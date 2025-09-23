ChatGPT VoiceとWhisper AI：主な違いを解説

/AIイノベーションの先駆者であるOpenAIは、一貫して人間とコンピュータの相互作用を変革するツールを提供し続けています。

ChatGPT VoiceモードとWhisper AIは同じ企業から提供されていますが、音声処理を対照的な角度からアプローチしています。

前者はリアルタイムの会話を実現する一方、後者は音声をテキストに変換する自動音声認識モデルです。

このChatGPT Voice vs. Whisper AIガイドで、それぞれの異なる機能を分析し、各技術が現代の音声駆動ワークフローにどのように適合するかを見ていきましょう。

おまけとして、文字起こしをアクションに変換する社内お気に入りのツールもご紹介します。

ChatGPT Voiceモードとは？

viaChatGPT

ChatGPT Voiceモードは、AIチャットボットと音声による会話をリアルタイムで行えるChatGPTの機能です。ハンズフリー操作により、他のアプリを使用中や画面がロックされている状態でも、バックグラウンドで音声会話を継続できます。

質問への即答、アイデアのブレインストーミング、あるいは自然な会話でトピックについて学ぶために活用できます。

Voiceは数十言語以上をサポートし、9種類の異なる出力音声を提供します。

ChatGPT Voiceモードの機能

Voice Modeは従来のテキスト読み上げ型チャットボットから、会話で感情を認識するインタラクションへと進化しています。以下に、その機能をご紹介します。

機能 #1: 中断処理

ChatGPTの高度な音声モードでは、応答中に中断した場合でも会話の途中で調整が可能です。これにより、待機せずに新たな詳細を追加したり、フォロワーを尋ねたりすることが格段に容易になります。

声を使うことで、早まって飛びつく代わりに、考えをまとめるためにより長い間を置くことも可能になります。

機能 #2: コンテキスト保持

ChatGPTの文脈保持機能は音声とテキストの両方のやり取りで仕事します。同じスレッド内でテキストと音声を切り替えても、詳細を再度入力する必要はありません。ニュアンスを把握し、あなたが何を指しているかを理解します。

SiriやAlexaのようなツールは保持期間が短いですが、ChatGPT Voice Modeはセッション全体（数時間続いても）を通じて文脈を維持します。

機能 #3: 視覚的インタラクション機能

viaChatGPT

ChatGPTモバイルアプリでは、音声コマンドと視覚コンテンツを組み合わせることが可能です。この高度な設定により、画面共有、ビデオアップロード、またはカメラを直接対象物に向ける操作が行えます。この視覚と音声の組み合わせにより、実用的な問題解決シナリオが広がります。

例えば、

画面共有でスプレッドシートを共有し、ChatGPTに式のエラーを順を追って説明してもらう

PDF契約書をアップロードし、音声対話を通じて特定の条項について議論する

故障した家電製品にカメラを向け、口頭で問題点を説明（複数言語対応）すると、トラブルシューティングのガイダンスが表示されます

ChatGPT Voice Modeの価格設定

Free

追加料金： 月額20ドル

プロ版: 月額200ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額30ドル

企業: *カスタム価格

(各種ChatGPTプランに含まれており、別途料金は発生しません)

WhisperAIとは？

viaOpenAI

Whisperは、音声や録音ファイルをテキストに変換する自動音声認識（ASR）システムです。68万時間に及ぶ多言語・マルチタスクの教師付きデータで訓練されたこのオープンソースモデルは、テキスト起こしの精度のみに焦点を当てています。

事前学習データの3分の1が多言語で構成されているため、Whisperは99以上の言語を驚異的な精度で認識・文字起こしできます。複数の話者やバックグラウンドノイズが存在する低品質な音声に対しても、システムは堅牢な性能を発揮します。

Whisperの機能

以下は、Whisperが卓越した音声テキスト起こし技術である理由となる鍵の機能です。

機能 #1: オープンソース

Whisperはライセンス料不要のオープンソース音声テキスト変換ソフトウェアです。オープンソースであるため、完了するコードベースにアクセスし、導入時の特定のニーズに応じて修正することが可能です。

