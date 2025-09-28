Perplexity vs. Google AIモード：生産性と研究に最適なのはどちら？

今日の検索環境は、静的なリンクリストから会話型AI体験へと根本的に変化しました。

2022年8月にリリースされた会話型検索エンジン「Perplexity」は、透明性のある引用と学術的な回答を特徴とする研究志向の検索を求める数百万のユーザーを抱えています。

2025年3月、GoogleはPerplexityへの対抗策としてAIモードのリリースを発表しました。まだ実験段階ではありますが、早期導入者からは好意的な評価を得ています。

では、これら二つ（Perplexity vs. Google AI Mode）のうち、一方はAI専用に設計され、もう一方は後付けでAIを搭載したものですが、どちらがあなたの検索クエリに対してより良い結果を提供しますか？

両者を機能面で比較し、同じクエリに対するパフォーマンスも検証します。さらに、これら2つよりも好まれる可能性のある第三のツールについてもご紹介します！

Perplexityとは？

viaPerplexity

Perplexityは/AI搭載の検索・回答エンジンで、クエリに対して直接回答をプロバイダーし、出典元への引用を付加します。複数の高度な言語モデル（GPT-4、Claudeなど）とリアルタイムのウェブ検索を組み合わせています。

従来の検索エンジンがウェブサイトリンクのリストを返すのとは異なり、要約され、適切な出典が明記された回答を会話調で提供します

Perplexityでは、ライブインターネットコンテンツやアップロードされたファイルを横断検索できます。このツールは/AIチャットボットの会話能力とLLM検索エンジンの深い調査機能を組み合わせ、複雑で多層的なクエリを自然なやり取りの中で探求することを可能にします。

Perplexityの機能

Perplexity AIの強みは、気軽な好奇心と本格的な研究の橋渡しができる点にあります。知識ベースのインテリジェント検索発見アプローチを採用し、ウェブ全体から文脈に沿った回答をユーザーに提供します。

Perplexityが際立つ機能は以下の通りです：

機能 #1: ディープリサーチモード

PerplexityのDeep Researchモードは、通常の簡易Q&A体験をはるかに超えた高度な専門家レベルのリサーチ向けに設計されています。ご覧の通り、Perplexityに質問すると、上位表示結果の抽出だけで終わらないのです。

例：プロンプトで「文脈強化プロンプトと指示プロンプトの違いを説明せよ」と要求すると、2～4分かけて数十回の検索を実行し、数百のソースを読み込み、信頼性を評価した上で、それらを構造化されたレポートに統合します。

これにより、金融、マーケティング、テクノロジー、健康、時事問題など、表面的な要約では不十分な複雑なテーマにおいて有用です。

FreeのPerplexityアカウントユーザーは1日あたり最大3件のクエリを実行できますが、Proユーザーは1日あたり500件のDeep Researchクエリを利用できます。

Deep Researchモードの仕組みは？ 簡単に解説します：

フェーズ 機能概要 初期検索と範囲設定 多数の独立した検索を開始し、関連文書や情報源を特定した後、掘り下げるべき対象を絞り込みます 情報源の読解・評価 コンテンツを読み込み、信頼性と関連性を評価し、理解を構築します——次に何をチェックすべきかについて「推論」します。 レポートの要約 構造化された一貫性のあるレポートを作成し、要約する調査結果をまとめ、異なる視点を比較し、洞察を統合します エクスポートして共有 最終レポートはPDFまたは文書形式でエクスポート可能、または他者と共有するためのPerplexityページに変換できます。

機能 #2: Labs

Perplexity Proユーザーは、入力バーのモード選択からLabsで仕事できます。

広範な調査と分析に基づき、Labsは10分以上を費やし、高度なファイル生成やミニアプリ作成といった追加ツールを活用します。

同じ質問に対して詳細な指示を与えると、深い洞察に満ちた回答が得られます。

レポート作成、スプレッドシート、インタラクティブダッシュボード、プレゼンテーション、ミニアプリ、さらにはHTML、CSS、JavaScriptを使用したシンプルなウェブアプリまで、幅広い成果物を作成できます。

機能 #3: Comet

CometはPerplexity AIに組み込まれたAI搭載ブラウザです。検索とタスク実行をブラウジング体験に直接統合します。

エージェント型AIを採用したCometは、ビュー中のページ（Redditスレッド、YouTubeビデオ、レシピサイトなど）の文脈を理解し、タブを切り替えることなく（その場で）アクションを実行できるようにします。

