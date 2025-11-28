ポートフォリオを監視するための無料仮想通貨ウォッチリストテンプレート

仮想通貨はかつて深夜の好奇の対象でした。今やそれは真剣な戦略です。技術のためであれリターンのためであれ、投資を追跡することはより賢明な意思決定の鍵です。

報告によると、米国の回答者の39%がインフレ対策として暗号資産を買い持ちしていると回答しているにもかかわらず、多くの人が取引所アプリや開いたタブ、中途半端なスプレッドシートの寄せ集めに頼り続けている。

シンプルな暗号資産ウォッチリストテンプレートは次の上昇相場を予測しません。しかし、ティッカー、価格、エントリーポイント、メモを一元管理できる明確なビューを提供し、市場が混乱していても戦略を整理した状態に保ちます。

この記事では、ポートフォリオをより体系的に、推測を減らして監視するのに役立つ最高の無料暗号通貨ウォッチリストテンプレートを共有します。

13種類の仮想通貨ウォッチリストテンプレート一覧

ClickUpおよびその他の仮想通貨ウォッチリストテンプレートの全要約テーブルはこちら：

暗号資産ウォッチリストテンプレートとは？

暗号資産ウォッチリストテンプレートとは、取引前に監視したいコインを追跡するための構造化されたツールです。価格、ターゲット、メモを一元管理することで、意思決定の一貫性を保ちます。

ほとんどの暗号資産ウォッチリストテンプレートには、以下のような構造化されたフィールドが含まれています：

ティッカー、資産名、取引所

現在の価格、エントリー価格、追加日

ターゲット、ストップ値、基本リスクタグ

メモ、調査リンク、ステータス（例：監視中、エントリー済み、エグジット済み）

取引記録の保存、セクターやテーマ別の資産グループ化が可能。さらにウォッチリストをシンプルなポートフォリオシートと接続すれば、資産配分・未実現損益・経時的なパフォーマンスを可視化できます。

ClickUpリストでもGoogleスプレッドシートのレイアウトでも、考え方は同じです：10個もタブを開いてほとんど覚えていない状態ではなく、信頼できる1つのウォッチリストで管理しましょう。

優れた仮想通貨ウォッチリストテンプレートの条件とは？

優れた仮想通貨ウォッチリストテンプレートは、データを明確かつ最新に保ち、即座にアクションを起こせる状態にします。数秒で確認し、今日注視すべき資産を把握できるべきです。

テンプレートを選ぶ際のポイント：

ティッカー、資産、価格、数量、日付、メモを明確な列で管理

取引記録の管理、損益の追跡、基本ポートフォリオ配分の確認を簡単に行えるようにします

フィルターやタグ機能をサポートしているため、最も関連性の高い資産に集中できます

リアルタイム価格機能やシンプルなインポート式とシームレスに連携します

調査、タスク、レビューのための広範なワークフローと接続しましょう

優れた仮想通貨ウォッチリストテンプレートは、繰り返し可能なプロセスもサポートします。毎週同じステップを再利用できます：銘柄を追加し、目標価格を見直し、ステータスを更新し、結果を記録する。これが過去の取引から学び、同じ過ちを繰り返さない方法です。

トップ13仮想通貨ウォッチリストテンプレート

仮想通貨の価格変動を追跡するのは、あっという間に複雑になりがちです。ある日は取引所アプリで価格を確認し、次の日にはスプレッドシートのウォッチリスト、チャットのスクリーンショット、ドキュメントに埋もれたメモを同時に管理することになるでしょう。

この情報の積み上がりは仕事の拡散です。情報が異なるアプリや文書に散らばっている状態を指します。

ClickUpは、そうした分散した情報を統合されたAIワークスペースに集約します。暗号資産ウォッチリスト、ポートフォリオデータ、リサーチノート、レビュータスクを同一ワークスペースで管理可能。ツール間を行き来する代わりに、資産の追跡、リマインダー設定、取引記録を、既に業務プランを立てている場所で実行できます。

この13種類の無料暗号資産ウォッチリストテンプレートは、リスト・ボード・シート・ドキュメントを活用した思考と作業の選択肢を提供します。自身のスタイルに合ったものを選び、ClickUpの機能を組み合わせて数値を信頼できるプロセスへと昇華させましょう。

