印象的なデジタルポートフォリオを作成するための AI ポートフォリオジェネレータトップ 10

受賞歴のあるクリエイティブな作品でいっぱいのファイルがあっても、誰もそれに気づかなければ、それは意味があることでしょうか？

印象に残るポートフォリオの作り方は、ポートフォリオそのものを構築することと同じくらい重要です。あなたは次の大物になる可能性を秘めているかもしれませんが、ポートフォリオが雑な Word ドキュメントのように見えると、あなたの夢を実現してくれる人々は、そのページをスクロールして通り過ぎてしまうでしょう。

ポートフォリオのフォーマットやデザインの手間をすべて省くスマートなツールがあったらどうでしょうか？AI ポートフォリオジェネレーターは、あなたのスキルを明確かつ印象的に表現する形で、あなたの仕事をまとめるお手伝いをします。

コードや高価なテンプレートに時間を費やすことなく、パーソナライズされたデジタルポートフォリオを作成できる、トップ AI ポートフォリオジェネレーターをまとめました。ぜひご覧ください。

最高の AI ポートフォリオジェネレーターの一覧

トップ AI ポートフォリオジェネレーターとその主な機能について、簡単にご紹介しましょう。

ツール おすすめ 主な機能 料金* ClickUp プロジェクト管理や共同ポートフォリオ作成のための、あらゆるサイズのチームに対応 タスク管理、プロジェクトビュー（ガント、ボード、リスト）、コラボレーションツール、時間追跡、統合 無料プラン、追加機能付き有料プラン、企業向けのカスタマイズオプションもご用意しています。 耐久性 小規模ビジネスやフリーランサー向けの、オンラインポートフォリオを素早く作成できるツール AI 搭載のウェブサイトビルダー、自動コンテンツ生成、使いやすいインターフェース、請求書発行機能内蔵 耐久性のあるブランディング付き無料プラン、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 15 ドルから WIX ADI さまざまなポートフォリオを持つ個人および中小企業 AI によるデザインプロセス、ドラッグ＆ドロップエディター、幅広いテンプレート、統合されたビジネスツール Wix のブランド表示とストレージ容量に制限のある無料プラン、プレミアムプランは 1 ユーザーあたり月額 17 ドルからご利用いただけます。 10Web AI によるウェブサイト強化を求める WordPress ユーザー WordPress ベースの AI ウェブサイトビルダー、自動ウェブサイト最適化（速度、コアウェブバイタル）、マネージドホスティング 無料試用版あり、有料プランは月額 20 ドルから PortfolioBox フォトグラファーやアーティストなどのクリエイティブプロフェッショナル ビジュアルポートフォリオ、さまざまなギャラリーレイアウト、クライアントの校正、e コマースの統合に焦点を当てています。 機能制限のある無料プラン、プロプランは月額 10 ドルからご利用いただけます。9/月/ユーザー Framer AI コード不要で視覚的に豊かなウェブサイトを優先するデザイナー プロンプトからの AI によるウェブサイト生成、強力なビジュアルエディター、組み込みのアニメーション、コンポーネントライブラリ Framer サブドメイン付き無料プラン、有料プランは月額 10 ドルから Webflow AI デザイナーと開発者で、高度なビジュアルコントロールを望む方 AI によるコンテンツ生成、完全な CSS コントロールを備えた強力なビジュアルビルダー、カスタムインタラクション、アニメーション Webflow サブドメイン付き無料プラン、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 18 ドルから Canva 視覚的に魅力的でシンプルなポートフォリオを作成したい個人や小規模チーム ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェース、カスタマイズ可能なテンプレートとデザイン要素の豊富なライブラリ、コラボレーション機能 多くの機能を備えた無料プラン、有料プランは 1 ユーザーあたり月額 15 ドルから Decktopus プレゼンテーションスタイルのポートフォリオを作成する個人およびチーム AI によるスライド生成、プロがデザインしたテンプレート、簡単なコンテンツ統合、分析機能 Decktopus のブランドが掲載される無料プラン、有料プランは月額 24.99 ドルからご利用いただけます。 Hostinger ホスティングが必要な個人および中小企業向け ウェブサイトビルダー（Zyro）、手頃な価格のウェブホスティング、さまざまなテンプレート、e コマース機能 価格は、ホスティングプランやアドオンによって大きく異なります。ウェブサイトビルダーへのアクセスは、多くの場合、ホスティングプランに含まれています。

AI ポートフォリオジェネレーターで注目すべき点

目立つポートフォリオの作成には、時間とスキルが必要です。しかし、AI ポートフォリオツールを使えば、プロフェッショナルなポートフォリオを数分で作成することができます。ポートフォリオウェブサイトビルダーを選ぶ際に留意すべき点は、次のとおりです。

