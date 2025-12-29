インドにおける販売動向2026：予測と準備策

つい最近まで、インドの営業活動は関係、電話、実店舗での存在感、手書きの台帳に基づいて構築されていました。

しかし、テクノロジーがルールを変え始めた。AmazonやFlipkartのようなマーケットプレイスが配布網を再構築し、UPIが支払いを即時化し、WhatsAppが販売チャネルとなった。

現在のインドの売上は、モバイルファースト購買、地域言語での商品発見、ソーシャルコマース、クイックコマース、AI駆動型インサイトによって形作られています。適応できないチームは、販売システムが追いつかないため、遅れを取るリスクがあります。

本ブログ記事では、インドにおける主要な販売動向と、これらの変化が必須条件となる前にチームがどのように準備すべきかを考察します。また、ClickUpがワークフローを接続し日常業務を自動化することで、いかにして競争優位性を維持するかを解説します。

インドにおける現在の販売成長を牽引する要因

デジタルファースト志向、地方都市、価値を求める消費者によって、インドの販売構造は再構築されつつあります。以下に、インドのブランドや販売業者にとって、消費者行動、販売チャネル、市場動向を再定義する要因を挙げます。

可処分所得の増加による消費者層の拡大

インドの消費者は手元資金が増え、支出を拡大しています。一人当たり可処分所得が急上昇し、家計の自由裁量支出に余裕が生まれています。これにより耐久消費財、FMCG（日用消費財）、ライフスタイル製品への支出が増加しています。

実際、家計消費（プライベート最終消費支出：PFCE）はインドGDPの60％以上を占めており、消費支出が経済成長の要であることを示しています。

急成長するインドのEコマース市場

インドのeコマース市場は急速に拡大し、現在約600億ドル規模に達しています。2億7000万人以上のオンライン購入者を擁するインドは、購入者数において米国を抜いて世界第2位のeコマース市場となりました。

ベインのレポートで強調されているCAGR（年平均成長率）

最大の変化の一つはZ世代の台頭であり、既にインドのeコマース購入者の約40%を占めています。彼らははるかに実験的で、ミレニアル世代の3倍もの金額を新興ファッションブランドに費やしています。

同レポートでは、インドのe-リテール市場が2030年までに年平均成長率（CAGR）18％で拡大し、1700億～1900億ドル規模に達すると予測。ブランドにとってこれは、eコマースが中核的な成長エンジンとなり、深いローカライゼーション、顧客層別戦略、そして「バーラト（地方都市）優先」の実行が求められることを意味する。

デジタルリテラシーの向上とモバイルファースト購買

現在8億から9億人のインド人がインターネットを利用しており、UPI（ユニバーサル・ペイメント・インターフェース）だけで2024年に約1,720億件のトランザクションを処理しました。これは2023年比46％増となり、国内デジタル支払い総量の約80％を占めています。

このモバイルファーストでUPI主導の行動様式は購買プロセスを短縮する。消費者は今や、ソーシャルメディアや現地語コンテンツで商品を見つけ、数回のタップでマーケットプレイスやD2Cアプリで購入に至る。

🧠豆知識：中世の商人たちが最初の製品デモを考案しました。露天市場で売り手は、ナイフや染料、布地を劇的な実演で披露し、人だかりを集めました。中には商品を盛り上げるためにパフォーマーを雇う者もいました。

物流と支払いインフラの強化

インドの物流パフォーマンスインデックス（WBLPI）における順位は139カ国中38位に上昇し、貨物輸送の迅速化・信頼性向上とマルチモーダル接続性の強化が反映された。

インドのデジタルインフラの台頭 (出典)

PMガティシャクティプランなどの政策と、統一物流インターフェースプラットフォーム（ULIP）などのインフラが相まって、配送時間と物流コストが構造的に低下しました。その結果、大都市圏以外でも代金引換（COD）、クイックコマース、当日/翌日配送のSLAが収益性を保ちながら拡大しています。

第2層・第3層市場への拡大

Eコマースはインドの主要都市圏を超えて着実に普及を拡大している。浸透率は第2層都市から第3層都市や小規模都市へと広がり、新規オンライン購入者の約60%が第3層都市以下の地域から発生している。

