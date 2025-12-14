ClickUp ブログ
[年]年版 ジェネレーティブエンジン最適化（GEO）に最適なAIツール13選

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2025年12月14日

あなたのブランドはどこでも検索可能だと思っていませんか？…ChatGPTに尋ねてみて、自社名が一回も表示されない現実を目の当たりにするまでは。マーケターとしてのあなたへの警鐘です。

ChatGPT、Perplexity、Geminiなどの生成AI検索エンジンが人々の最初の情報源となる中、従来のSEO対策だけでは不十分になりつつあります。 ユーザーのプロンプトに対するAI応答にも、貴社ブランドが反映される必要があります。 生成型エンジン最適化（GEO）ツールは、大規模言語モデル（LLM）が貴社のコンテンツをどのように解釈し、引用し、表示するかを理解する手助けとなります。 ただし、すべてのGEOツールが同じことをやるわけではありません。AIプラットフォーム全体での引用箇所や頻度を追跡するものもあれば、AIがより正確に解釈できるようコンテンツの構造化を支援するものもあります。

本記事では、AI検索エンジンがコンテンツを処理する仕組みを解読するために設計された13のGEOツールを詳細に解説します。

生成型エンジン最適化に最適なAIツール一覧

最適な生成型エンジン最適化ツールを、機能・価格・理想的な用途を比較しながら素早く見つけたいですか？このテーブルが頼れる参考資料となります。

ツール名 主な機能 最適対象価格*
Peec AIマルチエンジン対応のプロンプト追跡、競合他社ベンチマーク、プラットフォーム非依存の可視性分析手頃な価格のGEO分析を求める中規模チームカスタム価格設定
BrightEdge企業グレードのSEOとAI意図分析、オンページおよびコンテンツ最適化、ワークフローダッシュボード大企業には拡張可能なSEOインテリジェンスが必要ですカスタム価格設定
Conductor実践的なSEOとAI可視性ダッシュボード、コンテンツ健全性モニタリング、企業統合複雑なSEOとGEOを管理する代理店や大手ブランドカスタム価格設定
Otterly. AIChatGPT、Gemini、Perplexityにおけるブランドメンションの追跡、感情分析、キーワードプロンプトブランド認知度とメンションの可視性を優先する企業月額29ドルから
SemrushChatGPT/Perplexityの順位追跡、プロンプト感情分析、SEO、GEOツールキットの統合AI検索可視性へ拡大するSEOチームプランはユーザーあたり月額199ドルから
Scrunch AIプロンプトレベルの監視、自動CSVエクスポート、基本スコアリング、ブランド追跡AIブランディングに注力する中小規模のマーケティングチーム月額300ドルからご利用いただけます
AthenaHQGEO特化型分析、感情分析、競合追跡、プロンプト量制御、アクションセンター中規模から大規模ブランド向けAI可視性戦略の拡大プランは月額295ドル+から
Rankscaleクレジットベースのプロンプト追跡、AIクローラーの洞察、未知の競合他社の検出高度に細分化されたGEOデータを必要とする代理店やブランドプランは月額20ドルから
Mangools AI Search GraderGPT-4o、Gemini、DeepSeek、PerplexityにおけるAI検索スコア；基本的なプロンプト分析小規模チームが基礎レベルのGEO認知を探求する無料試用版、月額24.5ドルから
深遠会話エクスプローラー、感情マッピング、クローラー監査、BI統合深いGEO分析を必要とする企業ブランドプランは月額99ドルから
サーファーSEOリアルタイムコンテンツエディター、SERPアナライザー、監査ツール、トピックプランナー、JSON-LD生成SEOとGEO対応ライティングを融合させるコンテンツチームプランはユーザーあたり月額99ドルから
MarketMuseトピックモデリング、コンテンツインベントリースコアリング、ブリーフ生成、ギャップエクスプローラー、Connectリンク機能大規模な編集パイプラインを管理するSEO/コンテンツチーム無料プランあり、カスタム価格設定
HubSpot AI検索評価ツールGPT-4o、Perplexity、Geminiの結果における即時ブランド感情分析とシェア・オブ・ボイスAIによる可視性の概要を素早く把握したいブランド向け完全無料、ログインやアカウント登録は不要です

生成型エンジン最適化（GEO）向けAIツールで重視すべきポイント

従来の検索エンジンと同様に、AI検索エンジンも複数の可動部分で構成されています。優れたツールはプロセスの各層を支援します。優先すべき事項は以下の通りです。

  • プロンプトレベルの可視性を追跡：ChatGPT、Perplexity、GeminiなどのAIエンジン全体で、自社ブランドがどこに表示されるか（または表示されないか）を監視できるツールを探しましょう。優れたツールは、メンションのポジション、頻度、文脈を表示します。
  • 競合他社のパフォーマンス比較： 生成型エンジン最適化（GEO）ツールは、競合他社がAI生成回答にどの頻度で登場し、どのようなプロンプトに対して表示されるかを示すべきです。これにより、コンテンツの機会やユーザー意図のギャップを特定できます。
  • AI解釈に向けたコンテンツ最適化：AIモデルがコンテンツを解析・表示するためのプロンプト形式の表現や意味的クラスターを提示するツールを選択しましょう。これには進化するキーワード調査手法——ユーザーが検索する内容だけでなく、彼らがどのように「尋ねる」かを特定する手法——も含まれます。
  • 引用と感情分析を解析：AI検索結果が自社ブランドをどのように参照しているかを分解するGEOプラットフォームを探しましょう。リンクされているか、要約されているか、無視されているかを把握できます。感情分析やドメイン権威スコアリング機能があれば尚良しです。
  • マルチモデル追跡のサポート：ツールが複数のAIエンジンにわたるパフォーマンスを追跡できることを確認してください。最も有用なツールは、AIプラットフォーム全体での可視性を統合的に把握できます。
  • AIクローラーの挙動を理解する：一部の企業ツールでは、AIボットがサイトにアクセスし理解するプロセスも可視化。テクニカルSEO対策、スキーマ検証、LLMによるコンテンツの取り込み可能性確認に有効です。
  • 可視性の更新を頻繁に取得： AI生成の回答は急速に変化するため、ランキングやメンションを毎日（またはほぼリアルタイムで）更新するツールは、プロンプトな監視と意思決定においてより信頼性が高い