ポートフォリオの自動作成：AI を使用して、仕事、スキル、実績を洗練されたレイアウトに自動的にフォーマットします。

豊富なテンプレート：さまざまなスタイルや業界に合わせた、豊富なテンプレートから選択可能

スマートなパーソナライズ： フォント、色、レイアウトをカスタマイズして、自分のブランドを反映させましょう。

プラットフォームの接続： ポートフォリオを LinkedIn、GitHub、その他のプロフェッショナル向けプラットフォームにリンクして、簡単に共有できます。

公開の柔軟性： ポートフォリオを PDF、カスタムドメイン、または埋め込みリンクとして共有できます。

モバイルファーストのデザイン： 携帯電話やタブレットで最高のビューイング体験ができるようにサイトを最適化

分析および SEO ツール： 組み込みの分析機能でパフォーマンスを追跡し、SEO 機能で可視性を高めます。

データセキュリティ： 強力な暗号化と透明性の高いプライバシーポリシーにより、お客様の情報を保護します。

最高の AI ポートフォリオジェネレーター

あなたの仕事をその価値にふさわしい形で紹介し、あなたの創造的なスキルを際立たせる、最高の AI ポートフォリオジェネレーターをご紹介します。

1. ClickUp（プロジェクトベースのポートフォリオの展示とコラボレーションに最適）

ClickUp を無料でお試しください ClickUp Portfolios を使用すると、ポートフォリオのすべての仕事を 1 か所で管理できます。

何時間もかけて完成させた仕事を、古いフォルダや散らばったリンクの中に埋もれさせてはいけません。仕事のためのオールインワンアプリ「ClickUp」を使えば、見栄えの良い、検索可能な洗練されたポートフォリオを作成できるだけでなく、プロジェクトを整理し、最新の状態に保ち、プレゼンテーションの準備も万全に整えることができます。

ClickUp Portfolios から始めましょう。このツールを使用すると、複数のプロジェクト、クライアント、クリエイティブなストリームを 1 つのすっきりとした視覚的なダッシュボードにまとめることができます。各ポートフォリオには、ステータス、納期、進捗状況などのプロジェクトの詳細が含まれているため、潜在的なクライアントは、あなたがこれまでに行った仕事だけでなく、あなたの仕事のやり方も正確に把握することができます。プロのように進捗状況を追跡、調整、披露することができます。

このツールが強力なデジタルポートフォリオ作成ツールである理由は、リアルタイムの更新機能があることです。進捗バー、締め切り、チームメンバーなど、表示内容を正確にカスタマイズできるため、自分のやり方に合ったビューで作業を進めることができます。

ClickUp ビューを使用して、さまざまなカテゴリのタスクを視覚化し、お好みの方法でコミュニケーションを取りましょう。

プロジェクト、ステータス、優先度で簡単にフィルタリングおよびソートできるため、最も重要なことに集中できます。他のユーザーにも情報を共有したい場合は、ポートフォリオのビューをリンクで関係者に共有するだけで、全員の認識を統一できます。メモ、タグ、添付ファイルでコンテキストを追加することも、すべて 1 つの合理化されたプロジェクトポートフォリオダッシュボードから行えます。

迅速なセットアップをご希望の場合は、ClickUp ポートフォリオ管理テンプレートを使用すると、進行中および完了したプロジェクトを 1 か所で簡単に追跡できます。プロジェクトデータを一元化できるため、デジタルポートフォリオのオンラインでの更新や共有が簡単になります。

無料テンプレートを入手 仕事を管理するだけでなく、効果的に紹介することで、潜在的な雇用主、協力者、クライアントにいつでも簡単に最新情報を提供することができます。ClickUp ポートフォリオ管理テンプレート

過去の作品は、クライアント、プロジェクトの種類、キャンペーンごとに整理することができます。ポートフォリオをクライアントに提示できる状態に保ち、進捗状況を透明化したい場合に特に便利です。

ClickUp のポートフォリオテンプレートはすべて完全にカスタマイズ可能であることをご存じでしたか？このテンプレートでは、作業の進捗状況をフェーズごとに把握できる 16 種類のカスタムステータスを利用できます。経費、進捗状況、残高など、6 種類のカスタムフィールドを追加して、プロジェクトにさらに深みを与えることができます。

また、ポートフォリオマスターリストや詳細なプロジェクト SOP ビューなど、さまざまなビューを切り替えて、全体像を明確に把握することもできます。さらに、組み込みのClickUp 時間追跡、便利なタグ、依存関係アラートにより、整理整頓とスケジュール管理がさらに簡単になります。