オンラインショッピング注文の増加と今後の展望 (出典)

この拡大はオンライン販売者の層も変容させています。2021年以降に新規参入した販売者の60%以上が地方都市や小都市出身であり、販売者エコシステムがより分散化・地域化していることを示しています。

インドで注視すべき主要な販売動向

インドの販売環境は目まぐるしい速度で再構築されています。購買行動、信頼のサイン、チャネル発見、購買プロセスは、言語、プラットフォーム、速度、状況によって大きく異なるようになりました。

以下のインドにおける販売動向は、インドで成功する企業の姿を総合的に定義します。💪

1. フィジタル購買とQRコード主導の購買プロセス

インドは今やQRコードが日常的に使われる市場となり、キラーナ（個人商店）、ガソリンスタンド、美容院、現代的な小売店など至る所にコードが設置されている。便利な支払い手段として始まったものが、今や行動の反射へと進化した。

📌 インドで台頭する主要ユースケース：

パッケージレベルでの教育： FMCG、電子機器、D2Cブランドは、製品パッケージにQRコードを埋め込み、使用方法や調達先を説明したり、認証を行ったりすることで、購入後の摩擦や返品を減らしています。

小売コンバージョン追跡： 店舗内QRコードスキャンを特典やロイヤルティプログラムと連動させることで、どのSKUや店舗がデジタルフォローアップを促進しているかをブランドが可視性を持つことができる

ゲーム化された発見：スクラッチカード、ルーレット式報酬、QRコードで起動するARフィルターが実店舗のスペースでの滞在時間を延長

2. 地域化とローカライゼーション

インドの次世代インターネットユーザー層は、インドの言語と低価格スマートフォンを原動力として、明らかに非英語圏です。今日の地域化は単なる言語翻訳をはるかに超えています。具体的には以下を含みます：

現地の文化的背景

地域特有のユーモアとフォーマット

ハイパーローカルな願望（仕事、移住、家族の優先度）

実際に成功しているチームは、次の3つのことをやっています：

タミル語、ベンガル語、マラーティー語、テルグ語などで検索、クリエイティブ、ジャーニー、IVR/WhatsAppサポートを備えた 言語優先のファネル を構築。単なる翻訳ではなく、文脈に沿って書き直されたもの。

ShareChat、Moj、YouTube上で 現地の作成者やマイクロインフルエンサー を活用し、「地元発」のブランドストーリーを拡散。その後、パフォーマンスキャンペーンで対象層を再ターゲティングする手法

現地の実情に沿った製品設計と価格設定のストーリー構築。例として、地方都市の自動車購入者向けには「手軽なローンと分割返済」、農業向けフィンテックでは「収穫期とリンクされた返済プラン」、住宅購入では「近隣コミュニティへの憧れ」といったストーリーを強調する。

3. 営業・金融商品における行動技術（ビヘイビアテック）

インドの消費者は価格意識が高く、社会的影響を受けやすく、感情に左右されやすい傾向があり、これらが同時に作用することも少なくありません。アプリベースの投資やクレジット利用の普及に伴い、プラットフォームでは「行動分析技術（ビヘイビアテック）」の活用が始まっています。

これらは感情的・認知的パターンを特定する分析であり、例えば：

割引表示後にユーザーがカートを放棄する理由

なぜ特定の顧客層はセール時に買い漁るのに、その後は二度と戻ってこないのか

ユーザーが「長期的な」買い手だと主張しながら衝動的に行動する理由

プラットフォームは顧客の購入履歴だけでなく、定期積立（SIP）の解約頻度、ポートフォリオ確認頻度、損失後の解約率、月末付近でのBNPL（Buy Now Pay Later）リミットの利用状況などを追跡する。この転換により、需要予測・価格戦略・顧客維持策の精度が向上し、競争の激しい市場における差別化要因となり得る。

