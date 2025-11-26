あらゆるチーム向けの無料monday.comボードテンプレート

繰り返される手仕事、タスクの所有権の混乱、進捗確認のためのチームメンバーへの追跡といった小さなプロジェクトのトラブルが、いかに頻繁に時間とエネルギーを消耗させるかには驚かされます。

プロジェクト管理協会（PMI）によれば、プロジェクトのパフォーマンス不振により、 企業は100万ドル投資するごとに12万ドルを 浪費している。

monday.comのボードテンプレートは、非効率な作業ループを断ち切るために設計されています。これらのカスタマイズ可能な既製テンプレートは、日々のタスクから主要な製品ローンチまで、あらゆるプロジェクトの基盤を提供することでセットアップを簡素化します。

チームに合わせて簡単に調整できるため、新しいプロジェクトが始まるたびに一から作り直す必要はありません。この記事では、すぐに使える最も有用なカスタマイズ可能なボードテンプレートをいくつかご紹介します。

優れたmonday.comボードテンプレートの条件とは？

monday.comのボードテンプレートとは、特定のワークフローをサポートするために設計された、あらかじめ構成されたグループ、アイテム、列、自動化、ビューを含む、既製のボード設定です。

テンプレートを適用すると、monday.comが自動的に新しいボードを生成し、すべての要素が既に構造化されているため、ボードを手動で設定することなく、すぐにワークフローの使用を開始できます。

これにより、チームは特定の要素を保存・再利用・編集し、プロジェクトのニーズに合わせて調整できます。理想的なmondayボードテンプレートで実現できることは以下の通りです：

✅ タスクを整理 ： グループ・アイテム・列の明確な構造 で簡単に追跡可能

✅ 様々なプロジェクトタイプに合わせて、列・ビュー・ワークフローを柔軟にカスタマイズ可能

✅ ステータス変更やタスク更新など、 反復作業を簡素化するボード自動化機能 をサポート

✅ ボード内で割り当てタスク、コメント、リアルタイム通知による 共同作業を可能に

✅ ボードをテンプレートとして保存・複製・再利用し、今後のプロジェクトを簡単に進めましょう

ボードテンプレートの概要

以下にmonday.comボードテンプレートとClickUp代替案の概要をご紹介します：

無料のmonday.comボードテンプレート

さあ、すぐに使い始められるFree monday.comボードテンプレートを早速見ていきましょう！

1. プロジェクトポートフォリオ管理テンプレート

疲弊させるのは必ずしも大規模プロジェクトだけではありません。日々の小さな更新作業や優先度の変動が、時に一日を特に困難なものにします。このプロジェクトポートフォリオ管理テンプレートは、全てのプロジェクトを一箇所の場所に集約するのに役立ちます。

今や、あちこちで起こる無数の事柄と格闘する代わりに、たった一つのスペースに集中するだけで済みます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

すべてのプロジェクト、期限、タスクを1つの整理されたボードで一元管理

追加のやり取りなしで新規プロジェクトリクエストを収集し、承認を管理

予算、タイムライン、チーム割り当てを簡単な更新で追跡

仕事現場でリアルタイムにファイル、メモ、更新情報を共有

ダッシュボード、カンバンボード、タイムラインを活用し、プロジェクトポートフォリオを自由に管理しましょう

✨ こんな方に最適：複数のプロジェクト、クライアントポートフォリオ、または部門横断的な取り組みを管理するチーム。

2. 代理店向けクライアントキャンペーンテンプレート

最近のPWC調査によると、高パフォーマンスチームに共通する特徴が一つあります。それは、テンプレートセンターから機能を活用し、よりスマートな働き方を実現するプロジェクト管理ツールを使用していることです。

代理店として、散らばったフィードバック、埋もれた電子メールスレッド、変動する納期に悩まされた経験があるでしょう。代理店向けクライアントキャンペーンテンプレートは、すべてのキャンペーンフェーズ（ブリーフ、承認、タスク、タイムライン、クライアントフィードバック）を1つの同期されたワークスペースで整理します。これにより、チームとクライアントは重複や混乱なく連携を維持できます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

