試すべき50以上のPerplexity /AIプロンプト

プロンプトはレストランの注文のようなものと考えてください。「何か美味しいものを」と言えば残ったものを出されます。「スパイシーな麺、ガーリック多め、ピーナッツ抜き」と言えば、まさに欲しいものが手に入ります。

同じ原理で、より優れた結果を。

文脈を加えることで魔法が起こります——取り組んでいる仕事、追求したい深さ、希望するフォーマットなどです。

学生は*確かな引用でより強力な議論を構築します

研究者*がニッチな研究を素早く発見

マーケター*が実際に実行可能なインサイトを発見

今すぐ使える最高のPerplexity AIプロンプトを厳選しました。さらに特典として、AI・ドキュメント・ワークフローを統合した新しいコンテキスト対応型代替ツールClickUpもご紹介します。🕵

Perplexity AIとは？

Perplexity AIは、大規模言語モデル（LLM）を活用した会話型検索エンジンです。自然言語のクエリを処理し、ウェブ上の情報源を引用しながら合成された回答を返します。

このプラットフォームは人工知能を用いて文脈を理解するため、追跡質問が可能で、会話の流れを記憶します。リアルタイム情報を収集・処理し、クリック可能な引用付きで読みやすいフォーマットの回答を提示。すべての情報を検証できます。

Perplexity AIプロンプトとは何ですか？

Perplexity AIのプロンプトとは、特定の回答を得るために入力する質問や指示のことです。詳細や文脈を多く含めるほど、より良い応答が得られます。

「SEOを説明してください」といった基本的なプロンプトでは概要が得られますが、「ローカルビジネス向けのSEOを、オンページ最適化手法の例と共に説明してください」といった詳細なプロンプトでは、必要な情報に合致したターゲット情報が得られます。

✅ 例のプロンプト:

「2025年版中小企業向け電子メールマーケティングツールトップ5を比較。各ツールの価格帯、特徴的な機能、および1つの制限事項を含めること。出典を明記した比較テーブルとして提示すること。」

「2025年版中小企業向け電子メールマーケティングツールトップ5を比較。各ツールの価格帯、特徴的な機能、および1つの制限事項を含め、出典付き比較テーブルとして提示してください。」

これは具体的かつスキャン可能であり、Perplexityに構造化され検証可能な回答を導きます。

効果的なPerplexityプロンプトの書き方

有用な回答を生成するAIプロンプトテンプレートの作成ステップを段階的にご紹介します。👇

ステップ #1: 必要なものを定義する

AIツールに入力する前に、何を得ようとしているのかを明確にしましょう。

簡単な定義、詳細な比較、統計データ、またはステップバイステップの手順をお探しですか？まず最終目標を書き出しましょう。

例えば、あなたが以下のような方なら：

キャンペーン提案を準備中のマーケターの方へ：前四半期にエンゲージメントを促進した施策を示す競合分析データが必要かもしれません

気候政策に関する文献レビューを執筆中の学生の方へ：異なる研究がどのようにつながっているかを示す最新の研究が必要です

コンテンツ作成者がユーザー行動に関する主張をファクトチェックする場合、その統計の出典元が必要です

目的を明確にすることで、一発で目標を達成するプロンプトを作成できます。

ステップ #2: 背景情報を収集する

回答を形作る具体的な詳細を収集しましょう。この情報を読む対象者、仕事としている業界、重要な期間、そして直面している制約について考えてください。

プロンプトエンジニアになるために考慮すべき要素のチェックリストは以下の通りです：

ターゲット (経営幹部、大学新入生、趣味で取り組む方)

従事している業界またはニッチ分野（D2C（消費者向け直接販売）EC、医療機器、インディーゲーム開発）

地理的焦点*（該当する場合：オーストラリア市場をターゲットに、EUと米国の規制を比較）

関心のある期間 （2024年第4四半期データ、2010年以降の過去の傾向、2026年への予測）

研究の目的（投資家向けプレゼンテーション、卒業論文の参考文献、ブログ投稿の根拠資料のサポート）

この違いは計り知れません。例えば「ワシントン・ポストやロイターなどの出版物で編集チームが、正確性を損なわずにファクトチェックを高速化するためにAIツールをどのように活用しているか？具体的なツールとワークフローの例を挙げて」とコンテンツ作成者が質問すれば、ニュースルームの実践方法、具体的なツール名、導入の詳細が引き出され、それらを参考にしたり適応させたりできます。

ステップ #3: 出力フォーマットを選択する

Perplexityに情報をどのように提示させるか決定してください。

レポートにそのまま使える要約文、プレゼンテーションスライド用の箇条書きリスト、長所と短所を示す比較表、または説明付きの詳細な例が必要ですか？

プロンプトにこれを追加してください。

ライティングアシスタントソフトを比較する際は、テーブルフォーマットで作成を依頼してください：'ClickUp Brain vs. Jasper vs. Textmetrics の比較テーブルを作成してください。価格、キーワードデータベースのサイズ、独自機能を網羅すること'

