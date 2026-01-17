従業員研修向け最高のAIフィードバックソフトウェア

多くの従業員研修プログラムは一方通行です。あなたがコンテンツを提供し、従業員がモジュールを完了する…それだけなのです。

疑問が残ります：本当に効果があったのか？誰かが何か有用なことを学んだのか？

従来の研修フィードバック（修了時アンケートや汎用クイズなど）は、単なる形式的な確認に過ぎません。誰が苦戦しているのか、その理由、そしてやることといった本質的な情報は得られません。成長を導けるはずの場面で、手探りの状態に陥っているのです。

AIフィードバックソフトウェアが、あなたのゲームを変えるでしょう。

単なる進捗管理にとどまらず、チームの学習スタイルを「聴き取り」「適応」「応答」することで、研修を双方向の会話へと変革します。その結果？ 従業員はサポートされていると感じ、スキルが定着し、研修は測定可能なROIを生み出します。

AIによる個別学習では、従来の方法と比べて知識定着率が42%向上するのも当然です。本ブログでは、従業員研修に最適なAIフィードバックソフトウェアをご紹介します。

従業員研修向けAIフィードバックソフトウェアのベストセレクション

ツールを探る前に、まずAIフィードバックソフトウェアの基礎知識を簡単に解説しましょう。

ツール 主な機能 最適： *価格 ClickUp • AIによるフィードバック生成と要約• 自動化されたフィードバック依頼• 研修ROI（投資対効果）ダッシュボード AI駆動型フィードバック、研修運用、実践的インサイトを単一プラットフォームで統合 Free Foreverプラン；企業向けカスタマイズ対応 Leapsome • 評価と目標管理のためのAIコパイロット• アンケート感情分析• スマートなOKR提案 成長と業績を連動させる企業 カスタム価格設定 Effy AI • AIによるレビューフォームと要約• Slackフィードバック収集• 感情分析インサイト 迅速かつ軽量なレビューを必要とする中小企業 Freeプランあり；有料プランは月額36ドルから Lattice • フィードバック用AIアシスタント• HR Q&A用AIエージェント• 人材分析ダッシュボード エンゲージメントと成長を管理する文化重視のチーム 有料プランは月額11ドル/席から 15Five • AI支援型レビュー• Kona AIコーチのナッジ機能• エンゲージメントスコアリング マネージャー中心の継続的パフォーマンス管理 有料プランはユーザーあたり月額4ドルから カルチャー・アンプ • AIコメント要約機能• 予測分析• スキルコーチによるマイクロラーニング エンゲージメントと成長を推進するチーム カスタム価格設定 Workday Learning • AIスキルクラウド• 学習促進のフロー支援• マネージャー向けインサイトhub Workday HCMを導入している企業 カスタム価格設定 Cornerstone OnDemand • AIスキルインテリジェンス• 労働力プラン• キャリアモビリティAI 労働力の俊敏性を必要とする企業 カスタム価格設定 Docebo • AIコース作成者ツール• AIバーチャルコーチ• スマートコンテンツ検索 学習コンテンツを拡大する企業 カスタム価格設定 BetterUp • 常時稼働型AIコーチ • 目標達成支援＆ロールプレイ • タレントダッシュボード コーチングとウェルビーイングに投資する企業 カスタム価格設定 Betterworks • AIによる目標設定＆フィードバック支援• Slack/Teams連携によるリマインダー機能• フィードバックの精度調整ツール OKRと業績管理を推進する企業 カスタム価格設定 Qualtrics XM EX • AI感情分析• マネージャーアシストインサイト• マルチチャネルリスニング 従業員体験に注力する企業 カスタム価格設定 Engagedly • マリッサAIアシスタント• AI駆動型目標設定＆IDP（個人開発計画）• ゲーム化された評価制度 パフォーマンスとエンゲージメントを融合させるチーム カスタム価格設定

従業員研修向けAIフィードバックソフトウェアとは？

AIフィードバックソフトウェアは、最も賢く、最も注意深いトレーニングアシスタントと考えてください。これは人工知能を活用し、従業員の学習方法を観察・分析・応答するスマートプラットフォームです。

従来の研修手法が修了率のみを測定するのとは異なり、AIフィードバックツールは理解度、エンゲージメント、そして真の成長に焦点を当てます。

学習者が教材とどのように関わるか、どこで一時停止や再視聴を行うか、どの質問に苦戦するか、そしてどの程度の速さで上達するかを追跡します。その後、そのデータを活用して、ソフトウェアは個別指導を提供し、次のステップを推奨し、さらにはトレーニングコンテンツをリアルタイムで調整します。

端的に言えば、静的な研修を、従業員とプログラム間の動的で双方向の会話へと変えるのです。

🏆 実社会で実証されたAIの勝利 ユニリーバの採用チームにとって、年間180万件もの応募書類を選別することは長年の忍耐力の試練だった。同社は履歴書に埋もれる代わりに、AI搭載ツールを導入。候補者はまず、推論力や適応力といった特性を明らかにするゲームのような簡易評価から選考を開始し、その後AIがトーン・語彙選択・表情を分析するビデオ面接へと進む。 📈その影響は変革的でした：採用にかかる時間が50,000時間以上削減され、年間コストは100万ポンド減少、採用における多様性は16%向上しました。最も顕著な変化は、候補者の完了率が50%から96%に急上昇したことでしょう。 この勢いを職場に活かすため、ユニリーバはUnabotを導入しました。これは多言語対応のチャットボットで、駐車場や給与計算など日常的な質問に回答し、新入社員が入社初日からサポートされていると感じられるようにしました。

