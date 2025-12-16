安全かつ効率的なスケジュール管理を実現する、プロトンカレンダーの代替ツール10選

プライバシーを重視するユーザーにとって、Proton Calendarは優れた選択肢です。エンドツーエンド暗号化を採用し、広告表示がなく、データ追跡も行いません。イベントスケジュール管理、定期的なミーティング設定、モバイルアクセスといった基本機能を簡単に扱えます。

ただし、より深い連携機能、タスクのリンク機能、または強力なコラボレーションツールを求める場合、その機能はやや制限されていると感じられるかもしれません。ワークフローにより高い柔軟性とシームレスな連携が求められる場合、Proton Calendarではすべてのニーズを満たせない可能性があります。

そこでプロトンカレンダーの代替ツールが役立ちます。本記事では、よりダイナミックな機能、強力な連携機能、リアルタイム共同作業のサポートを強化したトップクラスの選択肢を検証し、あなたの生産性スタイルに最適なツールを見つけられるようご案内します。

プロトンカレンダーの代替ツール一覧

ツール 主な機能 最適な用途 価格 ClickUp ドラッグ＆ドロップによるタスクスケジュール設定、繰り返しイベント、チームビュー あらゆる規模のチーム向け、カレンダー連携機能付きオールインワンプロジェクト管理ツール Free Foreverプラン；企業向けカスタマイズ対応 Google カレンダー Google Meet連携、ドライブ添付ファイル、共有カレンダー 個人ユーザーやフリーランサーのためのGoogleワークスペースエコシステム内でのスケジュール管理 無料／有料プランはユーザーあたり月額8.40ドルから Microsoft Outlook カレンダー 一元化されたイベントスケジュール管理、共有チームカレンダー、色分けされたカテゴリ Microsoft 365を利用する企業とプロフェッショナル 無料／有料プランは月額9.99ドル（ユーザーあたり）から Fantastical 自然言語入力、アプリ内天気予測、スマートカレンダー設定 自然な言語入力とスマートなデザインを好むAppleユーザー向け 無料／有料プランは年間契約で月額4.75ドル（ユーザーあたり）から Appleカレンダー Appleデバイス間でのiCloud同期、共有カレンダー、場所に基づく通知 個人ユーザーや個人事業主向けに、Apple製品とのネイティブ連携を備えた組み込みカレンダー Free Zoho カレンダー 公開/プライベート共有、複数カレンダービュー、Zoom/Zohoミーティング連携 中小企業におけるZohoアプリユーザーのイベント管理 Free Amie カレンダーとタスクの並列表示、定期的な習慣管理、AIによるタスクスケジューリング タスク、電子メール、スケジュールを統合した小規模チーム向けミニマルなプランツール 有料プランは月額20ドル/ユーザー（年額一括払い）から Any.do ドラッグ＆ドロップによるタスクプラン、音声入力、AIを活用したスケジュール提案 個人や小規模チーム向けの日常タスクプランとクロスプラットフォーム同期 個人向け：無料有料プランは月額7.99ドル/ユーザーから Teamup カレンダー 11種類のカレンダービュー、色分けされたサブカレンダー、9段階のユーザー許可レベル、 組み込みのリソース予約機能 小規模から中規模のチーム向け共有スケジュールとリソースの管理 無料／有料プランは月額12ドルから ビジネスカレンダー2 柔軟な月ビュー、高度な繰り返しイベント、添付ファイル/写真機能 個人や小規模チーム向けの高度なカレンダーカスタムとタスク管理機能 無料／有料プランは月額4.99ドルから

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

プロトンカレンダーの代替ツールで重視すべきポイントとは？

Proton Calendarの代替ツールを比較する際、個人および業務のスケジュール管理を向上させる機能を検討することが重要です。重点的に確認すべき主な要素は以下の通りです：

連携機能： 電子メールシステム、タスク管理、会議アプリなど、他の製品やサービスとリンクされている優れたProtonカレンダー代替ツールを探しましょう。

コラボレーション機能： 共有アクセスを提供するカレンダーを選択し、チームが今後のイベントを迅速に計画し、空き状況を確認し、グループスケジュールを管理できるようにします

ユーザーインターフェースと操作性： 直感的でカスタマイズ可能なインターフェースを備えた代替ツールを選びましょう。色分けされたイベントや柔軟なビューにより、使いやすさと整理整頓が大幅に向上します。