1. ClickUp ブロックチェーンエコシステムテンプレート

ClickUpブロックチェーンエコシステムテンプレートは、特定のチェーンやセクターに関連するプロジェクト、担当者、マイルストーンを一元的に可視化します。散在するドキュメントや場当たり的なメモの代わりに、追跡するプロトコル、開発内容、重要日程を一覧表示するリストとボードを活用できます。

L1、L2、主要アプリのタスクを追加し、ホワイトペーパーや監査報告書、分析資料へのリンクを保存できます。ボードビュー、リストビュー、ガントチャートビューなどにより、開発タイムラインとポートフォリオ／ウォッチリストの整合性を一目で把握可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

研究、テスト、監査、ローンチ、メンテナンスの各ステータスでL1、L2、dAppsを追跡

ティッカー、セクター、流通供給量メモ、主要オンチェーンメトリクス用のカスタムフィールドを追加

ロック解除・投票・上場前にリマインダーを設定し、資産をウォッチリストに残すか判断しましょう

タスクを別の暗号通貨ウォッチリストシートにリンクさせれば、調査データと価格データが常に接続されます

✨ こんな方に最適： チェーンやアプリをマップしながら、各プロジェクトを体系化された暗号資産ウォッチリストに紐付けるリサーチチームやプロトコル運営者。

2. ClickUp ポートフォリオ管理テンプレート

暗号資産は今や多くのポートフォリオで株式やETFと並んで存在しています。ClickUpポートフォリオ管理テンプレートを使えば、暗号資産ウォッチリストを本物のポートフォリオのように扱えます。オープンポジション、計画中のエントリー、ウォッチのみのアイデアを1つのリストで整理。さらにカスタムフィールドでティッカー、資産タイプ、エントリー価格、サイズ、確信度を管理できます。

「オープンポジション」「ウォッチリスト」「閉じたポジション」の各ビューで、時間と資本がどこに配分されているかを確認できます。エントリー理由、監視対象、エグジット条件などのメモも記録可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ティッカー、価格、投資理論のフィールドを1か所で管理し、オープンポジションとウォッチリストアイテムを追跡

セクターやテーマ別にグループ分けし、新規取引を追加する前にポートフォリオの偏りを確認しましょう

次回の見直し日を設定すれば、資産の再評価やリバランス時期を常に把握できます

資産配分、未実現損益、アクティブな取引件数を表示するシンプルなポートフォリオダッシュボードを作成しましょう

✨ こんな方に最適： 仮想通貨ウォッチリスト、アクティブポジション、レビュー頻度をすべて一つのポートフォリオビューで管理したいトレーダーやポートフォリオマネージャー。

3. ClickUp財務管理テンプレート

予算なしで取引を行うことは、トレーダーにとってしばしば困難です。成果は得られるかもしれませんが、その方法やコストが把握できません。ClickUp財務管理テンプレートは、取引所、手数料、キャッシュバッファー、実現損益などの主要メトリクスをカバーする財務管理のコントロールパネルを提供します。

取引所や戦略ごとに月間取引予算を設定し、入出金を記録し、各エントリーにティッカーやカテゴリをタグ付けできます。ClickUp上で管理するため、取引所のCSVファイルを添付したり、領収書をアップロードしたり、各記録に税務メモを保存したりできます。これにより、年末のレビューやレポート作成が格段に楽になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各取引所や戦略ごとに予算を設定し、プラン対実績の支出を比較できます

ティッカー、資産タイプ、戦略でタグ付けし、資本が実際にどこに流れているかを可視化

CSV、PDF、明細書を添付ファイルとして添付すれば、税務準備や監査がより簡単になります

「今月」「取引所別」「資産別」のビューを活用し、より明確なポートフォリオ判断をサポートします

✨ こんな方に最適：取引所をまたいで予算・手数料・損益を追跡し、ウォッチリストの資産と紐づけるアクティブトレーダー。

4. ClickUp 投資契約書テンプレート

ClickUp投資契約テンプレートは、SAFT、SAFE、トークンワラント、その他の契約書類を構造化された単一のClickUpドキュメントで整理するのに役立ちます。条件、権利確定、権利、送金詳細のセクションが、デューデリジェンスや署名のためのコメントやタスクと並んで配置されています。

「下書き」から「署名済み」までのステータスを追跡し、最初の権利確定日やロックアップ満了日などのマイルストーンにリマインダーを設定できます。その後、各契約をブロックチェーンエコシステムやポートフォリオ管理ビュー内の関連するティッカーやプロジェクトにリンクさせましょう。そうすれば、トークンのロック解除がシートに反映された際、その法的背景や割り当ての根拠となった当初の投資理論も同時に確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