🧠 事実確認：従来のSEO結果とは異なり、AI生成の回答はより迅速な文脈理解と明確な回答を提供します。実際、ユーザーの41%がより直接的で詳細な情報を得るためにChatGPTのようなツールを利用しており、3人に1人がオンラインで回答を検索する際、生成AIに依存しています。

生成型エンジン最適化（GEO）に最適なAIツール

コンテンツマーケター、SEO責任者、スタートアップ創業者を問わず、これらのGEOツールは従来の検索エンジン最適化プラットフォームでは得られない洞察とプロンプトレベルのデータを提供します。

1. Peec AI

Peesc AI : 生成型エンジン最適化のための最高のAIツール
viaPeec AI

Peec AIは、生成型検索プラットフォームにおける可視性の理解と向上を目指すマーケティングチーム向けにAI検索分析を提供します。プロンプトレベルの分析により、コンテンツがユーザークエリで引用されているかどうかを推測する必要はありません。

Peecは、AI生成回答において自社ブランドがいつ、どこで、どの頻度でメンションされているかを正確に可視化します。実際のユーザープロンプトに対するブランド露出の全体像を把握できます。

競合他社の動向を監視し、経時的な変化を追跡し、インサイトをエクスポートしてGEO戦略を洗練させることができます。さらに、分析プラットフォームに結果を直接連携させるため、可視性データとプロンプトデータをCSVまたはAPI経由で一括ダウンロード可能です。

Peec AIの主な機能

  • プロンプトレベルのブランド追跡により、AI検索や概要表示において自社ブランドがいつ・どこに表示されるかを把握
  • AIモデル全体で競合他社と直接比較し、パフォーマンスをベンチマーク
  • リアルタイム通知で、自社ブランドがAI生成応答に言及されたり除外されたりした際に即座に把握できます

Peec AIの制限事項

  • Peec AIはスキーママークアップや引用改善といった実践的な提案を提供しません

Peec /AIの価格

  • カスタム価格設定

Peec AIの評価とレビュー

  • G2: レビューが不足しています
  • Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはPeec AIについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

使い方は簡単で、セットアップは驚くほど迅速。即座にインサイトが得られ、ついにLLM内で自社ブランドがどこでどのようにメンションされているかを理解するためのデータを入手できます。特に気に入っているのは、引用されたURLも確認できる点。このプロンプト向けに最適化する方法を理解するのに非常に役立ちます。

使い方は簡単で、セットアップは驚くほど迅速。即座にインサイトが得られ、ついにLLM内で自社ブランドがどこでどのようにメンションされているかを理解するためのデータを入手できます。特に気に入っているのは、引用されたURLも確認できる点。このプロンプト向けに最適化する方法を理解するのに非常に役立ちます。

👀 ご存知ですか？ユーザーの80%が、検索の少なくとも40%で生成型要約（ゼロクリック結果）に依存しています。この変化は従来の検索行動を覆し、オーガニックウェブトラフィックを15～25%減少させています。

2. BrightEdge

BrightEdge
viaBrightEdge

BrightEdgeは、複数サイトのデジタルエコシステムを管理するチーム向けに設計された企業グレードのSEOおよびコンテンツパフォーマンスプラットフォームです。従来のSEOツールは、キーワード発見からページ最適化、順位追跡、パフォーマンスレポート作成まで、ライフサイクル全体をカバーします。

そのGEO機能の中核をなすのがBrightEdge Insightsです。このAI駆動型エンジンは数十億のウェブ・検索データポイントを分析し、影響力の高いコンテンツ機会を明らかにします。リアルタイムのトレンド、アラート、最適化アクションを提示。これらのインサイトにより、AI主導の検索行動の変化に迅速に対応できます。

BrightEdgeはさらに、AI支援によるメタデータ生成のためのCopilotと、検索意図とエンゲージメントのパターン認識のためのDataMindの機能を備えています。AI可視性追跡により、GoogleのAI駆動型検索エンジンにおけるブランドの存在感を監視できます。

BrightEdgeの主な機能

  • ContentIQによる大規模なサイト健全性監査で技術的SEO問題を検出
  • BrightEdge Copilotで最適化されたメタデータを生成
  • ワンクリックテンプレートを活用し、Storybuilderでプログラム実績、購買プロセス、競合環境などのダッシュボードを構築

BrightEdgeのリミット

  • 現在、GoogleのAI概要（SGE）をサポートしており、他のAI検索アルゴリズムに対する詳細な追跡機能は提供していません。

BrightEdgeの価格

  • カスタム価格設定

BrightEdgeの評価とレビュー

  • G2: 4. 4/5 (690件以上のレビュー)
  • Capterra: 4. 1/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはBrightEdgeについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

BrightEdgeは強力なSEOプラットフォームであり、オンラインでの可視性を高めるための詳細なインサイトとデータ駆動型の推奨事項を提供します。

BrightEdgeは強力なSEOプラットフォームであり、オンラインでの可視性を高めるための詳細なインサイトとデータ駆動型の推奨事項を提供します。

📮 ClickUpインサイト：最近、 知識労働者の約33%が、必要な背景情報を得るために毎日1～3人にメッセージを送っていることが判明しました。 しかし、すべての情報が文書化され、すぐに利用可能だったらどうでしょうか？

ClickUp BrainのAIKnowledge Managerを活用すれば、コンテキストの切り替えは過去のものとなります。ワークスペースから直接質問するだけで、

ClickUp Brainは、ワークスペースや接続したサードパーティアプリから情報を取得します！

3. コンダクター

Conductor : 生成型エンジン最適化のための最高のAIツール
viaConductor

Conductorはウェブサイト最適化およびインテリジェンスプラットフォームとして始まりました。現在、Conductor AIにより、プラットフォームは中核ワークフローにインテリジェントな自動化を導入し、コンテンツと検索戦略に対するより応答性が高く拡張性のあるアプローチを提供しています。

