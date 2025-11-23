見事なウェブデザインを実現する15以上のベストFigmaウェブサイトテンプレート

すべてのウェブサイトプロジェクトプロジェクトはプランから始まります。しかし真っ白なキャンバスでは、インスピレーションを得て着手するまでに永遠にかかってしまうこともあります。その後、ボタンやナビゲーションの修正に何時間も費やしてしまうのです。同じコンポーネントを再構築するうちに納期は遅れ、創造的な仕事であるはずが単調な仕事へと変わってしまいます。
Figmaのウェブサイトテンプレートを使えば、ゼロから始める必要はありません。完了した状態から始められます。
販売促進に効果的なSaaSランディングページから、印象的なポートフォリオまで、これらのFigmaウェブサイトテンプレートは、レスポンシブウェブサイトのデザインと拡張を迅速に行うために必要なすべてを提供します。
Figmaウェブサイトテンプレートとは？
Figmaウェブサイトテンプレートとは、クラウドベースのデザイン・コラボレーションツール「Figma」で作成された事前設計済みのウェブサイトレイアウトです。各テンプレートには通常、ナビゲーションバー、グリッド、ボタン、フォーム、タイポグラフィシステムなどのコンポーネントが含まれており、レスポンシブデザインのベストプラクティスに準拠しています。
Figmaで完全に編集可能なため、ブランドアイデンティティやプロジェクトのニーズに合わせてテンプレートを調整でき、一から作り直す必要はありません。Figmaウェブサイトテンプレートはコラボレーションを前提に設計されています。チームはリアルタイムでデザインを共有・コメント・反復作業でき、開発者は構築段階においてFigmaから直接アセットやCSSを取得できます。
💡 プロのコツ：テンプレートを基盤として使用し、カスタムバージョンを共有デザインライブラリとして保存しましょう。これにより、すべてのプロジェクトが最初からブランドガイドラインに沿った状態を保てます。
トップウェブサイトテンプレート一覧
このブログにリストされているFigmaとClickUpの製品ローンチ用テンプレートの要約を、以下のテーブルにまとめました：
|テンプレート
|ダウンロードリンク
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ミニマルなランディングページテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|再利用可能なランディングページシステムを必要とする代理店や企業様へ
|事前構築済みセクション、スタイルガイド、柔軟なレイアウト
|ランディングページ
|ランディングページキットコレクション
|このテンプレートをダウンロード
|複数のランディングページを作成するフリーランサーやプロダクトチーム向け
|13種類のテンプレート、250以上のスタイル、100以上のコンポーネント
|ランディングページ（13点セット）
|SinanTokmak Web開発者ポートフォリオサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|フリーランスやデザイナーが個人ポートフォリオを構築するための
|レスポンシブレイアウト、再利用可能なコンポーネント、事例紹介ページ
|ポートフォリオサイト
|Bentolio ポートフォリオデザインテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ビジュアル重視のポートフォリオを求めるクリエイター向け
|ベントーグリッドレイアウト、モジュラータイル
|ワンページポートフォリオ
|SaaS＆アプリ向けウェブサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|SaaSスタートアップ＆アプリ開発者向け
|コンバージョン重視のセクション、Bootstrapグリッド
|SaaSウェブサイト
|単一SaaS向けウェブサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|SaaSチーム＆マーケティングエージェンシー
|レスポンシブ対応ブロック、UIキットコンポーネント
|SaaSランディングページ＋モバイル対応
|/AIブログウェブサイトUIテンプレート（ダークテーマ）
|このテンプレートをダウンロード
|テクニカルライター＆/AIパブリッシャー
|ダークUI、ポッドキャスト/ブログレイアウト、レスポンシブ対応
|ブログ＋コンテンツhub
|MetaBlog 多目的ブログテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ブログの柔軟性を求めるコンテンツ作成者
|アトミックデザインシステム、ヒーローカード
|ブログ（マルチテーマ）
|家具ECサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|家具ブランド＆インテリアデザイナー向け
|製品グリッド、チェックアウトフロー、ライフスタイルブログ
|eコマースストアフロント
|ニュースレターサブスクリプションサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ニュースレター作成者＆小規模ビジネス
|サブスクリプションフロー、請求ページ、クリーンなUI
|ニュースレターウェブサイト
|タスク管理ダッシュボードテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|デザイナー向け生産性アプリコンセプト提案
|かんばんビュー、多ステップフロー、メッセージパネル
|ダッシュボード UI
|サステナビリティダッシュボード＆評価ツールテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ESGコンサルタント＆サステナビリティチーム
|スコアリングツール、ESGメトリクス、ダッシュボード
|Webアプリダッシュボード
|ビジネス＆コーチング向けウェブサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|コーチ＆サービスプロバイダー
|ウェビナーページ、セールスページフロー
|コーチングウェブサイト
|NGOウェブサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|NGO・コミュニティ組織向け
|寄付ページ、イベントレイアウト
|非営利団体向けウェブサイト
|カフェ用ウェブサイトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|カフェ、レストラン、ベーカリー
|メニューページ、予約、ギャラリー