💡 プロのヒント：デザイナーは、視覚的なサムネイル、ステータスタグ、締め切り、クライアントのメモをすべて 1 か所にまとめることができるClickUp デザインポートフォリオタスクテンプレートを使用して、さらに一歩進んだ作業を行うことができます。

ポートフォリオのコンテンツを柔軟でコラボレーションしやすい環境に一元化したいとお考えですか？ClickUp Docsを使用すると、すべてのデザイン、進捗状況、ケーススタディ、クライアントの声を 1 か所にまとめて管理できます。

画像、ビデオ、タスクリストなどのリッチメディアを埋め込んで、自分の仕事を視覚的に紹介することで、ポートフォリオをより魅力的で情報豊富なものにすることができます。コンテンツの構造化も簡単です。ネストされたページやサブページをサポートしているため、プロジェクト、スキル、カテゴリごとにポートフォリオを整理でき、閲覧者は関連する例を簡単に見つけることができます。そのため、最終製品だけでなく、その背景にあるストーリーをすべて伝えるために、推薦状、メトリクス、舞台裏のワークフローなどのセクションを追加することができます。

ClickUp Docs の色分けされたバナー、高度なスタイル設定オプション、ライブ編集機能を使用して、ニュアンスのある視覚的に魅力的なポートフォリオを作成しましょう。

ドキュメントは、コラボレーションに特に役立ちます。チームは、ドキュメントをリアルタイムで共同編集し、コメントを残し、変更を提案することができます。これは、プロジェクトの説明を共同で作成したり、公開前にコンテンツを改良したりするのに最適です。ドキュメントは、ログインを必要とせずに公開して共有できるため、クライアントや協力者を惹きつけるポートフォリオを簡単に送信することができます。

ドキュメントを ClickUp 内の特定のClickUp タスクやプロジェクトに直接リンクすることができ、すべてを接続してアクセスしやすく保つことができます。組み込みのフィードバックツールとバージョン管理により、ポートフォリオを常に最新の状態に保ち、進行中の仕事と整合性を保つことができます。

📌 例えば、デザイナーは ClickUp Docs を使用して、プロジェクトの要約を作成し、ビジュアルデザインの反復を埋め込み、最終的な成果物へのリンクを貼ることができます。その後、チームはレビューやコメントを行い、最終決定したら、そのドキュメントを一般公開のポートフォリオの一部として共有したり、より広範なプロジェクト追跡テンプレートに統合したりすることができます。

プロジェクトの背景を説明したり、プロジェクトの概要や個人の経歴を書きたいプロフェッショナルの方は、世界でもっとも完全でコンテキストに即した仕事用 AI、ClickUp Brain を試してみてください。ClickUp ワークスペースに組み込まれており、あなたの仕事に関する知識を持ち、AI ライティングアシスタントとしても機能します。ポートフォリオのコンテンツをコンテキスト化、生成、改良、ローカライズするのに最適な方法です。

ClickUp Brain の AI ライティングアシスタントを使用して、ポートフォリオのコンテンツを生成、編集、校正、要約しましょう。

プロンプトを入力するだけで、コンテンツを明確かつ自信に満ち、タイプミスも一切ない、まさにあなたらしいポートフォリオのセクションを起草するのに役立ちます。

ClickUp AI Knowledge Managerは、プロジェクト、ドキュメント、チームの知識に関する質問にも即座に回答します。ポートフォリオの作成者にとっては、ワークスペースから関連するケーススタディ、プロジェクトの結果、クライアントのフィードバックをすばやく表示でき、ポートフォリオのコンテンツの表示や更新の効率が向上します。

ワークスペースのデータから ClickUp AI に質問して、ポートフォリオを向上させるための洞察や提案を即座に得ることができます。

📮ClickUp Insight： 従業員の半数以上が、仕事に必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのは 27% にとどまり、残りの従業員は一定程度の困難を感じ、23% は非常に困難だと感じています。 知識が電子メール、チャット、ツールなどに散在していると、無駄な時間がどんどん増えてしまいます。ClickUp を使用すると、電子メールを追跡可能なタスクに変換したり、チャットをタスクにリンクしたり、AI から回答を取得したり、1 つのワークスペース内でさまざまな操作を行うことができます。 💫 実際の結果：Teams は、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、チームで何ができるか想像してみてください。

では、これらの ClickUp の機能は、あなたにとってどのような意味があるのでしょうか？

ClickUp では、完成した作品を展示する場だけでなく、スマートな製品ポートフォリオ管理機能により、プロセス、コラボレーション、戦略を強調することができます。AI を使用して、最新情報をリアルタイムで共有し、フィードバックを求め、すべてを整理することができます。