トレーニング向けAIフィードバックソフトウェアの主なやること：

研修セッション中にリアルタイムの提案を提供

知識の不足が業務上の問題となる前に特定する

個人のペースや学習スタイルに基づいた学習経路をカスタマイズ

トレーナーや人材開発チーム向けに自動要約を生成

自然言語処理を活用し、会話形式のフィードバックを提供します

では、適切なAIフィードバックソフトウェアをどう選べばよいのでしょうか？さっそく見ていきましょう！

従業員研修向けAIフィードバックソフトウェアを選ぶ際のポイントとは？

適切なツールを選ぶには、学習を実際にサポートする機能を探すことが重要です。本当に重要なのは以下の点です：

リアルタイムフィードバック： 研修中にも、終了後だけでなく、その場で提案を提供できるのか？

パーソナライゼーション： 学習者一人ひとりのニーズに合わせて、コンテンツやペースを適応させますか？

スキルギャップ分析： 誰がどこで支援を必要としているかを正確に特定できるか？

統合の容易さ： 既存のLMSや人事ツールとスムーズに連携しますか？

実践的な知見： レポートはトレーナーや管理者にとって明確で有用なものですか？

単なる完了度を測るツールは避けましょう。成長を測るプラットフォームを選びましょう。

従業員研修向け最高のAIフィードバックソフトウェア

各プラットフォームの差別化要因——主要機能、最適な活用シーン、そしてAIを活用してより迅速・スマート・人間味のあるフィードバックを提供する仕組み——を詳細に解説します。

1. ClickUp（AIを活用したパフォーマンスフィードバックと研修分析に最適）

ClickUpで研修とフィードバックのあらゆる側面を一元管理し、従業員研修のあり方を再構築しましょう

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、タスク・文書・目標・コミュニケーションを単一の統合プラットフォームに集約することで、仕事の未来を再定義します。トレーニングとフィードバックのあらゆる側面を一元管理するチーム支援を実現します。

高度なAI機能とシームレスな自動化により、ClickUpは比類のないパフォーマンスフィードバックと実践的なトレーニングインサイトを提供します。

ClickUpがフィードバックと研修体験をどのように変革するか：

フィードバック生成・要約するためのAI

今すぐClickUp Brainをお試しください 業界最高峰のAIツールで研修を変革しましょう

プラットフォームのインテリジェントAIエンジン「ClickUp Brain」は、フィードバックの生成・要約・分析を容易にします。研修セッションのレビューでも同僚評価の収集でも、ClickUp Brainは即座に重要なポイントを引き出し、アクション項目を強調表示し、次のステップを提案することさえ可能です。

より深い洞察を求める組織向けに、スタンドアロンのデスクトップアプリ「ClickUp BrainGPT」は、複数ソースからのフィードバック統合や感情分析といった高度な機能を提供します。

ClickUp BrainGPTを使えば、研修後のアンケート、同僚評価、上司評価など複数のソースからフィードバックを自動収集し、実行可能な単一の要約に統合できます。組み込みの感情分析機能により、肯定的・中立的・否定的なフィードバックの傾向が可視化され、強みと改善点を一目で把握できます。 以下はClickUp BrainGPTが生成したサンプル出力です👇

ClickUp BrainGPTを使えば、研修後のアンケート、同僚評価、上司評価など複数のソースからフィードバックを自動収集し、実行可能な単一の要約に統合できます。組み込みの感情分析機能により、肯定的・中立的・否定的なフィードバックの傾向が可視化され、強みと改善点を一目で把握できます。

以下はClickUp BrainGPTが生成したサンプル出力です👇

BrainGPTに指示して、ワークスペース全体や接続されたアプリから瞬時にインサイトを抽出させましょう

このAIスーパーアプリは、お気に入りのアプリすべてと接続し、インテリジェントな自動化、リサーチ、コラボレーションをワークフロー全体にもたらします——ClickUpだけではありません。オールインワンのAI hubとして設計されており、使用するあらゆるプラットフォームでよりスマートに、より速く、より効率的に働くことを支援します。

ClickUp AIはワークフロー全体に知能をもたらし、あらゆる研修資料の生成も容易に支援します。その仕組みを見てみましょう。

集中管理された研修資料と共同編集のためのドキュメント

ClickUpドキュメントを従業員研修ワークフローに接続し、チームでアイデアを実行に移しましょう

ClickUp Docsは、すべての研修リソース、ガイド、標準業務手順書（SOP）の単一の情報源として機能します。リアルタイム共同編集により、チームがシームレスに資料を共同作成・更新できます。

ClickUpのAIフィールドを埋め込むことで、重要な情報の自動抽出や進捗追跡が可能になり、ドキュメントを動的で実用的なものにします。

AIを活用した研修向けタスク管理

ClickUpタスクで研修プログラムのあらゆる側面を割り当て、追跡し、自動化しましょう。

AIが仕事をスマートに。タスクの割り当てと優先順位付けの仕組みをビデオでご覧ください 👇

トレーニング終了後にフィードバック依頼のトリガーとなるエージェント型ワークフローを活用

ClickUp自動化により、フィードバックが後回しになることはありません。スーパーエージェントとClickUp Brainによって強化され、最適なタイミングでフィードバックを収集します。

スキルギャップ評価の実施、トレーニングセッションのプラン立案など、ClickUp Super Agentsで実現しましょう。

トレーニングセッション終了と同時に自動的にフィードバック依頼を送信し、進捗状況と不足点を特定。参加者へのリマインダー送信や、期限超過の回答に対するエスカレーションも可能です。この自動化されたアプローチにより、手動でのフォローアップなしで、タイムリーかつ体系的なフィードバックを保証します。

構造化されたフィードバック収集のためのカスタムフィールドとフォーム

カスタマイズ 可能なClickUpフォームとカスタムフィールドで、フィードバック収集が簡単になります。研修目標に合わせたフォームを設計し、定量的・定性的データを収集。回答を標準化して分析を容易にします。すべてのフィードバックはClickUp内で即座に整理され、レビューとアクションの準備が整います。

ClickUpフォームの条件付きロジックを活用してフィードバックを整理する

AIフィールドを活用し、フィードバックを正確に収集・分類・分析。感情分析の自動タグ付け、主要テーマの抽出、緊急問題のフラグ付けにより、生のフィードバックを即座に実用的な知見へ変換。全回答は瞬時に整理され、レビュー準備が整います。