ステップ #4: 深さのレベルを設定する

Perplexityに、どの程度深く掘り下げたいかを伝えてください。

2分で読める表面的な概要、例を交えた中程度の説明、それとも歴史・現状・論争・将来展望を網羅した徹底的な分析をお探しですか？

具体的な文字数や詳細度の指示を使用してください。例：「監督学習と非監督学習について、それぞれ3つの実例を交えながら1000語で説明してください。対象はPythonの基礎知識を持つ人向けです」

深さを明確にすることで、必要なのは2文なのに10段落も読み漁る事態や、本質的な内容が必要なのに浅い概要しか得られない事態を防げます。

ステップ #5: 制約条件を追加する

一貫した結果をフィルタリングすべき具体的な要件やリミットをリストしてください。これには時間的制約、地理的焦点、ソースの種類、またはカバーしてほしい特定の視点が含まれます。

実効性のある制約の有用な例：

「2023年1月以降に発表された査読付き研究に焦点を当てる」ことで、古い研究を引用するのを防ぎます

「少なくとも20%の改善を示す実証済みケーススタディがある戦略のみを含める」という条件により、理論的で実践可能なアドバイスが抽出されます

「有料広告予算を必要とする手法は除外する」という条件により、制約条件に即した現実的な提案を維持します

これらの制約により、結果がプロジェクトにとって重要な点に厳密に集中します。

業務環境を理解していないスタンドアロンツールは、不正確または不十分な応答を生成するリスクが高い傾向があります。

ステップ #6: プロンプトを完了する

すべてを明確なプロンプトに統合しましょう。まず核心となる質問を提示し、背景情報を追加、出力フォーマットと深さを指定した後、制約事項を含めます。

弱いプロンプトの例：『企業は顧客フィードバックをどのように活用しているか？』

完了するプロンプト例：『ユーザー数1,000～10,000のSaaS企業が顧客フィードバックを収集・活用する具体的な手法を3つ説明せよ。5人未満のチームで実施可能な手法に焦点を当ててください。各手法について実際の企業事例を1つずつ挙げ、使用ツールと達成結果を含めた番号付きリストで提示してください。過去18ヶ月以内に公開されたケーススタディやインタビューからの出典を明記すること。」

違いがわかりますか？2つ目のプロンプトは、御社のサイズやリソース制約に合致した検証済み例を含む、実践可能な情報を提供します。

様々なユースケースに対応したトップPerplexity AIプロンプト

画像生成、調査、ライティング、その他多様な用途で常に優れた結果を得るための、厳選されたPerplexityAIプロンプトトップリストをご紹介します。

研究

Perplexity AIでSWOT分析を実施する プロンプト

[地域]における[業界]の2024-2030年の現在の市場サイズと予測CAGRは？市場推進要因、[カスタムタイプ]別のセグメント内訳を含め、2023年以降に公開されたガートナー/フォレスター/IDCのレポートを引用すること。出典を明記した構造化された要約として提示すること [業界]における[競合1]、[競合2]、[競合3]、[競合4]、[競合5]を比較。以下の項目を記載したテーブルを作成：価格、出典付き市場シェア、独自機能、2024年の製品アップデート、G2/Capterraのユーザー評価。[ターゲット顧客サイズ]向けのサービスを提供する企業に焦点を当てる。 2025年までに[業界]で台頭する主要8トレンドを特定（資金調達額1000万ドル以上、またはユーザー数10万人以上）。各トレンドについて：- 100語以内で説明- 具体的なメトリクスと共に活用企業3社をリスト- CB Insights/TechCrunchの2024年第3四半期以降の採用データを引用市場への影響力潜在度で順位付け [業界]における[企業名]の2024年第4四半期時点のSWOT分析を実施せよ。各象限につき5つの具体的なポイントを含め、直近の決算報告書、アナリストの見解、2024年の戦略的動きから定量化可能なメトリクスを提示すること。800～1000語。ターゲット読者：投資アナリスト [国名]において、[ターゲット層]は2022年から2024年にかけて[製品カテゴリー]の購入行動をどのように変化させたか？記載内容：支出シフト（%）エンゲージメントデータを含む主要チャネル購入決定要因の順位付け価格感応度マッキンゼーアンケートやNRFレポートなど関連ウェブページ5件以上を引用300語の要約＋詳細セクション 2023-2024年における[テクノロジー]の企業導入率を分析せよ。以下の項目を含めること：- 現在の導入率（％）- 部門別内訳- 具体的な利用ツール- 事例研究に基づくROIメトリクス- 導入障壁- 成功要因フォーチュン500企業から公開されている情報に焦点を当てること。CTO層向け、1200-1500語 2024年10月時点における[地域]の[企業タイプ]に影響する現行および予定中の[規制タイプ]を要約してください。各規制について：施行日、主要要件、罰則、および[例企業1]、[例企業2]、[例企業3]の対応方法を記載。コンプライアンスチェックリスト形式で提示。公式規制情報源を引用すること。 2024年の[セクター]におけるVC資金調達を分析。以下を含める：四半期ごとの比較付き総資本額、フェーズ別内訳、金額と投資家名付きトップ10案件、具体的な割合付き新興サブセクター、新規ユニコーン3社のプロフィール。500万ドル超の米国/EU案件に焦点を当てる。Crunchbase/PitchBookデータを使用。1000語の投資メモフォーマットで作成。 2023-2024年に[企業サイズ]の製造業者が導入するサプライチェーン技術とは？焦点：IoT、AI予測、ブロックチェーン、倉庫自動化各技術について：導入率、導入コスト/タイムライン、効率向上メトリクス、事例2件500万ドル以上の投資を要するソリューションは除外。フォーマットは評価ガイドとして作成 [製品1]、[製品2]、[製品3]、[製品4]、[製品5]の顧客満足度を比較してください。以下を含めること：NPSスコア、G2/Capterraの評価（レビュー数付き）、過去6か月間の感情分析（各製品の上位3つの称賛点と不満点を示す）。 [企業サイズ]のレビュアーに絞り込み。200語以内の要約付き意思決定マトリックステーブルとして提示。 2020年から2024年までの[市場/業界]における市場シェアの配布を示すインフォグラフィックを作成してください。 以下を含めること：・現在の市場リーダー（[企業1]、[企業2]、[企業3]、[企業4]）の割合を示す円グラフ・収益成長トレンドを示す折れ線グラフ・地域別業績比較（[地域1]、[地域2]、[地域3]）を示す棒グラフ [製品1] vs [製品2] vs [製品3] vs [製品4] の視覚的比較マトリックスを作成してください。 機能比較テーブルとして表示：上部に製品ロゴ、左側に主要機能10～12項目（価格、[機能1]、[機能2]、[機能3]）、各項目にチェックマーク/×マーク/評価を付与。優れた機能と劣る機能を色でコード化した、シンプルでモダンなデザインを採用。

