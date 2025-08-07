建設会社向けのマーケティング戦略の構築方法

1 つの新しい競合他社によって、新たなビジネスチャンスを奪われるかもしれないと思ったことはありませんか？あるいは、見積依頼が途絶え始めたところで、新たなリードの獲得に奔走している状況ではありませんか？

もちろん、御社のスタッフは完璧な基礎を築き上げていますが、ビジネスのパイプラインの基礎は？

建設業界では、口コミは金と同じくらい価値があるかもしれません。しかし、それは必ずしも成長プランとは限りません。

その答えは、あなたと同じくらい一生懸命働く建設マーケティング戦略です。あなたがすべての建設に提供するものを見事にアピールする戦略です。

このブログ記事では、建設会社のチームが可視性を高め、より良いプロジェクトを獲得するために活用できる、実績のあるマーケティング戦略を詳しくご紹介しています。また、仕事に関するすべてを 1 か所で計画、実行、監視できるアプリ「ClickUp」もご紹介しています。

なぜマーケティングが建設会社にとって不可欠なのか

商業建築の入札を行うゼネコンから住宅リフォーム業者まで、マーケティングは契約締結に至る前に自社をアピールするための原動力です。それは、経済、紹介、タイムラインが不安定になったときに、自社のブランドを支えるデジタル足場のようなものです。

その必要性を説明するために、マーケティングプレイブックが建設会社にどのようなメリットをもたらすかを紹介しましょう。

💰 注目すべきポイント：売上高のわずか3％をマーケティングに投資する建設会社は、投資しない会社よりも高い純利益率を実現しています！

⭐ 機能テンプレート 明確な戦略がない場合、マーケティングの努力は散漫なものになってしまいます。間違ったイベントに参加したり、効果のないコンテンツを投稿したり、決して成約に至らないリードを追いかけてしまうことになります。その解決策は？ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートを使用して、以下のことを行います。 理想的なクライアントのプロフィール（ 不動産開発業者、商業用不動産所有者、政府契約業者など）を定義してください。

最適なプロモーションチャネルを特定する （業界展示会、LinkedIn、地域ネットワークグループ、または建設業者向けプラットフォーム）

すべてのマーケティング努力 をビジネス目標に整合させる

リードソース、提案の成約率、プロジェクトの成約率を測定して、パフォーマンスを追跡し、適応 無料テンプレートを入手 よりスマートなキャンペーンを構築—ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートを使用して、目標を調整し、建設ビジネスにふさわしいターゲットオーディエンスを絞り込みましょう。

建設会社向けトップマーケティング戦略

既存顧客からのリピートビジネスを促進するには、最適なマーケティングチャネルの選択が鍵となるかもしれません。

クライアントの顧客基盤とブランドイメージの成長に役立つ、10 の建設マーケティングのアイデアと戦略をご紹介します。

1. インタラクティブで視覚的なウェブサイトをデジタルショールームとして構築しましょう。

建設現場には豪華なショールームはありません。つまり、会社のウェブサイトが会社の代弁者となるのです。ウェブサイトは、常に開いていて、常に仕事をしている、あなたのデジタルな現場です。潜在的なクライアントがあなたの会社を評価する場でもあります。

お問い合わせページからプロジェクトギャラリー、サービスリストに至るまで、すべてはすっきりとしていて、視覚的に魅力的で、ナビゲーションが簡単なものにする必要があります。つまり、クライアントに、あなたが何をしているのか、どのように仕事をしているのかを正確に伝えることです。よく構築されたウェブサイトは、電話を受ける前に信頼と信用を築くことを忘れないでください。

⚒️ 構築のためのステップ

WordPress や Webflow などの SEO に重点を置いたコンテンツ管理システムをご利用ください。

ビフォーアフタースライダー、ドローン撮影、タイムラプスクリップを含むプロジェクトギャラリーを追加

クライアント、建築家、下請け業者からの声を取り入れる

「現場見学を予約する」や「無料点検を受ける」などの強力な CTA を使用して、即座に行動を促す

💡 プロのヒント：コスト見積もりツールや材料リスト作成ツールなどのインタラクティブなツールをウェブサイトに追加しましょう。訪問者が迅速で有用な回答を得ると、確固とした有望なリードになる可能性が高まります。

2. 業界での権威とオーガニックトラフィックを獲得するためのコンテンツ戦略を構築しましょう。

クライアントは、あなたの会社をチェックする前に、「リフォームにはどれくらいの時間がかかるのか？」「モンスーンに耐えるタイルはどのようなものがあるのか？」といったことを調べているでしょう。

コンテンツマーケティング戦略では、早い段階で会話に参加し、教育を行い、信頼を築き、自社を最適な選択肢として有機的に位置付けることができます。ブログ、ビデオコンテンツ、ビジュアル解説も、専門知識を示すのに最適です。さらに、営業チームは、これらのコンテンツを営業プレゼンテーション、見積書、フォローアップに活用することができます。

⚒️ 構築のためのステップ

過去のクライアントからのよくある質問（例：「これはどのくらい時間がかかりますか？」）をリストアップしましょう。

ブログ記事を書いたり、短いビデオを撮影したり、視覚的な説明資料を作成したり

建設サービスや場所に関連する SEO 対策に効果的なトピックに焦点を当てる

電子メールキャンペーン、見積書、パンフレットなどのコンテンツをリンク

季節や規制の変更に合わせてコンテンツを定期的に更新

3. 関連性を最大限に高める、パーソナライズされた電子メールマーケティング

多くの建設プロジェクトは、意思決定サイクルが長いものです。多段階の商業施設の資金調達と許可の取得を行う不動産開発業者、老朽化した建物のポートフォリオ全体の改修スケジュールを立てる不動産管理者、着工までまだ数ヶ月あるカスタムメイドの夢の家の予算とプランを立てる住宅所有者などを考えてみてください。

