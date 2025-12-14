より優れたコンテンツ作成のためのWritingMate AI代替ツールトップ10

明快な文章は明快な思考の証です。たとえ文章作成が専門分野でなくとも、現代の職場では論理的で文法的に正確な表現が最低限の要件となっています。

WritingMate AIのようなAI搭載ライティングアシスタントを使えば、自分の考えを明確に表現することが格段に容易になります。

とはいえ、ユーザーは次のように感じています。

WritingMateの最終製品は、希望するトーンやスタイルに合わせるために大幅な編集が必要です。

これが、コンテンツ作成者やマーケター、中小企業がより高度な選択肢を探求する理由です。本記事では、最高のWritingMate AI代替ツールを分析し、機能を比較して、あなたのライティングニーズに最適なツールを見つけるお手伝いをします。

WritingMateの代替ツールトップ10 一覧

主要なWritingMate代替ツールを、主要機能・追加機能・価格・ユーザー評価に基づいて比較し、最適な選択肢を見つけるための簡易比較表です。

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 編集チームは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

WritingMate AIの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

派手な機能が最高の投資対効果をもたらすと考えるかもしれませんが、実際にはそうとは限りません。自身のスタイルや声に合った完璧なAIツールを見つけるには多少の試行錯誤が必要ですが、理想的なツールは細かい作業の負担を軽減しつつ、あなたの個性を存分に引き出してくれるでしょう。

これらのシステムを特定する方法は以下の通りです：

文法やフローを自然に感じられるよう、穏やかな修正を提案します

行き詰まった時にアイデアを刺激し、簡単にアウトラインを形作るお手伝いをします

共有したい雰囲気に合わせてトーンを調整します

電子メール、授業メモ、ブログなど、普段執筆しているあらゆる場所でシームレスに動作します

あなたの文章を置き換えるのではなく、独自の表現を洗練させるため、書き手自身の声で伝わる文章を保ちます

💡 プロの秘訣： AIツールを長文のエッセイや記事だけで試すのは避けましょう。日常的な小さなタスク——例えば簡単な返信の下書き作成、テキストの推敲、見出しのブレインストーミングなどに活用してみてください。そうすることで、その真の強みをより早く理解でき、本当に自分に合っているかどうかがわかります。

WritingMate AIに代わる10のベスト代替ツール

以下に、ライティングをより容易に、明確に、そして少し楽しくする独自の方法を持つ、最高のWritingMate AI代替ツール10選をご紹介します。

1. ClickUp（AIを活用したコンテンツプランとチームコラボレーションに最適）

WritingMateはAIを活用した執筆を支援しますが、下書きが完了すると、その内容をワークフローに手動で移行する必要があります。具体的には、プロジェクトツールへのテキストコピー、レビューの割り当て、期限追跡を個別に行う必要があります。

多くのAIライティングアシスタントはコンテンツ生成で終わります。それらは、あなたの仕事が実際に進行する場所——下書きを公開作品へと変えるタスクリスト、カレンダー、チームコラボレーション——と接続しません。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとしてこの課題を解決します。ClickUpの組み込みAIはワークスペース内に存在し、コンテンツの割り当て、レビュー、編集、納品が行われます。

ClickUp Brainで再利用可能なテンプレートを作成し、今後の議論を実行可能なタスクに変換しましょう

調査、執筆、調整、実行の間の仕事の分散を解消。作成と管理のために別々のツールを使い分けることに疲れたコンテンツ作成者やマーケターにとって、ClickUp Brainは単体のライティングアシスタントを凌駕します。

ClickUpが世界中のあらゆるタイプのチームに安定した選択肢となる理由を見てみましょう。

ClickUp Brainで、あなたのトーンや声に合ったコンテンツを作成

ClickUp Brainを無料で入手 ラフなアイデアを明確なアウトラインに変換し、ClickUp Brainでワンクリックで下書きタスクを作成

ライティングは単なる言葉の羅列ではありません——アイデアをインパクトに変える行為です。コンテンツ作成、レポート作成、キャンペーン企画のいずれにおいても、 ClickUp Brainは仕事の文脈を理解し、創造性と実行力を接続することで、構想から完了までをシームレスに進めます。