SAFT、SAFE、ワラント取引を、ティッカー、割当、権利確定、ロックアップ期間のフィールドで記録

署名、本人確認（KYC）、資金調達、クロージングチェックリストアイテムを明確なステータスで追跡

下書き、修正箇所、最終PDFを添付ファイルとして添付して明確な監査証跡を確保

各取引をウォッチリストのエントリーに接続することで、評価額と意思決定を実際の条件に結びつけたまま維持できます

✨ こんな方に最適： エンジェル投資家、ファンド、事業運営者。取引ドキュメント、法的条項、ウォッチリストデータを同一ワークスペースで管理したい方へ。

5. ClickUp アセット追跡テンプレート

ウォレット鍵の紛失やシードフレーズを保管しているデバイスを忘れるリスクは、スプレッドシートだけでは解決できません。ClickUp資産追跡テンプレートは、暗号資産ポートフォリオを支えるすべての資産を一元管理する登録簿を提供します。

ウォレット、ハードウェアデバイス、取引所アカウント、NFT、ライセンスを所有者、アクセス方法、バックアップ場所、最終検証日付のフィールドで記録できます。「高価値」「カストディアル」「コールドストレージ」などのタグを追加すれば、素早く分類可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ウォレット、鍵のバックアップ、デバイス詳細、ライセンスを記録

バックアップテスト、APIキーのローテーション、アクセスリストの確認といった定期的なタスクを設定しましょう

購入証明および保管証明としてスクリーンショットと請求書を添付ファイルとして添付してください

ウォッチリストとポートフォリオリストを相互リンクさせ、「すべての資産が実際に存在する場所」を包括的に把握しましょう

✨ こんな方に最適：利便性とセキュリティのバランスを取りつつ、資産記録を暗号資産ウォッチリストやポートフォリオデータと密接に管理したい個人・チーム。

6. ClickUpリストテンプレート

ClickUpリストテンプレートは、仮想通貨ウォッチリストを実用的なタスク管理システムに変える最もシンプルな方法です。各行が1つの通貨となり、各通貨には行動に必要なすべての情報が含まれます：ティッカー、現在価格、追加日、投資理論、ターゲット価格、ストップ価格。

1つのリストをメインウォッチリストとして使用し、「確信度高」「短期」「長期」「調査必要」といったビュー別に分類できます。コメント欄には質問やフォローアップを記録し、添付ファイルには後で必要になるスクリーンショットやPDFを保存できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ティッカー、価格、投資理論、次のステップを一覧ビューで資産のバックログを把握

セクター、確信度、またはカタリシス発生日などでフィルタリングし、毎日少数の銘柄に集中しましょう

エントリー、エグジット、レビュー用のサブタスクを追加すれば、毎回同じ手順で進められます

完了した取引を別ビューに集約し、ウォッチリストのアイデアが時間経過とともにどう推移したかを確認しましょう

✨ こんな方に最適： シンプルな暗号資産ウォッチリストを求め、数分で更新でき、ツールを切り替えずに即行動できるリストを望むトレーダーやリサーチャー。

7. ClickUp スプレッドシートテンプレート

2025年10月6日、ビットコインは史上最高値を更新したものの、経済ニュースの変動が広範なリスク回避ムードのトリガーとなり、すぐに下落に転じました。暗号資産の世界では、ニュース・スレッド・チャートが常にこの速さで動きます。ClickUpスプレッドシートテンプレートを使えば、何を見たか、いつ見たか、なぜ重要だったかを記録でき、将来の自分が過去の判断を理解できるようになります。

各行にはティッカー、資産名、メモ時点の価格、日付、投資理論の要約、情報源リンク、そして「監視中」「購入済み」「見送り」といった簡易ステータスを記載可能。さらに「カタルシス期間」「リスクタグ」「確信度スコア」などのフィールドを追加できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ティッカー、価格、投資理論、情報源リンクの列を備えたリサーチシートを作成しましょう

タグや時間枠でフィルタリングし、毎週最も関連性の高いセットアップを見つけましょう

有望な行をウォッチリストやポートフォリオ内のタスクにリンクさせ、実行リストとして活用しましょう

各行にコメントや添付ファイル（チャート、PDF、スレッド）を紐づけて管理

✨ こんな方に最適： 暗号資産ウォッチリストやポートフォリオのワークフローとシームレスに接続する、体系化されたリサーチシートを求めるアナリストやトレーダー。

8. ClickUp カンバンテンプレート

行ではなく列で考えるなら、ClickUpカンバンテンプレートが仮想通貨ウォッチリストを整理されたボードに変えます。「監視中」「エントリープラン」「購入」「一部売却」「売却済み」などの列を設定し、取引の進展に合わせてカードをドラッグしましょう。