|レストラン向けウェブサイト
|レンタカーウェブサイトデザインテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|レンタカーサービス＆旅行会社
|予約フロー、比較テーブル
|レンタルウェブサイト
|ClickUp ウェブサイトプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|新規またはリニューアルしたウェブサイトを立ち上げる Teams
|予算追跡、マイルストーン、ワークフロープラン
|プロジェクトプラン
|ClickUp ウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|エンドツーエンドのデザインフェーズを管理するデザイナー向け
|リスト＋ボードワークフロー、承認システム
|デザインワークフロー
|ClickUp Web Designテンプレート
|無料テンプレートを入手
|複数のデザインプロジェクトを管理するエージェンシー
|インテークフォーム、優先順位付け、キャパシティプランニング
|マルチプロジェクトデザイン
|ClickUpウェブサイト再設計プロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|反復的なリデザインを行うマーケティング/ウェブチームのやること
|再利用可能なタスクテンプレート、フィードバックループ
|リデザインワークフロー
|ClickUp ウェブサイト開発テンプレート
|無料テンプレートを入手
|開発者およびクロス機能チーム
|バックログ、QA、サイトマップ、開発進捗追跡
|開発ライフサイクル
|ClickUp ウェブサイト制作プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|継続的リリースを管理するTeams
|ユーザーストーリー、リリース追跡、優先順位付け
|制作ワークフロー
|ClickUp ウェブページ構築テンプレート
|無料テンプレートを入手
|複数ページから成るウェブサイトを構築する代理店向け
|サイトマップ、ページレベルのタスク、ガントチャート
|ページ構築システム
|ClickUp ウェブサイトプランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|サイト構造をプランするマーケティングチーム
|努力レベル、ガント、レビュー
|サイトプランナー
|ClickUp ウェブサイト仕事範囲テンプレート
|無料テンプレートを入手
|成果物を正式化する代理店・プロジェクトマネージャー向け
|目的、費用テーブル、責任範囲
|仕事の範囲
|ClickUpウェブサイト移行プロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ドメイン/CMS移行を担当するTeams
|リダイレクト追跡、メタデータ監査
|移行ワークフロー
|ClickUp サイトマップ ホワイトボード テンプレート
|無料テンプレートを入手
|UXチームとコンテンツチームによるナビゲーションマップ
|ドラッグ＆ドロップ式サイトマップ、タスク変換機能
|サイトマップ ホワイトボード
Figmaウェブサイトテンプレート
Figmaコミュニティやその他のライブラリには非常に多くの選択肢があるため、どのテンプレートが時間を費やす価値があるか判断するのは難しいかもしれません。良いニュースは、何百ものファイルを調べる必要がないことです。私たちがその仕事を完了しました。
以下では、ランディングページ、ポートフォリオ、SaaS、eコマース、ブログ、ダッシュボードといった主要カテゴリーにわたる最高のFigmaウェブサイトテンプレートをご紹介します。各テンプレートには、ブランドに合わせてカスタム可能な、すぐに使えるレイアウトとコンポーネントが付属しています。
1. ミニマルなランディングページテンプレート
ミニマルランディングページテンプレートは、完了するランディングページレイアウトとすぐに使えるデザインシステムを組み合わせています。ヒーローヘッダー、クライアントロゴ、サービスのハイライト、お客様の声、CTAに加え、タイポグラフィースケール、ボタンバリエーション、色トークン、アイコンセットが含まれています。
レイヤーは明確にラベル付けされ、オートレイアウトで整理されたクリーンなコンポーネント構造を採用。デザインを崩すことなくコンテンツを更新できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 事前構築済みセクションと再利用可能なコンポーネントでセットアップ時間を短縮
- 組み込みのスタイルガイドでブランドの一貫性を維持
- 柔軟なレイアウトにより、様々な業界に対応可能です
🔑 こんな方に最適： すぐに使えるランディングページと、今後のプロジェクトで再利用可能なデザインシステムを求める代理店や企業
2. ランディングページページキットコレクション
無料のランディングページキットコレクションは、包括的なデザインシステムでサポートされたデスクトップとモバイル向けの13種類のランディングページテンプレートを提供します。7種類のアイコンパック、国旗セット、10種類以上のフッターデザイン、250以上のグローバルスタイル、100を超えるコンポーネントとバリエーションが付属しています。
すべてが整理整頓されており、セクションを素早く組み合わせ、複数ページにわたって一貫性を保つことができます。
🌟 気に入る理由：
- プロジェクト間で要素を再利用し、一から作り直す手間を省けます
- フッターやセクションをカスタムして、様々な業界に合わせたレイアウトを実現しましょう
- 複数のクライアントサイトやキャンペーンを扱う際に、迅速にスケールアップできます
🔑 こんな方に最適： デザインの一貫性を保ちつつ、複数のランディングページを迅速に作成する必要があるフリーランサーやプロダクトチーム
3. SinanTokmak Web開発者ポートフォリオサイトテンプレート
Johann LeonによるSinanTokmak Web開発者ポートフォリオサイトテンプレートは、4つのレスポンシブ画面サイズに対応した12の事前構築済みウェブページを備え、あらゆるデバイスで仕事ができるプロフェッショナルなオンラインプレゼンスを簡単に作成できます。ファイルには明確なスタイル、再利用可能なコンポーネント、一貫性と容易なカスタマイズを実現する完全なオートレイアウト構造が含まれています。
プロフィール、スキル、プロジェクト、ブログ記事を統一感のあるレイアウトで機能させ、仕事と個性の両方を際立たせられます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ブログや事例紹介のレイアウトを活用して、仕事にも込めたストーリーを伝えましょう
- 履歴書・ポートフォリオ・ブログを1つのプロフェッショナルデザインにまとめ、セットアップ時間を節約
- ポートフォリオとして、あるいは必要に応じて軽量な個人サイトとしてデザインしてください