このAIコンテンツ作成ツールは、キーワード駆動型のコンテンツ概要を生成し、ページ内最適化タスクを自動化し、リアルタイムの検索意図データに基づく新興トレンドを可視化することで、生産性を飛躍的に向上させます。

ConductorはDeepCrawlやAdobeなどのツールとも連携し、技術的なSEO対策、コンテンツワークフロー、レポート作成を単一のエコシステムで実現します。

ConductorはChatGPTやPerplexityのようなAIエンジンにおける詳細なプロンプトレベル追跡や可視性を提供しません。しかし、AIモデルや検索エンジンの結果ページが回答として表示するコンテンツを選択する際、常に優先する「明瞭さ」「構造」「関連性」をチームが改善する手助けをします。

Conductorの主な機能

  • AIトピックマップでトピックの空白をインテリジェントに可視化。トピックの権威性に基づいてコンテンツをクラスタリングし、戦略的なコンテンツが不足している箇所を明らかにします。
  • AI Search Performanceを活用し、AI応答内でのメンション・引用を追跡し、ブランド認知度を把握しましょう。
  • ブランドの声、トーン、ニュアンス、ペルソナ、製品情報、その他の重要なコンプライアンスガイドラインをContentProfiles内に保存します

Conductorの制限事項

  • これは大規模言語モデル（LLM）の行動ロジックに対処するものではなく、AI解釈のための推奨事項をカスタマイズするものでもありません。

Conductorの価格設定

  • カスタム価格設定

Conductorの評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (450件以上のレビュー)
  • Capterra: 4. 4/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはConductorについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

このツールは最適化に関する詳細な情報を提供し、その明確で直感的なインターフェースが気に入っています。分析結果は迅速かつ包括的で、変化を監視するのに非常に優れたツールです。これにより、ウェブサイトのパフォーマンスをより深く理解できるようになりました。

このツールは最適化に関する詳細な情報を提供し、その明確で直感的なインターフェースが気に入っています。分析結果は迅速かつ包括的で、変化を監視するのに非常に優れたツールです。これにより、ウェブサイトのパフォーマンスをより深く理解できるようになりました。

ClickUp BrainGPTは高度な生成AIを活用し、調査・プランからコンテンツ作成・最適化に至るSEOワークフローの全フェーズを強化します。

BrainGPTがSEOとGEOのゲームチェンジャーとなる理由とは？

  • 自然言語プロンプトを用いてコンテンツ、ブリーフ、アウトラインを瞬時に生成・最適化し、高品質で検索最適化された素材の作成を支援します。ChatGPT、Claude、Geminiなど複数のプレミアムモデルLLMを利用可能です。
  • 大量のデータや競合他社のコンテンツを分析・要約し、生成型SEOやGEO戦略に活用できる実用的な知見を提供します。
  • キーワード調査、コンテンツクラスタリング、内部リンク提案といった反復タスクを自動化し、最適化ワークフローを効率化します。
  • GEO関連の文書、調査、タスクを一元管理し、検索・整理・チームとの共同作業を容易にします
    Brain MAX サイドバー
    ClickUp内からBrainGPTを使用して主要AIモデルを切り替え

    4. Otterly. AI

    Otterly.AI
    viaOtterly.AI/AI

    AI検索エンジン最適化ツール「Otterly AI」は、プロンプトレベルの知能を設計に組み込んでいるため、新たな検索プラットフォームにおいても関連性を維持するのに役立ちます。

    ブランド可視性指数は、ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claudeなどの主要AIエンジンにおける存在感を評価する独自メトリクスです。オッターリーはさらにリンク引用分析を提供し、直接クレジットされているか単なる言い換えか、またそれらのリンクが可視性をどの程度促進しているかを可視化します。

    さらにドメインランキングと分析機能により、AI駆動型応答における競合他社との比較評価が可能です。このデータを活用すれば、プロンプト・トピック・情報源の信頼性ごとにパフォーマンスをベンチマークできます。これら全てが洗練された直感的なダッシュボードで定期的に更新され、マーケティング戦略の指針となります。

    Otterly. AIの優れた機能

    • AIキーワード調査を実施し、AI検索エンジンでユーザーが使用する可能性のある関連プロンプトを発見しましょう
    • AIプラットフォーム全体での検索プロンプトの可視性を監視する
    • GEO監査を実行し、ブランドの強みを評価、競合他社を特定、デジタルPR・オンページコンテンツ・UGCパフォーマンスといった主要戦略をAI検索環境で検証しましょう。

    オッターリー。AIのリミット

    • Otterlyは、AIの可読性や引用可能性を高めるためのコンテンツの改善や再構築を支援しません

    Otterly. AIによる評価とレビュー

    • G2: レビューが不足しています
    • Capterra: レビューが不足しています

    Otterly. AIの価格設定

    • ライト版：月額29ドル
    • スタンダード: 月額189ドル
    • プロプラン: 月額989ドル

    実際のユーザーはOtterly.AIについてどう評価しているのか？

    G2レビューはこちら：

    このツールの直感的で焦点の絞られた設計が非常に気に入っています。実用的な提案を迅速に提供し、ユーザーフレンドリーな方法で提示してくれます。

    このツールの直感的で焦点の絞られた設計が非常に気に入っています。実用的な提案を迅速に提供し、ユーザーフレンドリーな方法で提示してくれます。

    🧠 豆知識：ボストン ・ダイナミクスのヒューマノイドロボット「アトラス」が、ライブデモ中にスポットライトにつまずき、フェーズから予期せぬダイブを披露。観客は一斉に「おっと」と声をあげたという。アトラスは優雅に中央へ戻らず、よろめきながら退場した。

    5. Semrush

    Semrush : 生成型エンジン最適化に最適なAIツール
    viaSemrush

    2008年にキーワード・競合調査ツールとして設立されたSemrushは、SEO専門家の定番プラットフォームです。当初はSERP可視性とバックリンク追跡に重点を置いていましたが、現在はフルスタックのコンテンツマーケティングスイートへと拡大しています。

    企業レベルでは、Semrush Enterprise AIOがAI発見のためのブランドレベルメトリクスを実現します。AI概要追跡により、コンテンツがGoogleの要約ブロックに表示される正確なタイミング、引用される競合他社、掲載をトリガーする検索意図を明らかにします。

