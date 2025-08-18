2025年に可視性を高めるためのブランド認知度向上ツールトップ11

市場に真にユニークな製品はほとんどありません。多くの企業が類似のソリューションや製品を提供していますが、消費者に愛される製品はごくわずかです。それがブランディングの力です。

実際、マーケティング担当者の 76.7% は、ブランディングの主な目標は競合他社との差別化にあると答え、75% は、ブランド認知度の向上は、マーケティングの成功の鍵であると答えています。

そのため、ブランド追跡ソフトウェアを使用してブランド認知度の向上に向けた取り組みを追跡することは、マーケティング戦略の定期的な一部として行うべきでしょう。

しかし、ブランド名の検索ボリューム、ウェブサイトのトラフィック、ブランド認知度アンケート、Google トレンドのデータを手作業で精査する必要はありません。専用のブランド認知度ツールを使用すると、作業が大幅に容易になります。

この記事では、ブランド認知度を測定するための最高のツールをいくつか紹介し、ブランドの存在感を効果的に監視、分析、拡大するための方法を解説します。

ブランド認知度の KPIに最適なツールがわからない場合は、機能、価格、ユーザー評価に基づいて決定するのに役立つ、トップブランド認知度ツールの比較表をご覧ください。

ツール おすすめ 主な機能 価格* 評価 ClickUp あらゆるサイズのチームのための、ブランド認知度向上キャンペーンの開始から終了までの管理 キャンペーンプランニング、ダッシュボード、AI アシスタント、タスク管理、ドキュメント、チームコラボレーション Freeプランあり、企業向けカスタム価格設定あり G2: 4.7/5、Capterra: 4.6/5 Hootsuite 大規模な社内チーム向けのソーシャルメディアのスケジュール設定とブランドメンションの追跡 コンテンツカレンダー、受信トレイ管理、ソーシャルリスニング、分析、AI 感情追跡 無料試用版あり、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 99 ドルから G2: 4.2/5、Capterra: 4.4/5 Brand24 企業や大手代理店向けのリアルタイムのブランドモニタリングと感情分析 メンション、感情検出、インフルエンサーのインサイト、キーワードアラート、AI アシスタント 無料試用版あり、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 199 ドルから G2: 4.6/5、Capterra: 4.7/5 Sprout Social 大規模な代理店向けに、オーディエンスのエンゲージメント洞察を組み込んだソーシャルリスニング。 スマート受信トレイ、オーディエンスレポート、公開ワークフロー、感情追跡、AIインサイト 無料試用版あり、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 199 ドルから G2: 4.4/5、Capterra: 4.4/5 Semrush 大規模な社内チームや代理店向けの SEO 可視性および競合他社ベンチマーク キーワード追跡、バックリンク監査、ブランド検索、マーケットエクスプローラー、AI コンテンツ最適化 無料試用版あり。有料プランは 139.95 ドル/ユーザー/月から。 G2: 4.5/5、Capterra: 4.6/5 メンション 中規模から大規模の代理店や企業向けの評判管理およびインフルエンサー追跡 リアルタイムアラート、感情分析、インフルエンサースコア、ダッシュボード 無料試用版あり、599 ドルからのカスタム有料プラン G2: 4.3/5、Capterra: 4.7/5 Meltwater 企業および大手 PR 代理店に関するグローバルなメディア報道とブランド認知度 グローバルなメンション、シェア・オブ・ボイス、メディアの影響力、AI 感情分析 カスタム価格 G2: 4.1/5、Capterra: 4.2/5 SurveyMonkey 中小企業向けのブランド認知度アンケートおよび認識分析 アンケートロジック、テンプレート、セグメンテーション、AI トレンド分析、CRM/電子メール統合 無料プランあり、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 30 ドルから G2: 4.4/5、Capterra: 4.6/5 Google Analytics 社内チームのためのウェブサイトトラフィックとキャンペーン ROI の追跡 イベント追跡、ファネルレポート作成、広告/検索コンソールとの統合 Free G2: 4.5/5、Capterra: 4.7/5 Ahrefs 企業や大手代理店向けの SEO によるブランド可視性とコンテンツ戦略 キーワードランキング、バックリンク追跡、サイト監査、競合他社のインサイト、AI 検索追跡 無料試用版あり、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 129 ドルから G2: 4.6/5、Capterra: 4.7/5 Upfluence 企業およびインフルエンサーマーケティング代理店向けのインフルエンサー主導のブランドキャンペーン インフルエンサーの検索、アウトリーチ自動化、Shopify 統合、キャンペーン追跡 カスタム価格 G2: 4.6/5、Capterra: 4.3/5