その方法は以下の通りです：

アイデアから下書きへ瞬時に移行： 執筆内容を説明すると、ClickUp Brainが構造化されたブランドに合った最初の草案を生成します。あなたの目標と声に合わせてカスタマイズされます。

トーンを損なわず明快に書く： 自然なフローを強化し、不自然な表現を修正し、メッセージを洗練させる提案を得ながら、独自のスタイルをそのまま維持できます

調査と執筆を一元化： 接続したドキュメントやプロジェクトから直接、事実・メモ・参考文献を抽出

シームレスな連携と実行： フィードバックを要約し、コメントに基づいてセクションを書き直し、完成原稿をタスクやキャンペーンに変換——これらすべてをClickUp内で完結させます。

WritingMate AIと同様に、Brainは単一アプリで複数のLLM（大規模言語モデル）の力を提供します。これによりAIツールの乱立を回避し、Claude、Gemini、GPT-4oなど複数のモデルを一元的に利用できます。

📌 例: ドキュメントにアイデアの種を投入するだけで、ClickUp AIがそれをアウトラインに展開し、見出しを提案。さらに、期日と担当者を設定した初稿作成タスクを自動生成します。

より深い調査と文脈が必要な場合は、ClickUp BrainGPTをお試しください

ClickUp BrainGPT は さらに一歩進んだ機能を提供します 。これは完全に接続されたデスクトップAIアプリで、あなたの仕事エコシステムを理解し、ツールを統合し、執筆から実行までシームレスに移行するのを支援します。

ClickUp BrainGPTでミーティングを要約し、決定事項をリスト化し、所有者付きのフォローアップタスクを作成

ブログ記事やマーケティングキャンペーンの草案を作成する際、異なるアプリに散らばった調査資料、過去の資産、デザインファイルを参照する必要があると想像してみてください。

タブを切り替える代わりに、BrainGPTはClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、さらにはウェブ全体を瞬時に検索し、必要な情報をすべて一箇所に集約します。これにより、執筆はより情報に基づいた、より正確で、断片化が大幅に軽減されたものになります。

次にTalk to Textは、 創造的なフローに真の柔軟性をもたらします 。通勤中に段落のアイデアを口述したり、見出しを声に出してブレインストーミングしたりする場合でも、BrainGPTはあなたの声をキャプチャし、構造化されたコンテンツに変換します。

ClickUpの「Talk to Text」で創造的な閃きをリアルタイムで捉え、あなたの声を構造化されたコンテンツに変換しましょう。

さらにBrainGPTは、Gemini、Claude、ChatGPTといった複数のAIモデルを1つで利用可能にします。つまり、執筆・調査・プランを別々に処理するためにタブを切り替えたり複数のサブスクリプションを管理したりする必要はもうありません。作業内容とその目的を理解する、単一の企業対応環境を手に入れられます。

🎥 マーケティングにおいて、ClickUpの組み込みAIは様々な方法で活用できます。簡単なガイドをご紹介します：

リアルタイム編集、穏やかなコメント、アクションアイテムでClickUp Docsを共同編集。任意の行を所有者や日付付きのタスクに変換し、ドキュメントハブで全てを接続して簡単に検索可能に。

ClickUp Docsで記事を共同執筆し、エディターをタグ付けして、そのコメントを期日付きアクションに変換しましょう

ページを離れることなくステータスを更新できるシンプルなウィジェットを追加し、ドキュメントをタスクにリンクさせてプランを整理整頓。この手法は下書きと実行を統合し、一目で次のステップを把握可能にします。行き来を減らし、各ページを完了へと確実に進めます。

ClickUpチャットで会話をタスクに変換

メッセージをタスクに変換し、優しい期日を設定。ClickUp Chatでチャットをリンクして文脈を保持

ClickUpチャットで同僚とブレインストーミングし、簡単なメモを共有し、会話を作業に添付しましょう。ワンクリックでメッセージをタスクに変換でき、長いスレッドをAIに要約させれば、全員が自身の責任範囲を把握できます。

タスクとドキュメントのコンテキストを保持し、アプリ間で情報が途切れることはありません。チャットから離れることなく作成・割り当て・フォローアップが可能なので、フローがスムーズに保たれます。

