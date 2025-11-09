60％以上の企業が月に少なくとも2回はOKRを確認しています。しかし、それで本当に十分でしょうか？毎日目標を確認すれば作業が遅れるだけですが、数週間も放置すれば軌道から外れやすくなります。

だからこそ、OKRワークフローを基盤としたプロジェクト管理ソフトウェアが重要となるのです。それは、私たちが設定する目標と、カレンダーを埋める日々の仕事との間に架け橋を築くのです。

本記事では、OKRとプロジェクト管理を組み合わせることで、チームが集中力を維持し、進捗を明確に測定し、有意義な結果へと向かう方法を検証します。

⭐ 機能テンプレート 目標はずれがちです。しかし、適切に追跡すればそうはなりません。ClickUpのOKRフレームワークテンプレートの真価は、そのシンプルさにあります。異なるチーム間で共通言語を確立するため、新製品の立ち上げ、キャンペーンのプラン、顧客体験の改善など、あらゆる取り組みにおいて、各自の努力が全体像にどう貢献するかを全員が理解できます。 無料テンプレートを入手 ClickUp OKRフレームワークテンプレートで、測定可能な主要結果（KR）を伴う明確な目標を設定し、チームの責任を明確にしましょう。

OKRワークフローを基盤としたトップ3プロジェクト管理ソフトウェア 一覧

主要機能・追加機能・価格・ユーザー評価を基に最適なツールを選ぶための、使いやすいプロジェクト管理ツール比較表です。

ツール 最適な用途 主な機能 長所と短所 価格* ClickUp 目標と主要結果をお仕事に関連付けるAI搭載プロジェクト管理 リンクされたタスクと進捗を自動更新する目標設定、OKR可視性のためのカスタムダッシュボード、OKR提案と自動要約機能を備えたClickUp Brain 長所: ドキュメント・タスク・目標を統合したオールインワンワークスペース。強力なテンプレートと柔軟なビュー。手動更新を削減するAI支援機能短所: 最適な結果を得るには入念なセットアップと命名規則が必要。高度なオプションの習得には時間を要する Freeプラン；企業向けカスタマイズ Weekdone 四半期ごとのOKRと、シンプルな週次進捗確認、チームの進捗を把握するパルスチェック 会社全体・チーム・個人にわたる可視化されたOKR階層構造と整合性、週間プランレポートと自動化リマインダー、パルスアンケート、1対1面談、エンゲージメント向上のためのフィードバックツール。 戦略目標を可視化する戦略マップ、イニシアチブと進捗確認を伴うOKRと連動したKPIボード、1対1面談、レビュー、パルス調査、パフォーマンス評価のための称賛機能 Free；カスタム価格設定 Perdoo OKRとKPIの健全性、そして生きている戦略マップを接続させる 戦略目標を可視化する戦略マップ、OKRと連動したKPIボード（イニシアチブと進捗確認付き）、1対1面談、レビュー、パルス調査、パフォーマンス評価のための称賛機能 長所: 戦略・KPI・OKR間の明確な連携、全社的な方向性統一に適した構造、効果的なリマインダー機能、レポート作成機能短所: 柱・KPI・OKRの設定に学習曲線が必要、大規模組織では役割と許可の調整に時間を要する可能性あり Free；ユーザーあたり月額7.90ドルから

OKRワークフローを基盤としたプロジェクト管理ソフトウェアを選ぶ際、何に注目すべきか？

多くのチームはOKRフレームワーク導入時に最善の意図を持って取り組み始めますが、最初の四半期を超えて継続することは往々にして困難です。業界やサイズを問わず、ほとんどの企業がOKRの形式化を試みながらも、その持続に苦労してきました。

適切なプロジェクト管理ソフトウェアの選択が重要なのはここにあります。優れたツールは、OKRを単なる理想ではなく実践的なものに変えます。プロジェクトやタスク、日々の進捗に直接接続することで実現するのです。以下の要素が備わっているか確認しましょう：