クライアント情報、キャンペーンタスク、進捗更新を1つの明確なボードで整理

カスタマイズ可能なフォームと同期された連絡先で、クライアントとの協業を容易にします

更新情報を追いかける必要なく、フィードバック、承認、キャンペーンの進捗を追跡できます

チームの作業量を管理しながら、長期的な目標を見据えましょう

ルーチンタスクとリマインダーを自動化し、重要なことを見逃さないようにしましょう

✨ こんな方に最適：マーケティングエージェンシー、クリエイティブチーム、クライアント対応プロジェクトマネージャー。

👀 豆知識：レオナルド・ダ・ヴィンチもタスクリストの大ファンでした。彼の有名なノートには、学ぶべきこと、ミーティングで会うべき人、挑戦すべきプロジェクトのチェックリストが含まれています。

3. プロジェクト依頼と承認テンプレート

コミュニケーションにおける最大の問題は、それが成立したという錯覚である。

ジョージ・バーナード・ショーのあの古い言葉は今も真実を突いています。特にプロジェクト依頼に関してはなおさらです。電子メールにすべてを残せば記憶に留められると思うなら、考え直すべきでしょう。絶え間ないやり取りは重要な詳細を見えにくくする可能性が高いのです。

プロジェクト依頼・承認テンプレートは、すべてのプロジェクト依頼を1つのボードに集約するため、電子メールやスプレッドシートで依頼が埋もれる心配がありません。カスタム依頼フォーム、リアルタイム通知、自動リマインダー機能をサポートし、承認プロセスを効率化して全員の連携を強化します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

カスタマイズ可能で共有可能なフォームで、プロジェクトのリクエストを一箇所に集約しましょう

リアルタイムの更新と通知で、すべての関係者を常に最新の状態に保ちます

承認、フィードバック、期限を追跡し、関係者を追いかけ回す必要はありません

ステータス、日付、チームごとにリクエストを分類・管理。シンプルな色分けグループで整理整頓

自動化機能を活用し、プロジェクトが承認された場合や修正が必要な場合に依頼者に通知する

✨ こんな方に最適：社内やクライアントのリクエストを扱うプロジェクト管理担当者、運用チーム、部門責任者。

💡プロの秘訣：ClickUp Brainはプロジェクト管理にさらなるサポート層を追加します。これはAI搭載のアシスタントで、フィードバックの要約、プロジェクト関連の質問への回答、ワークスペース内での直接的なメモ整理が可能です。この機能により情報検索時間が削減され、創造的な作業に充てる時間が増えます。

4. ソーシャルメディアプランナーテンプレート

ソーシャルメディアは今や企業において最も重要な部門の一つと言えるでしょう。しかし他の部署とは異なり、ソーシャルメディア部門は少人数のチームが数十ものタスクを管理するケースがほとんどです。新たなトレンドが次々と現れ、それに伴う締切やクリエイティブ素材の制作が日常的に発生しています。

このソーシャルメディアプランナーテンプレートは、投稿・プラン・パフォーマンスデータを1つの整理されたスペースに集約し、実際に管理できるようにします。ソーシャルメディアのメトリクスをボードに直接インポートできるため、すべてのインサイトと資産が一箇所に統合されます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

クリエイティブ素材、コピー、キャンペーンファイルを1つの共有ワークスペースに保管

プラットフォーム別、公開日別、ステータス別にコンテンツをプラン。明確でカスタマイズ可能な列で管理

ソーシャルメディアメトリクスをインポートし、わずか数クリックで外部ファイルを接続

チームメンバーの割り当て、期日の設定、コンテンツ進捗の追跡を簡単に行えます

色分けされたグループを活用してキャンペーンを分類し、結果を監視し、トレンドを素早く把握しましょう

✨ こんな方に最適：ソーシャルメディア管理者、マーケティングチーム、マルチチャネルキャンペーンを同時に進めるコンテンツ作成者。

📮 ClickUpインサイト：従業員の約28%は「見えない仕事」を単に良いチームメイトであるための当然の役割と捉えている一方、10%は「いつも同じ数人のメンバーが追加負担を背負わされている」と感じています。 チームワークとして始まった取り組みも、負担が公平に共有されない場合、静かな不満へと容易に変わってしまう。 良い知らせは、サポートが必ずしもチームメイトから得られるとは限らないことです。古いドキュメントを探している場合でも、誰も覚えていないタスクのステータスを確認する場合でも、昨年同様のリクエストを処理した担当者を見つけようとしている場合でも、ClickUp Brainが素早く必要な情報を特定し、誰も取り残されることがないよう支援します。

