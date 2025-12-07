Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp：どちらのビデオミーティングツールが優れているか？

午前11時までに3つのミーティングを終え、ビデオツール、プロジェクト管理アプリ、ノート取りソフトをすでに6回も切り替えています。平均的な1日では、従業員1人がアプリやウィンドウを切り替える回数は3,600回以上にのぼります。
重要なのは、ビデオミーティングは孤立して存在すべきではないということです。通話ツールが実際の仕事環境から切り離されていると、意思決定が埋もれ、フォローアップが漏れ落ちるのです。
真の課題は、ビデオ品質や画面共有機能だけではありません。ミーティング終了後の対応こそが重要です。決定事項は自動的にタスク化されますか？タブを切り替えずに、ミーティング中にプロジェクト情報を呼び出せますか？
ZohoミーティングとClickUpのSyncUpはどちらもシームレスなビデオコラボレーションを約束していますが、そのアプローチは大きく異なります。両者を比較し、実際にどちらが期待に応えるのか見ていきましょう。
ClickUp SyncUp vs. Zoho ミーティング：比較概要
以下に概要をまとめました：
|機能
|ClickUp SyncUp
|Zoho ミーティング
|利用可能プラットフォーム
|ClickUpワークスペース、モバイルアプリ、Chrome拡張機能
|Android、iOS、Linux、macOS、Windows
|最大参加者数
|200
|ミーティングは250件、ウェビナーは5,000件
|最大スピーカー数
|24人同時接続
|ミーティングの参加者全員
|音声会議
|音声記録可能 SyncUps
|55カ国以上で利用可能なセキュリティのあるダイヤルイン番号
|料金プラン*
|Freeプラン、大規模チーム向けカスタム料金
|ミーティングサブスクリプション：ホスト1人あたり月額1ドルウェビナーサブスクリプション：主催者1人あたり月額8ドル
|ワークフロー管理
|タスク、ドキュメント、ミーティングがすべて一つのワークスペースで接続
|スタンドアロンアプリとして動作—別途PMツールが必要
|カレンダー管理
|Google カレンダーやMicrosoft Outlookと連携する統合カレンダーで、ミーティングの即時同期を実現。その他1,000以上のアプリと連携可能です。
|カレンダー招待はZoho CalendarとZoho Mail経由のみ
|リソース管理
|ClickUpタスク内で作業量を割り当て、キャパシティを追跡し、スケジュールを調整
|ミーティングスケジューリングに限定
|技術的専門性
|最小限の設定で—コーディングなしでミーティングと自動化を設定
|中程度—Zohoアプリとの連携が必要
|ストレージ
|録画はクリップハブに保存され、文字起こし付きで利用可能
|有料プランのクラウドストレージ（最大5GB無料）
ClickUpとは？
これが連携されていないビデオツールの隠れたコストです。ClickUpはこの生産性を阻害するギャップを埋めるために設計されており、最高の仕事を可能にします。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを統合します。
ビデオ通話は、既に仕事が行われている場所で行われます。つまり、議論中のタスク、レビュー中のドキュメント、プラン中のプロジェクトのすぐ隣で。
仕事の散逸も、手動でのフォローアップも、先週のミーティングの文脈を探す手間も不要。リモートチームやオペレーションリーダーが、ミーティングを確実にアクションにつなげるために、ClickUpが単体のビデオツールとどう違うのかをご紹介します。
ClickUpの主な機能
ClickUp SyncUpは仕事環境内で直接利用可能です。チームとの会話のためにアプリを切り替えたり、ミーティングリンクを探したり、ファイルを転送したりする必要はありません。
このアプリ内セットアップと以下の機能により、SyncUpは確かなZoho代替ツールとなっています：
機能 #1: ClickUp SyncUp
会議の文脈を二度と失うことはありません。ClickUp SyncUpは、ClickUpのプロジェクト管理ツールに直接組み込まれた統合型ビデオ通話・音声通話機能です。ユーザーはアプリを切り替えることなく、任意のチャットチャンネル、ダイレクトメッセージ、タスク会話から、即座に1対1またはグループの音声通話・ビデオ通話を開始できます。
複雑なプロジェクトプランを練り上げる際、議論を直接ClickUpタスクに接続しましょう。例えば新たな責任を割り当てたい場合、リアルタイムでタスクを作成・更新できます。各SyncUpは自動的にチャットスレッドに要約を記録するため、会議に参加できなかったチームメンバーもすぐに状況を把握できます。