目標と主要な結果（KPI）の明確な作成とリンクを可能にします

リーダーシップ、チーム、個人にわたる階層的な連携をサポートします

シンプルなダッシュボードと視覚的な進捗バーでリアルタイムの進捗状況を追跡可能

共有スペース、更新情報、フィードバックループを通じて協働を促進

Microsoft Teamsなどのツールとシームレスに連携し、独自のワークフローに合わせたカスタムを提供します。

OKRワークフローを基盤に構築された3大プロジェクト管理ソフトウェア

一部のツールはOKR支援を謳いながらも、その効果はリミットです。その結果、チームはスプレッドシート、チャット、タスクボードの間で行き詰まり、ツールの乱立を招いています。

ここでご紹介する3つのプロジェクト・タスク管理ソフトウェアは、プロジェクト管理とOKRワークフローを真に融合させます。これにより目標は、それを推進する日常仕事と常に接続し続けるのです。

ClickUp（AI搭載プロジェクト管理とコラボレーションに最適）

戦略ドキュメントをアップロードすると、ClickUp Brainが提案するビジネス優先度と一致するOKRを取得できます

壮大なOKRとそれを完了する日常の仕事のギャップを埋める点において、ClickUpはひっそりと際立っています。

世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる仕事アプリ・データ・ワークフローを統合。あらゆるフォームの仕事の拡散を解消し、100%のコンテキストと人間とエージェントが協働する単一の場を提供します。

他のツールが目標のリスト化やダッシュボード作成で止まる中、ClickUpは既存の仕事と目標を結びつけることで目標を生き続けさせます。四半期を超えてOKRを持続させることに苦労してきたチームにとって、これはようやく理にかなったリズムを見つけたような感覚をもたらすでしょう。

ClickUpダッシュボードによるリアルタイム可視性と責任追跡

OKRの設定が完了したら、詳細な内部・外部レポート作成用にカスタムClickUpダッシュボードを作成できます。個々の目標やOKR専用のダッシュボードを作成したり、全社的な進捗を追跡するマスターダッシュボードを構築したりできます。

例えば営業マネージャーの場合、ダッシュボードには四半期ごとの営業OKR、パイプラインの健全性、個人別業績管理が表示される。案件が進捗するにつれ、ダッシュボードは自動更新される。四半期末まで先延ばしにするのではなく、サポートが必要な領域を即座に特定できる。

OKRの進捗を追跡するためのカードも作成できます。以下に役立つ例をいくつかご紹介します：

さらに、カードデータを簡単にエクスポート（PDF、CSVなど）して、ClickUp外のステークホルダーとOKRの更新情報を共有できます。

初めてカスタムダッシュボードを作成しようとしているプロジェクト管理の方ですか？ こちらをご覧ください：

ClickUp BrainでAI搭載のOKRとレポート作成を体験

ClickUp Brainでチームの進捗、リスク、ハイライトをまとめた週次要約を作成

ClickUpの特長は、ClickUp BrainによるAI活用でOKRを形にしやすく管理しやすいようにする点にあります。

既存の戦略文書やミーティングのメモをスキャンし、優先度を満たすテーマを抽出することでOKRを提案します

進捗レポートを自動生成し、順調な進捗と注力が必要な項目を明確に可視化します

次のステップを提案し、主要結果リンクの期限切れタスクをチームに優しくリマインダーします

ClickUp Brainを利用するプロジェクト管理チームは、週に約1.1日の時間を節約し、仕事を3倍速く完了するが多いです。これは、延々と続く進捗報告ミーティングに時間を費やす代わりに、目標達成に向けて前進するために使える時間です。

ClickUp Brainで必要な情報を瞬時に集約し、エコシステム内のデータに基づくAIによる洞察を即座に得られます

📌 例： 製品チームが年間ロードマップをアップロードすると、ClickUp Brainが「顧客離脱率を10%削減」「第3四半期までにモバイルアプリv2をリリース」といったOKRを提案。推奨されるKR（達成目標）とリンクされたタスクも自動生成されます。四半期が進むにつれ、Brainはチーム向けに簡潔な週間要約を作成。進捗状況や注力すべき課題を明確に可視化します。

多様なチームのためのコラボレーションとカスタムをClickUpで実現

ClickUpは柔軟性を重視して設計されています。目標へのコメント投稿、リアルタイムでの進捗共有、Microsoft TeamsやSlackなどのツールとの接続が可能です。さらに、プロジェクト管理ワークフローに組み込まれた「ClickUp Chat」機能も提供しています。