    マーケティングチームが既にSEMrushのSEOおよびキーワードツールキットを利用している場合、GEO機能によりAI生成コンテンツの可視化追跡が可能になります。

    Semrushのベスト機能

    • シェア・オブ・ボイスを測定し、競合他社と比較して、AI生成応答において自社ブランドが首位にランクされる頻度を確認しましょう。
    • オーガニックリサーチとマーケットエクスプローラーで複数ドメインの競合他社を分析し、彼らの戦略における強みと機会を発見しましょう
    • プロンプトのトレンドを監視し、AI応答における自社メンションが時間経過とともに増加しているか減少しているかを特定します

    Semrushのリミット

    • 高度なGEO機能（シェア・オブ・ボイスやプロンプトトレンドなど）は、現在企業AIO顧客のみが利用可能です

    Semrushの価格

    • プロプラン: 月額199ドル
    • Guru: 月額299ドル
    • ビジネスプラン: 月額549ドル

    Semrushの評価とレビュー

    • G2: 4.5/5 (2600件以上のレビュー)
    • Capterra: 4.6/5 (2200件以上のレビュー)

    実際のユーザーはSemrushについてどう評価しているのでしょうか？

    Capterraのレビューはこちら：

    Semrushの分析機能と統合機能の深さのおかげで、全体的に良好な体験が得られました。各ページや競合他社のランキング、SERPs、キーワード最適化を非常に詳細に把握できました。

    Semrushの分析機能と統合機能の深さのおかげで、全体的に良好な体験が得られました。各ページや競合他社のランキング、SERPs、キーワード最適化を非常に詳細に把握できました。

    6. Scrunch AI

    Scrunch AI
    viaScrunch AI

    ウェブサイト運営者にとって、Googleで発見されることは常に重要でしたが、今日ではAIアシスタントに引用されることも同様に重要です。AI検索は現在、史上最も急速に成長している消費者向けユースケースの一つであり、ChatGPTやPerplexityの回答からクリックして訪れるユーザーは、より質が高く、コンバージョンに至る可能性が高い傾向にあります。

    これはAIを活用したコンテンツマーケティングにおける重大な問題であり、Scrunch AIが解決に取り組んでいます。ChatGPTからのプロンプトレベルデータにより、感情分析、ランキングポジション、引用頻度を把握可能。これらの知見はAIのシェア・オブ・ボイスを定量化し、AI駆動型検索エンジンが提示する内容に基づいたコンテンツ戦略の最適化を支援します。

    Scrunchのエージェント体験プラットフォーム（AXP）は、独自の機能として、サイトのAI対応バージョンを並行して生成します。これはAIエージェントに非可視で提供され、LLM向けに最適化され、信頼できる情報源にマッピングされます。

    Scrunch AIの主な機能

    • AIシステムが自社ブランドを参照する際に使用するサードパーティドメインを特定し、信頼できる情報源と古くなった情報源や誤解を招く情報源を区別することで、情報源の帰属を可視化します。
    • 可視性データを3日ごとに更新し、AIシステムの進化に伴いブランドがどのように表示されるかについて、ほぼリアルタイムの洞察を提供します。
    • 一括プロンプトアップロード、提案可能なマーケティングダッシュボード、およびエージェンシーパートナープログラム経由のパートナーツールで、エージェンシーのワークフローをサポートします。

    Scrunch AIの制限事項

    • Scrunchはエージェントがコンテンツを認識する方法をシミュレートしますが、スキーマ問題、クロールブロック、LLMインデックス化の問題を診断する技術的なSEOツールは備えていません。

    Scrunch /AIの価格

    • スタータープラン: 月額300ドル
    • 成長: 月額500ドル
    • 企業: カスタム価格設定

    Scrunch AIの評価とレビュー

    • G2: レビューが不足しています
    • Capterra: レビューが不足しています
    Scrunch AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

    G2レビューはこちら：

    Scrunchは他社ツールが追随できない新機能を継続的にリリースしています。これらの新機能はクライアントのリクエストを基に開発されるため、Scrunchユーザーが特定の機能を要望すれば、実現される可能性が高いです。類似の生成型エンジン分析ツール／トラッカーを凌駕します。

    Scrunchは他社ツールが追随できない新機能を継続的にリリースしています。これらの新機能はクライアントのリクエストを基に開発されるため、Scrunchユーザーが特定の機能を要望すれば、実現される可能性が高いです。類似の生成型エンジン分析ツール／トラッカーを凌駕します。

    🧠 ご存知でしたか？ Googleの検索結果1ページ目にランクインすることは、LLMによるメンションと強い相関関係（約0.65）があります。Bingでの上位表示も重要ですが、その相関は若干低くなります。

    7. AthenaHQ

    AthenaHQ : 生成型エンジン最適化のための最高のAIツール
    viaAthenaHQ

    元Googleエンジニアが開発したAthenaHQは、大規模なプロンプトインテリジェンスに焦点を当てています。ブランドメンション、感情分析、プロンプトデータ、プラットフォーム横断的なコンテンツギャップを追跡。さらに、分析データと実践的インサイトをマージしたダッシュボードを提供します。

    アテナの特徴は、プロンプトボリュームダッシュボードとモニタリングツールにあります。これらは、自社コンテンツが具体的にどこでメンションされているか、その頻度、そして時間の経過に伴う変化を詳細に分析します。

    その後、アクションセンターが具体的な改善策を提案します。例えば、見落とされていたトピックのターゲット設定、ページ構造の調整、競合他社の動向への対応などです。

    AthenaHQの主な機能

    • アテナの独自開発クエリボリューム推定モデルを活用し、プロンプトのボリュームを予測、トレンドプロンプトを特定、地域ベースの分析結果を取得しましょう。
    • AIの知識ギャップを特定し、アクションセンターであなたのニッチに特化した具体的なインサイトを得ましょう
    • Athena MonitoringでAI引用を追跡し、競合他社を監視し、地理データをグローバルに把握しましょう

