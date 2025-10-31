整理整頓に役立つトップ12のNotion求人応募トラッカーテンプレート

現代の就職活動はsprintというより、むしろマラソンのようなものです。数多くの応募書類作成、フォローアップ、面接準備といったタスクが積み重なる中、自分の状況を把握し続けるのは容易ではありません。

求職者が1つの内定を獲得するには、平均21通の入念に作成された応募書類が必要だという事実をご存知ですか？このデータが示すのは明白です：求職活動のすべてのステップを追跡することは、賢明であるだけでなく、不可欠なのです。

応募ステータスの記録からフォローアッププラン、今後の面接準備まで、Notionの応募管理テンプレートが求職プロセスを体系化します。

おまけとして、ClickUpのテンプレートも共有します。利用可能な中から最適なものを選べるように。さあ、追跡を始めましょうか？

優れたNotion求人応募管理テンプレートの条件とは？

適切な求人トラッカーテンプレートを選ぶことは、整然とした求職活動と完全な混乱の分かれ目となります。そして、世の中にある全てのテンプレートが現代的な求職活動の浮き沈みを処理できるように作られているわけではありません。そこで、Notionの求人応募トラッカーテンプレートを選ぶ前に確認すべきポイントをご紹介します：👇

明確なステータス追跡： 各応募の進捗状況を明確に把握できるテンプレートを選びましょう——「応募済み」「面接予定」「内定受領」、あるいは「連絡なし」（経験ある方、多いですよね 😅）まで。

カスタマイズ可能なフィールド： 企業サイズ、紹介元、希望給与などのフィールドを追加・編集できるテンプレートを選び、ニーズに合わせて調整しましょう。

面接とフォローアップのリマインダー： 採用担当者からのフォローアップ、面接日程、次のステップを記録するスペースをテンプレートに必ず設け、機会を逃さないようにしましょう。

企業と役割の詳細：職務内容、企業メモ、 求人情報やLinkedInプロフィール などのリンクを保存できるテンプレートを選びましょう

メモと考察： テンプレートトラッカーには「チーム文化が気に入った」「給与範囲に疑問がある」といった簡単なメモを書き留められるようにしましょう。これにより後でオファーを比較し、より賢明な判断を下すことができます。

エクスポートと共有オプション：メンターやキャリアコーチ、友人とも簡単に共有できるトラッカーテンプレートを探しましょう

トップクラスの応募管理テンプレート一覧

NotionとClickUpの応募状況管理テンプレートの要約テーブルはこちら：

12種類のFreeNotion求人応募管理テンプレート

リストに入る前に、簡単なお知らせです：下記の各テンプレートは無料のNotionオプションで、求職活動中の整理整頓に最適です。

これらのNotionテンプレートを、各テンプレートの機能と併せて分かりやすく解説しました。あなたの求職活動に最適なテンプレートを選ぶお手伝いをします。

1. 学生向け求人トラッカーテンプレート

viaNotion

学生向け求人トラッカーテンプレートは、学生向けに設計されたNotionベースのキャリアダッシュボードです。求人やインターンシップへの応募状況を管理し、必要な書類を一箇所に保管し、キャリア関連リソースを集中管理することで、就職活動を整理整頓され、管理しやすい状態に保ちます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

視覚的なトラッカーで応募プロセスの全フェーズを追跡（応募済み、面接、内定、不採用）

履歴書、ポートフォリオ、LinkedInの投稿を一箇所にまとめて保管し、すべてがいつでもすぐに使える状態にしておきましょう。

過去の応募内容をアーカイブゾーンに貼り付けて確認し、学習して同じ過ちを繰り返さないようにしましょう

✅ こんな方に最適：授業と応募を両立させながら、ストレスなく整理整頓を無料で行いたい学生

2. 求人応募トラッカー（Notion AI対応）テンプレート

viaNotion

応募プロセスを簡素化するために設計されたこのNotion求人応募トラッカーは、Notion AIとの連携により、求職活動の全フェーズを1つの整理されたダッシュボードに集約します。各企業の役割を登録し、締切を監視し、メモを記録できます。

AIがフォローアップ電子メールの草案作成、応募書類の磨き上げ、タスク管理をサポート。手間や気を散らす要素を減らしつつ、これら全てを実現します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