フィードバックと研修進捗を可視化するダッシュボード

ClickUpダッシュボードでフィードバックと研修データを実用的な知見に変換。参加率、満足度スコア、スキル向上度などをリアルタイムで可視化。カスタマイズ可能なカードとレポートにより、傾向の特定、ROI測定、研修プログラムの効果実証が可能になります。

ClickUpダッシュボードを活用し、参加率、満足度スコア、スキル向上度などを可視化しましょう。

ClickUpダッシュボードは、すべてのフィードバックと研修データを一元管理します。ClickUpのAIカードを活用すれば、傾向の可視化、改善点の特定、参加率や満足度スコアのリアルタイム表示が可能です。これにより、管理者とトレーナーはプログラムの効果を容易に測定し、継続的な改善を実現できます。

ClickUpの主な機能

ClickUp AI Cards でフィードバックを瞬時に生成・要約・分析

AIエージェント によるフィードバック収集、タスク割り当て、フォローアップの自動化を実現

AI Fields でフォームやドキュメントから主要データを簡単に抽出し、感情をタグ付け

カスタマイズ可能なフォームとカスタムフィールド を活用し、参加者から体系化された標準的なフィードバックを収集

自動化 機能による自動リクエストとリマインダーで、タイムリーなフィードバックを確実に実施

Docs で研修資料を一元管理し、共同編集を実現

ダッシュボード＆AIカードでフィードバックの傾向、参加状況、研修進捗をリアルタイム可視化

ClickUpの制限事項

ClickUpの強力なAIツール、自動化機能、ダッシュボードのスイートは、一部のユーザーにとって習得に時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

ClickUpで採用活動、アドバイザー育成、クライアント基盤管理、紹介業務をカスタム構築できる点が気に入っています。資産運用アドバイス、採用、経理、オフィス管理など多様な機能に活用できるのが素晴らしいです。 また、スタッフが進捗を入力できるため、クライアントファイルの最新情報を把握でき、スタッフとの効果的なコミュニケーションが可能である点も評価しています。特にWhatsAppやZoomとの連携機能は素晴らしく、ノートPCでClickUpにログインしていなくてもメッセージを通じて情報を得られます。これにより、一日中デスクに縛られずに済む一方で、常に状況を把握できるのです。

ClickUpで採用活動、アドバイザー育成、クライアント基盤管理、紹介案件までカスタム構築できる点が気に入っています。資産運用アドバイス、採用、経理、オフィス管理など多様な機能に活用できるのが素晴らしいです。 また、スタッフが進捗を入力できるため、クライアントファイルの最新情報を把握でき、スタッフとの効果的なコミュニケーションが可能である点も評価しています。特にWhatsAppやZoomとの連携機能は素晴らしく、ノートPCでClickUpにログインしていなくてもメッセージで情報を得られます。これにより、一日中デスクに縛られずに状況を把握できるのです。

2. Leapsome（継続的学習パスと業績評価の統合に最適）

viaLeapsome

Leapsomeは、HRIS、業績評価、360度フィードバック、目標/OKR、エンゲージメントアンケート、学習、報酬を統合したAI搭載のモジュール式人材エンパワーメントプラットフォームです。組み込みのAIコパイロット「Leapy」は、スマートな提案、フィードバックのドラフト作成、インサイトの生成を通じてHR業務を高度化し、データから行動への転換を支援します。

エンゲージメントアンケートが埃をかぶる時代は終わり—Leapsome AIが感情を分析し、テーマを抽出し、数秒でアクションプランを作成。OKR設定でお困りですか？AIがチームの優先度に合わせた、意味のある整合性のある目標を提案。コンピテンシーフレームワーク構築も迅速で、AIがキャリアパスや役割定義を数分で構築します。

エンタープライズグレードのセキュリティ基準ですべてを保護し、柔軟なモジュール性を備えているため、チームは必要な時に必要な機能だけを採用できます。

Leapsomeの主な機能

モジュール式システム： 人事情報システム（HRIS）、評価、目標設定、フィードバック、学習、アンケート、報酬、1対1面談

AIを活用したレビューサポート： 過去のデータを要約し、表現を提案し、テーマを抽出します

アンケートインテリジェンス： チームの感情を分析し、次のステップを推奨し、アクションプランを構築します

スマートなOKR＆目標支援： AI提案により、整合性のあるインパクトのある目標を生成します

AIナレッジhub＆コンピテンシービルダー：文書を検索可能なサポートに変換し、キャリアパスを直感的に可視化します

Leapsomeのリミット

豊富な機能セットは小規模チームにとって圧倒的に感じられるかもしれません

高度な連携機能やワークフローのカスタム設定には、セットアップサポートが必要となる場合があります

Leapsomeの価格設定

カスタム価格設定

Leapsomeの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Leapsomeについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Leapsomeの導入により、シニアカスタマーサクセスマネージャーとしての役割をより戦略的に遂行できるようになりました。シナリオプランニングが明確化され、データに基づいた強力な提案が可能になり、顧客に対してより積極的なガイダンスを提供できるようになりました。 Leapsomeを活用することで、潜在的なリスクや結果を事前に予測でき、より確信を持った意思決定が可能になります。これによりステークホルダーとの信頼性の高いコンサルティング型対話も実現し、最終的には顧客成果の向上と強固な長期関係構築につながっています。

Leapsomeの導入により、シニアカスタマーサクセスマネージャーとしての役割をより戦略的に遂行できるようになりました。シナリオプランニングが明確化し、データに基づいた強力な提案が可能になったほか、顧客への先を見据えたガイダンス提供が実現しました。 Leapsomeを活用することで、潜在的なリスクや結果を事前に予測でき、より確信を持った意思決定が可能になります。これによりステークホルダーとの信頼性が高くコンサルティング的な議論が行え、最終的には顧客成果の向上と強固な長期関係構築につながっています。

3. Effy AI（中小企業向け、AIを最優先にした超高速パフォーマンス評価に最適）

viaEffy AI

Effy AIは、知性を犠牲にすることなくシンプルさを求める中小規模チーム向けに設計されたパフォーマンス管理ツールです。AIによる即時要約、自然言語フォーム生成、スマートインサイトを活用し、目標設定、評価、フィードバック、1対1面談を効率化します。

