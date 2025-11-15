13選：最高のカスタマーモニタリングソフトウェアツール

ウォルマートの共同創業者サム・ウォルトンはかつてこう述べた：「ボスはお客さまただひとり」

そして率直に言って、それがあらゆるビジネスの核心です：長期的な顧客関係の構築。

しかし顧客への適切な対応は、以前ほど単純ではありません。実際、サービス担当者の86％、モバイルワーカーの74％が顧客の期待は高まる一方だと述べています📈。

競争優位を保つ一つの方法は、顧客がどのようにジャーニーを進むかに細心の注意を払うことです。

顧客の行動、疑問点、習慣を理解すれば、彼らをより深く把握し、問題が顕在化する前に解決する機会が得られます。こうした思いやりのあるサービスこそ、カスタム顧客の記憶に残るものなのです。

本記事では、顧客とのやり取りを追跡し、顧客満足度を向上させ、顧客との長期的な関係を構築するのに役立つ、優れたカスタマーサービスソフトウェアをいくつかご紹介します。

主要カスタマーモニタリングソフトウェア一覧

最適なソリューション選びの参考となる、主要顧客モニタリングツールの簡易比較表です：

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp ワークフローのルーティングとチームコラボレーション AI搭載ダッシュボード、CRMテンプレート、フォーム＆自動化機能、顧客アラート Free Foreverプラン。有料プランも利用可能。 Hotjar 顧客の行動とフィードバックの追跡 ヒートマップ、セッション再生、リアルタイムフィードバック、アンケート、ファネル分析 有料プランはユーザーあたり月額49ドルから Fullstory 行動データとセッション分析 自動セッション再生、パス＆ファネル分析、AI要約、ユーザーセグメンテーション、アプリ内コラボレーション カスタム見積もり Mixpanel 製品分析と顧客動向 リアルタイム利用状況追跡、継続率コホート分析、セルフサービスダッシュボード、リプレイリンク、データウェアハウス連携 カスタム見積もり Crazy Egg ウェブサイトの行動を視覚的に追跡 ヒートマップ＆スクロールマップ、セッション録画、A/Bテスト、トラフィックセグメンテーション、簡単なタグマネージャーセットアップ 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから ChurnZero カスタマー成功チームと顧客維持 ヘルススコアリング、自動化されたプレイブック、組み込み型アンケート、リアルタイムアラート、深いCRM連携 カスタム見積もり Userpilot アプリ内のユーザーエンゲージメントとオンボーディング コンテキストに応じた操作ガイド、製品分析、セッション再生、アプリ内アンケート＆NPS、データ同期連携 有料プランはユーザーあたり月額299ドルから Intercom AIを活用したサポートとプロアクティブなメッセージング Fin AIエージェント、ライブチャット＆受信トレイ、ノーコードワークフロー、ターゲティングメッセージ、詳細レポート作成 有料プランはユーザーあたり月額39ドルから スプリンクル 統合されたCX管理を必要とする大企業 オムニチャネルサービス＆ソーシャル、AI品質監視、ソーシャルリスニング、ワークフロー自動化、30以上のチャネルサポート カスタム見積もり Zendesk 自動化によるオムニチャネルカスタマーサービス マルチチャネルチケット管理、AIエージェント、カスタムワークフロー、分析機能、1,000以上の連携機能 有料プランはユーザーあたり月額25ドルから HubSpot CMSと分析機能を備えたオールインワンCRM CMSホスティング、カスタムダッシュボード、チャットボット＆ライブチャット、マーケティング自動化、AIコンテンツツール 有料プランはユーザーあたり月額45ドルから Richpanel サポートコスト削減を目指すECブランド AIセルフサービス、統合受信トレイ、ワークフロー自動化、収益影響レポート作成、ブランド化されたヘルプセンター 有料プランはユーザーあたり月額69ドルから Pipedrive 営業チームがすべての取引を追跡 視覚的なパイプライン、自動フォローアップ、予測機能、500以上のアプリ連携、オプションのリード＆ドキュメントアドオン 有料プランはユーザーあたり月額19ドルから Churn360 顧客維持の知見に焦点を当てたSaaSチーム向け リアルタイムの健全性スコア、行動ベースのセグメント、カスタムダッシュボード、アンケート、CRMデータ同期 カスタム見積もり

顧客監視ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

AI、ビッグデータ、CRM（顧客関係管理）システムなどのツールを活用すれば、顧客の行動や嗜好に関するインサイトにこれまで以上に容易にアクセスできます。

しかし、適切な CRMメトリクスを追跡し、顧客データから実用的な知見を導き出すことは、何を改善したいのかを理解することと深く結びついています。

Digitalist Hubのエディター兼ベンチャーパートナーであるJD Ricoが言うように、 「顧客をより深く理解すれば、より良いサービスを提供できる 」。顧客が何を好み（また何を好まないか）を理解することで、同じ電子メールマーケティング一斉送信や電話を全員に送ることを避けられます。