あなたのブランドが、インフルエンサーによって突然メンションされたり、ニッチなメディアで取り上げられたりした場合、それに対応したり、その影響力を拡大したりするために、時間内にそれを把握できるでしょうか？優れたブランド認知度向上ツールは、あなたの可視性、戦略性、情報力を維持します。

ビジネスに最適なツールを絞り込む際に、以下の点を考慮してください。

ソーシャルメディアやウェブ上のブランドメンション、オンラインでの存在感、ブランド認知度を追跡し、リアルタイムで通知します。

フォロワー、コメント、ブランド関連の共有など、ソーシャルメディアのエンゲージメントを測定します。

ターゲットオーディエンスがユーザー生成コンテンツを含め、コンテンツにどのように関わっているかをモニタリングします。

ブランド認知度キャンペーン、ブランド検索ボリューム、ウェブサイトトラフィック、ブランド認知度メトリクスを 1 つのダッシュボードで分析

競合他社のパフォーマンスを比較し、ブランド戦略のベンチマークを設定します。

アンケート、レビュー、直接のオーディエンスのインサイトを通じて、ブランドの感情やフィードバックを収集します。

Google Analytics、CRM、ソーシャルメディア管理ツールなど、他のツールと統合可能

📖 こちらもご覧ください：中小企業向けマーケティングツール

ブランドのプレゼンスを監視し、認知度を高め、何が機能している（そして何が機能していない）かについて貴重な洞察を得ることを容易にする、いくつかの選択肢をご紹介します。

1. ClickUp（プランニングから実行まで、ブランド認知度向上キャンペーンを管理するのに最適）

ClickUp を使用して、リアルタイムの更新情報により、目標、アイデア、進捗を 1 か所にまとめましょう。

ブランド認知度向上キャンペーンを実施するには、複数の納期、クリエイティブ、コンテンツの承認、パフォーマンスメトリクスを管理する必要があります。ClickUp は、これらの変動要素をすべて 1 か所にまとめ、最初のブレインストーミングから最終的なパフォーマンスレビューまで、マーケティングチームに完全なコントロールを提供します。

まずはキャンペーンの計画から始めましょう。ClickUp タスクを使用すると、すべてのキャンペーンを、管理しやすいタスクとサブタスクに視覚的に整理し、それぞれ所有者、期日、優先度を明確にすることができます。

Clickup タスク を使用すると、すべての貢献者が期待されることを正確に把握できます。

たとえば、新製品の発売を計画しているソーシャルメディアマネージャーは、コピーライティング、デザイン、承認、スケジュールを別々のタスクとして割り当て、それらをすべてメインのキャンペーン目標にリンクすることができます。チーム全体が、進行中の作業や停滞している作業を確認できるため、やり取りの回数が減ります。

ClickUp を使用しているマーケティングチームは、特に複数のソーシャルメディアプラットフォームやタイムゾーンでブランドのプレゼンスを管理する場合、責任を果たすことができます。

ClickUp ダッシュボード を使用して、ブランド認知度を効果的に測定し、ブランド認知度戦略を調整しましょう。

パフォーマンスの追跡には、ClickUp ダッシュボードを使用して、ブランド認知度の鍵となるメトリクス（ブランド検索ボリューム、参照トラフィック、ソーシャルメディアのエンゲージメントなど）のライブビューを作成できます。これにより、何が機能しているかを把握し、キャンペーンを途中で最適化することが容易になります。

ClickUp は、Google Analytics、HubSpot、ソーシャルリスニングプラットフォームなどのツールとも互換性があり、ブランド認知戦略に重要なデータソースを柔軟に接続することができます。

ClickUp Brain を入手して、オンライン上のメンションからブランドに関する洞察を引き出し、感情を分析しましょう。

ClickUp Brain は、ClickUp に統合された強力な AI で、あらゆる作業において常に注意を払うアシスタントです。ウェブ検索から、その週の ブランドメンションの分析、サポートチケットの分析、感情の要約の生成 まで、あらゆることを行います。

ClickUp フォームを使用して顧客フィードバックキャンペーンを実施しましたか？Brain に、認知度メトリクスや繰り返し出現するテーマについて回答を分析するよう依頼してください。

💡 プロのヒント： AI 搭載のマーケティングタスクに ClickUp Brain を活用するためのクイックガイドをご覧ください。

手間の掛からない実行には、ClickUp のオートパイロットエージェントが、複数のブランド認知度向上キャンペーンを同時に実施する多忙なチームに最適です。これらの AI エージェントはワークスペースに完全に統合されているため、リアルタイムで適応します。

