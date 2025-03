ブログ記事のアウトラインの書き方

この10年間、専門家たちは「ブログは死んだ」と断言してきた!特に、X(旧Twitter)のマイクロブログやInstagramの写真/ビデオブログの台頭以来、ブログ記事の長いパラグラフのテキストは役に立たないと見なされてきた。

真実から遠いことは何もない。

ጎ 事実確認: WordPressだけで、 のユーザーは7000万以上の新しいブログ記事を公開しています。 毎月89%の組織 定期的にブログを更新している .回答者の4分の3が ブログはビジネス結果を生む をもたらす。

ブログは、可視性(検索エンジンの結果ページに表示されること)、著者(関連するトピックについて話すこと)、ソートリーダーシップ(未来を構想すること)を獲得するための最も効果的な方法の1つであると言ってもよい。

しかし、インターネット上のコンテンツの96.5%は、"get"である。 Googleからのトラフィックはない 、Ahrefsを見つける!

この最大の理由の一つは、これらのブログ記事のコンテンツが検索意図にマッチしていないことだ。言い換えれば、コンテンツが読者のニーズに合っていないのだ。

今日は、包括的なブログ記事のアウトラインを使ってこの問題を解決する方法を見ていきましょう。なぜブログ記事のアウトラインが必要なのか、どのようにアウトラインを作成するのか、そして、アウトラインを作る際に避けるべき一般的な間違いについて説明します。

⏰60秒要約

ブログ記事のアウトラインは、包括的、効果的、差別化されたコンテンツを作成することで、執筆の指針となるフレームワークです。ブランドの明確性、スピード、品質、一貫性、リスク軽減を提供する。

良いブログ記事のアウトラインを作るには、以下のステップに従おう。

アイデアと鍵になるものをブレインストーミングする。

主要なセクションを構成する

各セクションを適切な詳細度で埋める

アウトラインを修正し、洗練させる

ブログ記事のパフォーマンスをモニターし、時間をかけて改善する

ブログ記事のアウトラインの基本を理解する

ブログ記事のアウトラインは、書き手がカバーする必要のあるすべての側面を含む構造またはフレームワークです。書き手がブログ記事の物語を、読者にとって最も有意義で役に立つ方法で構成するのに役立つ。

なぜブログ記事のアウトラインが必要なのか?

あなたがたった一人のライターであろうと、大勢のチームに属していようと、ブログ記事のアウトラインを作成することは以下のことに不可欠です。 SEOプロジェクト管理 .執筆に取り掛かる前に、アウトラインを作成することで、コンテンツの境界線が描かれる。

絵を描く前に鉛筆でスケッチをするようなものだ。創造的なプロセスを束縛することなく、何を描くかの完了したイメージを与える。このように役立つのだ。

明快さ:アウトラインは記事全体のロードマップです。どこから始め、どのマイルストーンを越え、どこに到達すべきかがわかる。これにより、書き手は自分の仕事を完了することができます。

リスクの軽減:ライターがブログ記事の目標と構成を明確にすることで、的外れなものを投稿する可能性が低くなります。これにより、手戻りが減り、遅延や失敗のリスクを最小限に抑えることができる。

スピード:アウトライン化することで、リサーチや思考の段階と執筆の段階を分けることができます。つまり、アウトラインがあれば、アウトラインがない場合よりも早く執筆を終えることができる。

質:優れたアウトラインは、ブログ記事を格上げするのに役立ちます。言語、SEO、マーケティングのベストプラクティスなど、書き手に必要なものをすべて提供し、質を劇的に向上させる。

一貫性:ブログを大規模に作成する組織にとって、アウトラインはプロセスに一貫性と再現性をもたらすのに役立ちます。エディター用のチェックリストを事前に作成することで、品質管理プロセスを迅速化します。

ブログ記事のアウトラインには何が含まれますか?

シンプルなアウトラインがどのようにこれらすべての利点を提供できるのか不思議に思っているのであれば、それは以下の通りです。優れたブログ記事のアウトラインには、ライターが仕事をうまくやるために必要なことがすべて含まれています。それは以下のようなものです:

コンテキスト

読者は誰か?彼らは何を求めているのか?

例えば、アウトラインには、"このアウトラインは、コーディングにAIを使う方法を学ぼうとしているソフトウェア開発者をターゲットにしています。"という短いパラグラフが含まれるかもしれない。

こうすることで、書き手は実際の記事を書く相手をイメージしやすくなり、その人にとって重要なことを伝えることができる。

タイトル

ブログ記事のタイトルは何ですか?