🔑 こんな方に最適： クリーンでモダンなフォーマットで自身のパーソナルブランドを際立たせるポートフォリオを求めるフリーランサーやデザイナー
👀 ご存知ですか？AIウェブサイトビルダーは平均15%の直帰率低減に貢献し、上位表示サイトの約90%がパフォーマンス・SEO・コンテンツ最適化のためにこれらのツールを活用しています。
4. Bentolio ポートフォリオデザインテンプレート
Bentolio ポートフォリオデザインテンプレートは、洗練されたワンページの個人ポートフォリオです。クリーンなブロックと視覚的なストーリーテリングで知られるデザイントレンド「Bento Grid」レイアウトを採用しています。
各セクションはモジュール式のタイルで構成され、プロジェクト・スキル・連絡先・個人情報を視覚的に構造化された方法で強調表示できます。明快さとバランスを重視したデザインは、クリエイティブプロフェッショナルに最適なスクロールしやすい体験を提供します。
🌟 こんな方にぴったり：
- タイルを入れ替えてグリッドを再配置。ページ全体を再構築する必要はありません
- スキルやプロジェクトを、延々とスクロールしたりページを飛び回ったりすることなく、一目で確認できるビューを提供します。
- ホーム、プロジェクト、会社概要、お問い合わせ、ブログなどのセクション用に、あらかじめ用意されたアートボードを入手できます。
🔑 こんな方に最適：軽量でメンテナンスが容易、一目で印象に残るビジュアル重視のポートフォリオを求めるクリエイター
💡 プロの秘訣：最高のテンプレートでも、体系的なプロジェクトプランに代わることはありません。Figmaテンプレートとウェブサイトプロジェクト管理ソフトウェアを組み合わせることで、デザインの努力がタイムラインとスコープ管理によって確実に支えられます。
5. SaaS＆アプリ向けウェブサイトテンプレート
SaaS & アプリ ウェブサイト テンプレートは、SaaSプラットフォーム、アプリ企業、ITサービスプロバイダー向けに特別に設計されています。複数のホームページバリエーションと、Bootstrapグリッドシステムを基盤とした柔軟なコンポーネントライブラリが利用可能です。ファイルは完全にレイヤー分けされ整理されているため、迅速な編集や組み合わせ自由なカスタマイズが可能です。
🌟 こんな方にぴったり：
- コンバージョン重視のストーリーテリングをサポートするため、チャート、ダッシュボード、お客様の声セクションを活用しましょう
- ローンチ、ケーススタディ、価格設定実験など、ページデザインに合わせてセクションを自由に再配置できます
- SaaS成長のためのホームページオプションを入手：製品紹介からサブスクリプションプランまで
🔑 こんな方に最適： 製品を売り込むためのコンバージョン最適化ランディングページが必要なSaaSスタートアップやアプリ開発者
📚 こちらもご覧ください:最高のウェブサイト最適化ソフトウェアツール
6. ユニークなSaaSウェブサイトテンプレート
デザインと開発の両方を考慮して設計されたSingular SaaS Website Templateは、レスポンシブブロック、UIキットコンポーネント、モバイル対応レイアウトを提供し、ランディングページやアプリ紹介ページへの適応を容易にします。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ドラッグ＆ドロップ式ブロックライブラリで、ユニークなページを素早く組み立てられます
- モックアップだけでなく実運用向けに、組み込みアニメーションとW3C検証済みHTML/CSSを採用
- スマートレイアウトと色タイピング機能で、デザイン全体の一貫性を保ちます
🔑 こんなチームに最適： デザインからコードまでのソリューションが必要なSAASスタートアップ、プロダクトチーム、マーケティングエージェンシー
7. AIブログウェブサイトUIテンプレート（ダークテーマ）
AIブログサイトUIテンプレートは、AIやテクノロジー分野のパブリッシャー向けに設計されたダークテーマのデザインです。ホーム、ニュース、ブログ記事、ポッドキャスト、リソース、コンタクトページ用のレイアウトを収録。ピクセルパーフェクトなタイポグラフィとレスポンシブな自動レイアウトを採用しています。ダークカラーパレットがモダンでプロフェッショナルな雰囲気を醸し出し、目に優しく長時間の閲覧に最適です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ブログ、ポッドキャスト、ニュース、リソース用の事前設計済みページでプラットフォームを成長させましょう
- 3つのレスポンシブ画面サイズで一貫した閲覧体験を維持
- テックや/AIに特化したコンテンツ向けに設計された内蔵検索システムをご利用ください
🔑 こんな方に最適： コンテンツに富むブログとモダンなダークデザインを望むテクニカルライターや/AI研究者
ClickUpインサイト： 回答者の33%が、最も関心のあるAI活用事例の一つとしてスキル開発を挙げています。 例として、技術職でない従業員がAIツールを使ってウェブページ用のコードスニペットを作成する方法を学びたいと考えるかもしれません。
このような場合、AIがあなたの仕事についてより多くの文脈を把握しているほど、その応答はより良くなります。仕事のためのすべてアプリとして、ClickUpのAIはこの点で優れています。あなたが取り組んでいるプロジェクトを把握し、具体的なステップを提案したり、コードのスニペットの作成のようなタスクを簡単に実行したりできます。
8. MetaBlog 多目的ブログテンプレート
MetaBlog 多目的ブログテンプレートは、洗練されたレイアウトと柔軟性を兼ね備えています。ダークテーマとライトテーマの両方を提供するため、2つのビジュアルアイデンティティでプレビューとデザインが可能です。このテンプレートはアトミックデザイン手法を採用しており、すべてのボタン、カード、セクションが再利用可能です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ヒーロー画像、ブログカード、機能記事などのセクションを備え、洗練されたタイポグラフィとバランスの取れた余白を実現します。
- ボタン、カード、ヘッダー、フッターなどの再利用可能なコンポーネントを使用して、一貫性のあるデザインを実現しましょう
- デザインをHTML/Webflowへ簡単に変換。スペースとレイアウトの明確さを保ちながら
🔑 こんな方に最適： 再利用可能なデザインコンポーネントでブログを立ち上げたいコンテンツ作成者（特定のスタイルに縛られない）
9. 家具ECサイトテンプレート
家具ECテンプレートには、ランディングページ、ショップグリッド、商品詳細ページ、カート、チェックアウト、比較テーブル、さらにはスタイリングのヒントを掲載するブログまで付属しています。柔らかくニュートラルなカラーパレットを採用したデザインは、商品写真を主役に据え、ホームデコレーションやライフスタイルビジュアルの展示に最適です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 完全なeコマースフロー（ショップ→カート→チェックアウト）が既にデザイン済みです