モバイルSyncUpの高度な機能で、デスクから離れていても、どこからでも対面コミュニケーションを実現。ClickUpモバイルアプリから、あらゆるチャネルやダイレクトメッセージでSyncUpを開始または参加できます。
🚀 スマート同期：ClickUpの統合機能により、既存のツール群とのコンテキスト切り替えが不要になります。
ClickUpは、Google Workspace、Microsoft Teams、Slackなど、チームが既に使用しているツールと連携し、会話やタスクが孤立しないようにします。
- Google カレンダーとMicrosoft Outlookの連携により、ミーティング、締切、プロジェクト更新が自動的に同期されます
- ClickUpの組み込みカレンダー管理機能により、プロジェクトのタイムライン、タスクのスケジュール、SyncUpセッションを一元化されたビューで可視化できます
これらの連携機能により、ファイル・ミーティング・更新情報を一箇所で管理できるため、時間を節約しワークフロー管理を改善します。
機能2：ClickUp Clips
ミーティングで同じ説明を繰り返したり、長々とした説明を打ち込んだりするのはやめましょう。
ClickUp Clipsでは画面や音声のみのClipを録画し、ドキュメント・コメント・チャットに直接貼り付けられます。これによりチームメンバーは各自の都合で即座に状況を把握できます。
さらに、録画したClipsやSyncUpの全記録はクリップハブに保存されます。これらの録画は文字起こしと共にいつでもアクセス可能で、タイムスタンプ付きコメントを追加して特定の会話内容を明確に指示できます。
実際、ワークスペース内の誰でも、SyncUpが記録されたチャンネルへのアクセス権があれば、文字起こしを確認し、録画にコメントを追加できます。
📮 ClickUpインサイト：コンテキストスイッチングは、チームの生産性を静かに蝕んでいます。当社の調査によると、業務の妨げの42%はプラットフォームの切り替え、電子メール管理、ミーティング間の移動に起因しています。こうした生産性を損なう中断をなくせたらどうでしょう？
ClickUpはワークフロー（とチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合します。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなどからタスクを開始・管理しながら、AI搭載機能が文脈を接続し、検索可能かつ管理しやすく保ちます！
機能 #3: ClickUp チャット
最も効果的な会話は、議論中の仕事と接続されているときに生まれます。チャットウィンドウから直接通話を開始（SyncUpの開始）できます。
ClickUp Chatは、すべての議論とタスクを一元化されたプラットフォームに集約することで、チームとのコミュニケーションとコラボレーションを可能にします。ワークスペースあたり最大1,000件のメッセージ送信（Freeプラン）が可能で、スレッドやチャンネルで整理整頓できます。
チャット内でコメントを優先順位付けし、実行可能なタスクやToDoリストに変換できます。ファイル共有、告知投稿の設定、タスク管理の継続、キーワードによる特定メッセージの検索（Slackと同様）も可能です。
ClickUpチャットから直接SyncUpを開始できます。チームメンバーは既にそのコミュニケーションスレッドにアクセスできるため、コンテキスト構築や複数コラボレーションツールでのファイル共有に時間を費やす必要がありません。
⭐ 特典：ClickUp AIのノートテイカーは、議論をリアルタイムで自動記録・文字起こし・要約し、あらゆる会話を実践可能な知見に変換します。
ミーティング終了後、AIノートテイカーが簡潔な要約を生成し、決定事項を記録。さらに次のアクションや所有者まで特定します。これらのメモは即座にClickUpタスクやドキュメントにリンクされ、チームが複数のプロジェクトを並行して進めていても、全員の認識を統一した状態を維持します。
機能 #4: ClickUp Brain
ビデオ通話後に重要なポイントを抽出するのに時間を浪費するのに疲れていませんか？ワークスペースに組み込まれた強力なコンテキストAIレイヤー「ClickUp Brain」なら、タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング、ダッシュボードがすべて接続します。つまりBrainはあなたの仕事の文脈を真に理解するのです。
最大の利点は、ミーティング終了と同時にBrainが自動的にアクションアイテムを抽出し、適切なフォーマットで割り当てられたタスクに変換することです。過去のアジェンダやSlackのスレッドをいちいち確認する必要もありません。