💡 プロのヒント： 「クライアント承認済み」とマークされた完了したタスクをスキャンし、「影響度」、「創造性」、「クライアントの満足度」などのカスタムフィールドの評価システムを使用して各プロジェクトを評価する、カスタム ClickUp オートパイロットエージェントを設定しましょう。 品質基準（4 つ星以上など）を満たすタスクのみ、エージェントがポートフォリオ用の ClickUp ドキュメントのドラフトを自動的に作成し、AI によって生成された要約とビジュアルを完成させます。そうすることで、ポートフォリオは整理され、雑然とした状態になることを防ぎます。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

重いポートフォリオのドキュメントやテンプレートは、読み込みに時間がかかる場合があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューには次のように書かれています：

ClickUp Brain のおかげで、正直、何度もやり直す手間が大幅に省けます。かなり効率的な無料プランの AI ツールもあることは知っていますが、タブを何度も切り替えるのは大変です。そして、正直なところ、仕事に没頭しているときは、そんなことはしたくありません。私はコンテンツ業界で働いているため、主に文章を書くために AI を使用しています。また、書いた文章を編集することもできます（すごい！）。もう 1 つ、私にとって非常に役立つのはドキュメント機能です。フォーマットオプション、特にバナーが気に入っています。とてもかわいいです！

💡 プロのヒント：ClickUp ホワイトボードを使用してデザインポートフォリオを作成しましょう！AI 画像生成からクライアントのメモをボードに直接ドロップする機能まで、ホワイトボードは、最小限の努力で自分の創造性をアピールできるポートフォリオサイトとして利用できます。 また、ホワイトボードを即座に共有したり、タスクに埋め込んだり、PDF としてエクスポートしたり、ホワイトボード上で直接チャットしたりすることもできます。まるで、会話ができるライブのビジュアル履歴書のようなもので、関係者全員に最新情報を伝えます。

2. Durable（AI によるポートフォリオの即時作成に最適）

viaDurable

Durable は、AI を使用して、わずか数回のクリックでパーソナライズされたオンラインポートフォリオを生成するポートフォリオウェブサイトビルダーです。請求書発行、クライアントリレーションシップマネジメント (CRM)、さらには基本的なマーケティングの自動化など、ビジネスに欠かせない機能を、1 つのすっきりとしたダッシュボードからすべて利用できます。

このプラットフォームでは、さまざまなポートフォリオテンプレートが用意されています。複数のフォーマットへのシームレスなエクスポートと公開をサポートしているため、オンラインでポートフォリオを迅速かつ柔軟に作成、更新したいフリーランサーやクリエイティブなプロフェッショナルに最適です。

耐久性に優れた最高の機能

クリック数でポートフォリオウェブサイトを作成—AI がデザイン、レイアウト、スターターコンテンツを処理

手動のセットアップは不要、組み込みの SEO ツールで検索を最適化

SSL、DDoS 防御、グローバルコンテンツ配信でサイトを保護

スケジュール設定ツールや推薦文などのカスタム機能を追加して、エンゲージメントを高めましょう。

耐久性のある制限

AI によって生成されたデザインは、従来のウェブサイトビルダーに比べ、カスタマイズオプションが少なくなっています。これにより、レイアウトのクリエイティブなコントロールが制限される場合があります。

持続可能な価格設定

スターター： ユーザーあたり月額 15 ドル

Business： ユーザーあたり月額 25 ドル

信頼性の高い評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Durable について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

わずか 5 分でウェブサイトを作成できます。ウェブサイトを更新したい場合は、既存のバージョンを編集することはできず、新しいプロジェクトを作成して、そこから作業をやり直す必要があります。

3. WIX ADI（ポートフォリオを簡単に作成できる AI ガイド付きデザインに最適）

WIX ADI経由

開発者を雇うことなく、クリエイティブでありながらプロフェッショナルな仕事のスタイルを反映したポートフォリオを作成したいとお考えですか？Wix は、デザイン自由度とスマートな自動化機能を組み合わせた、公開可能なデジタルポートフォリオを簡単に作成できる、ユーザーフレンドリーなポートフォリオウェブサイトビルダーです。

AI 搭載のサイトビルダーは、まず、あなたがどのようなクリエイティブな仕事をしているか、どのような美意識を持っているかなど、いくつかの質問から始め、カスタムウェブサイトのレイアウトを生成します。テーマに縛られることもありません。Wix では、オンラインスペースを自由に調整、テスト、拡張することができます。