このAIツールは人工知能を活用し、最小限の入力でカスタムされた評価フォームを生成。フィードバックを要約し、複数のソースからのコメントを実用的なテーマに分類します。自動リマインダー、評価ステータスの追跡、洗練されたダッシュボードにより、追跡作業を軽減しながらサイクルを確実に管理します。

バックエンドでは機械学習が感情分析を支援し、貢献度の傾向を可視化、評価時間を短縮。インターフェースは洗練され直感的で、クリック操作より思考を重視するHRツールを求めるユーザー向けに設計されています。

Effy AIの主な機能

プロンプトを入力するだけで生成されるAIレビューフォームと要約

多角的フィードバック（上司・同僚・自己）とテーマ抽出機能

Slack連携によるシームレスなフィードバック収集

継続的なフィードバック、称賛、ミーティングメモ、1対1の追跡

ダッシュボードとステータス追跡機能で全サイクルの可視性を確保

Effy AIの制限事項

複雑なOKR追跡や評価を超えた深い分析には設計されていません

ユーザーからは、Effy AIをMicrosoft Teamsなどのプラットフォームと連携させる際に困難が生じると報告されています

Effy AIの価格

無料試用版

年間36ドルからご利用いただけます

Effy AIの評価とレビュー

G2: 4.9/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはEffy AIについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビュアーの共有 ：

レポート作成と分析機能は、不要な複雑さに圧倒されることなく、明確な洞察を提供します。

レポート作成と分析機能は、不要な複雑さに圧倒されることなく、明確な洞察を提供します。

4. Lattice（人事、業績評価、成長戦略におけるAI強化型人材戦略に最適）

viaLattice

Latticeは人事チームが書類作業を超え、高パフォーマンスな文化を構築できるよう支援する人材プラットフォームです。HRISを統合し、AIを活用した業績評価、エンゲージメントアンケート、報酬管理、キャリア成長支援、分析機能を提供します。

このツールはあらゆるステップでAIを組み込み、組織の人材管理と育成の方法を向上させます。

LatticeのAIアシスタントは、フィードバックとアンケート回答を統合し、業績評価資料を要約します。ユーザーがより効果的で公平なフィードバックを作成するのを支援し、個人および組織レベルの目標とデータに基づいて成長機会を特定します。

このエージェントは、ポリシーやマニュアル、イントラネットページなどの社内文書からも学習可能。従業員の質問に即時回答し、先を見越した人事コーチングを提供します。離脱の兆候を早期に検知し、管理者がデリケートな会話に備えられるよう支援。これにより組織は人事運営において、事後対応型から戦略的アプローチへの転換を実現します。

Latticeの主な機能

統合プラットフォーム ：人事情報システム（HRIS）、業績管理、エンゲージメント、目標設定、給与、キャリア開発ツールを1か所に集約

AIを活用したフィードバックとレビューサポート ：要約機能、表現の提案、成長に向けたアドバイスを提供

AIエージェント が従業員の質問に回答し、次のステップを提案し、見過ごされがちな傾向を指摘します

深い洞察 ：リスク、エンゲージメントの要因、定着率向上の機会を明らかにする人材分析ダッシュボードを含む

オンボーディングとワークフロー：スマート自動化による新入社員研修、業績サイクル、人事管理業務の効率化を実現

Latticeの制限事項

機能豊富なUIのため、人事部門以外のユーザーには初期導入支援が必要となる場合があります

カスタマイズオプションがリミットされていると感じるユーザーもいます

Latticeの価格

人材管理：月額11ドル/席から

Latticeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (2,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはLatticeについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの共有：

当社は多くのHRISシステムと連携していますが、多くは人事機能を備えた給与システム、あるいは給与機能を備えた財務システムであり、それぞれに強みがあります。私にとって最も優れている点は、まず第一に人事システムであることです。非常に人材中心の設計となっており、チームメンバーが1対1面談の進捗を追跡し、履歴を確認できるだけでなく、明確に定義されたキャリアパスを把握できる点が素晴らしいのです。

当社は多くのHRISシステムと連携していますが、多くは人事機能を備えた給与システム、あるいは給与機能を備えた財務システムであり、それぞれに強みがあります。私にとって最も優れている点は、まず第一に人事システムであることです。非常に人材中心の設計となっており、チームメンバーが1対1の面談を追跡し、履歴を確認できるだけでなく、明確に定義されたキャリアパスを把握できる点は素晴らしいです。

5. 15Five（AI強化型継続的パフォーマンス管理・フィードバック・管理職支援に最適）

via15Five

15Fiveは、継続的フィードバック、OKR、エンゲージメントアンケート、コーチングを統合した、マネージャー中心のパフォーマンス管理プラットフォームです。中核となるAI技術は、洞察に富んだ評価支援からパーソナライズされたコーチングの促しまでを可能にし、組織が業務管理から戦略的人材管理へ移行するのを支援します。

15Five AIを活用すれば、人事リーダーはパフォーマンスとエンゲージメントの傾向を把握し、最大の効果を発揮する領域を特定できます。管理職は、表現の提案、バイアスの軽減、フィードバックの要約を行うAI支援型レビューを利用できます。

オプションのアドオン「Kona AI Coach」は、ワークフロー内でリアルタイムの個別コーチングを提示。御社のデータで学習し、チームの状況に合わせて最適化されます。アンケートデータもよりスマートに：AIが導き出す洞察がテーマを浮き彫りにし、自由回答形式のフィードバックからターゲットとなるアクションを提案します。