5. 顧客オンボーディングテンプレート

顧客オンボーディングは入念なプランと実行が求められる重要な局面です。出だしが不安定だと、誤った印象を与えてしまいます。このテンプレートを使えば、キックオフミーティングから導入、クライアントトレーニングに至るまでのオンボーディングプロセス全体を1つのボードで管理できます。

進捗状況と所要時間の可視性により、社内チームの連携強化と、各ステップで顧客がサポートされている実感の醸成を支援します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

キックオフ会議からクライアント引き継ぎまで、オンボーディングの全ステップを1つのボードで管理

進捗状況、投入時間、次のステップをチーム全体で可視化し、明確に把握しましょう

営業、成功、クライアントの各チームが、1つの共有プラットフォーム上で連携を保ちます

所有者割り当て、期限設定、進捗共有で漏れをゼロに

各クライアントのオンボーディング要件に合わせてボードを簡単にカスタマイズできます

✨ こんな方に最適：顧客成功チーム、アカウントマネージャー、販売後のエンゲージメントに注力するセールス・イネーブルメントチーム。

📚 こちらもご覧ください:タスク管理を効果的に行うためのタスクボード活用術

6. 製品開発テンプレート

製品開発を軌道に乗せるには、優れたアイデアだけでは不十分です。スプリント目標の調整、バグ管理、そして関係する全員にとってロードマップが明確であることの確保が重要です。

この製品開発テンプレートは、バックログの優先順位付けからスプリント振り返りまでをすべて網羅し、チームがスクラムスプリントを容易に計画・追跡・管理できるようにします。製品ビジョンをハイレベルなロードマップで可視化するツール、バグチケットの追跡、共同での振り返り実施機能が含まれています。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

明確な所有権と追跡で、バックログとスプリントの優先度を管理しましょう

実行タスクと接続した高レベルなロードマップで製品目標を明確化

バグ、顧客フィードバック、解決策を一つの整理されたボードで追跡

チームフィードバックとアクションポイントを1か所に集約し、効果的な振り返りを実施しましょう

明確で共有された進捗報告により、スプリントの進捗管理と継続的改善を確実に把握しましょう

✨ こんな方に最適：スプリントやリリースを扱うプロダクトマネージャー、エンジニアリングチーム、アジャイルチーム。

👀ご存知ですか？Forrester Researchによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。

📚 こちらもご覧ください:アジャイルチーム向け無料スプリントプランテンプレート

monday.comテンプレートの制限事項

ほとんどの機能には満足しているが、いくつかの基本機能には本当に不満を感じている。

ほとんどの機能には満足しているが、いくつかの基本機能には本当に不満を感じている。

あるRedditユーザーがmonday.comの体験をこう総括しました。

始める前に、以下の点に注意するとスムーズに進められます：

多くのテンプレートは一般的なセットアップを提供するため、特定のプロジェクトに合わせて編集やカスタムが必要になる場合が多いです

Freeプランや低価格プランでは自動化リミットがあるため、ワークフローを完全に効率化するのは難しい場合があります

テンプレート内のアクティビティログは、複数のボードにわたる更新や変更の詳細なビューを示すとは限りません

アイデア共有やブレインストーミングのための組み込みスペースがないため、創造的なコラボレーションには追加ツールが必要になる場合があります。

ボードが大きくなったり複雑なテンプレートを使用すると、特にワークスペースが拡大するにつれて読み込み時間が遅くなる可能性があります

📚 こちらもご覧ください:最高のプロジェクトプランツール

代替ボードテンプレート

多くのボードテンプレートは汎用的すぎて実際のワークフローに合わず、あるいはプロセスが進化するにつれて柔軟に対応できないほど硬直しています。結果として見た目は整理されているものの、チームのスピードアップに実際に貢献しないボードを使い続けることになります。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、独自のアプローチを採用しています。