各カードには銘柄コード、現在価格、エントリー日、ターゲット、ストップ値、簡単な投資理論を表示可能。セクター別・確信度別・アカウント別にスイムレーンをグループ化すれば、一目でパターンを把握できます。このボードは日々の迅速な確認ツールに：「エントリープラン」の内容を確認し、価格水準を再確認。その後「購入済み」へ移動するか、「監視中」へ戻すだけです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

監視から売却まで、明確でシンプルな列でコインを視覚的に追跡

各カードに主要データを追加すれば、詳細パネルをいちいち開く必要はありません

セクター別やリスクレベル別にグループ分けし、ポートフォリオのバランスを保ちましょう

フィルターと作業中 (WIP) リミットを活用し、特定の列にデータが集中するのを防ぎましょう

✨ こんな方に最適： 長大なシートをスクロールする代わりに、数秒で把握できる暗号資産ウォッチリストを求める視覚的思考者。

9. ClickUp 投資銀行向けビジネスプランテンプレート

2025年8月までに、世界のM&A取引額は年初来で約 2.6兆ドルに達し、多くのチームが株式・収益予測・業界動向と並行してトークン評価を実施しています。ClickUp投資銀行向けビジネスプランテンプレートは、オンチェーンメトリクスと従来型市場分析を統合できるドキュメント中心のレイアウトを提供します。

市場環境、競合セット、収益ドライバー、トークン経済、主要リスクなどのセクションを構築できます。暗号資産ウォッチリストのティッカーと価格はこれらのセクションで直接参照できるため、プランは常にリアルタイムデータと連動します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

市場規模、競合分析、トークン設計、リスクノートを網羅した単一のプランを構築しましょう

各セクションにモデル、メモ、デューデリジェンスチェックリストを添付ファイルとして添付

プランの各部分に対して所有者や期日を設定し、仕事を円滑に進めましょう

暗号資産ウォッチリストとポートフォリオリストへのリンクを貼って、すぐに参照できるようにしましょう

✨ こんな方に最適： トークンと株式のエクスポージャーをバランスさせる投資チームで、継続的なウォッチリストやリサーチと接続した体系的なプランが必要な方。

10. ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレート

市場は独自のペースで動きます。インデックスリバランス、政策ミーティング、取引所の変更はすべてポートフォリオに影響を与え得ます。ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレートは、暗号資産ウォッチリストに関連する定期的な仕事のスケジュール管理と進捗追跡を支援します。

週次ウォッチリストレビュー、月次リバランス、四半期ごとの戦略会議のタスクを設定しましょう。カレンダー、ガントチャートビュー、タイムライン表示で主要イベントの集中時期を可視化し、所有者を割り当てて常にリスクとエクスポージャーの確認を担当させます。各レビューのスクリーンショットや取引所のメモを添付ファイルとして添付して、詳細な記録を残すことも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ウォッチリストとポートフォリオの定期的な確認をスケジュール設定し、所有者を明確にしましょう

外部イベント（ロック解除日、政策決定、主要経済指標発表）をレビューカレンダーに反映させましょう

各レビューからメモや添付ファイルを添付し、意思決定の履歴を保存できます

ビュー機能で、全アカウントと戦略にわたる今後のレビュー仕事を一括確認

✨ こんな方に最適： 大幅な価格変動後だけでなく、定期的にポートフォリオレビューを実行したいトレーダーや運用責任者。

11. ClickUp OKRテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp OKRテンプレートを活用し、1枚のシートで前後比較のメトリクスを整理して分析を明確化

良い習慣が結果を生む。ClickUp OKRテンプレートを使えば、暗号資産プロセスの四半期目標を設定し、ウォッチリストや取引データと直接リンクできます。

「リスク管理の徹底」といった目標を設定し、「エントリー全件の価格・日付・根拠を記録する」「最大ドローダウンを所定の割合以下に抑える」などの主要成果（KR）を設定できます。各KRは特定のシートタブ、リスト、ダッシュボードにリンク可能です。レビュー時には進捗を更新し、ターゲットを調整し、効果的だった点・不十分だった点をメモできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