15Fiveの主な機能

公平で効果的な評価作成を支援するAI支援型レビュー

Kona AI Coachは、リアルタイムのチームデータに基づいたオンデマンドのコーチング支援を提供します

予測的エンゲージメントスコアリングによる重点改善領域の特定

評価、コーチング、学習、アンケートを統合した統一された人材体験

分析主導型HR成果ダッシュボード：パフォーマンスと定着率の向上を実現

15Fiveの制限事項

インターフェースと機能の密度が、新規ユーザーには圧倒的に感じられる可能性があります

カスタマイズとサポートに関する懸念が一部のユーザーから指摘されました

15Fiveの価格設定

Engage: $4/ユーザー/月（年額課金）

Perform: $11/ユーザー/月（年額課金）

トータルプラットフォーム: $16/ユーザー/月（年額課金）

15Fiveの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,700件以上のレビュー)

Capterra: レビューは利用できません

15Fiveについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

15Fiveを週次チェックインに活用しています。ほとんどのチームが1対1機能を利用し、ハイファイブ機能は本当に楽しいです！年次エンゲージメントアンケート、ベストセルフレビュー、OKRも活用しています。これらはフィードバック収集とビジネス成果のサポートに非常に役立っています。

15Fiveを週次チェックインに活用しています。ほとんどのチームが1対1機能を利用し、ハイファイブ機能は本当に楽しいです！年次エンゲージメントアンケート、ベストセルフリビュー、OKRも活用しています。これらはフィードバック収集とビジネス成果のサポートに非常に役立っています。

6. Culture Amp（AIを活用した人材分析と継続的成長に最適）

viaCulture Amp

Culture Ampは、 AIと人的科学の知見を活用し、大規模なエンゲージメント向上、パフォーマンス向上、人材開発を推進する従業員体験プラットフォームです 。AI強化型アンケート、評価サイクル、OKR、キャリア開発、人材分析を単一のhubにマージします。

AIによるコメント要約機能は自由記述フィードバックからテーマを抽出。予測分析は重点改善領域を提示。人事分析ダッシュボードのアドオン機能ではシナリオプランニング・異常検知・処方箋型提言を提供し、HRリーダーがデータから成果を生み出すことを支援します。

Culture Ampは継続的な成長をサポートします：パルスアンケートでエンゲージメントの変化を可視化し、AI要約が洞察を加速。スキルコーチのマイクロラーニングが毎日少しずつ成長を促します。キャリアパスとパーソナライズされた開発プランは 、AIが提案する能力モデルによって強化されます 。

Culture Ampの主な機能

アンケートデータに基づくAIコメント要約とアクションプラン

シナリオプランニング、異常値検出、トレンド分析を伴う予測的ピープルアナリティクス

スキルコーチ、マイクロラーニングの促し、従業員の声アンケートを含む継続的な従業員育成

AI支援による能力開発とパーソナライズされた成長プランを統合したキャリアフレームワーク

セキュリティ対策、グローバルサポート、HRIS連携、Slack連携を備えた企業対応

Culture Ampの制限事項

新規参入チームにとって、レポート作成やセットアップは複雑に感じられる場合があります

エントリーレベルのパッケージではライブサポートが不足している場合があります

Culture Ampの価格設定

カスタム価格設定

Culture Ampの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Culture Ampについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

Culture Ampは目標設定と進捗管理が容易なツールであり、特に年末の業績評価に役立ちます。従業員と管理職がワンクリックで業績を追跡できる透明性が優れています。データが特定の階層内でのみ共有されるため、上司は私のデータのみ閲覧可能というデータセキュリティも高く評価しています。ユーザーフレンドリーで透明性が高く、データ安全性を確保。初期セットアップもスムーズでした。

Culture Ampは目標設定と進捗管理が容易なツールであり、特に年末の業績評価に役立ちます。従業員と管理職がワンクリックで業績を追跡できる透明性が優れています。データが特定の階層内でのみ共有されるため、上司は私のデータのみ閲覧可能というデータ保護機能も高く評価しています。ユーザーフレンドリーで透明性が高く、データ安全性を確保。初期セットアップもスムーズでした。

7. Workday Learning（統合型HRプラットフォーム内でのAI強化型企業学習に最適）

viaWorkday Learning

Workday Learningは、Workdayの統合型学習管理システムであり、同社の広範なHCMスイートに組み込まれています。AIを活用した洞察と自動化により企業学習を高度化し、状況に応じたコンテンツ提供、スキルギャップの可視化、精密なキャリア成長のガイダンスを実現します。

Workdayの全スイートにわたるAI戦略の中核には、Skills Cloudやその新興の生成AI機能といったAI駆動型ツールが位置づけられています。これらの機能により、AIによるスキル推奨、自動生成される成長プラン、そして各従業員の役割とキャリアパスに沿った状況に応じた学習提供が可能となります。

AI搭載の「マネージャーインサイトhub」は、強みと成長領域を迅速に要約し、透明性のあるフィードバック収集により信頼と明確さを構築します。

企業レベルのセキュリティとガバナンスを備えたWorkday Learningは、既存のHR基盤内で静的なコンテンツライブラリをダイナミックな開発エコシステムへと変革します。

Workday Learningの主な機能

Workday HCMスイートの一部として組み込まれた、業務フローに組み込まれた学習

スキルクラウドと生成AIによるAI駆動のスキル分析と学習提案

多次元フィードバックを基にしたAI生成の成長プラン要約

企業データに基づく状況認識型学習の促しとコンテンツ提案

Workday Learningの制限事項

学習に特化したUXは基本的な印象を与え、小規模チームにとってはセットアップが複雑に感じられる場合があります

複雑な研修モジュールやブランド化された研修モジュールを作成する際、ユーザーは外部オーサリングツールに依存することがあります。

Workday Learningの価格

カスタム価格設定

Workday Learningの評価とレビュー

G2: 4/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWorkday Learningについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの共有：

シンプルなユーザーインターフェース、プログラムや複数レッスンコース向けのガイド付き学習プロンプト、そしてビデオ編集ツール。

シンプルなユーザーインターフェース、プログラムや複数レッスンコース向けのガイド付き学習プロンプト、そしてビデオ編集ツール。

8. Cornerstone OnDemand（AIを活用した労働力の俊敏性と大規模な企業学習に最適）

viaCornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemandのGalaxyスイートは、AIを統合した包括的な人材管理プラットフォームです。Cornerstone Galaxyを通じて導入されたAI機能により、動的なスキル分析、パーソナライズされた学習提案、戦略的な人材プランを実現します。