良いブログ記事のタイトルは、読者に何を期待できるかを即座に伝える。記事の核心を要約している。例えば、「AIをコーディングに使う方法」は素晴らしいタイトルだ。

構成

主要なセクションは何か?具体的に取り上げるべきアイデアやポイントはありますか?

これはアウトラインの最大の部分である。セクションごとに、見出しごとに、ブログ記事に何が含まれるかを定義します。アウトラインの作成者は、書き手のスキルや都合などに応じて、ハイレベルなものから詳細なものまで、自由に作成することができます。

追加要素

リンク、画像、ビデオ、テンプレート、ツールなどを含めるか?

これらは、ライターが念頭に置くべきSEOやブランドの要素です。例えば、いくつかの内部リンクを含めたり、取り上げているブログ記事のトピックを示すビジュアルを追加したいかもしれません。ここはそのための場所です。

ハウスキーピング

スタイルガイドなど、従うべきガイドラインはありますか?

最後になりますが、書き手が他に留意すべきことがあれば伝えましょう。これは、オックスフォードのコンマを避けることから、特定のソースだけから参考文献を選ぶことまで、何でも構いません。こうすることで、書き手が成功するための設定ができ、ロジスティクスの問題から生じる手戻りを最小限に抑えることができる!

それでは、ブログのアウトラインの書き方を見てみよう。

ブログ記事のアウトラインを書くステップ

優れたブログ記事のアウトラインは、ライターのスーパーパワーだ。リサーチフェーズを圧縮し、ライターが効果的にストーリーを構築するための使いやすいフレームワークにしてくれます。ライターにそのスーパーパワーを与えるアウトラインを作成するには、以下で説明するプロセスと、以下のような包括的なツールが必要です。

ClickUp

.

1.ブレインストーミングのアイデアと収穫

アウトライン作成の最初のステップは、ブログ記事の内容を知ることです。あなたの組織、専門分野、読者、主題の専門家によって、出発点が決まります。それを基にしましょう。

ブレインストーミングを多様に行う。

例えば、あなたが開発者向けのAIソリューションを開発しているソフトウェア会社に勤めているとすると、次のような方法でアイデアをブレインストーミングすることができる。

インターネット検索 :QuoraやRedditも役に立つかもしれない。

:QuoraやRedditも役に立つかもしれない。 ソーシャルメディア :ソーシャルメディア:自分の仕事分野のインフルエンサーをフォローし、彼らが話していることを追跡する。

:ソーシャルメディア:自分の仕事分野のインフルエンサーをフォローし、彼らが話していることを追跡する。 競合調査 :競合他社調査:自分と似た組織や同じ業界の組織がどのような記事を発表しているかを調べる。

:競合他社調査:自分と似た組織や同じ業界の組織がどのような記事を発表しているかを調べる。 インタビュー :AIを使用している開発者に、彼らが求めているものについて話を聞く。AIを使っていない場合は、その理由を聞く。

:AIを使用している開発者に、彼らが求めているものについて話を聞く。AIを使っていない場合は、その理由を聞く。 キーワード調査 :キーワードツールを使って、直接的・間接的に関連するすべての検索語を確認する。

:キーワードツールを使って、直接的・間接的に関連するすべての検索語を確認する。 社内データ:社内データ:カスタマーサクセスチームやセールスチームに、ユーザーが最もよく抱く質問や懸念について聞いてみる。

このプロセスを劇的に簡単にするには、AIツールを使う。インスタンス、

/参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

を使えば、新しいブログ記事のアイデアをすぐに思いつくことができます。質問をすると、アイデアを得ることができます!そこから、ClickUp Brainを使うか、自分でアイデアを絞り込みましょう。

ClickUp Brainを使ってブログ記事のアイデアを考えたり、ブログ記事のアウトラインを作成しましょう。

いくつかのアイデアが浮かんだら、概要を説明するものを1つ選ぶ。ここでは、「AIをコーディングに活用する方法」を考えてみよう。読者にとっての鍵になるものを特定しましょう。

持ち帰りたいものを絞り込む。

ハウツー記事はインターネット上で大ヒットしています。裏を返せば、これらのキーワードには膨大な競争相手がいるということです。そこで、鍵となる情報を慎重に選びましょう。このコードで言えば、「AIを日常的なコーディングに統合するエンドツーエンドのプロセス」といったところだろうか。

2.メインセクションの構成

ブログ記事のタイトルと目的が決まったら、細部に入りましょう。ルールNo.1:タイトルが「AIの使い方」だからといって、それに厳密にこだわる必要はないし、直接そこにたどり着く必要もない。

読者がトピックの包括的な概要を理解できるように、いくつかのセクションを作ること。チームでアウトラインの仕事をするときは、次のようなビジュアルコンセプトマッピングツールを使うと便利です。

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp ホワイトボード /%href/

.テキスト、付箋、形、リンク、タスクなど、さまざまなアイデアをまとめて視覚的に整理。

ClickUp Whiteboardsでブログ記事のアイデアを視覚的にアウトライン化。

メインセクションを構成する際に考慮すべき鍵は以下の通りです:

What :AIとは何か?コードにおけるAIとは?