クロスプラットフォーム対応： 複数のデバイスやOS間で同期が可能で、カレンダーへの一貫したアクセスを保証する代替ツールを選びましょう

プライバシーとセキュリティ： プライバシーとセキュリティの面で徹底したカレンダーツールを探しましょう。Proton Calendarはエンドツーエンド暗号化を強調していますが、機密データを保護するための他のソリューションのセキュリティ対策を評価することが重要です。

プロトンカレンダーに代わる10のベスト選択肢

Proton Calendarは強力なプライバシー機能を備えていますが、効率性や連携性の向上を求めるユーザーには代替ツールの検討がおすすめです。最適なProton Calendar代替ツールは、様々なプロジェクト管理ツールやスケジュール管理ニーズに対応します。

1. ClickUp（カレンダー連携機能付きオールインワンプロジェクト管理ツール）

ClickUpは、仕事のための「すべて」のアプリであり、直感的なカレンダー連携を備えた包括的なプロジェクト管理プラットフォームです。業務の最適化を目指す個人やチームにとって理想的な代替手段です。

ClickUpカレンダーでタスクを素早く編集し、タスク管理を簡素化

ClickUpカレンダーは、スケジュール管理とタスク管理を簡素化するAI搭載ツールです。

ClickUpのAI搭載カレンダーは単なるスケジュール管理ツールではありません。高度な自動化、ミーティング管理、生産性向上機能を統合したスマートなワークスペースであり、あなたとチームが整理整頓され効率的に活動できるよう支援します。

タスクとイベントを単一ビューに統合し、自動タイムブロッキングとミーティングリマインダーを提供します。統合されたClickUp AIが、タスク・イベント・目標に基づき最適なスケジュールをプランします。

タスクの自動スケジュールから新規予定設定まで、ClickUp Calendarが優先順位付けを強化。Google カレンダーやOutlookなどの外部カレンダーとも同期可能です。

ClickUpカレンダーの詳細はこちらのビデオでご確認ください：

ClickUpのカレンダービューでは、タスク、リマインダー、定期的なミーティングを1つの中央ハブにシームレスに統合し、作業量を簡単に可視化できます。

カレンダーの整理から集中作業のための時間確保まで、色分けオプションとリアルタイム共同編集ですべてを美しく整理。カレンダー全体があなたを妨げるのではなく、確実にサポートします。

ClickUpのカレンダービューでイベントや期限を簡単に追跡

ClickUpのタスク管理機能はスケジュールとアクションを統合。短期的な成果から長期プロジェクトまで、必要なすべてが単一アプリに集約されています。

従来のカレンダーツールとは異なり、ClickUpタスクではイベントを直接タスクにリンクし、所有者割り当て、サブタスク追加、依存関係設定、進捗管理をすべて同一ページで実行可能。これにより、アプリ間の切り替えやツールの連携不足による期限漏れがなくなります。

ClickUpタスクでタスクをカレンダーと直接リンク

ClickUpの事前作成済みスケジュールテンプレートで、すぐに作業を開始できます。これらのカレンダーとスケジュールテンプレートは標準化されたフォーマットを採用しており、時間を節約し不確実性を最小限に抑えます。さらに、チーム固有のプロセスに合わせてカスタムできるため、定期的なイベントの管理が格段に容易になります。

無料テンプレートを入手 ClickUp カレンダープランナーテンプレートで手間いらずのスケジュール管理を実現

例えば、ClickUpの「カレンダープランナーテンプレート」は、個人やチームがイベント、活動、タスクを一元管理・監視できるプラットフォームを提供します。

カレンダーのステータス、フィールド、ビューをニーズに合わせてカスタムでき、整理整頓と生産性の向上を実現します。

ClickUp Brainは日常業務に高度な機能を追加します。タスク説明書の作成、ミーティングメモの要約、リマインダーの自動化、現在の作業量とプロジェクトの複雑度に基づいた締切予測を実現します。