ClickUpのボードテンプレートは単なる視覚的レイアウトではありません。組み込みの自動化機能、連携ドキュメント、実際の業務プロセスを反映したインテリジェントなタスク関連付けを備えています。ボードをチームが必要とするあらゆる要素（ファイル、コミュニケーション、タイムライン、レポート）に直接接続することで、 業務の拡散（ワークスプロール）を解消します。

手動更新はもう不要。人間とエージェントが連携しプロジェクトを前進させる、100%のコンテキストが一箇所に集約された環境を実現。

日常の仕事と大きな目標を実際に接続する、ClickUpのベストテンプレート15選をご紹介します：

1. ClickUpボードテンプレート

ダッシュボードが利用可能な状況でも、43%のチームは依然としてスプレッドシートに頼って独自に状況を把握しています。その背景には、ダッシュボードが全体像を把握できないことや、日常の仕事に柔軟に対応できないことが挙げられます。

ClickUpボードテンプレートは、ライブ視覚トラッカーとして機能する完全にカスタマイズ可能なワークフローを提供することで、この問題を解決します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

ワークフローに合わせて列をカスタムし、すべてを統一した状態に保ちましょう

タスク、ステータス、進捗を単一のボードビューで可視化

ツールを切り替えずに、スプリント・優先度・所有者別にタスクをグループ化

更新を追跡し、簡単なドラッグ＆ドロップ操作でタスクを前進させましょう

目標やタイムラインとの接続を損なうことなく、組み込みのボードビューを活用しましょう

✨ こんな方に最適：カスタマイズ可能なプロジェクトボードを求めるプロジェクトチーム、部門責任者、チーム

データ可視化について言えば、プロジェクトマネージャーはカスタマイズ可能なプロジェクト管理ダッシュボードで進捗と目標をリアルタイムに追跡できます。その仕組みを説明する簡単なビデオはこちら：

2. ClickUpプロジェクトボードテンプレート

プロジェクト管理では、品質を損なわず期限を遵守しながら、全ての要素をバランスよく調整することが求められます。しかし、やることリストや進捗報告、フィードバックが分散した状態で管理されると、状況は困難を極めます。

あらゆる瞬間に対応するClickUpプロジェクトボードテンプレートは、以下の機能ですべてを一つのビューに統合します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

複雑なプロジェクトを管理可能なタスクと明確なワークフローに分解しましょう

タスクの進捗、期限、担当者を1つのボードで管理

チームと協力し、プロジェクトの最新情報を関係者と共有しましょう

プロジェクトのサイズや範囲に合わせてビューや列をカスタム

詳細を見失うことなく、プロジェクトの全体像を把握しましょう

✨ こんな方に最適：クロスファンクショナルチーム、プロジェクト管理担当者、共同プロジェクトを管理する運用チーム。

3. ClickUp シンプルカンバンボードテンプレート

ClickUpカンバンテンプレート は、チームのワークフローを可視化・管理する柔軟なツールです 。カスタムステータス、フィールド、ビューを備えており、進捗の追跡、大規模プロジェクトの分割、ボトルネックの特定を容易にします。

タグ付け、サブタスク、タスク依存関係などの組み込みプロジェクト管理ツールにより、チームは透明性を高め、リソース活用を最適化して生産性を向上させられます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

列間の簡単なドラッグ＆ドロップ操作でタスクの進捗を可視化

大規模なプロジェクトを管理しやすい小さなステップに分解しましょう

ボトルネックを早期に発見し、推測に頼らず優先度を調整

タスクのステータスを全員に可視化することでコミュニケーションを改善

プロジェクトのニーズに合わせて、列、ラベル、ワークフローをカスタムしましょう

✨ こんな方に最適: タスク、ワークフロー、プロジェクトのフェーズを視覚的に明確に追跡したいチーム。

4. ClickUp 複数プロジェクト管理ボードテンプレート

プロジェクトマネージャーの約60%が同時に最大5つのプロジェクトを管理しています。これほど多くのことが同時に進行する中、細かい点を見落とすのは当然のことです。しかし、ClickUpのシンプルスプリントカンバンボードテンプレートが救いの手を差し伸べます。このテンプレートはアジャイルチームが仕事を明確にプラン、実行、設定、追跡するのに役立ちます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

