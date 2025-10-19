一貫したブランディングのための無料Figmaブランドガイドラインテンプレート

クリエイティブなプロジェクトに携わったことがある方なら、ブランドガイドラインにまつわるあの静かな緊張感を経験したことがあるでしょう。気に入ったアイデアがあっても、色が合わなかったり、フォントがぴたりとはしなかったり。誰もが経験する感覚です。

しかしブランドガイドラインは、あなたの創造性を制限するためのものではありません。発信するすべてに、あなたらしさが感じられるようにするためのものです。

Figmaブランドガイドラインテンプレートは、顧客との接続を築くための有効な手段です。制約を感じさせることなく構造を提供し、一貫性を保ちつつも様々なアイデアや方向性を探求できるのです。

この記事では、Figmaで利用できる優れたブランドガイドラインテンプレートをいくつかご紹介し、独自のテンプレート作成をもっと楽しくするリソースもいくつか共有します。

優れたFigmaブランドガイドラインテンプレートとは？

2023年から2024年にかけ、Nvidiaは世界で最も急成長したブランドの一つとなり、時価総額1兆ドル企業へと成長を遂げました。しかし、世界で最も急成長したブランドの一つであることは、単なる売上やスプレッドシート上の番号の反映ではありません。それは、人々がそのブランドが体現するものにどれほど深く接続しているかという点にもかかっています。

そうした接続を意識してデザインする際、優れたFigmaブランドガイドラインテンプレートには以下の要素が求められます：

✅ ブランドの目的、価値、使命、ストーリーを定義し、すべてのデザインとメッセージングの指針とする

✅ ロゴのルール（スペース・サイズ・使用上の注意）を含め、歪みや誤用を防止

✅ HEX、RGB、CMYK価値で明確な色パレットを設定し、プラットフォームを跨いだ視覚的統一性を実現

✅ ヘッダー、小見出し、本文テキスト用のフォントを選択し、それぞれの使用方法とタイミングを説明します

✅ メッセージングを統一するためのトーン＆ボイスルールを追加。執筆者やデザイナーが誰であっても、一貫性を保ちます

ブランドガイドラインテンプレートの概要

FigmaとClickUpのブランドガイドラインテンプレート全製品の要約テーブルはこちら：

Free Figmaブランドガイドラインテンプレート

ブランドガイドを一から作成する時間がない方もいるでしょう。幸いなことに、創造的な自由を奪うことなく確かな出発点を提供してくれる、美しくデザインされた無料のFigmaテンプレートがいくつか存在します。

1. Design18thによるブランドガイドラインテンプレート

via Figma

Figmaブランドガイドラインテンプレートは、洗練された共同作業の基盤としてブランドプレイブック構築に最適です。ブランドのトーン・オブ・ボイス、価値、ビジュアルアイデンティティに合わせて調整可能。グループでの共同作業に理想的なFigmaでは、チームメンバーがリアルタイムでコメント・描画・デザインを行い、ワークスペースのアイデアをテンプレート草案にシームレスに反映できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ブランドの声、ロゴ、色、タイポグラフィ、ブランド適用方法など、鍵となるセクションを網羅しています。

落ち着いたミニマルなレイアウトで、読みやすく仕事しやすい仕様です

ロゴのサイズ設定、間隔調整、使用例を網羅し、迷いを解消します

簡単に更新できるよう設計されているため、あまり努力をかけずに自分用にカスタマイズできます

✨ こんな方に最適： シンプルで分かりやすい構成で、必要な要素をすべて網羅したテンプレートを求める小規模なチームやフリーランサー。

👀 豆知識：ティファニー＆カンパニーは、独自のパントンコードを持つほど特徴的な特別な青色を使用しています。同社はこの色を商標登録し、他社がジュエリー包装に使用できないようにしています。