さらに、過去のミーティングメモを要約し、主要タスクの進捗状況や障害を強調表示し、議論すべきポイントや次のアクションを生成することも可能です。
💡 プロのコツ:チームチャネルでClickUpのエージェント を活用し、簡単な質問に対応しましょう。
このエージェントはアクセス権限のあるチャネルから情報を取得し、「こちらのプロジェクトリーダーは誰ですか？」や「昨日のミーティングでテストタスクを割り当てられたのは誰ですか？」といった質問に回答します。チームの誰にも邪魔をすることなく。ワークフロー内の反復タスクを数分で自動化できます。
ClickUpの料金プラン
Zohoミーティングとは？
Zoho Meetingは、ビジネスや個人の職場におけるコラボレーションとコミュニケーションのために設計されたオンラインミーティング・ウェビナープラットフォームです。広範なZohoエコシステムを構成する数多くのコンポーネントの一つです。
このプラットフォームは、割り当てられた管理者を備えた専用仮想ミーティング室をサポートし、カレンダーシステムやZohoのアプリケーションスイート（Zoho CRMを含む）と直接連携します。SSL/128ビットAES暗号化による高度なセキュリティを提供し、パスワード保護されたミーティング室や待機室管理機能など、招待されていないゲストを排除する機能を備えています。
Zohoミーティングの主な機能
Zoho Meetingは、社内ミーティングと外部ウェビナーの両方を開催するために設計されたスタンドアロンアプリです。1対1の個別ミーティングから250人規模のグループミーティング、最大5,000人参加のウェビナーまで対応。リモートチームやウェビナー主催者が以下の主要機能を活用しています：
機能 #1: ミーティング室
Zoho Meeting Roomsは、物理的な会議スペースを仮想ミーティングプラットフォームに変え、チームがオンラインミーティングに参加できるようにします。
ユーザーは、ディスプレイ（テレビやモニターなど）とiOSデバイス上の専用コントローラーアプリ（Zoho Meeting Rooms Controllerアプリ）をペアリングすることで、ハンズフリー操作が可能なミーティングルームを設定できます。
Zoho Meetingアカウントから複数のミーティング室を作成・管理でき、スケジュール設定時に特定のセッションに関連付けられます。コントローラーでは音声・ビデオ設定の調整、セッションの録画、アクションログビューアーによる全ミーティング室アクションの追跡が可能です。
⚡ テンプレートアーカイブ：整理整頓に役立つ無料メモテンプレート
機能 #2: ブレイクアウトルーム
ブレイクアウトルームは、ミーティング内の仮想スペースで、参加者を小グループに分けて集中的な議論やブレインストーミングを行うことができます。Zoho Meetingsの進行中のセッション中、ホストは複数のルーム（最大20ルーム）を作成し、参加者を手動または自動で割り当て、各グループが独立して作業する時間をタイマーで設定できます。
各ブレイクアウトルームは、独自の画面共有とホワイトボード機能を備えたミニミーティングのように機能します。ワークショップやクロスファンクショナルチームミーティングでは、ホストが（個々のブレイクアウトルームでの）議論を監視した後、全員をメインセッションに戻すことが可能です。
👀 ご存知ですか？ 長いミーティング中、従業員の約55%がマルチタスクを行っています。重要な洞察を見逃す可能性が高く、曖昧な点をつなぐためにメモや要約のサポートが必要になるかもしれません。
ミーティングの要約は必ず参加者と共有し、後で参照して内容を整理できるようにしましょう。
機能 #3: バーチャルホワイトボード
バーチャルホワイトボードは、オンラインミーティング中に参加者がリアルタイムでブレインストーミングを行い、アイデアを可視化できるコラボレーションツールです。
ホワイトボード機能にはテキストフォーマット（フォント、色、配置）と高度な形状認識機能が搭載されており、ラフなスケッチを正確な幾何学的形に変換します。画像をキャンバスに直接アップロードして注釈を追加でき、ホワイトボードを画像としてダウンロードして後日の参照や共有に活用できます。
Zohoミーティングの料金プラン
- カスタム価格設定
⭐ 特典：SyncUpの合間にも、名前をメンションするだけでチームメンバーにタスクを割り当てられます。さらにClickUp Brain MAXの「Talk to Text」機能を使えば、追加のステップなしで50以上の言語で思考を文字起こし可能です。Brain Maxの豊富な機能はこちらのビデオ でご確認ください ：
ClickUp SyncUp vs. Zoho ミーティング：機能比較
ClickUp SyncUpとZoho Meetingはどちらも、ビデオ通話やコラボレーション機能を通じてリモートチームの接続を支援します。