このツールは包括的なドキュメントもプロバイダーします。開発者はモデルの音声処理方法を確認し、意思決定ロジックを理解し、ソースコード内で直接問題のトラブルシューティングを行えます。

機能 #2: ローカルホスティング

Whisperはローカル環境とクラウドの両方に導入可能で、インターネット接続なしでも音声ファイルの文字起こしができます。完了するデータプライバシーとGDPR準拠が必要な企業に有用です。

ただし、Whisperのローカル展開には、特に最適な処理速度を得るための高性能GPUをはじめ、かなりの計算リソースが必要です。

機能 #3: Whisperの微調整

Whisperでは、特定のユースケースやデータセット向けにテキスト認識モデルをトレーニングできます。ただし、これはリソースを大量に消費するプロセスです。モデルをカスタムするには、トレーニング用の音声データセットと説明文を準備する必要があります。

微調整機能は、医療分野の文字起こし、法的文書、カスタマーサポート通話など、製品固有の語彙を必要とする業界に有用です。

Whisperの仕事の仕組み

🧠豆知識：Whisperは68万時間分の音声データで訓練されており、これは77年間ぶっ通しで聴き続けるのに相当します。ポッドキャストから講義、会話からインタビューまで、Whisperはウェブから収集した多様な多言語音声データで訓練されています。

Whisperの価格設定

Whisperは低遅延のマルチモーダル体験を構築できます。100万APIトークンあたりの料金体系は以下の通りです：

GPT-4o*：入力トークン 40.00ドル、キャッシュ済み入力トークン 2.50ドル、出力トークン 80.00ドル

GPT-4o mini: 入力トークン 10ドル、キャッシュ済み入力トークン 0.30ドル、出力トークン 20ドル

ChatGPT Voiceモード vs. WhisperAI：機能比較

ChatGPT Voiceモードは音声会話による自然な双方向対話を可能にします。一方、Whisperは音声からテキストへの変換に特化した純粋な文字起こしシステムです。

一方は会話型対話で知られ、他方は多言語対応の文字起こしを実現します。

両者の主な違いの概要を簡単にまとめると以下の通りです：

機能* ChatGPT Voiceモード* Whisper AI 対話モデル* 音声応答による双方向会話ダイアログ 音声認識によるテキスト変換（一方向） 言語サポート* 30以上の言語をサポートし、ネイティブ音声合成を実現 99以上の言語を正確に認識・文字起こしします 応答タイプ* 音声応答と会話記録を生成します テキスト出力のみを生成します リソース消費量* クラウドベースの処理で、ローカル要件は最小限 最適なローカル処理には高性能GPUが必要です トレーニング 事前学習済み会話モデル、カスタマイズ不可 ドメイン固有の用語に対応した微調整可能なモデル 背景ノイズ処理* 会話環境での優れた性能 音声品質が劣悪な場合でも正確に認識 統合の複雑さ* シンプルなAPI統合と従量課金制 Whisper AIの統合には、ローカルデプロイメントのための複雑なセットアップが必要です 複数スピーカーサポート* 単一のユーザーとの対話向けに設計 複数の話者を識別し文字起こしできる高度な音声認識技術 セットアップ プラグアンドプレイソリューション；ChatGPT内でも直接利用可能 クラウドまたはローカルアプリケーションでの手動セットアップが必要です

機能 #1：音声認識機能

ChatGPT Voiceモードは音声入力を処理し、音声出力で応答します。マルチモーダル対応で自然言語を理解し、中断への対応や背景雑音の除去が可能です。

また、会話の文字起こしはChatGPTのスレッドで確認できますが、この文字起こしの精度は変動します。

一方、Whisperは一方向音声認識システムとして機能します。音声ファイルや生音声を正確なテキストに変換します。

🏆 勝者: ChatGPT Voice Modeはリアルタイム会話機能で際立っている一方、Whisperは文字起こし専用にリミットされています。

機能 #2: 文脈理解

ChatGPT Voiceモードは、同じスレッド内の過去の議論に基づいて会話を構築できます。会話の初期段階で共有された情報を参照することで、暗黙の意味を察知し、ニュアンスのある要求を理解します。この文脈認識能力により、シームレスな対話体験が実現されます。