Perplexity AIのプロンプトでインフォグラフィックやその他の画像を作成

ソフトウェア開発

Perplexity AIでコードのエラーを解決

[言語]で[特定のタスク]を実行する機能を作成してください。要件：[エッジケース]の処理、エラーのハンドリング、[デザインパターン]の採用、型ヒント/ドキュメントの追加。さらに以下の3つのテストケースを含めること：成功例、エッジケース、失敗例 [アクション]を実行すると[エラーメッセージ]が発生します。背景: [技術スタック]を使用中。コード: [スニペット]。このスタック固有の根本原因を分析し、最も可能性の高い問題を説明してください。[ツール]を使用したデバッグステップをプロバイダーし、修正済みコードと解説を添えてください。 [アプリケーションタイプ]向けの設計アーキテクチャを以下の要件をサポートするように構築してください：[要件1]、[要件2]、[要件3]。以下を含めること：アーキテクチャ図の説明、技術スタックとその根拠、データベーススキーマ、スケーリング戦略、[クラウドプロバイダー]における推定コスト [言語]のこのコードを最適化してください。処理に[現在の時間]かかり、[データサイズ]を処理します：[スニペット]。目標：[ターゲット時間]未満に短縮し、[メモリリミット]以下に抑えること。提供内容：プロファイリング内訳、最適化済みコード、複雑さの比較、ベンチマーク結果、および各最適化の説明 この[ソース技術]コードを[ターゲット技術]に変換してください：[スニペット]。機能性を維持しつつ、[ターゲット]のベストプラクティスに従ってください。各[ソース]パターンの[ターゲット]への対応関係を説明し、型定義を含め、同様の変換のための移行チェックリストを提供してください。 [APIサービス]を[フレームワーク]アプリケーションに統合するための実装ガイドを作成してください。以下の内容を網羅すること：セットアップ、環境管理を用いた認証、[機能1]、[機能2]、エラー処理、レートリミットの遵守、テスト手法、[コンプライアンス上の考慮事項]。完了するコード例を含めること。2500語のステップバイステップチュートリアル この[Framework]サービス用のテストスイートを作成してください：[Snippet]。[Testing Framework]を使用して以下をプロバイダーとして提供：- 依存関係をモック化したユニットテスト- 統合テスト- エッジケース（[Security Test 1]、[Security Test 2]、[Security Test 3]を含む）- セットアップ/ティアダウンを含める- 90%以上のカバレッジを目指す- AAAパターンに従うテスト戦略を説明してください このコードのセキュリティ監査を実施してください：[スニペット]。以下の項目を確認：SQLインジェクション、XSS、不安全な参照、認証/認可の欠陥、データ漏洩、レートリミット、CSRF、ファイルアップロードの問題、脆弱なパスワード、エラーの漏洩。各項目について、攻撃手法の説明、OWASP基準による深刻度の評価、安全なコードを提供してください。優先順位付けされた修正チェックリストを含めること。1500語