    AthenaHQの制限事項

    • Athenaにはキーワード調査、SERP分析、技術的なSEO機能がありません

    AthenaHQの価格

    • スタータープラン: 月額295ドル+
    • 企業: カスタム見積もり

    AthenaHQの評価とレビュー

    • G2: レビューが不足しています
    • Capterra: レビューが不足しています

    実際のユーザーはAthenaHQについてどう評価しているのでしょうか？

    G2レビューはこちら：

    ダッシュボードは直感的で、既存システムへの統合が驚くほど簡単でした。

    ダッシュボードは直感的で、既存システムへの統合が驚くほど簡単でした。

    👀 ご存知ですか？プロンプトエンジニアリングにおいて、トークン最適化は単にモデルのリミット内に収めることだけではありません。明瞭さと精度を高めることでもあります。指示を先頭に置く、タスクと文脈を分離する、不要な言葉を削除するといった手法は、AIモデルがより焦点の絞られた、コスト効率の良い応答を生成するのに役立ちます。

    8. Rankscale

    Rankscale
    viaRankscale

    RankScaleは、複数のクライアントのAI検索パフォーマンスを管理する代理店やコンサルタント向けに設計されています。単一ブランド向けトラッカーとは異なり、単一アカウント内で複数ブランドの可視性追跡をサポートするため、複数のクライアントサイトを管理するマーケティング代理店やSEO代理店に有用です。

    SEOエージェンシー向けソフトウェアであるRankscaleは、ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claude、DeepSeek、xAI Grok、Microsoft Copilotにおける貴社（またはクライアント）のプレゼンスを追跡します。AI生成結果に貴社ブランド（またはクライアントのブランド）がいつ、どこで、どのように表示されるかについて、プロンプトレベルのデータを提供します。

    無料のAI検索可視性・ランキング分析機能は、ウェブサイトをクロールし、AIがユーザーが検索しそうなプロンプトを生成。それらを実際のAIエンジンで検証します。AI検索層における貴社のブランドの可視性と代替可能性を即座に把握できます。

    Rankscaleの主な機能

    • 動的なマーケティングダッシュボードで、ブランドパフォーマンス、引用データ、感情分析をすべて集約
    • AI存在感に関する可視性スコア、感情メンション、引用数、平均ポジション、検出率などの主要指標を追跡します
    • ウェブサイトの総合的な準備度スコアを取得し、サイトの準備状況に関する詳細な分析結果を確認できます。

    Rankscaleのリミット

    • RankScaleは結果を表示しますが、モデルの挙動を解釈したり戦術的な改善策を提案したりはしません

    Rankscaleの価格設定

    • 基本プラン：月額20ドル
    • プロ版: 月額99ドル
    • 企業: 月額780ドル

    Rankscaleの評価とレビュー

    • G2: レビューが不足しています
    • Capterra: レビューが不足しています

    9. Mangools AI Search Grader

    Mangools AI Search Grader
    viaMangools AI Search Grader

    小規模ブランドや個人マーケターであっても、AI検索の可視性が重要な理由とは？ChatGPTやPerplexityのようなAIアシスタントが、人々のコンテンツ発見方法を形作っているからです。多くの個人事業主は、自社が言及されているか見過ごされているかさえ把握できていません。

    Mangools AI Search Graderは、その疑問に答えるためのシンプルでログイン不要な方法を提供します。この無料ツールはサイトをスキャンし、AIでコンテンツを分析し、実際のAI検索行動をシミュレートします。その後、ドメインに基づいて関連するプロンプトを生成します。さらに、AI検索スコア、平均順位、競合他社の引用も確認できます。

    フルGEOスイートへの投資なしに、ChatGPTをSEOに活用する際の迅速な現実検証を求めるマーケターに適しています。継続的な追跡には設計されていませんが、AI生成回答における自社ブランドの可視性をベンチマークする最も簡単な方法の一つです。

    Mangools AI Search Graderの主な機能

    • 可視性、平均順位、そしてAIモデル全体の加重パフォーマンスを反映した分かりやすいAI検索最適化スコア（0～100）に関する迅速なインサイトを自動生成します。
    • ニッチ分野の説明から生成された関連プロンプトを活用し、最も効果的な露出方法を明らかにしましょう
    • 8つのAIモデルを横断したブランドパフォーマンスを包括的に把握するための、複数AIモデル分析

    Mangools AI Search Graderの制限事項

    • 有用な出発点は提供しますが、プロンプトのトレンド、ランキング変動、AI応答の変化を確認する手段はありません

    Mangools AI Search Graderの価格

    • Free
    • 基本プラン: 月額24.5ドル/ユーザー
    • プレミアム: 月額34.26ドル（ユーザーあたり）
    • 代理店向け: 月額63.50ドル/ユーザー

    Mangools AI Search Graderの評価とレビュー

    • G2: 4.7/5 (80件以上のレビュー)
    • Capterra: レビューが不足しています

    実際のユーザーはMangools AI Search Graderについてどう評価しているのでしょうか？

    G2レビューはこちら：

    Mangoolsはシンプルさと強力な機能を兼ね備えています。キーワードツール（KWFinder）は非常に直感的です。ダッシュボードは明確で、SEO経験の少ないチームメンバーでも簡単に操作できます。

    Mangoolsはシンプルさと強力な機能を兼ね備えています。キーワードツール（KWFinder）は非常に直感的です。ダッシュボードは明確で、SEO経験の少ないチームメンバーでも簡単に操作できます。

    10. Profound

    深遠：生成型エンジン最適化のための最高のAIツール
    viaProfound

    B2B購買者の98%が購買プロセスにおいて自己主導型情報収集に生成AIを採用している現状を踏まえると、生成型エンジン最適化は貴社のビジネスにとって極めて重要です。

    Profoundは、AI検索アルゴリズムにおける自社ブランドの表現方法を制御したい企業チーム向けに特別に構築されたフルスタックGEOプラットフォームです。ブランドプロンプトの追跡から感情分析、競合他社比較まで、AI検索における自社フットプリントを360度全方位で把握できます。

    会話エクスプローラーとエージェント分析により、AIアシスタントがコンテンツをクロール・解釈・引用するプロセスをシミュレート可能。さらにプラットフォームのパフォーマンスダッシュボードが、GEOの知見を経営層向けレポート作成に変換します。