スプリントプランを、可視性を高める事前設定済みボードとリストビューで立案

各スプリントサイクル内でタスクを見積もり、進捗を追跡する

ワークフローと自動化をカスタムして、アジャイルプロセスに適合させましょう

sprintの進捗を監視し、リアルタイムで障害要因を特定する

チームが目標、タイムライン、次のステップを共有し、連携を保ちましょう

✨ こんな方に最適: 複数のプロジェクトやアジャイルスプリントを同時に進めるプロジェクト管理担当者やチーム。

5. ClickUp カンバンビュー ロードマップテンプレート

従来のロードマップは、プランが変更されるまでは一見完璧に見えます。目標やタスクを調整する際に、これらの要素を手動で更新するのに多大な努力が必要だと気づくのです。

ClickUpのカンバンビューロードマップテンプレートを使えば、優先度が変わるたびに最初からやり直す必要がなく、その場で柔軟に調整できます。チームに、生きている文書としてロードマップを管理する柔軟で視覚的な方法を提供しましょう。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で明確な視覚的ロードマップを作成

プランが変化するにつれて、タスクを簡単に追加、移動、削除できます

所有者を割り当て、期限を設定して、ワークフローに責任体制を組み込みましょう

ロードマップをリアルタイムのプロジェクト進捗とフィードバックに連動させましょう

関係者に追跡・調整しやすいフォーマットで進捗を共有しましょう

✨ こんな方に最適：戦略ロードマップの調整を行うプロダクトマネージャー、プロジェクトプランナー、リーダーシップチーム

👀 こちらもご覧ください:ビジュアルプロジェクト管理手法の導入方法

6. ソフトウェア開発向けClickUpカンバン

ソフトウェアプロジェクトは予測不可能な性質で悪名高い。開発者が突然のスコープ追加を押し付けられるという冗談にも一理ある。

ソフトウェア開発向けClickUpカンバンテンプレートは、タスクを開発の各フェーズを移動するカードとして可視化し、ワークフローの管理を支援します。カスタマイズ可能なカンバンボードを提供し、作業中（WIP）リミットの設定を可能にし、サイクルタイムを追跡するダッシュボードを備えています。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

カスタマイズ可能なカンバンボードで開発プロセスの各フェーズを可視化

進行中の作業数にリミットを設定し、ボトルネックやチームの過負荷を回避しましょう

問い合わせ受付を効率化し、すべての情報が1つのワークフローで整理整頓される

リアルタイムダッシュボードでサイクルタイムを追跡し、チームのパフォーマンスを監視しましょう

優先度を調整し、明確な所有権と進捗追跡で開発タスクを管理しましょう

✨ こんな方に最適: 開発チーム、QAテスター、機能リクエストやバグを追跡するソフトウェアプロダクトマネージャー。

7. ClickUp アジャイルスプリントプランテンプレート

確固たるプランがなければ、最高のチームでさえ集中力を失う可能性があります。しかし、ClickUpのアジャイルスプリント計画テンプレートがあれば問題ありません。このテンプレートは、各スプリントを明確に計画し、依存関係を追跡し、全員の認識を一致させるのに役立ちます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

あらゆるプロジェクトのサイズに対応するカスタマイズ可能なボードでスプリントをプランニングする

タスク、依存関係、期限を分かりやすいタイムラインビューで可視化

明確な進捗状況の更新で、スプリントの開始から完了までを追跡

目標、タイムライン、リソース配分について、ステークホルダーを1つの共有スペースで調整する

フィードバックや変化するニーズに基づいて、プランや優先度を迅速に調整しましょう

✨ こんな方に最適：スクラムチーム、アジャイルプロジェクトマネージャー、反復的なスプリントサイクルを運用する開発チーム。

8. ClickUp デザインボードテンプレート

ClickUpデザインボードテンプレートを使えば、コンセプトの整理やビジュアル共有、チームやクライアントとの協業が、従来のやり取りの手間なく簡単に行えます。デザイン作業に特化したカスタムステータス、フィールド、タイムラインでプロジェクトの全フェーズを追跡可能です。