ボード上で応募先をドラッグ＆ドロップするだけで、各応募の進捗状況が即座に確認できます

履歴書は簡単にアクセスできる場所にアップロードし、フォルダを探し回る手間を省きましょう

カレンダーで並べ替え・フィルタリングし、期日や面接タイムラインを追跡しましょう

✅ こんな方に最適：/AIを活用したサポートで整理整頓と応募プロセス加速を両立させたいプロフェッショナルや学生

3. 学生向け就職活動スターターキットテンプレート

viaNotion

Notion製 学生向け就職活動スターターキットは、キャリアをスタートさせる新卒者向けの完了するツールキットです。履歴書やポートフォリオ管理、応募状況の追跡、面接準備、タスクリストなど、体系的な就職活動に必要なすべてを網羅しています。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

各企業への応募ステータスを明確に表示するシンプルなトラッカーで進捗を管理しましょう

面接準備、ネットワーキング、フォローアップのためのチェックリストで、よりスマートに準備を進めましょう。

採用担当者のメモを記録し、スキルを強調し、キャリアの振り返りを専用セクションに書き留めましょう

✅ こんな方に最適：応募から面接まで、キャリアの全行程を管理できる効率的なワークスペースを求める学生や新卒者

4. 習慣トラッカーテンプレート

viaNotion

就職活動は継続が肝心です。Notion習慣トラッカーテンプレートを使えば、求職活動を中心とした日課を構築できます。決まった数の求人への応募、LinkedInの更新、面接問題の練習など、あらゆる習慣をシンプルなクリックして完了するフォーマットで記録・追跡可能です。

さらに、シンプルなチェックボックスと連続記録カウンターで自己管理を強化し、次の役割獲得に向けた進捗を追跡します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

毎日の応募数（例：1日2件）や週ごとの進捗（例：1人の採用担当者への連絡）など、求職活動の習慣を日次・週次で追跡しましょう。

目標に合わせて習慣カテゴリをカスタムしましょう。例えば、ネットワーキング、ポートフォリオ更新、面接準備などです。

週次または月次ビューで進捗パターンや不足点を簡単に把握

✅ こんな方に最適：勢いを失わずに、一貫性と規律を持って求職活動を続けたい方

5. プロフェッショナルな履歴書テンプレート

viaNotion

第一印象は重要です。履歴書は往々にして最初の印象を決めるものです。このNotion用プロフェッショナル履歴書テンプレートは、採用担当者のために整然とまとめられた、あなた自身のキャリアポートフォリオです。

この無料テンプレートは、経験・学歴・スキル・連絡先を整理された構造でまとめます。見やすさを保ちつつ、主要な実績を効果的にアピールできる設計です。ミニマルなデザインはプロフェッショナリズムと個性のバランスを適切に保ち、キャリアストーリーを明確かつインパクトある形で伝えます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

スキル、関連コース、重要な経験を専用のセクションで強調表示

応募する役割ごとにプロフィールがカスタマイズできるよう、デザインを素早く編集できます

スムーズなデジタル優先の応募を実現するNotionリンクを共有しましょう

✅ こんな方に最適：デジタルと印刷の両方のフォーマットでシームレスに仕事をする、洗練された更新しやすい履歴書を求めるプロフェッショナルや学生。

6. オンラインポートフォリオサイトテンプレート

viaNotion

Notionのオンラインポートフォリオサイトテンプレートは、経歴紹介、写真、プロジェクトギャラリー、職務経歴を掲載できる完了するスペースを備えた、あなた自身のウェブサイトとして機能します。

洗練されたデジタルプレゼンスを構築し、簡単に共有できると同時に、採用担当者や協力者があなたの強みを明確に把握し、仕事の閲覧や単一のリンクを通じて接続する手段を提供します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

履歴書よりもパーソナルな印象を与える「自己紹介」セクションを簡潔に作成しましょう

プロジェクトをギャラリー形式でアピール：・事例研究・デザイン作品・コードサンプル・執筆サンプル

採用担当者の連絡を容易にするため、事前に連絡先情報を共有しましょう

✅ こんな方に最適：クリエイティブプロフェッショナル、開発者、デザイナー、学生の方で、就職活動をサポートするプロフェッショナルなオンラインプレゼンスを構築したい方