4. AIと自動化は必須条件

AIと自動化はもはやインドの販売チームにとって競争優位性ではなく、基本要件となっている。

リードスコアリングや予測から、パーソナライズされたアプローチやフォローアップまで、AIは現代の販売ワークフロー全体に組み込まれています。CRMは進化を続け、自動的にインサイトを提示し、パイプライン内のリスクを警告し、リアルタイムで最適な次の一手を提案します。AIエージェントは自律的にリードを選別し、見込み客を調査し、アプローチメッセージを作成します。

重要なのは、この変化が営業担当者の代替を意味しない点です。むしろAIと自動化が手作業を削減することで、営業担当者は最も重要な業務——関係構築、顧客ニーズの理解、複雑な取引の成約——に集中できるようになります。

AIを日常的な相棒として活用する営業プロフェッショナルは、そうでない者よりも常に優れた成果を上げる。

5. モバイル専用ファネル（モバイルファーストだけではない）

インドでは、ソーシャルメディアユーザーの96%以上がスマートフォン経由でプラットフォームにアクセスしており、コマースセッションの過半数がモバイル端末で開始・終了する傾向が強まっています。

モバイル専用ファネルへの移行が意味するものは：

静的なパンフレットを、 30秒以内で提案内容を要約する 縦型ビデオ、カルーセル、タップ可能なストーリーに置き換える

PWA（プログレッシブウェブアプリ）と高速かつ軽量な体験 を活用し、低帯域地域でもユーザーがアプリインストールなしで閲覧・比較・購入を完了できるようにする

リード獲得の設計：事前入力フィールド、WhatsAppコールバック、ワンタップ興味ボタン、コンテンツ内埋め込みCTAを実装

6. ソーシャルプラットフォームをフルファネルコマースとして活用する

インドでは、ソーシャルプラットフォームがすでに日常的なデジタル行動の中心に位置している。WhatsAppはインターネットユーザーの80.8%にリーチし、コンテンツ発見・共有ではInstagramが77.9%、ニュース消費ではFacebookが67.8%と続いている。

多くの初回購入者にとって、発見・評価・信頼構築・購入の全プロセスがこれらのプラットフォーム内で完結します。ここ数年で見られる変化は以下の通りです：

WhatsApp は、CRMと販売時点情報管理（POS）システムを融合したハイブリッドシステムへと進化しました。ブランドは単一のチャット内で、商品カタログの共有、よくある質問への回答、購入者の案内、UPI支払いの収集をすべて行えます。

InstagramとYouTube は衝動買いや商品発見において重要な役割を果たしています。購入可能な投稿、ライブコマース、プロフィールリンクのマイクロサイトは、ユーザーをD2Cサイトの事前入力済みカートに直接誘導します。

ソーシャルリスニングが 販売実行を促進する。ブランドはコメントやDMから反論・機能要望・競合メンションを追跡し、これらの知見をリアルタイムで製品・価格・販売スクリプトの改善に活用する

7. インフルエンサーと作成者主導の販売

インドの作成者経済は急速に拡大しています。インフルエンサーの数は2020年の100万人未満から、ファッション、美容、テクノロジー、インフォテインメント、金融などの分野で400万人以上に増加しました。

さらに、信頼がブランドから個人へと移行する中、作成者が製品発見・購買転換・リピート購入を牽引するケースが増加。インフルエンサー主導の販売が収益の中核業務となる。

インドのインフルエンサーが自ら配布チャネルとなる仕組みとは：

常時稼働型作成者名簿 （地域・言語・カテゴリー・ファネル役割別分類：認知獲得向け解説動画 vs 購買直前のレビュー動画）

アフィリエイトおよびプロモーションコード基盤 ：マーケットプレイスとD2C（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）全体で作成者への収益帰属を実現し、成果連動型報酬と最適化を可能にします

共同開発商品と限定販売では、インフルエンサーが利益を共有することで、通常のキャンペーンでは再現できない希少性と緊急性を創出します

8. ブランドよりも持続可能性と価値を重視する傾向

インドの購買担当者は、大手ブランド名よりも持続可能性と真の価値を優先する傾向が強まっています。特にB2B、製造業、小売業、企業サービス分野において、顧客は倫理的な調達、環境への影響、長期的なコスト削減、製品の耐久性についてより厳しい質問を投げかけています。