    プロファウンドの主な機能

    • 引用元と頻度を可視化し、自社ブランドに関するAI生成応答に影響を与えるドメインやページを特定します
    • AIクローラー監査を実施し、LLMボットがサイトにアクセスする方法を検証し、インデックス作成の問題を検出し、構造化データとAI対応フォーマット向けにページを最適化します。
    • 企業グレードのSOC 2 TYPE II準拠とSSO (シングルサインオン)を、堅牢なセキュリティとデータ保護を必要とするブランド向けに提供します。

    深刻なリミット

    • AI駆動型の可視性に特化しており、オーガニックキーワード追跡や従来のSEOワークフローはサポートしていません

    プロファウンドの価格設定

    • スタータープラン: 月額99ドル
    • 成長プラン: 月額399ドル
    • 企業: カスタム見積もり

    深い評価とレビュー

    • G2: 4.7/5 (40件以上のレビュー)
    • Capterra: レビューが不足しています

    実際のユーザーはProfoundについてどう評価しているのか？

    G2レビューはこちら：

    最も基本的なレベルでは、Profoundは全く新しい発見チャネルを測定する手段を提供しますが、そのツールは継続的な進化を遂げ、さらなる可能性を引き出しています。Profoundチームとのオープンなフィードバックループにより、急速に変化する環境において少ないリソースでより多くの成果を上げることが可能になりました。

    最も基本的なレベルでは、Profoundは全く新しい発見チャネルを測定する手段を提供しますが、そのツールは継続的な進化を遂げ、さらなる可能性を引き出しています。Profoundチームとのオープンなフィードバックループにより、急速に変化する環境において少ないリソースでより多くの成果を上げることが可能になりました。

    11. Surfer SEO

    サーファーSEO
    viaSurfer SEO

    ブログ、ランディングページ、リソースhubを最適化しています。検索順位を上げると同時に、ChatGPTのようなAIツールに引用される必要があります。しかし、どこから始めるべきでしょうか？新規コンテンツか既存資産か？Surferがその判断を簡素化します。

    まずコンテンツ監査ツールで既存コンテンツを分析します。これにより、パフォーマンスの低いページ、トピックカバレッジの不足箇所、競合他社のベンチマークを特定し、優先的に更新すべき箇所を明らかにします。コンテンツエディターは、検索で効果を発揮しLLMが好む要素に基づき、キーワード・構造・文字数に関するデータ裏付けの提案でリライトを導きます。

    次に何をプランするか決めるには、トピカルマップを活用します。これはキーワード検索用のAIツールで、キーワードや概念を相互に関連するコンテンツテーマにクラスタリングします。サーファーのグロウフローはSEOアシスタントのようなもので、サイトを進化させ続けるための週単位の、手軽な最適化タスクを提案します。

    Surfer SEOの主な機能

    • SERPアナライザーでSERPを深く分析。見出し、文字数、メディア配置、内部リンク構造など100～500以上のランキング要因を比較します。
    • 既存ページを即座に監査し、Google Search Consoleと接続して低パフォーマンスコンテンツを特定。自動化された週次改善提案を提供します。
    • 地域ターゲティングとデバイスタイプを変更し、ローカルSERPの行動やモバイルとデスクトップのパフォーマンスに基づいて推奨事項を調整します。

    サーファーSEOのリミット

    • 無限スクロールや動的JavaScriptレンダリングに依存するページは完全に監査されない可能性があり、推奨事項に偏りが生じる恐れがあります

    サーファーSEOの価格

    • 必須：月額99ドル/ユーザー
    • 利用規模: ユーザーあたり月額219ドル
    • 企業: カスタム見積もり

    サーファーSEOの評価とレビュー

    • G2: 4.8/5 (500件以上のレビュー)
    • Capterra: 4.9/5 (400件以上のレビュー)

    実際のユーザーはSurfer SEOについてどう評価しているのでしょうか？

    Capterraのレビューはこちら：

    これまでのところ非常に順調です。SurferのAI機能はあまり活用していません。既存のコンテンツで顧客により多くの価値を提供しようとしている段階だからです。

    これまでのところ非常に順調です。SurferのAI機能はあまり活用していません。既存のコンテンツで顧客により多くの価値を提供しようとしている段階だからです。

    12. MarketMuse

    MarketMuse : 生成型エンジン最適化のための最高のAIツール
    viaMarketMuse

    大規模サイトのコンテンツ管理には、検索エンジンで高いパフォーマンスを発揮するコンテンツをプラン・拡張・最適化するシステムが必要です。AI生成の回答にも可視性を持たせるべきです。MarketMuseはAI搭載のコンテンツインテリジェンスプラットフォームであり、複数かつ膨大なクライアント在庫の管理を支援します。

    プランニング機能はトピッククラスターをマッピングし、サイト全体や垂直分野におけるコンテンツの不足箇所を特定します。何を執筆・更新・統合すべきかは、この情報に基づいて決定されます。ブリーフジェネレーターを使えば、SEO対策済みの詳細なアウトラインを迅速に構築可能。このSEOツールは、ターゲットキーワード、回答すべき質問、小見出し、内部リンクの提案を提供します。

    下書きが完成したら、最適化機能を使用することで、コンテンツがトピックの権威性を持つかどうかを評価しやすくなります。これは従来の検索エンジンでの順位付けとAI引用文の両方に必要です。

    MarketMuseの主な機能

    • コンテンツ在庫を自動監査し、更新が必要なページを特定します
    • MarketMuseのトピックモデルとの比較において、記事がどの程度優れているかについてリアルタイムのフィードバックを取得できます
    • Connect機能を通じて内部リンクと外部リンクを推奨します。このページからリンクを張る、またはこのページへリンクを張るべきページを提案します。

    MarketMuseの制限事項

    • MarketMuseの価値はトピッククラスターと大規模コンテンツ在庫の拡張性にあり、月2～3本の記事しか公開しないチームには過剰な機能となる可能性があります

    MarketMuseの価格設定

    • Free
    • カスタム価格設定

    MarketMuseの評価とレビュー

    • G2: 4. 6/5 (200件以上のレビュー)
    • Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