:AIとは何か?コードにおけるAIとは? 誰 ?コーディングにおけるAIは誰のためにあるのか?

?コーディングにおけるAIは誰のためにあるのか? なぜ ?コーディングにAIを使うメリットは何ですか?

?コーディングにAIを使うメリットは何ですか? どのように?ワークフローの一部としてどのように組み込むか?

基本に加え、トピックに最も関連するセクションを含めることもできます。例えば、プログラマーがAIを使用する際に直面する可能性のある課題についてのセクションをアドオンすることができます。あるいは、コーディングに最適なAIツールについて。

やることとしては、ブログのコンテンツのフローと読みやすさを考えてセクションを整理すること。

例えば、AIとは何かを説明する前にAIの利点を論じたら、読者は混乱してしまうだろう。

3.セクションを詳細で埋める

ほとんどのアウトラインは、セクションの定義で終わっている。それは仕事として有効ですが、各セクションの詳細を埋めることは、ライターにとってさらに役立ちます。例えば、「コードにおけるAIとは何か」というセクションの下に、次のような詳細を含めることができる:

コーディングにおけるAIの定義

AIが役に立つコーディングの側面

コーディングでAIを使用している大手企業

ClickUp Docsによるリアルタイムのコラボレーション

このステップは、(コンセプトマップにノードを追加する代わりに)文書にネストされた箇条書きとして実行するのが最適です。開く

ClickUp ドキュメント

をクリックし、タイトルと鍵を書き始める。アウトラインのセクションに追加できる最も説得力のある詳細には、次のようなものがあります。

例:良い例は、コンセプトを現実に根付かせます。現実の世界で何かがどのように仕事をしているかを読者に示す。

統計:よく調査された統計は文章に信頼性を与える。また、比率の感覚を加える。

例えば、「50%の開発者がAIを使用している」とすれば、5%しかやっていないことよりも、より緊急性が高く、即効性のあるアイデアとなる!

ツール:コンテンツを実用的なものにするもう一つの方法は、ツールやテンプレートを含めることです。例えば、コード生成、コード完了、コードレビュー、ドキュメンテーションなどのAIツールを含めることで、読者はそれらを試して行動を起こすことができる。

ストーリー:読者に完了したストーリーを伝えるために、ケーススタディ、インタビュー、あるいは引用を含める。

リンク:定期的に更新されるブログであれば、関連するトピックの範囲も広いでしょう。ライターのために、アウトラインに内部リンクが張られているようにしましょう。

ClickUpのSEOコンテンツ概要テンプレート

要素が多すぎると感じても、心配はいりません。試してみてください。 ClickUpのSEOコンテンツ概要テンプレート を使えば、アウトラインに追加する必要のあるすべてのフレームワークがあらかじめデザインされています。このブログ記事のアウトラインテンプレートには、タイトル、ワード数、オブジェクト、ターゲットオーディエンス、メッセージ、キーワード、サブトピック、リンク、参照などのセクションが含まれています!

4.アウトラインの修正と改良

これでアウトラインの第一稿は完成です。しかし、まだライターには送れません。アウトラインを徹底的に修正し、洗練させましょう。

論理のフロー

アウトラインが最初から最後まで論理的なフローを持っていることを確認します。各セクションがスムーズに次のセクションにフローしているかチェックする。情報の空白があれば、追加する。

完了すること。

読者は、あるトピックについて知る必要のあることがすべて1カ所にまとまっていれば、長居してくれる可能性が高い。そのため、盛り込むことができるすべての側面が実際に盛り込まれていることを確認する。

綿密さ

無関係な情報やセクションを特定し、削除する。調査中、これらのセクションは関連性があると思われたかもしれませんが、後で冗長になったかもしれません。

例えば、"Why do you need AI in coding? "と "What are the benefits of AI in coding? "の2つのセクションがあった場合、片方を削除しましょう。