このテンプレートを使えば、フィードバックの収集や改訂管理も簡単になり、すべてのクリエイティブ資産を一箇所に整理してシームレスなチームワークを実現できます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

デザイン要素、草案、フィードバックを1つの整理されたボードに集約

画像、ビデオ、メモを1つのスペースにまとめて、創造的なアイデアを可視化しましょう

チームが貢献し、最新情報を共有できる共同作業スペースを作成しましょう

クライアントや関係者とボードを共有し、迅速なレビューと承認を実現しましょう

プロジェクトの創造的プロセスに合わせてワークフローをカスタム

✨ こんな方に最適: デザインチーム、クリエイティブエージェンシー、デザインアセットとフィードバックを管理するクロスファンクショナルチーム。

9. ClickUp GTD（Getting Things Done）テンプレート

仕事で終わりのないToDoリストに追われると、一生懸命働いているのに前進している気がしないものです。デイビッド・アレンのメソッドに着想を得たClickUpの「Getting Things Done（GTD）」テンプレートは、タスクを捕捉・整理・管理し、頭の中の雑念をクリアにする方法を提供します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

タスク、アイデア、アクションアイテムを1つの整理されたボードに集約

優先度、コンテキスト、プロジェクト別にタスクを並べ替えられるカスタマイズ可能なビュー

大規模なプロジェクトを、管理しやすい小さな次のステップに分割しましょう

定期的にタスクを確認・更新し、約束事を確実に遂行しましょう

「次のアクション」「待機中」「いつか」といった明確なカテゴリーを活用し、ワークフローを円滑に進めましょう

✨ こんな方に最適: タスクの記録・優先順位付け・実行にGTD手法を実践する個人やチーム。

10. ClickUp カスタマーオンボーディングテンプレート

AIが仕事を奪うという話はよく聞きますが、顧客オンボーディングにおいては、依然として人的要素が最も重要です。68％のビジネスがパーソナライゼーションを非常に重要と回答し、64％が顧客体験の向上を最も高い優先度で取り組んでいます。

すべては、スムーズで配慮の行き届いたオンボーディングプロセスから始まります。顧客が最初から大切にされていると感じられるプロセスです。このカスタマーオンボーディングテンプレートは、まさにそれを実現するお手伝いをします。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

明確なステップごとのプロセスで新規顧客のオンボーディングをガイドする

タスク、タイムライン、マイルストーンを1つの共有ワークスペースで管理

カスタマーサクセス、営業、サポートチームを同一のプランで連携させましょう

フォローアップ、更新、リマインダーを自動化し、ステップの漏れを防ぎましょう

一貫性を損なうことなく、各顧客のニーズに合わせてオンボーディング体験をカスタムする

✨ 最適な用途: 営業、成功、クライアントサービスチームが、ユーザー向けの新規顧客オンボーディングプロセスを効率化する場合。

11. ClickUp採用選択マトリックステンプレート

チームに適した人材を見つけることは、決して履歴書だけを見て判断できるものではありません。真に重要なのは、各候補者がその役割にとって本当に重要な要素に基づいて公平に評価されることです。これを支援するため、ClickUp採用選択マトリックステンプレートは採用プロセスに体系的な構造をもたらします。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

すべての求人応募を単一の構造化されたボードで整理・追跡

スキル、経験、資格などの明確な基準を用いて候補者を評価する

応募者を並べて比較し、より客観的な意思決定を実現

カスタマイズ可能なビューとステータス追跡で採用プロセスを効率化

採用チームとリアルタイムでフィードバックを共有し、全員の認識を一致させましょう

✨ こんな方に最適: 構造化された基準で候補者を評価する人事チーム、採用担当者、採用マネージャー。

👀 豆知識：ポストイットは偶然生まれたワークフローツールです。元々は失敗した接着剤の実験でしたが、人々が壁にアイデアを整理するために使い始めたことで本来の用途を見出しました。

12. ClickUpプロジェクト振り返りテンプレート

プロジェクトの完了は一つのマイルストーンですが、その経過を振り返る時間を取ることでチームは真に成長します。ClickUpプロジェクト振り返りテンプレートを使えば、成功と失敗の両方から学びを得るためのシンプルな方法が得られます。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