漠然とした目標（「取引を改善する」）を、具体的かつ測定可能な主要成果指標（Key Results）に変換しましょう

すべてのKRがライブデータとリンクされている——ウォッチリスト、リサーチシート、ポートフォリオダッシュボードへ

四半期終了前にトレンドを把握できるよう、定期的な確認をスケジュールしましょう

完了した目標を振り返り、最も効果的だった習慣を把握しましょう

✨ こんな方に最適： 明確で追跡可能な目標に連動した仮想通貨ウォッチリストと取引習慣を構築したいトレーダーや小規模チーム

12. SpreadsheetPoint提供 Google スプレッドシート用仮想通貨ポートフォリオ管理テンプレート

via SpreadsheetPoint

一部のトレーダーは、特に式を完全に制御したい場合に、スプレッドシートでの作業を好みます。SpreadsheetPoint提供のGoogle スプレッドシート暗号資産ポートフォリオトラッカーテンプレートは、1枚のシートで暗号資産ウォッチリストとポートフォリオを即座に作成できます。

銘柄コード、数量、購入価格、購入日を記録し、式で現在の価値と損益を計算できます。フィルターとシンプルなチャートで、ポートフォリオを支配する資産とほとんど影響を与えない資産が一目でわかります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ティッカー、数量、購入価格、現在の価格を1枚の無料シートで管理

インポート式を活用すれば、手入力なしで価格データを自動更新

戦略・セクター・確信度に応じてメモやタグを追加可能

学習しながら、独自のチャートやメトリクスでテンプレートを拡張しましょう

✨ こんな方に最適： 戦略が成熟するにつれてカスタムできる、無料のGoogle スプレッドシート製仮想通貨ウォッチリスト＆ポートフォリオトラッカーをお探しの方。

💡 プロのコツ：ClickUpのAIエージェントはリストやダッシュボードを監視し、フィールドの欠落や古い日付など異常を検知すると自動的にトリガーを実行し、アクションを実行します。 毎朝、インポートしたウォッチリストのタスクをスキャンするエージェントを設定し、銘柄にターゲット価格・ストップ価格・最新価格メモが欠けている場合にタスクを作成できます。これにより手動チェックなしでプロセスを整理整頓できます。 ClickUp AIエージェントでルーチンチェックを自動化し、ウォッチリストを簡単に最新状態に保ちましょう

13. Template.Net提供の仮想通貨チャートテンプレート

数値も有用ですが、チャートの方が記憶に残りやすいものです。Template.netの 仮想通貨チャートテンプレートを使えば、仮想通貨ウォッチリストテンプレートやGoogle スプレッドシートからデータを直接取り込み、即座に視覚的に分かりやすいグラフに変換できます。

資産別の配分比率、価格の推移、主要保有銘柄のシェア変動を可視化。棒グラフから折れ線グラフへの切り替え、ラベル調整、重要水準のハイライトが可能。設定後はレポート作成・スレッド・チーム共有用に簡単にエクスポートできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ウォッチリストとポートフォリオデータを明確なチャートに変換し、素早く把握できるようにします

資産別・セクター別・確信度別の配分を可視化

エントリーとエグジットを記録し、取引のタイミングと結果を分析しましょう

更新情報、レビュー、ソーシャル投稿用に洗練された画像をエクスポート

✨ こんな方に最適： 暗号資産ウォッチリストのデータを素早くチャート化し、意思決定や情報共有に活用したいトレーダーやライターの方。

ClickUpで仮想通貨取引を次のレベルへ

多くの人が寄せ集めのシステムから始めます：取引所の価格アプリ、Google スプレッドシートのウォッチリスト、チャットのメモ、そして何かが足りないという漠然とした感覚。時が経つにつれ、その寄せ集めは仕事の広がりとなり、どの取引が本当に重要なのかを見極めるのが難しくなります。

ClickUpがあなたの仮想通貨ウォッチリストのホームになります。✨

複数のデータポイントをリストや表に集約し、調査資料を添付ファイルとして添付、レビュータスクをスケジュール設定。すべてをダッシュボードに接続すれば、ポートフォリオを一目で把握できます。ClickUp Brain、Brain Max、AI Notetaker、AI Agentsを活用すれば、データ要約、音声メモ作成、会議記録、小規模チェックの自動化が可能。こうした秩序ある環境を望むなら、今すぐClickUpに登録し、ウォッチリスト・ポートフォリオ・次なるアクションが統合されたワークスペースを構築しましょう。