ClickUp SyncUpは内部連携の迅速化（タスク議論からライブ通話へタブ切り替え不要で移行）を目的として設計されている一方、Zoho Meetingは構造化されたミーティングとウェビナー開催に重点を置いています。
主要機能における両者（ClickUp SyncUpとZohoミーティング）の違いを詳しく見ていきましょう。
機能 #1: 文字起こしと要約
両ツールともビデオ通話でAIを活用します。ClickUp Notetakerにより、音声・動画のSyncUpにタイムスタンプ付き文字起こしが生成されます（別途連携不要）。話者を識別し、ClickUp Docs内で検索可能な文字起こしとスマート要約を自動作成。さらにBrainが文字起こしから実行可能なアイテムを抽出し、期日や添付ファイル付きのタスクを作成・割り当てます。
Zoho MeetingはRev AIとZia（OpenAI提供）を活用し、要約とリアルタイム文字起こしを生成します。ただし、Zoho Meetingsでは文字起こしから直接タスクを割り当てられません。アクション項目を手動でプロジェクト管理ソフトやタスクリストに移行する必要があり、実用性に欠けます。
🏆 勝者： ClickUpが勝利。メモと実行のギャップを埋めるタスク連携機能が評価されました。
機能 #2: カスタムとブランディング
ClickUp SyncUpでは、macOS Sequoiaを搭載したAppleシリコン搭載Macを使用している場合、ビデオ背景を追加できます。ただし、自社ブランドやロゴを使用したカスタム仮想背景をアップロードするオプションはありません。
一方、Zoho Meetingでは、ビジネスブランドやロゴを含むカスタム仮想ミーティング背景をアップロードできます。事前にデザインされたテンプレートから選択すれば、注意散漫を最小限に抑えた背景を実現できます。
🏆 勝者: Zoho ミーティング。すべてのデバイスと OS でカスタムが可能だからです。
機能 #3: 画面共有
ClickUp SyncUpでは音声通話やビデオ通話中に画面共有が可能です。画面全体、特定のアプリケーションウィンドウ、またはブラウザタブを共有できます。特筆すべき機能はタイムスタンプ付きコメントです。例えば2:15の時点で特定のチームメンバーへのメモや質問がある場合、その箇所にクリックしてコメントを追加できます。
Zohoミーティングでは画面共有や個別アプリケーションウィンドウの共有も可能です。画面録画中にユーザーが描画や注釈を追加できるインタラクティブ機能を備えていますが、やはりタスク管理機能は扱えません。
🏆 勝者：ClickUpが勝利。タイムスタンプ付きコメント機能により、画面共有をミーティング終了後も検索可能な共同ディスカッションに変える点が評価されました。
📚 詳細はこちら：リモートミーティングに最適な画面共有ソフトウェア
機能 #4: ミーティングチャット
ClickUp SyncUpはClickUp Chat内で動作します。つまり、普段使っている会話スレッドがそのままミーティングスペースになります。別窓を開かずに、チャットから直接メッセージ送信、ファイル共有、タスク作成が可能です。
Zohoミーティングにはミーティング中に利用できるチャット機能が組み込まれており、参加者はテキストメッセージやリンクを互いに送信できます。全員に向けた公開チャットも、特定の人物へのプライベートメッセージ送信も可能です。
ただし、このチャット機能はチーム全体のコミュニケーションとは切り離されています。ミーティングウィンドウ内でのみ機能し、プロジェクト管理システムやタスク管理システムとは接続しません。
🏆 勝者: ClickUpが勝利。チャットとミーティングを1つの連続したスレッドで管理し、文脈を認識する点で優れています。
🧠 豆知識 ：従業員の約70％が、連携不足が生産性を低下させ時間を浪費すると考えています。過労とストレスに苛まれる従業員には、10ものアプリを切り替える必要のないコミュニケーションシステムが必要です。
📚 さらに読む：ビジネスコミュニケーションに最適なチャットプラットフォーム
機能 #6: ミーティング分析
ClickUpダッシュボードでは広範なワークスペース活動を追跡できますが、SyncUpミーティング専用のネイティブ分析機能は提供されていません。つまり、ClickUpではミーティング固有のメトリクス（出席期間、参加者のエンゲージメント、通話頻度など）を追跡できません。
ただしZoho Meetingでは、セッション数・期間・セッション履歴の詳細な分析追跡が可能です。参加者のエンゲージメント（活動レベル・デバイス嗜好・セッション滞在時間など）を追跡し、ウェビナー主催者に詳細なインサイトを提供します。
👀ご存知ですか？Forrester Researchによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織はClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。