マーケティング

Perplexity AIでベンチマークを分析する プロンプト

[Business]向け[ターゲット層]を対象とした6ヶ月SEO戦略を作成してください。以下を含めること：月間検索数1,000以上のキーワード20個（難易度スコア・競合分析付き）、柱記事＋サポート記事からなるコンテンツクラスター3つ、タイトル・検索意図・トラフィック予測を記載したコンテンツカレンダー。2023年以前の古い上位コンテンツを持つキーワードを優先。実行可能なスプレッドシートフォーマットで作成すること。 [製品名]をターゲットとした[企業規模]向けの購入者ペルソナを3つ作成してください。各ペルソナには以下が必要です：- デモグラフィック情報- サイコグラフィック情報- タッチポイントを含む購買プロセス- コンテンツの好み- 購入拒否理由- 意思決定権限情報源：- 2024-2025年のガートナー/フォレスターB2B調査- LinkedInデータ- G2レビュー各ペルソナにつき実際の引用文を1つ含めること。各500語＋要約テーブル 過去12ヶ月間の[競合他社]のコンテンツ戦略（ブログ、YouTube、ポッドキャスト）を分析。分析項目：投稿頻度、トラフィック上位10投稿、フォーマット別内訳、トピック焦点の変化、エンゲージメントメトリクス、キーワードターゲット、プロモーション戦略。[競合他社2]との比較。検索ボリューム2,000以上のコンテンツギャップを5点特定。1,500語のインテリジェンスブリーフ 企業向け[チャネル1]、[チャネル2]、[チャネル3]、[チャネル4]をターゲットにした[年]のB2B SaaSベンチマークは？各チャネルごとに：CTR、コンバージョン率、CAC、ディールサイクル、ROAS。 企業フェーズ別（ARR 500万ドル超）に分類。上位/下位四分位値を含める。HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024年レポートを引用。参照用テーブル＋上位企業分析（300語）として提示。 [製品ローンチ]向け8週間キャンペーンを設計。目標：[指標]。以下を含める：メールシーケンス（件名/CTA付き電子メール5通）、ソーシャルメディアカレンダー、有料広告戦略（[プラットフォーム]横断での[予算]ドル）、ターゲティング、角度付きコンテンツ資産、チャネル別メトリクス、A/Bテスト仮説。タイムラインと[サイズ]のチーム構成を明記したフォーマットで作成。2000語 2024年に1億ドル以上の収益を上げる[業界]ブランドのパーソナライゼーション戦略を調査。重点項目：レコメンデーションエンジン、動的ウェブサイト変更、電子メールパーソナライゼーション、アプリ機能、購入後対応。各項目につき：2～3社のブランド例、使用技術プラットフォーム、ケーススタディに基づくコンバージョン/平均注文額への影響、実装の複雑性。基本戦略は除外。15%以上の効果向上実績があるものを優先。 2000語のプレイブック（努力/効果のマトリックス付き） [キャンペーン名]のプロモーション用電子メールヘッダー画像をデザインしてください。[オファー]を宣伝する内容とします。サイズ：600x200px必須要素：・目を引く見出しテキスト「[見出し]」・サポートサブテキスト・関連する画像（[製品/ライフスタイルシーン]）・CTAボタン・ブランド色モバイル対応デザイン 2025年第1四半期のビジュアルコンテンツカレンダーを作成し、[ブログ/SNS/電子メール]投稿スケジュールを表示してください。日付を記載したグリッドフォーマットで、コンテンツは色分け、各週のテーマは明示し、主要キャンペーンの開始日は強調表示。整理された清潔なレイアウトで。

Eコマース

Perplexity AIにEコマースの努力をサポートしてもらう

Amazonの[カテゴリー]で以下の条件を満たす10製品を検索：月間検索数5,000～30,000回、競合数40未満、価格[最小]～[最小]～[最小]～[最大]、レビュー数500未満のトップ10商品、前年比20%以上の成長率。 各商品について：キーワード＋検索ボリューム、関連用語、売上推定値付き上位3商品、よくあるクレーム、FBA/COGS後の利益率（30%仮定）、サプライヤー在庫状況（Alibabaで3社以上、最小発注数量500未満）。収益×エントリー可能性でランク付け 2024年第4四半期におけるAmazon、[小売業者]、DTCサイトでの[製品タイプ]の価格分析（[最小]−[最小]−[最小]−[最大]範囲）。以下を含める：価格クラスタリングポイント、心理的戦術、価格と評価の相関関係、マーケットプレイスごとの差異、プロモーション頻度/深度（6か月間）、[ブランド1-5]の価格/機能別競合ポジショニング Amazonにおける上位5つの[製品カテゴリー]のレビューを分析（1,000件以上のレビュー、2023-2024年限定）。抽出項目：カテゴリー別で最も多くメンションされた長所、割合付きで共通する不満点、機能要望、経時的な品質問題、ブランド比較、購入動機。各テーマにつき3つの引用文をプロバイダー。15%以上のレビューで指摘される最大の未解決ニーズを特定 [製品カテゴリー]の製品ページ向けに、10%以上の効果向上を示すA/Bテスト結果を伴う20のCRO戦術をまとめよ。各戦術について：実装方法、心理的原理、実証結果、最適な製品カテゴリー、複雑度を記載。1万ドル超の技術投資は除外。Baymard/CXL/VWOのケーススタディをソースとする。努力/効果による優先度マトリックスを付記。 Amazon FBA vs 3PL（[プロバイダー1]、[プロバイダー2]） vs 自社配送を比較：[商品タイプ]、[X]件/月の注文、[Aov]ドル、[重量]ポンド、[寸法]、[単品アイテム注文比率]%。 各オプションについて：コスト内訳、セットアップ費用、損益分岐点数量、配送速度、返品処理、国際対応能力、[数量2]および[数量3]時の拡張性を比較。2024年価格と2024年10月FBA手数料を含める。注文単価を記載した意思決定マトリックスを作成。優先度に基づく推奨案を提示。 DTC [カテゴリー] ブランド（価格帯：$[価格範囲]）向けに、Googleショッピング、Meta広告、Amazonスポンサードプロダクトを比較。各プラットフォームの比較項目：CPC範囲、コンバージョンベンチマーク、ROAS（見込み客獲得/リターゲティング）、CAC:LTV比率、クリエイティブ要件、ターゲティングオプション、アトリビューション、最低予算、学習フェーズ期間。月$[予算]で優先すべきは？ [製品メリット]の「前後比較画像」を生成してください。分割画面で表示：左側 – [問題]のある問題状態、右側 – [製品使用中]の解決状態。変化を説明する矢印とラベルを含めてください。製品ページ用として。 [製品名]のサイズ/寸法ガイド画像を作成してください。製品の寸法ラベル付き、スケール比較用の日常品との対比、必要に応じて複数角度からのビューを含めてください。寸法単位は[センチメートル/インチ]で表記。背景は中立色で、明確な技術的スタイルで作成してください。