ClickUpの主な機能

ClickUpドキュメントで共同編集し、コメントをタスクに変換。編集と承認をページを離れることなく進められます

ClickUp Brainで原稿を作成・修正し、同じドキュメントやタスク内から次のステップを割り当てましょう

企業検索＆アスクで過去のブリーフやファイルを見つけ、今日の仕事にリンクして即座に文脈を把握

ClickUp Brain Notetakerで ミーティングメモを キャプチャ。録音・文字起こしからアクションアイテムを直接タスクとして作成します。

ClickUpの制限事項

設定や学習すべきことが多すぎるため、新規ユーザーには圧倒されるかもしれません

一部のユーザーからは、大規模なビューやダッシュボードで読み込みが遅い、またはラグが発生するという報告があります

モバイル端末は簡単な確認には適していますが、本格的な仕事はデスクトップの方がスムーズです

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,450件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評判

自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダー機能は、まさに時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新規キャンペーンの立ち上げから長期的な業務管理まで、私たちの成長に合わせて拡張できることです。

📮 ClickUpインサイト： 回答者の50％以上が毎日3つ以上のアプリに入力しており、「アプリ乱立」と断片化したワークフローに悩まされています。 生産的で忙しいように感じても、文脈は単にアプリ間で失われているだけで、入力によるエネルギー消耗は言うまでもありません。BrainGPTがすべてを統合：一度話すだけで、更新内容・タスク・メモがClickUp内の適切な場所に正確に反映されます。 切り替えの手間も混乱も不要——シームレスで一元化された生産性を実現します。

2. Grammarly Business（チーム全体でのプロフェッショナルな文章の一貫性に最適）

via Grammarly Business

重要な電子メールを書きながら、表現が堅すぎないか、あるいは洗練されていないのではないかと迷った経験はありませんか？その一瞬をチーム全体で想像してみてください。文章の小さな迷いが積み重なり、時間のロスや伝達ミスにつながっていることがお分かりいただけるでしょう。

Grammarly Businessはチームがそれを回避するのを支援します。静かに介入し、適切なトーンを提案し、不自然な文章を滑らかにし、あらゆるメッセージで企業としての声が確実に伝わるようにします。

Grammarly Businessの主な機能

電子メール、文書、チャットを横断してチームが明確にコミュニケーションできるよう、文法・トーン・スタイルのリアルタイム修正を提供します。

スタイルガイドとブランドトーンを活用し、すべての文章を企業イメージに沿った一貫性のあるものに保ちましょう

ナレッジシェアとスニペットでコラボレーションを効率化。チームが適切なフレーズを再利用でき、一から書き直す必要がありません。

Google ドキュメント、Outlook、Slack、Salesforce、LinkedInを含む50万以上のアプリやウェブサイトと連携し、シームレスなライティングサポートを実現

チーム分析ダッシュボードで 進捗を追跡し 、成長領域を特定。執筆品質と効率性に関する明確なレポートを提供します。

Grammarly Businessの制限事項

大規模なチームでは、席ごとの課金体系が拡大するため、コストが高くなる可能性があります

時折、人間の確認が必要な不正確な提案が生じる場合があります

非常に大きな文書ではパフォーマンスが低下する可能性があります

一部のユーザーからは、WordPressなどの特定のCMSプラットフォームとの互換性に関する問題が報告されています

Grammarly Businessの価格

ビジネス : ユーザーあたり月額15ドル

企業: カスタム価格

Grammarly Businessの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (7,200件以上のレビュー)

Grammarly Businessに関するユーザーの声

チーム全体のライティングスキル向上、ミス発見、メッセージの明確さとプロフェッショナリズムの確保に非常に役立ちます。

3. Notion AI（Notionのエコシステム内でオールインワンの生産性を実現するのに最適）

via Notion AI

あるRedditユーザーは、Notion AIが旅行スポットの膨大なデータベースとの仕事方法をどう変えたかを説明しました。新しい場所の名前を追加するたびに、AIが静かに詳細を補完してくれたのです——お気に入り料理、トリップアドバイザーのランキング、地元の人だけが知るような小さな秘密まで。

Notion AIは、すでにNotionで世界を整理している場合に最も真価を発揮します。散らかったプロジェクトに構造を与え、さもないと圧倒されかねない情報の負担を軽減します。