テラバイト規模の人材データを分析し、内部のスキルギャップを特定、将来のニーズを予測、ターゲットを絞った開発機会を提案します。SkyHive買収と組み合わせることで、グローバル労働市場の知見を活用し、内部異動や人材配置の意思決定を支援します。

これにより、Cornerstoneは推測に頼ることなく、未来に対応できる人材を育成する強力なエンジンとなります。

Cornerstone OnDemandの主な機能

AI駆動のスキル分析によるギャップ診断と個別学習パス

キャリアモビリティ、役割適性、スキルアップのための生成AIによる推奨事項

企業データと労働市場動向に基づく人材プラン

企業規模の学習管理が人材開発ワークフローに組み込まれた状態

豊富な連携機能、コンプライアンス対応、多言語サポート、ガバナンス管理

Cornerstone OnDemandのリミット

ユーザーや管理者にとって複雑で重く感じられる場合があり、よりシンプルで機敏なツールが必要とされています

一部のユーザーからは、統合体験の悪さやモジュール間のデザインの一貫性欠如が報告されています

Cornerstone OnDemandの価格

カスタム価格設定

Cornerstone OnDemandの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (200件以上のレビュー)

Cornerstone OnDemandについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

データはセキュリティが厳重に確保されています。ユーザーが学習スキルを身につけるのに役立ちます。

データのセキュリティは厳重に確保されます。ユーザーが学習スキルを身につけるのに役立ちます。

9. ドーチェボ（AIを活用したコンテンツ作成と、拡張性のあるパーソナライズド学習体験に最適）

viaDocebo

DoceboはクラウドネイティブのAI搭載学習プラットフォームであり、LMSとLXPの機能を統合することで、企業のインテリジェントな拡張を実現します。コンテンツ作成やタグ付けからパーソナライズされた配信、学習者サポートに至るまで、学習ライフサイクル全体にAIを組み込み、手作業負荷を軽減しながら極めて関連性の高い体験を提供します。

AIクリエイターツールはレッスン作成を自動化し、体系化されたコース、評価、翻訳、さらにはリアルなAIビデオプレゼンターまで生成します。

さらに、DoceboのAI搭載検索機能（ハーモニーサーチを含む）は、音声認識とメタデータによるコンテンツのインデックス化により、より正確で直感的な発見を実現します。

AIバーチャルコーチが、実践的な学習のためのパーソナライズされたフィードバック付き、現実的なシナリオベースのシミュレーションを実現します。これらの機能により、コース作成の効率化、検索性の向上、没入型学習の提供を、すべて企業規模で実現します。

Doceboの主な機能

AI Creatorはコース設計、翻訳、評価、AIビデオプレゼンターを自動化します

ハーモニーサーチはAI駆動のインデックス機能により、コンテンツを直感的に検索・取得します

AIバーチャルコーチは、即時フィードバック付きのインタラクティブなシミュレーションを提供します

メタデータタグ付けとスキル割り当てを自動化し、コンテンツの整理を改善します

大規模なパーソナライズド学習提案と多言語サポート

Doceboの制限事項

Go. Learnモバイルアプリには特定のシステム要件と制約があり、アクセシビリティにリミットがかかる可能性があります

地域固有のセッションへの学習者の自動登録は困難であり、グローバルチーム全体で混乱を招く可能性があります

Doceboの価格

カスタム価格設定

Doceboの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (660件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはDoceboについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの共有：

設定が完了すると、Doceboは社内研修を本当に体系化され、分かりやすいものにします。私はソーシャルメディアのワークフロー管理と新入社員研修を担当していますが、全コースを一元管理できるこのプラットフォームは本当に助かっています。レイアウトは学習者が簡単に操作でき、今では「どこで見つければいいの？」という質問が大幅に減りました。プラットフォームの動作もスムーズで、研修の一貫性を保つ上で重要な要素です。

設定が完了すると、Doceboは社内研修を本当に体系化され、分かりやすいものにします。私はソーシャルメディアのワークフロー管理と新入社員研修を担当していますが、全コースを一元管理できるこのプラットフォームは本当に助かっています。レイアウトは学習者が簡単に操作でき、今では「どこで見つけるの？」という質問が大幅に減りました。プラットフォームの動作もスムーズで、研修の継続性を保つ上で重要なポイントです。

10. BetterUp（企業全体のウェルビーイング向上のための大規模AI強化コーチングに最適）

viaBetterUp

BetterUpは、AIと行動科学を基盤とした人間中心のコーチングプラットフォームであり、企業全体で人材開発を拡大します。

その主力AIコーチ「BetterUp Grow」は、役割固有の文脈、行動データ、企業価値に基づいたリアルタイムの個別サポートを常時提供します。数百万件のコーチングセッションで訓練された文脈に応じたガイドとして機能し、難しい会話のためのロールプレイ、目標達成の促し、仕事のフローの中で類を見ないアクセシビリティを実現します。

数十億のデータポイントから得られる洞察により、BetterUpは人材インテリジェンスと戦略的開発を支援します。組織は自信が高まっている領域や強化が必要な領域を可視化するダッシュボードを取得し、従業員は最も必要なタイミングでパーソナライズされた支援を受け取ります。

BetterUpの主な機能

常時稼働し、文脈を認識するAIコーチングが、各役割と個人に合わせて最適化されます

会話ロールプレイや目標達成の促しを含むリアルタイムガイダンス

集計・匿名化されたデータに基づく拡張可能な人材インテリジェンスダッシュボード

行動科学に基づく基盤が、信頼性が高く実践的な知見を提供します

企業規模向けに設計—グローバルブランドから信頼され、ハイブリッドワークに対応

BetterUpのリミット

AIコーチングはハイブリッド導入に依存しています——一部のユーザーは依然として人間のみのセッションを好みます

有望ではあるものの、コーチングの成果には依然として、より強力で一貫性のある効果測定が必要です。

BetterUpの料金体系

カスタム価格設定

BetterUpの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューはありません

実際のユーザーはBetterUpについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの共有：

コーチ陣のプロフェッショナリズムが特に気に入っています。専属コーチの指導を受けるほか、コミュニケーションスキルやフィードバックの与え方・受け方に関する特化型コーチングも活用しています。経験豊富なコーチと共に自己成長に取り組む時間は計り知れない価値があります。 自己内省に充てる時間を増やし、目標を明確化して集中力と優先順位付けを高めるよう促されました。各セッション終了時には、コーチがアクションプランの作成を支援してくれます。また、話し合ったトピックに関連するリソースをBetterUpポータル上で共有してくれます。

