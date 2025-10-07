ClickUp ブログ
今日試すべきトップクラスのMiroデザイン思考テンプレート

2025年10月7日

ワークショップはストレスではなく、アイデアを生み出す場であるべきです。しかし、運営経験のある方ならお分かりでしょう。前夜にはクライアントとの電話対応やプロジェクトの締め切りをこなしながら、突然パニックに陥ります——「共感マップのテンプレートはどこだ？」 「ボード作成担当は誰だ？」 「スプリントプランすらあるのか？」

だからこそテンプレートが重要だ。セットアップの煩雑さを解消し、付箋のフォーマットではなく問題解決に集中できる。

本ブログでは、ワークショップを体系的に開始するための最適なMiroデザイン思考テンプレートを紹介し、さらにClickUpテンプレートワークショップの知見をプロジェクト・タイムライン・成果物へと発展させるステップを解説します。

優れたMiroデザイン思考テンプレートの条件とは？

では、理想的なMiroデザイン思考テンプレートとは？以下の条件を満たすものを探しましょう：

  • 明確な構造とフローでチームを導き、デザイン思考の全フェーズを推進します
  • カスタマイズ可能なプロンプト、フレームワーク、セクションで状況に合わせて柔軟に対応
  • 一貫したフォーマット、色、フォントサイズ、アイコンや画像、絵文字などの視覚要素を用いた視覚的階層で可読性を向上させます
  • 付箋、投票、タイマーなどのプラットフォームの共同作業ツールを活用し、参加を促進します
  • 比較やトレーニングフィードバックアンケートのためのスペースを提供し、チームがアイデアをより効果的にまとめることを可能にします
  • 意思決定プロセスをサポートするため、実際のプロジェクト詳細、ユーザーペルソナ、調査結果などの文脈参照情報を追加します。

🎥 デザイン思考テンプレートでアイデアを収集したら、次は実行ステップです。ワークショップとプロジェクトを順調に追跡するためのClickUpプロジェクト管理ダッシュボード構築方法を解説した短いビデオをご覧ください：

Miroデザイン思考テンプレートの概要

テンプレート名テンプレートをダウンロードこんな方に最適です*主な機能ビジュアルフォーマット*
Miroデザインブリーフテンプレートこのテンプレートをダウンロードエージェンシー、フリーランサー、デザインチームプロジェクト範囲、クライアントの期待値、OKR、一元化されたフィードバックMiroボード
Miroデザインsprintキットテンプレートこのテンプレートをダウンロードプロダクトチーム、スタートアップ、イノベーションリーダー実績あるsprint構造、マップ、プロトタイピング、リアルタイム調整Miroボード
Miroリモートデザインsprintテンプレートこのテンプレートをダウンロードリモート／ハイブリッドチーム、グローバル製品グループリモート対応、スケッチ、マップ、投票、フィードバックループMiroボード
Miro重要デザインレビュープレゼンテーションテンプレートこのテンプレートをダウンロードプロダクト、エンジニアリング、デザインチームアジェンダ、要件定義、エグゼクティブサマリー、ミニマルデザインMiroボード
Miroデザイン思考：共感マップテンプレートこのテンプレートをダウンロードUXリサーチャー、デザイナー、ファシリテーター構造化されたプロンプト、ユーザーインサイト、メンタルモデルMiroボード
Miroデザインシステムコンポーネントテンプレートこのテンプレートをダウンロードデザインリーダー、UX/UI、プロダクトマネージャーコンポーネントのステータス、バージョン管理、リアルタイム更新Miroボード
Miroデザインプロセスフローチャートテンプレートこのテンプレートをダウンロードデザイン戦略家、UX/UI、プロジェクトマネージャービジュアルワークフロー、編集可能な形/色、ファイル埋め込みMiroボード
デザインスプリント・レトログラムテンプレートこのテンプレートをダウンロードsprintファシリテーター、アジャイルチームガイド付き振り返り、チームダイナミクス、ファシリテーターメモMiroボード
ClickUpデザイン構想テンプレート無料テンプレートを入手クリエイティブチーム、PM、UX/UI、イノベーションカスタムステータス、アイデアタグ付け、図解、自動化ClickUpリスト、ボード、ダイアグラム
ClickUp Squad ブレインストーミングテンプレート無料テンプレートを入手プロダクト、マーケティング、イノベーションチームステータス、所有者/影響範囲フィールド、ボードビュー、プロンプトClickUpリスト、ボード
ClickUp 共感マップ ホワイトボードテンプレート無料テンプレートを入手マーケティング、UX/UI、プロジェクトマネージャー、スタートアップ6セクションの共感マップ、プロンプト、顧客プロフィールClickUp ホワイトボード
ClickUpユーザーペルソナテンプレート無料テンプレートを入手PM、マーケター、UX/UI、営業ペルソナマップ、色コード対応、対応戦略ClickUpリスト、ボード
ClickUpユーザーフローテンプレート無料テンプレートを入手UXデザイナー、プロダクトマネージャー、開発者視覚的なプロセス、色コードされたステップ、リアルタイム編集ClickUp ホワイトボード、ダイアグラム
ClickUpユーザー調査テンプレート無料テンプレートを入手UXリサーチャー、プロダクトマネージャー、QA、カスタマーエクスペリエンス担当者タグ付け、トレンド発見、タスク変換ClickUpリスト、テーブル
ClickUpユーザビリティテストテンプレート無料テンプレートを入手UXリサーチャー、プロダクトマネージャー、デザイナーセッションの追跡、メモ、発見事項の共有をテストClickUpリスト、ドキュメント
ClickUpユーザビリティテストプランテンプレート無料テンプレートを入手UXリサーチャー、デザインチームテスト・フィードバック・レポート作成のプラン／管理ClickUpリスト、ドキュメント
ClickUp 問題定義テンプレート無料テンプレートを入手PM、UX、マーケティング、創業者顧客プロフィール、目標、障害、根本原因ClickUp ドキュメント、リスト
ClickUpデザインスプリントテンプレート無料テンプレートを入手プロダクト、UX/UI、アジャイルチームsprintフェーズ、タスクリスト、ステータス追跡、メモClickUpリスト、ボード