Cometは企業アプリケーションと連携し、ワークフロー効率を向上させます。例として、Gmail連携では電子メールスレッドを要約する機能があり、カレンダー接続ではミーティングのスケジュール設定やタイムゾーンを超えた調整を支援します。

自然な会話を通じて、Cometにタスク全体の完了するよう依頼できます。例えば、ローストチキンのレシピ用にInstacartの買い物リストを作成するよう依頼すると、必要な食材が自動的にカートに追加されます。

このワークフロー自動化により、CometはGoogleなどの従来型ブラウザとは根本的に異なるものとなっています。

Perplexityの価格設定

Perplexity: 無料

Perplexity Pro: 月額20ドル

Perplexity 企業: 月額40ドル/席

Google AIモードとは？

viaGoogle

Google AIモードはGoogle検索に組み込まれた実験的機能です。この機能によりGoogleは、従来のリスト形式ではなく会話フォーマットで質問に対する詳細な回答を得られる、スマートなチャットのような検索体験への変革を目指しています。

Google AIモードはGeminiモデルを活用し、エンドツーエンドのAI検索体験を提供すると同時に、膨大な内部データとライブウェブコンテンツから情報を取得します。

ただし、この機能はまだ初期段階にあり、選択された国々でのみ利用可能です。情報の統合に時折困難をきたす場合があり、その際は標準のGoogle検索結果へ直接リダイレクトされます。

Google AIモードの機能

Google AIモードが検索にAI機能を統合し、一貫性のある調査体験を提供する仕組みは以下の通りです。

機能 #1: 高度な推論

Google AIモードはGemini 2.5 Proの力を活用し、論理的な進捗と文脈理解を必要とする複雑な複合クエリを処理します。単純な検索結果をはるかに超えた推論タスク、数学的問題、財務分析、コードクエリなどを想定してください。

Perplexityで使用したのと同じプロンプトを使ってみましょう：「コンテキスト強化型プロンプトと指示型プロンプトの違いを教えてください。」

AIモードは比較テーブルとプロンプトの例を提供します。さらに詳細な質問に対しては、情報の出所へのリンク付きで要約も提示します。

もう一つの際立った点はフォーラムで、このトピックに関する技術的な議論を探索できます。

機能 #2: マルチモデル入力

検索はテキスト、音声、画像から開始可能。AIモードの履歴から中断した箇所を再開することもできます。

例：DIYプロジェクトに取り組んでいる場合、カメラを壊れた蛇口に向けて「この水漏れをどう直せばいい？」と尋ねることができます。AIは見たものを分析し、仕事中に修理プロセスをステップでガイドします。

ビュー内容について、追加質問や説明を求めることも可能です。AIは視覚的文脈と会話履歴の両方を理解します。

さらに、関連するウェブサイト、ビデオ、フォーラムへのリンクも提供し、より深い調査を可能にします。

機能 #3: エージェンティックAI

Googleのエージェント型AI機能により、システムは単なる情報提供にとどまらず、ユーザーに代わって現実世界のタスクを実行できるようになります.

イベントチケットの購入、レストランの予約、アポイントメントの予約といったプロセスを自動化でき、選択肢を調査し、Google Pay経由で完了します。その間もユーザーが常に制御を保持できます。

新機能「ビジネスコール」は、地元ビジネスに連絡して情報を収集し、回答を簡潔なAI要約にまとめます。これにより、ユーザーは複数の電話をかけたり複数のウェブサイトを訪問したりすることなく、サービスを比較できます。

ただし、この機能は米国在住のユーザーのみが利用可能で、AI ProおよびAI Ultraのサブスクライバーにはより高い利用リミットが適用されます。

Google AIモードの価格

Free 現在利用可能な地域では

Perplexity vs Google AIモード：機能比較

PerplexityとGoogle AI Modeはどちらも、従来の検索を会話型AIによる体験に置き換えます。

Perplexityは研究の深さと情報源の透明性を重視する専用AI検索プラットフォームとして機能する一方、Google AIモードは高度なAI機能を世界で最も利用されている検索エンジンに直接統合しています。

PerplexityとGoogle AIモードのコア機能における比較を詳しく見ていきましょう。

まずは簡単な概要をご紹介します：

項目* Perplexity Google AIモード* 主な焦点* 研究優先の/AI検索プラットフォーム /AI強化型従来型検索 引用スタイル 本文中の番号付き引用 テキスト内の番号付き引用；出典リンクは別途表示 AIモード* 複数の大規模言語モデル（GPT、Claude、Gemini） 主にGemini 2.5 Pro データソース リアルタイムのウェブクロール、学術情報源 Googleのインデックスデータベース + ライブウェブ 速度* 中程度（リアルタイムクロールによる） 高速（事前インデックス化されたデータを活用） 開発フェーズ* 成熟した、活発に進化を続ける 一部商業的/SEO的な影響あり

