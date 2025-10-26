よりスマートなスケジューリングと個人の生産性向上のための、マーティン /AI の 10 のベスト代替ツール

マーティン AI のようなツールは、直前のスケジュール変更からあなたを救います。しかし、一部のユーザーは、そのスケジューリングの提案が少し厳しすぎるため、実際の優先度に合わせて手動でイベントを調整せざるを得ないと感じています。

また、統合機能がリミットであるため、日常的に使用するすべてのツールと接続することが難しく、結局、複数の他のツールから情報を探し、タスクをリンクすることになり、仕事の広がりに貴重な時間を失ってしまうという意見もあります。

さて、代替ツールを探し、生産性向上ツールにおいて自分にとって本当に重要なことを考える時が来ました。より厳格なデータセキュリティ、直前の不測の事態を防ぐスマートな検証ステップ、スマートなタスク管理など、ユースケースに合ったツールを見つけることができるでしょう。

このブログでは、あなたの仕事の仕方に適応する、最高のマーティン /AI の代替ツールをご紹介します。🚀

マーティン /AI の代替ツールを選ぶ理由

マーティン AI /AIはそのシンプルさで高い評価を得ていますが、上級ユーザーが必要とするレベルには達していません。マーティン AI の代替ツールへの切り替えを検討すべき理由は次のとおりです。

複雑な自動化には制限あり： シンプルなやることリストや単純なタスクで最高のパフォーマンスを発揮しますが、多層的またはロジックの重いワークフローでは不十分な場合が多い

初期フェーズの印象： ユーザーは、この体験を、実用段階のツールというよりも、アルファ版や初期ベータバージョンに近いと表現しています。

バグに悩まされる： コア機能が予測不可能な動作をし、エラーを発生させ、日常的な使用を妨げる

信頼性の問題：*AI コールなどの可能性の高い機能は、期待どおりに動作しないことが多く、業務用としては信頼性が低い。

*ユーザーフィードバックに大きく依存：継続的な開発は、アーリーアダプターによる問題のレポート作成と、リアルタイムで製品の方向性を形にすることに依存関係にあります。

👀 ご存知でしたか？1974 年から 1980 年にかけて、AI フィールドは 「AI の冬」 として知られる最初の大きな挫折を経験しました。初期の研究では期待に応えることができず、結果も期待外れだったため、資金、世間の関心、政府のサポートが劇的に減少しました。

マーティン AI の代替ツール一覧

詳細な分析に進む前に、トップクラスのマーティン /AI の代替ツールを比較してみましょう。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp AI を活用した自動化とコラボレーションによる仕事マネジメントチームサイズ： 個人、中小規模のチーム、および中規模以上の企業 AI ライティング、タスクの要約する、カスタム自動化、ドキュメントやチャットなどの AI コラボレーションツール 、プロジェクトのスケジュール設定、個人的なフォローアップ、プロジェクトの視覚化 Freeプランあり、企業向けにカスタム可能 Jasper AI を活用したマーケティングおよびコンテンツ作成チームサイズ： マーケティングチーム、コンテンツエージェンシー、ブランドストラテジスト コンテンツ生成、マーケティングユースケース向け AI テンプレート、トーンカスタマイズ、ブランドボイスメモリ、多言語サポート 有料プランは、ユーザー 1 人あたり月額 69 ドルからご利用いただけます。 Microsoft Copilot Studio Microsoft エコシステム内でカスタムコパイロットを構築チームサイズ： 企業ユーザー、Microsoft 365 採用者、IT チーム 自然言語プロンプト構築、Power Platform 統合、リアルタイム応答制御、アダプティブカード、自動化フロー 従量課金オプション、または年間 200 ドルで請求 Notion AI Notion 内の生産性と文書化を強化チームサイズ：ナレッジワーカー、チームコラボレーション、個人の生産性ユーザー コンテキスト認識による要約する、メモのクリーンアップ、ページ内の Q&A、タスクの提案、ミーティングのインサイト Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額 12 ドルから。 NotebookLM AI を活用した調査およびナレッジマネジメントチームサイズ： 調査員、アナリスト、学術チーム 文書に基づく Q&A、出典に基づく引用、メモの統合、トピックのリンクされている、クエリに基づく要約する Freeプランあり、カスタム価格設定 Celoxis エンタープライズレベルのプロジェクトポートフォリオ管理チームサイズ： PMO、業務責任者、および企業チーム カスタムダッシュボード、プロジェクトの健全性追跡、時間とリソースの管理、作業負荷の視覚化、財務予測 有料プランは、ユーザー 1 人あたり月額 10 ドルから（年額請求） STAN /AI リアルタイムのエグゼクティブダッシュボードと AI インサイトチームサイズ： 意思決定者、ビジネスアナリスト、経営幹部 ライブデータストリーミング、KPI モニタリング、予測分析、カスタムデータパイプライン、クロスツール集約 カスタム価格 Zendesk AI AI によるカスタマーサポートの自動化チームサイズ： カスタマーサポートチームおよびサービス中心の企業 AI チケットの優先順位付け、意図の検出、自動応答、回答の提案、エスカレーションの予測 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額 69 ドルから。 Qodo ノーコードの AI ワークフローと自動化チームサイズ： 製品チーム、社内業務、自動化リーダー ドラッグ＆ドロップインターフェース、チャットボットビルダー、GPT ツール統合、条件付きトリガー、ナレッジベースアップロード Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額 38 ドルから。 My AskAI ドキュメントからカスタム AI Q&A アシスタントを作成チームサイズ： コンサルタント、教育者、顧客対応チーム ドキュメントの取り込み、スマートな Q&A 生成、チャットボットの組み込み、カスタムブランディング、分析ダッシュボード 無料試用版あり。有料プランは月額 149 ドルから。