ClickUp Chatで、仕事場所そのままに同僚やチームと非同期コミュニケーションを実現

この柔軟性が業界全体に与える影響は以下の通りです：

スタートアップ向け： 創業者は製品・営業・マーケティング目標を1つのスペースで一元管理し、投資家に確かな進捗を示すことが可能

代理店向け： クライアントの目標が成果物に直接接続し、進捗レポートは自動共有可能

企業向け：全社的なOKRが部門や個人レベルに展開され、全員が目標を共有します

💡 プロの秘訣： ClickUpをGoogle WorkspaceやZapierなどのツールと連携させてみてください。例：Google Formsからのウェビナーサインアップを、主要な結果（Key Result）に紐づいたClickUpタスクに直接接続します。ダッシュボードは、誰かが手動で番号を入力する必要なく、即座に更新されます。

ClickUpテンプレートでOKRプランを簡単に作成

目標を設定することは一つのことです。日々の仕事の混乱の中でも、全員が目標と接続し続けることを保証することは別のことです。そこでClickUpのOKRフレームワークテンプレートが真価を発揮します。チームが目標を定義し、複雑さではなくやる気を引き出す形で進捗を確認できる共有スペースを提供します。

真の価値は、曖昧になりがちなものに構造をもたらす点にあります。急成長中のスタートアップを運営している場合でも、企業内の大規模チームを率いている場合でも、このテンプレートは全員に自身の仕事が全体像とどう連動しているかを常に認識させます。

ClickUpの主な機能

チームが明確な目標と測定可能な主要結果（Key Results）を設定し、実際の仕事と常に接続することを可能にします

視覚的なダッシュボードとカスタムビューによるリアルタイム進捗追跡を提供

共通の目標と進捗共有を通じて、部門横断的な協働を実現します

フィールド、ステータス、テンプレートによるカスタマイズをサポートし、様々なワークフローに適応します

Microsoft Teams、Google Workspace、Slackなどのツールとシームレスに連携する 目標追跡アプリ としても機能します。

ClickUpの制限事項

多くの機能があるため、最初は圧倒されるかもしれません

最大の価値を得るには、一貫したセットアップと更新が必要です

高度なカスタムは、新規ユーザーが習得するのに追加時間が必要となる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

なぜ複数の優先度を管理するのに優れているのか？

仕事を少数のOKRに紐づければ、進捗がリアルタイムで集計されるダッシュボードと要約レポートで確認可能。優先度が変化しても戦略目標を見失わず、容易に再調整できます。

ユーザーが語るClickUpの評価とは？

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

ClickUpはタスク管理、ドキュメント作成、コラボレーションを1か所に集約します。開発者として、そのカスタマイズ性の高さが特に気に入っています。sprintの設定、バグの追跡、バックログの管理が簡単にできます。GitHubやSlack、その他の開発ツールとの連携により、すべてがシームレスに接続します。

👀 豆知識： OKRは1970年代、アンディ・グローブ率いるインテルで誕生しました。彼はピーター・ドラッカーの「目標管理」を進化させ、目標と鍵結果（Objectives and Key Results）へと発展させたのです。

via Weekdone

野心的なOKRを設定したものの、数週間後には誰もそれを見ていないことに気づいたことはありませんか？それは、OKRがスプレッドシートに埋もれてしまい、四半期末の慌ただしいレビュー時しか更新されないからです。

この乖離こそがWeekdoneが解決を目指す課題です。OKRを週次チェックインと進捗報告に紐付けることで、日常の仕事の中でも目標の可視性と意味あるもの維持します。

このプラットフォームは、チームが定期的に振り返り、成果や障害を共有し、方向性がずれた際に再調整するよう促します。軽量で一貫性があり、戦略を常に最優先に保つよう設計されています。