ただしWhisperは、文字起こし専用ツールとして動作するため会話文脈の理解が欠如しています。過去のやり取りの記憶を保持せず、各音声セグメントを独立して処理します。

音声からテキストへの変換は正確に行いますが、個別の音声ファイルや会話間の意味や関係性を解釈することはできません。

🏆 勝者: ChatGPT Voice Mode が、過去の文脈を踏襲し意味のある対話を継続できる点で勝利。

機能 #3: リアルタイム処理

ChatGPT Voiceモードはリアルタイム会話処理に優れています。音声入力を処理し、最小限の遅延で音声応答を生成します。

一方、Whisperは事前録音ファイルのバッチ処理に対応しています。つまり、録音が完了する後にのみファイルを処理します。他の代替手段と比較すると、Whisperの処理時間は比較的遅くなります。このトレードオフにより、速度よりも文字起こしの精度が優先されます。

🏆 勝者：ChatGPT Voice Modeはリアルタイムのやり取りに適しており、Whisperはミーティング後の文書化に適しています。

機能 #4: ユースケースの特異性

ChatGPT Voiceモードは、AIアシスタントがリアルタイムで思考し応答する必要がある対話型タスクや問題解決の議論に最適です。迅速かつ信頼性の高い問題解決を求める方に適しています。

一方、Whisperは音声コンテンツや口述テキストから文字記録を作成したい場合に有用です。主に音声メモの文字起こしや、聴覚障害を持つ方へのアクセシビリティ機能提供に利用されます。その強みは文書化や記録保存の目的において発揮されます。

🏆 勝者：明確な勝者は存在せず、目標によって異なります。対話型コミュニケーションにはChatGPT Voiceモードを、文書化やアーカイブ用途にはWhisperを選択しましょう。

機能 #5: 価格

ChatGPT Voiceモードは全料金プランで利用可能ですが、無料ユーザーはリミット付きアクセスとなります。開発者がアプリケーションに統合可能なオープンAPIを備え、OpenAIプラットフォームを通じて使用量ベースの課金が行われます。

WhisperはOpenAIのAPIを通じてより柔軟な価格設定を提供し、音声1分あたり0.006ドルという料金体系で文字起こしニーズに対応する最も費用対効果の高いツールの一つです。ただし、頻繁な処理を必要とする組織にとっては、ローカルモデルの展開の方が経済的です。

🏆 勝者：用途によって異なります。ChatGPT Voice Modeは会話型・オンデマンド利用をプランするのに適し、Whisperは大規模な文字起こしパイプラインにおいてよりコスト効率に優れています。

RedditにおけるChatGPT VoiceモードとWhisperAIの比較

議論の結論として、Redditで意見を募りました。以下に両ツールに関するユーザーの声を紹介します。

ChatGPT Voiceモードは当初非常に好評を博しましたが、ユーザー（全体的に）は新たなアップデートに不満を感じています。あるユーザーによれば、

以前は（ChatGPT Voiceモードを）長い仕事週間の終わりに一週間を振り返ったり、技術的なトピックを深く掘り下げたり、あるいはフォームのチャットしたりするのに楽しみにしていました。会話は自然で楽しいものだったのです。しかし今では、まったくもって不快です。返答は短く、ぶっきらぼう。何を話しても、会話が行き詰まる方向に誘導されます。会話が途切れてしまうのです。まるで、あなたにうんざりしていて、他にやることがあって、立ち去る前に手早くごまかそうとしているかのようです。

以前は（ChatGPT Voiceモードを）長い仕事週間の終わりに一週間を振り返ったり、技術的なトピックを深く掘り下げたり、あるいは自由にチャットしたりするのに楽しみにしていました。会話は自然で楽しいものだったのです。しかし今では、まったくもって不快です。返答は短く、ぶっきらぼう。何を話しても、会話が行き詰まる方向に誘導されます。会話が途切れてしまうのです。まるで、あなたにうんざりしていて、他にやることがあって、立ち去る前に手早くごまかそうとしているかのようです。