7. 求人ボードテンプレート

viaNotion

求人情報を公開するのに、本格的なキャリアサイト構築は不要です。Notionの求人掲示板テンプレートを使えば、リアルタイムで求人情報を共有するシンプルな方法が実現します。役割をリスト化し、チームやステータスでタグ付けし、職務内容や締切などの詳細を追加できるため、候補者は余計な手間なく閲覧・応募が可能です。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

公開用の求人掲示板ページを作成し、他の人と簡単に共有できるようにしましょう

求人情報を投稿日、部署、ステータスでタグ付けし、素早く分類しましょう

求人情報をリアルタイムで編集し、常に最新の状態に保ちましょう

✅ こんな方に最適：本格的な採用サイトが不要で、求人やインターン募集を簡単に共有したい中小企業、スタートアップ、学生団体

⭐ プロの秘訣：ClickUp Brainで求人追跡をさらにスマートに。テンプレートを超え、ClickUp Brainはワークスペース全体でAIアシスタントとして機能し、コンテンツ生成、文脈の即時抽出を支援し、「仕事のための作業」にかかる時間を削減します。 世界最高峰の完了する仕事AIが、タスク・ドキュメント・チャット・優先度を接続。求職活動中に情報を探す手間を一切省きます。 ClickUp Brainでワークスペースから即座に回答を得る

8. Notionの面接パネルテンプレート

viaNotion

Notionの面接パネルテンプレートは、候補者を評価するための構造化された基準を提供することで、面接プロセスを効率化するように設計されています。面接をフェーズ、評価項目、担当面接官ごとに分類し、すべての候補者とのやり取りにおいて公平性と一貫性を確保します。

求職者にとって、このような評価基準を探ることは、企業が候補者をどのように評価するかを理解する貴重な手がかりとなり、明確な準備に役立ちます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

採用担当者による選考、技術面接、最終面接など、あらかじめ定義されたフェーズに沿って進めましょう。

スキル、動機、実務面、経験に関する属性チェックリストを活用し、評価の一貫性を保ちましょう

誰が何を尋ねるかを割り当て、候補者が同じ質問を二度受けないようにします

✅ こんな方に最適：構造化された面接プロセスの舞台裏を覗きたい採用担当者、採用マネージャー、求職者

9. 求人サイトから応募者までの追跡テンプレート

viaNotion

この求人サイトから応募者追跡テンプレートは、公開求人サイトと応募者追跡ダッシュボードを直接接続し、採用プロセスを最初から最後までスムーズにします。

企業は役割を掲載し、応募を受け付け、候補者の進捗を追跡できます。求職者にとっては、応募情報が採用担当者のワークフローにシームレスに連携されるため、フォローアップ漏れを防ぐことが可能です。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

応募ステータス（新規・審査中・面接中・内定）のリアルタイム更新を追跡

応募フォームをカスタムして、候補者情報を迅速かつ効率的に収集しましょう

採用担当者の集中管理ワークスペースで、役割・履歴書・面接を一元管理

✅ こんな方に最適：複数の役割を同時に管理したい企業・人事担当者、応募状況の追跡における透明性を価値としてみる求職者

10. AIレジュメ作成ツールテンプレート

viaNotion

Z世代の25％が既にAIボットで履歴書やカバーレターを作成していることから、求職者が差別化を図るスマートな方法を模索していることは明らかです。AI履歴書作成テンプレートはそのプロセスを容易にします。

学歴、職務経験、スキルなどの詳細情報を入力するだけで、AIがあなたの強みを強調し、ターゲットの役割に合わせたストーリーを構築した、洗練された業界対応の履歴書に自動で仕上げます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

履歴書の各セクション（オブジェクト、学歴、仕事経験、スキルなど）ごとにガイド付きプロンプトに従って作成できます。

採用担当者が簡単に目を通せる、清潔でプロフェッショナルなレイアウトに情報をフォーマットしましょう

テンプレートを様々な業界やキャリアレベルに合わせてカスタマイズできます

✅ こんな方に最適：応募用に素早く作成できるプロ仕様の履歴書を求める求職者、特に学生、キャリアチェンジを目指す方、または履歴書を刷新したいプロフェッショナル

11. AI求人説明文作成テンプレート

viaNotion

AI求人説明文作成テンプレートは、採用チームが数分で明確かつ役割に特化した求人説明文を生成するのに役立ちます。簡単な会社概要と役割詳細を入力するだけで、Notion AIが洗練された求人説明文を草案作成。これを修正して公開できます。複数の求人を同時に公開する際にも、言語の一貫性を保ち時間を節約します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