学習と自己啓発

Perplexity AIで効果的な学習テクニックを探求 プロンプト

[スキル]において初心者から[就業レベル]まで到達する90日間プランを作成。週単位モジュールに分割：週ごとの重要概念、日次時間（週[X]時間）、リソース（無料優先度、有料<50ドル）、8つの段階的プロジェクト、隔週チェックポイント、よくある間違い、概念間の依存関係。ターゲット：[背景]で独学能力が高い方 [複雑な概念]を3段階の説明で解説：(1) 12歳向けに4～5文で比喩を用いて説明（専門用語なし）(2) [前提知識]を持つ読者向けに[鍵となる要素]を網羅した300語の説明(3) [上級者向け]の800語の技術的深掘り（数学的説明を含む） [トピック]に焦点を当てた10の[スキル]練習問題を生成してください。基礎から上級までの進捗を構成します。構造：問題1-3（基礎）、4-6（中級）、7-8（上級）、9-10（エキスパート）各問題に含まれる要素：・現実的なシナリオ・具体的な質問・サンプルのデータ/スキーマ・期待される出力・難易度・テスト対象の概念・よくある間違い [背景]を持つ[目標]を目指す方に向けた[スキル]の主要リソース比較：[リソース1]、[リソース2]、[リソース3]、[リソース4]。評価項目：指導手法、深さ対広さ、時間的コミットメント、費用、前提条件、実践的要素、コミュニティサポート、就職準備価値 [科目タイプ]に最も効果的な学習法は？・間隔反復スケジュール・能動的想起法・当該分野に特化した実践的応用戦略を包含すること[X]時間/週の週間学習プランと使用ツール（[フラッシュカードアプリ]、[練習プラットフォーム]）を提供実行可能な週間テンプレートを提示 [上級トピック]を学ぶ前に必要な前提知識は？まず習得すべき基礎概念を示す依存関係ツリーを作成してください。各前提条件について：・説明・上級トピックにおける重要性・推奨学習順序・見積もり時間・質の高い無料リソース [スキル]を実社会で応用できる実践的なプロジェクトを5つ提示してください。各プロジェクトには以下を含めること：難易度、必要な知識、見積もり時間、学習成果、ステップごとの要件、拡張機能、ポートフォリオでの見せ方。初心者から上級者までの進捗を記載してください。スターターコードの適切な構造と評価基準表を含めること。