理想的な顧客モニタリングツールが果たすべきやことは以下の通りです：

✅ リード管理、連絡先記録、顧客とのやり取りの追跡、コミュニケーション履歴のビューを1か所で実現

✅ カスタム 顧客追跡ソフトウェアとCRMを活用し、営業パイプライン管理を監視、リードと商談を追跡し、営業プロセスのクリアなビューを得ましょう

✅ サポートチケットの処理、自動応答、顧客コミュニケーションの管理を実現

✅ 顧客情報を一元管理し、顧客行動やエンゲージメントに関するレポート作成を容易に

✅ リアルタイムレポートへのアクセスが可能で、CRMツール、マーケティングオートメーション、ワークフローツールとのシームレスな連携を実現

最高のカスタマーモニタリングソフトウェア

現在市場で入手可能な優れた顧客モニタリングソフトウェア13選をご紹介します。それぞれの強みと弱みを比較検討し、貴チームに最適な選択肢かどうかを確認しましょう。

Hotjar（顧客行動とフィードバックの追跡に最適）

via Hotjar

訪問者がサイトを離れる理由を推測するのは誰にとっても好ましくない。しかも消費者の73%は、わずかな悪い体験の後でも競合他社に乗り換える準備ができているため、その理由を解明する時間はほとんどない。そこでHotjarが役立つのだ。

このツールは、ユーザーがサイト内をどのように移動するかのクリアなビュー、どこをクリックするか、どこで躊躇するか、そしてどこで離脱するかを把握できます。

ヒートマップ、セッション録画、リアルタイムフィードバックツールを備えたHotjarは、チームが問題を早期に発見し、顧客がページを更新したり離脱したりする前に修正することを支援します。

Hotjarの主な機能

ヒートマップとユーザー操作記録で、チームがリアルタイムの顧客インタラクションを観察できるようにします

顧客体験を妨げることなく、アンケートやフィードバックボタンで直接的な意見を収集しましょう

ファネル分析と行動追跡で、販売パイプラインにおける離脱を特定する

AIを活用したアンケート提案とインサイトを提供し、マーケティングキャンペーンを改善します

HubSpot、Slack、Zendeskなどのツールと連携し、ワークフロー自動化を簡素化

Hotjarのリミット

非開発者にとってインストール手順は複雑になる可能性があります

一部のユーザーからはカスタマーサポートの対応が遅いとのレポート作成があります

追跡スクリプトはウェブサイトの読み込み速度に影響を与える可能性があります

Hotjarの価格

無料 ：Free Forever

Growth : ユーザーあたり月額49ドル

ビジネス : カスタム価格設定

Scale: カスタム価格設定

Hotjarの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (310件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (530件以上のレビュー)

Hotjarに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

Hotjarは、ウェブサイトのユーザー体験を追跡するのに最適なツールです。Hotjarで最も気に入っている点は、実際のユーザーによるセッションビデオを視聴できることです。

Hotjarはウェブサイト上のユーザー体験を追跡するのに最適なツールです。Hotjarで最も気に入っている点は、実際のユーザーによるセッションビデオを視聴できることです。

2. Fullstory（行動データとセッション分析に最適）

via Fullstory

ユーザーがサイト上でやることは、どんなアンケートよりも雄弁に語ることがあります。Fullstoryは、ユーザーの移動・クリック・スクロール・操作に詰まる瞬間を正確に記録し、言葉にされない行動を捉えるお手伝いをします。

リアルタイムの行動データ、セッション再生、AIを活用したインサイトにより、このクライアント管理追跡ソフトウェアはチームに顧客の行動経路を明確に把握させます。

摩擦点を特定することから顧客のリピート要因の理解まで、Fullstoryは製品開発・デザイン・サポートチームが確信を持って仕事を進めることを支援します。また、すべてのインタラクションを自動キャプチャするため、事前にタグ付けする必要なくユーザーセッションを詳細に分析できます。

Fullstoryの主な機能

高度なセッション再生機能で、あらゆるユーザーのインタラクションを自動取得

ジャーニーマップとファネルを分析し、顧客の全旅程を理解する

AIを活用した要約機能で顧客行動を素早く把握

行動、デバイス、または不満の兆候でユーザーをセグメント化し、集中的な分析を実現

メモ、ハイライト、直接共有機能でチームを連携

Fullstoryの制限事項

小規模ビジネスにとっては価格が高くなる可能性があります

怒りのクリックのような一部の行動シグナルは精度に欠ける場合があります

大規模データセット処理時にデータ読み込みが遅延する場合がある

Fullstoryの価格

カスタム見積もり対応

Fullstoryの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

ユーザーが語るFullstoryの評価

このCapterraレビューでは以下が共有されました：

特定の市場セグメンテーション行動を特定するのに非常に役立ち、当社の市場が不足している部分を判断する助けとなりました。ユーザーの行動を理解し、ニーズに適応して体験を大幅に改善する方法を知るための優れたツールです。*

特定の市場セグメンテーション行動を特定するのに非常に役立ち、当社の市場が不足している部分を判断する助けとなりました。ユーザーの行動を理解し、ニーズに適応して体験を大幅に改善する方法を知るための優れたツールです。*

👀 豆知識：「カスタマージャーニーマッピング」の概念は、実は1990年代のサービスデザインから生まれたもので、営業やマーケティング分野ではありません。航空会社やホスピタリティチームのチェックインや搭乗体験の改善のために、初めて採用されました。