うまくいった点と改善の余地があった点を把握する

改善すべき領域を特定し、今後のプロジェクトに向けた明確なアクションステップを設定しましょう

目標に対してチームのパフォーマンスをオープンかつ体系的な方法で評価する

率直なフィードバックを促し、共有された振り返りを通じて協働を強化しましょう

チームで共有するための教訓とベストプラクティスを記録しましょう

✨ こんな方に最適：振り返りや事後検証を行うプロジェクトチーム、スクラムマスター、チームリーダー。

13. ClickUp ITサポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ITサポートテンプレートで、ITチームが問題解決に集中できるように。問題の整理に時間を取られることなく。

ITリクエストが積み上がると、チームと顧客の両方にすぐに影響が及びます。ここで、ClickUpのITサポートテンプレートがサポートチームに、リクエストを管理し問題を迅速に解決するためのシンプルで整理された方法を提供します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

サポートチケットを整理し、一元化されたボードでステータスを追跡

タスクを割り当て、チームメンバーと協力して問題を効率的に解決しましょう

進捗状況、期限、顧客更新情報を明確に可視化して管理

ルーチン更新とリマインダーを自動化し、重要な依頼を見逃さないようにしましょう

過去のチケット、解決策、フィードバックを検索可能な記録として保存し、将来参照できるようにします

✨ こんな方に最適：ITヘルプデスクチーム、社内サポート部門、ITチケットを追跡するカスタマーサポートマネージャー。

📚 こちらもご覧ください:プロジェクト管理のためのアジャイルスクラムボードの作成方法

14. ClickUp ビジネス経費報告書テンプレート

経費精算が面倒だと感じるなら、散らかった領収書を整理してみてください。ClickUpの経費報告書テンプレートは、財務追跡を体系化します。一つの整理されたワークスペースで、すべての経費を簡単に記録・分類・監視できます。

このテンプレートは承認とレポート作成を効率化し、財務管理をよりシンプルで透明性の高いものにします。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

経費報告書を1つの共有ワークスペースで作成、更新、追跡

支出の傾向を可視化し、コスト削減の余地を特定する

予算の監視、経費精算の追跡、承認管理を簡単に行えます

監査、レポート作成、予測のために財務記録を整理しておく

経費追跡において財務チームやマネージャーとリアルタイムで共同作業

✨ こんな方に最適：予算や経費を管理する財務チーム、部門責任者、プロジェクト管理担当者。

15. ClickUpブログ編集カレンダーテンプレート

コンテンツ作成者には2つの本業があります：コンテンツ制作と整理です。後者は本来、職務内容に含まれるべきではありません。だからこそ、ClickUpブログ編集カレンダーテンプレートは、アイデアを整理し締切を追跡するシンプルな方法を提供します。

➡️ このテンプレートが気に入る理由

すべてのブログコンテンツを1つの明確でカスタマイズ可能なボードでプラン・整理

期限を設定し、タスクを割り当て、下書きから公開までの進捗を追跡しましょう

ライター、エディター、貢献者とリアルタイムで共同作業

コンテンツの不足箇所を特定し、タイムリーで一貫性のある公開に向けて事前にプランを立てましょう

共有編集ワークフローで投稿ステータス、承認、フィードバックを監視

✨ こんな方に最適 : コンテンツチーム、マーケティングマネージャー、編集ワークフローや締切管理を行うブロガー。

ClickUpの無料テンプレートで月曜日のレベルアップを実現

同じボードの設定に何時間も費やす必要はありません。プロジェクト管理はそれだけでも十分に大変です。そんな苦労をする代わりに、既製のテンプレートに切り替えてみませんか？

Monday.comのボードテンプレートは、セットアップを簡素化し素早く作業を開始したい場合に最適な出発点を提供します。

ただし、より柔軟性と創造的なコントロールを求めるなら、ClickUpのテンプレートがチームに喜ばれる追加機能を提供します。

プロジェクト計画やスプリントボードから、オンボーディングワークフローや編集カレンダーまで、ClickUpはチームと共に成長する即戦力テンプレートを提供します。プロセスを簡素化し、時間を節約する準備はできていますか？