競争力」とある。

特にSEOのためにブログ記事を書いているのであれば、コンテンツの競争力を確保するために、選択したキーワードで現在ランクインしているページとアウトラインを比較したいと思うかもしれない。

さらにサポートが必要な場合は、ライターに次のような提案をしましょう。 コンテンツ執筆テンプレート あなたのアウトラインに最適な仕事。試す

/を試してみてください。 https://clickup.com/templates/content-writing-kkmvq-6071908 ClickUpのコンテンツ作成テンプレート /%href/

.完全にカスタマイズ可能な初心者に優しいテンプレートは、ライターが効果的にタスクの終了を合理化するのに役立ちます。

5.時間をかけて監視し、改善する

記事のアウトラインの基本的な目的は、書き手を容易にすることである。書き手がそれを有用で、役に立ち、意味のあるものだと感じて初めて成功する。

そこで、書き手と定期的なレビューを設定し、フィードバックを集めましょう。何が役に立つかを尋ね、その情報を次のブログ記事のアウトラインに含める。

ブログ記事アウトラインのヒントとベストプラクティス

上記の5つのステップで、あなたはブログ記事のアウトライン化の基礎を手に入れました。それでは、いくつかのヒントとベストプラクティスを使って、次のレベルへとステップアップする方法を見ていきましょう。

魅力的なタイトルを選ぶ

あなたのブログ記事がGoogleの検索結果ページにリストされるにせよ、ソーシャルメディアに投稿されるにせよ、読者が最初に目にするのはタイトルです。それが注目を集めるものであればあるほど、ブログ記事のパフォーマンスは向上する。

タイトルを作りましょう:

クリアされた :ブログ記事の主な持ち味をストレートに伝えましょう。

:ブログ記事の主な持ち味をストレートに伝えましょう。 簡潔 :簡潔:短くシンプルに。二重文字や長い単語は避ける。

:簡潔:短くシンプルに。二重文字や長い単語は避ける。 検索に適した:ユーザーの検索意図に答えていることを確認する。

コンテンツカレンダーを使う

ブログ記事のアウトラインは、ワークフローの一部である。 コンテンツカレンダーソフトウェア .ClickUpのようなツールでは、ブログ記事ごとにタスクを作成し、アウトラインのあるClickUpドキュメントへのリンクを追加し、チェックリストや期限を含め、ユーザーを割り当てることもできる。

ClickUpの動的担当者と担当者フィールド

インスタンスンス

/例えば https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /%href/

を使えば、自動化できます:

作業量の傾向に基づいて利用可能なライターを割り当てる。

の特定のステップでステータスを変更する。 /を自動化することができます。 https://clickup.com/ja/blog/41221/content-creation-workflow/ コンテンツ作成ワークフロー /を変更する。 完了したときにステータスを変更する(インスタンスンスンスでは、エディターが執筆を完了したときにアラートを出す)

適切な関係者に最新情報を電子メールで送信する(例:依存関係に問題がある場合、プロジェクト管理者にアラートを出す)

タスクにチェックリストを追加する

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-486.png ClickUp BrainとClickUp自動化 /クリックアップブレイン

AIとオートメーションの力を組み合わせる。

ClickUpのもう一つの強力な機能は、AIカスタムフィールドです。これを使えば

/参照 https://clickup.com/ja/blog/55673/ai-content-creation-tools/ AIコンテンツ作成ツール /%href/

を使えば、フィールドにタスク要約、更新、データ分析などを自動的に入力できる。

それでは、良いブログ記事のアウトラインとはどのようなものか、またその理由を見てみよう。

ブログ記事のアウトライン例

ブログ記事のアウトラインの例をいくつか見てみましょう。

例1:コードにおけるAIの使い方

タイトル:コードにおけるAIの使い方

ターゲット:AIを活用して生産性と効率性を向上させたいと考えているソフトウェア開発者

主なキーワードコーディングにおけるAI

二次キーワード:コーディングにおけるAIの使い方

単語数:2400-2600ワード

参考文献:(ライターが参照できるコンテンツへのリンクを1-2本含む)

内部リンク:(ブログ記事に含まれるリンクを含む)

概要 はじめに

AIの台頭に関する簡単なイントロ

最近人気を集めている1-2個のツール

コードにおけるAIの使用に関する統計

H2: AIとは何か?コーディングにおけるAIとは?

定義

コードにおける他の自動化ツールとの違い

H2: コーディングにおけるAIはどのような人に適しているのか?

H3:ソフトウェア開発者

H3:テスター

H3:コードレビュアー

H3:プロジェクト管理者

H2: AIをコーディングに活用するメリットは何ですか?