ブランド認知度は依然重要だが、信頼やロイヤルティを保証するものではない。意思決定者は、提供内容が明確に測定可能な価値をもたらし、自社のサステナビリティ目標に沿う場合、知名度の低いベンダーへの切り替えをより積極的に検討する。

営業会話は、ブランド主導のポジションから、成果・透明性・責任ある実践に基づく証拠主導の議論へと移行しつつあります。

営業チームが得るべき教訓とは？ ロゴではなく証拠でリードせよ。営業担当者には、明確な価値メトリクス、持続可能性の証明、そして実際の顧客事例を装備させ、あらゆる営業会話をサポートせよ。

9. 戦略的販売チャネルとしてのクイックコマース

クイックコマースはもはや深夜の軽食のための利便性サービスではありません。インドではこのチャネルが2024年に約60～70億米ドル規模に達し、電子食料品注文の約3分の2、電子小売総支出のほぼ10％を占めています。

レポートによれば、Blinkitは2025年末までに50％超の市場シェアを獲得し首位を固める見込み。ZeptoとInstamartは都市ごとに2位を争う構図だ。つまり、テリトリーマネージャーやキーアカウントマネージャーは、各Qコマースプラットフォームを最重要顧客と同様に扱う必要がある。

FMCG、食品飲料、美容、低価格耐久消費財分野の営業リーダーにとって、クイックコマースは独自のルールを持つ新たな「現代型流通」と言える：

即買いを促す商品構成： 10～30分の買い物ミッション向けに設計された、小型サイズのパック、セット商品、補充サイズ、衝動買いを誘う価格帯

アプリ内可視性が新たな棚となる： 検索順位、有料掲載、バナー、アプリ内サンプリングは、基本商品リストよりもはるかに高い売上を牽引している

ダークストア運営の規律：販売チームと運営チームが連携し、高い出荷率を維持、賞味期限管理を実施、地域需要に基づいた在庫管理を徹底する

10. 没入型製品体験

レンズカートのようなブランドは、ARが購買ファネルを根本的に変える可能性を示しています。同社の3Dバーチャル試着機能により、ユーザーはリアルタイムでフレームを顔に装着した様子を確認でき、不確実性が軽減されコンバージョン率向上につながります。これにより返品率が低下し、ブランドとの接触時間が延長されるため、ユニットエコノミクスが直接改善されます。

このプレイブックは以下に展開中です：

ビューティー： ファンデーション、リップスティック、ヘアカラー向けのARシェードマッチング。Nykaaやブランドアプリでの購入前にユーザーが試せる機能を提供。

家具・インテリア： スマートフォンカメラでソファやランプ、装飾品を自宅に配置できる「部屋で見る」体験

自動車・耐久消費財：全販売店に在庫を常備する必要なく、機能・バリエーション・カスタムを展示するバーチャルデモ

営業チームがこれらの変化に備える方法

インドにおける新たな販売動向を理解することは、成功の半分に過ぎません。真の優位性は、販売チームがこれらの変化をいかに迅速に実行可能なプロセスへと転換できるかにかかっています。

営業リーダーがこれらの変化を実践に移す方法をご紹介します。

統一された営業運営フレームワークの構築

消費者がオンラインとオフラインの接点で関わる中、データと活動はシステムやチャネル間で容易に分断されます。その結果、営業チームはプロジェクト管理ツール、CRM、チャットツール、スプレッドシート、地域ごとのワークフローを同時に扱う羽目になり、ツールの乱立が実行速度を低下させ、可視性を損なう事態を招いています。

仕事の改善方法

世界的に見ると、このような分断は生産性を大規模に低下させ、チームが実際の販売活動よりもシステムの検索・照合・更新に多くの時間を費やすことで、推定2.5兆ドルの効率損失につながっています。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。複数のツールに分散したパイプライン管理、フォローアップ、取引メモ、予測業務に悩む営業チームの業務の広がりを解消するために構築されました。

その明確さは可視性から始まります。ClickUp for Sales Teamsで営業プロセス全体を可視化し、ソーシャル・地域・マーケットプレイス・オフラインチャネルからのリードを獲得。見込み客の選定、フォローアップ、コンプライアンスチェック、契約更新に至るまで、すべての商談を追跡管理します。