📮 ClickUpインサイト： ポートフォリオキャリアにおいて、17%は創造的または多様な仕事に動機づけられ、さらに17%は人を指導・コーチング・メンタリングしたいと考えています。

創造性と知識共有がここで相乗効果を発揮します。コース構築、ワークショップ設計、メンタリングなど、あらゆる場面でClickUpを活用すれば、アイデアを具体的な成果物へと変えられます。

ドキュメントで授業プランを草案化し、ホワイトボードで概念を視覚的にマップ。次回のセッションにビジュアルが必要？説明を入力するだけで、ClickUpのAIが即座に画像や図を生成。Clip機能でビデオ主導型コースの録画も可能です！

デザイン思考に最適な無料Miroテンプレート

Miroのデザイン思考テンプレートとその主な機能を探ってみましょう。

1. Miroデザインブリーフテンプレート

ブリーフ用 Miro デザイン思考テンプレート
viaMiro

このデザインブリーフテンプレートは、実行に移る前にクリエイティブプロジェクトについてチームが合意形成するための構造化されたスペースを提供します。

クライアントの背景、ブランドガイドライン、目標、競合他社といった重要な詳細を、誰もが貢献できる明確なセクションに整理します。これにより、要件を事前に確実に把握し、後々の誤解を減らし、デザイン仕事がビジネスニーズに沿うことを保証します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • プロジェクトの範囲と目的を最初から明確化します
  • クライアントの期待と主要な成果物を明確に提示します
  • デザインOKR、対象者、競合状況を1か所で可視性を確保
  • フィードバックと入力を一元化することで、行き来を減らします
  • クリエイティブチームの単一の情報源を構築します

📌 こんな方に最適：キックオフの効率化とコストのかかる修正を避けたい代理店、フリーランス、社内デザインチーム。

2. Miroデザインスプリントキットテンプレート

可能な限り多くのアイデアを収集するためのMiroデザイン思考テンプレート
viaMiro

このデザイン思考テンプレートは、迅速かつ体系的なイノベーションワークショップを実施するための即戦力フレームワークをチームに提供します。ゼロから始める代わりに、課題のマップ、アイデア創出、解決策のプロトタイピング、デザインフィードバックの収集まで、明確なステップバイステップのスペースが用意されています。

視覚的に洞察を得ること、sprint期間中の進捗を追跡すること、そして全員の認識を次の最適な行動に一致させることをシンプルに実現します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • セットアップの手間なく実績あるsprint構造を提供
  • 集中型アクティビティで問題解決を加速
  • クロス機能チームをリアルタイムで連携させます
  • マップやスケッチを通じて複雑なアイデアを可視化する支援を提供します
  • 大規模な投資前の迅速なテストをサポート

📌 対象：ワークショッププランのためのアイデア検証を迅速に行い、リスクを低減する必要があるプロダクトチーム、スタートアップ、イノベーションリーダー。

🧠豆知識：スタンフォードd.schoolはデザイン思考を教育とビジネスに導入しました。彼らは創造的問題解決を、選ばれた少数だけが持つ才能として扱うのではなく、他のスキルと同様に教えるべきだと信じていました。

3. Miroリモートデザインsprintテンプレート

チームのsprint可視化を支援するデザイン思考テンプレート
viaMiro

Miroテンプレートは、分散型チームがコラボレーションや勢いを損なうことなく完全なsprintを実行できるよう設計されています。標準的なsprintキットとは異なり、このテンプレートはリモートワーク向けに最適化されています。