たとえば、キャンペーンタスクに更新が追加されると、オートパイロットエージェントが即座にコンテキストに応じたステータスレポートを作成し、社内チャネルを通じて経営陣と共有することができます。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

機能やビューの範囲が広いため、新規ユーザーには難しすぎるかもしれません。

アラートやウォッチャーを慎重にセットアップしないと、通知が過多になる可能性があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

ClickUp についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのコメント：

すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが 1 か所にまとめられ、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードによって連携されます。散在するスプレッドシート、延々と続く Slack スレッド、サイロ化されたツールに取って代わります。

すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが 1 か所にまとめられ、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードによって連携されます。散在するスプレッドシート、延々と続く Slack スレッド、サイロ化されたツールに取って代わります。

2. Hootsuite（ソーシャルメディアリスニングと分析を活用したブランド認知度管理に最適）

via Hootsuite

ブランドがソーシャルメディア上で存在する場合、コメント、メンション、トレンドのすべてが重要です。

Hootsuite は、コンテンツのスケジュール設定、エンゲージメント、分析を 1 つのダッシュボードに統合することで、チームがブランド認知度を構築し、保護するのを支援します。

さらに、ソーシャルリスニング機能により、ブランドのメンション、感情、競合他社の活動をリアルタイムで追跡できるため、迅速に対応し、関連性を維持することができます。OwlyGPT は、感情をリアルタイムで追跡し、最も関連性の高いコンテンツを提案します。

Hootsuite の主な機能

AI 搭載のソーシャルリスニングツールで、ブランドのメンション、競合他社の動向、感情を追跡

すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツのスケジュール設定、公開、管理を行う

ソーシャルメディアのパフォーマンスをベンチマークし、最適な投稿タイミングの提案を受け取ります。

返信の自動化、チームへのタスクの割り当て、単一の受信トレイからのエンゲージメントの管理

Canva、Google Drive、100 以上のコンテンツ作成およびレポート作成ツールと統合

Hootsuite のリミット

他のブランド認知度向上ツールに比べ、上位プランは高額です。

一部の分析および自動化機能は、エンタープライズレベルのプランに限定されています。

ユーザーレビューによると、カスタマーサポートの対応は遅い場合があります。

Hootsuiteの料金プラン

標準 ：ユーザー 1 人あたり月額 99 ドル

アドバンス ：ユーザー 1 人あたり月額 249 ドル

企業：カスタム価格

Hootsuite の評価とレビュー

G2 : 4.3/5（6,300件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5（3,800件以上のレビュー）

Hootsuite についてユーザーからの声

Capterra のユーザーは、次のように強調しています。

Hootsuite は、コンテンツやキャンペーンの管理に最適で、強力なサポートと Amplify などの便利な機能も備わっています。

Hootsuite は、コンテンツやキャンペーンの管理に最適で、強力なサポートと Amplify などの便利な機能も備わっています。

3. Brand24（ブランドに関するメンションや感情をリアルタイムで追跡するのに最適）

via Brand24

Brand24 は、リアルタイムのブランドモニタリングという 1 つのことに特化し、それを非常に高いレベルで実現しています。チームが、ウェブ上でブランドがどのように認識されているかを把握したい場合、Brand24 を使用すると、ブランドに関するメンション、感情分析、インフルエンサーのインサイトなどに即座にアクセスできます。

このブランド管理ソフトウェアは、ブログ、フォーラム、ニュースサイト、ビデオ、ポッドキャスト、ソーシャルメディアプラットフォームをスキャンして、見過ごされがちな会話をキャプチャします。

ブランドアシスタント AI に、ブランドに関するあらゆる質問をして、感情分析とマーケティングデータから得られた最新の回答を受け取ることができます。

Brand24 の主な機能

幅広いオンラインソースやソーシャルメディアプラットフォームで、ブランドのメンションをリアルタイムでモニタリング

AI による感情分析で、ブランドに対する認識の変化を追跡

業界内の主要なインフルエンサーとその影響範囲を特定する

カスタムレポートを作成して、ブランド認知度のメトリクスを時系列で視覚化

キーワードアラートを設定して、競合他社、ハッシュタグ、製品名を追跡

Brand24 のリミット

Brand24の料金プラン

個人 ：1 ユーザーあたり月額 199 ドル

チーム ：ユーザー 1 人あたり月額 299 ドル

Pro ：ユーザーあたり月額 399 ドル

Business ：月額 599 ドル

企業：カスタム価格

Brand24 のユーザーによる評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (230件以上のレビュー)