- 家具やインテリアの写真にスポットライトを当てるため、クリーンで画像主体のレイアウトを採用しています
- ストアと並行して、ライフスタイルブログレイアウトで権威性とインスピレーションあふれるコンテンツを構築しましょう
🔑 こんな方に最適： モダンでビジュアル重視の美学を備えた、すぐに公開できるストアフロントを求める小規模家具ブランドやインテリアデザイナー
⌛ 時間節約のコツ: ウェブデザインのワークフローは直線的になることはほとんどありません。要件収集やデザインの反復から、関係者レビューや開発への引き継ぎまで、絶え間ない行き来は時間がかかり混乱を招く可能性があります。
AIと自動化の組み合わせにより、タスクの自動割り当て、適切なチームへのフィードバックのルーティング、デザインがレビュー準備完了時に承認をトリガーするといった作業を支援します。
このビデオをご覧いただき、チームの管理業務負担を無料化し、週に最大26時間を節約しましょう。
10. ニュースレターサブスクリプションウェブサイトテンプレート
ニュースレターサブスクリプションサイトテンプレートは、ニュースレターのキュレーションと管理に特化したプラットフォーム向けに設計されています。大胆な緑の配色を一貫して使用し、クリーンなタイポグラフィと軽やかな2Dイラストレーションを組み合わせることで、新鮮で親しみやすい印象を与えます。一部デザイン調整（余分な影の削除など）が必要な場合もありますが、ミニマルで機能的な構造のため、容易にカスタマイズが可能です。
🌟 気に入る理由：
- ログインやサブスクリプションから課金、ニュースフィードまで、ユーザーの全ユーザージャーニーをカバーします
- ニュース、ブログ、投票、意見など、様々なテンプレートデザインからお選びいただけます
- プレースホルダーのイラストを差し替え、色・フォント・レイアウトを変更してブランドに合わせられます
🔑 こんなビジネスや作成者に最適： サブスクリプション型ニュースレターモデルを運営したい小規模ビジネスや作成者
11. タスク管理ダッシュボードテンプレート
タスク管理ダッシュボードテンプレートは、明快さと使いやすさに重点を置いたモダンなタスク管理システムを提供します。カンバンボード、多ステップタスクフロー、統合メッセージパネルを備えています。デザインは軽やかでミニマルな美学を採用し、優先度やステータスを示す色分けラベルがアクセントとなっています。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- コメント、タグ、添付ファイルを表示するコンポーネント化されたタスクカードを使用し、ライブワークフローをデモできます
- ダッシュボード、プロジェクト、タスク、メッセージ、ユーザーなど、様々なナビゲーションパターンを試して、人気の生産性アプリを再現しましょう
- 洗練されたタイポグラフィシステムと対照的な色のアクセントを組み合わせ、長時間の仕事セッションでも目に優しいデザインを実現します
🔑 こんな方に最適： プロトタイプを提案するデザイナー。洗練された見た目を保ちつつ、実際のコラボレーション機能を反映させる必要がある方へ
📚 こちらもご覧ください：ワークフローを向上させる最高のタスク管理ソフトウェアツール
12. Webアプリ – サステナビリティダッシュボードおよび評価ツールテンプレート
サステナビリティ施策の追跡とレポート作成が必要な組織向けに、このサステナビリティWebアプリテンプレートは、進捗を可視化しサステナビリティレポートを簡単に作成できる、すぐに使えるダッシュボードを提供します。
ガバナンス、サプライチェーン、環境、社会的な持続可能性に関するダッシュボードに加え、インタラクティブな評価ツールを備えています。ドメイン別スコアリング、成熟度ゲージ、改善状況追跡パネルといった設計上の機能により、企業のESG（環境・社会・ガバナンス）レポート作成に実用的なツールとなっています。
気に入る理由：
- 実際の企業評価をシミュレートし、採点範囲と実践的なインサイトを提供します
- ダイヤルや色分けされたメトリクス、構造化されたテーブルなど、視覚的なレポート作成要素を含めることで、取締役会でのプレゼンテーションにすぐ使えるレポートを作成できます。
- 評価ツールとダッシュボードコンポーネントを、様々なサステナビリティメトリクスやKPIに合わせて適応させることができます
🔑 こんな方に最適： 持続可能性目標に対するプロジェクト進捗の追跡や、パフォーマンスデータの専門的な提示方法が必要なESGコンサルタントやサステナビリティ担当役員
🌟 特典: ウェブサイト開発は複雑なビジネスです。インテリジェントな一元管理ツールがなければ、クライアントの要件、デザインに関する議論、Figmaコメント、ワイヤーフレームの説明などが別々のツールに分散し、曖昧さや遅延を招きます。
ClickUp Brain MAXがこの混乱に落ち着きをもたらします。以下のことが可能です：
- クライアントの要求事項が全て含まれた長くて複雑な電子メールスレッドを、明確で構造化されたタスクに変換します
- 異なるユーザージャーニーとSEOに配慮したページ命名規則に対応した代替バージョン付きサイトマップを作成
- ステータスに応じてタスクを自動移動、アセットのレビュー依頼時にチームへ通知、ステークホルダー向けの定期進捗レポートを生成
システム横断でデータとワークフローを統合し、単一のダッシュボードから全プロセスを管理可能にします。実際の動作例はこちら ⬇️
13. ビジネス＆コーチング向けウェブサイトテンプレート
ビジネス＆コーチング向けウェブサイトテンプレートは、洗練された方法で潜在クライアントを惹きつけ、情報を提供し、成約につなげたいサービスプロバイダーに特に有効です。特徴は、構造化されたセールスページとウェビナーフローが組み込まれている点。単にサービスを紹介するだけでなく、見込み客を予約や購入へと導く道筋を構築します。
🌟 こんな方におすすめ：
- すぐに使えるウェビナーページと再視聴ページを用意。オンラインワークショップやライブイベントの設定時間を大幅に短縮できます。
- 説得力に焦点を当てた組み込みのセールスページデザインを活用し、コンバージョン率を向上させましょう
- シンプルでありながら効果的なデザイン構造で、パーソナルブランディングとサービス紹介のバランスを実現します
🔑 こんな方に最適： サービスやクライアントの声を紹介するプロフェッショナルなウェブサイトを構築したいビジネスコーチやライフコーチ
14. NGOウェブサイトテンプレート