AIカレンダー機能は特にペースの速いチームに有用です。スケジュール検索や質問、スケジュールリンクの送信、通話への参加をすべてカレンダー内で完結できます。

ClickUp Brainを活用すれば、タスクに基づいた週間スケジュールを作成できます。例を一つご紹介します： ClickUp Brain

ClickUpの主な機能

タスクを日・週・月単位でドラッグ＆ドロップし、視覚的に管理

柔軟な繰り返しルールを設定し、定期的なタスクのスケジュールを自動化

チームとカレンダーを共有してスケジュールを調整しましょう

ClickUpをGoogle カレンダー、Outlookなどと接続しましょう

AIを活用して、ミーティングのアジェンダを自動生成したり、メモを要約したり、フォローアップ案を作成したり、さらには作業量と優先度に基づいて週のプランを立てるのにも役立ちます。

ClickUpの制限事項

豊富な機能のため、新規ユーザーはプラットフォームの全可能性を理解するのに時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

カレンダー機能を活用し、主要イベントのスケジュールとプランをチームメンバーと共有することで、円滑な協業が実現しました。リーダーシップチームのニーズに基づき、全員がカレンダー上でイベントをドラッグ＆ドロップで調整可能でした。チームメンバー間での操作が驚くほど簡単です。

カレンダー機能を活用し、主要イベントのスケジュールとプランをチームメンバーと共有することで、円滑な協業が実現しました。リーダーシップチームのニーズに基づき、全員がカレンダー上でイベントをドラッグ＆ドロップで調整可能でした。チームメンバー間での操作が驚くほど簡単です。

🌟 特典：ClickUpのAIエージェントでスケジュール管理とカレンダー運用を自動化。これらの便利なアシスタントが定期的な更新、リマインダー、レポート作成を自動化し、手動での追跡やステータスチェックから解放します。 プリビルドエージェントとカスタムエージェントの両方を活用する方法をご紹介します： 自動化された日次・週次レポート： 事前設定済みのエージェントを設定し、選択したスペース、フォルダ、リストにタスク、期限、進捗状況の日次または週次要約を投稿させます。これにより、手動作業なしで全員がスケジュールを把握できます。

リマインダーとステータス更新： カスタムエージェントを設定し、期日が近づいた時、タスクが期限超過した時、優先度が変更された時にリマインダーやコメントを自動送信。重要な事項を見逃さないようにします。

スマートスケジューリングアクション： エージェントを設定し、カレンダーやワークフローの変更に基づいてタスクの作成・更新・移動を自動化。優先度の変動にリアルタイムで対応できます

スケジューリングに関する質問への回答： チャットチャンネルにAnswers Agentを導入し、ワークスペースデータを検索することで「今日の予定は？」や「ミーティングに参加可能なメンバーは？」といった質問に即座に回答します 今日から初めてのエージェント構築方法を学びましょう：

2. Google カレンダー（Google ワークスペースエコシステム内でのスケジュール管理に最適）

viaGoogle

Google カレンダーは広く採用されているスケジュール管理ツールで、他のGoogle製品とのシームレスな同期機能で知られています。

ユーザーは新しい Google カレンダーイベントを素早く作成でき、すべてのカレンダーがデバイス間で常に最新の状態に保たれます。カレンダービュー自体も非常に柔軟で、個人用や業務用のイベントを複数統合されたカレンダー（他プラットフォームのものも含む）からまとめて表示できます。

基本的なスケジュール管理に加え、Google カレンダーにはGmailからフライト予約やホテル予約などのイベントを自動的にカレンダーに追加する機能があります。Googleサービスを利用している方にとって、理にかなったストレスフリーな解決策です。

Google カレンダーの優れた機能

Google Meetとの連携でビデオミーティングを効率化し、Google Driveからイベントに添付ファイルを添付できます

電子メールやモバイル通知で自動イベントリマインダーを受け取る

「集中時間」や「外出中」など、明確なイベントタイプを提供し、効果的な時間区切りを実現します

家族や同僚とカレンダーを共有し、連携を強化して全員の認識を統一しましょう

Androidスマートフォンを含む、あらゆるデバイスからスケジュールにアクセスできます

Google カレンダーの制限事項

タスクの依存関係や作業負荷の追跡といった高度な プロジェクト管理カレンダー 機能は提供していません

生産性ワークフローに特化したツールと比較するとカスタマイズ性がリミットされています

Google カレンダーの料金プラン

Free

ビジネススターター: ユーザーあたり月額8.40ドル

ビジネススタンダード: 1ユーザーあたり月額16.80ドル

Business Plus: ユーザーあたり月額26.40ドル

企業: カスタム価格

Google カレンダーの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.8/5 (3,800件以上のレビュー)