Brand24 についてユーザーからの声

Capterraのユーザーは次のようにメモしています。

当社のクライアントは、ソーシャルメディアや顧客のブログなど、あらゆる場所でのメンションを常に把握したいと考えています。Brand24 は、その実現を支援するツールです。

当社のクライアントは、ソーシャルメディアや顧客のブログなど、あらゆる場所でのメンションを常に把握したいと考えています。Brand24 は、その要望を実現するためのツールです。

4. Sprout Social（ソーシャルリスニングとオーディエンスインサイトとの組み合わせに最適）

via Sprout Social

Sprout Social は、ブランドがコンテンツの公開だけにとどまらず、オーディエンスを真に理解するお手伝いをします。

たとえば、DTC スキンケアブランドは、TikTok や Reddit で新製品の発売に対する顧客の反応を追跡するためにこのツールを使用できます。また、非営利団体は、募金キャンペーン中のブランドメンションを監視して、感情を評価し、メッセージをリアルタイムで調整することができます。

Sprout は、ソーシャルリスニング機能と深いオーディエンスのインサイトを内蔵しており、ブランド認知度の測定とブランドイメージの形成を容易にします。

Sprout Social の主な機能

リアルタイムのソーシャルリスニングツールを使用して、ブランドのメンション、競合他社の活動、顧客の感情を追跡します。

単一の共同受信トレイで、すべてのオーディエンスの会話管理

組み込みの承認ワークフローにより、プラットフォーム間でスケジュール設定と公開を行うことができます。

カスタムレポートでソーシャルメディアのエンゲージメントとブランド認知度のメトリクスを測定

AI によって生成されたインサイトを活用して、メッセージを洗練し、適切なターゲットオーディエンスとつながることができます。

Sprout Social のリミット

基本的なブランド追跡に重点を置く小規模なチームには、価格設定が現実的ではない場合があります。

感情分析やリスニングなどの高度な機能を利用するには、最上位のプランが必要です。

ブランド認知度測定ツールを初めて使用するユーザーにとっては、やや学習曲線が急です。

Sprout Socialの料金プラン

標準 ：ユーザー 1 人あたり月額 199 ドル

プロフェッショナル ：ユーザー 1 人あたり月額 299 ドル

アドバンス ：ユーザーあたり月額 399 ドル

企業：カスタム価格

Sprout Social の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (4,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (600件以上のレビュー)

Sprout Social についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのメモ：

スマートな受信トレイがあれば、ソーシャルメディアマネージャーは、ブランドやビジネスに関するすべてのコメントやメンションを非常に簡単に監視し、対応することができます。これは、当社が顧客や業界の専門家とのエンゲージメントを維持する上で重要な役割を果たしています。

スマートな受信トレイがあれば、ソーシャルメディアマネージャーは、ブランドやビジネスに関するすべてのコメントやメンションを非常に簡単に監視し、対応することができます。これは、当社が顧客や業界の専門家とのエンゲージメントを維持する上で重要な役割を果たしています。

📮 ClickUp Insight： 知識労働者のほぼ半数（46%）は、タスクを確実に遂行するために、チャットアプリ、メモ、プロジェクト管理プラットフォーム、散在するドキュメントなど、複数のツールを同時に使用しています。このような断片的なセットアップは、混乱を招き、進捗を遅らせます。 ClickUp は、すべてを 1 か所にまとめます。電子メールプロジェクト管理、メモ、チャット、AI 搭載の ClickUp Brain などの組み込みツールにより、作業は接続され、整理され、検索可能になります。アプリ間を移動する必要がなく、1 つのワークスペースで生産性を合理化できます。

5. Semrush（SEO および競合他社分析によるブランド可視性の測定に最適）

via Semrush

ブランド認知度向上キャンペーンを成功させるには、生データの評価だけでは不十分です。ブランドのコンテンツのパフォーマンスを把握するのに役立つインサイトが必要です。

Semrush は、その推測作業に明確さをもたらします。マーケティングチームは、コンテンツのパフォーマンス、トラフィックを誘導しているキーワード、競合他社のポジションを正確に把握することができます。

検索の可視性とマルチチャネルエンゲージメントに重点を置くブランド戦略担当者にとって、Semrush は意思決定エンジンです。ブランドのオンラインフットプリントを 360 度ビューで把握することで、コンテンツに関する努力を成長の結果に直接結びつけることができます。