機能 #1: 研究の整理

Perplexity AIは、スペースと呼ばれる専用のコラボレーションhubを提供しており、チームは特定のプロジェクトやトピックを中心に、調査内容、スレッド（個別の検索会話）、ファイルを整理できます。

これらはコラボレーションを強化するために設計されたパーソナライズされたナレッジhubです。各スペース内で、カスタム指示や優先AIモデルを設定し、共同作業者を閲覧者または貢献者として招待できます。

Google AI ModeはCanvasを通じて複数セッションにまたがる情報を整理できます。Canvasのライブ固定ワークスペースは、調査中にメモや下書き、スニペットを保存するのに便利です。単一セッションや短期プロジェクトに最適ですが、深いプロジェクト構造化やチームワークフローとの連携には欠けます。

*Canvaはデスクトップブラウザでのみ利用可能で、一部の国でのみ提供されています。

🏆 勝者: Perplexity は共同作業 hub と柔軟な共有許可により、研究の整理において優れています。

機能 #2: 引用と出典の管理

引用機能に関してPerplexity AIとGoogle AIモードを比較すると、両者とも提供しているものの、いくつかの違いが見られます。

Perplexityは文単位の引用をインラインで提供します。Perplexityの回答における各主張や段落には、出典元の正確なページにリンクされている脚注タグが付与されます。

ディープリサーチモードでは、数十のソースから情報を収集し相互検証を行い、レポートの末尾にすべてのリンクを記載します。

情報の出所を証明する必要がある場合、Perplexityは問題なく仕事を行います。

Google AIモードも出典リンクを表示しますが、回答の下部に配置されます。文単位の出典明示は提供していません。

簡単な概要把握には適していますが、直接的な証拠の追跡や文書化された出所証明が必要なワークフローには理想的ではありません。

🏆 勝者: Perplexity は情報源の透明性と引用明瞭性において高いポジションを保っています。

機能 #3: 統合性とエコシステム

PerplexityはAPIやブラウザ拡張機能による連携を提供しますが、主にスタンドアロンの研究プラットフォームとして動作します。

Cometのリリースにより、Perplexityではビュー中のウェブページ内で直接タスクを実行できるようになりました。例えば、Redditの議論を要約したり、記事からデータを抽出したり、ページを離れることなく買い物リストを作成したりできます。

一方、Google AI ModeはGmail、Google Drive、Google Pay、YouTubeを含むGoogleエコシステムと統合されています。この深い統合により、調査の知見が既存のGoogle Workspaceに直接フローする統一された体験が実現します。

つまり、複雑な調査セッション中に複数のプラットフォームを切り替えたり、文脈を失ったりする必要はありません。

🏆勝者: Google AIモードはエコシステム統合で優位に立つ一方、PerplexityのCometはまだ実験段階が強く、このレベルでの競争には至っていない.

機能 #4: 検索手法

Perplexity AIは、大規模言語モデル（LLM）を用いてクエリのニュアンスを解釈し、多様なウェブソースを横断したリアルタイム検索を実行します。

検索と同時にインターネットをクロールし、事前にインデックスされたデータベースだけに依存せず、最新の検索結果を取得します。PerplexityはSEOスパムや広告ノイズを排除し、よりクリーンで偏りのない回答を提供します。

Google AIモードは、Googleの膨大な検索インデックスデータベースとナレッジグラフを基盤に仕事を行い、AIを活用して検索結果を要約し、マップ、画像、ショッピングなどのGoogleサービスとリンクされています。高速かつ極めて包括的ですが、回答には依然として多くの商業的影響が見られます。

🏆 勝者：公平な検索結果の価値を重んじるユーザーには、Perplexityがより優れた選択肢です。

Perplexity vs Google AI Mode on Reddit

議論をまとめるため、Redditで意見を募りました。特定のスレッドはありませんが、両ツールに関するユーザーの意見をご紹介します。

多くのユーザーは、Perplexityがニュース、イベント、一般的なウェブ検索に関して一貫して関連性が高く（信頼できる）回答を提供すると認めています。しかし、深い調査となると、その評価は控えめです：

