Slack 対 GroupMe：あなたにぴったりのメッセージングアプリはどちら？

プロジェクトを率いる、チームを管理する、あるいはグループチャットが混乱に陥らないよう管理するなど、その用途に関わらず、適切なメッセージングアプリを選ぶことは非常に重要です。
良いニュースです。生産性を高め、接続性を維持し、整理整頓して、より賢く（よりハードではなく）仕事をするための優れた選択肢は、たくさんあります。
とはいえ、すべてのメッセージングツールやコミュニケーションツールが同じ機能を備えているわけではありません。また、正直なところ、すべての機能が必要ではない場合もあります。
それでも、チームや学生たちが接続を維持する方法について話し合うと、Slack と GroupMe という 2 つの名前が繰り返し登場します。
両者を並べて比較し、お客様のワークフローに最適なものを決定するお手伝いをいたします。
Slack と GroupMe の比較概要
|機能
|Slack
|GroupMe
|統合
|2,000 以上のアプリ統合（Google Drive、Trello など）
|主要なアプリとの統合はなし
|プロジェクト管理
|組み込みのタスクリスト、共同ドキュメント（Canvas）
|タスク管理ツールなし
|音声/ビデオ通話
|ハドル、Zoom および Teams との統合
|ビデオ通話は Microsoft Teams でのみご利用いただけます。
|アクセス
|デスクトップ、モバイル、ウェブ、ゲストアクセスをサポート
|モバイル、ウェブ、SMS サポート（米国のみ）
|ユーザーリミット
|ハードリミットなし、大規模な組織にも最適
|1 グループあたり最大 10,000 人のメンバー
そして、すべてを見たと思ったところで、あなたの仕事やチャットのやり方を一変させるボーナス情報もあります。ClickUp を試してみてください。
Slack とは？
Slack は チーム向けのメッセージングアプリ です。1 対 1 またはグループで、リアルタイムに会話することができます。さまざまなトピック、プロジェクト、部門ごとにチャンネルを作成することができます。
また、ファイルの共有、チームメイトへのタグ付け、Google Drive や Zoom などのツールとの接続もできます。アプリを離れることなく、音声通話やビデオ通話を開始できます。
Slack は、仕事の会話を 1 か所にまとめることで、長い電子メールのスレッドや散らばったメッセージに頼る必要がなくなることを目指しています。
Slack の機能
Slack は、チーム内のコミュニケーションを明確かつ整理し、管理しやすくする機能を提供しています。その機能の概要は次のとおりです。
機能 #1: チャンネル
チーム、プロジェクト、トピックごとに会話をグループ化します。各チャンネルは、関連するメッセージ、ファイル、ツールがまとめて保存される専用のスペースです。
パブリックチャンネル は、社内の誰もが情報にアクセスできるチャンネルです。一方、プライベートチャンネル は、特定のメンバーのみにアクセスを制限するチャンネルです。このセットアップにより、チームは業務の流れを把握しやすくなり、新しいメンバーもすぐに業務に慣れることができます。
機能 2：ダイレクトメッセージ
ダイレクトメッセージは、2 人以上のユーザー間で プライベートな会話 を行うことができます。迅速な最新情報の共有、サイド会話、機密性の高い議論などに役立ちます。
ユーザーは、チャンネル全体を使用することなく、緊密に連携する小規模なチーム向けにグループ DM を作成できます。すべてが整理され、後で簡単にアクセスできます。
機能 3：ファイル共有
Slack を使用すると、ドキュメント、スプレッドシート、画像、PDF、ビデオを会話に直接簡単にアップロードして共有できます。チャンネルまたは DM で共有されたファイルは、メッセージの履歴に接続されたままになります。
ユーザーは、キーワード、ファイルの種類、共有者によって後でファイルを検索できるため、複数のアプリを調べなくても、必要な資料を簡単に見つけることができます。
機能 4：統合
Slack は、Google Drive、Zoom、Trello、Asana、Salesforce などの何千ものアプリと接続できます。これらの統合により、通知、プロジェクトの最新情報、新しいタスクが Slack に直接表示されます。