2. Brand Base: Figmaによるブランドガイドラインテンプレート

via Figma

このブランドベーステンプレートを使えば、ブランド選択が実際のデザイン決定にどう接続するかを簡単に示せます。ロゴ、フォント、色ごとに別々のファイルを切り替える必要がなく、すべてが一箇所にまとまり、更新も簡単です。

Figma内で直接構築されているため、チームはブランドの一貫性を損なうことなくアイデアをテストし、ブランド資産を調整できます。これにより、新キャンペーン展開時の時間を大幅に節約できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

Figmaチームが作成し、実環境での使用を想定して構築されています

ストーリー、色、タイポグラフィといった基盤となるブランド要素を網羅しています

過度な装飾を排したモダンな印象を追求したデザイン

チームメンバーやクライアントとの共有・共同作業が簡単です

✨ 最適な対象：印刷物、ウェブ、ソーシャルメディアにシームレスに対応できる、常に更新されるブランドガイドを必要とするデザインリーダーやマーケティングチーム。

3. Figmaによるシンプルなブランドガイドラインテンプレート

via Figma

アメリカのビジネスマン、スコット・クックはかつてこう述べた。

ブランドとはもはや、私たちが消費者に伝えるものではなく、消費者同士が語り合うものとなった。

ブランドとはもはや、私たちが消費者に伝えるものではなく、消費者同士が語り合うものなのです。

この考え方は特に、人々が実際に信頼するブランドを構築しようとする際に重要です。そしてその信頼は、一貫性から始まります。

このテンプレートは余計な要素を排除し、中核要素を明確に提示することに集中できるように設計されています。プロセスを複雑化させることなくブランドを文書化するシンプルな方法を提供し、特に一人で仕事をして、迅速に更新できるツールが必要な場合に役立ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

実際のブランドガイドに基づいて構築されているため、実用的で簡単に従えます

色、ロゴ、タイポグラフィなど、必要不可欠な要素に焦点を当てています

素早い編集を想定した設計で、ご自身のコンテンツを簡単に組み込めます

✨ こんな方に最適：ポートフォリオ、ウェブサイト、ソーシャルチャネルで素早く編集・活用できるシンプルなガイドラインを求めるフリーランスや個人ブランド。

4. Figmaによるブランドガイドテンプレート

via Figma

ブランドの核となる要素は、すでにそこにあるものです。必要なのは、その核が息づき、時を経ても一貫性を保つための居場所です。

このFigmaのブランドガイドラインテンプレートは、既存の資産を整理し、当初目指したブランド像に沿っているかを確認する手助けをします。散在する資産を一元管理することで、新入社員や協力者、外部パートナーへのブランド説明が容易になります。

また、ブランドアイデンティティの不足点を発見し、ゼロから作り直すのではなく段階的に改善するための枠組みも提供します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

既存のロゴ、フォント、色を手間をかけずに簡単に組み込めます

小さな改良を促し、ブランドがチームと共に成長するよう支援します

統一性を保つことで、誰もがより迅速に、より自信を持って意思決定できるようになります

デザインとマーケティングの共有リファレンスとして最適です

✨ こんな方に最適：既存のブランド資産があり、それらを統一して管理するホームが必要な成長中のブランド。

5. Figmaによる無料ブランドガイドラインテンプレート

via Figma

すべてのブランドが最初から大規模なチームや洗練されたデザインシステムを備えているわけではありません。時には、明確な出発点が必要になることもあります。このブランドガイドライン無料テンプレートは、信頼性を感じさせる十分な構造と、独自にカスタマイズできる柔軟性を兼ね備えた、その出発点を提供します。

シンプルでありながら成長に合わせて拡張できるフレームワークとして機能するため、小規模から始め、ブランドの発展に合わせて詳細を追加できます。新規デザイナーや初めての起業家にとって、このグラフィックデザインテンプレートは、完璧なガイドラインをすぐに作成する必要性から解放しつつ、仕事の一貫性を保ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ロゴの使用方法、タイポグラフィ、色ガイドラインなど、基本事項を網羅しています。