Semrush の最高の機能

1つのダッシュボードで、オーガニック、有料、ソーシャルチャネルにおけるブランドの可視性を追跡

トップ競合他社と比較したキーワードやコンテンツのギャップを特定

ブランドキーワードのパフォーマンス を監視し、ブランド認知度を測定します。

ブランドの権威を形作るバックリンクの品質と参照ドメインを分析

Market Explorer を使用して、競合他社と比較したブランドのオンラインシェアを比較してください。

Semrush の制限事項

SEO や分析ツールを初めて使用するチームにとっては、学習曲線が急です。

基本的なニーズを持つ中小企業にとっては、価格が高すぎる場合があります。

ソーシャルメディアの機能は、専用の SMM ツールほど高度ではありません。

Semrushの料金プラン

Pro ：1 ユーザーあたり月額 139.95 ドル

Guru ：ユーザー 1 人あたり月額 249.95 ドル

Business：499.95 ドル/ユーザー/月

Semrush の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (2,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,200件以上のレビュー)

Semrush についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのコメント：

サイト監査機能は、技術的なエラーを含め、設定とレポート作成が簡単です。視覚的なダッシュボードは読みやすく、レポート作成機能も非常に優れています。PPC ツールは、キャンペーン全体の結果を監視するのに役立ちます。

サイト監査機能は、技術的なエラーを含め、設定とレポート作成が簡単です。視覚的なダッシュボードは読みやすく、レポート作成機能も非常に優れています。PPC ツールは、キャンペーン全体の結果を監視するのに役立ちます。

6. Mention（リアルタイムのメディアモニタリングとブランド感情分析に最適）

via Mention

多くのブランドは、ソーシャルメディアでトレンドになるまで危機に気づかないと考えています。

現実？本当のダメージは、そのずっと前から始まっているのです。

Mention を使用すると、マーケティングチームはブランド認知度をプロアクティブに管理し、評判のリスクを早期に発見し、競合他社を監視し、問題が深刻化する前にリアルタイムで感情を追跡することができます。

10億ものソースを継続的にスキャンし、散在する会話を、行動に移せる明確な洞察に変えます。

Mention の主な機能

ソーシャルメディア、ブログ、フォーラム、ニュースサイトでのブランドメンションをリアルタイムで追跡

キーワード、感情、ソース、地域ごとにアラートをカスタマイズして、集中的なモニタリングを実現

AI によるポジティブ、ニュートラル、ネガティブなタグ付けで、世間の感情を分析します。

ソース影響スコアを活用して、インフルエンサーと影響力のある声を特定します。

タスクの割り当て、メモ、共有可能なダッシュボードを使って、チーム間でコラボレーション

カスタマイズ可能な分析機能と自動レポート作成機能により、重要なトレンドを特定し、ブランドのシェアを把握しましょう。

メンションの制限

インターフェースは、新規ユーザーには複雑に感じるかもしれません。

感情分析は、まれにトーンを誤分類することがあります。

モバイルアプリは、デスクトップバージョンよりも機能が少なくなっています。

Mention の価格

カスタム価格、599 ドルから

評価やレビューのメンション

G2 : 4.3/5 (440件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (290件以上のレビュー)

Mention についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのメモ：

Mention は、インターネット上で自分のドメインがどのように使用されているかを追跡するために欠かせないツールだと感じています。Mention は、良いリンクも悪いリンクも、最新の情報に基づいてインデックスを作成してくれるので、ウェブサイトの評判を守るために必要なステップを踏むことができます。

Mention は、インターネット上で自分のドメインがどのように使用されているかを追跡するために欠かせないツールだと感じています。Mention は、良いリンクも悪いリンクも、最新の情報に基づいてインデックスを作成してくれるので、ウェブサイトの評判を守るために必要なステップを踏むことができます。

💡 プロのヒント：忠実な顧客にマーケティングを代行してもらいたいですか？満足したユーザーを強力なブランド支持者に変える顧客支持プログラムを構築しましょう。

7. Meltwater（グローバルメディアのモニタリングとブランド認知度の追跡に最適）

via Meltwater

たとえば、あなたのブランドが 3 つの異なる国で製品を発売したとします。ソーシャルチームが Instagram でのエンゲージメントを追跡している間、PR チームは、ニュース、ブログ、ポッドキャストで発売がどのように報じられたかを把握しようとします。

Meltwater は、その努力を統合するお手伝いをいたします。ソーシャルプラットフォームやグローバルメディアにおけるブランドメンションをモニタリングし、お客様のブランドがどのように認識されているかをリアルタイムで包括的に把握することができます。