マーティン /AI の最良の代替ツール

マーティン AI はその可能性から大きな関心を呼んでいます。しかし、その機能があまりにも基本的だと感じる場合は、信頼性の高い代替ツールが数多くあります。

いくつか見てみましょう。

1. ClickUp（AI による自動化とコラボレーションによる仕事管理に最適）

ClickUp AI ナレッジマネジメントで、タスクやチームの進捗などに関するインサイトを得ましょう。

チームが、文章作成、メモ取り、スケジュール管理、ブレインストーミングのために複数の AI ツールを駆使している時代において、ClickUp は、AI の乱立（接続されていない AI アプリを多用することで生じる断片化）を防ぐことで際立っています。

ブレインストーミングにマーティン、ミーティングのメモに Otter.ai、スケジュール管理に Google カレンダーなど、別々のツールに頼る代わりに、ClickUp ならすべてを 1 つにまとめることができます。

*ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを統合した世界初のコンバージド AI ワークスペースです。すべて AI を活用しており、より迅速かつスマートな仕事を実現します。

ClickUp Brainは、ワークスペースを完全な AI 支援エンジンに変えます。作業のコンテキスト、目標、管理しているプロジェクト、使用しているドキュメントを理解します。

自然言語で ClickUp Brain に指示して、ワークスペースから情報を収集しましょう。

Brain の AI Knowledge Manager は、タスク、ドキュメント、チャットから情報を引き出し、完全なコンテキストとともに即座に正確な回答を提供します。要約、意思決定の履歴、特定の番号の生成を依頼して、数秒で回答を得ることができます。

さらに、その AIプロジェクトマネージャー は、タイムラインの自動生成、タスクの割り当て、リスクの予測、プロジェクトの最新情報の要約を行います。たとえば、製品発売を管理している場合は、マーケティングのタイムラインの作成、チームの空き状況に基づいたタスクの割り当て、リスクのある期限のフラグ付けをプロンプトすることができます。

ワークスペースからタスクのインサイトや要約を抽出し、複雑なワークフローを定義し、ClickUp Brain でプロジェクトプランを作成しましょう。

コンテンツやコミュニケーションを多用する役割では、その AI Writer が、いくつかのメモに基づいてブログ記事、概要、キャンペーンプランの初稿を作成することができます。このAI パーソナルアシスタントは、あなたの役割に合わせて調整されるため、すべての応答がカスタマイズされます。

ClickUp Brain でアイデアをブレインストーミングし、コンテンツを作成し、草案を洗練させましょう。

反復的な仕事を排除するには、ClickUp オートパイロットエージェントをご利用ください。チームとそのニーズに合わせて AI アシスタントを設計できます。既製のエージェントとは異なり、カスタムエージェントでは ClickUp 内で独自のトリガー、条件、アクションを定義できます。