わかりやすい説明付きで、混乱したり技術的に感じたりすることはありません

個人プロジェクトでも成長中のブランドでも、まるでホームのように居心地良く感じられる

複雑さではなく明確さを求める、現実的な人々のために作成されました

✨ こんな方に最適: スタートアップや初めての起業家。アイデンティティが形になるにつれて拡張できる、無料で初心者にも使いやすいブランドガイドが必要な方。

Figmaテンプレートのリミット

Figmaの関係者の方へ：念のため、リマインダー申し上げますが、貴社は明らかに誤った方向へ進んでいます。このまま続ければ、すぐに代替されるでしょう。

ある不満を抱えたユーザーがRedditでFigmaチームにこう訴えました。

確かに、無数のデザイナーが創造的な仕事に構造をもたらすのを支援してきたとはいえ、Figmaには深刻な課題がいくつか存在します。深く踏み込む前に、これらの点を念頭に置いておく価値があります。

以下に概要をまとめます：

一部のテンプレートは固定されすぎており、元の構造を超えて探求するのが困難です

クライアントや共同作業者と仕事を共有する際、有料席数に関するリミットが生じることがよくあります

オフライン編集は信頼性が低いため、遠隔地や地方のチームにとっては作業が困難になる可能性があります

サポートが遠く感じられる時がある、特にプレッシャー下で助けが必要な時には

テンプレートは地域のニーズを考慮して設計されていない場合があるため、チームは適応させるために余分な仕事を強いられることになります

代替となるFigmaブランドガイドラインテンプレート

よく言われるように、「意志あるところに道は開ける」。そして時として、その道はマーケターが頼りにするブランド管理ソフトウェア「ClickUp」へとつながるのです。

もしご紹介したテンプレートがデザインチームの創造性を制限すると感じられる場合、Figmaの代替ツールをいくつかご紹介します。

以下は、ブランドの成長に必要な明確さと一貫性を提供し、ブランドに成長のためのスペースを与えるとともに、不足を補うのに役立つ、厳選された10のClickUpブランドガイドラインテンプレートです。

1. ClickUp ブランドガイドラインテンプレート

多くの人は、見た目が印象的だからという理由だけでブランドを選ぶわけではありません。親しみやすく、明確で、信頼できると感じるからこそ選ぶのです。実際、 4人中3人 が、つながりを感じるブランドから購入したいと答えています。そのような接続は、一貫性から始まります。

ClickUpブランドガイドラインテンプレートは、ブランドのあらゆる要素を並べてまとめる柔軟なスペースを提供します。

共同作業用ホワイトボードとして設計されているため、ビジュアル、価値、メッセージングを一箇所にマップし、チーム全体がいつでもアクセスできるように保てます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

視覚的なホワイトボードレイアウトで全体像を把握し、

リアルタイムコラボレーションで全員が貢献し、連携を保ちましょう

カスタマイズ可能なセクションで、ブランドの個性に合わせてガイドを形作りましょう

ロゴからライティングガイドラインまで、すべての要素を共有スペースで保管・更新

✨ こんな方に最適：更新や共有が簡単で、ブランドの視覚的な拠点を落ち着いて構築したいチーム。

2. ClickUp ブランドスタイルガイド ドキュメントテンプレート

ブランド色やフォントを選ぶことは一つの手段です。それらをあらゆる場所で同じように表現させることは別の課題です。スタイルガイドは一貫性を保つ助けとなり、誰がデザインや文章を作成しても、ブランドがあなたらしさを保ち続けることを可能にします。

ClickUpブランドスタイルガイドドキュメントテンプレートは、チームがブランドアイデンティティを一元管理・維持するための即利用可能なClickUp Docです。ロゴ、タイポグラフィ、ブランド色、声の調子、使用例を網羅した専用セクションを備えています。新入社員の研修、フリーランサーへのブリーフィング、ステークホルダーとの調整など、あらゆる場面でブランド資産とメッセージに関する明確かつ実践的な情報源を提供します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