このNGOウェブサイトテンプレートは、非営利団体や慈善団体向けの洗練された機能的なデザインシステムです。ホームページ、寄付ページ、イベント、ブログ、メディアなど8種類の構造化されたページレイアウトを備え、インパクトのある活動のための即戦力となる基盤を提供します。寄付やコミュニティのサポートに依存する組織向けに、アクセシビリティと信頼性を両立させたデザインです。
🌟 こんな点で気に入っていただけるはず：
- スタイルガイドと再利用可能なコンポーネントを入手し、全ページで一貫性を確保しましょう
- 洗練されたタイポグラフィと画像でストーリーテリングと透明性を前面に押し出し、寄付者の信頼を築きましょう
- イベントやメディア向けの既製ページを適応させ、ゼロから始めることなくインパクトのあるストーリーを紹介しましょう
🔑 最適な対象： 慈善団体、NGO、障がい者支援・アクセシビリティ推進団体、草の根組織、または社会貢献と資金調達を中核とするあらゆるプロジェクト
15. カフェ用ウェブサイトテンプレート
カフェ用ウェブサイトテンプレートは、デザインを通じて味とおもてなしを伝えたい飲食店向けに作成されました。3種類のユニークなホームページレイアウトと、メニュー・予約・イベント・チーム紹介・ブログセクションを網羅した12以上の内部ページが付属。大胆なタイポグラフィと画像重視のレイアウトで、署名メニューやプロモーション、シェフのスペシャルを効果的にアピールできます。
🌟 こんな方にぴったり：
- 予約システム用のすぐに使える構造を用意し、訪問者を簡単に顧客に変換できるようにします
- 専用メニューページとギャラリーページで料理写真を際立たせ、レストランが瞬時に食欲をそそる魅力を構築するお手伝いをします
- シンプルさと奥行きを両立させる必要があるカフェ、バー、ベーカリー、高級レストラン向けに、簡単に拡張可能です。
🔑 こんな方に最適： 店内の雰囲気、メニュー、チーム、予約詳細などを紹介する洗練されたウェブサイトを望むカフェ所有者
16. レンタカーウェブサイトデザインテンプレート
レンタカーウェブサイトデザインテンプレートは、洗練されたビジュアルと直感的な予約フローを組み合わせることで、ユーザーの行動を完璧に捉え、車両の検索と予約を容易にします。車種閲覧、価格比較、わずか数クリックで予約を完了するといった専用ページを設けることで、明快さとコンバージョン率向上に重点を置いています。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 事前設計済みの予約フローを活用すれば、レンタルプロセスを視覚化しやすく、カスタムもさらに簡単になります
- 車両モデル、価格、主要機能の比較テーブルを追加し、ユーザーがより迅速かつ自信を持って選択できるよう支援します
- レビュー、FAQ、ポリシーなど顧客の信頼を促す要素を強調し、最大のインパクトを生み出す十分な写真スペースを確保しましょう
🔑 こんな方に最適： オンラインコンバージョン向上を目指すレンタカーサービス、自動車スタートアップ、旅行会社
Figmaウェブサイトテンプレートを使う理由
Figmaウェブサイトテンプレートを使えば、真っ白なキャンバスから始める手間を省き、すぐに実際の仕事に取り掛かれるため、大幅な時間短縮が可能です。ボタンやグリッド、レイアウト、ナビゲーションをゼロから構築する代わりに、最新のUI/UXベストプラクティスに沿った、洗練された編集可能な基盤から始められます。
チームがFigmaテンプレートを信頼する理由は次の通りです：
- 時間を大幅に節約：事前構築済みコンポーネント、セクション、レスポンシブシステムを活用
- 共有スタイルと再利用可能な要素で、ページ全体にわたり一貫性を維持
- リアルタイムでファイルの共有・コメント・レビュー・修正を繰り返し、より迅速に共同作業を進められます。
- 整理されたレイヤー、トークン、仕様書でスムーズに引き継ぎ。開発者がすぐに使える状態です。
- 業界標準の余白・タイポグラフィ・アクセシビリティが組み込まれているため、デザインエラーを削減できます
✨ 生産性向上ハック：Figmaテンプレートと共有コンポーネントライブラリを併用すれば、複数のデザインにわたる更新が容易になります。さらに、ウェブサイト公開チェックリストを活用すれば、見落としを防ぐことができます。
優れたFigmaウェブサイトテンプレートとは
優れたFigmaウェブサイトテンプレートは、レイアウトを自由に調整できる自由度を提供しつつ、全ページで一貫したユーザビリティとデザイン品質を維持します。また、チームが独自のブランドニーズに合わせてカスタムする能力をリミットすることなく、作業のスタートを早めるべきです。中核となる品質指標：
- レスポンシブレイアウトでデスクトップ、タブレット、モバイルに対応
- 再利用可能なコンポーネント（ボタン、ナビゲーションバー、カード、モーダル、フォーム）は、サイトの成長に合わせて拡張可能です
- 整理されたファイル構成：明確な命名規則、自動レイアウト、一貫したスペース設定
- スケーラブルなデザイントークン：タイポグラフィ、色、グリッドシステム、シャドウに対応
- アクセシビリティを最優先にしたデザイン（読みやすいフォント、コントラスト、余白、要素の階層）
テンプレート種類:
作成内容に合わせて選択してください：
- ランディングページテンプレート：コンバージョン重視、ローンチやキャンペーンに最適
- ポートフォリオテンプレート：プロジェクト紹介、事例研究、経歴、ヒーローレイアウト
- ECテンプレート：商品グリッド、カートフロー、チェックアウト、フィルター
- SaaS/スタートアップ向けテンプレート：価格テーブル、機能セクション、お客様の声、ダッシュボード
- ブログ/コンテンツテンプレート：カテゴリーカード、記事レイアウト、読書体験
- ダッシュボード＆ウェブアプリテンプレート：分析UI、カード、テーブル、管理パネル
最初から適切なテンプレートタイプを選ぶことで、反復作業時間を大幅に短縮し、デザインをウェブサイトの目的と整合させ続けることができます。
🤔 Figmaがお好みでない方へ より強力なコンポーネントシステムとコラボレーション機能を持つFigma代替ツールをご紹介します。
💡 プロのコツ：テンプレートを使用する前に、必ずファイル構成を確認しましょう。例として、構造化されたテンプレートでは、ボタンや見出しなどのコンポーネントがオートレイアウトで設定され、一貫した命名規則（btn/primary、btn/secondary）が適用されています。
Figmaをウェブサイトテンプレートとして使用する際のリミット
Figmaテンプレートはスタート地点を提供しますが、実際のウェブサイト構築を完了する解決策ではありません。以下のリミットに留意してください：
- デザイン専用、開発対応ではありません：Figmaテンプレートは構造、ビジュアル、UIパターンを提供します。ただし動作するコードは含まれません。機能を実装するには、デザインを開発者に引き継ぐか、サイトビルダーを使用する必要があります。
- カスタムにはスキルが必要です：テンプレートは時間を節約しますが、自社ブランドに合わせるにはFigmaツールの確かな理解が不可欠です。デザイン知識がなければ、不揃いなタイポグラフィ、スペースの問題、レイアウトの崩れが生じる可能性があります