構造化されたエクササイズ、ビジュアルボード、組み込みのフィードバックループを統合し、タイムゾーンを超えて全員の認識を統一。課題のマップ、解決策のスケッチ、アイデアへの投票、プロトタイプのテストをチームで実施可能。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • スケッチ、マップ、ストーリーボード作成用の既製スペースを完備
  • 投票とフィードバックフローを統合し、意思決定を迅速化
  • リモートチームのエンゲージメントを維持し、sprint目標への集中を促進します
  • sprint中に複数のプラットフォームを同時に扱う混乱を解消します

📌 最適な対象: 迅速な対応が必要なリモートファーストチーム、ハイブリッド組織、グローバル製品グループ

4. Miro重要デザインレビュープレゼンテーションテンプレート

このMiroデザイン思考テンプレートで将来のプロセスをマップしましょう
viaMiro

この必須ツールは、チームが複雑なデザインプロジェクトを提示・評価するプロセスを効率化します。導入部やエグゼクティブ要約から、デザイン要件、プロセスステップ、主要成果に至るまで、体系的なフローを提供します。

洗練されたミニマルデザインにより、関係者はスライドのフォーマットではなく、レビューの本質に集中できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • ミーティングのアジェンダ、要件、エグゼクティブ要約用のセクションを提供
  • プロフェッショナルでありながらミニマルな美学を提供し、洗練された、気が散らないプレゼンテーションを実現します。
  • チームがリスク、解決策、そして実行すべき鍵のステップについて迅速に合意形成するのを支援します
  • 準備仕事の時間を大幅に削減しながら、洗練された統一感のある見た目を維持します

📌 対象：ステークホルダーレビュー、クライアントプレゼンテーション、または内部デザインチェックポイントの準備を行うプロダクト、エンジニアリング、デザインチーム。

5. Miroデザイン思考：共感マップテンプレート

viaMiro

Miroの共感マップテンプレートは、ユーザーのニーズ、感情、行動に対する深い洞察を捉える実用的なデザイン思考ツールです。構造化されたフレームワークに沿ってチームを導き、ユーザーが何を考え、感じ、聞き、見、話し、やること、そして彼らの苦痛と利益について核心的な質問を投げかけます。

この包括的なビューにより、より共感的で人間中心のデザイン決定が可能となり、チームがユーザーに対する共有の深い理解のもとで連携することを保証します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • 構造化されたプロンプトで、隠れた動機・不満・機会を明らかにします
  • チームが仮定を超え、実際のユーザー視点の検証を可能にします
  • ユーザーのニーズに基づき関係者の認識を統一し、協働を強化します
  • Voltage Controlが設計したメンタルモデル向けの実証済みデザイン思考アクティビティを提供

📌 対象者：共感に基づく意思決定を基盤とし、ユーザーに響くソリューションを創出したいUXリサーチャー、デザイナー、プロダクトチーム、ファシリテーター。

🔍 ご存知ですか？デザイン思考の最も有名なの一つはAirbnbです。創業期、予約が全く入らなかった彼らは、ホストを訪問し、写真を改善し、ユーザーと直接対話しました。

技術中心からユーザー中心へのこの単純な転換が、ビジネスの立て直しに貢献した。

6. Miroデザインシステムコンポーネントテンプレート

このテンプレートで企業とデザインコンポーネントをサポートしましょう
viaMiro

Miroのテンプレートはデザインシステム管理の視覚的コマンドセンターとして機能し、デザイナー、開発者、プロダクトマネージャーを同一キャンバス上に集結させます。

これにより、コンポーネントのステータス、バージョン履歴、引き継ぎの詳細をリアルタイムで簡単に追跡できます。ドキュメント、仕様書、デザインリンク、コード参照を、チームが必要とする場所に直接配置できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • 構造化されたデータ（Miro Tables経由）と視覚的コンテキストを統合
  • コンポーネント名、カテゴリ、ステータス、デザイナー、開発者、バージョンなどの主要フィールドをワークスペースに事前設定
  • 同一ボード上でのリアルタイム共同作業が可能で、更新内容が即座に反映されます

📌 最適な対象: コンポーネント参照の集中管理、バージョン管理の効率化、複数ツール間の混乱解消を目指すデザインリーダー、UX/UIチーム、プロダクトマネージャー、エンジニアリングチーム。

7. Miroデザインプロセスフローチャートテンプレート

Miroデザインプロセスフローチャートテンプレートで最適な道筋をチャート
viaMiro

このテンプレートは、アイデア創出から成果物提供までのデザインプロセスを、明確で論理的なフローで可視化します。アクションを表す長方形や意思決定を表す菱形など、馴染み深いフローチャート記号を採用しています。