3. Mixpanel（製品分析と顧客動向把握に最適）

via Mixpanel

顧客が製品について語る声を聞くことと、実際に製品をどう使っているかを把握することは別次元です。Mixpanelはまさにその実現を支援します。

Mixpanelは、顧客データ、製品分析、セッション再生を統合することで、レポートを待つことなくチームがより賢明な意思決定を行えるよう支援します。これにより、ユーザーが製品をどのように利用しているか、どの機能を気に入っているか、どこで離脱するか、そして時間の経過とともにその行動がどのように変化するかが明らかになります。

Mixpanelの主な機能

顧客の行動、製品の使用状況、トレンドをリアルタイムで追跡

コホートレポートと行動追跡で顧客維持率を分析

セルフサービスダッシュボードでチーム全体と簡単にインサイトを共有

セッション再生と製品分析を接続し、顧客の行動経路の包括的なビューを確保する

データウェアハウス、CRMソフトウェア、マーケティング自動化ツールと連携可能

Mixpanelのリミット

イベント数が多いとコストがかさむ可能性があります

新規ユーザーには習得に時間がかかる場合があります

一部の高度な機能にはデータチームのサポートが必要です

Mixpanelの価格

Free Forever

Growth : Free

企業: カスタム価格

Mixpanelの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (1,160件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (140件以上のレビュー)

Mixpanelに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のようにメモされています：

Mixpanelは強力な分析機能を提供し、ビジネスがユーザー行動を深く理解し、データに基づいた意思決定を行うことを可能にします。様々なデジタルプラットフォームにおけるユーザーインタラクションをリアルタイムで追跡・分析する能力は特に優れています。

Mixpanelは強力な分析機能を提供し、ビジネスがユーザー行動を深く理解し、データに基づいた意思決定を行うことを可能にします。様々なデジタルプラットフォームにおけるユーザーインタラクションをリアルタイムで追跡・分析する能力は特に優れています。

4. Crazy Egg（視覚的なウェブサイト行動追跡に最適）

viaCrazy Egg

消費者の半数以上が「優れたサービスは支払う価格よりも重要」と回答しています。これは顧客ロイヤルティ獲得を目指すチームにとって大きなプレッシャーです。しかしCrazy Eggを使えば、自社サイトで何が効果を発揮しているかを推測する必要はありません。

Crazy Eggは、訪問者がページ上でどのように移動し、クリックし、スクロールするかを正確に可視化します。ヒートマップ、セッション録画、A/Bテストにより、小さな問題が顧客離れに発展する前に、摩擦点を特定し、問題を修正し、よりスムーズな体験を構築するお手伝いをします。

Crazy Eggの主な機能

ヒートマップとスクロールマップでカスタムユーザーのクリック、スクロール、エンゲージメントを可視化

セッション録画で実際のユーザーのジャーニーを確認し、課題点を特定する

A/Bテストを実施し、どのデザインがカスタムとのより良い関わりを生み出すかを確認しましょう

デバイス、ソース、キャンペーン別にトラフィックをセグメント化し、ターゲットを絞ったインサイトを得る

Google Tag Manager、Shopify、WordPressなどのプラットフォームと連携し、簡単にセットアップできます

Crazy Eggのリミット

競合他社と比較して分析の深さのリミットがあるとレポート作成するユーザーもいます

料金体系は年間契約のみとなっており、初めて利用するユーザーには分かりにくい場合があります

カスタマーサポートの応答時間が遅い場合があります

Crazy Eggの価格設定

スターター : ユーザーあたり月額29ドル

追加特典 ：ユーザーあたり月額99ドル

Pro : ユーザーあたり月額249ドル

企業: ユーザーあたり月額499ドル

Crazy Eggの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (80件以上のレビュー)

Crazy Eggに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下が機能：

私は毎日、オーディエンスがウェブサイトをどのように利用しているかについて、具体的かつ測定可能なデータを得ています。顧客からのリアルタイム訪問の記録を取得できます。訪問者に合わせたコンテンツ作成に活用できる、詳細な分析機能を備えた優れたスプリットテスト機能を利用できます。

私は毎日、オーディエンスがウェブサイトをどのように利用しているかについて、具体的かつ測定可能なデータを得ています。顧客からのリアルタイム訪問の記録を取得できます。訪問者に合わせたコンテンツを調整するために活用できる、徹底的な分析機能を備えた優れたスプリットテスト機能を利用できます。

5. ChurnZero（カスタマー成功チームと顧客維持に最適）

提供元 ChurnZero

予期せぬ事態で顧客を失うことは、誰も望んでいません。

問題が発生するのを待つ代わりに、ChurnZeroを活用すれば、いつステップインして、顧客との関係を強化すべきかを正確に把握できます。

ChurnZeroは、顧客の健全性、エンゲージメント、満足度に関するリアルタイムの洞察をカスタマー成功チームに提供することで、競争優位性を維持するお手伝いをします。

これにより、チームは利用パターンを追跡し、フィードバックを収集し、さらには更新予測まで行うことが可能になります。

ChurnZeroの主な機能

/AIを活用したスコアリングで顧客とのやり取りと健全性を監視

成功プレイブックの自動化、契約更新の追跡、オンボーディングワークフローの自動化を実現

組み込みのアンケートツール（NPS、CSAT、CES）でリアルタイムのフィードバックを収集

主要な顧客行動やリスク発生時に即時アラートを受け取る

Slack、Salesforce、Snowflakeなどのツールと連携し、チームの連携を強化しましょう

ChurnZeroのリミット

新規ユーザーにとってセットアップとカスタムには時間がかかる場合があります

一部のユーザーからは、高度な機能には習得に時間がかかるとのレポート作成があります

UIの更新は時折、使いやすさに影響を与えることがあります

ChurnZeroの価格

カスタム見積もり対応

ChurnZeroの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (1,420件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (120件以上のレビュー)