Google カレンダーについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

Google カレンダーの色分け機能は最高です！タスク、予定、イベントごとに異なる色を使うことで、一目でその日の優先順位が把握できます。また、個人用と仕事用で別々のカレンダーを設定しています。必要な情報を切り離す際にも簡単に区別できます。

Google カレンダーの色分け機能は最高です！タスク、予定、イベントごとに異なる色を使うことで、一目でその日の優先順位が把握できます。また、個人用と仕事用で別々のカレンダーを設定しています。必要な情報を切り離す際にも簡単に区別できます。

3. Microsoft Outlook カレンダー（Microsoft 365 ユーザー向けのプロフェッショナル向け）

viaMicrosoft

Microsoft Outlook Calendarは、Microsoft OutlookおよびMicrosoft 365向けの信頼性の高い企業対応スケジューリングツールです。ユーザーはミーティングや予定、活動を体系的にスケジュール設定でき、すべての情報をデバイス間で同期できます。

Microsoft Teams、Word、Excel、OneDriveとの緊密な連携により、Microsoftエコシステムを利用するプロフェッショナルにとって非常に価値の高いツールです。カレンダービューから直接、招待状を送信したり、チームの空き状況を確認したり、オンラインミーティングを開始したりできます。

タスク管理ではMicrosoft To Doと連携し、タスクの作成・管理が可能。さらにタスクをカレンダーに直接ドラッグして完了予定時間を確保できます。

Microsoft Outlook カレンダーの主な機能

ミーティングのスケジュール設定、リマインダー設定、イベント管理を1つの中央カレンダーから行えます

統合された会議室・リソース予約機能でミーティングを効率的に管理

同僚やチームとカレンダーを共有し、空き状況の調整やプロジェクトのプランを立てましょう

色分けされたカテゴリでイベントを整理し、視覚的に区別しましょう

インターネット接続が利用できない場合でも柔軟に対応できるよう、オフラインでカレンダー全体にアクセス可能

Microsoft Outlook カレンダーの制限事項

ウェブインターフェースやモバイルアプリは、スタンドアロンのカレンダーアプリと比べて、個人利用のシンプルなスケジュール管理において直感性に欠ける場合があります

自動化や詳細な分析といった高度な機能は有料プラン限定で利用可能です

Microsoft Outlook カレンダーの価格

Free

Microsoft 365 Personal: 月額9.99ドル（1ユーザーあたり）

Microsoft 365 Family: 1ユーザーあたり月額12.99ドル

Microsoft 365 Premium: 19.99ドル/月（ユーザーあたり）

Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額7.20ドル

Microsoft 365 Business Standard: 1ユーザーあたり月額15ドル

Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額26.40ドル

Microsoft Outlook カレンダーの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (2,300件以上のレビュー)

🔎 ご存知でしたか？ 4年に1度閏日を追加する考え方は紀元前300年頃に遡ります。この方法により、私たちのカレンダーは太陽を回る地球の公転周期と同期し、各太陽年に生じる0.2422日の誤差を補正しています。

4. Fantastical（自然言語入力とスマートデザインを備えた、Apple製品に最適なカレンダーアプリ）

viaFantastical

Appleエコシステムと統合されたFantasticalは、直感的なデザインと自然言語処理で知られ、ユーザーが簡単にイベントを作成でき、デバイス間で一貫した体験を提供します。

iCloud、Google、Microsoft Exchangeなど複数のカレンダーアカウントに対応し、すべての予定を一元管理。外部連絡先との調整を容易にする「空き時間」や「ミーティング提案」機能を搭載。

本アプリケーションの主な機能には、詳細な月間カレンダービュー、イベントに添付ファイルを追加する機能、Todoistなどのタスク管理アプリとの連携などが含まれます。