複数の市場でキャンペーンをローンチする場合や、PRキャンペーン中にブランド想起率を測定する必要がある場合、Meltwaterは影響力を測定するためのカバー範囲と文脈を提供します。

Meltwater の主な機能

グローバルなメディア、ソーシャルメディアプラットフォーム、ポッドキャスト、印刷媒体におけるブランドのメンションを監視

AI 駆動の分析とダッシュボードで、ブランドの感情やメディア露出を追跡

シェア・オブ・ボイスおよびエンゲージメントのメトリクスを通じて、競合他社とのブランドプレゼンスを比較

Meltwater AI を使用して、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude などの LLM 全体でインサイトをコンテキスト化し、可視性を測定します。

ブランドのストーリーを形作るメディア、インフルエンサー、ジャーナリストを特定

メディアの報道とブランド検索ボリューム、ウェブサイトトラフィック、ソーシャルメディアの話題性を関連付けます。

Meltwater の制限事項

ダッシュボードのカスタマイズやレポートのセットアップは、新規ユーザーにとっては複雑に感じるかもしれません。

価格設定は、スタートアップ企業や小規模なマーケティングチームには適していない場合があります。

機能の詳細はプランによって異なり、高度なメディアインテリジェンスは上位プランでご利用いただけます。

Meltwaterの料金プラン

カスタム価格

Meltwater の評価とレビュー

G2 : 4.0/5 (2,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (90件以上のレビュー)

Meltwater についてユーザーからの声

Gartner のレビューでは、次のようにメモされています。

8. SurveyMonkey（ブランド認知度に関するアンケート実施や消費者の認識の追跡に最適）

via SurveyMonkey

SurveyMonkey は、チームが 構造化されたブランド認知度アンケート を実施して、ターゲットオーディエンスに実際に何が伝わっているかを明らかにするのに役立ちます。

自発的なブランド想起率を測定する場合も、メッセージの明確さをテストする場合も、キャンペーン後のブランド認知度の変化を評価する場合も、SurveyMonkey を使用すれば、こうした洞察を簡単に収集、分析することができます。

たとえば、CPG ブランドは、キャンペーン実施前と実施後にアンケートを実施して、ブランド認知度の向上を測定し、その結果を人口統計ごとに比較することができます。

SurveyMonkey の最高の機能

スキップロジック、ブランチ、ターゲティングツールを使用して、カスタムブランド認知度アンケートを実施

あらかじめ作成されたブランド追跡テンプレートを使用して、想起率、感情、 ブランドアイデンティティの 整合性を測定します。

リアルタイムのダッシュボードとトレンド分析でアンケート回答を分析

SurveyMonkey AI でトレンドやパターンを明らかにしましょう。

結果を場所、オーディエンスの種類、キャンペーンで分類して、 ブランド管理戦略を 洗練させましょう。

フォローアップやリマーケティングのために、電子メールマーケティングツールや CRM システムと統合

SurveyMonkey の制限事項

オーガニックなリアルタイムの会話はモニタリングせず、アンケートで回答者が報告した内容のみを取得します。

カスタムブランディング、詳細な分析、高度なロジックは、上位プランでのみご利用いただけます。

アンケートの配布がターゲットに適切でない場合、回答の質にばらつきが生じる可能性があります。

SurveyMonkeyの料金プラン

Free Forever

チームアドバンテージ ：ユーザー 1 人あたり月額 30 ドル

Team Premier ：ユーザー 1 人あたり月額 92 ドル

企業：価格については営業までお問い合わせください。

SurveyMonkey の評価とレビュー

G2 : 4.4/5（23,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5 (10,300件以上のレビュー)

SurveyMonkey についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのコメント：

アンケート、投票、質問票のほぼゴールドスタンダード。これは便利なツールであり、そのブランド認知度の高さから、確実で安全な選択肢となっています。

アンケート、投票、質問票のゴールドスタンダードともいうべきツールです。 非常に便利なツールであり、そのブランド認知度の高さから、信頼性が高く、安全な選択肢と言えます。

📖 こちらもご覧ください：データに基づく洞察を得るための無料デジタルマーケティングレポートテンプレート

9. Google Analytics（行動の追跡と ROI 分析に最適）

via Google Analytics

何千人もの訪問者を呼び込んだキャンペーンを実施したものの、その訪問者がどこから来たのか、何をしたのか全くわからないという場合、Google Analytics はその問題を解決するために開発されました。

GA4 は、ユーザーの行動、キャンペーンのパフォーマンス、マルチプラットフォームのジャーニーを理解しようとしているマーケティングチーム向けに、行動とエンゲージメントの分析を網羅したスイートを提供しています。このツールは、外部のブランドメンションを追跡する代わりに、ユーザーの行動に焦点を当てています。