それでもなお、多くの人が指摘するように、その機能は強力である一方、特に軽いタスクのみに必要とする場合には、高コストが躊躇させる要因となり得ます。

Notion AIの主な機能

Notion AIの制限事項

Notion内でのみ動作するため、エコシステムへのコミットが必要です

AIを軽く利用するだけのチームにとって、有料プランは割高に感じられるかもしれません

時折、手作業による磨きが必要な汎用的な出力を生成する場合があります

Notion AIの価格設定

Free

追加特典 ：ユーザーあたり月額12ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Notion AIの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

Notion AIに関するユーザーの声

AIライティングアシスタントはアイデアを素早く洗練されたテキストに変換し、ナレッジマネジメントツールはすべてを一箇所で整理し、エンタープライズ検索により必要な情報を瞬時に見つけられます。

4. Jasper AI（規模とスピードを必要とするマーケティングチームに最適）

via Jasper AI

Jasperはマーケター向けに設計された初期のAIライティングプラットフォームとして名を馳せています。単なる白紙のキャンバスを提供するのではなく、継続的に稼働するコンテンツエンジンのような感覚で設計されています。

多くのユーザーが、特に複数のキャンペーンを同時に展開している際に、テンプレートとブランドツールが推測作業を不要にする点を高く評価しています。ブランドボイスプロフィールを設定すれば、ブログ記事、電子メール、広告コピー全体でトーンを統一できるため、毎回同じポジションを書き直す必要がなくなります。

さらにSEOモードとコンテンツブリーフ統合機能を備えたJasperなら、検索意図を後付けではなく最初から組み込んで執筆できます。

Jasper AIの主な機能

50種類以上の事前作成済みテンプレートを活用し、 広告コピー ・ブログ記事・電子メールキャンペーン を生成 。時間を節約し、創造的なブロックを解消します。

Jasper Brand Voiceでトーンとスタイルをカスタマイズし、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティと一貫性を保ちます

Surfer SEOとの連携により、執筆中に直接記事を最適化

JasperのAI Image Suiteでプロンプトを高品質なグラフィックに変換し、大規模なビジュアル制作を実現

Jasper Chatを活用して自然な会話を実現し、ブレインストーミングや編集、下書きの推敲を支援しましょう

Jasper AIの制限事項

価格設定は、ChatGPTやCopy.aiなどの他のWritingMate AI代替ツールと比較して高価と見なされています。

一部のユーザーからは、生成されるコンテンツが汎用的でオリジナリティを出すには追加編集が必要だと指摘されています

AIライティングプラットフォームに慣れていない場合、習得に時間がかかる可能性があります

Jasper AIの料金プラン

7日間無料試用版

プロ : ユーザーあたり月額69ドル

ビジネス: カスタム価格設定

Jasper AIの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,800件以上のレビュー)

ユーザーが語るJasper AIの評価

Jasperはシンプルでありながら画期的なツールで、当社のコンテンツ作成プロセスを効率化しました。当社の声の調子に完璧に合致した初稿を一貫して提供し、時間と努力の両方を節約しています。

5. Writesonic（SEOサポート内蔵のコンテンツ作成に最適）

via Writesonic

コンテンツマーケターの間でAI活用が以前より広がっています。アンケートによれば、アイデア創出にAIを利用する割合は半数を超えましたが、記事全体の執筆を任せるケースはごく少数です。これは重要な示唆を含んでいます：大多数はAIをゴーストライターではなく、ガイドとして求めているのです。

Writesonicはこのスペースで抜群の働きを見せます。ブレインストーミングやアウトライン作成を支援し、SEOインサイトを活用した文章の磨き上げを可能にしながら、あなたの独自の表現の余地を残します。フリーランスや中小企業にとって、プラン立案や下書き作成の負担を軽減しつつ、決して主役を奪うことはありません。

Writesonicの主な機能

Writesonicのリミット

SEO最適化やChatSonicなど多くの高度な機能は有料プラン限定で利用可能です

Freeクレジットはリミットがあるため、プラットフォームを十分にテストするのは難しい

一部の出力は汎用的でニュアンスを伝えるには人間の編集が必要となる場合があります

Writesonicの価格

Lite : 月額49ドル

スタンダード : 月額99ドル

プロフェッショナル : 月額249ドル

アドバンスド : 月額499ドル

企業: カスタム価格

Writesonicの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (2,100件以上のレビュー)