最も優れている点は、当初はApple専用だったものの、現在ではWindowsデスクトップバージョンも提供されていることです。

Fantasticalの主な機能

自然な言語入力で新規イベントを作成し、スケジュール管理を簡素化

アプリ内で天気予測を確認し、それに応じてイベントのプランを立てましょう

場所や活動に応じて自動的に切り替わるグループカレンダーセットを作成

参加者に複数のミーティング時間を提案し、スケジュール調整の合意形成を効率化

Google Tasks、Microsoft 365などからのタスクをビュー・管理

Fantasticalのリミット

Androidアプリが存在しないため、AppleやWindows以外のエコシステムを利用するユーザーにとって利便性がリミットされます

プレミアム機能の利用には有料サブスクリプションが必要で、カジュアルユーザーには高額に感じられる可能性があります

Fantasticalの価格設定

Free

個人向け： 月額6.99ドル

5人までの家族向け： 月額10.49ドル

Teams向け: ユーザーあたり月額6.99ドル

Fantasticalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

5. Appleカレンダー（ネイティブApple統合に最適な組み込みカレンダー）

viaApple

Appleカレンダーは、macOSやiOSデバイスと緊密に連携し、スケジュール管理をシンプルかつ効率的に行えます。そのシンプルさとシームレスな同期機能により、Appleユーザーにとって信頼できる選択肢となっています。

このアプリケーションでは、仕事用、個人用、その他のカテゴリ別にカレンダーを作成でき、整理されたスケジュール管理を実現します。さらに、Siriなどのサービスと連携して音声操作によるスケジュール設定が可能で、今後のイベント通知も提供されるため、重要な日程を確実に把握できます。

Appleカレンダーの主な機能

iCloudを使用してすべてのAppleデバイス間で同期し、カレンダーを常に最新の状態に保ちます

家族やチームのスケジュール調整のために、他の人とカレンダーを共有しましょう

仕事用、個人用、その他のカテゴリ別にカレンダーを作成し、イベントを効果的に整理しましょう

標準のリマインダーアプリからイベントややることの期限を連携

場所に応じた見積もり時間を内蔵した位置情報ベースのアラートを受け取る

Appleカレンダーの制限事項

タスク管理やワークフロー自動化といった高度な生産性機能が不足しています

Appleデバイスでのみ利用可能です

Appleカレンダーの料金

Free

Appleカレンダーの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

G2レビューでは次のように評価されています：

電子メールやメッセージから予定を保存する際、Macとネイティブ連携します。アプリを開かずに操作できる通知機能も非常に便利です。

電子メールやメッセージから予定を保存する際、Macとネイティブ連携します。アプリを開かずに操作できる通知機能も非常に便利です。

6. Zoho Calendar（Zohoアプリユーザー向け最高の無料カレンダー）

viaZoho

Zoho Calendarは、チームがイベントを調整し、カレンダーを共有し、部門間で共同作業を行うことを可能にする、シンプルでビジネス向けのスケジュール管理アプリケーションです。Zohoの生産性エコシステムの一部として、Zoho Mail、CRM、Projectなどのツールを使用している企業で特に効果的に機能します。

チームカレンダーの管理から会議室の手配まで、Zoho Calendarは煩雑さのないプロフェッショナルなスケジュール管理体験を提供します。外部カレンダーとの双方向同期をサポートし、ユーザーアクセスや許可管理のための強力な管理者制御機能を備えています。

さらに、カスタムドメインの使用やZoho WorkDrive経由での添付ファイルが可能。これらの機能により、単なるカレンダーではなく、本格的な生産性スイートのような使い心地を実現します。

Zohoカレンダーの主な機能

Zohoカレンダーの制限事項

モバイルバージョンではデスクトップインターフェースで利用可能な一部の機能が欠けています

OutlookやAppleカレンダーなど、Zoho以外のプラットフォームとの同期には手動セットアップが必要です

Zohoカレンダーの料金プラン

Free

Zohoカレンダーの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

7. Amie（タスク・電子メール・スケジュールを統合した最高のミニマルカレンダー）

viaAmie

Amieはカレンダー、タスク、音楽、電子メールを単一アプリに統合する新たな生産性アプローチを採用。単なるカレンダー以上の機能を望むユーザー向けに設計されたミニマルなインターフェースは、集中を妨げないクリーンなキャンバスでスケジュール管理を実現します。

個人用と仕事用のイベントを同一ビューで管理。共有カレンダーとプライベートカレンダーの両方に対応。Amieでは添付ファイル、自動時間ブロック、さらにはイベントにSpotifyプレイリストを追加して個性を加えることも可能です。

アミのタイムマネジメントは、ポモドーロタイマーやAI支援型ミーティングメモ機能など統合ツールによってもサポートされています。これらのツールは議論内容を即座に予定されたタスクに変換します。