Weekdoneの主な機能

会社、チーム、個人の目標がどのようにつながっているかを示す、視覚的なOKR階層ツリーを提供します

四半期目標に直接週次プランと進捗がリンクされている状態を維持し、着実な進捗を実現

組み込みテンプレートと進捗リマインダーで週次ステータスレポートの作成を自動化

パルスアンケート、1対1面談、フィードバック表彰などの従業員エンゲージメントツールを提供

Slack、Microsoft Teams、Google スプレッドシート、Jiraとの連携をサポートし、シームレスなワークフローを実現します

Weekdoneの制限事項

Freeプランは最大3ユーザーまでしかサポートしないため、大規模なチームが導入するには制限があります。

サポートなしではセットアップや導入が複雑に感じられる場合があります。特に初めてOKRを利用するユーザーにとってはなおさらです。

Microsoft Teamsなどの一部の連携機能では、同期を維持するために頻繁な再ログインが必要です

Weekdoneの価格

最大3ユーザーまで無料

カスタム見積もり対応

Weekdoneの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (60件以上のレビュー)

なぜ複数の優先度を管理するのに優れているのか？

週次サイクルにより、四半期目標に沿いながら「今何をすべきか」を選択。簡素化された進捗確認でステータスノイズを削減し、複数の優先度を同じ成果に向け続けられます。

Weekdoneに関するユーザーの声

このG2レビューは以下をサポートしています：

WeekdoneはOKRのベストプラクティスに基づいて設計されているため、個人の目標を会社の目的と整合させます。目標作成時には、努力を効率化するための目的マップの作成が推奨されます。

3. Perdoo（OKRとKPI、そして生きている戦略マップを接続するのに最適）

via Perdoo

OKRを導入した企業の98%が、目標と業績が明確になったと述べています。明確さを求めるなら、Perdooがその約束を日常の実践に変えます。

Perdooは戦略、OKR、KPIを一つのキャンバス上に統合することで支援します。明確な戦略マップ、シンプルな進捗確認、そして全員が連携を保つ落ち着いたリズムを実現します。

高次元のビジョンと日々の実行の間のギャップを埋めるため、チームは常に自らの仕事が大きな目標にどう貢献しているかを把握できます。

Perdooの主な機能

戦略目標、OKR、測定可能なKPIを一つのビューで接続するビジュアル戦略マップとKPIボード

OKRとKPIを並行して追跡し、取り組みがリンクされていることで、プロジェクトの進捗が企業目標に集約されます

週次チェックイン、1対1面談、フィードバック、称賛制度で勢いとチームのエンゲージメントを維持

停滞している鍵の結果を可視化し、チームがタイムリーな調整を行えるよう支援するレポートとリマインダー機能

Slack、Microsoft Teams、Google スプレッドシート、Zapierとの連携に加え、カスタムデータフロー用のAPIを提供

Perdooの制限事項

新規ユーザーは、戦略の柱、OKR、KPIをどのように構築すべきか判断する際に学習曲線に直面する可能性があります

目標の更新や複雑な取り組みの拡大時には、一部のワークフローが硬直的に感じられる場合があります

大規模組織では、初回設定時に役割と許可の設定に特に注意が必要となる場合があります

Perdooの価格

Free

プレミアム : ユーザーあたり月額7.90ドル

Supreme: ユーザーあたり月額9.68ドル

なぜ複数の優先度を管理するのに優れているのか？

OKRとKPIを並べて表示することで、優先度が競合する時のトレードオフ判断が容易になります。戦略マップにより、今日のタスクが長期目標とどう接続しているかを全チームが把握できます。

Perdooの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (490件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (70件以上のレビュー)

Perdooに関するユーザーの声

このG2レビューで注目された点：

Perdooは、チーム横断で目標と主要成果（OKR）の設定・追跡・連携するための明確で構造化されたプラットフォームを提供します。直感的なインターフェースにより、進捗の可視化、責任感の醸成、共有目標への集中維持が容易になります。

📮 ClickUpインサイト： 53%の管理者が、過去の例を根拠にプロジェクトの成功を判断しています。これはアイデアのきっかけにはなりますが、方向性の統一やイノベーションにはリスクが伴います。前回成功した手法が、新たな目標や異なるチーム、変化する市場に適合しない可能性があるからです。明確な定義がなければ、人々は推測に頼り、成功は主観的になり、結果にばらつきが生じます。 ClickUp Goalsでは、チームで「成功の定義」を共有します。目標をサブタスクやチェックリストに分解し、マイルストーンを設定。進捗を可視化して全員が同じターゲットを目指すため、過去の成功体験に頼ることはありません。