さらに、ユーザー調査手法やプロトタイピングからテスト、最終化まで、デザインプロセスの各ステップをマップ。直感的なレイアウトで全体像の可視性を確保しつつ、細部の調整や反復作業の余地も確保します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • グラフィックデザインワークフローを最初から最後まで導く視覚的な青図をプロバイダーします
  • プロジェクトのスタイルに合わせて、形、色、コネクターを編集しましょう
  • ファイル、スケッチ、リンクをフロー内に直接埋め込み

📌 対象者：抽象的な手法を可視性のあるワークフローに変えたいデザインストラテジスト、UX/UIチーム、プロダクトマネージャー、イノベーションコンサルタント

8. デザインスプリント・レトログラムテンプレート

Miroでデザインsprintのレトログラムテンプレートを作成
viaMiro

デザイン思考テンプレートは、sprintをまとめ、成功点と改善点を振り返るための明確で魅力的なスペースを提供します。

ガイド付き振り返りボードとして設計されており、構造化された色のあるセクションを通じて洞察を共有するのに役立ちます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • 温かい歓迎、簡単な振り返り、そして3ステップの振り返り（ハイズロウズウィッシュズ）で、集中した1時間のレトロスペクティブをチームに提供します。
  • sprintフォーマット（リモート vs オフライン）、チームダイナミクス、sprint成果（目標、解決策、テスト）といった必須要素を網羅。
  • ボードに埋め込まれたファシリテーター用メモ付き。初めての振り返り会に最適ですが、慣れたら簡単に削除可能

📌 対象者：デザインスプリントのファシリテーター、またはsprintを締めくくる担当者で、継続的な改善を推進したい方。

💡 プロの秘訣：「もしそうでなかったら？」テストを試してみてください。ボード上の仮定（例：「ユーザーは最も安いオプションを望んでいる」）を逆転させて考えます：「もしそうでなかったら？」これによりチームは新たな視点を探求し、見逃していた解決策を発見できます。

Miroテンプレートのリミットとは？

Miroの柔軟性は強みですが、トレードオフも伴います。実際のワークフローで直面する可能性のあるリミットは以下の通りです：

  • クレジットベースの制限を課す：テンプレート使用やインタラクティブ機能にリミットを設けるクレジットシステムにより、コラボレーションに上限を設ける
  • テンプレートのカスタム制限：Freeプランまたはスタータープランでは、高度なテンプレート作成および変更機能へのアクセスをブロックします。
  • パフォーマンスのボトルネックの原因: 遅延や動作の鈍さにより、複雑でテンプレートを多用したボードでの共同作業が遅延する
  • 自動化機能のリミット: 定期的なタスクや設計フェーズでは手動介入に依存し、自動化オプションが最小限に留まる
  • インターネット接続に大きく依存関係：*分散チーム向けのオフライン機能がほとんどないため、デザインセッションが中断される可能性があります
  • 管理上の負担を生む： クレジット使用量、ボードリミット、プラン制約の継続的な監視が必要

💡 プロの秘訣：課題を常に「どうすれば…できるだろうか？」という問いに再構築しましょう。例：「サインアップフローが分かりにくい」ではなく、「どうすればサインアップを楽に感じられるようにできるだろうか？」と問いかけます。これによりブレインストーミングがオープンエンドに保たれ、チームが早期に狭い解決策に固執するのを防ぎます。

MiroテンプレートのClickUp代替ツール

Miroはワークショップの迅速な開始を支援しますが、真の課題はメモの段階を過ぎてから始まります。

優れたアイデアがスクリーンショットや所有者が不明な散らかったボードの中で埋もれてしまうケースが多すぎます。そこで「仕事のためのすべてアプリ」ClickUp for Designが登場。ブレインストーミングを実行可能なプロジェクトへと変えます。

スタンドアロンのホワイトボードとは異なり、ClickUpはワークショップの成果をタスク、ドキュメント、タイムライン、スプリントに直接接続します。単なるブレインストーミングにとどまらず、同じスペースで構築、割り当て、成果物提供まで完結します。

*MiroテンプレートとClickUpテンプレートの違いとは？

Miroはボード、付箋、フレームワークでワークショップの開始を支援します。ClickUpはさらにステップ進み、それらの洞察をタスク、タイムライン、自動化、成果物に接続します。

機能MiroテンプレートClickUpテンプレート
主な焦点*ブレインストーミング＆アイデア創出実行と提供
最適な用途共感マップ、デザインsprint、振り返りアイデアをタスク、ドキュメント、プロジェクト、タイムラインに変換
コラボレーション*付箋、投票、コメントリアルタイムのタスク、所有者、ステータス、自動化
ワークフローとの連携*ボード上で完結プロジェクトや業務に直接接続します
価値*ビジュアル・クリエイティビティエンドツーエンドのプロジェクト実行