Amieの主な機能

カレンダーと やることリストを 並べて管理し、タイムブロッキングを簡単に

カレンダーに連動した定期的な習慣や目標を作成しましょう

AI搭載のスケジュール機能でタスクを最適な時間帯に自動配置

カレンダーのコメントやメンション機能で共同作業を

外部関係者との空き時間の共有を容易にするスケジューリングリンクを提供します。

Amieのリミット

依存関係やタイムラインビューといった高度なプロジェクト管理ツールが不足しています

より強力な生産性スイートと比較すると、カスタムオプションが限られています

主な設計と機能の焦点は個人の生産性向上にあり、大規模な企業スケジューリングやリソース管理には深みが不足する可能性があります

Amieの価格設定

プロプラン： ユーザーあたり月額25ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額50ドル

企業: カスタム価格

アミーの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

💡 プロの秘訣：戦略的な生産性向上術を導入すれば、先延ばし癖を克服し、集中力を高め、プロジェクトのタイムラインを最適化できます。これらの手法を日常ワークフローに取り入れることで、計画性が向上し、目標達成への効率的な道筋が拓けます。

8. Any.do（日次プランとクロスプラットフォーム同期を備えた、タスク中心の最高のカレンダー）

Any.doは、やることリスト、カレンダースケジュール、コラボレーション機能を単一の使いやすいプラットフォームに統合した多機能タスク管理プログラムです。

個人利用とビジネス利用の両方に適した設計で、個人やチームが活動を効率的に整理し、リマインダーを設定し、プロジェクトを管理するのを支援します。「マイデイ」機能は、イベントやタスクの毎日の確認を促し、ユーザーが優先順位を付け、一日を積極的にスケジュールするよう促します。

Any.doはiOS、Android、macOS、Windows、ウェブブラウザなど様々なプラットフォームに対応しており、タスクやイベントのシームレスな同期を実現します。組み込みのリマインダーと定期的なタスク機能により、カレンダーを強力な計画ツールへと変えます。

Any.doの優れた機能

タスク、サブタスク、リマインダーを整理整頓されたドラッグ＆ドロップインターフェースで管理

音声コマンドでタスク追加やイベントスケジュールが可能——多忙なプロフェッショナルに最適です。

AI駆動の提案機能を有効にしてスケジュールを最適化しましょう

イベントとタスクの両方に、単発・繰り返し・場所ベースのリマインダーを設定できます

GoogleやOutlookなど、複数の外部カレンダープラットフォームとシームレスに同期できます

Any.doの制限事項

定期的なタスクや位置情報に基づくリマインダーなど、多くの便利な機能が有料化されています

このツールは外部カレンダーとの同期に遅延が生じることがあります

Any.doの料金プラン

個人向け: Free

プレミアム: 月額7ドル

ファミリープラン: 4ユーザーで月額9.99ドル

Teams: ユーザーあたり月額7.99ドル

Any.doの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4.4 (180件以上のレビュー)

Capterraのレビューによると：

「Any. Doはかなりの実績を積み重ねてきました。その過程で、タスク管理をより簡単で快適にする数多くの新機能が追加されています。このソフトウェアで最も気に入っている点は、シンプルなレイアウトとUIです。リマインダー用のWhatsApp連携、カレンダー連携、色分け機能などのプレミアム機能も高く評価しています。」

「Any. Doはかなりの実績を積み重ねてきました。その過程で、タスク管理をより簡単で快適にする数多くの新機能が追加されています。このソフトウェアで最も気に入っている点は、シンプルなレイアウトとUIです。リマインダー用のWhatsApp連携、カレンダー連携、色分け機能などのプレミアム機能も高く評価しています。」

9. Teamupカレンダー（共有チームスケジュールとリソース管理に最適）

viaTeamup

Teamup Calendarは、参加者全員のユーザーログインを必要とせずにチームやグループのスケジュールを管理するために開発されました。カスタマイズ可能なアクセスリンクを提供するため、特定のカレンダーの閲覧や編集はあなただけ、あるいはチーム全体に限定できます。

このツールは、複数のカレンダーを一元管理する必要があるクラブ、ボランティア団体、プロジェクトベースのチームに最適です。Teamupカレンダーをウェブサイトに埋め込み、色分けされたサブカレンダーを設定し、関係者に情報を共有するための電子メールダイジェストを自動化することも可能です。