また、クライアントの予約ツール、eコマース、ビデオホスティング、SEOのカスタマイズなどの高度な機能も備わっています。

WIX ADI の主な機能

900 以上の既製のテンプレートから、自分のブランドに合った優れたポートフォリオを作成しましょう。

直感的なインターフェースで、あらゆるデザイン要素を自由にカスタマイズできます。

見事なフォントスタイルや配色を適用して、視覚的に魅力的なサイトを作成しましょう。

エントリーアニメーションや画像フィルターを追加して、訪問者の注目を集めましょう。

WIX ADI の制限事項

一部のサードパーティ製アプリとの統合には、追加のセットアップステップが必要です。

WIX ADIの料金プラン

ライト ：ユーザー 1 人あたり月額 17 ドル

基本 ：ユーザーあたり月額 29 ドル

Business ：ユーザー 1 人あたり月額 36 ドル

Business Elite：1 ユーザーあたり月額 159 ドル

WIX ADI の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (1,690件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (10,360件以上のレビュー)

WIX ADI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビュー には次のように記載されています：

全体的に、Wixの体験は8/10でした。初心者向けのウェブサイトには完璧で、自分で学びながら作成するのが簡単でした。

全体的に、Wixの体験は8/10でした。初心者向けのウェブサイトには完璧で、自分で学びながら作成するのが簡単でした。

💡 プロのヒント： 自分のウェブサイトを持つことで、オンラインでの可視性が飛躍的に向上し、より多くのクライアントを引き付けることができます。ソーシャルメディアプラットフォームだけに頼るのではなく、パーソナライズされたウェブサイトでは、自分の仕事を構造化されたプロフェッショナルな方法で紹介できるため、クライアントはあなたの提供内容を簡単に閲覧し、理解することができます。この一元化されたアプローチは、あなたの仕事に対するコミットメントを示すだけでなく、あなたのサービスについて詳しく知りたい訪問者にシームレスな体験を提供します。

4. 10Web (WordPress 向けの AI 強化ポートフォリオ作成に最適)

via10Web

10Web は、WordPress と自動化が融合し、効率性を追求した結果生まれたものです。コード不要のデザインスタジオにより WordPress の柔軟性を提供し、あなたのビジョンを説明すれば、AI がその仕事を代行します。

独自のポートフォリオウェブサイトを作成したら、WordPress ツールを使用して完全にカスタマイズすることができます。さらに、Google Cloud でホストされているため、高速、安全、そして信頼性にも優れています。Elementor ベースのドラッグ＆ドロップエディターを使用すると、サイトのテーマのあらゆる側面を自由にカスタマイズすることができます。

10Web の最高の機能

AI Co-Pilot でテキスト、ビジュアル、レイアウトを洗練させましょう。

モバイルに最適化されたレスポンシブデザインと高度なセキュリティ機能をお楽しみください。

検索結果で上位にランクされる、検索エンジンに最適化されたコンテンツを作成しましょう。

自動更新、プロフェッショナルレベルのホスティング、Google Cloud によるサポートでサイトを管理

10Web の制限

AI によって生成された最初のデザインは、お客様のビジョンにぴったり合うように、さらに調整が必要になる場合があります。

10Webの料金プラン

AI Starter： 月額 20 ドル

AI Premium： 月額 30 ドル

AI Ultimate：月額 45 ドル

10Web の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 3.7/5 (40件以上のレビュー)

10Web について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュー では、メリットとデメリットの両方を紹介しています：

すべてが簡単、コーディングは不要になり、これまでのように問題なく仕事をこなせるようになりました。実装も簡単で、ウェブサイトを自由に調整できる優れた機能も備わっています […] ダッシュボードが開きにくい場合があります

すべてが簡単、コーディングは不要になり、これまでのように問題なく仕事をこなせるようになりました。実装も簡単で、ウェブサイトを自由に調整できる優れた機能も備わっています。[…] ダッシュボードが開きにくい場合があります

5. PortfolioBox（視覚的に魅力的な、ギャラリー重視のポートフォリオに最適）

viaPortfoliobox

ポートフォリオとして通用する、味気ないサムネイルのグリッドにうんざりしていませんか？Portfoliobox は、写真家、デザイナー、イラストレーター、さらにはメイクアップアーティストなどのクリエイティブな人々のために特別に構築されており、そのプラットフォームの中心にはビジュアルストーリーテリングがあります。そのテンプレートは、あなたの仕事に息吹を与えるように作られており、画一的なウェブサイトというよりも、厳選されたギャラリーのようなレイアウトオプションが用意されています。

オンラインポートフォリオビルダーは、驚くほどフル機能を備えたツールです。クライアントの予約管理、プリントや製品の販売、ブログの作成まで、すべて同じダッシュボードから行うことができます。eコマース機能やスケジュール管理機能も組み込まれているため、ビジネス運営にプラグインや追加ツールは必要ありません。