別のユーザーも進化するアドバンスト音声モードについて同様の見解を共有しています。スレッドによると、

Advanced Voiceは、時間の経過とともに実際に後退している唯一の音声モデルです。初期のデモを振り返ると、完全な表現モードで、非常にリアルでした。特に最新のアップデート後は、ささやきもできず、アクセントも再現できません。わずかに退屈そうな、企業向けヘルプデスクモードが一つあるだけです。

Advanced Voiceは、時間の経過とともに実際に後退している唯一の音声モデルです。初期のデモを振り返ると、完全な表現モードで、非常にリアルでした。特に最新のアップデート後は、ささやきもできず、アクセントも再現できません。わずかに退屈そうな、企業向けヘルプデスクモードが一つあるだけです。

Whisperはセットアップが拡張機能で、大容量ファイル処理時には不具合が発生することもある。あるユーザーによれば、

私はWhisperの大規模モデルを約1年半使用していますが、仕事中は素晴らしいものの、幻覚現象が発生し始めると再読み込みするまで回復しません。

私はWhisperの大規模モデルを約1年半使用していますが、仕事中は素晴らしいものの、幻覚現象が発生し始めると再読み込みするまで回復しません。

各ツールのリミット

ChatGPT VoiceモードもWhisperも、トレードオフなしでは利用できません。実際のシナリオで使用する際に予期せぬ事態を避けるため、それぞれの弱点を理解しておくことが重要です。

ChatGPT Voiceモードの制限事項

オフライン機能にリミットあり : 処理には常時インターネット接続が必要で、通信環境が悪い地域やプライバシーの会話では使用できません

単一話者対応*：1対1の会話に最適化された設計であり、グループディスカッションや複数参加者が同時に話す状況では困難を伴います

音声ファイル処理不可：事前に録音されたミーティングや既存の音声コンテンツの文字起こしはできません

Whisperのリミット

単なる文字起こし：*Whisperは ミーティングメモ作成用の/AI ではありません。音声記録をフォーマットなしで単純に文字起こしするだけです

リアルタイム対話不可*: 応答のやり取りや知的な応答を提供できません

リソース集約型のローカル展開 : ローカル実行時の最適な処理速度には高性能GPUを搭載した強力なハードウェアが必要

話者識別機能のリミットあり：複数話者の音声処理は可能ですが、話者の自動識別や名前による話者の区別は行いません

ClickUpのミーティング：ChatGPT VoiceとWhisperAIに代わる最良の選択肢

ChatGPT VoiceモードもWhisper AIも、音声会話から実用的な知識への完全なループを閉じたとは言えない。

仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」がそのギャップを埋めます。会話の記録、処理、実行を可能にします。これを実現するClickUpの鍵となる機能を順を追って見ていきましょう。

ClickUpのワンアップ #1：ClickUp AIノートテイカー

ClickUp Notetakerでミーティングのアクションアイテムを実行可能なタスクに変換

長時間のミーティングを文字起こしするために、外部APIの設定や別のAI文字起こしツールの導入は不要です。ClickUpを利用すれば、ClickUp AI Notetakerにその機能が組み込まれています。

ミーティングに参加させれば、音声内容をテキストに書き起こし、話者を識別し、タイムスタンプを追加します。これにより会話の流れを追跡できます。

ClickUp AIでは、ミーティング、音声メモ、画面録画の文字起こしをサポートします。あらゆるワークフローの音声データを検索可能で実用的なテキストに変換します。

ClickUpの自動音声文字起こし機能で、録音内容を実用的な知見に変換しましょう

ChatGPT VoiceやWhisper AIよりも優位性をもたらす追加機能には以下が含まれます：

💡 プロのコツ：ClickUp AI Notetakerは、ミーティング中に決定されたアクションアイテム、期限、決定事項をタグ付けし、ClickUp Docsで整理します。