ChurnZeroに関するユーザーの声

このG2レビューで明らかになったのは：

ChurnZeroは、客観的・主観的両面から顧客の感情を正確に追跡するツールを提供してくれました。管理者として、カスタムダッシュボードの作成から豊富なデータを収集し、顧客とチームメンバーに影響を与える情報に基づいた意思決定が可能になりました。

ChurnZeroは、客観的・主観的両面から顧客の感情を正確に追跡するツールを提供してくれました。管理者として、カスタムダッシュボードの作成から豊富なデータを収集し、顧客とチームメンバーに影響を与える情報に基づいた意思決定が可能になりました。

6. Userpilot（アプリ内のユーザーエンゲージメントとオンボーディングに最適）

via Userpilot

顧客を最優先する企業は、そうでない企業より41%速く成長します。しかし、どうすればすべての顧客に「見られている」「価値がある」と感じてもらえるでしょうか？顧客にパーソナライズされた体験を提供することで、そのような結果を達成できます。

Userpilotはまさにそれをやることを実現します.

アプリ内メッセージ、オンボーディングフロー、フィードバックツールにより、製品内で直接ユーザーをサポートし、導くことが可能です。

Userpilotの主な機能

コンテキストに応じたオンボーディング、ツールチップ、製品ツアーでユーザーをガイドします

製品分析と利用動向でユーザーの行動を追跡

セッションを再生してユーザビリティの問題点を特定し、ユーザージャーニーを理解する

アプリ内アンケートやNPSツールでユーザーのフィードバックを収集

データ同期とセグメンテーションのために、既存のテクノロジースタックと統合しましょう

Userpilotのリミット

セッション再生やモバイルエンゲージメントといった高度な機能はアドオンです

パーソナライズされたフローと分析の設定には時間がかかります

小規模チーム向けにはエントリー料金が高くなる場合があります

Userpilotの価格

スターター : ユーザーあたり月額299ドル

Growth : カスタム価格設定

企業: カスタム価格

Userpilotの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

ユーザーが語るUserpilotの評価

このG2レビューでは次のようにメモされています：

このツールは、オンボーディング時間とコストの削減、コンバージョン率と顧客維持率の向上、ユーザーの行動の分析、フィードバック収集、NPS測定など、複数の成長機会を当社にもたらしました。

このツールは、オンボーディング時間とコストの削減、コンバージョン率と顧客維持率の向上、ユーザーの行動の分析、フィードバック収集、NPS測定など、複数の成長機会を当社にもたらしました。

7. Intercom（AIを活用したサポートとプロアクティブなメッセージングに最適）

via Intercom

顧客が連絡を取ろうとする時、彼らが望むのはたいてい二つのシンプルなことです：迅速な支援と、自分たちが価値があると感じさせる人間味のある対応です。

Intercomは、Fin AI AgentなどのAI搭載カスタマーサービスツールでこれらを統合します。

スマートな自動化機能、親しみやすいライブチャット、そして会話を一元管理できる環境を備えたIntercomは、成長中のチームが規模を拡大しても、個人に合わせた対応を維持するのを支援します。

Intercomの主な機能

Fin AI AgentでAIを活用したサポートを提供し、よくある質問を自動解決

ライブチャットと共有受信トレイを活用し、顧客との会話を常に把握しましょう

コーディング不要でカスタムワークフローを構築し、日常タスクを自動化

顧客の行動に基づいて、プロアクティブなメッセージ、製品ツアー、ターゲットを絞った更新情報を送信します。

詳細な分析データとカスタムレポートを活用し、サポートパフォーマンスと顧客エンゲージメントを追跡

Intercomの制限事項

幅広い機能のため、初めて利用するユーザーには圧倒される可能性があります

特に/AI解決策が使用ごとに課金されるため、中小企業には価格が高すぎる可能性があります

Intercomの価格

無料試用版あり

カスタム見積もり対応

Intercomの評価とレビュー

G2 : 5点満点中4.5点（3,400件以上のレビュー）

Capterra: 5点満点中4.5点（1,120件以上のレビュー）

ユーザーが語るIntercomの評価

このCapterraレビューでは以下の点が強調されました：

全体的に、Intercomは非常に素晴らしい体験でした。当社のビジネスの主なニーズである、ユーザーへの継続的かつ迅速なサポート提供を実現してくれます。

全体的に、Intercomは非常に素晴らしい体験でした。当社のビジネスの主なニーズである、ユーザーへの継続的かつ迅速なサポート提供を実現してくれます。

👀 豆知識：顧客体験におけるフィードバックループの最も初期の活用例は、1960年代の日本の製造業に遡ります。「カイゼン」という概念により、現場の従業員が顧客成果を向上させる方法を提案するよう奨励されました。

