプルマインドマップテンプレートは、頭の中の混沌としたアイデアを実際に意味のある形に変える初心者向けの手法です。プロジェクト、プラン、プロセスといった中心となる主要なアイデアから始め、その周囲にブランチを伸ばしていきます。各ブランチはアイデアを部分ごとに分割し、さらに細いブランチが詳細へと掘り下げていきます。

このテンプレートの最大の利点は、タスクモードとブランクモードという2つの異なる作業方法をサポートしている点です。

タスクモードでは、各ノードが実際のClickUpタスクおよびサブタスクに接続されるため、プロジェクト全体を長い圧倒的なリストではなく、ツリーのように視覚化できます。一方、ブランクモードでは、ノードがアイデアを表す自由なブレインストーミングボードのように機能し、プレッシャーなく自由に思考を広げられます。

このテンプレートが気に入る理由：

実行可能なアイデアのみを実際のタスクに変換し、プランから実行へのスムーズな移行を支援します

すべてのアイデア、ステップ、接続を1つの整理された視覚システムに集約することで、思考の負荷を軽減します

追加セットアップなしで自由にブレインストーミングしたり実行プランを立てたりできるよう、ブランクモードとタスクモードを簡単に切り替えられます

✅ こんな方に最適：アイデアを視覚的にブレインストーミングし、実行準備が整った時点で適切なアイデアのみをタスクに変換したいチームや個人

9. ClickUpコンセプトマップテンプレート

ClickUpコンセプトマップテンプレートは、大きなアイデアを小さな部分に分解するのにも役立ちます。中心となるコンセプトが思考を集中させ、後から追加するすべての要素がこの一つの中心的なアイデアに接続するためです。

そこからサブコンセプトを追加します。これは基本的にメイントピックの主要な柱となります。例えば、メインコンセプトが「コンテンツ戦略」の場合、サブコンセプトは「オーディエンス調査」「コンテンツ作成」「配布」「結果追跡」などになります。

あらゆるアイデアは期待される成果と接続し、「やること」を超えて「これが何を達成するのか」に焦点を当てることを促します。これによりコンセプトマップは、成果主導型のアイデアプラン・説明手法となります。

このテンプレートが気に入る理由：

ラベル付きコネクターでアイデア間の論理的関係を可視化し、概念が結果にどうつながるかを示す

大規模なマップでも理解しやすい色分けされた階層構造で、組織的な管理を実現

共有キャンバスに全員の入力を集約・接続し、チームとの協働を促進

✅ こんな方に最適：戦略立案、学習フレームワーク構築、論理的思考と実行可能な成果を必要とする複雑なプロジェクト管理に取り組むプロセスチーム

10. ClickUp 作業プランホワイトボードテンプレート

ClickUpの作業プランホワイトボードテンプレートは、プロセス改善で広く活用されているDMAIC手法に着想を得ています。

問題定義から実行後のパフォーマンス管理まで、計画策定の全行程をチームに導きます。ホワイトボード上に展開されるこのツールは、生きているプロジェクト管理チャートのように機能し、優先度の理解を容易にし、リアルタイムでの協働をより効果的にします。ブレインストーミングセッション、計画策定ワークショップ、または方向性の統一が重要な社内ミーティングにおいて特に有用です。

チームはこのテンプレートを活用し、目標を分解し、測定すべき項目を特定し、ギャップを分析し、改善プランを立案し、結果の追跡方法を決定できます。

このテンプレートが気に入る理由：

付箋を追加したり、要素を移動させたりしながら、プランをステップごとに構築し、完了かつ論理的と感じられるまで進められます

プロジェクト全体のロジックを単一のホワイトボード上にマップ。タスク作成前に全員が「なぜ」「何を」「どのように」を理解できるようにします

仕事だけでなく、追跡・管理システムも事前に設計することで、仕事完了後も改善効果が持続します

✅ こんな方に最適：目標・アクション・成果を可視化し、改善に焦点を当てたプロジェクトを計画したいビジネスアナリストや運用チーム

ClickUpでプロセスマッピングと実行が融合するとき

Miroのプロセスマッピングテンプレートは優れた出発点です。ワークフローを可視化し、複雑なプロセスを明確にします。議論、発見、共通理解が目標なら、Miroはその役割を十分に果たします。

しかしプロセスが確立された後、次の課題は実行です。そこでClickUpが真価を発揮します。ClickUpのプロセスマッピングテンプレートは、視覚化を具体的な行動へと変換する手助けをします。

プロセスマップを単なる見栄えの良いもの以上に活用したいなら、ClickUpの検討は価値があります。ClickUpでマッピングと実行を開始し、ワークフローを実際に前進させましょう。

今すぐClickUpに無料で登録しましょう。