クリエイティブライティングとコンテンツ生成

Perplexity AIでユニークなキャラクタープロフィールを作成 プロンプト

[ジャンル]のユニークなストーリー設定を10個生成してください。各設定には[要素1]と[要素2]を組み合わせてください。各設定ごとに：主人公の素描、中心となる葛藤、潜在的な展開のひねりを記述してください。設定ごとに2～3文で。独創性と感情的な引き込みを優先してください。 [ジャンル]における[キャラクタータイプ]の詳細な人物プロフィールを作成してください。以下の要素を含めること：バックストーリー、動機、欠点、長所、話し方、キャラクターの成長、リレーションシップ。立体的で魅力的な人物像を構築してください。800語 [トピック]について[ターゲット]向けに書くためのユニークな視点20個をブレインストーミングしてください。以下を含めること：逆説的視点、個人的ストーリーの切り口、データ駆動型アプローチ、革新的なフォーマット。使い古された視点は避けてください。コンテンツタイプ（ハウツー、ケーススタディなど）ごとにグループ分けしてください。 [コンテンツタイプ]向けの[トピック]に関する[対象読者]向けの見出し15個を生成してください。以下の異なる式を使用：ハウツー、リスト記事、質問形式、好奇心ギャップ、メリット重視。各見出しの文字数を含めてください。 [プラットフォーム]向け[トピック]に関する[ビデオの長さ]のビデオ台本概要。以下を含める：フック（最初の10秒）、移行を伴う主要ポイント、エンゲージメント手法、CTA。テレプロンプター読み上げ用フォーマット。ターゲット[視聴者層]。タイムスタンプマーカーを含める このコンテンツを[参照例]のスタイルに合わせ[特定のトーン/声]で書き換えてください：[内容]。核心的なメッセージを維持しつつ、語彙、文構造、ユーモアのレベル、フォーマルさを調整してください。5つの鍵のスタイル選択とその理由を説明し、ターゲットトーンに合致する根拠を示してください。 [トピック]に関する[コンテンツタイプ]の冒頭文を5種類作成してください。以下の手法を使用：挑発的な質問、驚くべき統計データ、個人的な逸話、大胆な逆説的主張、鮮やかな感覚描写。各フックが用いる心理的トリガーを説明すること。 [トピック]に関する10部構成のコンテンツシリーズを[対象読者]向けに設計し、段階的に構築してください。以下を含めること：各エピソードのタイトル、主要な要点、コンテンツフォーマット（ビデオ、詳細記事、インフォグラフィックなど）、各コンテンツの接続、最適な公開頻度。読者の関心を維持する物語の構成を構築し、各コンテンツのプロモーション戦略を含めてください。 [ジャンル]小説『[タイトル]』のブックカバーデザインを生成してください。テーマ：[ムード/テーマ]。含める要素：大胆なタイトルタイポグラフィ、著者名、[キーエレメント]を暗示する雰囲気のある背景画像、[感情]を喚起するカラースキーム。スタイル：[商業的/文学的/スリラー/ロマンスの慣例] [キャラクター名]のキャラクターリファレンスシートを作成してください。記載内容：・[特徴的なポーズ]での全身図・[主要な特徴]がわかる顔のクローズアップ・衣装の詳細・色パレット・目立つアイテム/アクセサリーリストされた簡単な性格特性を含めてください。スタイル：[写実的/アニメ/カートゥーン/コミックブック]

Perplexity AIプロンプト使用時に避けるべきよくある間違い

Perplexity AIプロンプトを使用して仕事をする際のよくある間違いを以下に示します：

誤り 解決策 一度に多くのことを求めすぎている プロンプトごとに1つの要求に集中することで、明確で実行可能な回答を得られます 文字数リミットを無視 明確なリミットを設定：「150語以内で説明」と指定し、冗長な出力を回避しましょう 無関係な質問を複数投げかける、またはプロンプトを全く洗練しないこと * 様々な角度から試行し、表現を調整し、/AIの応答に基づいて洗練させてください /AIを混乱させるほどカジュアルな表現を使用 プロンプトは明確かつ専門的に保ち、意図しない限りスラングや略語は避けてください 指示と参照コンテンツの組み合わせが不統一 指示とソース資料を明確に区別するため、セクションやタグを活用してください /AIが専門用語を理解していることを前提として 技術用語や略語には簡潔な定義や文脈を追加してください 関連情報が不足している場合のやることを示さない AIへの指示: 「情報が見つからない場合、現在のコンセンサスを要約するかどうか、または明示的に『見つかりませんでした』と述べてください」 /AIが過去のスレッドやアクションを「記憶」している場合* 各新しいプロンプトでは、必要な事前コンテキストや結果を明示的に再記述してください

Perplexity AI利用の制限事項

多くのPerplexity AIレビューが指摘するように、このツールは簡単な検索には優れていますが、いくつかの欠点があります。以下に、直面する可能性のある課題を示します：

文脈の深さや会話のニュアンスにリミットがある 。専用チャットボットと比較すると、複雑なアイデアを深く掘り下げるよりも簡潔な要約を提供する傾向があります。

ソースカバレッジとインデックスは、完了するリアルタイムウェブ検索エンジンと比較して狭くなる可能性があります。より少ない情報源に依存するため、視点を見逃す恐れがあります。

引用が不正確な場合がある 、あるいは使用したPerplexity AIプロンプトによっては、古くなった情報源や関連性のない情報源にリンクされていることがあります

無料バージョンではアクセスが制限されます。プロ検索、ファイルアップロード、上位の利用プランなど特定の機能にはアクセスできません。

Perplexity AIの代替案を探る

最高のPerplexity AI代替ツールを厳選してご紹介します！💁

ClickUp（文脈認識型/AIアシスタントと検索に最適）

既存データに基づき、構造化されたインパクトのあるコンテンツアイデアを創出するClickUp Brainを活用

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを単一プラットフォームに統合した仕事アプリです。次世代AIによる自動化と検索機能で業務を加速します。

Perplexityのようなツールが単独で質問に答えるのに対し、プラットフォームのAIアシスタント「ClickUp Brain」はワークスペース、ドキュメント、AIインサイトを接続させます。これによりチームはアイデア創出、コンテンツ制作、実行をワンストップで実現できます。