8. Sprinklr（統合型カスタマーエクスペリエンス管理を必要とする大企業に最適）

via Sprinklr

ビジネスが複数のチャネルで運営され、毎日何千人もの顧客と接する場合、すべてを同期させることは決して簡単なタスクではありません。

そこでSprinklrがステップインします。Sprinklrはカスタマーサービス、マーケティング、ソーシャルメディア、分析機能を1つの強力なプラットフォームに統合します。ツールを切り替えることなく、ソーシャル上の会話、顧客のクエリ、市場インサイト、キャンペーンを一元管理できます。

Sprinklrの主な機能

カスタマーサービス、ソーシャルエンゲージメント、マーケティングを単一の統合プラットフォームから管理

/AIを活用した品質監視と会話分析で顧客体験を向上させましょう

高度なソーシャルリスニングと分析を通じて、市場・製品・顧客に関する洞察を獲得しましょう

AI駆動型ツールでサービスワークフローを自動化し、エージェントの生産性を向上させましょう

30以上のデジタルおよび音声チャネルにわたる顧客とのやり取りをサポート

Sprinklrの制限事項

プラットフォームの奥深さと複雑さゆえに、習得には時間がかかる場合があります

カスタム価格設定のため、小規模チームは初期段階で費用対効果を判断しにくい場合があります

Sprinklrの価格

カスタム見積もり対応

スプリンクラーの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (1,120件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (80件以上のレビュー)

ユーザーが語るSprinklrの評価

このG2レビューでは以下が共有されました：

Sprinklrは、ソーシャルメディア活動の追跡と管理方法を真に変革しました。導入初日から、そのユーザーフレンドリーな設計により、チームが驚くほど簡単に開始できました。急な学習曲線はなく、スムーズな導入が実現しました。*

Sprinklrは、ソーシャルメディア活動の追跡と管理方法を真に変革しました。導入初日から、そのユーザーフレンドリーな設計により、チームが驚くほど簡単に開始できました。急な学習曲線はなく、スムーズな導入が実現しました。*

9. Zendesk（強力な自動化機能を含むオムニチャネルカスタマーサービスに最適）

via Zendesk

Zendeskは、チャネルを横断した信頼性の高いカスタマーサポートを求めるビジネスにとって、長年信頼される存在です。電子メール、チャット、ソーシャルメディア、音声からのチケットを、チームが一元管理するのに役立ちます。

AI搭載エージェントが人間のチームと連携し、一般的なクエリを即座に解決。自動化機能により日常のタスクが軽減され、ヘルプデスクの円滑な運営を実現します。Zendeskは従業員向けサービスもサポートしているため、社内チームも同様の効率でリクエストを管理できます。

Zendeskの主な機能

オムニチャネルチケット管理とリアルタイムメッセージングでカスタマーサポートを一元化

AIエージェントと自動化ツールを活用し、解決時間を短縮し効率性を向上させましょう

サポートニーズに合わせてワークフロー、トリガー、自動化をカスタマイズ

事前構築されたダッシュボード、分析ツール、レポート作成ツールで洞察を得る

Microsoft TeamsやSalesforceを含む1,000以上のアプリと連携可能

Zendeskの制限事項

中小企業にとっては価格が高額になる可能性があります

カスタマーサポートの品質と応答時間については、評価が分かれています

Zendeskの価格

Suite Team : ユーザーあたり月額25ドル

Suite Growth : ユーザーあたり月額69ドル

Suite Professional : ユーザーあたり月額149ドル

Suite 企業: ユーザーあたり月額219ドル

Zendeskの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (6,220件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るZendeskの評価

このCapterraレビューで明らかになったのは：

導入初日から素晴らしい。Gmailで個別に返信する苦痛や、応答の比較が困難だった状況から、優れた検索機能を備えた単一プラットフォームで、すべてのクライアントおよび全情報を1つの場所で管理できるのは驚異的です。

導入初日から素晴らしい。Gmailで個々のクライアントに返信する苦痛や、応答の比較が困難だった状況から、優れた検索機能を備えた単一プラットフォームで全てと全ての場所を管理できるのは驚異的です。

10. HubSpot（CMSと分析機能を統合したオールインワンCRMを求めるビジネスに最適）

via HubSpot

コンテンツ管理、カスタマーサービス、レポート作成など、異なるツールに煩わされることなくビジネスを運営するのは容易ではありません。HubSpotなら、すべてを一元管理できます。

このツールは、マーケティング、営業、カスタマーサポート、ウェブサイト管理を一元的に扱うための単一のスペースをチームに提供します。

プラットフォーム間の切り替えの手間なく、コンタクト管理、レポート作成、タスク自動化、さらにはAIを活用したコンテンツ作成まで行えます。

HubSpotの主な機能

組み込みのCMS hubでセキュリティ確保されたウェブサイトホスティングを提供

チーム全体向けのカスタマイズ可能なダッシュボードとレポートを構築

ライブチャット、チャットボットビルダー、電子メール追跡機能でカスタムのチャットを管理

リード管理とマーケティングワークフローを自動化

ランディングページビルダー、ミーティングスケジューラー、AIコンテンツ作成者などの無料ツールを活用しましょう

HubSpotのリミット

プレミアムプランに移行すると費用が増加する可能性があります

詳細なレポート作成やワークフローの設定には慣れるまで時間がかかる場合があります

HubSpotの価格

スターター : ユーザーあたり月額45ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額270ドル

企業: ユーザーあたり月額900ドル

HubSpotの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (12,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4,400件以上のレビュー)