OKR追跡ソフトウェアの選択肢をもっと知りたい方のために、特に優れた3つのツールをご紹介します。

1. monday.com

少数のボードからフルワークハブまで拡張可能なOKRワークフローを基盤としたプロジェクト管理ソフトウェアをお探しなら、monday.comが柔軟なダッシュボード、簡単な自動化、AIアシスタントを提供。目標と主要成果（KRS）を日々のプロジェクト管理と常に接続させます。

2. Hive

落ち着きと明確さを伴うAIプロジェクト実行を目指すなら、Hiveが最適です。OKRをタスクに変換し、レビューのための仕事を振り分け、プロジェクトの進捗を一元管理。余計な混乱なくチーム全体の連携を維持します。

3. Wrike

マーケティング、プロダクト、営業が同一のタイムラインを共有する製品ローンチを想像してみてください。リクエストは構造化されたタスクとして登録され、校正は明確な承認プロセスを経て進み、ワークロードビューでは誰にキャパシティがあるかが一目でわかります。

目標と主要成果（KPI）用のカスタムフィールドを備えたWrikeなら、関連タスクを戦略的目標にリンクし、複数チームにわたる進捗をリアルタイムで可視化できます。

複数の優先度を効果的に管理する方法（ヒント＋ベストプラクティス）

すべてが緊急に感じられる時こそ、本当に重要なことに立ち返ることが大切です。優れたプロジェクト管理ツールを活用して、複数のプロジェクトやアクションアイテムを管理する方法をご紹介します。

✅ 週の始めに1つの目標を軸に据え、その鍵の結果を前進させる3つの小さなタスクを選択しましょう

✅ 新たな仕事が発生したら、重要度と緊急度で優先順位をつけ、後回しにできるものはスケジュール調整し、他者が担当できるものは委任し、残りは丁重にお断りしましょう。そうすることで戦略目標に集中し続けられます

✅ 1人あたりの進行中の仕事に小さな上限を設定し、新しい作業を始める前に完了させ、障害を早期に発見しましょう。未完了のタスクを減らすことで、より穏やかで迅速なプロジェクト進捗が実現します

✅ 共有ビューとシンプルな進捗バーで進捗を可視化。リアルタイム進捗はチームの連携を促進し、感情ではなく事実に基づく会話を実現します

✅ 静かな時間をブロックしメッセージをまとめて処理することで集中時間を確保。長時間のステータスミーティングではなく短いステータス確認を採用し、目標と主要結果に注意を向け続けましょう

✅ 週2回の進捗レビューとリセット：OKRの進捗を更新し、優先度を調整。後回しにできる良いアイデアは「やらないことリスト」に記録し、小さな成功を称えて勢いを維持しましょう。

ClickUpを活用してOKRを確実に達成しよう

このガイドで最も重要な点は、目標は仕事と結びついて初めて意味を持つということです。優れたOKRソフトウェアに求められる主要要素を検討し、各種プロジェクト管理ツールがそれぞれ得意とする領域を特定しました。

WeekdoneはOKRを週次会話に組み込みます。PerdooはOKRをKPIの健全性と明確な戦略マップに接続します。ClickUpは少し異なるアプローチを取ります。

このパフォーマンス管理プラットフォームは、プランとやるべきことの間のギャップを埋めます。目標はタスクと連動し、ダッシュボードはリアルタイムの進捗を表示。さらにClickUp Brainが戦略ドキュメントからOKRを提案し、更新案を作成するため、進捗確認に費やす時間を削減し、業務推進に集中できます。

創業者やマネージャーにとって、ClickUpは目標から完了までの最も完了する道筋を提供します。✨

戦略実行と戦略的プランにおいて、優れたOKRソフトウェアツールは、プロジェクト実行を推進し集中力を維持する現代的なOKRプラットフォームを通じて、OKRの進捗追跡、目標設定、およびOKRプロセスをサポートします。

目標の整合性を確保し、個人目標とチーム目標を接続し、進捗を自動更新し、ビジネスの成功に向けた業績評価を支援します。強力なOKR機能、目標追跡、すぐに使えるOKRテンプレートにより、アジャイルチームは目標設定プロセスを効率化しながら、成長に向けた連携を維持します。

試してみる準備ができているなら、今すぐClickUpに登録しましょう！