Perplexity Proユーザーです。ディープ検索結果の品質には満足していません。常に検証のために再確認が必要です。

有料ユーザーであるPerplexity Pro利用者の評価も分析しました。あるユーザーによれば：

Perplexityは月額20ドルで多数のモデルを利用できるため価値があります。OpenAI、Anthropic、DeepSeek、Gemini Pro、Grokなど、有料で利用する価値のあるモデルのほとんどは個別に月額約20ドルです。多くの人は、PerplexityのSonarモデルからバックエンドモデルを変更できることを知らないようです。

PerplexityとGoogleの間では、ユーザーが主要な調査や複雑なクエリにおいてGoogleからPerplexityへの切り替えを開始しており、ローカルデータや連絡先情報の収集にのみGoogleを利用するようになっています。

ただしGoogle AIモードはまだ新しく、レビューも少ない。あるユーザーは、Geminiとの違いや、ChatGPTやPerplexityと同じ機能を提供するAIモードを利用する理由が不明確だと指摘している。

多くのクエリの情報源は本当にひどいものでした。広告だらけのブログばかりで、本当に気にかけている人やより深く調査する人は、Redditコミュニティにたどり着くでしょう。

ClickUpのミーティング―PerplexityとGoogle AIモードに代わる最良の選択肢

PerplexityとGoogle AI Modeは、いずれも包括的な検索機能でクエリへの回答を提供します。ただし、これらのツールはいずれも、より広範な仕事環境から切り離された状態で動作します。

彼らは調査結果についてチームと共同作業したり、進行中のプロジェクトに調査を統合したり、複雑なワークフロー全体で組織的な文脈を維持したりすることはできません。

日常仕事を支えるアプリ「ClickUp」がこの常識を変えます。調査や文書共同編集から目標設定、自動化まで、すべてをカスタマイズ可能な単一プラットフォームに統合します。

ClickUpが情報発見と実行のギャップを埋める仕組みは以下の通りです：

ClickUpのワンアップ #1：ClickUp Brain

ClickUp BrainはClickUpに統合されたネイティブAIであり、ユーザーの特定のワークフローパターンを理解できます。スタンドアロンの検索ツールでは実現できない、文脈に応じた仕事知能を提供します。

ClickUp Brainで複数のLLMを切り替え、タスクに最適なモデルを最適化

Brainの最大の強みの一つはマルチモデルアクセスです。単一のインターフェース内で、ChatGPT、Claude、Gemini（Google AIモードを支えるのと同じAI）を含む、最も高性能な大規模言語モデルを利用できます。

クエリの複雑さや必要なインサイトの種類に応じて、複数のAIツールを切り替える必要はもうありません。

しかしClickUp Brainの自律機能は、単なる質問応答をはるかに超えています。調査から実行までシームレスに移行し、AIが生成した洞察をプロジェクトに直接組み込みます。

プロジェクトに関連する質問をBrainに投げかけると、文脈に沿った回答が得られます

ClickUp Brainが検索機能を超えて価値を提供する方法は以下の通りです：

サステナブルファッションのトレンドを調査するコンテンツ作成者を例に考えてみましょう。Perplexityが優れた出典引用を提供し、Google AIモードが包括的な市場データを提供する一方で、ClickUp Brainはさらにステップを踏み、コンテンツカレンダーの作成、チームメンバーへの調査タスクの割り当て、編集ブリーフの生成を（プラットフォームを離れることなく）行います。

ClickUpのAIアシスタントが生産性を10倍向上させる仕組みについて詳しく知りたい方は、こちらのビデオをご覧ください。

🌟 特典：ClickUp Brain MAXは、音声入力によりBrainの文脈理解機能をさらに進化させました。プロンプトを入力する代わりに、話すだけでBrainが即座にテキスト起こしと理解を行います。ミーティング中、リサーチ通話中、移動中でも、つかの間の思考を逃さず記録できます。 一方、Brain MAXはあなたのクエリを、ClickUpの全タスク・ドキュメント・ホワイトボード・チャットスレッドにわたるリアルタイムの文脈検索にリンクされています。つまり、返される回答は汎用的なものではなく、実際の仕事のデータに基づいたものとなります。 自然な入力と接続されたコンテキストの組み合わせにより、Brain MAXは受動的な検索バーというより、能動的なチームメイトのように感じられます。ClickUp内で知識の収集と実行の間のギャップを埋める存在です。