たとえば、開発者が機能を「テスト準備完了」とマークするたびに、カスタムエージェントがそれを QA エンジニアに割り当て、タスクのステータスを更新するトリガーを作成することができます。

ClickUp のオートパイロットエージェントを設定して、アクティビティを監視し、指示に基づいて行動させましょう。コードは不要です。

チームがClickUp以外のツールも使用している場合は、それらすべてを接続する AI デスクトップアプリBrain MAXをご利用ください。

ワークスペースや統合ツール全体を検索したり、GPT、Gemini、Claude などのプレミアムな外部 AI モデルを使用したり、Talk to Tex を使って、ハンズフリーで、どこからでも、音声で質問、口述、仕事をコマンドすることができます。

ClickUp の最高の機能

ClickUp のリミット

その拡張機能とカスタムオプションにより、一部のユーザーは急な学習曲線を経験しています。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4. 7/5 (10,000 件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

実際のユーザーは ClickUp についてどのような感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーは、その体験を次のように述べています。

ClickUp は、私がこれまで使った中で間違いなく最も柔軟で強力なプロジェクト管理ツールです。WRKSTN の創設者として、私は代理店やクリエイティブチームの業務効率化を支援していますが、その中心となるのが ClickUp です。タスクの種類から自動化まで、すべてをカスタムできる機能と、ダッシュボード、フォーム、そして今では ClickUp Brain などのツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応できる、拡張性が高く効率的なシステムを構築することができます。さらに、このプラットフォームが急速に進化し続けている点も気に入っています。

ClickUp は、私がこれまで使った中で間違いなく最も柔軟で強力なプロジェクト管理ツールです。WRKSTN の創設者として、私は代理店やクリエイティブチームの業務効率化を支援していますが、その中心となるのが ClickUp です。タスクの種類から自動化まで、すべてをカスタムできる機能と、ダッシュボード、フォーム、そして今では ClickUp Brain などのツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応できる、拡張性が高く効率的なシステムを構築することができます。さらに、このプラットフォームが急速に進化し続けている点も気に入っています。

ClickUp Insight：29% のマネージャーが、ボトルネックの発見が遅すぎると回答している一方で、それを防ぐために自動化されたステータスレポートを利用しているのは 12% に留まっています。 その遅れにはコストがかかります。タスクにフラグが立てられる頃には、多くの場合、すでに下流の進捗をブロックしているのです。真実を言えば、ボトルネックは最初から大きな問題として現れるのではなく、目に見えない形で始まるものです。 ClickUp Brain は、依存関係をプロアクティブに追跡し、更新を監視し、リスクをリアルタイムでフラグ付けするのに役立ちます。タスクが停滞したり、期限が変更されたり、作業負荷が急増したりした場合に、即座にステータスレポートやスマートアラートを生成するために使用してください。 💫 実際の結果： Finastra は、ClickUp の統合ワークスペースにより、コラボレーションが 30% 向上し、GTM の効率が 40% 向上しました。

2. Jasper（/AI を活用したマーケティングおよびコンテンツ作成に最適）

viaJasper

マーティン AI はより広範なアシスタントのような機能を扱う一方、ジャスパー AI はライティングやコミュニケーションのニーズに応えることに重点を置いています。ジャスパー チャット、ワークフロー、ブランドボイス、ドキュメントエディター、AI コンテンツライターテンプレートなどの主要ツールにより、マーティン AI が得意としない種類のタスクをオフロードすることができます。

Jasper Chat は、アイデアのブレインストーミング、修正、拡張が可能で、Brand Voice はトーンとスタイルの一貫性を確保します。さらに、ワークフローにより、毎回プロンプトを再作成することなく、定義されたフェーズを経て草案を進められます。また、ドキュメントエディターでは、共同での執筆、共同編集、さまざまなフォーマットのコピーの修正が可能です。

ミーティング、フォローアップ、複雑なタスクの依存関係を自動化することはできませんが、コンテンツを扱う役割のほとんどのニーズを満たします。

Jasper の最高の機能

Jasper Audiences でターゲットを絞ったキャンペーンを開始し、すべてのメッセージを微調整

Jasper Studio と Canvas を使って、 AI でタスクを自動化しましょう 。長文コンテンツの生成や、アイデアの視覚的な整理もできます。

組み込みの Surfer SEO 統合により SEO を最適化し、可視性を向上させましょう。

Jasper のリミット事項

画像作成者は基本的なものであり、他の AIツールと同様、事実やデータポイントを幻覚的に表現します。

Jasper の価格

プロ： 1 席あたり月額 69 ドル

ビジネス： カスタム価格

Jasper の評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません

Capterra： 4.8/5 (1,840 件以上のレビュー)