目標に合ったアイデアを生成する

ClickUp Brainはコンテンツのアイデア創出を、集中力とデータに基づいたプロセスへと変えます。

仮に第1四半期のコンテンツカレンダーを更新中だとします。既存のトピック、トラフィックメトリクス、コンテンツの不足点を分析し、SEOとブランドトーンに沿った新テーマを提案するようClickUp Brainに依頼します。

ワークスペースの文脈を活用し、既存の成果を補完するアイデアを提案します。提案された各項目をClickUpタスクに変換し、所有者をタグ付け、さらに調査するための参照用ClickUpドキュメントを添付できます。

📌 このプロンプトを試してみてください：現在のコンテンツカレンダーを分析し、キーワードの不足を補い、当社のトップパフォーマンスカテゴリーに合致するリモートコラボレーション関連の新しい記事アイデアを5つ生成してください。

ワークスペースを離れることなく深い調査を実施

ClickUp Brain MAXのWeb検索で、外部からの知見を直接ワークスペースに取り込みましょう

Perplexity AIを使ったことがある方なら、その回答の速さをご存知でしょう。しかしそれらの回答はワークフローの外側に存在します。重要な洞察をドキュメントにコピーし、適切な文脈を見つけ、手動で調査をアクションに変換する作業が依然として必要です。

ClickUp Brain MAXがそれを変えます。Web検索機能により、信頼できる情報源から最新の情報をClickUp内で直接取得できます。外部で得た知見を既存のプロジェクト、ドキュメント、タスクと組み合わせることで、調査、分析、実行が容易になります。

仮にコンテンツ監査を実施し、ハイブリッドチームワークに関するブログ記事のパフォーマンスが低いことに気づいたとします。

プロンプト例：「ハイブリッドチームの生産性に関する最新データをウェブ検索し、ブログ更新時に参照すべき新たな知見を3つリストアップしてください」

信頼できる情報源からの最新レポート（例えばリモート従業員のハイブリッド疲労を示す新たな研究など）と、次回のリライトに向けた実践的な提案が数秒で入手可能。ライターをタグ付けし、調査結果を関連タスクに添付ファイル、更新を即座にスケジュールできます。

ClickUp Brainは、大規模プロジェクトの進行管理にも役立ちます。

隠れた障害を明らかにし、ClickUp Brainで実行可能なタスクに変換しましょう

さて、コンテンツ監査の結果、何百もの問題ページが発見されたとします。ClickUp Brainに指示して、問題タイプ（古い情報やリンク切れなど）ごとにページをグループ化し、適切な所有者に割り当て、期限を設定させましょう。

数分で、ワークフローにマップされた分類済みタスクリストが作成され、各修正項目ごとのチェックリストが完備される完了するタスクリストが作成されます。

📌 このプロンプトを試してみてください：監査中にフラグが立てられた全ページをカテゴリー別に分類し（古くなったコンテンツ、リンク切れ、エンゲージメントが低い）、各チームのメンバーに割り当て、2週間の期限を設定してください。

創造的な発想と実行をつなぐ

アイデアから成果物へ移行する準備が整ったら、ClickUp Brainがエンドツーエンドでサポートします。画像コンセプトの生成、アウトラインの作成、さらにはClickUpホワイトボード内でAIアート生成機能を使ったビジュアルアセットの作成まで可能です。

ClickUp BrainのAI画像生成機能で、キャンペーンやブログ向けのクリエイティブ素材を生成

例、マーケティングリーダーがリモートチームワークに関するブログのヘッダー画像が必要だとします。ブランドカラーに合わせたビジュアルコンセプトをClickUp Brainに生成させます。承認後、選択した画像をコンテンツタスクに直接添付できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その拡張機能の豊富なカスタム機能は初心者を圧倒する可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,585件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

あるRedditユーザーが共有しています：

はい。正直言って、ClickUp Brainのおかげで何度も行き来する手間が大幅に減りました。無料プランでもかなり効率的なAIツールは存在しますが、タブの切り替えが頻繁に必要になるのは負担です。そして、集中して作業している最中に、そんなことをする余裕なんて全くありません。 コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。もう一つ本当に助かっているのがDocsです。書式設定のオプション、特にバナーが気に入っています。すごく可愛い！

はい。正直言って、ClickUp Brainのおかげで何度も行き来する手間が大幅に減りました。無料プランでもかなり効率的なAIツールは存在しますが、タブの切り替えが頻繁に必要になるのは負担です。そして正直なところ、集中して仕事している最中にそんなことをするのは、最も避けたいやることなのです。

コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。もう一つ本当に助かっているのがDocsです。書式設定のオプション、特にバナーが気に入っています。すごく可愛い！

2. Google Gemini（マルチモーダル知能に最適）

viaGemini

GoogleのGeminiはテキスト、画像、音声、ビデオ、コードを同時に仕事します。エラーメッセージのスクリーンショットをドロップし、コードを貼り付け、口頭で問題を説明してください。AIがこれら3つの入力をまとめて仕事します。