- パフォーマンスに関する注意点：一部のテンプレートには、大きく詳細なコンポーネントが含まれており、Figmaファイルの容量が大きくなり、仕事が遅くなる可能性があります。特に共同作業環境では注意が必要です。
- エンドツーエンドのデザイン管理には不向き： Figmaにはキャンペーンプラン、成果物追跡、タイムライン管理、パフォーマンス監視の機能がありません
📚 こちらもご覧ください：最高の/AIウェブサイトビルダー＆ジェネレーター
代替となるFigmaウェブサイトテンプレート
Figmaテンプレートはウェブデザインの創造的な側面を扱いますが、より大きな課題——デザインを取り巻くすべての事象の管理——を解決するものではありません。
ClickUpは、ウェブサイトプロジェクト管理をエンドツーエンドで処理することでFigmaを補完する、ウェブサイトに特化したテンプレートセットを提供します。
ClickUpホワイトボードは仮想デザイン会議の開催やフィードバック収集に最適ですが、ClickUpの自動化機能はデザイン作成からレビュー、最終承認までの手動送信に伴う管理負担を軽減します。
さらに、FigmaボードをClickUpのプロジェクト管理テンプレートと接続すれば、デザインステータスをタスクリストと自動同期できます。
最高のClickUpテンプレートはこちら👇
ClickUp ウェブサイトプロジェクトプランテンプレート
ウェブサイトの立ち上げはデザインだけではありません。戦略、期限、テスト、協業も含まれます。ClickUpのウェブサイトプロジェクトプランテンプレートは、この複雑なプロセスを構造化された追跡可能なワークフローに変換し、チームがコンセプトからローンチまで何も見逃さずに進められるようにします。
ゼロから始める代わりに、このテンプレートは事前構築されたプロジェクトプランを提供します。初期調査から最終デプロイまで、ウェブサイト作成の各フェーズに対応したリストとビューが用意されています。所有者を割り当て、期日を設定し、予算を追跡し、全フェーズの進捗を一元管理できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 調査から開発までのタスクをグループ化し、タイムラインと予算をリアルタイムで追跡しながら、ウェブサイト公開の各段階を1か所でプランできます。
- タスクをドラッグ＆ドロップするだけで、日付・依存関係・マイルストーンを即座に調整。部門横断チームと締切を共有し、連携を強化します
- ワークロードビューで作業負荷を調整し、割り当て過多・不足のチームメンバーを特定。遅延が発生する前にタスクを再配分しましょう
- コストトラッカーで支出を追跡し、各フェーズにおける見積もりコストと実績コストを比較して予算を管理しましょう
🔑 こんな方に最適： 新規ウェブサイトの立ち上げや既存サイトの再設計を行うチーム。タスク管理、予算管理、承認プロセスを一元管理できる明確な構造が必要な場合に最適です。
2. ClickUp ウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレート
前回のテンプレートでウェブサイトプロジェクト全体をマップした後、最も重要なフェーズの一つであるデザインフェーズに焦点を当ててみましょう。
ClickUpのウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレートは、クリエイティブチームがワイヤーフレームから最終レイアウトまで、あらゆるデザイン成果物を計画・設計・レビューするための集中スペースを提供します。リストビューとボードビューという2つのコアビューのみで、ウェブデザインワークフローをシンプルかつ迅速に進められます。
🌟 こんな点で気に入っていただけるはず：
🔑 こんな方に最適： デザイナーやクリエイティブプロジェクトマネージャー。迅速な制作サイクルの中で、ウェブサイトデザインのタスク管理、修正、承認をシンプルかつ視覚的に進めたい方へ。
3. ClickUp Webデザインテンプレート
従来のテンプレートが単一のウェブサイトデザインプロジェクトの実行に焦点を当てているのに対し、ClickUp Web Design Templateは、社内クリエイティブスタジオや代理店など、複数のウェブサイトを管理するデザインチーム向けに設計されています。
クライアントの受け入れ、優先順位付け、デザイナーの作業負荷を一貫したシステムに接続。チームの燃え尽きを防ぎながら、より迅速な納品を実現します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 組み込みのデザイン依頼フォームで全てのデザイン依頼を一元管理。プロジェクト詳細を収集し、ワークスペース内で自動的にタスクを生成します
- デザインステータスボードで進捗を追跡し、デザイン中、入力待ち、クライアントレビュー、承認済みといったフェーズを経てリクエストを移動させることで、デザイナーとクライアントの連携を保ちます
- 複雑度別およびデザイナーキャパシティ別ビューを活用し、プロジェクトを複雑度とチームのキャパシティで優先順位付け。作業負荷を効果的にバランスさせましょう。
- 新規デザインリクエストビューでワークフローを簡単に拡張。進行中および新規プロジェクトを可視性・ソート可能に
🔑 こんな方に最適： フィードバックループの管理やリソース配分がデザイン品質と同じくらい重要なプロジェクトを担当するデザインスタジオ、フリーランス、社内チーム
4. ClickUpウェブサイト再設計プロジェクトプランテンプレート
新規ウェブサイトのプランと設計方法について解説した後、既存サイトのリニューアルと改善に移りましょう。
ClickUpウェブサイト再設計プロジェクトプランテンプレートは、既存ウェブページ更新の複雑なプロセスをチームで管理するのに役立ちます。完全なリストセットアップを提供する他のテンプレートとは異なり、本テンプレートは個々のタスクテンプレートに焦点を当てています。各再設計活動は、調整・複製・チーム割り当てが可能な再利用可能なタスクとなります。
「ホームページレイアウトの更新」や「商品ページのリフレッシュ」といったタスクを素早く作成できます。チームに割り当て、進捗を追跡できます。頻繁に変更されるリデザイン作業の管理が容易になります。
🌟 気に入る理由：
- プロジェクトの進展に合わせて再設計タスクを再利用・編集し、ゼロから始めることなく柔軟に対応できます
- 組み込みビューでタスクを「進行中」→「レビュー」→「完了する」へ簡単に移動させ、リデザインプロセスの全ステップを追跡できます
- サブタスク、フィードバック、添付ファイルを一箇所に保存することで協業を簡素化し、全員が次のステップを共有できるようにします
🔑 こんな方に最適： 定期的なリデザインを扱うウェブデザインやマーケティングチーム。変更や承認の追跡に柔軟で再利用可能なセットアップが必要な方へ。