ClickUpのワンアップ #2：ClickUp企業検索

ClickUp Enterprise Searchで、クエリに応じた文脈に沿った回答を取得

ClickUpの企業検索は、接続検索、ディープ検索、イントラネット検索を統合し、単一で強力な検索体験を提供します。

ウェブ、ClickUpワークスペース（タスク、ドキュメント、コメント、チャット、ミーティング）、および接続したサードパーティ製アプリケーション（Google Drive、Notion、Slack、Gmailなど）から結果を取得できます。

これにより、仕事環境においてPerplexityもGoogle AIモードも提供できない、高度に文脈に沿った実用的な結果が得られます。

この企業の検索ツールが複数の次元で価値を生み出す仕組みは以下の通りです：

クロスプラットフォーム対応*：ワークスペースや外部ツールをまたいでコンテンツを検索。異なる場所で同じ検索を繰り返す必要がありません

コンテキスト認識型検索*：作業中のプロジェクトに関連する結果を表示し、調査を直接アクションに接続できます

ディープリトリーバル*：通常の検索ツールでは見落とされる古いタスク、アーカイブされたファイル、過去の会話を掘り起こします

権限認識型結果*：アクセス権限のある情報のみを表示し、機密情報をセキュリティします

実用的なインサイト*：検索結果を受動的な情報消費ではなく、即時のワークフローアクションに変換します

ClickUpのAnswer Agentsはこの統合検索環境内で動作し、外部リサーチと社内ナレッジベースを組み合わせ、発見した情報をリアルタイムのワークストリームに自動接続します。

ClickUp企業検索の例はこちら*: 製品アップデートに向けた競合他社の動向調査を検討しましょう。ClickUpで1回の検索を行うだけで、以下の情報が明らかになります： チームのアーカイブ済み競合分析タスク

Google Drive内のオリジナル戦略ドキュメント

Slackからの関連ディスカッションスレッド

ウェブからの新しい業界記事 そこから、これらの知見を現在の製品ローンチプランに添付ファイルとして添付し、適切なチームメンバーにフォローアップタスクを割り当て、調査結果を実行タイムラインに即座に統合できます。

ClickUp One Up #3: ClickUpナレッジマネジメント

ClickUpナレッジマネジメントで、仕事に関連するあらゆる質問に即座に回答を得られます

ClickUpのナレッジマネジメントは、調査結果とプロジェクト文書が共存する検索可能な集中型ナレッジhubを構築します。チームが情報に基づいた意思決定を行うために必要なすべての情報が1か所に整理され、サポートする仕事と接続されます。

ClickUpナレッジマネジメントが役立つ方法：

自動知識生成: ClickUp BrainとAIアシスタントを活用し、プロジェクトデータや調査 ClickUp BrainとAIアシスタントを活用し、プロジェクトデータや調査 結果から直接wikiや プロセスガイド を作成

ドキュメントと仕事を接続：*リサーチレポートや戦略文書を、それらをサポートするタスクに直接リンクします

*情報ルーティングの自動化: 特定のトリガー発生時に関連するアクションを実行 するClickUp自動化 の設定が可能。例：プロセス変更時のSOP更新、新規完了研究要約の関係者への送信

ワークフロー向けAIアシスタントをサポート：* コーディング不要で、レポート作成、市場調査のまとめ、標準作業手順書（SOP）生成などのタスクに特化したカスタムAIエージェントを作成可能

バージョンの正確性を維持：バージョン管理機能とファイルへのセキュリティアクセスを提供

BrainがClickUpナレッジマネジメントとどのように連携するか、少し詳しく見てみましょう

💡 プロの秘訣：初めて取り組む場合、会社の知識をすべてまとめるのは圧倒的で時間がかかる作業です。ナレッジベースのテンプレートを活用すれば、詳細に埋もれることなく、調査結果を体系的に整理できます。

ClickUpで研究を実際の仕事につなげる

PerplexityとGoogle AIモードは、文脈理解と自然なフォローアップ機能により、従来の検索体験を再定義します。両ツールとも、適切な引用と推論能力を備え、ウェブ全体から情報を抽出することに優れています。しかし、優れた情報を見つけることは、戦いの半分に過ぎません。

また、それらの洞察を実際の仕事に転換する必要があります。ClickUpは、あらゆるLLMモデルでの調査、チームとの発見の共有、そして同じワークスペース内でのプロジェクト実行を可能にすることで、この課題を解決します。

その統合プラットフォームは仕事スプロールを解消し、発見と提供の間の摩擦を取り除きます。これにより、多くの研究が文書に閉じ込められたままになる問題を解決します。

今すぐ無料で登録し、研究プロジェクトを確かな結果に変えましょう。