実際のユーザーは Jasper について何と言っているのでしょうか？

あるレビューは次のように述べています。

私の声の調子で、コンバージョン率の高いセールスコピーを作成します。そのコピーは、まさに私の声そのものです。以前は数日間も悩んだり先延ばしにしたりしていた電子メール、ソーシャルメディアの投稿、広告も、今では数分で作成できます。面倒な作業はすべてこのツールが代行してくれるので、コピーライターを雇う必要もありません。

私の声の調子で、コンバージョン率の高いセールスコピーを作成します。そのコピーは、まさに私の声そのものです。以前は数日間も悩んだり先延ばしにしたりしていた電子メール、ソーシャルメディアの投稿、広告を、今では数分で作成することができます。面倒なことはすべてこのツールが代行してくれるので、コピーライターを雇う必要もありません。

3. Microsoft Copilot Studio（Microsoft エコシステム内でカスタムコパイロットを構築するのに最適）

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio は、専門家が最小限の技術的専門知識で AI 搭載エージェントを構築および展開できるローコードプラットフォームです。マーティン AI が自律的なタスク実行と統合に重点を置いているのに対し、Copilot Studio は Microsoft のエコシステムの強みを追加しています。

1,500 以上の内部ツールへの事前構築済みコネクタ、ナレッジソースによる回答の直接的な根拠付け、Microsoft Purview による企業レベルのガバナンスを利用できます。

トピック、スロット入力、エンティティなどのコンポーネントによってサポートされる、自然言語プロンプトと視覚的な対話フローを通じて機能します。つまり、開発者ではないユーザーでも、ワークフローの自動化、データの取得、多ステップの会話の参加が可能な、構造化されたコンテキスト認識型 AI エージェントを作成することができます。

Microsoft Copilot Studio の最高の機能

言語モデル、指示、知識、アクション、入力、トリガーを使用して、マルチステップのタスクを処理するエージェントアシスタントを作成します。

高度なプロンプトおよびプラグイン管理を使用して、生成型 AI プロンプトテンプレートを 設計およびテスト

SAP、Salesforce、Workday、ServiceNow などのシステム向けに 1,000 以上の既製のコネクタを使用してワークフローを効率化

Microsoft Copilot Studio のリミット

Excel 内で不正確な結果を生成するため、ユーザーは同じ質問を複数のクエリで再構成することになります。

Microsoft Copilot Studio の価格

従量課金制オプション

Copilot Studio：25,000 Copilot クレジット/月、年間 200 ドル

Microsoft Copilot Studio の評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (100 件以上のレビュー)

Capterra： レビューが十分ではありません

Microsoft Copilot Studio について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

実際のユーザーからの短いコメント：

Copilot は、複雑なタスクや分析を支援することで、何時間も時間を節約し、これまで以上にクライアントに多くのサービスを提供することを可能にしてくれます。

Copilot は、複雑なタスクや分析を支援することで、何時間も時間を節約し、これまで以上にクライアントに多くのサービスを提供することを可能にしてくれます。

4. Notion AI（Notion 内の生産性とドキュメント作成の強化に最適）

viaNotion

Notion ワークスペースで作業する多忙な非同期チームにとって、Notion AI は日常的なタスクの管理に便利です。ただし、マーティン AI のようにカレンダーの管理や電子メールのフォローアップの自動化を行うようには設計されていません。しかし、最大の課題が整理整頓と文書仕事を早く完了するであるならば、Notion AI はその解決に役立ちます。

ミーティングのメモに AI を利用したり、散らばったブレインストーミングのセッションを簡潔な要約に変えたりすることができます。また、長いドキュメントに埋もれて行き詰まってしまった場合は、/ask AI コマンドを使用して、鍵を抽出するようプロンプトするだけで済みます。