その真のメリットは、イベントベースの追跡機能で、ウェブサイト、アプリ、Ads や Search Console などの Google マーケティングツール間でインサイトを連携させることができます。

Google Analytics の最高の機能

高度なイベントベースの追跡により、ウェブおよびアプリにおけるユーザーの行動を追跡

オーディエンスの人口統計、スクロール深度、ビデオの視聴時間など、ブランドエンゲージメントを視覚化

リアルタイムの属性分析、ファネル追跡、クロスチャネルレポートを使用して、マーケティング ROI を分析します。

Google 広告、YouTube、Google Search Console と統合して、ブランドのプレゼンスを最適化

レポートとダッシュボードをカスタマイズして、ブランド認知度のメトリクスを 1 か所で監視

Google Analytics の制限事項

GA4 のイベントベースの構造に不慣れなチームにとっては、学習曲線が急である

無料バージョンでは、プレミアムファネルレポート、無制限のデータ、アカウントレベルのサポートはご利用いただけません。

このツールは、自社のデジタル資産における活動のみを測定し、他の場所で行われている会話に関する情報は提供しません。

Google Analytics の価格

Free

Google Analytics の評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (6,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (8,100件以上のレビュー)

Google Analytics についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのメモ：

Google Analytics で最も気に入っている点は、ユーザーの行動に関する深い洞察が得られることです。トラフィックソース、ページのパフォーマンス、リアルタイムデータ、コンバージョン追跡を明確に把握できます。これにより、何が機能していて、何が機能していないかを把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードと詳細なセグメンテーションオプションにより、特定のオーディエンスの行動に焦点を当てることができます。

Google Analytics の最も優れた点は、ユーザーの行動に関する深い洞察を得られることです。トラフィックソース、ページのパフォーマンス、リアルタイムデータ、コンバージョン追跡を明確に把握できます。これにより、何が機能していて、何が機能していないかを把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードと詳細なセグメンテーションオプションにより、特定のオーディエンスの行動に焦点を当てることができます。

10. Ahrefs（SEO によるブランドの可視性と競合調査に最適）

via Ahrefs

マーケティング担当者は、どのコンテンツが効果的かを推測するために、しばしば何週間も費やしています。

Ahrefs は、コンテンツ戦略と測定可能なブランドの可視性を直接結びつける、詳細な SEO およびバックリンク情報 を提供することで、こうした当て推量を排除します。

キーワードのパフォーマンスのモニタリングから、競合他社にリンクしているユーザーを追跡するまで、Ahrefs は、既存のマーケティング努力と直接結びつくブランド認知度向上キャンペーンを作成するための実用的なデータをチームに提供します。

Ahrefs の最高の機能

地域やデバイスごとにキーワードのランキングを追跡して、検索におけるブランドのプレゼンスを測定します。

バックリンクや参照ドメインを監視して、ブランドの認知度と権威を評価

Site Explorer を使用して、コンテンツのギャップ、リンク切れ、パフォーマンスの高いページを発見しましょう。

オーガニックトラフィック、キーワードの難易度、推定価値を通じてコンテンツのパフォーマンスを分析

競合他社のブランドメンションや検索シェアを監視して、キャンペーン戦略を微調整

Gemini、ChatGPT、Google AI Overviews などの人気のある LLM における AI 検索の可視性 を分析し、ベンチマークします。

Ahrefs の制限事項

ソーシャルメディアの追跡や直接的なブランド感情分析は不要

ソーシャルリスニングツールに比べ、リアルタイムデータが限定的

エントリーレベルのプランは、小規模チームには高額に感じるかもしれません。

Ahrefsの料金プラン

Lite ：ユーザー 1 人あたり月額 129 ドル

標準 ：ユーザー 1 人あたり月額 249 ドル

アドバンス ：ユーザー 1 人あたり月額 449 ドル

企業：1 ユーザーあたり月額 1499 ドル（年間契約）

Ahrefs の評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (560件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (570件以上のレビュー)

Ahrefs についてユーザーからの声

TrustPilotのユーザーは次のように述べています。

Ahrefs は、バックリンク分析、キーワードリサーチ、競合他社分析、サイト監査のためのデータを含む、完全な SEO ツールキットを提供している点が大好きです。優れた UX/UI を備えており、初心者でもプロでも簡単に使用でき、ウェブサイトの可視性やオーガニックトラフィックの向上だけにとどまらない効果があります。