チームは、ドキュメントの承認やミーティングへの参加など、さまざまなタスクを、プラットフォームを切り替えることなく実行できます。これにより、時間を節約し、1 つのワークスペース内でワークフローをスムーズに進めることができます。
機能 5：ハドル
Slack ハドルは、あらゆるチャンネルや DM から即座に開始できる軽量な 音声およびビデオチャット 機能です。簡単な確認、問題の迅速な解決、正式なミーティングを設定せずにアイデアをブレインストーミングする場合などに最適です。
ハドルは 画面共有 もサポートしているため、チームメンバーは自分の仕事をリアルタイムで表示し、その場で共同作業を行うことができます。
機能 6：Slack AI
Slack AI は、Slack の有料プランで強力な検索および要約機能を提供しています。ユーザーは、自然な言葉で質問し、チームの会話履歴から引用した簡潔な回答を受け取ることができるため、情報を見つけ、プロジェクトの最新情報を把握することが容易になります。
このプラットフォームは、チャンネルや長いスレッドの要約を自動的に生成し、すべてのメッセージを読まなくても、議論の概要をすばやく把握することができます。
Slack の価格：
- Free Forever
- Unlimited：年間契約の場合、ユーザー 1 人あたり月額 8.75 ドル
- Business：年間契約の場合、ユーザー 1 人あたり月額 15 ドル
- 企業：カスタム価格
👀 ご存知でしたか？
調査によると、孤独は従業員のエンゲージメントとパフォーマンスに影響を与える大きな要因となっており、現在ではビジネス上の真のリスクとして認識されています。この問題の大きな要因は何でしょうか？それは、会話が分散し、有意義な交流が制限される電子メールやチャットアプリのみに依存しているチームです。そのため、適切なコミュニケーションツールを選択することが重要です。チームのつながりが強ければ強いほど、コラボレーションや相互サポートが向上し、エンゲージメントも維持されます。
GroupMeとは何ですか？
GroupMe は、カジュアルなグループチャット 用の Microsoft 社のチャットツールです。プライベートグループで、テキスト、画像、ビデオ、GIF を送信できます。1 対 1 の会話には、ダイレクトメッセージも送信できます。
Wi-Fi、モバイルデータ、さらには SMS でも利用できます。アプリを持っていない人でも、通常のテキストメッセージで参加してチャットすることができます。
GroupMe は、グループでのコミュニケーションをシンプルに保つことに重点を置いています。追加機能を使わずに簡単に連絡を取り合いたい学生、友人、家族、クラブ、小規模チーム向けに設計されています。
Groupme の機能
GroupMeはグループコミュニケーションをシンプルで使いやすいものにします。以下、その主な機能をご紹介します：
機能 1：グループチャット
友人、家族、クラブ、チームのために プライベートグループ を作成できます。各グループは、テキストの送信、メディアの共有、メッセージへの反応ができる独自のチャットルームとして機能します。
作成できるグループの数は無制限なので、生活のさまざまな部分を分け隔てなく管理することができます。
機能 2：ダイレクトメッセージ
GroupMe では、個人にプライベートメッセージ を送信することができます。これは、ちょっとした会話をしたり、グループ全員に見せたくない情報を共有したりする場合に便利です。
ダイレクトメッセージはグループチャットと同じように機能しますが、あなたと 1 人の相手との間でやり取りされます。
機能 #3. SMS サポート
GroupMe は、アプリを持っていない人でも使用できます。ユーザーは、通常のテキストメッセージで参加してチャットすることができます。
これにより、スマートフォン、基本機能の携帯電話、またはSMSを好む人を含む、全員を簡単に参加させることができます。
機能 4：メディアの共有
写真、ビデオ、GIF をチャットに直接送信したり、投票を作成して全員のプランに関する意見をすばやく収集したりできます。メディアは会話に表示されるため、その瞬間、最新情報、イベントの詳細を簡単に共有できます。
すべてがチャット履歴にリンク されているため、必要に応じてスクロールして共有ファイルを見つけることができます。
機能 #5: カスタム通知
GroupMe では、通知を自由に制御できます。特定のグループをミュートしたり、忙しい時間帯にアラートをオフにしたり、チャットごとにサウンドをカスタマイズしたりすることができます。