    実際のユーザーはMarketMuseについてどう評価しているのか？

    Capterraのレビューはこちら：

    当社のコンテンツは読者のニーズをより満たし、コンテンツ戦略の迅速化と改善を実現し、Googleでの順位も向上しました。

    当社のコンテンツは読者のニーズをより満たし、コンテンツ戦略の迅速化と改善を実現し、Googleでの順位も向上しました。

    13. HubSpot AI Search Grader

    HubSpot AI検索評価ツール
    viaHubSpotのAI検索評価ツール

    ChatGPT-4o、Perplexity、GeminiなどのAI検索エンジンが自社ブランドに与える影響を探り始めたばかりなら、HubSpotのAI Search Graderが最適な出発点です。AIをSEOに本格的に活用するためのフルスケールGEOプラットフォーム導入前に、この無料ツールでAI検索における自社ブランドのパフォーマンスを把握できます。

    AI検索評価ツールは、AIアシスタントにおけるブランドの可視性と認知度を分析し、AI可視性スコアを提供します。競合他社との比較におけるブランドのメンション頻度やポジションに関するデータが得られます。主要な引用事例やブランドに対する感情も表示され、即座にベンチマークが把握できます。

    プロンプトレベルの監視や複数エンジンの追跡に代わるものではありませんが、HubSpotのグラダーはAI概要への摩擦のない入り口として機能します。典型的なユースケースは、早期発見と内部レポート作成です。

    HubSpot AI Search Graderの主な機能

    • 成長マーケティング戦略を推進する包括的なAIパフォーマンスレポートを受け取ろう
    • デジタルチャネル全体で、自社ブランドに関する入手可能な情報の多様性と完全性を評価し、情報源の品質を追跡します。
    • ブランド・アーキタイプがパフォーマンスに与える影響を理解し、業界内でリーダー、チャレンジャー、ニッチプレイヤーのいずれのポジションにあるかを把握しましょう。

    HubSpot AI Search Graderの制限事項

    • このツールは比較対象ブランドを自動生成するため、ベンチマーク対象となる競合他社を選択することはできません。

    HubSpot AI Search Grader の価格

    • Free

    HubSpot AI Search Graderの評価とレビュー

    • G2: レビューが不足しています
    • Capterra: レビューが不足しています

    実際のユーザーはHubSpot AI Search Graderについてどう評価しているのでしょうか？

    TrustRadiusのレビューはこちら：

    これは当社の中核となるCRMおよびマーケティング自動化ツールです。私たちは毎日、受信トレイ、取引、連絡先、企業情報などを利用しています。その他、頻繁に活用する機能にはフォーム、アンケート、ワークフロー、電子メール機能などがあります。要するに、これは顧客向けおよび社内コミュニケーションの両面で、全チームが頻繁に利用する当社のビジネスにおいて極めて重要な要素なのです。

    これは当社の中核となるCRMおよびマーケティング自動化ツールです。私たちは毎日、受信トレイ、取引、連絡先、企業情報などを利用しています。その他、頻繁に活用する機能にはフォーム、フィードバックアンケート、ワークフロー、電子メール機能などがあります。要するに、これは顧客向けおよび社内コミュニケーションの両面で、全チームが頻繁に利用する当社のビジネスにおいて極めて重要な要素なのです。

    👀 ご存知でしたか？ChatGPTやPerplexityなどのAI検索エンジンプラットフォームは、Googleの検索結果上位10件から引用元を引用することが多いです。Perplexityは90%以上のケースで、Google AI概要は約85%でそれらを参照していますが、ChatGPTは約44%と低くなっています。

    その他のSEO向けAIツール

    このリストにある全てのツールは、AI検索における自社ブランドの立ち位置を示します。ただし、SEOとコンテンツ活動を一元管理するプランがある場合は、別のツールが必要となります。

    PS: これはマーケティングプロジェクト管理において、社内でもお気に入りのツールです。

    ClickUp

    生成型エンジン最適化（GEO）ツールは適応を支援しますが、問題点はここにあります：AI可視性に関するinsights（洞察）は、実際のコンテンツ更新、タスク割り当て、公開ワークフローへと転換される必要があります。

    ClickUpはこのギャップを埋める世界初の統合型AIワークスペースです。GEO分析ツール、コンテンツドキュメント、プロジェクト管理ツールを行き来する必要はありません。ClickUpがそれらを統合します。コンテンツの不足を発見したら？調査結果から直接タスクを作成できます。AI検索向けに既存コンテンツを更新する必要が？元の投稿、競合分析、ターゲットキーワードといった完全なコンテキストを付与して、一箇所で割り当てられます。 ClickUpは100%のコンテキストと単一ワークスペースを提供し、人間とAIエージェントが戦略策定からChatGPTやPerplexityの回答で実際に順位付けされる公開コンテンツまで協業することで、ワークスプロールを解消します。戦略から配信までコンテンツライフサイクル全体をホストする統合プラットフォームと捉えてください。

    次に、マーケティングチーム向けClickUpをSEOチームとコンテンツチームが最大限活用する方法を見ていきましょう。

    特定のタスクに合わせたコンテンツ概要、見出し、初稿アウトラインを生成するには、ClickUp Brainから始めましょう。ブログシリーズの立ち上げでも製品コピーの作成でも、Brainは目標、トーン、ペルソナ入力に基づいてアイデアを自動提案します。

    ClickUp Brain
    ClickUp Brainでコンテンツ作成を加速

    さらに、BrainGPT BrainはGemini、Claude、ChatGPTを含む複数のAIモデルをサポートしています。この柔軟性により、同じ環境下で異なるAI検索エンジンに解釈・引用されやすいプロンプト、視点、フォーマットを実験できます。

    Brainで生成型エンジン最適化に活用するAIモデルを選択
    Brainで生成型エンジン最適化に活用するAIモデルを選択

    検索意図やユーザークエリなど、生成型エンジン最適化に関連するコンテンツアイデアをすべてまとめたら、編集可能なドキュメントに保存しましょう。ClickUp Docsは全員が中央でアクセス可能で、キャンペーン概要や標準業務手順書からスタイルガイドまで、あらゆる情報を整理できます。