コーチ陣のプロフェッショナリズムが特に気に入っています。専属コーチの指導を受けるほか、コミュニケーションスキルやフィードバックの与え方・受け方に関する特化型コーチングも活用しています。経験豊富なコーチと共に自己成長に取り組む時間は計り知れない価値があります。 自己内省に充てる時間を増やし、目標を明確化して集中力と優先順位付けを高めるよう促されています。各セッション終了時には、コーチがアクションプランの作成を支援。さらにBetterUpポータル上で、議論したトピックに関連するリソースも共有してくれます。

11. Betterworks（企業規模でのAIを活用した目標整合と継続的パフォーマンス管理に最適）

viaBetterworks

Betterworksは、AIを活用した目標設定、フィードバック、分析をリアルタイムで提供し、企業のワークフローを近代化するパフォーマンス管理プラットフォームです。AI機能には目標作成支援、目標更新を促すスマートなリマインダー、戦略に沿った積極的なパフォーマンス会話を実現するインテリジェントなインサイトが含まれます。

Slack、Teams、Outlookなどの日常ツールに組み込むことで、Betterworksはパフォーマンス評価を埋もれさせず常に意識される状態を維持します。その調整インターフェースは柔軟性と明確さを提供し、人事リーダーが評価を標準化することを支援するとともに、プラットフォーム内コーチングコンテンツで管理者をサポートします。

生成AIは、より一貫性のあるバイアスを意識したフィードバックをサポートし、チーム間や評価プロセス全体での可視性を維持します。

Betterworksの主な機能

AI支援による目標設定と更新のためのインテリジェントリマインダー

ワークフローやメッセージングツールに組み込まれた継続的なフィードバックループ

柔軟な調整ツールとガイド付きマネージャーサポート

パフォーマンス調整のためのリアルタイムインサイトと分析

企業レベルのセキュリティ、多言語サポート、幅広い連携機能

Betterworksの制限事項

目的/目標機能は、完全な価値を引き出すまでに学習曲線が必要となる場合があります

Betterworksの価格設定

カスタム価格設定

Betterworksの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

12. Qualtrics XM Employee Experience（従業員の旅路全体におけるAIを活用した傾聴とスマートアクションに最適）

viaQualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experienceは、オンボーディングから離職までのあらゆる接点で従業員の声に耳を傾け、フィードバックを具体的な行動に変えるAI駆動型プラットフォームです。パルスアンケート、ライフサイクルリスニング、ウェルビーイング、DEI（多様性・公平性・包摂性）、ジャーニー分析を統合することで、継続的なリスニング、予測的インサイト、個別対応型介入を実現します。

AIエンジンが自動テキスト分析、感情検出、ナラティブ分析を駆動。匿名化処理と企業グレードのガバナンスにより、データプライバシーを保護しながら実現します。

Manager Assistはチーム単位のパーソナライズされたインサイトとアクションボードを提供し、Employee Experience Discoverはソーシャル・音声・デジタルなど複数チャネルからのフィードバックを集約。従業員の感情を包括的に可視化します。これにより受動的なフィードバックが能動的で人間中心の解決策へと転換され、大規模なエンゲージメント向上とパフォーマンス改善を実現します。

Qualtrics XM Employee Experienceの主な機能

オンボーディング、プロモーション、離職に至るまでの継続的なライフサイクルリスニング

AI搭載のマネージャーアシスト：ナラティブ要約とチームインサイトを提供

EX Discoverによる感情分析を伴うマルチチャネルリスニング

匿名化されたAI基盤による企業レベルのプライバシーとセキュリティ

Qualtrics XM for Employee Experience のリミット

一部の長期ユーザーからは、応答マッピングの不一致や期待外れのサポートといった問題が報告されています。

Qualtricsを含むオンラインアンケートツールは、意図せず特定の人口を排除する可能性があり、データの代表性に影響を与える

Qualtrics XM 従業員体験の価格

カスタム価格設定

Qualtrics XM 従業員体験の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: レビューはまだありません

従業員体験向けQualtrics XMについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

データ収集と分析による効果的なフィードバック獲得に非常に優れていると言えます。感情分析のリアルタイムインサイトへのアクセスは、データ駆動型の意思決定に極めて有用です。さらに、使いやすいインターフェースにより、チームが適切にモニタリングと実施を行える点も評価できます。結論として、従業員エンゲージメントの向上に寄与すると確信しています。

データ収集と分析による効果的なフィードバック獲得に非常に優れていると言えます。感情分析のリアルタイムインサイトへのアクセスは、データ駆動型の意思決定に極めて有用です。さらに、使いやすいインターフェースにより、チームが適切にモニタリングと実施を行える点も評価できます。結論として、従業員エンゲージメントの向上に寄与すると確信しています。

13. Engagedly（AIを活用した目標整合、エンゲージメント、人材育成に最適）

viaEngagedly

Engagedlyは、業績評価、目標設定、OKR、継続的フィードバック、学習、表彰、キャリア開発を統合した人材管理プラットフォームです。

中核となるのはMarissa AI。自律型AIアシスタントが人材ワークフローを自動化・高度化します：洞察に富んだフィードバックを自動作成、個別に最適化されたIG開発パスを設計、アンケートテーマを要約し、管理者がパフォーマンス管理を柔軟かつ有意義に維持する支援を行います。