絶え間ない通知に煩わされることなく、常に接続を維持することができます。
GroupMeの料金プラン
- Free Forever
GroupMe は無料でご利用いただけます。iOS、Android でアプリをダウンロードするか、サブスクリプション料金なしでウェブ上でご利用いただけます。SMS を使用してメッセージを送受信する場合は、ご利用の通信キャリアの標準的なテキストメッセージ料金がかかる場合があります。
このアプリでは、絵文字パックなど、0.99 ドルから 1.99 ドルまでの範囲のオプションのアプリ内購入も利用できます。プレミアムプランや有料のアップグレードはなく、すべてのユーザーがコア機能を利用できます。
Slack と GroupMe：機能の比較
これまで見てきたように、Slack と GroupMe はどちらもメッセージングアプリですが、その目的は異なります。Slack は職場でのコミュニケーションのために設計されており、プロジェクトやコラボレーションのためのツールが充実しています。GroupMe は、カジュアルな使用を目的としたシンプルなグループチャットに重点を置いています。
|機能
|Slack
|GroupMe
|ボーナス：ClickUp
|メッセージ
|チャンネルでのリアルタイムメッセージングとダイレクトメッセージ
|グループチャットとダイレクトメッセージ
|リアルタイムチャット、タスクやドキュメントに関するスレッドコメントによる、コンテキストに応じたチームディスカッション
|音声/ビデオ通話
|迅速な音声チャットやビデオチャットのためのハドル。Zoom および Teams と統合
|Microsoft Teams による 1 対 1 およびグループビデオ通話
|チャット内で即座に音声通話やビデオ通話が可能。Zoom、Google Meet、その他のビデオプラットフォームと統合可能。
|ファイル共有
|ドキュメント、画像、その他のファイルをチャットで直接共有
|グループチャットや DM で写真、ビデオ、GIF を共有
|チャットに直接ファイルを追加したり、タスクやユーザーをメンションしたり、Google Drive、Dropbox、その他の統合機能による共有をサポートしています。
|AI 機能
|チャット検索、スレッドの要約、チャンネルの要約を行う Slack AI、Agentforce 統合
|基本的な検索機能を備えた Microsoft Copilot
|ClickUp Brain は、チャット、タスク、ドキュメント、ホワイトボードなどに完全に統合されています。特定のタスクやワークフローに対応した AI エージェントも利用できます。
|統合
|Google Drive、Trello、Salesforce など 2,000 以上のアプリと接続可能
|基本的な機能のみ、主要なアプリとの統合はなし
|Slack、Google Drive、GitHub、Zoom など、1,000 以上の統合機能
|プロジェクト管理
|タスク用のリストや共同ドキュメント用の Canvas などの組み込みツール
|グループ内での基本的なイベントプランニング、タスク管理ツールはなし
|高度なタスク管理、ドキュメント、ホワイトボード、目標、自動化など
|カスタマイズ
|カスタマイズ可能な通知、ワークフロー、テーマ
|カスタマイズ可能な通知とグループ設定、限定的なテーマ
|高度にカスタマイズ可能なワークフロー、ステータス、ビュー、自動化、ダッシュボード
|アクセス
|デスクトップ、モバイル、ウェブ。外部ユーザーのためのゲストアクセスをサポート
|モバイルとウェブ。スマートフォンをお持ちでないユーザー向けの SMS サポート（米国のみ）。
|デスクトップ、モバイル、ウェブ。ゲストおよび公開共有オプション
|ユーザーリミット
|ハードリミットなし、小規模チームから大企業まで対応
|1 グループあたり最大 10,000 人のメンバー
|ユーザー数の制限なし、あらゆるサイズのチームに対応可能な拡張性
|コスト
|無料プランあり。有料プランでは、より多くの機能とアプリ統合をご利用いただけます。
|無料、有料バージョンはありません。
|Freeプランをご利用いただけます。有料プランでは、高度な機能と統合機能のロックが解除されます。
それでは、Slack と GroupMe の標準的かつ必須の機能を詳しく比較し、そのパフォーマンスを見てみましょう。
機能 1：メッセージ（グループメッセージとダイレクトメッセージ）