🧠 こう考えてみてください：Miroは「何を構築するか」を想像する手助けをします。ClickUpは「実際に構築する」手助けをします。

デザイン思考に最適なClickUpテンプレートの一部をご紹介します：

1. ClickUpデザイン構想テンプレート

ClickUpのデザイン構想テンプレートで最初のステップを踏み出そう
無料テンプレートを入手
ClickUpデザインアイデア創出テンプレートで、デザインアイデアをブレインストーミングする一元化されたhubを構築しましょう

ClickUpデザインアイデア創出テンプレートは、創造的思考を具体的なプロジェクト推進力へと導く中核ハブとして機能します。ブレインストーミング、アイデアの優先順位付け、進捗管理のためのスペースを提供することで、アイデア創出手法を明確に可視化します。

さらに、ClickUpの一部であるため、自動化機能、AIアシスタント、タスク割り当て、依存関係管理を活用し、優れたアイデアを確実に前進させられます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • ClickUpのカスタムタスクステータス（例：OpenComplete）で仕事をフェーズに分割し、チームが未処理事項と次のアクションを明確に把握できるようにします
  • ClickUpカスタムフィールドでテーマなどのタグ属性を設定し、各アイデアの洞察を深めましょう
  • 組み込みの「はじめにガイド」でブレインストーミングを迅速に開始
  • デザイン構想図で構造のマップを作成し、全体像を明確に把握

✏️ ClickUpの実践例クリエイティブチームは、ブレインストーミング中の生のアイデアをこのテンプレートで収集し、実行可能なタスクへと精緻化することが多い。例として、プロダクトマネージャーがアイデア創出セッションを実施し、各アイデアに「努力」と「影響度」のタグを付与した後、最も有望なものをデザイナーや開発者に直接割り当てるといった活用法がある。

📌 対象：クリエイティブチーム、プロダクトマネージャー、UX/UI専門家、イノベーションコンサルタント。

💡 プロの秘訣: ワークショップの実施は始まりに過ぎません。発見した内容を明確に文書化することも必要です。ClickUpでAIを活用して文書化を効率化する方法の簡単なデモをご覧ください:

📮 ClickUpインサイト：管理職の16%が、複数ツールからの更新情報を統合して一貫性のあるビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報を集める作業に時間を取られ、リーダーシップを発揮する時間が減ってしまいます。

その結果？不要な管理負担、見逃された洞察、そして方向性のズレが生じます。 ClickUpのオールインワンワークスペースなら、管理者はタスク・文書・更新情報を一元管理。煩雑な作業を削減し、最も重要な洞察を必要なタイミングで可視化できます。

💫 実証済み結果：カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用し、200名の専門家を単一のClickUpワークスペースに集結。複数の場所における間接費削減と納期短縮を実現。

2. ClickUp Squad ブレインストーミングテンプレート

ClickUpのチームブレインストーミングテンプレート：過去と未来の可能性を統合する
無料テンプレートを入手
ClickUp Squadブレインストーミングテンプレートでアイデアを実行可能なタスクに整理

ClickUp Squadブレインストーミングテンプレートは、チームの集合的なエネルギーを実行可能なアイデアに変えるための頼れるスペースです。思考を素早く捉え、明確化のために整理し、優先度を一致させるのに役立ちます。

さらに、チームワークキャンバススタートガイドなど、様々な構成で利用できる2種類のビューも提供され、仕事をより効率的に開始できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • 提案済み審査中承認済みなどのカスタムステータスでアイデアを整理し、各アイデアの進捗状況を全員が把握できるようにします
  • カスタムフィールドを活用し、アイデアの所有者、潜在的な影響、推定努力を追跡する
  • 組み込みプロンプトとチームブレインストーミングボードビューによる視覚的コラボレーションで、セッションを迅速に進行させます

✏️ ClickUpの実践例マーケティングチームがこのテンプレートを活用するケース：キャンペーンプランニングにおいて、まずアイデアを自由に出し合い、所有者ごとにタグ付けし、「高インパクト/低努力」でフィルタリングして実行価値のあるキャンペーンを選定します。

📌 こんな方に最適：プロダクトチーム、マーケティングチーム、イノベーショングループ、クロスファンクショナルプロジェクトユニット。

3. ClickUp 共感マップ ホワイトボードテンプレート

ClickUp共感マップホワイトボードテンプレート：ターゲットを絞った新製品群の草案を作成
無料テンプレートを入手
ClickUpの共感マップホワイトボードテンプレートで顧客のニーズのマップを作成

ClickUp共感マップホワイトボードテンプレートは、思考・感情・行動・課題点を単一の共同作業スペースで可視化することで、チームが顧客の深い洞察を明らかにするのを支援します。