この体験では、リアルタイムの承認、ゲーミフィケーションによるエンゲージメント、スマートなインサイトダッシュボードが融合。チームはAIによるパフォーマンス調整、目標進捗に連動したAI支援型学習提案、全員の連携を維持するインテリジェントリマインダーの恩恵を受けられます。

人材分析、カスタマイズ可能なワークフロー、モバイルファースト戦略を基盤に、Engagedlyは人材管理を能動的な体験へと変革します。

Engagedlyの主な機能

Marissa AIは、フィードバック、目標設定、IDP（個人開発計画）作成、アンケート要約を自動化します

ゲーミフィケーション、承認、階層化された可視性機能を備えたAIによる目標整合

感情分析とリアルタイムインサイトを活用した継続的なフィードバックとパルスチェックイン

AIが推奨する統合された学習パスとスキルの移動性

ダッシュボード、分析、メンタリング、モバイルエンゲージメントを備えた統合プラットフォーム

Engagedlyの制限事項

一部のユーザーは、組織固有のニーズにソフトウェアを深くカスタマイズしようとする際に制約があるとメンションしています

Engagedlyの価格設定

カスタム価格設定

Engagedlyの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはEngagedlyについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

Engagedlyソフトウェアは、目標設定、フィードバック、業績管理、360度評価を1つの使いやすいプラットフォームに統合した、現代の労働力管理のための強力なソリューションです。直感的なインターフェースにより、従業員と管理者は目標の作成・追跡、継続的なフィードバックの提供、進捗確認や1対1ミーティングの実施を容易に行えます。360度評価機能は従業員の業績を包括的に把握し、公平かつ正確な評価を保証します。

Engagedlyソフトウェアは、目標設定、フィードバック、業績管理、360度評価を1つの使いやすいプラットフォームに統合した、現代の労働力管理のための強力なソリューションです。直感的なインターフェースにより、従業員と管理者は目標の作成・追跡、継続的なフィードバックの提供、進捗確認や1対1ミーティングの実施を容易に行えます。360度評価機能は従業員の業績を包括的に把握し、公平かつ正確な評価を保証します。

従業員研修におけるAIフィードバックソフトウェアの主な利点

AIフィードバックソフトウェアは、従業員研修を形式的なチェックリスト作業から、魅力的で結果重視の体験へと変革します。学習内容が定着したかを確認するためにコース終了まで待つ代わりに、AIがリアルタイムで洞察を提供し、学習プロセスを個別化し、トレーナーに介入すべきポイントを明確に示します。

1. 定着率を高めるリアルタイムフィードバック

AIは研修後のアンケートを待たず、その場で指導します。学習者は即座にプロンプトや促し、修正を受け取り、概念をより早く理解し、より長く記憶できるようになります。

2. パーソナライズされた学習パス

従業員の学習スタイルは一人ひとり異なります。AIが行動・ペース・理解度を分析し、各学習者に最適な次のステップを提案。トレーニングを常に関連性高く、やる気を維持する個別最適化された道筋を創出します。

3. スキルギャップの早期発見

数か月後にパフォーマンスのギャップを発見する代わりに、AIが研修中に従業員が苦労している箇所を即座に特定します。トレーナーは的を絞ったサポートを迅速に提供でき、小さな問題が大きな障害に発展するのを防ぎます。

4. マネージャーと人事担当者向けの実践的インサイト

AI搭載ダッシュボードが生のフィードバックを明確な視覚的インサイトに変換。リーダーは傾向を把握し、投資対効果を追跡し、研修を直接的なパフォーマンス向上に結びつけられます。

5. 拡張性と継続的な改善

50名でも5,000名でも、AIが一貫性と公平性を保証。さらに学習を重ねることで、提案の精度向上、コンテンツの洗練化を実現し、トレーニングサイクルごとに進化を遂げます。

努力ではなく、賢くトレーニングする時が来ました

従業員研修は、静的で一方的なプロセスである必要はありません。

/AIフィードバックソフトウェアを活用すれば、学習を一人ひとりの従業員に適応するパーソナライズされた双方向体験へと変革できます。時代遅れのアンケートや画一的な評価に頼る代わりに、AIがリアルタイムの洞察、拡張可能なパーソナライゼーション、実践的なガイダンスをもたらし、研修を組織の真の成長ドライバーへと変えるのです。

継続的フィードバックツールからAI搭載コーチングまで、これらのプラットフォームは「フィードバックが賢くなるほど研修効果が高まる」ことを実証しています。その結果は？ 従業員のエンゲージメント向上、スキル習得の加速、そしてあらゆる学習施策における測定可能な投資対効果（ROI）です。

よくある質問（FAQ）

AIは画一的な評価ではなく、リアルタイムでパーソナライズされた洞察を提供します。知識のギャップを特定し、個別に最適化された学習パスを提案。従業員と管理者の双方に向けた明確なアクションアイテムとしてフィードバックを要約します。

AIはフィードバックプロセスを加速・拡大しますが、人間のトレーナーはAIが再現できない文脈理解、共感、メンタリングを提供します。AIの効率性と人間のコーチングを組み合わせることで、最良の結果が得られます。

AIはボディランゲージ、感情的な文脈、文化的ニュアンスといった微妙な要素を見逃す可能性があります。また、有意義な洞察を得るには高品質なデータが必要です。そのため多くの企業では、AIを人間の判断を補完する手段として活用し、置き換えるものではありません。

スキル向上度、研修修了率、従業員のパフォーマンス、エンゲージメントなどのメトリクスを追跡することで、AIは学習成果をビジネスKPIに紐付け、研修投資の価値を証明しやすくします。

大規模な分散型組織や急速に変化する業界で特に効果を発揮します。例えばテクノロジー、医療、金融、小売、製造業など。従業員の継続的なスキルアップが必要なあらゆる現場で、AIフィードバックは価値を付加します。

費用はプラットフォームや企業サイズによって異なります。小規模チーム向けの低価格エントリープランを提供するツールもあれば、エンタープライズ向けソリューションはカスタム見積もりが必要な場合もあります。多くのベンダーが無料試用版を提供しているため、導入前に実際に試すことが可能です。