ユーザーが語るHubSpotの評価

このG2レビューの機能は：

HubSpotの電子メールテンプレートが反復タスクを効率化し、コミュニケーション全体で一貫したブランディングを確保できる点が特に優れています。開封率、送信数、バウンス率といったエンゲージメントメトリクスを追跡できる機能は、戦略の改善やオーディエンスの行動理解に極めて有用です。

HubSpotの電子メールテンプレートが反復タスクを効率化し、コミュニケーション全体で一貫したブランディングを確保できる点が特に優れています。開封率、送信数、バウンス率といったエンゲージメントメトリクスを追跡できる機能は、戦略の改善やオーディエンスの行動理解に極めて有用です。

/AIを活用したカスタマーサービスの活用方法：

11. Richpanel（サポートコスト削減を目指すECブランドに最適）

via Richpanel

ブランドがパーソナライゼーションを適切に実現すると、顧客はそれを認識します。実際、この分野で優れた成果を上げる企業は、顧客ロイヤルティが71%高まる傾向があります。しかし、サービスを個人に合わせた状態に保つことは、特にサポートチームが毎日大量の問い合わせに対応している場合、言うほど簡単ではありません。

Richpanelがその作業を少し楽にします。

セルフサービス機能とスマートな自動化を融合させることで、ECブランドは一般的なクエリを効率的に処理しつつ、担当者が顧客とより有意義な形で接続するスペースを生み出します。

Richpanelの主な機能

自動化とセルフサービスフローによる/AI搭載のカスタマーサポートを提供

電子メール、チャット、チャット、SNS、SMS、電話の会話を受信トレイから管理

反復タスクをボット、割り当て、AI駆動型応答で自動化

会話、チームの活動、収益への影響に関する高度なレポート作成を提供します

ノーコードビルダーでワークフローをカスタムし、ブランド化されたヘルプセンターを構築

Richpanelのリミット事項

複雑なセルフサービスフローの設定には時間とサポートが必要です

複数店舗や複数ブランドといった企業機能は上位プランでのみ利用可能です

レポート作成機能は拡張機能がありますが、最初は圧倒されるかもしれません

Richpanelの価格

Pro : ユーザーあたり月額69ドル

Pro Max : ユーザーあたり月額99ドル

企業: カスタム価格

Richpanelの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Richpanelに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

Richpanelは、顧客の理解と関わり方における理解の進め方を完全に刷新しました。様々なソースやチャネルからの顧客データを統合するその手法は、業界を変える革新的なものです。

Richpanelは、顧客の理解と関わり方を完全に刷新しました。様々なソースやチャネルからの顧客データを統合するその手法は、業界を変える革新的なものです。*

12. Pipedrive（すべての取引を把握したい営業チームに最適）

via Pipedrive

営業チームが数十件の見込み客を同時に扱う場合、見落としが生じやすくなります。Pipedriveはすべてを一元管理することでこれを解決します。

フォローアップから予測まで、あらゆる取引と注力すべきポイントをチームに明確に可視化。シンプルな視覚的パイプラインと直感的なAIリマインダーにより、Pipedriveは最も忙しい日でも営業プロセスを管理しやすくします。

その特徴は、その特化性にあります。Pipedriveは万能ツールになろうとはしません。営業チームが整理整頓を保ち、タスクを自動化し、余計な手間をかけずに成約数を増やすことをシンプルに支援します。

Pipedriveの主な機能

販売パイプラインのフェーズを 可視化して取引を整理・追跡

見込み客やタスクに対するフォローアップとリマインダーを自動化

明確なレポート、予測、パフォーマンス分析にアクセス

電子メールやメッセージングツールを含む500以上のアプリと連携可能

より柔軟な運用には、LeadBoosterやSmart Docsなどのアドオンを活用しましょう

Pipedriveの制限事項

高度なレポート作成と予測は上位プランでのみ利用可能です

電話サポートはプレミアムサブスクリプションでのみご利用いただけます

Pipedriveの価格

Lite : ユーザーあたり月額19ドル

Growth : ユーザーあたり月額34ドル

プレミアム ：ユーザーあたり月額64ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル

Pipedriveの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (2,560件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るPipedriveの評価

このCapterraレビューでは以下の点が強調されました：

見込み客の情報を呼び出せば、目の色、好きな食べ物、ミーティングの場所が確認でき、さらに会話中の重要な詳細をメモとして入力可能。次回会話時にその情報を活用できます。

見込み客の情報を呼び出せば、目の色、好きな食べ物、ミーティングの場所が確認でき、さらに会話中の重要な詳細をメモとして入力可能。次回会話時にその情報を活用できます。

13. Churn360（顧客維持とインサイトに注力するSaaSチームに最適）

via Churn360

顧客離脱はSaaS企業にとって常に懸念材料です。Churn360は明確な使命を掲げ、ステップして登場しました：チームが早期に警告サインを察知し、顧客とのより強固な関係を構築する手助けをすることです。