PortfolioBox の主な機能

組み込みのストア機能と複数の支払いオプションで、デジタル製品や物理的な製品を販売しましょう。

リアルタイムの空き状況追跡機能で、イベント、クラス、サービスの予約を管理

プロジェクト ポートフォリオのテンプレート から選択し、ギャラリー、履歴書、音楽などのコンテンツを追加できます。コーディングは不要です。

自動 SEO 機能により可視性を高め、クライアントがオンラインであなたの仕事を簡単に見つけられるようにします。

PortfolioBox の制限事項

ポートフォリオウェブサイトビルダーは、ソロアーティストや小規模ビジネスに最適ですが、大規模な事業にはあまり適していない場合があります。

PortfolioBoxの料金プラン

Free

個人 ：10.9 ドル/ユーザー/月

プロフェッショナル：1 ユーザーあたり月額 19.9 ドル

PortfolioBox の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

PortfolioBox について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

ギャラリースタイルやレイアウトの選択肢が豊富で、自分のアートワークのスタイルに最適なものだけでなく、さまざまなコレクションやプロジェクトに最適なものを選ぶことができるのがとても気に入っています。自動保存は、デバイスによっては少し不具合があるかもしれませんが、デスクトップのブラウザでは間違いなく安定しています。

ギャラリースタイルやレイアウトの選択肢が豊富で、自分のアートワークのスタイルに最適なものだけでなく、さまざまなコレクションやプロジェクトに最適なものを選ぶことができるのがとても気に入っています。自動保存は、デバイスによっては少し不具合がある場合がありますが、デスクトップのブラウザでは間違いなく安定しています。

6. Framer AI（テキストプロンプトからインタラクティブなポートフォリオを生成するのに最適）

viaFramer AI

自分の個性を失うことなく、グローバルに活躍したいクリエイティブな方におすすめです。Framer を使用すると、シンプルなテキストプロンプトから、多言語対応のインタラクティブなポートフォリオを簡単に作成できます。AI が、生産性の高いデザイナーが手作業でコーディングしたかのようなセクション、レイアウト、インタラクションをすべて生成します。

その最大の特徴は、ローカリゼーションの扱い方です。Framer は、不自然な翻訳やロボットのような表現ではなく、元のコンテンツのトーンやニュアンスを保ちながら、地域別のサイトバージョンを作成するのに役立ちます。

Framer AI の主な機能

ブランドの声や地域のトーンを保ちながら、AI によってサイトを瞬時に翻訳

新規または既存のコンテンツをワンクリックで改善し、コピーを洗練させましょう。

トーン、コンテキスト、単語の好みを設定して、AI の出力をカスタマイズ

レイアウト、アニメーション、インタラクティブ機能を細部に至るまでコントロール

Framer AI の制限事項

カスタム AI コンポーネントなどの高度な機能には、習得に時間がかかります。

Framer AI の価格

Mini: $10/月 1サイトあたり

基本プラン: $20/月 1サイトあたり

プロプラン: $40/月 1サイトあたり

スタートアッププラン: $75/月 1サイトあたり

Scaleup : $200/月 1サイトあたり

Business：カスタム価格

Framer AI の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (30件以上のレビュー)

Framer AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Framer は、デザインの自由度と開発力の完璧な融合を実現しています。バックエンドのコードを 1 行も記述することなく、レスポンシブでインタラクティブなウェブサイトを構築することができます。

Framer は、デザインの自由度と開発力の完璧な融合を実現しています。バックエンドのコードを 1 行も記述することなく、レスポンシブでインタラクティブなウェブサイトを構築することができます。

7. Webflow（ポートフォリオのデザインを、コードを使用せずに強力かつ視覚的にコントロールするのに最適）

Webflow経由で

Webflow AI は、ビジュアル開発という原則に基づいて構築されています。クリエイティブなユーザーは、HTML、CSS、JavaScript といったウェブのコアとなる構成要素に直接アクセスできますが、そのインターフェースは、従来のウェブサイトビルダーというよりも、デザインプロジェクト管理ソフトウェアのような感覚で使用できます。

バックエンドのコードを記述することなく、カスタムコンテンツ構造（独自のレイアウトのケーススタディ、ダイナミックな画像ギャラリー、フィルタリング可能なプロジェクトライブラリなど）を作成できます。アニメーションはタイムラインベースであるため、モーションデザイナーやビジュアルストーリーテラーは、開発チームに頼ることなく、滑らかなインタラクションを構築するためのツールを利用できます。