色、ロゴ、フォントの選択を1つの見つけやすいドキュメントにまとめておきましょう

誰もが同じビジュアル方向性を簡単に追えるようにしましょう

新入チームのメンバーが迷うことなく、すぐに業務に慣れるよう支援します

ウェブサイト、電子メール、印刷物において一貫した体験をサポートします

✨ 最適な用途: ロゴ、メッセージング、ビジュアルアイデンティティについてリアルタイムで調整するための共有スペースを必要とする、ブランドマーケティング、プロダクトマーケティング、デザイン、コミュニケーションチーム。

3. ClickUpブランドスタイルガイドテンプレート

一部のビジネスはデザイン仕事にかかわる年間1万ドル以上を費やしています。この番号は多くのことを物語っています。しかし同時に、ブランドの外観と印象を完璧に仕上げるのにどれほどの努力が注がれているかも示しているのです。

ClickUpブランドスタイルガイドテンプレートは、これらの努力を統合し一貫性を保つためのシンプルな場所を提供します。ClickUpでブランドルールを一元管理すれば、ライター、デザイナー、マーケターが常に同じプレイブックに基づいて仕事できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

色、フォント、画像を一つのわかりやすいガイドにまとめましょう

コピーライティングから広告デザインまで、チーム全員が同じ方向を向いて作業できるよう支援します。

あらゆるチャネルで、あなたのブランドを明確で信頼できるものにしてください

視覚要素がブランドの発展を妨げず、共に成長できるよう、整理整頓を心がけましょう

✨ こんな方に最適: あらゆるチャネルでデザイン、コピー、キャンペーン実行を統一するための信頼できるスタイルガイドを必要とするブランドマネージャー、クリエイティブディレクター、マーケティングチーム。

4. ClickUp ブランド管理テンプレート

製品ローンチ資料の作成を成功裏に完了したかと思えば、今度は誰かが最新のキャンペーン概要を要求してくる。その一方で、別のチームメンバーが2ヶ月前に使用を中止したロゴのバージョンを共有してきた。

ブランド管理とは、多くの要素を同時に管理することを意味します。ClickUpのブランド管理テンプレートは、キャンペーンプラン、アセット更新、チームコミュニケーションを一元管理し、キャンペーンの進捗追跡、メッセージの統一、全チームのブランドストーリーへの接続を可能にします。どの草案が最新版かを確認する手間を省き、キャンペーンの進捗追跡、メッセージの統一、全チームのブランドストーリーへの集中を可能にします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

✨ こんな方に最適：キャンペーンの調整、アセット管理、部門横断的なブランド統一性の維持を一元的に行う必要があるブランドマネージャー、マーケティング運用チーム、クリエイティブリーダー。

5. ClickUpブランドアイデンティティテンプレート

「ブランドアイデンティティには何が必要か？基本要素以外に。」これがRedditで投げかけられた質問でした。あるユーザーがシンプルでありながら核心を突いた回答を寄せました：「ロゴの前に、声の調子、ミッション、ビジョン、そして誰に向けて発信するかを決めること。その後、デザインをそれに従わせるのです。」

ClickUpのブランドアイデンティティテンプレートは、まさにそのやることを実現するために支援します。このテンプレートは、色やフォントに飛びつく前に、より深い部分について考えるためのスペースを与えてくれます。

最大の利点は、ビジュアルを超え、価値やブランドの声、長期的な目標を定義する手助けとなる点です。これにより、単なる装飾ではなく、本物のブランド体験を創出できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

✨ こんな方に最適：キャンペーン、チャネル、顧客接点全体で一貫したアイデンティティの形を形成したいマーケティングチームやコミュニケーションリーダー。

6. ClickUpブランドブックテンプレート

ブランドに関するすべてが完璧に調和している感覚をご存知ですか？その声、色、オンラインでの表現方法。それは単なる偶然ではありません。そのような明快さは、通常、確固たる基盤があるからこそ生まれるものです。ブランドブックは、そのような基盤を構築するのに役立ちます。