Notion エディター内でシームレスに仕事を行い、アプリを切り替えることなく、トーンの調整、文法の修正、コンテンツの翻訳、乱雑なメモの再フォーマットを行うことができます。AI はワークスペース内のコンテキストを認識するため、出力を生成する際に、既存のページやリンクされているドキュメントから直接情報を引き出します。

Notion AI の最高の機能

コンテンツの分類、FAQ の作成、検索可能なナレッジベースの構築

Notion AI のテキストジェネレータで、ブログ記事、電子メール、プロジェクトの説明などのコンテンツを生成

文脈を損なうことなく、異なる言語間でテキストを翻訳します。

Notion AI のリミット

一部の自動化は予測不可能な仕事をします。たとえば、定期的なページ作成は自動化をトリガーしません。

Notion AI の価格

Free

追加情報： ユーザーあたり月額 12 ドル

ビジネス： ユーザーあたり月額 24 ドル

企業：* カスタム価格

Notion AI の評価とレビュー

G2: 4. 7/5 (7,000 件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

Notion AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

あるレビューアによれば：

Notion AI は素晴らしいです！ブレインストーミングやミーティングのメモの要約する、文章の推敲、文章のトーン変更のために、複数のアプリを行き来する必要はもうありません。AI がそのすべてを代行し、すべてが 1 か所にまとめられるからです。

Notion AI は素晴らしいです！ブレインストーミングやミーティングのメモの要約する、文章の推敲、文章のトーン変更のために、複数のアプリを行き来する必要はもうありません。AI がそのすべてを代行し、すべてが 1 か所にまとめられるからです。

👀 ご存知でしたか？ 生成型 AI は 1 兆ドル規模の変革をもたらします。マッキンゼーによると、生成型 AI アプリケーションは、世界経済に毎年 4.4 兆ドルもの利益をもたらす可能性があるとされています。

5. NotebookLM（/AI 支援による研究および知識管理に最適）

viaNotebookLM

NotebookLM は、Google の研究および要約するツールであり、独自のコンテンツから情報を迅速に抽出します。PDF、戦略ドキュメント、インタビューのトランスクリプト、ボードデッキなど、アップロードした資料から完全に仕事をし、情報の理解と整理を支援します。

ドキュメントを取り込んだら、質問をしたり、要約をリクエストしたり、AI がすでに「知っている」情報に基づいて新しいコンテンツを生成したりすることができます。さらに、AI が生成したすべてのインサイトについて、ソースファイルと場所へのリンクが記載されたインライン引用も提供します。

また、関連するドキュメントをノートブックにグループ化して、チーム、プロジェクト、sprint、目標ごとにコンテンツを管理することもできます。

マーティン AI はワークフローの自動化に重点を置いていますが、NotebookLM はナレッジワークのために特別に設計されています。そのため、データから意味や接続を抽出する必要のある研究者、戦略家、コンテンツを多用するチームに最適です。

NotebookLM の最高の機能

マインドマップ 機能で複雑なトピックをナビゲートし、ノートブック内の接続を探求しましょう。

学習ガイド、要約、チャットの応答など、50 以上の言語で出力を生成

PDF や画像を分析し、知識を拡大するための補完的な情報源を自動的に提案します。

NotebookLM のリミット

特に技術的な資料の場合、回答がやや一般的あるいは表面的なものになることがあります。

NotebookLM の価格

Free

カスタム価格

NotebookLM の評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません

Capterra： レビューが十分ではありません

6. Celoxis（企業レベルのプロジェクトポートフォリオ管理に最適）

viaCeloxis

Celoxis は、多段階のイニシアチブを管理する 企業向けのプロジェクトおよびポートフォリオ管理プラットフォームです 。自動スケジューリング、プロジェクト間の依存関係、クリティカルパス分析を備えたガントチャートを使用することで、組み込みのキャパシティプランニング、スキルベースのフィルタリング、リアルタイムのワークロードバランス調整により、リソースを管理することができます。

マーティン AI が自動化に重点を置いているのに対し、Celoxis は自然言語クエリ用の AI アシスタント「Lex」を提供しています。マーティン AI と同様に、リスクの表面化、リソースの再調整、タイムラインの予測、人員配置プランの作成などを依頼することができます。違いは、Lex が Celoxis ダッシュボードに直接連携し、即座にコンテキストに応じたデータを提供することです。