/AIでワンクリックで履歴書や求人説明書の草案を生成し、書き直し、内容の拡充、トーンの調整を即座に行い、さらに磨きをかけましょう。

フォーマットを保持したmarkdown対応出力で、キャリアページ、求人ボード、文書へシームレスにコピー＆貼り付け可能

組み込みのバージョン履歴機能で、いつでも編集内容をロールバックまたは比較できます

✅ こんな方に最適：高品質な求人要項を迅速に作成する必要があり、投稿全体で一貫した表現を望むスタートアップや小規模チーム

12. ケーススタディギャラリーテンプレート

viaNotion

仕事の成果をどう提示するかが、機会を逃すか目立つかの分かれ目になります。Notionケーススタディギャラリーテンプレートは、ケーススタディを明確かつインパクトある形で整理・提示するための専用スペースを提供します。プロジェクトの目標、戦略、成果、重要な学びを、ビジュアルやデータで裏付けながら強調できるため、あなたの実績が自ら語ります。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

問題解決プロセスを明確に示すことで、強い印象を残しましょう

画像、チャート、実際のデータでインタラクティブなポートフォリオを作成しましょう

応募時や面接時に素早くアクセスできるよう、単一のリンクで全てを簡単に共有できます

✅ こんな方に最適：詳細なプロジェクト実績と結果を提示し、応募書類の質を高めたいプロフェッショナル

Notionのリミット

Notionは柔軟で強力なツールですが、ユーザーからのフィードバックでは、特に作業量、チームサイズ、期待値によっては、いくつかの点で不足が生じる可能性があることが指摘されています。

以下はユーザーから報告されている代表的な課題です：

DIYセットアップには習得が難しい：高度なカスタム性ゆえに導入には多大な努力が必要。特に関係データベースやチームワークフローの設計時には顕著。

規模拡大に伴うパフォーマンス低下 ：大容量メディア、大規模データベース、多数のチームメンバーを抱えるワークスペースでは遅延が発生する可能性があります

オフラインアクセスはリミットあり ：オフライン編集は完全ではありません。安定したインターネット環境がないユーザーは同期の問題やページ読み込み不能に直面する可能性があります

AI機能は完全自律型ではありません ：Notion AIはコンテンツの精緻化・要約する・補助を支援しますが、完全な文書を一から生成することはできません。人間の入力を代替するのではなく、強化するものです。

サポートとバージョン管理は不安定な場合がある：一般的に有用ではあるものの、カスタマーサポートやバージョン履歴ツール（特にロールバックの追跡や重複ドキュメントの防止機能）は常に堅牢とは限らない

代替となるNotionテンプレート

求人応募の管理においては、Notionのプロジェクト管理機能が有効な選択肢です。しかし、ClickUpのようなプラットフォームは、求職活動中の整理整頓をより構造化され、カスタマイズ可能で、機能豊富な方法で実現します。その理由は？

世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる仕事アプリ・データ・ワークフローを統合。柔軟性・自動化機能・共有機能を備えたClickUpは、強力でありながらシンプルなテンプレートを提供し、ストレスなく求職活動を整理・推進します。さらにClickUpはあらゆる仕事のフォームを解消し、100%のコンテキストと人間とエージェントが協働する単一環境を実現します。

Notionの優れた代替ツールとなる、トップクラスのClickUp求人応募追跡テンプレートをご紹介します：

ClickUp 求人検索テンプレート

ClickUpの求職活動テンプレートは、応募書類・面接スケジュール・採用担当者連絡先を一元管理し、求職活動を効率化します。企業情報・希望給与の追跡から面接準備資料の作成まで、求職活動の核心要素を体系化。理想の役割獲得に集中できる環境を提供します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