Slack は仕事用に設計されています。 チャンネルを使用して、チーム、プロジェクト、トピックごとに会話を整理します。また、スレッド形式の返信もサポートしているため、メインのチャットを乱雑にすることなく、特定のメッセージに返信することができます。個人間や小グループでのプライベートチャットには、ダイレクトメッセージを使用できます。すべてのメッセージやファイルを簡単に検索することができます。
GroupMe は、カジュアルなグループチャット用に設計されています。 グループを作成し、メンバーを招待して、チャットを開始します。プライベートな会話には、ダイレクトメッセージも使用できます。GroupMe は SMS をサポートしているため、ユーザーはアプリをダウンロードしなくても会話に参加できます。
🏆 勝者： Slack
どちらのアプリもメッセージングは問題なく機能しますが、Slack は、特にメッセージの数が増えた場合に、会話を整理して管理しやすくするためのより多くの機能を提供しています。
機能 2：メディアとファイルの共有
Slack でのファイル共有は、仕事の延長のようなものです。会話の途中で、ドキュメントをドロップしたり、Google ドライブのファイルにリンクしたり、ビデオを共有したりすることができます。
送信したものはすべてチャットに保存され、必要なときに検索して呼び出すことができます。これは、チームが同じファイルを繰り返し使用する場合には重要な機能です。
GroupMe は基本機能に忠実です。写真、短いビデオ、ミームを送信することができます。それだけです。旅行の写真、イベントの招待、音楽のリンクなど、カジュアルな最新情報の共有には適していますが、それ以上の機能はありません。
🏆 勝者： Slack
カジュアルな会話なら、GroupMe で十分です。仕事上でファイルを取り扱う場合は、Slack の方が適しています。
機能 3：音声通話とビデオ通話
Slack には、任意のチャンネルやダイレクトメッセージから開始できる、迅速でカジュアルな通話機能「ハドル」があります。ビデオをオンにして画面を共有したり、他のユーザーを招待したりすることもできます。
ハドルは、ミーティングをスケジュールする必要のない、即席の会話のために設計されています。無料プランでは、ハドルは 2 人の参加者までですが、有料プランでは 50 人まで参加できます。
GroupMe は、通話機能のために Microsoft Teams と統合されています。グループチャットから直接ビデオ通話を開始したり、イベントの一部としてビデオ通話をスケジュールしたりすることができます。このセットアップは、大規模な計画的なミーティングに便利です。GroupMe は、最大 100 人の参加者が参加できる通話をサポートしています。
🏆 勝者: 引き分け!
どちらのアプリも通話オプションを提供していますので、ご自分に合ったものを選択してください。Slack のハドル は、迅速で即席のディスカッションに適しています。一方、GroupMe の Teams との統合 は、多数の参加者が参加する予定済みのグループミーティングに適しています。
Reddit での Slack 対 GroupMe
Reddit を閲覧して、Slack と GroupMe を比較している人々の意見を見てみました。いくつかのスレッドで、ユーザーたちは、特にグループコミュニケーションに関しては、一方のツールが他方よりも優れている明確な理由を共有していました。
多くのユーザーは、Slack はより大規模で組織化されたグループをより効果的に処理できると述べています。
Slack は 16 行のテキスト、1 枚の画像、1 つの gfycat を同じスペースに表示できますが、GroupMe では 2 枚の画像と 1 行のテキストしか表示できません。
Slack は 16 行のテキスト、1 枚の画像、1 つの gfycat を同じスペースに表示できますが、GroupMe では 2 枚の画像と 1 行のテキストしか表示できません。
ユーザーは、Slack が会話を分離している点も高く評価しています。
グループごとに複数のチャンネルを設定できるため、必要なすべての情報を 1 つのチャンネルで管理でき、チャンネル間の切り替えも簡単です。GroupMe は、すべてのグループについて、すべてのチャンネルとチャットを 1 つにマージします。