このプラットフォームは、組み込みの予算編成、収益予測、マージン追跡、カスタム KPI レポート作成機能も提供しています。高度なプラン、AI による意思決定、財務管理が組み合わさったこのプラットフォームは、大規模プロジェクトに最適です。

Celoxis の主な機能

カスタムランキングロジックにより、Web フォーム、電子メール、スプレッドシートを通じてプロジェクトの受付を自動化し、リクエストの優先順位付けを行います。

リソースの可用性、タスクの依存関係、遅延、優先度に合わせて調整する高度なスケジューリング機能で、ダイナミックなプロジェクトプランを構築します。

確率、影響、およびカスタムリスクパラメーターを評価するビジュアルダッシュボードを使用してリスクを管理

Celoxis のリミット事項

モバイル向けに最適化されたウェブインターフェースはありますが、Celoxis はネイティブのモバイルアプリを提供していないため、外出先でタスクを管理する必要があるユーザーにとってはリミットとなる可能性があります。

Celoxis の価格

コア： ユーザーあたり月額 10 ドル（年額請求）

Essential： ユーザーあたり月額 25 ドル（年額請求）

プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 35 ドル（年額請求）

ビジネス： ユーザーあたり月額 45 ドル（年額請求）

企業：* カスタム価格

Celoxis の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (360件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (310 件以上のレビュー)

実際のユーザーは Celoxis について何と言っているのでしょうか？

G2 ユーザーの共有するフィードバックをご紹介します。

Celoxis は、タスクのプランやリソースの割り当てから、タイムシートやカスタムレポートまで、すべてを処理する包括的なプロジェクト管理環境を提供しています。そのガントチャートは直感的で、リアルタイムのダッシュボードは KPI の追跡に非常に役立ち、カスタムワークフローはプロジェクトプロセスと会社の業務との整合に役立ちます。

Celoxis は、タスクのプランやリソースの割り当てから、タイムシートやカスタムレポートまで、すべてを処理する包括的なプロジェクト管理環境を提供します。そのガントチャートは直感的で、リアルタイムのダッシュボードは KPI の追跡に非常に役立ち、カスタムワークフローはプロジェクトプロセスを会社の業務に整合させるのに役立ちます。

🧠 面白い事実： 1966年、MITのジョセフ・ワイゼンバウム教授が世界初のチャットボット「Eliza」を開発しました。心理療法士として設定されたElizaは、ユーザーの入力に対して単純なルールを適用して会話を模倣しました。Pygmalion の Eliza Doolittle にちなんで名付けられたこのボットは、現代のAIモデルが登場するずっと前から、言語だけで知能をシミュレートできることを示していました。

7. STAN AI（リアルタイムのエグゼクティブダッシュボードと AI インサイトに最適）

via STAN AI

不動産およびコミュニティ協会管理者向けに特別に構築された STAN AI は、マーティン AI のニッチな代替ツールです。一般的なプロジェクト自動化ではなく、居住者とのコミュニケーションやサービスリクエストに重点を置いています。

AI ツールスイートとして利用可能な Textbot、電子メール、Web Chat、Voice は、居住者からのメッセージに即座に返信し、設備を予約し、人間の介入なしにメンテナンス依頼を処理します。

このAI 仮想アシスタントは、Buildium、eUnify、Frontsteps、VMS など、既存の不動産管理ソフトウェアと統合できます。居住者は、アカウント情報の確認、施設予約のスケジュール設定、サービスリクエストの直接送信が可能であり、STAN はそれらを PMS に転送し、居住者に最新ステータスを提供します。

STAN /AI の主な機能

600 以上のワークフロー統合を設定し、STAN Turbo の AI エンジンで Google レビューへの返信などの反復的なタスクを自動化しましょう。

ホワイトレーベルオプションでチャットボットの外観をカスタムし、自社のブランディングに合わせてください。

AI ペルソナ、絵文字、文脈解釈、マルチチャネルコミュニケーションなどの機能にアクセス

STAN AI のリミット事項

セットアップには時間がかかります。

STAN /AI の価格

カスタム価格

STAN AI の評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません

Capterra： レビューが十分ではありません

実際のユーザーは STAN AI についてどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューはこちらをご覧ください。