Ahrefs は、バックリンク分析、キーワードリサーチ、競合他社分析、サイト監査のためのデータを含む、完全な SEO ツールキットを提供している点が大好きです。UX/UI も優れており、初心者でもプロでも使いやすく、ウェブサイトの可視性やオーガニックトラフィックの向上だけにとどまらない効果があります。

📖 関連記事:マーケティング分析ソフトウェアツール

11. Upfluence（インフルエンサー主導のブランド認知キャンペーンに最適）

via Upfluence

ブランド認知戦略にインフルエンサーマーケティングを重視している場合、Upfluenceが際立っています。

このインフルエンサーマーケティングツールは、ブランドがインフルエンサーを特定、審査、連携しながら、キャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムで可視化できるように設計されています。Instagram、TikTok、YouTube などのプラットフォームにおけるコンテンツのリーチ、エンゲージメント、影響力を追跡することができます。

Upfluence では、オーディエンスの人口統計、エンゲージメント率、コンテンツの種類によってインフルエンサーを検索する高度な検索フィルターも利用できます。これにより、ブランド認知度の向上に役立つ、ターゲットを絞ったインフルエンサーキャンペーンを簡単に実施することができます。

Upfluence の主な機能

ニッチ、場所、オーディエンスの統計情報に基づいて、300 万人以上のインフルエンサーを検索、フィルタリング

リーチ、エンゲージメント、コンバージョンなどのキャンペーンパフォーマンスメトリクスを追跡

カスタマイズ可能な電子メールワークフローでインフルエンサーへのアウトリーチを自動化

Shopify などの e コマースプラットフォームと統合して、インフルエンサーによる販売を追跡

組み込み のソーシャルリスニングツールを使用して 、ブランドのメンションや感情をモニタリング

Upfluence の制限事項

価格が透明ではなく、小規模なブランドには高額になる可能性があります。

インフルエンサープラットフォームを初めて使用するチームにとっては、その学習曲線は急勾配になるかもしれません。

インフルエンサーマーケティングに専念しており、より広範なブランドモニタリングや SEO 可視性メトリクスは提供していません。

Upfluenceの料金プラン

カスタム価格

Upfluence の評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5.0 (40件以上のレビュー)

Upfluence についてユーザーからの声

G2 ユーザーからのメモ：

数時間のうちに 150 人のインフルエンサーを見つけ、キャンペーンを作成して一斉に連絡を取ることができました。インフルエンサーが返信しなかった場合に自動送信されるフォローアップの電子メールが気に入りました。

数時間のうちに 150 人のインフルエンサーを見つけ、キャンペーンをまとめて実施することができました。インフルエンサーが返信しなかった場合に自動的にフォローアップの電子メールが送信される機能も気に入りました。

ブランド認知度向上に役立つ3つの追加ツールをご紹介します：

BuzzSumo: パフォーマンスの高いコンテンツや重要なインフルエンサーを特定し、ブランドの可視性を高めるのに役立ちます。

Mentionlytics: 感情を分析し、競合他社のメンションを追跡する、多言語サポート付きのツールで、グローバルブランドのモニタリングに最適です。

Brandwatch: 消費者の深い洞察、トレンド分析、AI による感情追跡を提供

ClickUp を使って、ブランドが語らせる

測定できないものは成長させられません。ブランド認知度も例外ではありません。

多くのブランド認知度測定プラットフォームは、部分的な可視性しか提供していません。あるものはメンションを追跡し、別のものはトラフィックの急増を表示し、また別のものは競合他社を比較します。しかし、ClickUp は、これらの異なるコンポーネントをすべて統合する点で優れています。

タスクの割り当てからコンテンツカレンダー、ライブダッシュボードまで、ClickUp はブランド活動を推進するシステムを構築します。タブを切り替えたり、複数のツールを駆使したりする必要はありません。

キャンペーン活動とブランドメトリクスが同じシステムに保存されるため、仕事と結果とを簡単に結びつけることができます。

Pontica Solutionsのデイアナ・ミレヴァ氏は次のように述べています：

プロジェクト管理プラットフォームを探していたところ、最高のツールを見つけました。ClickUp は、当社のすべての問題を解決し、私が想像もできなかったような、すぐに使えるソリューションを生み出してくれると直感しました。

プロジェクト管理プラットフォームを探していたところ、最高のツールを見つけました。ClickUp は、当社のあらゆる問題を解決し、私が想像もできなかったような、すぐに使えるソリューションを生み出してくれると直感しました。

ブランドの成長を正確に追跡したいとお考えですか？今すぐClickUp に登録してください！