グループごとに複数のチャンネルを設定できるため、必要なすべての情報を 1 つのチャンネルで管理でき、チャンネルの切り替えも簡単です。GroupMe は、すべてのグループのチャンネルとチャットを 1 つにマージします。
とはいえ、GroupMeはシンプルなコミュニケーションには依然として有効です。
GroupMe。私たちにはぴったりです。
GroupMe。私たちにはぴったりです。
Reddit ユーザーも、グループに構造とビジネス向けの機能が必要な場合は Slack が適している、という意見で一致しているようです。セットアップをあまり行わずに連絡を取り合うだけなら、GroupMe で十分です。
ClickUp をご紹介します—Slack と GroupMe の最良の代替手段
もちろん、Slack と GroupMe でも仕事はできますが、メッセージやメディア以上の機能が必要な場合はどうでしょうか？
タスクの追跡、最新情報の共有、会話の整理のために、アプリ間を飛び回って疲れていませんか？チャット、ドキュメント、締め切りが実際に連携するツールをお探しではありませんか？そんな場合に、ClickUp が役立ちます。
ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。タスク、チャット、ドキュメント、目標を 1 か所にまとめ、チームがツールを切り替えることなく集中して仕事に取り組めるようにします。ClickUp は、その用途を問わず、必要なすべてを 1 つのビューで提供します。
雑然とした画面も、サイロ化もありません。すべてが接続された 1 つのワークスペースで、メッセージはアクションにつながり、ドキュメントはタスクをサポートし、目標は常に可視化されます。Slack や GroupMe に制限を感じているなら、ClickUp はあなたが知らなかった、必要なアップグレードです。
📮 ClickUp Insight：知識労働者の 83% は、チームコミュニケーションの主なフォームとして電子メールとチャットに依存しています。これにより、重要な情報が別々のツールに分散し、チーム間の連携が難しくなり、効率的な仕事が困難になることがよくあります。
ClickUp は、スレッド化された会話、メッセージ、コメント、タスク、ドキュメントなど、すべてを 1 か所にまとめて、チームのコラボレーションを容易にします。
Slack や GroupMe よりも優れた選択肢である ClickUp の主な機能を見てみましょう。
ClickUp の優位点 1：ClickUp チャットで会話を 1 か所にまとめる
ClickUp チャットは、会話と仕事を 1 か所にまとめます。
チャットでプロジェクトについて話し合い、ワンクリックで メッセージをタスクに変換できます。メモをコピーしたり、文脈が失われることはもうありません。すべてがリンクされ、整理されたままです。
長いスレッドをキャッチアップする必要がありますか？ClickUp の AI は、ディスカッションを要約し、重要なポイントを強調表示し、アクションアイテムも提案します。雑然とした情報から必要な情報だけを取り出し、常に最新情報を提供してくれるアシスタントのような存在です。
ClickUp チャットは、チーム全体のディスカッション用の チャンネル と、プライベートな会話用の ダイレクトメッセージ をサポートしています。また、チャットから直接 音声通話やビデオ通話 を開始できるため、リアルタイムのコラボレーションがシームレスに行えます。
チャットをタスク、ドキュメント、目標と統合することで、ClickUp はコミュニケーションが常に仕事とつながっていることを保証します。これは単なるチャットではなく、仕事を完了するためのツールです。
ClickUp の優位点 2：ClickUp の「割り当てコメント」でコメントをアクションに変える
ClickUp の「コメントの割り当て」機能を使えば、重要な情報を見逃す心配はありません。メモを残して誰かがフォローアップしてくれることを期待する代わりに、チームメンバーにコメントを割り当てて、明確で追跡可能なタスクに変えることができます。
コメントは、そのユーザーの作業キューに表示され、解決済みとマークされるまでそこに残ります。つまり、推測やリマインダー、詳細の見落としがなくなります。誰もが、自分が何をいつやるべきかを把握できます。
割り当てられたコメント タスク、ドキュメント、チャット間で共有可能。ドキュメントにフィードバックを投稿したり、スレッドで何か指摘したりしても、そのタスクが確実に完了します。