Teamupカレンダーの主な機能

タイムライン、テーブル、複数日表示など11種類の異なるフォーマットでスケジュールを確認できます

チーム・リソース・イベントごとに色分けされたサブカレンダーを作成

安全なカレンダー共有のために、9段階の異なるアクセス許可レベルを設定

ミーティング室や機材などのリソースをカレンダー内で直接予約

ユーザーアカウント不要で、設定可能な固有リンクを使用してカレンダーを安全に共有

地理的に分散したチーム向けに高度なタイムゾーン処理をサポート

Teamupカレンダーの制限事項

デスクトップアプリと比較してモバイルアプリの機能が限定的

クラウドストレージサービスとの組み込み統合機能がありません

Teamupカレンダーの料金プラン

Free

プラス： 月額12ドル、年額課金

Pro: 月額30ドル、年額課金

ビジネスプラン: 月額70ドル（年額一括払い）

企業: 月額120ドル、年額課金

Teamupカレンダーの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Teamupカレンダーについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューでは次のように評価されています：

私はすべての用途で活用しています。個人の日々のタスク管理、授業スケジュール、教室予約まで。共有機能や各カレンダーごとの許可レベル設定も気に入っています。さらに、私のNotionページとも連携しているのが最大の魅力です。

私はすべての用途で活用しています。個人の日々のタスク管理、授業スケジュール、教室予約まで。共有機能や各カレンダーごとの許可レベル設定も気に入っています。さらに、私のNotionページとも連携しているのが最大の魅力です。

10. Business Calendar 2 (Androidカレンダーのカスタムとタスク管理に最適)

viaBusiness Calendar 2

Business Calendar 2は、Androidユーザー向けのカレンダー＆タスク管理アプリです。豊富なカスタム機能、インテリジェントなスケジュール管理機能、Google カレンダー・Outlook・Exchangeとのシームレスな連携を提供します。

スケジューリングにおける最大の強みは、多様なビュー（月間・週間・日別・年間・アジェンダ・タスク）と柔軟なウィジェットオプションにあり、ユーザーのスケジュールを素早く一目で把握できます。時間管理においては、年間表示に「ヒートマップ」機能を搭載し、繁忙日と空き日を即座に識別できるため、長期的な計画立案を支援します。

予定管理からビジネスミーティングの調整まで、Business Calendar 2は柔軟性と制御性を兼ね備え、1日を精密にプランニングする力を提供します。

ビジネスカレンダー2の主な機能

月間カレンダービューを活用して、スケジュールの概要を包括的に把握しましょう

柔軟なルールで繰り返しイベントを設定し、複雑なスケジューリングニーズに対応

ドラッグ＆ドロップ機能で予定を効率的に移動・コピー

カレンダーイベントに添付ファイルや写真を添付し、関連情報を一箇所にまとめて管理

強力な音声入力機能で新規イベントを入力し、手動エントリー時間を削減

複数のホーム画面ウィジェットと14種類のUIテーマから選択し、パーソナライズされたアクセスを実現

ビジネスカレンダー2の制限事項

Android版のみ提供されており、iOSバージョンやデスクトップバージョンは存在しません

無料バージョンに含まれる広告が非常に気が散ると感じるユーザーは多いです

ビジネスカレンダー2の料金プラン

Free

プロプラン： 4.99ドルの一括支払い

ビジネスカレンダー2の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

複数のカレンダーを使い分けていますか？このビデオで効率的なことを解説します。

ClickUpで最適なProtonカレンダー代替ツールを選びましょう

優れたProton Calendar代替ツールの選択は、ワークフロー・好み・プラットフォーム要件によって異なります。プライバシーを優先度高く考えるなら、FantasticalやAppleカレンダーが安全かつ直感的な操作を提供しますが、より豊富な機能を求める場合は他の選択肢も検討しましょう。Google カレンダー、Outlook、Zohoカレンダーは強力なスケジュール管理機能を備え、柔軟性・共同作業・クロスプラットフォーム対応を実現します。

ただし、カレンダー管理・タスク追跡・チームコラボレーションを統合したオールインワンソリューションをお探しなら、ClickUpが最適な選択肢です。高度なAI搭載カレンダー、連携機能、タスク管理を備えたClickUpなら、ツールを切り替えることなく時間をより効果的に管理できます。

今すぐ無料で登録して、カレンダーを生産性の強力なツールに変えましょう！