Webflow の主な機能

クリーンで意味のあるコードを自動生成し、グローバルに分散されたインフラストラクチャでホストします。

AI を使用して、ブランドの声に合った見出し、CTA、ブログの構造を生成

自動化された SEO とスマートなコンテンツ整理機能でワークフローを加速

AI のインサイトにより訪問者のエンゲージメントを分析し、サイトのインパクトを高めましょう。

デザインと機能を完全にコントロールして、シンプルなポートフォリオから高度なポートフォリオまで、ポートフォリオを拡張しましょう。

Webflow の制限事項

AI の機能に慣れ、それらを効果的に使用する方法を習得するには、ある程度の時間が必要です。

AI の出力品質は、あなたが望むものをどれだけ正確に表現できるかに大きく依存します。

Webflowの料金プラン

Free

基本： 1 ユーザーあたり月額 18 ドル

CMS： ユーザーあたり月額 29 ドル

Business： 1ユーザーあたり月額49ドル

企業：カスタム価格

Webflow の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

Webflow について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューには次のように記載されています：

Webflow での私の全体的な経験は、とてもポジティブで素晴らしいものでした。Webflow は、さまざまなレベルで多様な機能を発揮できる点が気に入っています。Webflow にとても満足しており、この分野におけるスターだと感じています。初心者にとっては、デザインツールを使った経験がない場合、最も習得しやすいツールではないかもしれません。

Webflow での私の全体的な経験は、とてもポジティブで素晴らしいものでした。Webflow は、さまざまなレベルで多様な機能を発揮できる点が気に入っています。Webflow にとても満足しており、この分野におけるスターだと感じています。初心者にとっては、デザインツールを使った経験がない場合、最も習得しやすいツールではないかもしれません。

8. Canva（テンプレートを使用して、素早く簡単にビジュアルポートフォリオをデザインするのに最適）

Canva経由

Canva の無料ポートフォリオウェブサイトビルダーは、AI ツール (Magic Studio™) を活用して、ドラッグ＆ドロップで簡単にデザインでき、何百ものカスタマイズ可能なポートフォリオテンプレートを提供しています。ストック写真、ビデオ、グラフィックを統合して、デジタルポートフォリオをすばやく作成し、無料の Canva ドメインまたはカスタムドメインでオンライン公開することができます。

50,000 以上のグラフィックデザインテンプレートから選択し、Canva の豊富なアセットライブラリを使用してカスタマイズできます。このオンラインポートフォリオ作成ツールは、技術的な障壁を取り除き、クリエイティブなコントロールをあなたの手に残します。

Canva の主な機能

ブランドキットを使用して、ロゴ、色、フォントなどのツールでカスタムブランディングを適用しましょう。

背景除去や写真補正などの AI ツールを使って、写真を瞬時に編集

チームメンバーと、どこからでも共有ポートフォリオでリアルタイムにコラボレーション

プラットフォーム内で直接、数百万点のストック写真、アイコン、デザイン要素にアクセスできます。

Canva の制限

プロフェッショナルなデザインソフトウェアに比べ、高度なベクター編集機能やレイヤー管理機能はリミットがあります。

一部のテンプレート要素は、有料プランでもカスタマイズオプションが制限されています。

Canva の価格

Free

Pro : $15/月 1人あたり

Teams ：1人あたり月額10ドル（3人以上）

企業 ：カスタム価格

教育：カスタム価格

Canva の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (4,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (12,730件以上のレビュー)

Canva について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Canva の最大の魅力は、豊富なテンプレートオプションと、それをカスタマイズするための膨大なオプションです。ソーシャルメディアに投稿するシンプルなデザインから、作成したい履歴書まで、仕事に必要なあらゆるデザインを作成、カスタマイズすることができます。

Canva の最大の魅力は、豊富なテンプレートオプションと、それをカスタマイズするための膨大なオプションです。ソーシャルメディアに投稿するためのシンプルなデザインでも、作成したい履歴書でも、仕事に必要なあらゆるデザインを作成、カスタマイズすることができます。

9. Decktopus（AI 搭載のプレゼンテーションスタイルのポートフォリオに最適）

viaDecktopus

Decktopus は、プレゼンテーションデザインの中心に AI を据えている点で際立っています。他のツールがテンプレートに重点を置いているのに対し、Decktopus はスマートなアルゴリズムを使用して、デザイン決定の難しい部分を処理します。

つまり、AI がビジュアル要素、レイアウト、フォーマットを処理している間に、魅力的なコンテンツの作成にエネルギーを集中させることができます。

このツールは、見栄えの良いプレゼンテーションを迅速に作成する必要がある営業チームやイベントプランナーに最適です。AI システムがユーザーの入力や好みを学習し、個人のブランドやスタイルに合ったレイアウトやデザイン要素を提案します。