    コメントやビデオ、スプレッドシートを追加し、テーブルをフォーマットできます。最大の利点は、これらすべてがサポートするタスクとリンクされている点です。これにより戦略と実行が決して乖離することはありません。

    ClickUp Brainを使用してClickUpドキュメントでブログ記事を生成する

    実行段階では、ClickUpタスクを活用し、Brainの組み込みコンテンツ提案機能を用いて執筆・編集・デザインの成果物を割り当てられます。SEOメタデータ、アセットリンク、期日などのカスタムフィールドを設定可能です。

    依存関係を可視化しリアルタイムで共同作業が必要な場合、ClickUpホワイトボードが解決策を提供します。コンテンツがレビュー準備状態になったら、校正モードに切り替えましょう。関係者らは画像・PDF・ビデオに直接フィードバックを残せます。

    ClickUpのホワイトボード
    AI搭載検索エンジン向けのキーワードアイデアをブレインストーミングしながら、ClickUpのホワイトボードを通じてコンテンツチームやSEOチームと共同作業しましょう。

    AI生成回答における自社ブランドの露出箇所を特定したら、真の作業が始まります：その知見を実践に移すことです。ClickUpのエージェントはこのために設計されています。構造化され反復可能なタスクに基づき、コンテンツワークフローの次のステップを自動化します。

    オートパイロットエージェント
    曖昧な表現の処理や文脈に応じた判断を自動化するため、インテリジェントな支援機能を備えたオートパイロットエージェントを活用してください

    これらのAIエージェントは自律型アシスタントのような存在です。従来のSEO戦略に基づくミーティングの要約、プロジェクトステータスに関する質問への回答、週次レポートの提出など、特定の業務に合わせてカスタム可能です。プロンプトエンジニアリングやAIのセットアップは不要です。

    キャンペーンの成果、コンテンツの種類別ボリューム、SEOプロジェクトの進捗速度、チームの処理能力といったマーケティングKPIを追跡したい場合、ClickUpダッシュボードならそれらすべてを一元管理できます。

    ClickUpダッシュボード：生成型エンジン最適化に最適なAIツール
    ClickUpダッシュボードで重要なメトリクスとKPIを追跡

    カスタムウィジェットを作成し、ブログのパイプラインステータス、ローンチタイムライン、プラットフォーム横断のエンゲージメントメトリクスを監視できます。さらに、チャットボットの転送回避率、平均処理時間、顧客満足度スコアも追跡可能——これら全てがリアルタイムのタスクデータとリンクされています。

    ClickUpは、コンテンツカレンダー、ブランドガイドライン、キャンペーン概要、クリエイティブ依頼、その他のマーケティングワークフロー向けに事前構築されたテンプレートを提供します。これらは業務のあらゆるステップで数時間の作業時間を節約します。

    ClickUpコンテンツカレンダー
    ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートでコンテンツやその他のマーケティング資産のプランを立てましょう

    例えば、ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートをお試しください。すべてのコンテンツプランを一元管理しつつ、プロセスに合わせて柔軟に調整可能です。投稿のスケジュール設定、タスクの割り当て、承認状況の追跡、そして各コンテンツが大規模キャンペーンと整合することを保証するために活用できます。

    ClickUpの主な機能

    • 瞬時のコンテキストを記録・共有：ClickUp Clipsで音声付き画面録画をキャプチャし、タスクやコメントに直接添付ファイルとして添付
    • 反復作業の自動化：タスクの割り当てからステータス更新まで、ClickUp自動化で繰り返し作業を効率化
    • テクノロジースタックの一元化：Slack、HubSpot、その他のツールを含むAI検索最適化のためのマーケティングテクノロジースタックを、 ClickUp Integrationsを使用して接続します。
    • StandUpやレトロスペクティブを効率化：ClickUp Syncupsを活用し、非同期のチーム進捗確認を整理、更新情報を共有、障害要因を追跡——リアルタイムミーティングなしで実現
    • チームをキャンペーン概要で統一：目標、チャネル、タイムライン、主要メッセージを記載するセクションを備えたClickUpのキャンペーン概要テンプレートを活用し、マーケティングキャンペーンをより迅速に開始しましょう。
    • 大規模なブランド一貫性を確保：ブランドガイドラインテンプレートで、すべてのマーケティングチャネルにおける一貫性を保つため、ブランドの声、ビジュアル、トーンを文書化します。
    • SEOプロジェクトをエンドツーエンドで管理： キーワード追跡、監査、コンテンツ最適化に特化したClickUp SEOリサーチ＆マネジメントテンプレートを活用し、SEO施策のプラン立案、業務分担、進捗管理を効率化

    ClickUpの制限事項

    • ClickUp Brainはキーワード案を生成しますが、検索データを含む従来のキーワード調査ツールではありません

    ClickUpの価格

    ClickUpの評価とレビュー

    • G2: 4.7/5 (10,370件以上のレビュー)
    • Capterra: 4.6/5 (4,490件以上のレビュー)

    実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

    G2レビューはこちら：

    新型Brain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約することが容易です。音声文字変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズかつスマートになりました。

    新型Brain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約することが容易です。音声文字変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズかつスマートになりました。

    すべてを統合：ClickUpがジェネレーティブエンジン最適化戦略を一元管理

    お帰りになる前に、AI生成結果でブランドの可視性を維持するためのGEOチェックリストをご紹介します：

    • AI検索プラットフォーム全体で自社ブランドが引用されている箇所を監査
    • 競合他社との引用頻度を比較
    • Googleだけでなく、効果的な生成型検索エンジン向けにコンテンツを構造化しましょう
    • 最後に、価値の提供に注力しましょう。オーガニックトラフィックは、従来のSEOであれ生成AI検索であれ、自然とついてくるものです。

    これらすべてを一元管理したいですか？ClickUpなら、GEOコンテンツカレンダーの作成、最適化タスクの割り当て、AIを活用した企画書作成、進捗追跡をすべて1つのダッシュボードで実現できます。

    ClickUpに無料で登録して、今すぐ始めましょう。