ClickUpのカスタムタスクステータスで営業プロセス全体を整理

ClickUpのカスタムタスクステータスを活用すれば、チームはインバウンド、ソーシャル関心、地域フォローアップ要、検証・コンプライアンス、クロージング準備完了といったフェーズを定義できます。これにより営業リーダーは、需要がどこで滞っているのか、その理由をはるかに明確に把握できるようになります。

そして中核となるClickUpのCRMは、連絡先、アカウント、取引を、それらに関連する仕事と常に接続させます。

チャネル横断的なリードワークフローの捕捉と自動化

今日のインドにおける購買プロセスは、特定の起点から始まるわけではありません。ソーシャルメディアのメッセージ、QRコードスキャン、マーケットプレイスのチャット、ウェブサイトのフォーム、WhatsAppなど、様々な接点から始まります。

📌 以下のことをやることが必要です：

タッチポイント全体でリードキャプチャフォーマットを標準化する

地域、製品関心、言語設定、取引サイズなどの条件に基づき、適切な営業担当者にリードを振り分けます

手動による監視なしでフォローアップリマインダーのトリガーを自動発動

営業生産性とCRM自動化に最適なAIエージェントをチェック。👇

販売インテリジェンスを活用したAI強化型予測の構築

インド市場は文化的イベント、地域ごとのサイクル、価格変動、祭典による需要急増、プラットフォームレベルのトレンドにより急速に変化します。このような環境下では、営業リーダーにはパイプラインの動向と今後の展開方向に対する継続的な可視性が必要です。

そして、まさにそれを実現するのがClickUp Brainです。

例えば、月次売上予測レビューの準備をしている営業リーダーだとします。レポートを抽出する代わりに、ClickUp Brainにこう尋ねます：「現在のパイプラインの健全性を、リードの速度、コンバージョン率、成約率を含めて要約してください」

ClickUp Brainはワークスペースのライブデータを分析し、販売勢いのリアルタイムなスナップショットを提供します。

販売動向に関するプロンプトによる即時回答にはClickUp Brainをご利用ください

次に、フォローアッププロンプトを実行します：「現在の傾向から見て、今四半期のターゲット達成は順調ですか？」 ClickUp Brainは履歴データと最新データを活用し、潜在的な不足を指摘、リスク要因となる地域やフェーズを特定、予測勝率を提示します。

地域・文化別のプレイブックを標準化する

地域化がインドにおける戦略的柱となる中、単一の戦略が全ての市場で通用するわけではありません。言語や文化の異なるセグメントで成果を上げるには、営業担当者が確実に実行できるローカライズされたプレイブックが必要です。

営業プレイブックを標準化する方法：

文化的ニュアンスを反映した地域別販売スクリプト、反論対応策、価格設定資料を開発する

言語に依存しないアプローチ（例：WhatsAppの活用方法、現地の文脈に合わせたフォローアップのパーソナライズ方法）について営業担当者をトレーニングする

営業担当者が必要に応じて参照できる、ローカライズされたナレッジリポジトリを維持する

💡 プロの秘訣：ClickUp Docsで地域別販売プレイブックを作成しましょう。各言語や市場ごとに、資料を構造化されたドキュメントやサブページにまとめて管理できます。 ClickUpドキュメントでアクセスしやすい営業プレイブックを維持する リアルタイムの共同編集、コメント機能、バージョン履歴により、地域マネージャーはコンテンツの正確性と最新性を維持。組み込みのトレーニング資料、チェックリスト、リンクされている営業タスクにより、担当者は自身の状況に合った適切なプレイブックを迅速に見つけ実行できます。

リアルタイムのコラボレーションと部門横断的な連携を組み込む

販売の勢いは、個々の販売担当者のパフォーマンスと、営業部門がマーケティング、オペレーション、製品開発、カスタマーサポートとどれだけ接続しているかに依存します。チームがリアルタイムで連携していない場合、メッセージの不一致、購入者への対応遅延、引き継ぎの漏れ、そして顧客体験の悪化につながります。