企業名、役割、給与、福利厚生、メモを備えた一箇所で全ての応募状況を追跡。複数の求人情報を並べて比較しやすくします。

「応募済み」「電話面接」「対面面接」「最終決定」などの組み込みステータスタグで各面接フェーズを管理し、常に自身の進捗を把握できます。

Glassdoorの評価や福利厚生フィールドを追加して潜在的な雇用主を素早く評価し、より情報に基づいたキャリア選択を支援します

カバーレター、採用担当者連絡先、電子メールのスレッドを各求人エントリー内に直接保存し、重要な詳細を常に手元に確保しましょう

✅ こんな方に最適： 応募プロセス全体を一元管理できるシンプルで強力なシステムを求める求職者

2. ClickUp 高度な求人検索テンプレート

よりスマートな就職活動管理方法をお探しですか？ClickUpの高度な求人検索テンプレートは、複数の応募を扱うプロセスを簡素化し、明確でステップの手順を提供します。企業リストや面接情報など、すべての求人詳細を一箇所に集約することで、散らかったメモを心配する必要がなくなり、より良いキャリア形成に集中できます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：複数の応募を管理するプロフェッショナルで、求職活動戦略の全ステップを追跡できる、シンプルで視覚的、かつ信頼性の高いシステムを求める方

3. ClickUpキャリアパステンプレート

ClickUpキャリアパステンプレートは、各役割向けの体系的なロードマップを提供することで、成長計画の不確実性を解消します。キャリアチェンジを準備中なら、将来の目標をステップで計画し、具体的なマイルストーンに接続することが可能です。

動的なロードマップは、責任範囲や期待値が時間とともにどのように変化するかを可視化し、キャリアの成長を混乱させることなく透明性のあるものとして捉えやすくします。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：キャリアの進捗を可視化し、組織目標に沿った成長を計画したい人事チーム、マネージャー、個人

4. ClickUp 仕事提案テンプレート

仕事提案書の作成は、必ずしも負担に感じる必要はありません。ClickUpの仕事提案書テンプレートを使えば、あなたの資格、経験、提案内容をプロフェッショナルな方法で提示するための既成の構造が手に入ります。

詳細を入力し、セクションをカスタムするだけで、最高の自分をアピールすることに集中できます。ClickUpの共同編集機能を使えば、リアルタイムで編集しながら全てを整理整頓できます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

個人詳細、応募目的、実績を明確に区分けされたセクションで記録

学歴や職歴を、シンプルで編集可能なテーブル形式で追加しましょう

ClickUpのリアルタイム共同編集機能で、編集・共有・フィードバックを即座に受け取れます

提案書をClickUpワークスペース内に保存し、将来の使用に備えてアクセス可能にしておきましょう

✅ こんな方に最適： 時間を無駄にせず、構造化されたプロフェッショナルな方法で自己アピールし、潜在的な雇用主に印象を与えたい求職者

🎥 採用を勝ち取る提案書の書き方を学ぶには、こちらのビデオをご覧ください：

5. ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレート

ClickUpプロジェクトトラッカーテンプレートは、ストレスの多い就職活動を明確で体系的なプランに変えます。どこに応募したか、いつフォローアップすべきか、次にどの面接が控えているかといった不安を抱える代わりに、すべてを一箇所に整理できます。これは就職活動の本部と捉えてください。つまり、構造化され、信頼性が高く、次の内定に向けてより速く前進できるよう設計されています。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

RAGステータスフィールド（赤＝保留中、黄＝進行中、緑＝成功）で応募状況を追跡

リアルタイムで更新される進捗率バーで全体の進捗を把握

プロセスを「応募」「フォローアップ送信」「面接準備」などのサブタスクに分解しましょう

ClickUpでリマインダーと期日を設定し、面接や採用担当者からの返信を見逃さないようにしましょう

✅ こんな方に最適：応募状況・面接・結果を1つのダッシュボードで追跡できるスマートで整理されたダッシュボードを求める求職者

6. ClickUp CRMテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp CRMテンプレートで、採用担当者との連絡、フォローアップ、候補者とのやり取りをシームレスに管理しましょう。