特にチームが複数の優先度を同時に処理している場合に、仕事を円滑に進め、生産的な会話を維持するためのシンプルな方法です。
ClickUp の優位点 3：ClickUp タスクでより多くの仕事を完了
ClickUp タスクは、仕事が始まる場所です。簡単な修正の追跡でも、大規模なプロジェクトの管理でも、タスクを使用すると、所有者を割り当て、期限を設定し、カスタムフィールドでコンテキストを追加し、プロセスのすべてのステップの概要を把握することができます。
大きなプロジェクトをサブタスクに分割し、チェックリストを追加し、依存関係を作成して、まず何を行う必要があるかを表示することができます。すべてが接続されているため、チームは常に次の作業内容を把握することができます。
各タスクには、コメント、ファイル、リンク、更新情報を入力するスペースがあります。他のツールに切り替えたり、チャットを調べたりする必要はありません。すべてが 1 か所にまとめられています。
ClickUp タスクは、複雑さを増すことなくコントロールを実現します。チームを組織化し、連携させ、前進させ続ける基盤となります。
ClickUp の優位点 4：AI 搭載のワークスペースでよりスマートに仕事
ClickUp Brainは、ClickUp 内の仕事のあらゆる側面に浸透する総合的な AI アシスタントです。既存の仕事を分析するだけでなく、その作成と管理を積極的に支援するように設計されています。
ClickUp Brain は、会話を円滑にするだけではありません。仕事を完了するために積極的に支援します。プロジェクトに関する質問をしたり、要約をリクエストしたり、チャットから直接タスクを作成したりすることもできます。
ドキュメントの検索、タスクの更新、プロジェクトのステータスの確認など、必要な作業がありますか？チャットで ClickUp Brain に質問するだけで、ワークスペース全体から 即座に実用的な回答 が返ってきます。タブを切り替えたり、スレッドを掘り下げたりする必要はありません。
ClickUp Brain の企業レベルの機能により、タスクの管理も同様にシームレスになります。必要なことを入力するだけで、自然言語を使用してタスクを作成、更新、検索することができます。
タスクの割り当て、期日の設定、進捗の確認をしたい？ClickUp Brain は、これらを数秒で処理し、チームの連携とプロジェクトの進行をスムーズにします。仕事の優先順位付けや障害の発見にも役立ちます。
ミーティングに参加しますか？ClickUp AI ノートテイカーが、ミーティングの内容を記録し、要点をまとめ、フォローアップすべきタスクを提案して、文字起こしを行います。
さらに、ClickUp のオートパイロットエージェントを使用して、答えを見つけたり、コンテンツを作成したり、反復的で時間のかかるワークフローを自動化したりすることもできます。
Slack のような複数のツールを同時に使用することに慣れているチームには、ClickUp Brain がすべてを必要な場所にまとめて提供します。その結果、意思決定の迅速化、ミス削減、真に連携したワークフローを実現します。
ClickUp の優位点 5：統合機能により 1,000 以上のツールを接続
強力な組み込みチャット、リアルタイムのコラボレーション、タスク固有のコメント機能を備えた ClickUp なら、Slack のような別のアプリは必要ありません。チームは、専用のツールを切り替えずに、コミュニケーション、プロジェクト管理、ワークフローの自動化をすべて 1 か所で行うことができます。
また、チームでまだ Slack を使用している場合は、ClickUp Slack とシームレスに統合 できるため、仕事を逃すことなく徐々に一元化することができます。チャットも搭載 のオールインワンワークハブとしてご利用ください。
ClickUp：チャット、コラボレーション、仕事の完了のためのより優れた方法
Slack と GroupMe にはそれぞれ長所がありますが、リアルタイムチャット、タスク管理、ドキュメントなど、堅牢な機能を備えた 1 つのツールをお探しの場合は、ClickUp が最適です。
これは単なるメッセージング以上のものです。これは、組織化され、接続され、生産性の高い仕事のための、チームのホームベースです。
ClickUp の Free Forever プランに登録して、会話、プロジェクト、目標を 1 か所にまとめましょう。