ユーザーが語るWritesonicの評価

Writesonicは、複数のフォーマットで高品質なコンテンツを生成する使いやすさと柔軟性が際立っています。特に豊富なテンプレートと、トーンやスタイルを微調整できる機能が気に入っています。

📚 こちらもご覧ください: Writesonicの代替ツールと競合サービス

6. TextCortex AI（迅速なコンテンツサポートを求める小規模チームや個人作成者に最適）

via TextCortex AI

最大の難関は、時に「始めること」そのものです。TextCortexが多くのユーザーに重宝される理由は、大まかなプロンプトを実用的な原稿へと変換する手助けをする点にあります。そのブラウザ拡張機能はGmail、Google ドキュメント、ソーシャルメディアなど様々なプラットフォームで動作するため、タブを切り替えることなく、普段仕事をしている場所その場でコンテンツを生成できます。

TextCortexの特長は「Zeno Chat」機能にあり、AIと会話しながら出力を調整できるため、新たなプロンプトで最初からやり直す必要がありません。

TextCortex AIの主な機能

TextCortex AIの制限事項

Freeプランでは出力文字数と機能が制限されます

見出し作成ツール、アウトライン作成ツール、SEOサポートが不足している

長文記事生成の苦労

TextCortex AIの価格

Free

プレミアム : 月額6.99ドル

企業: カスタム価格

TextCortex AIの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (830件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (230件以上のレビュー)

TextCortex AIに関するユーザーの声

小説執筆の強力な支援ツールです。有益なフィードバックを提供し、読者の反応が楽しみになるほどです。

7. MailMaestro（電子メールとミーティングの生産性向上に最適）

via MailMaestro

散らかった受信トレイや延々と続くミーティングメモに押しつぶされそうになった経験があるなら、MailMaestroがより軽やかな解決策を約束します。返信をいちから入力する代わりに、このAIライティングツールが代わりに洗練された電子メールを静かに下書きし、長いスレッドを要約し、ミーティングの雑談さえも整理されたアクションアイテムに変換します。

MailMaestroの特長は、Outlook、Gmail、Teamsといった既存の環境内で直接動作する点です。新規電子メールの作成、文脈を認識した下書きでの返信、ワンクリックでのテキスト改善が可能です。

MailMaestroの主な機能

Compose、Reply、Improveツールで、複数の言語に対応した洗練された電子メールを瞬時に作成

長い電子メールスレッドや添付ファイルを明確な要点に要約する

フォローアップ、期限、リマインダーを自動的に検知し、促す

スマートラベルとフィルターで受信トレイを整理し、優先順位付けを迅速化

TeamsMaestroで散らかったミーティングの議論を、割り当てられた次のステップに変換しましょう

MailMaestroの制限事項

下書きは、より個人的な印象を与えるために手動での編集が必要な場合があります

電子メールアクセスを許可することに慎重な方々のプライバシーに関する懸念

より高度なツールと比較して、ライティングスタイルのカスタム性が限定的

MailMaestroの価格

Free

MailMaestro: 月額12ドルから

TeamMaestro: 月額17ドルから

MaestroDuo: 月額25ドルから

MailMaestroの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

ユーザーが語るMailMaestroの評価

MailMaestroが電子メール管理をこんなに楽にしてくれるのが本当に気に入っています。AIがパーソナライズされた返信を素早く下書きしてくれるので、プロフェッショナルな対応を保ちつつ、大幅な時間節約になります。

8. Koala AI（大規模な長文SEOコンテンツ作成に最適）

via Koala AI

ライターやマーケターは、長文コンテンツの作成にどれほどの時間を費やしているかをよく議論します。アウトラインの作成、キーワード調査の実施、内部リンクの追加は、実際に書き始める前から圧倒される作業です。

Koala AIは異なるアプローチを取ります。単なるテキスト生成にとどまらず、構造化されたSEO対策済みの記事を構築し、公開準備が整った状態に近い出来栄えを実現します。多くの作成者が「下書きというより自信を持って共有できる内容」と感じられる初のツールだと評価しています。