5. ClickUp ウェブサイト開発テンプレート
ウェブサイトのプラン、デザイン、再設計を終えたら、次はClickUpウェブサイト開発テンプレートで構築するステップです。
これはフォルダレベルのテンプレートです。複数のリスト、ボード、進捗ビューが既に設定された完了するワークスペースを提供します。バックログやサイトマップといったリストが用意されており、開発ライフサイクル全体にわたるタスクの整理を支援します。
組み込みのボードビューでは、ディスカバリー、ニーズレビュー、開発、テスト、公開の各フェーズを含む仕事の全プロセスを追跡可能です。ビューの切り替えが容易で、進行中の仕事を確認し、各機能が完了に向けてどのように進捗しているかを監視できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 開発タスク、コード更新、機能リリースを一元追跡できる構造化されたスペースで、自信を持って構築・展開しましょう
- デザイナー、コンテンツ作成者、開発者、プロジェクト管理者が共有ビューと一貫したワークフローで連携し、チームの同期を維持します
- ボードビューとリストビューで進捗と依存関係を監視し、ボトルネックを早期に特定して遅延を防止します
- 将来のビルド向けにカスタムな開発セットアップを複製し、一貫性のある再現可能な開発プロセスを維持しましょう
🔑 こんな方に最適： あらゆるものを管理できる柔軟なフレームワークを必要とするウェブ開発者、エンジニアリングマネージャー、クロスファンクショナルチーム
ClickUpエージェントにバックグラウンドでワークフローを実行させましょう
ClickUpエージェントは、タスク・依存関係・承認・期限を監視し、ウェブサイト構築を円滑に進めます。仕事を自動ルーティングし、デザインやアセットの準備完了を所有者に通知。障害をエスカレーションし、進捗要約を生成するため、デザイン・コンテンツ・開発の連携が滞ることはありません。チームが構築に集中する間、エージェントが煩雑な作業を処理します。
6. ClickUp ウェブサイト制作プランテンプレート
サイト構築とテストが完了すると、焦点は本番運用に移ります。ライブ更新やコンテンツ配信は常に円滑に行われる必要があります。ClickUpのウェブサイト本番運用プランテンプレートは、サイトの稼働を妨げることなく、継続的なリリース管理とライブアセットの監視を支援します。
開発者、プロジェクトマネージャー、コンテンツマネージャー、QAチーム間の構造化されたコラボレーションを目的として設計されています。ユーザーストーリーや優先度タグ付けなどの機能により、バグ修正、パフォーマンス調整、機能リリースを、あらゆる製品リリースと同様に管理できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 公開前にコンテンツやデザインの更新をプラン・追跡・承認し、あらゆる変更をスムーズかつエラーなく進めましょう
- テーマ別に仕事をグループ化し、ボトルネックを早期に発見。ユーザーに影響が出る前に問題を解決します
- 継続的な更新管理により、常に改善され、常に安定した本番環境対応サイトを運用しましょう
🔑 最適な対象： デジタルエージェンシー、プロダクトチーム、複数チームによるローンチを統括するウェブマネージャー
7. ClickUp ウェブページ構築テンプレート
ClickUpのウェブページ構築テンプレートは、サイトマップを構造化されたライブウェブページに変換するのに役立ちます。これにより、各ページをプラン、デザイン、公開する作業を体系的に進められます。
ウェブサイトを単一の巨大プロジェクトとして管理する代わりに、このテンプレートはサイトを構成する実際のページに焦点を当てます。コピーの草案やデザインのフィードバックからページリンクまで、すべてを1つのワークスペースに集約するため、チームは混乱なく共同作業が可能です。
進捗状況は複数の方法で確認できます：サイトマップビューではページの接続を、ボードビューとリストビューでは全タスクのステータスをリアルタイムで表示。タイムライン調整時には、ガントチャートビューが色分けされたタイムライン上で納品物や遅延状況の追跡を支援します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- コアページ、プロダクトページ、サポートページを明確に分類し、各ページタイプを整理することで、チームが並行してデザインと開発を進められます
- デザインとクライアントのフィードバックをタスク内に直接集約し、修正作業をより迅速かつ容易にします
- 「更新が必要」「審査中」などのステータスでコメントを効率的に管理し、フィードバックループの可視性と整理を維持します
🔑 こんな方に最適： 複数ページのウェブサイト構築ツールを探している代理店様（各ページに個別対応が必要な場合）
8. ClickUp ウェブサイトプランナーテンプレート
ClickUpウェブサイトプランナーテンプレートは、ウェブプロジェクトの完全なロードマップを提供し、複雑で複数のチームが関わるプロセスを、明確で視覚的なワークフローに変えます。
最初のブレインストーミングから最終レビューまで、構想からテストまでの全フェーズを可視化。仕事に対して努力レベルを割り当て、カンバン・ガントチャート・タイムラインビューなど多角的な視点で進捗を把握し、予測可能なスムーズな納品を実現します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 組み込みの作業負荷レベルとチームタグで、誰が過負荷で誰が空き状態かを可視化し、早期に作業負荷の不均衡を発見できます
- 「社内レビュー中」「進行中」といった明確なステータス段階を活用し、チーム間のフィードバックを効率化。クリエイティブレビューを簡素化します
- 各フェーズに責任体制を組み込み、所有権・必要チーム・期日を明示したタスクで混乱や重複作業を排除します
🔑 こんな方に最適： 新規ウェブサイトのプラン・実行時に複数の分野（コピーライティング、デザイン、開発）を調整する必要があるマーケティングマネージャー、デザインスタジオ、スタートアップ
9. ClickUp ウェブサイト仕事範囲テンプレート
最初のコードを書く前に、すべてのウェブサイトプロジェクトに必要なのは明確さです。ClickUpのウェブサイト仕事範囲テンプレートがその基盤を築きます。
詳細なClickUpドキュメントを活用すれば、目標、成果物、タイムライン、コストなど、プロジェクトの詳細を事前に保存できます。これにより、構築内容とスケジュールについて全員が合意できます。この包括的な作業範囲文書はClickUpタスクにリンクされているため、デザインモジュール、コンテンツ作成、統合、ローンチ活動に取り組むチームは、対象範囲や承認が必要な項目を素早く確認できます。
このテンプレートは、実行中に一切の混乱を避けたいチームやクライアント向けです。
🌟 こんな方にぴったり：
- 目標、成果物、価格設定を事前に明確に提示し、明確な期待値を設定することで、後々の誤解を防ぎます。