STAN /AI を設定し、入居者にその使い方を教えたら、毎日受け取る電話や電子メールの量を大幅に減らすことができるでしょう。

STAN AI を設定し、居住者にその使い方を教えたら、毎日受け取る電話や電子メールの量を大幅に減らすことができるでしょう。

8. Zendesk AI（AI によるカスタマーサポートの自動化に最適）

via Zendesk

Zendesk AI は、AI Copilot とも呼ばれ、Zendesk Resolution Platform に統合されています。マーティン AI と同様に、リアルタイムの提案と自動化によりワークフローを高速化します。しかし、マーティンはより幅広い機能を備えているのに対し、Zendesk AI はカスタマーサポートに特化しています。

チケットの感情、言語、意図を分析し、即座に返信、アクション、ナレッジ記事を提案します。インテリジェントなトリアージ機能は、リクエストを自動的に分類し、緊急度やトピックに応じてルーティングすることで、応答時間を短縮します。

より上位のプランを選択すると、チケットを要約する、感情予測、過去の傾向に基づくマクロの提案などの機能を利用できます。

Zendesk AI の最高の機能

Zendesk AI のリミット

管理設定は、特に高度なワークフローや自動化ルールを設定する場合、少し複雑で直感的ではないと感じられるかもしれません。

Zendesk AI の価格

無料試用版

カスタマーサポート サポートチーム： ユーザーあたり月額 25 ドル スイートチーム： ユーザーあたり月額 69 ドル スイートプロフェッショナル： ユーザーあたり月額 149 ドル スイート企業： ユーザーあたり月額 219 ドル

サポートチーム： ユーザーあたり月額 25 ドル

Suite Team：ユーザーあたり月額 69 ドル

Suite Professional： ユーザーあたり月額 149 ドル

Suite 企業： ユーザーあたり月額 219 ドル

従業員サービス Suite チーム ：ユーザーあたり月額 69 ドル Suite グロース： ユーザーあたり月額 115 ドル Suite プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 149 ドル Suite 企業： ユーザーあたり月額 219 ドル

Suite team : ユーザーあたり月額 69 ドル

Suite Growth： ユーザーあたり月額 115 ドル

Suite Professional： ユーザーあたり月額 149 ドル

Suite 企業：ユーザーあたり月額 219 ドル

サポートチーム： ユーザーあたり月額 25 ドル

Suite Team：ユーザーあたり月額 69 ドル

Suite Professional： ユーザーあたり月額 149 ドル

Suite 企業：ユーザーあたり月額 219 ドル

Suite team : ユーザーあたり月額 69 ドル

Suite Growth： ユーザーあたり月額 115 ドル

Suite Professional： ユーザーあたり月額 149 ドル

Suite 企業：ユーザーあたり月額 219 ドル

Zendesk AI の評価とレビュー

G2: 4. 3/5 (6,500 件以上のレビュー)

Capterra： 4. 4/5 (4,060 件以上のレビュー)

Zendesk AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

実際のユーザーからの短いコメント：

Zendesk は、私がこれまで使用した中で、チケット管理に最適な管理ツールの一つです。オプションのナビゲート、ダッシュボード、統合された拡張機能を使用したパートナーへの電話、チケットの要約のための AI の使用など、すべてが非常に簡単で、理解するのに1分もかかりません。オフィス環境でのパフォーマンスは間違いなく優れており、環境もセキュリティが確保されています。

Zendesk は、私がこれまで仕事で使用した中で、チケット管理に最適な管理ツールの一つです。オプションのナビゲート、ダッシュボード、統合された拡張機能を使用したパートナーへの電話、チケットの要約のための AI の使用など、すべてが非常に簡単で、理解するのに1分もかかりません。オフィス環境でのパフォーマンスは間違いなく優れており、環境もセキュリティが確保されています。

9. Qodo（ノーコードの AI ワークフローと自動化に最適）

via Qodo

マーティン AI と同様に、Qodo AI も自動化によって仕事をスピードアップしますが、コードの品質とデリバリーパイプラインに重点を置いています。IDE や CI パイプライン上で、コード生成、テスト作成、プルリクエストのフィードバックを行うための Qodo Gen、Qodo Merge、Qodo Command を提供しています。

そのエージェントフレームワークにより、CI/CD、問題の優先順位付け、技術的負債の追跡のための多ステップエージェントを作成することができます。エージェントは、ターミナルから、webhook 経由で、または Web UI で実行することができます。これにより、Qodo AI は、ソフトウェア開発プロセスの一部として AI を導入したいチームにとって優れた選択肢となっています。