ワークショップやブレインストーミング、リモートコラボレーション向けに設計されており、顧客が真に必要とし価値を見出すものについて関係者の認識を統一します。エンパシーマップテンプレートでは、課題と潜在的な利益がリンクされていることで、製品・サービス・メッセージングの改善機会を特定することも可能です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

  • 6つの明確なセクションで顧客の視点を捉える：思考と感情視覚聴覚言動と行動課題メリット
  • 各セクションのガイドプロンプトを活用し、ワークショップ中により深く有意義な議論を促進しましょう
  • 顧客プロフィールセクションを中核に据え、ペルソナの詳細を常に可視化することでチームの集中力を高める

✏️ ClickUpの実践例UXリサーチャーがリモートワークショップを実施し、参加者が各セクションにインサイトを投入。テーマ別にタグ付けした後、それらのインサイトは優先順位付けされたタスクに変換され、デザインチームに引き継がれます。ボードを離れることなく完結します。

📌 こんなチームに最適：マーケティングチーム、UX/UIデザイナー、プロダクトマネージャー、スタートアップ、サービスチーム。

💡 テンプレートを使ったデザイン思考ワークショップの運営方法デザイン思考ワークショップの運営は、猫を追い回すような苦労を伴う必要はありません。テンプレートが基盤を提供するため、運営の手間ではなく創造性に集中できます。

フローは以下の通りです：

ボードから構築へ移行* → ClickUpで所有者・期限を割り当て、タスクをタイムラインにリンク

フレームワークを選択 → 目標に応じて共感マップ、sprint kit、フローチャートから選択

フェーズを整える* → プロンプトを活用して導入、課題設定、基本ルールを導く

リアルタイムで共同作業* → 付箋、投票、クラスタリングで方向性を明確に保つ

洞察を捉える* → 主要テーマを要約し、アクションアイテムに変換する

4. ClickUpユーザーペルソナテンプレート

ClickUpユーザーペルソナテンプレートで詳細な顧客プロフィールを作成
無料テンプレートを入手
ClickUpユーザーペルソナテンプレートで詳細な顧客プロフィールを作成

ClickUpユーザーペルソナテンプレートは、詳細な顧客プロフィールを可視化・整理し、製品・マーケティング・サービスの意思決定を導くためのツールです。

ユーザー像、ユーザーの関心事、そしてチームが効果的に対応する方法を明確に把握できる共同作業スペースを提供します。このデザイン思考テンプレートは、デザイン、マーケティング、プロダクト、サポートチーム間のクロスファンクショナルな協業に最適です。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • ユーザー特性、個人のストーリー、動機、課題、ニーズを、単一で操作しやすいレイアウトにマップ
  • 色コードされたセクションと凡例を活用し、ブレインストーミング中の新アイデアを迅速に参照・明確化
  • 各ペルソナに直接リンクされている対応策を保持し、即時的なアクションプランプランを実現
  • 写真や経歴で視覚的な文脈を加え、データを人間味あるものにし、チームが実際のユーザーに共感する手助けをしましょう

✏️ ClickUpの実践例プロダクトチームはここでペルソナを作成し、バックログに直接リンクされていることがよくある。例として、各機能リクエストにペルソナタグを付与することで、チームはどの顧客のニーズに対応しているかを明確に把握できる。

📌 こんな方に最適：プロダクトマネージャー、マーケター、UX/UIデザイナー、営業チーム、そしてあらゆる意思決定において顧客を中心に据えたいスタートアップ。

🔍 ご存知ですか？ デザイン思考の普及にクレジットされることが多いIDEOは、最初のAppleマウスをボールペンやバター容器など身近な材料で試作しました。見た目の美しさよりも、使用時の感触に重点を置いたのです。

5. ClickUpユーザーフローテンプレート

ClickUpユーザーフローテンプレート：ユーザー体験の知見を集中管理し、効果的な手法を開発する成功への道筋
無料テンプレートを入手
ClickUpユーザーフローテンプレートでユーザージャーニーの潜在的な課題点を特定する

ClickUpユーザーフローテンプレートは、ユーザーが製品やサービスを利用する際に開始から終了まで経るステップを、明確で視覚的なマップとして提供します。

プロセスを画面・フェーズ・意思決定ポイントに分解できます。これによりボトルネックの特定、ユーザー体験の洗練、そしてチームを最適な進路に一致させることが可能になります。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • タスク、アクション、意思決定ポイントを色コードした形で、ユーザーージャーニーの全ステップを可視化
  • 開発投資前に摩擦点と改善機会を特定する
  • チーム横断で仕事するシンプルで共有可能な図表で、全ての関係者の認識を統一
  • 共同ワークショップ中にリアルタイムでステップを追加、移動、更新

✏️ ClickUpの実践例UXデザイナーはこれを使ってユーザーオンボーディングプロセスをマップ。新規ユーザーの離脱ポイントを即座に把握し、それらの課題点をタスクとしてタグ付け。開発者が体験を改善するための指針とします。