ClickUpチャットは、会話を直接仕事の文脈に組み込むことでこの課題を解決します：

文脈に沿った会話を活用： この営業コラボレーションソフトウェアで、タスク・案件・ドキュメント内で直接チャット。会話が特定の顧客・キャンペーン・問題に紐付けられた状態を維持します

部門横断的な可視性を維持する： 営業、マーケティング、サポート、製品開発の各チームを同一のチャットスレッドに集約する

スレッドとメンションで議論を整理： @メンション で適切な関係者を即座に巻き込み、トピック別の会話を体系的に管理

リッチメディアと添付ファイルを一元管理：ピッチ資料、価格表、市場フィードバック、通話記録などをチャット内で直接共有し、ツール間の行き来を減らします

ClickUpチャットで、営業の優先度、変更点、次のステップについて全員の認識を統一しましょう

体系的な目標設定とインセンティブ追跡の実施

市場が急速に変化する中、目標とインセンティブを明確にすることでチームの集中力を維持できます。ただし、目標は恣意的な企業目標ではなく、地域の現実、製品の優先度、進化する顧客行動と整合性が取れている必要があります。

📌 以下のことをやることができます：

各市場および製品ラインごとに測定可能な目標を設定する

パフォーマンスを事後的にではなく、リアルタイムで測定可能に

個人およびチームのインセンティブを、短期的な成果だけでなく長期的な収益を促進する行動に結びつける

しかし多くの場合、チームはスプレッドシートや連携されていないツールに依存しており、何が機能し、何が停滞し、次に注力すべき点が把握しづらい状況です。まさにこの課題を解決するために設計されたのが、ClickUpセールストラッカーテンプレートです。リストベースのセールストラッカーとして構築され、各顧客注文や販売目標を最初から完了まで追跡します。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能です：

目標達成 、 目標未達 、 完了 などのカスタムステータスで実際の販売進捗を反映

単価 ・ 配送コスト ・ 配送料 ・ 返品率 ・ 利益ターゲット 12種類の即利用 可能なClickUpカスタムフィールド で主要メトリクスを可視化：・

カスタムClickUpビュー （セールストラッカー、月別売上高、製品別ステータス）で同じデータを異なる視点で整理

ClickUp セールスレポートテンプレート

ClickUpセールスレポートテンプレートと組み合わせれば、複数の情報源から手動で更新情報を集約する必要なく、日々の売上追跡を戦略的な業績分析へと昇華させられます。

この販売プランテンプレートでは、以下のことが可能です：

四半期や年度をまたいで一貫して販売実績を追跡・分析する

Open や 完了 といったシンプルなステータスを活用し、報告サイクルや業績評価を追跡する

販売地域 、 販売実績 、 販売年度 、 販売四半期 、 販売金額 など、10種類のカスタムフィールドで構造化データを収集

年間販売レポート、四半期レポート、月次販売レポートなど、複数の視点から業績を分析します。

営業チームが予測すべきリスクと課題

以下は、特にフィジタル化、AI導入、CRMの近代化、地域拡大の文脈において、営業リーダーが警戒すべき主要なリスクです：

ClickUpで未来を見据えた営業体制を構築する

インドの販売動向は、テクノロジー、地域ごとの微妙な差異、変化する購買者の期待によって駆動される重なり合う変革の中で進化し続けます。今後数年間において優位性をもたらすのは、あらゆる変化を正確に予測することではなく、そうした変化が展開するにつれて適応できる販売システムを構築することです。

ClickUpの統合型AIワークスペースは、計画立案、実行、コラボレーション、レポート作成を単一の連携システムに集約します。その基盤上で、CRM機能はパイプライン管理、予測、取引実行を一元化。さらにClickUp BrainとBrainGPTが販売データ全体のリアルタイムな洞察、パターン、リスクを可視化し、リーダーが迅速かつ情報に基づいた意思決定を支援します。

そして量と複雑さが増す中、ClickUpの自動化機能とエージェントがフォローアップ、引き継ぎ、次のステップを自動的に進め続けます。

ClickUpに無料で登録し、営業チームを今後の変化に備えさせましょう。