ClickUpブランドブックテンプレートは、戦略・ビジュアル・ストーリーテリングが共存する実用的なワークスペースへとその構想を具現化します。静的なPDFとして扱うのではなく、このブランド戦略テンプレートは、ブランドの成長に合わせて更新・共有・拡張可能な動的なガイドとなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

シンプルなタスクリストやボードで思考とアセットを整理しましょう

ロゴ、フォント、色、画像を、見つけやすく、簡単に参照できる形でレイアウトしましょう。

キャンペーン構築や既存コンテンツの更新を進めながら進捗を追跡しましょう

チーム全員が、ブランドの本質的な「感覚」を共有できるようにします

✨ 最適な対象: メッセージング、キャンペーン、デザイン決定を導くための、中心的な進化するブランドブックを必要とするマーケティングチーム、コンテンツストラテジスト、クリエイティブディレクター。

7. ClickUp リブランディングテンプレート

ダンキンの社名から「ドーナツ」が消えた時、それは単なるロゴ変更以上の意味を持ちました。それは彼らがどう存在したいかという姿勢の静かな転換だったのです。ダンキンは同じ色調と雰囲気を維持しつつ、顧客が最も重視する価値に明確に焦点を当てました。こうしたリブランディングには、新しい書体だけでなく、細やかな配慮が求められるのです。

リブランディングは単純ではありません。本質的な部分を失わずに前進しようとしているのです。ClickUpリブランディングテンプレートは、焦ることなくそれを実現する方法を提供します。

このブランディングテンプレートは、戦略・デザイン・コミュニケーションが常に同期する体系的なプランを構築します。タイムライン、タスクの所有権、フィードバックスペースを備えることで、プロセスは混沌ではなく意図的なものとなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

各ステップを追跡し、完了事項と次のタスクを常に把握できるようにします

役割を明確に割り当て、誰が何をやることになっているのか推測する必要がないようにする

締め切りだけでなく、チームに合ったタイムラインを設計しましょう

ブランドの外観と印象を徐々に再構築しながら、関係者全員の接続を保ちましょう

✨ 最適な対象：タイムライン、役割分担、キャンペーン展開の明確な構造を必要とする、リブランディングを主導するマーケティングディレクター、ブランドマネージャー、クリエイティブオペレーションチームのリード。

8. ClickUp ロゴスタイルガイドテンプレート

ロゴはウェブ上で様々な場所へ広がります。ウェブサイトやプレゼンテーション、コーヒーカップに表示され、時には予想外の場所にも現れます。ロゴスタイルガイドは、ロゴがどこに表示されても、あなたのブランドらしさを保つための指針となります。

ClickUpのロゴスタイルガイドテンプレートは、これらの境界線を慎重に設定するための明確な場所を提供します。ブランドのスタイルガイド作成方法を学ぶのに最適な出発点です。まず、使用ルールを定義し、バリエーションを文書化し、指示を共有することで、パートナー、ベンダー、チームメイトがロゴを誤用するのを防ぎます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

ロゴの各バージョンをいつ、どのように使用するかを定義する

色価値、サイズリミット、間隔などの重要な詳細にメモしてください

パートナーとガイドラインを共有し、全員が同じページを保ちましょう

毎回確認し直す必要なく、一貫性を保ちましょう

✨ こんな方に最適: ロゴの使用方法を文書化し、パートナー、ベンダー、社内チームが一貫して適用することを保証する必要があるグラフィックデザイナー、ブランドマネージャー、クリエイティブエージェンシー。

9. ClickUpプロジェクトスタイルガイドテンプレート

あなたがウェブサイトのヘッダーを更新すると、別の誰かがソーシャル投稿のフォントを微調整します。さらに第三者が全く異なる色を使ったスライドデッキを共有します。気づけば、全体に違和感が生じ始めるのです。