📌 こんな方に最適： 直感的で効率的、コンバージョン率向上につながるユーザージャーニーを構築したいUXデザイナー、プロダクトマネージャー、マーケター、開発者。

6. ClickUpユーザー調査テンプレート

成功のためのClickUpユーザー調査テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpユーザー調査テンプレートでユーザー中心の製品・サービスを創出

ClickUpユーザー調査テンプレートは、ユーザーフィードバックを単一の構造化されたスペースで整理・分析・実行するのを支援します。

回答をユーザーインターフェースユーザーエクスペリエンスなどのカテゴリに分類し、属性やデータソースでタグ付けできます。さらに、データの収集者と収集日時を追跡可能。これにより、トレンドを即座に把握し、改善の優先順位を付け、チームと実践的な知見を共有できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • ユーザータイプ、年齢層、情報源別に回答をタグ付けし、より深い洞察を得る
  • 手作業による分類なしで、繰り返し発生する問題やパターンを特定する
  • 研究者の名前、日付、電子メールの可視性を確保し、容易なフォローアップを実現
  • フィードバックを直接タスクに変換し、所有者や期限を設定

✏️ ClickUpの実践例調査チームはここで全てのアンケート回答を記録し、年齢や役割などの属性でフィルタリングしてパターンを特定できます。得られた知見は即座に優先順位付けされた製品改善案へと転換可能です。

📌 こんな方に最適：UXリサーチャー、プロダクトマネージャー、QAチーム、カスタマーエクスペリエンススペシャリスト。

実際のユーザーの声：

新製品リリースやプロモーション実施時には、グラフィックデザインチームがClickUp経由でクリエイティブを提出します。電子メールやミーティングでやり取りを繰り返す代わりに、私は直接ドキュメントにコメントできるため、プロセス全体の効率と効果が向上しました。コメント機能とClickUpのおかげで、作業時間の約50%を節約できていると言えます。

新製品リリースやプロモーション実施時には、グラフィックデザインチームがClickUp経由でクリエイティブを提出します。電子メールやミーティングでやり取りを繰り返す代わりに、私は直接ドキュメントにコメントできるため、プロセス全体の効率と効果が向上しました。コメント機能とClickUpのおかげで、作業時間の約50%を節約できていると言えます。

7. ClickUpユーザビリティテストテンプレート

ClickUpデザイン思考テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpユーザビリティテストテンプレートで、ワークフローを気にせずテストを実施

ClickUpユーザビリティテストテンプレートは、プラン・実施・分析までを1つの整理されたワークスペースで実現します。

参加者追跡、観察記録、各テストシナリオのフィードバック記録が可能です。これによりパターンを迅速に特定し、ユーザビリティ問題を発見し、チームと実践的な知見を共有できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • すべてのテストセッション、参加者、メモを一箇所に整理し、簡単に参照できるようにします
  • 明確で構造化されたドキュメントで、繰り返し発生するユーザビリティ上の課題点を特定する
  • 発見事項を即座に他の関係者と共有し、デザイン決定を迅速化
  • 異なるプロジェクトや製品間でテストプロセスを統一的に維持する

✏️ ClickUpの実践例デザイナーはテストセッションのスクリーンショットやビデオClipをタスクに直接添付することが多く、これにより開発者はユーザーが具体的にどこで苦労したか、そしてどう修正すべきかを容易に把握できます。

📌 こんな方に最適：体系化された洞察主導のユーザビリティテストを実施したいUXリサーチャー、プロダクトマネージャー、デザイナー

🧠豆知識：ハーバート・サイモンが1969年にデザイン思考の概念を初めて提唱。構造化された反復的思考は、視覚的問題だけでなくあらゆる複雑な問題解決に応用可能だと示唆しました。

8. ClickUpユーザビリティテストプランテンプレート

ClickUpユーザビリティテストプランテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpユーザビリティテストプランテンプレートでデザインの使いやすさを正確に評価

ClickUpユーザビリティテストプランテンプレートは、テストプロセス全体を効率化するのに役立ちます。

ユーザビリティテストテンプレートでは、観察事項の記録、進捗の追跡、テスト関連資料の一元管理が可能で、迅速なアクセスを実現します。これにより、ユーザビリティ上の問題の発見、傾向の把握、実践的な改善提案の提供が容易になります。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • すべてのテストフェーズを1 organized 場所 でプラン・管理
  • 定性的・定量的フィードバックを体系的に記録する
  • トレーニングソフトウェア内で繰り返し発生するユーザビリティ課題を迅速に特定する
  • レポート作成を即座に共有し、デザイン改善を加速させましょう

✏️ ClickUpの実践例製品リリース前に、QAチームはこのテンプレートを使用してテストセッションのスケジュール設定、ファシリテーターの割り当て、結果の追跡を行い、リリース前にすべてのユーザビリティバグを確実に捕捉できます。