このツールは、サクセスマネージャーに全アカウントの包括的なビューを提供し、健全性スコアを追跡することで、手遅れになる前に行動を起こしやすくします。

特にこのプラットフォームは、洗練された分析機能と、様々なソースから顧客データを統合する手法で際立っています。

Churn360の主な機能

顧客の健全性スコアとエンゲージメントをリアルタイムで追跡

行動やエンゲージメントの傾向に基づいてカスタムをセグメント化する

カスタムダッシュボードを設定し、主要な 顧客体験メトリクスを 監視する

パーソナライズされたキャンペーンやカスタムアンケートを送信

CRMと連携し、顧客データを単一ビューに集約

Churn360の制限事項

他のカスタマー成功ツールと比較して、自動化の範囲がリミットである

一部のユーザーは、最初はインターフェースが複雑に感じるかもしれません

高度なニーズにはレポート作成の機能が基本的で物足りなく感じるかもしれません

Churn360の価格

カスタム見積もり対応

Churn360の評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Churn360に関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のようにメモされています：

Churn360は顧客離脱リスクのある顧客を特定することで、顧客離脱率の低減を支援します。これにより、Churn360なしでは管理できなかったより多くの顧客を管理でき、収益増加につながります。

Churn360は顧客離脱リスクのある顧客を特定することで、顧客離脱率の低減を支援します。これにより、Churn360なしでは管理できなかったより多くの顧客を管理でき、収益増加につながります。

大半のカスタマーモニタリングツールは、セッション追跡、製品分析、フィードバック収集、カスタマー成功分析など、いずれかの分野で特に優れています。

しかし、チームが全体像を把握するためだけに複数のアプリを使い分けなければならない場合、文脈が失われ、フォローアップが抜け落ち、顧客の実態は断片化したままになります。

そこでClickUpが世界初の統合型AIワークスペースとして際立っています ✅。

複数のツールに分散した顧客体験の追跡（いわゆる作業の拡散）ではなく、ClickUpはすべてを1つの柔軟なワークスペースに集約します。顧客フィードバックの記録や健全性スコアの追跡から、フォローアップの自動化やCRM更新の同期まで、ClickUpはあらゆる顧客接点を体系的かつ柔軟に監視・管理する手段をチームに提供します。

詳細を見て、顧客モニタリングのワークフローをいかに効果的に進められるか確認しましょう：

ClickUpのフォームとタスクで問題報告と顧客フィードバックを記録

ClickUpではフォームとタスクは密接に関連しています。

サポートチームが顧客に問題を簡単に報告できる方法を求めている場合、ClickUpフォームを設定すれば、すべての提出内容をサポートパイプライン内のタスクに変換できます。

ClickUp Formsを活用してUXフィードバックを収集し、実行可能な形に変換しましょう

ClickUpタスクを使えば、所有権の割り当て、進捗の追跡、見落とし防止が簡単に行えます。クライアントがフィードバックフォームで体験を低評価した場合、ClickUpはそれをアカウントマネージャー向けのフォローアップタスクとしてフラグ付けできます。

オンボーディングを担当するチームも同様の対応が可能で、キックオフ会議から引き継ぎミーティングまで、各ステップを追跡可能なタスクに変換できます。

フォームとタスクがリンクされているこのシンプルな仕組みがワークフローを円滑にし、あらゆる顧客接点のフォローアップを確実にします。

ClickUpコメントとClickUpチャットで社内会話の明瞭さを確保

ClickUpの「コメントを割り当てる」機能で、詳細な顧客更新情報、フィードバック、決定事項をタスクのコメント欄に直接記録

ClickUpではリアルタイムコミュニケーションを2つの方法で実現：タスク単位のコメントとチームチャット。 それぞれが顧客モニタリングワークフローにおいて異なる目的を果たします。

特定のカスタムタスクに関連する議論を記録したい場合は、ClickUpの「コメントを割り当てる」機能をご利用ください。

📌 例：サポートチケットにエンジニアリング部門の対応が必要な場合、担当者はタスクに直接コメントを付け、適切な開発者をタグ付けし、解決ステップを記録できます。すべての更新内容はタスクに添付ファイルとして付いているため、後でケースがエスカレートしても、関係者は電子メールを追跡することなく全履歴をビューできます。

一方、ClickUp Chatはチーム全体でリアルタイムに会話できる共有チャネルとして仕事します。

重要なアカウントが懸念事項を報告した際、アカウント管理チームとサポートチームが迅速な同期が必要となる場面を想像してみてください。別々のスレッドやメッセージを作成する代わりに、ワークスペースで直接対話し、次のステップを決定し、即座にタスクやフォローアップを割り当てることが可能です。

ClickUp Dashboardsで顧客健全性ダッシュボードを構築

ClickUpダッシュボードでカスタム化し、すべての顧客KPIを1つのビューで管理

カスタマーサクセスチーム、プロダクトマネージャー、サポートリーダーにとって、リスクに先手を打つには、散在するレポートを掘り下げる必要なく、適切なデータを常に把握できることが重要です。

ClickUpダッシュボードは、実際に成果につながる顧客メトリクスを明確かつカスタム可能なビューで可視化します。

データアナリストを常駐させる必要なく、リスクのあるアカウント、満足度の傾向、フォローアップ期限といったインサイトの鍵を簡単に可視化できます。

例: SaaSサクセスマネージャーは、顧客健全性スコアが特定閾値を下回った状態、リアルタイムのNPSフィードバック、期限切れのオンボーディングタスクをすべてリアルタイムで表示するダッシュボードを構築できます。ツールを切り替える代わりに、問題が深刻化する前に介入できる単一ビューを取得できます。