ClickUpのプロジェクトスタイルガイドテンプレートは、全員が参照し、同じ基準に基づいて構築していることを確認できる共有ガイドを提供します。

このテンプレートは、フォント、色、レイアウトといった主要なビジュアル要素をすべて一箇所にまとめて参照できるようにするため、あらゆる成果物が同じストーリーの一部であるかのように感じられます。事後の不整合修正ではなく、チームは最初から明確な方向性を持ってデザインできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

すべてのブランドビジュアルを1つの共有ドキュメントで整理

プラットフォームを問わず、フォント、色、レイアウトを統一しましょう

デザイン要件を明確に伝えることで、やりとりを減らしましょう

チームが統一感があり、ブランドに即した仕事制作をサポートしましょう

✨ こんな方に最適：キャンペーン、製品、チャネルをまたいだビジュアルの統一性を保つための、わかりやすい参照資料が必要なコンテンツ作成者、プロダクトデザインチーム、マーケティング部門。

💡 プロの秘訣: ロゴ、色、タイポグラフィの統一情報源としてClickUpのブランドアセット機能を活用しましょう。ドキュメントやホワイトボードに簡単にリンクされているか、または主要要素を埋め込んだりできるため、チームが「どのバージョンのロゴを使うべきか」「紫の正しい色合いは何か」と迷うことがなくなります。

10. ClickUpブランド立ち上げテンプレート

Redditで話題になっている投稿があります：スタートアップアドバイザーが、初期のアイデアから数百万ドル規模の売却に至るまでブランドを成長させる支援をした経験を共有しています。彼の最も洞察に富んだ提案の一つは何でしょうか？完璧を待たないでください。まずは製品を世に出し、顧客と対話し、バージョン1から構築していくことです。

ClickUpのブランド立ち上げテンプレートは、アイデアを頭の中から取り出し、実際に実行可能なプランへと変換します。必要なやることのリストを作成し、担当者を割り当て、立ち上げの各段階をチームを優しく導くためのスペースを提供します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

ローンチに向けた明確で管理しやすいタイムラインを設定しましょう

複雑にしすぎずに、重要なことを追跡する

頻繁な確認作業なしでチームを同期させ続けましょう

一歩（ステップ）ずつ、あなたのブランドを形にしていきましょう

✨ こんな方に最適: 細部にこだわらず、力強くスタートを切りたい起業家やブランド構築者。

11. ClickUpブランディングテンプレート

ブランディングは必ずしも、何年も前の壮大なビジョンから始まるわけではありません。時には、チームメイトからのシンプルな質問から始まることもあります：「どのバージョンのロゴを使えばいいですか？」

ブランドが数多くのフォルダに分散し、会話の場が不足していることに気づく瞬間が往々にして訪れます。ClickUpブランディングテンプレートは、チームの共有スペースとして、ブランドの見た目・音・雰囲気を定義する場を提供します。

タイポグラフィから声の調子まで、社内外の誰もが実際に理解し活用できるものづくりを支援します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

ブランドの声、色、デザインルールを設定しましょう

すべての資産を、誰もが簡単に見つけられる場所に保管しましょう

チームとメッセージが拡大する中でも一貫性を保ちましょう

✨ こんなチームに最適: 初期フェーズのマーケティングチーム、デザインリーダー、クロスファンクショナルチーム。ブランド資産、トーン・オブ・ボイス、ガイドラインを一元管理できる、アクセスしやすいhubが必要なチームに最適です。

ClickUpで全ての行動を「ブランドに即した」ものに

あらゆる強力なブランドの核心には、親しみやすさがあります——しっくりくる色、あなたらしさを感じさせる声、チームが迷うことなく自然に馴染めるリズム。

Figmaは素晴らしい出発点を提供します。しかし、人、プロジェクト、プラットフォームを横断してすべてを接続させるとなると、ClickUpが静かにステップを踏み、サポートします。

単なるテンプレートではありません。ブランドが成長し、自らの本質を保ち続けられるホームを提供することなのです。