Koala AIの主な機能

単一のキーワードプロンプトから、SEO最適化されたフルレングスの記事を生成します

内部リンクとスキーママークアップを自動化し、サイトのSEOを強化しましょう

リアルタイムのSERP分析を活用し、現在上位表示されているコンテンツに最適化しましょう

ライブAmazonデータを活用したアフィリエイト商品まとめ記事を作成する

一括ライティングとWordPress連携でコンテンツ戦略を拡大

Koala AIの制限事項

品質は依然として、人間の編集とパーソナライズによって向上します

高度なモデルはクレジットを急速に消費するため、ヘビーユーザーにとってコストが増加します

最初は設定項目が多すぎてインターフェースが圧倒されるかもしれません

Koala AIの価格

基本プラン : 月額9ドル

プロフェッショナル : 月額49ドル

Boost : 月額99ドル

Growth : 月額179ドル

エリート : 月額350ドル

アドバンス ：月額500ドル

スケールI : 月額750ドル

Scale II : 月額1,250ドル

Scale III: 月額2,000ドル

Koala AIの評価とレビュー

G2 : 5.0/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

ユーザーが語るKoala AIの評価

マーケティングチームは、Koalaのコンテンツレポートを活用することで大きな価値を見出しています。これにより、見込み客をマーケティングファネルに沿って誘導するのに効果的なコンテンツの傾向を把握できるからです。

9. Evercopy（AIによる広告クリエイティブの拡張に最適）

via Evercopy

ブランド主導型マーケティングが再び注目を集めています。マーケターの37.52%が顧客のブランド体験を最優先し、約3割が自社の価値に沿ったコンテンツに注力しています。

つまり、一貫性と創造性を兼ね備えた広告を大規模に作成するプレッシャーが高まっているのです。ここでEvercopyの真価が発揮されます。チームは、終わりのないデザイン調整や散らばったアセットに溺れる代わりに、AI搭載のコンテンツスタジオを活用して、毎回確実にブランドイメージに沿ったバナー、製品写真、ビデオ広告を生成できます。

Evercopyの主な機能

バナー、製品写真、ビデオ広告など30種類以上のマルチメディアフォーマットを生成

AIリミックスで高パフォーマンスのクリエイティブを再活用し、新たなキャンペーン向けに最適化

カスタムテンプレートとパーソナライズ機能で厳格なブランド一貫性を維持

ドラッグ＆ドロップツールとAI支援による調整で編集・改良

組み込みのテーマとインスピレーションライブラリにアクセスして、素早くクリエイティブな方向性を決定しましょう

Evercopyの制限事項

小規模チームや個人作成者にとっては価格が高くなる可能性があります

一部の高度な機能は企業ユーザーに最適です

競合他社と比較して無料試用版期間が短い

Evercopyの価格

スターター : 月額185ドル

プロ : 月額710ドル

カスタム：カスタム価格設定

Evercopyの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: 4.7/5 (140件以上のレビュー)

Evercopyに関するユーザーの声

このメモに留意：

AIでコンテンツを作成する生産性の高さと、その圧倒的な結果に感心しています。長文から短文まで、機械的になりすぎることなく全てをカバーします。リアルタイムでのファイル探索やデータ分析機能など、その他の機能も気に入っています。

📚 こちらもご覧ください：文章を劇的に変えるトップAIトーンリライター

10. Wordplay（ワンクリックで長文SEOコンテンツを作成するのに最適）

via Wordplay

アイデアを磨き抜かれた長文記事に仕上げるのにどれほどの時間がかかるか、誰も十分に語っていません。Wordplayはまさにこの課題を解決するために設計されました。何時間もかけて繋ぎ合わせる必要のある断片的な文章を生成する代わりに、Wordplayはワンクリックでブログ記事のアウトラインや完全な長文記事を作成し、SEO対策が最初から組み込まれています。

多くのユーザーが指摘するように、Wordplayは他のAIライティングツールとは一線を画しています。なぜなら、後付けで長文オプションを追加したのではなく、SEO専門家によって最初から設計されたからです。その結果、より自然な流れのコンテンツが生成され、編集の手間が軽減され、Googleが求める有益で正確な文章基準を満たす準備が整っています。