Decktopus の主な機能

100 以上のプロフェッショナルなポートフォリオの例を参考にして、ダイナミックなポートフォリオを作成しましょう。

ブランドに合ったテーマやスタイル、スマートなフォントや色の提案から選択できます。

プレゼンテーションの進行からボディランゲージまで、リアルタイムでフィードバックを受け取ることができます。

スライドにインタラクティブなフォームを埋め込んで、フィードバックを収集し、リードを獲得しましょう。

Decktopus の制限事項

初めてご利用の方は、AI のカスタマイズオプションに慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。

Decktopusの料金プラン

プロ： 1ユーザーあたり月額24.99ドル

Business： 49.99 ドル/ユーザー/月

企業：カスタム価格

Decktopus の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

Decktopus について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

PowerPoint と比べて、テンプレートのカスタマイズがとても簡単です。スタイルと色を選択すれば、すぐに使用開始できます。テンプレートのカスタマイズには 10 分もかかりません。ストック画像の選択はリミットがあります。しかし、ネット上には無料の画像やイラストがたくさんあるので、大きな問題ではありません。

PowerPoint と比べて、テンプレートのカスタマイズがとても簡単です。スタイルと色を選択すれば、すぐに使用できます。テンプレートのカスタマイズには 10 分もかかりません。ストック画像の選択は限られています。しかし、ネット上には無料の画像やイラストがたくさんあるので、大きな問題ではありません。

10. Hostinger（手頃な価格のオールインワンホスティングとポートフォリオ作成に最適）

Hostinger経由で

Hostinger は、クリエイティブな方々が、フルタイムの仕事に時間を割くことなく、堅実でプロフェッショナルなポートフォリオを構築するために必要なものをすべて提供する、シンプルなウェブプラットフォームです。高速、手頃な価格、そして驚くほど合理化されたプラットフォームです。

バックエンドの混乱に煩わされることなく、創作活動に時間を費やしたいアーティスト、フリーランサー、デザイナーに、通常の混乱を伴わない、実際の構造をもたらします。オールインワンのセットアップにより、ホスティング、クリーンで直感的なウェブサイトビルダー、基本的な SEO ツール、および必須のセキュリティ機能を、すぐに利用開始できます。

Hostinger の最高の機能

カスタムメイドの hPanel コントロールパネルでサイトを簡単に管理

無料ドメインを取得し、一部のプランでスムーズなウェブサイト移行をご利用いただけます。

SSL、DDoS 保護、24 時間 365 日のモニタリングでサイトを保護

多大陸にまたがるサーバーインフラストラクチャにより、世界中で高速なパフォーマンスを実現

Hostinger の制限事項

電話サポートは利用できず、チェックアウト時に追加販売が多少多めにある場合があります。

Hostingerの料金プラン

プレミアムウェブサイトビルダー: $11.99/月

ビジネスウェブサイトビルダー： 13.99 ドル/月

Hostinger の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (708件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (302件以上のレビュー)

Hostinger について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューには次のように記載されています：

ドメイン購入、ホスティング、電子メール、ウェブサイトビルダーを低価格でワンストップで提供 簡単なドメイン移行 優れたカスタマーサポート 直感的なインターフェース 複雑なウェブサイト分析。テンプレートの選択肢がもっと豊富であればよい 電子メールの設定が複雑 特に e コマース向けの統合機能がもっと充実しているといい。

ドメイン購入、ホスティング、電子メール、ウェブサイトビルダーを低価格でワンストップで提供 簡単なドメイン移管 優れたカスタマーサポート 直感的なインターフェース 複雑なウェブサイト分析。テンプレートの選択肢がもっと豊富であればよい 電子メールの設定が複雑 特に e コマース向けの統合機能がもっと充実しているといい。

ClickUp で最高の仕事をアピールしましょう

印象的なデジタルポートフォリオを作成するには、最高の作品を収集するだけでは不十分です。クリエイティブなプロジェクトを効果的に整理、紹介、共有するための適切なツールが必要です。

ClickUp は、あなたとあなたのチームが、目標に合わせた素晴らしいポートフォリオを構築し、その進捗をリアルタイムで追跡できる、統合されたワークスペースを提供します。

カスタマイズ可能な機能を使用して、プロジェクトポートフォリオ、製品コレクション、クリエイティブな作品など、特定のニーズに合わせてポートフォリオの構造やプレゼンテーションをカスタマイズできます。強力なコラボレーションツールを使用すると、フィードバックを収集し、優先度を調整し、ポートフォリオの作成プロセス全体を通じて全員の連携を維持することができます。

あなたの仕事を真に表現する、人目を引くポートフォリオを作成する準備はできましたか？今すぐClickUp に登録して、プロフェッショナルなショーケースの作成を始めましょう！