📌 こんな方に最適：UXリサーチャー、プロダクトマネージャー、デザインチーム。反復可能で効率的なユーザビリティテストワークフローを求める方へ。

9. ClickUp 問題定義テンプレート

ClickUp顧客課題定義テンプレート：ターゲットオーディエンステンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUp問題定義テンプレートで顧客問題の根本原因を特定

ClickUp問題定義テンプレートは、ターゲットが直面する最も差し迫った課題を視覚的に定義・理解・解決する手助けをします。

顧客プロフィールに関する必須情報（人口統計、職業、場所など）を体系的に把握する手順をガイドします。顧客の目標、直面する障壁、その背景にある要因を分析可能。これによりチームは、真にニーズに合致した解決策で適切な課題解決に集中できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • 専用プロフィールセクションで主要な顧客情報を記録し、全員にとって文脈を明確に保つ
  • 製品やサービス開発を導くため、顧客の目標を明確に定義する
  • 障害とその根本原因を特定し、効果的な改善策をターゲットとして策定する
  • チーム間で簡単に共有できる、顧客課題に関する単一の信頼できる情報源を作成する
  • 発見ワークショップ、調査セッション、戦略プランで活用し、関係者の認識を統一しましょう

✏️ ClickUpの実践例サービスデザインチームはこのテンプレートを活用し、繰り返されるカスタマーサポート問題を体系化できます。漠然とした苦情ではなく「真の問題」を特定し、測定可能な目標に紐づけた解決策をブレインストーミングします。

📌 こんなチームに最適：プロダクトマネージャー、UXリサーチャー、マーケティングチーム、スタートアップ創業者、サービスデザインチーム。

10. ClickUpデザインsprintテンプレート

ClickUpデザインスプリントテンプレートで目標とステークホルダーの期待を明確化
ClickUpデザイン
ClickUpデザインsprintテンプレートで目標とステークホルダーの期待を明確化

ClickUpデザインスプリントテンプレートは、チームが問題をマップし、機能を優先順位付けし、わずか数日でアイデアから検証済みソリューションへと移行するのを支援します。

sprintフェーズ（マップ、スケッチ、プロトタイピング、テストなど）ごとにタスクを整理するため、全員の認識を統一し進捗を管理できます。これにより、デザインプロセス全体で意思決定が迅速化され、焦点がより明確になり、効果的なコラボレーションが実現します。対面およびリモートスプリントの両方で活用可能です。

🌟 こんな点が気に入るはず：

  • sprintを明確なフェーズに分割し、各日専用のタスクリストを設定
  • やること進行中完了といったカスタムステータスで進捗を視覚的に追跡
  • タスクを割り当て、優先度を設定し、メモを追加して全員の認識を同じページに統一しましょう
  • sprintファイルとリソースを一元管理し、チームがすべてを一箇所でアクセスできるようにします

✏️ ClickUpの実践例スタートアップ企業は新製品アイデアの検証にこれを活用します。わずか数日で問題定義からプロトタイプテストまで進められ、全てのメモ・洞察・決定事項を一箇所に集約できます。

📌 こんなチームに最適：プロダクトチーム、UX/UIデザイナー、スタートアップ創業者、構造化されたデザインsprintを実施するアジャイルチーム。

🧠豆知識：デザイン思考における「早く失敗する」という考え方は、迅速な学習に焦点を当てています。迅速なプロトタイピングによりチームは早期にフィードバックを得られるため、間違った道に何ヶ月も費やす前に方向転換が可能です。

ClickUpで完璧なワークフローを設計する

優れたワークショップは活気を生み出します。しかし適切なシステムがなければ、メモやスケッチは壁に貼られたままになることが多すぎます。ClickUpはブレインストーミングと実行の間のギャップを埋め、勢いを維持します。

ClickUpを使えば、チームは共感マップを実際のユーザーストーリーに変換し、スプリントのアイデアをタスクリストに転換し、タイムライン・所有権・成果を全員に可視化できます。

インスピレーションをインパクトに変えるClickUp。今すぐ無料でお始めよう！ ✅

Miroデザイン思考テンプレートに関するよくある質問

デザイン思考テンプレートは、チームがブレインストーミングを行い、アイデアをマップし、解決策を検証するための構造化されたキャンバスを提供します。準備時間を削減し、ワークショップの集中力を維持するのに役立ちます。

はい—Miroは共感マップやスプリントキットなどの無料スターターテンプレートを提供しています。ただし高度なカスタムには有料プランが必要になる場合があります。

Miroテンプレートはワークショップに最適ですが、ClickUpテンプレートはタスク、ドキュメント、タイムライン、sprintに直接接続。アイデアから実行までを一つのプラットフォームで実現します。