Wordplayの主な機能

ワンクリックで5,000語以上の記事を生成

数秒で95%完了した下書きを作成

一括記事生成ツールで時間を節約

WordPressと連携してスケジュール設定と公開を実現

検索スニペットと「People Also Ask」向けに最適化されたFAQを含める

Wordplayのリミット

高額な初期支払いが必要で、生涯利用権付きプラン

生成された内容は、事実確認や推敲が必要な場合があります

Wordplayの価格設定

スターター ：99ドル（生涯アクセス）

シルバー ：399ドル（生涯アクセス権）

ゴールド ：999ドル（生涯アクセス権）

プラチナ：生涯アクセス権 $2,800

Wordplayの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーが語るWordplayの評価

Wordplayに夢中です！使いやすくて、コンテンツが本物っぽいんです！！様々なスタイルや修正が可能で、文字通り執筆時間を90%も短縮できました！！！

👀 豆知識： ウェンディーズの遊び心あふれるTwitterキャラクターは偶然誕生しました。あるコミュニティマネージャーが堅苦しい企業用語ではなくユーモアを交えた返信を始めたのです。その「声」は強く共感を呼び、一貫した声の調子がブランド成長を促進する事例として話題を呼びました。

1. Copy.ai

Copy.aiはマーケター向けに設計されています。90種類以上の即利用可能なテンプレートが付属しているため、広告、ブログイントロ、商品説明、ソーシャルメディア投稿をゼロから作成する必要はありません。

特にチームから高く評価されているのは、ブランドボイス機能（全コンテンツを企業スタイルに統一）と、複数ユーザーがシームレスに共同作業できるコラボレーションツールです。頻繁にキャンペーンを展開するビジネスにとって、Copy.aiは下書き作成やブレインストーミングにかかる時間を削減します。

ただし、留意すべき制限事項も存在します。コンテンツ作成テンプレートに依存しすぎると、生成結果が反復的になりがちです。つまり、自社のトーンに合わせるためテキストの調整が必要となります。また大規模チームでは、プロジェクト管理ツールとのより深い連携を望むケースも見られます。

2. Rytr

Rytrは手頃な価格のAIライティングツールを求めるフリーランサーや小規模チームに人気です。30以上の言語と20のトーンに対応しており、電子メール作成、キャプション作成、ブログ下書き作成など、あらゆる場面で柔軟に活用できます。

組み込みの剽窃チェック機能で独自性を保証し、直感的なインターフェースはAIライティング初心者でも簡単に習得できます。

一方、RytrはハイエンドAIツールと比較すると、長文コンテンツ生成では優れていません。短いスニペットや小規模プロジェクトには有用ですが、記事全体に使用すると出力が浅く感じられることがあります。編集ツールも競合他社より基本的な機能に留まっています。

3. INK

INKはAIライティングとSEO最適化を融合し、ブロガーやコンテンツマーケターのお気に入りです。このプラットフォームは、テキスト作成中にキーワード密度、メタタグ、可読性を調整するため、コンテンツが公開される前に最適化が完了します。

AI生成とSEOスコアリングを1つのダッシュボードに統合することで、複数のツールを使い分ける必要性を排除するよう設計されています。

ただし、INKは利用可能なSEOメトリクスの多さから、最初は圧倒されるかもしれません。また、AIライティング自体は堅実である一方、ブランドの声に合わせるために磨きをかける必要がある汎用的なコンテンツを生成することがあると指摘するユーザーもいます。

ClickUp Brainで初稿から最終稿まで

文章を書くことは、単にページに言葉を並べる以上の意味を持ちます。あなたも読者の皆さんもそれを理解していますが、多くのAIライティングアシスタントは理解していません。

複数の下書きは文脈や詳細の喪失を招きがちです。まさにそこがClickUpの強み——散らかったツールや無数のタブに煩わされることなく、プラン・執筆・編集・共同作業を一元的に行えるスペースを提供します。

他のプラットフォームがパズルの1ピースを扱う一方で、ClickUpはすべてを統合します。ドキュメント、タスク、カレンダー、そしてAIが同じ場所に存在するため、ライティングプロセスは苦労ではなく自然なリズムのように感じられます。

WritingMate AIの代替ツールを比較する際、重要なのは機能だけでなく、アクセス性と価値です。多くのツールがモバイルアプリを提供し、どこでも執筆のフローを継続できるようにしていますが、真の差別化要因は手頃な価格設定と優れた料金体系にあることが多いのです。

ClickUpなら、予算をオーバーすることなくプロジェクトの作成と管理を柔軟に行え、しかも1つのプラットフォームでプレミアム機能を享受できます。

執筆のストレスを解消し、最も重要な仕事に集中する準備が整ったら、今すぐClickUpに登録しましょう！