Qodo の最高の機能

Qodo エージェントが IDE、ターミナル、Git プラットフォーム内で動作するため、シームレスなコラボレーションが可能になります。

Qodo Command を使用して AI ワークフローの自動化を カスタムし、独自のタスク自動化のためのエージェントを構築、適応させることができます。

人気のある IDE (VSCode、JetBrains)、Git プラットフォーム、その他のツールとの統合により、既存のスタックと統合できます。

Qodo のリミット事項

ユーザーは、テストケースを仕事させるために何度も試行しなければならないと不満を述べている。

Qodo の価格

開発者： 無料

Teams： ユーザーあたり月額 38 ドル

企業： カスタム価格

Qodo の評価とレビュー

G2: 4. 8/5 (50 件以上のレビュー)

Capterra： レビューが十分ではありません

Qodo について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューはこちらをご覧ください。

Qodo は、私のコードのコンテキストをインテリジェントに理解し、プロジェクト特有のニュアンスも把握しているため、大きな違いが生まれます。構文の理解や機能名の想起に費やす時間を削減し、スピードとコード品質の両方を向上させます。

Qodo は、私のコードのコンテキストをインテリジェントに理解し、プロジェクト特有のニュアンスも把握しているため、大きな違いが生まれます。構文の理解や機能名の想起に費やす時間を削減し、スピードとコード品質の両方を向上させます。

10. My AskAI（文書からカスタム AI Q&A アシスタントを作成するのに最適）

via My AskAI

My AskAI は、SMS、チャット、電子メール、WhatsApp、Intercom、Slack、Zendesk などのツールでカスタマーサポートを自動化します。マーティン AI と同様に、独自のコンテンツでトレーニングできますが、AskAI はオムニチャネルのカバー率に重点を置いています。

ナレッジベース、ヘルプ記事、ウェブサイトから学習し、質問に即座に回答します。必要に応じて、AI オートメーションツールが人間のエージェントにスムーズに引き継ぐため、信頼性を損なうことはありません。

組み込みの会話分析により、繰り返し発生する問題点、バグ、またはトレンドの質問に関する洞察を得ることができます。

My AskAI の最高の機能

文書、FAQ、ナレッジベースを使ってツールをトレーニングし、よくある質問への回答を自動化します。

PDF、Webページ、データベース、クラウドストレージなど、複数のデータソースを横断して検索し、正確な情報を取得します。

カスタマイズ可能なアクセス制御で回答を共有し、許可されたユーザーだけが機密情報を閲覧できるようにします。

My AskAI のリミット事項

ユーザーは、内部文書のアップロードに関連する問題について不満を述べています。

My AskAI の価格

無料試用版

プロ版： 月額 149 ドル

企業：* カスタム価格

My AskAI の評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません

Capterra: 4.5/5 (80 件以上のレビュー)

My AskAI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

このレビューアが語った内容をご覧ください：

私は多くの小規模ビジネスと仕事をしていますが、これはオンボーディングプロセスを迅速かつ簡単に改善できる方法です。オンボーディングに関するすべての文書をすばやく接続できるため、新しいチームメンバーはファイルを検索することなく質問をして答えを見つけることができます。

私は多くの小規模ビジネスと仕事をしていますが、これはオンボーディングプロセスを迅速かつ簡単に改善できる方法です。オンボーディングに関するすべての文書をすばやく接続できるため、新しいチームメンバーはファイルを検索することなく質問をして答えを見つけることができます。

ClickUp を AI 生産性パートナーに

他のマーティン AI の代替ツールは、スケジューリング、文書作成、リマインダーなど特定の側面に焦点を当てているのに対し、ClickUp はすべてを 1 つのアプリに統合しています。

AI を搭載したプロジェクトマネージャーは、タスクの更新、リマインダーの設定、進捗の追跡を行い、ナレッジマネージャーは質問に即座に回答します。

さらに、AI Writer を使用すると、さまざまなデバイスでコンテンツの草案作成、編集、要約するすることができます。これをカスタムエージェントや、ドキュメント、カレンダー、リマインダー、ビューなどのツールと組み合わせれば、あなたとあなたのチームのための完全なワークスペースが完成します。