H2: ワークフローに組み込むには?

例によるツール統合のステップバイステップガイド

H2: AIをコードに使用する際の課題

H2: AIをコーディングに活用するためのベストプラクティス

まとめ

重要な点を要約する

例2:開発者に最適なAIツール8選

タイトル:開発者に最適なAIツール8選

ターゲット:AIを活用して生産性と効率性を向上させたいと考えているソフトウェア開発者

主なキーワード開発者向けAIツール

二次キーワード:開発者に最適なAIツール

単語数:2400-2600ワード

参考文献:(ライターが参照できるコンテンツへのリンクを1-2本含む)

内部リンク:(リンクされている関連ブログ記事を含む)

概要 はじめに

AI開発に関する統計

開発者が利用できるツールの種類

H2: 開発者に最適なAIツール8選

GitHubコパイロット 1.Copilotとは? 2.どんな人に最適? 3.やることは? (G2のような一般に公開されているソースから1-2件のレビューをメンション)

Amazonコード

ウィスパラー

Docify

リニア

JetBrains AIアシスタント

ChatGPT

タブナイン

ディープコード

H2:開発に適したツールの選び方

機能、価格、統合など、5~6の基準についてメンションしてください。

結論

重要な点を要約する。

簡単そうだと思ったなら、ブログ記事のアウトラインを書く際にどんな落とし穴があるか見てみよう。

ブログ記事のアウトラインで避けるべきよくある間違い

コンテンツチームがブログ記事のアウトライン作成で犯す最大の間違いは、アウトラインを持たないことです。特に経験豊富なライターは、トピックを決めてすぐに書き始める傾向があります。これは彼らにとって便利なことではあるが、一貫性、品質、公開の運用に影響を与える。

だから、このステップをスキップするのは避けよう。必ずアウトラインを書きましょう。やることが完了したら、避けるべき他の間違いをいくつか紹介しよう。

アウトラインが曖昧すぎる:場合によっては、アウトラインは2~3の主要なセクションを述べるだけです。特に文字数の多さと比較すると、書き手が混乱する可能性があります。

書き手をサポートするのに十分な詳細を加えましょう。開発者に最適な8つのツールに関する上記の例では、最初のツールの下のセクションに、それぞれカバーすべき側面が含まれています。これによって、書き手はどの程度の詳細が必要かを知ることができる。

アウトラインを具体的にしすぎるアウトラインは、単なる枠組みやロードマップです。詳細な内容を追加しすぎると、ブログ記事の初期/未完成の草稿のように見え、読者がナビゲートするのが難しくなります。

細部との距離をメンテナーに保ち、書き手に創造的な自由を与えましょう。

不完全な文脈を与える:書き手は、作品の背景についてできるだけ多くのことを知る必要がある。そのため、ブログ記事の目的や鍵になるものを伏せてターゲットオーディエンスに言及することは、ライターにとってリミットとなりうる。

AIを完全に無視する:遅かれ早かれ、AIはすべてのライターのツールキットの不可欠な一部となるだろう。AIの利用を避ければ、生産性や経費の面で後れを取るだけだ。

AIをブログのワークフローにスムーズに組み込もう。試す AIライティング・プロンプト , アウトライン・ジェネレーター など、アウトプットを向上させる便利なツールがある。

ClickUpでコンテンツエンジンを強化しましょう。

新興企業であれ、中小ビジネスであれ、多国籍企業であれ、ブログは企業のマーケティング戦略において最も重要な要素の一つです。ブログは企業のマーケティング戦略において最も重要な要素のひとつです。 コンテンツ・マーケティング・マネジメント 検索エンジン最適化やソーシャルメディア配布など。

全体として、ブログはリーチを拡大し、ウェブサイトにより多くの訪問者をもたらします。ブログの各記事はユーザーを教育し、あなたの製品やサービスを購入するよう促す。実際、どのブログ記事も個々に、また全体としてミッションに貢献しています。

このマーケティング・チャネルを最大限に活用するためには、しっかりとしたブログ記事のアウトライン化プロセスが必要です。リサーチやブレーンストーミングから確実な共有まで、アウトライン作成プロセスには様々なステップや範囲が必要です。 ブログツール .

ClickUpのオールインワン生産性ツールは、まさにこのために設計されています。ClickUpホワイトボードでブレインストーミングをしたり、ClickUpドキュメントに書き込んだり、チェックリストを作成したり、ワークフローを自動化したり、ClickUpでコンテンツエンジンを最大限に活用しましょう。