- プロジェクトの進展に伴い、すべての関係者の認識を一致させるため、あらゆる仮定と変更管理ルールを文書化してください。
- 各フェーズに所有者、タイムライン、タスクの細分化を割り当て、責任の所在を明確にし、役割の曖昧さを回避します。
- 組み込みの料金表とコストテーブルで透明性を維持し、予算を可視化して支出を管理します
🔑 こんな方にお勧め： ウェブ開発プロジェクトの合意事項や範囲を正式に文書化する必要がある代理店、コンサルタント、社内プロジェクトマネージャー
10. ClickUpウェブサイト移行プロジェクトプランテンプレート
ウェブサイトの移行は最も難しいデジタルプロジェクトの一つです。ファイルの移動に加え、リンクの価値とユーザーの信頼を保護する必要があります。
ClickUpウェブサイト移行プロジェクトプランテンプレートは、チームが構造と確信を持って移行を計画、テスト、実行するのに役立ちます。プロセスをフェーズに分割し、すべての依存関係とリダイレクトを同期して処理します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 組み込みのチェックポイントとレビューステップでプランを段階的に移行し、見落としを防止します
- リダイレクトの追跡、メタデータ監査、テストタスクを一元管理されたビューで実施し、SEO価値とサイトパフォーマンスを保護します
- 「ブロック中」「審査中」といったステータスで早期にリスクを発見し、ボトルネックがタイムラインに影響する前に特定します
- 技術チームと非技術チームを共有ワークスペースで統合し、開発者、マーケター、ステークホルダーがリアルタイムで連携を維持できる環境を実現します
🔑 こんな方に最適： ドメイン移行、CMS変更、大規模なリデザインを管理するマーケティングチームやITチーム
11. ClickUp サイトマップ ホワイトボードテンプレート
ワイヤーフレームやモックアップが形になる前に、優れたウェブサイトは明確なサイトマップから始まります。
ClickUpサイトマップホワイトボードテンプレートは、トップレベルメニューからネストされたサブページまで、サイトの構造を視覚的にプランする方法をチームに提供します。要素をリアルタイムでドラッグ＆ドロップして再配置できます。これにより、コードを書く前にコンテンツのフローやユーザーージャーニーを簡単に調整できます。
初期アイデアのスケッチから承認済みサイト構造の最終調整まで、ClickUpホワイトボードは直感的なワークスペースを提供します。チームとのブレインストーミング、コネクターを使ったユーザージャーニーのマップ、付箋紙へのアイデア保存、視覚的な明確さのための要素の色分けが可能です。
🌟 こんな点で気に入っていただけるはず：
- ウェブサイト全体の構造を一目で可視化し、リンクの欠落やコンテンツの重複を即座に発見できます
- デザイナー、開発者、コンテンツ戦略担当者とリアルタイムで共同作業し、コメントや付箋を使ってアイデアを即座に磨き上げましょう
- プロジェクトの進展に合わせて要素をドラッグ＆ドロップし、ページ間の関係を明確に保ち、構造を整理しましょう
- 承認済みサイトマップセクションを実行可能なタスクに変換し、手動セットアップなしでプランと実行を橋渡しします
🔑 こんな方に最適： サイト構築前にサイト構造をシンプルかつ効果的に調整したいUXデザイナー、コンテンツストラテジスト、ウェブチーム
📚 こちらもご覧ください：ウェブサイトを可視化するFreeサイトマップテンプレート
12. ClickUpランディングページテンプレート
ランディングページの成功には、魅力的なコンテンツ、洗練されたデザイン、明確な行動喚起（CTA）のバランスが不可欠です。しかし、様々な手法を比較し、効果的な要素（および非効果的な要素）を追跡するのは煩雑になりがちです。散らかったブックマークやランダムなスクリーンショットに代わる解決策として、ClickUpランディングページテンプレートは、デザイン選択、コピースタイル、CTAを並べて検証できる一元化されたスペースを提供します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 主要ブランドのランディングページを保存・分析し、メッセージやレイアウトパターンを研究することで、業界をリードするブランドをベンチマークしましょう
- コンテンツとユーザビリティを客観的に評価するスコアリングフィールドで、デザインに関する議論を数値化します
- ボタン配置やトーンといった反復的なデザイン要素を追跡し、クリックやコンバージョンを継続的に促進する要素を特定します
- ClickUp Docsで共有インスピレーションアーカイブを構築しましょう。チームがリンクやメモを保存し、将来のリデザインに活用できます。
🔑 こんな方に最適： 高い成果を上げるランディングページを分析・ベンチマーク・再現するための実践的なシステムを求めるマーケティングチーム、デザイナー、成長戦略担当者
13. ClickUpユーザーフローテンプレート
優れた製品体験は、ユーザーが実際にどのように製品を操作するかを理解することから始まります。
ClickUpユーザーフローテンプレートは、目に見えないユーザーの行動経路を、すべてのアクションと結果を示す明確な視覚的マップに変換します。ユーザーがどこで迷うかを推測する代わりに、その経路をステップで確認できます。その結果、よりスマートでスムーズな体験を設計するのに役立ちます。
🌟 こんな点で気に入っていただけるはず：
- 複雑なユーザーパスを、誰もが瞬時に理解できる明確なビジュアルフローチャートに変換します
- ローンチ前にユーザーの体験を洗練させ、離脱を防ぐため、早期に摩擦点を特定しましょう
- 代替フロー（ゲストチェックアウトと会員登録など）を並べて比較し、最も直感的な体験を見つけましょう
- UX、プロダクト、開発チームを共通の設計図で連携させ、行き来を減らし意思決定を加速させましょう
🔑 こんな方に最適： ユーザーの行動とデザインをマップする実用的な方法が必要なプロダクトデザイナー、UXリサーチャー、開発者
ClickUpでウェブサイトのプランと構築を迅速化
Figmaテンプレートは、モックアップ、UIキット、デザインシステムにより、レイアウト仕事の時間を大幅に節約し、クリエイティブな作業を効率化します。ClickUpのウェブサイトテンプレートと組み合わせれば、デザインから実行まで迅速に移行できます。さらに、コンテンツプランから開発タスクの追跡まで、すべてを一箇所で整理できます。
さらに、ClickUpのAI、自動化機能、連携機能でプロジェクトを円滑に進められます。タスクを即座に割り当て、文案を生成し、ツール間で更新を同期し、細かい管理なしに進捗を追跡します。
FigmaテンプレートとClickUpテンプレートを組み合わせることで、アイデアからローンチまでのシームレスな道筋を実現します。
ClickUpに無料で登録して、より速く、よりスマートにウェブサイトを構築しましょう。