ClickUpの自動化機能とAIエージェントで顧客アラートとタスクのフローを維持

ClickUp Automationsで定型フォローアップやカスタムアラートを自動化し、時間を節約

ClickUpの自動化機能は、余分な管理仕事なしでチームが迅速に対応できるように支援します。例えば、カスタムフィールドで追跡したクライアントの健康スコアが設定閾値を下回った場合を想定してください。

ClickUpはアカウントマネージャー向けにタスクを自動作成し、サポート責任者に通知を送信、さらにはSlack更新も自動送信します。更新リマインダーの設定、アンケートのフォローアップ、長期間未回答のチケットへのフラグ付けも可能です。

ClickUp Brain とClickUp Agentsは、チームのプロセスを少し楽に感じさせます。顧客の更新情報を一元管理し、次にやることを提案し、アカウントに関する簡単な質問に答えることで支援します——すべてClickUp内で完結します。

ClickUp Brainでワークフローに知性を加えよう

ClickUpをCRMやサポートツール群と接続させる

さらに、1000以上の連携機能により、ClickUpはチームと既存のワークフローにとってさらに有用なツールとなります。

チームがIntercom、Zendesk、HubSpotを利用している場合、データを同期することで、顧客との会話、取引更新、サポートチケットがClickUpに直接フローできます。

CRMやヘルプデスクから顧客データをClickUpに同期し、完了かつリアルタイムな顧客ビューを実現

📌 例：Zendeskでチケットが作成されると、ClickUpに連動するタスクが表示され、追跡とチーム連携が可能になります。これにより、チーム全員が同じ情報を共有して作業できます。

ClickUpのCRMテンプレートは、初回接触から契約更新まで顧客関係を管理するための構造化された即戦力ワークスペースを提供し、この機能をさらにステップ進化させています。

真の価値とは？不要な情報を排除することです。その仕組みは次の通りです：

リード、コンタクト、取引パイプラインを一元管理する整理されたワークスペースで、チームが常に顧客の全体像を把握できるようにします

販売フェーズと顧客ニーズに基づいてタスクの優先順位を付け、見込み客やフォローアップの取りこぼしを確実に防止します

連絡先情報、会話、更新情報をタスクに直接リンクさせ、営業、サポート、アカウントチーム間のシームレスな連携を実現します。

👀 豆知識：IKEAなどの小売業者は、買い物客が店舗レイアウトをどのように移動するかを観察し、長く曲がりくねった通路が商品露出を増加させることに気づきました。これは世界中の店舗設計を形作った、顧客行動モニタリングのオフライン例です。

行動追跡とカスタマー成功を支援する追加の顧客監視ツールを3つご紹介します：

顧客接点をClickUpのチェックポイントに変える

優れたサービスとは、問題が発生してから対処するよりも、発生前に気づくことにこそ本質がある。

顧客モニタリングツールが実現するのは、まさにこうしたやること。パターンを把握し、顧客離れの兆候を早期に発見し、顧客が本当に求めるものを理解する力を提供します。

適切なツールがあれば、接続が生まれます。ここがClickUpがひっそりと差別化を図るポイントです。🌟

ClickUpは柔軟な作業空間であり、顧客対応チームがフィードバックを監視し、問題を追跡し、フォローアップを自動化し、全体像を見失うことなく仕事を行えます。

顧客モニタリングと追跡を一元管理する準備が整ったら、今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問

優れた顧客管理ソフトウェアには、Salesforce、HubSpot CRM、Zoho CRM、Monday Sales CRM、Insightly、Bitrix24などがあります。これらのプラットフォームは、営業パイプライン管理、クライアントコミュニケーション、ワークフロー自動化、統合機能など、範囲の機能を提供します。適切な選択は、ビジネスのサイズや具体的なニーズによって異なります。 例として、Salesforceは強力な機能と統合性で知られ、HubSpot CRMとZoho CRMはユーザーフレンドリーなインターフェースとFreeプランで人気があります。

CRM（顧客関係管理）は、営業、マーケティング、サポートを含む、企業と既存顧客・潜在顧客とのやり取りの管理に焦点を当てます。一方、CSM（カスタマーサクセス管理）は、顧客が製品やサービスを通じて望ましい成果を達成することを保証するものです。CRMが関係性とデータの整理・追跡に重点を置くのに対し、CSMはオンボーディング、トレーニング、顧客価値と継続率の最大化に注力する積極的なアプローチです。

クライアント追跡に最適なアプリには、ClickUp、HubSpot CRM、Zoho CRM、Pipedriveがあります。HubSpot CRMは、電子メール追跡やミーティングスケジュール設定などの機能を備え、連絡先、取引、タスクを一元管理するプラットフォームを提供します。Zoho CRMは営業自動化とマルチチャネルコミュニケーションを実現し、Pipedriveは視覚的な営業パイプライン管理で知られています。ClickUpは全てのツールを一元化されたワークスペースに集約し、情報を統合管理します。

無料のCRMオプションも複数存在します。ClickUpはAI機能付きFree Foreverプランを提供。HubSpot CRMは連絡先管理・電子メール追跡・ライブチャットを備えた充実のFree版を提供。Zoho CRMは最大3ユーザーまでFreeプランを提供し、見込み客管理や商談管理を含みます。Bitrix24もCRM・タスク管理・コミュニケーションツールを備えたFreeプランを提供しますが、習得に時間がかかる可能性があります。