ClickUp CRMテンプレートは、求人応募の追跡用にカスタマイズ可能です。「応募済み」「面接中」「内定受領」などのステータスで進捗を一目で可視化。企業名・役割・連絡先・締切を登録できる自動化機能とカスタムフィールドを内蔵し、求職活動の全ステップを管理する強力なツールです。 さらに、カレンダー、ボード、ドキュメントといったカスタマイズ可能なビューにより、各応募の状況を常に正確に把握できます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：応募状況の追跡、採用担当者とのやり取りの管理、あらゆるキャリアチャンスを整理整頓できるCRMスタイルのシステムを求める求職者

7. ClickUpタスクリストテンプレート

多数の応募書類を送付し、面接を受け、フォローアップを管理していると、すぐに手が回らなくなることがあります。ClickUpタスクリストテンプレートは、各ステップを実行可能なタスクに分解することで、すべてを管理しやすくします。未処理事項、進行中の事項、完了事項を簡単にマップできる方法を提供します。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：求職活動を手軽なチェックリストに変えたい求職者や学生。応募・面接・フォローアップを整理整頓し、無駄なく進捗を追跡できます

8. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

ClickUpの個人習慣トラッカーテンプレートは、単なる日常ルーティン管理ツールではありません。スマートな応募状況管理ツールとしても活用可能です。柔軟な構造により、送信した全応募先のリスト、返信状況の追跡、フォローアップ期限の設定が可能。就職活動中のモチベーション維持にも役立ちます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：応募プロセスに体系化・責任追跡・自動化を導入しつつ、複数の求人追跡によるストレスを軽減したい求職者

💡 ボーナス機能：ClickUp Brainは面接準備にも役立ちます。タスク・ドキュメント・メモから文脈を抽出し、即座に回答例・練習問題・回答案を提示。自信を持って面接に臨めます。 面接準備に/AIを活用する方法をお探しなら、これは画期的な解決策です。 ClickUp Brainのアドバイスで次の面接を成功させよう

9. ClickUp マイルストーントラッカーテンプレート

求職活動はすぐに混乱しがちです。ある役割は面接フェーズ、別の役割は人事部のフィードバック待ち、さらに別の役割にはフォローアップ電子メールが必要な状態になることもあります。ClickUpのマイルストーントラッカーテンプレートを使えば、履歴書の準備から面接が完了するまで、各ステップに明確なマイルストーンを設定できるだけでなく、タイムラインと進捗も管理できます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

ClickUpの進捗インジケーターを活用すれば、各応募フェーズにおける進捗状況を正確に把握でき、迷うことなく進められます。

所有権フィールドを設定し、各ステップが自身の責任範囲か、採用担当者からのフィードバック待ち状態かを追跡しましょう。

企業名・役割・採用プロセスフェーズごとにラベルを分類するマイルストーンタグを追加し、迅速なフィルタリングと追跡を実現

✅ こんな方に最適：進捗をマイルストーンで可視化したい求職者。応募・面接・締切のそれぞれが、内定獲得へのステップに感じられるように。

10. ClickUp フォローアップ電子メールテンプレート

ClickUpフォローアップ電子メールテンプレートは、求職活動のパーソナルアシスタントのような存在です。多数の採用担当者とのやり取りにおいて、カスタムフォローアップ文案の作成を支援します。ClickUpが面倒なやることを引き受けることで、あなたは面接を成功させ、夢の仕事のオファーを獲得することに集中できます。

このテンプレートでは、以下のことも可能です：

✅ こんな方に最適：明確でストレスフリーなシステムで応募後のフォローアップを管理したい求職者、転職希望者、プロフェッショナル

ClickUpで就職活動をもっと簡単に

理想の役割を得るには努力が必要ですが、適切なツールがあれば主導権を握れます。Notionテンプレートは良い出発点ですが、ClickUpは高度なビュー、カスタムフィールド、組み込みワークフローで応募追跡を次のレベルへ引き上げます。

ClickUpを使えば、応募書類、面接、履歴書、フォローアップなど、すべてを一つの明確なシステムで管理できます。

ClickUpのテンプレートは、初心者にも柔軟に対応し、経験豊富な求職者にも十分な機能を提供します。必要な構造で整理整頓を維持しつつ、自分好みにカスタムすることも可能です。

スムーズで効率的な方法で集中力を維持し、整理整頓したいなら、ClickUpが次の役割を得るための全ステップをガイドします。

今すぐClickUpに登録しましょう！