さらに、Deep Researchは情報収集の面倒な部分を自動化し、あなたが他のタスクを処理している間に数百のサイトを閲覧してレポートを作成します。

Google Geminiの主な機能

Google Driveのファイルからデータを取得し、ドキュメント更新時に自動的に最新のバージョンに参照するGoogleのカスタム Gems を構築しましょう

カメラを使って目の前のものについて質問しましょう。ツールが画面上に直接解決策を表示します

Vidsで短いビデオクリップを生成。自然な言葉でシーンを説明し、 で短いビデオクリップを生成。自然な言葉でシーンを説明し、 リモートビデオ制作 をサポートします

Google Geminiの制限事項

FreeユーザーはGemini 2.5 Proで1日5プロンプトの上限に達します。一方、Proサブスクライバー（月額20ドル）は最大100プロンプトまで利用可能です。

同じクエリを処理する際、特に複雑な複数ステップのタスクにおいて、競合他社と比べて応答速度が明らかに遅れています

Google Geminiの価格設定

Free

Google AI Pro: 月額19.99ドル

Google AI Ultra: 月額249.99ドル

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (275件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

3. ChatGPT（対話型リサーチに最適）

viaChatGPT

ChatGPT検索は、従来の「キーワード入力→リンクされているクリック→繰り返し」というループを、より流動的なプロセスへと変えました。平易な言葉で質問すると、ツールが自動的にウェブを検索し、主要な鍵を発見を会話形式の回答に統合します。

検索履歴機能によりキーワードで過去の会話を再確認できるため、3週間前にやった市場分析が無駄になることはありません。さらに、文脈に沿った画像生成が必要な際にはDALL-Eを統合します。

ChatGPTの優れた機能

ディープリサーチ モードを有効化して、複数のオンラインソースからコンテンツを読み取り統合する多ステップリサーチタスクを処理しましょう

プロジェクト の下で関連チャット、ファイル、関連コンテキストを整理し、複数セッションにわたるワークフローや長期にわたる研究テーマの継続性を維持しましょう

スケジュールされたタスクの設定を行い、リマインダー送信、分析実行、ウェブ更新チェックなどの繰り返し作業をChatGPTが能動的に実行させましょう

ChatGPTのリミット

Freeユーザーは5時間ごとに10～50件のGPT-5メッセージに制限され、その後システムがGPT-4に切り替わります

このツールはアカウント情報を共有しませんが、サードパーティの検索プロバイダーはChatGPTが書き換えた後もクエリを処理するため、機密情報に関してはセキュリティ上の懸念があります

ChatGPTの料金体系

Free

Go: 月額5ドル

特典： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム見積もり

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,045件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (260件以上のレビュー)

4. You. com（開発者向けインフラに最適）

You.comは、LLMアプリケーションをリアルタイムのウェブデータに基盤化する必要がある開発者向けに、専用の検索APIを構築しました。このプラットフォームは、検索エンジンが提供する典型的なメタデータタグではなく、AIが消費できるように設計された長文のスニペットを返します。

ARI (Advanced Research & Insights) は400以上の情報源を同時にスキャンし、5分以内に完了する洗練されたレポートを生成します。

You.comの主な機能

特定のクエリタイプに最適なモデル（ChatGPT、Claude、Gemini）を自動選択します

Google Drive、OneDrive、SharePointとの連携により、組織データを包含するカスタム検索範囲を作成

特定の指示を繰り返し実行するカスタムエージェントを作成し、タスクで同じプロンプトを再入力する手間を省きます

You.comの制限事項

ファイルアップロードの上限は、Proプランでは1クエリあたり25MB、Maxプランでは50MBに制限されており、より大規模なデータセットや文書コレクションの分析をブロックします。

Maxプランではワークスペースの共同作業者が25ユーザーにリミットされるため、組織の成長に伴いチーム拡大が妨げられる可能性があります

You.comの価格設定

Free

プロプラン: 月額20ドル

月額上限： 200ドル

企業: カスタム見積もり

You.comの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Phind（技術的な検索に最適）

viaPhind

Phindは回答中に追加情報が必要な場合、複数回のウェブ検索を実行し、単一の初期クエリにリミットせず包括的なリアルタイム回答を提供します。回答は図表、チャート、インライン画像、カード、インタラクティブウィジェットとして表示され、複雑なトピックの理解を容易にします。

このプラットフォームは、GitHubやStack Overflowなどのオンラインソースへのリンク付きでAI応答を生成するため、主張を素早く検証できます。

Phindのベスト機能

サンドボックス化されたJupyter環境でコードを実行し、ロジックのテスト、matplotlibチャートの生成、実行結果を回答に直接添付できます

創造的な回答と正確な回答の優先度を設定する回答プロフィールを作成し、繰り返しの文脈追加を回避するユーザープロフィールも設定しましょう。

Proプランおよびビジネスプランでは、PDFをアップロードして要約する、CSVをアップロードしてデータプロファイリング、画像をアップロードして説明と分析を行えます。

Phindの制限事項

リミットされたコンテキストウィンドウと比較

無料バージョンでは1日あたり10回の検索にユーザーが制限されます

Phindの価格設定

Free

プロプラン: 月額20ドル

ビジネスプラン：ユーザーあたり月額40ドル

Phindの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