ClickUpのワンアップ #2：ClickUp Brain

ClickUpのAIノートテイカーがミーティング内容を文字起こしする一方、組み込みAIアシスタントであるClickUp Brainは、メモに強力な知能層を追加します。

先述の通り、手動で検索することなく、文字起こしを要約したり特定の瞬間を抽出したりできます。文字起こしを読み込み、鍵となる要点を抽出することさえ可能です。

ミーティングについてBrainに質問すると、議事録から洞察を抽出します

ClickUp Brainはさらに多くの機能を提供します：

ハンズフリーでドキュメント作成 : 考えを話すだけで、Brainがタスクやドキュメントで使える構造化されたメモに変換します

音声から実行可能なタスクへ変換 : プロジェクト要件を口述すると、Brainが適切な説明、期日、担当者候補を含む包括的なタスクリストを作成します

タスク作成の自動化 : BrainにClickUpオートメーション の作成を依頼し、トリガーとアクションを備えたカスタムオートメーションを取得。必要に応じて編集可能

企業レベルの検索*: 「先月のクライアントミーティングからのプロジェクト進捗を教えて」といった質問をすると、 ClickUpの企業検索が 接続された全アプリから関連データを抽出し、文脈に沿った完全な回答を提供します

ClickUp Brainが音声とビデオをどのように文字起こしするかの詳細な概要については、こちらのYouTube動画をご覧ください：

🌟 特典：ClickUp Brainユーザーは、ChatGPT、Claude、Geminiなど複数の外部AIモデルから選択可能。ClickUpプラットフォーム内で直接、様々なライティング、推論、コーディングタスクを実行できます！ ClickUpで最適なAIモデルを選択し、プロジェクト効率を最大化しましょう！

ClickUp One Up #3: ClickUp ドキュメント

ClickUp Docsでカスタマイズ可能なウィジェットを追加し、コンテキストスイッチングを削減しましょう

ClickUp Notetakerがビデオからメモを作成し、ClickUp Docsに保存する方法については既に説明しました。

Docsは、単体のディクテーションツールでは到底及ばない包括的な文書管理機能を提供します。仕事の情報は検索可能なドキュメントハブで整理されるため、必要な情報を素早く見つけられます。

ClickUp Docsが提供する音声からドキュメントへの変換機能の主な特徴は以下の通りです：

リアルタイム共同編集*：複数のチームメンバーが音声生成文書を同時に編集しながら、コメントや提案を追加できます

音声からのスマートフォーマット : ClickUp Brainは、話された文脈に基づいて、ヘッダー、リスト、セクションで口述コンテンツを自動的に構造化します

タスク変換*：任意の文書セクションを、期限とプロジェクト接続付きの割り当て済みタスクに変換します

ウィジェット統合 : プロジェクトのリアルタイムデータ、タスクリスト、レポート作成ウィジェットを文書内に直接埋め込み可能

埋め込み添付ファイル: 文書内にスクリーンショット、PDF、参照ファイルを直接追加し、完了する文脈を提供

ClickUpの統合AI機能は、サイロ化されたAIツールでは実現できないインテリジェントな自動化を可能にします。だからこそ、VoiceやWhisperよりも優れた選択肢だと確信しています。

ClickUpでワークフローを自動化するために、あなたの声を活用しましょう

ChatGPT Voiceモードの音声変換機能とWhisperの文字起こし精度は、ハンズフリーでの生産性向上や多言語コミュニケーションの可能性を開きました。しかし、AIアシスタントと実際の仕事遂行の間には依然として大きな隔たりが存在します。

ClickUpはユニバーサルワークスペースアプローチにより、AI搭載の音声テキスト変換機能をプロジェクトワークフローに直接接続。ここで音声入力したアイデアは割り当てタスクに、ミーティング議事録は共同編集可能なプロジェクト文書へと変換されます。

あらゆるタスク、ドキュメント、チャットを一箇所に集約できるClickUpが、まさにすべてをカバーする万能AIソリューションである理由がわかります。

今すぐ無料で登録し、実際のプロジェクト実行におけるチームの音声技術活用方法を変革しましょう。