機能 #7: 役割、許可、価格設定
メンバーや管理者以外にも、ClickUpでは永久無料のゲスト（チャンネルアクセス権付き）にSyncUpを開始する許可が与えられています。Chat ClickAppが有効なワークスペースであれば、SyncUpにアクセスして利用できます（Freeプランユーザーも対象）。現在、1回のSyncUpには最大200名が参加可能で、通話時間は1セッションあたり最大10時間です。同時に24名が発言できます。
Zohoでは最大2名のホストがミーティングを主催でき、共同ホストのみが参加者のミュート、ミーティングのロック、画面共有の管理の許可を持ちます。Zoho MeetingのFreeプランでは60分間のセッションで100名の参加者をサポートし、有料プランでは通常ミーティングに最大250名が参加可能です。
🏆 勝者： 勝者はご要件次第です。タスク連動型許可とオールインワン価格体系が必要なプロジェクト管理チームにはClickUpを。専用主催者管理機能、数千人の参加者対応、低コスト導入を求めるウェビナー主催者にはZoho Meetingを推奨します。
Redditで見る ClickUp SyncUp vs. Zoho ミーティング
両ツールに関する公平な意見を得るため、RedditとG2を調査しました。
実際のユーザーが語る、両AIミーティングツールの生の声をご紹介します。
ClickUpユーザーはこう言います：
最近すべてのミーティングでこの機能をテストしていますが、正直言って画期的な変化をもたらしています。Zoom通話を記録し、要約と完全な文字起こしを作成するだけでなく、自動化可能なアクションアイテムを抽出します。さらに、議論中に浮上した潜在的な問題点と解決策をフラグ付けします。フォローアップタスクに非常に役立ちます。
最近すべてのミーティングでこの機能をテストしていますが、正直言って画期的な変化をもたらしています。Zoom通話を記録し、要約と完全な文字起こしを作成するだけでなく、自動化可能なアクションアイテムを抽出します。さらに、議論中に浮上した潜在的な問題点と解決策をフラグ付けします。フォローアップタスクに非常に役立ちます。
Brain MAXの文脈認識機能が有用な文書検索に便利だと感じた別のユーザーはこう述べています：
他のアプリにもアクセス可能です。例として、私はドライブを同期させており、Brain Maxからスプレッドシートなどを探す方が、ドライブを開いて探すよりもずっと速いです。
他のアプリにもアクセス可能です。例として、私はドライブを同期させており、Brain Maxからスプレッドシートなどを探す方が、ドライブを開いて探すよりもずっと速いです。
ZohoミーティングのRedditレビューが少なかったため、G2から情報を収集しました。
多くのユーザーが音声とビデオの品質に不満を抱いています。このレビューからもお分かりいただけるでしょう：
ビデオの品質は改善の余地があります。安定したインターネット接続環境でも、時々遅延やぼやけを感じる場合があります。ビデオの最適化と鮮明さが向上すれば、全体的な体験がよりスムーズになるでしょう。
ビデオの品質は改善の余地があります。安定したインターネット接続環境でも、時々遅延やぼやけを感じる場合があります。ビデオの最適化と鮮明さが向上すれば、全体的な体験がよりスムーズになるでしょう。
別のユーザーがアプリの頻繁なクラッシュを不満に思っています：
画面共有するたびにアプリがクラッシュします。本当にイライラします。ミーティング相手のビデオも途切れ途切れで、フリーズすることもあります。相手のインターネット接続の問題なのか、アプリの問題なのか分かりません。
画面共有するたびにアプリがクラッシュします。本当にイライラします。ミーティング相手のビデオも途切れ途切れで、フリーズすることもあります。相手のインターネット接続の問題なのか、アプリの問題なのか分かりません。
📚 詳細はこちら：時間を節約するトップAI文字起こし要約ツール
どのビデオミーティングツールが最高なのか？
最高のビデオミーティングツールの結論はこちら。ClickUpが王座を獲得しました。
Zoho Meetingはウェビナーに最適です。ブレイクアウトルーム、仮想ホワイトボード、詳細な分析機能、外部向けプレゼンテーションをプロフェッショナルに見せるカスタムブランディングなど、主要な機能を利用できます。
しかしそのAI機能は要約するだけです。アクションアイテムの草案作成や仕事の推進は行いません。割り当てや追跡を手動で行う必要があるタスクのメモに、あなたは縛られたままです。
一方、ClickUp SyncUpはさらに一歩進んでいます。コンテキストを切り替えずに迅速に動く必要があるチーム向けに設計されています。チャットでタスクについて議論している最中に質問があれば、SyncUpを起動して話し合い、すぐに仕事に取り掛かれます。実行に集中し、残りはClickUpにお任せください。
今すぐFreeでClickUpに登録して始めましょう！