見込み客は見積りを依頼しても、フォローアップを忘れてしまうことがあります。そこで、電子メールマーケティングが役立ちます。

最新情報、ヒント、プロジェクトのハイライトを直接受信トレイに送信することで、顧客の心に残ることができます。たとえ今、顧客が準備ができていなくても、業者を選ぶ時が来たときに、顧客はあなたの名前を覚えているでしょう。

⚒️ 構築のためのステップ

顧客を、住宅用と商業用、新規顧客と既存顧客、サービス種類など、グループに分類します。

意思決定サイクルの段階（見積依頼、現場視察完了、無応答など）に応じて、電子メールのシーケンスを作成します。

短く、有用で、一貫性のあるコンテンツを配信するドリップキャンペーンを通じて電子メールを配信

件名とコンテンツをパーソナライズしましょう。可能であれば、相手の名前、プロジェクトの種類、場所などを記載してください。

顧客が共感できるプロジェクトの写真や、最新の現場情報などのビジュアルを活用しましょう。

📌 例： 見積りを依頼したがフォローアップしなかった住宅所有者のリードに対して、4 通の電子メールを少しずつ送信すると、次のように温かく親しみやすい内容になります。 電子メール 1： 「カスタム住宅の見積もり、まだご興味がありますか？

電子メール 2： 素晴らしい写真とクライアントの満足の声を掲載した、同様のプロジェクトを紹介

電子メール 3： 「モンスーンの建設に備える 5 つの方法」という簡単なヒントを共有します。

電子メール 4： タイムラインについて話し合う 15 分間の無料電話相談

4. ローカルサービス広告（LSA）を掲載して、信頼を築き、可視性を高めましょう。

誰かが「近くの建設業者」と検索すると、Google は LSA を掲載しているローカルビジネスを検索結果の上部に表示します。審査、保険、承認を経て、緑色の「Google 保証」バッジを取得すると、LSA を掲載する資格が得られます。これにより、建設会社は潜在的なクライアントから即座に信頼を獲得し、オンラインでの可視性を高めることができます。

LSA をマーケティング戦略として活用することで、新規クライアントは貴社を信頼できる企業として認識するようになります。優れたサービスレビューも追加すれば、貴社が顧客にとって当然の選択となるでしょう。さらに、クリックされたときだけでなく、見込み顧客から電話があったときにのみ料金が発生します。

💡 プロのヒント： 有料広告と関連コンテンツを組み合わせて、潜在的な顧客があなたのサービスを探しているまさにその瞬間にリーチしましょう。Google 広告の他に、Instagram、Facebook、LinkedIn も、活用できるトップクラスのソーシャルメディアプラットフォームです。

⚒️ 構築のためのステップ

Google ローカルサービス広告に登録し、Google 保証の検証（身元調査、免許、保険など）を受けてください。

コアサービス、サービスエリア、営業時間を明確にリストアップ

Google プロフィールで、顧客からの好意的なレビューを直接収集して紹介しましょう。

リードごとに支払う月額マーケティング予算を設定

Google ローカルサービスアプリを使用して、見込み客を追跡し、迅速に対応しましょう。

5. 高額クライアントを獲得するためのアカウントベースマーケティング（ABM）

すべての販売は歓迎ですが、すべてのリードが同等の価値があるわけではありません。開発業者、不動産グループ、政府入札などの大規模な契約を目指しているなら、ABM を戦略の柱とすべきです。幅広い顧客層にアプローチする代わりに、価値の高いクライアントを絞り込み、パーソナライズされたアウトリーチで直接マーケティングを行います。

その 1 人のクライアントのために、ピッチデッキ、ケーススタディ、さらにはランディングページもカスタマイズしましょう。結局のところ、1 つの大きなアカウントを獲得することで、数ヶ月分のパイプラインを確保できるかもしれません。

⚒️ 構築のためのステップ

プロジェクトのサイズ、セクター、地域に基づいて、価値の高いターゲットのリストを特定します。

各主要クライアントに専任のアカウント所有者またはチームを割り当てます。

同様のプロジェクトの経験を紹介するケーススタディやポートフォリオを作成

彼らが参加している業界イベントや協会へのスポンサーシップ

LinkedIn Sales Navigatorなどのツールを活用して、特定のステークホルダーと効果的にエンゲージメントを図りましょう。

📌 例： LiveRamp は、パーソナライズされたディスプレイ広告、ゲート付きコンテンツ、電子メールによる育成、SDR アウトリーチ、カスタムダイレクトメールなどを活用したマルチタッチ ABM キャンペーンで、フォーチュン 500 企業 15 社のアカウントをターゲットに設定しました。この戦略により、わずか 4 週間で 5,000 万ドル以上の年間収益を生み出し、33% のコンバージョン率を達成しました。

建設業界のマーケティングは実践的な側面も強いため、握手や名刺交換から最良のリードが生まれる場合もあります。見本市や展示会を後援することで、開発者、プロジェクトマネージャー、調達責任者、都市計画者など、適切な顧客層にブランドをアピールすることができます。

ターゲットオーディエンスが同じ部屋にいるため、強力なオンラインプレゼンスを構築する優れたフィールドマーケティング戦略です。B2B 企業にとっては、事前審査の招待や合弁事業への利息につながる可能性があります。住宅建設業者やその他の建設専門家にとっては、飛び込みのリード、サプライヤーとの取引、パートナーシップの機会となります。

⚒️ 構築のためのステップ

同業他社だけでなく、ターゲットクライアントが参加する展示会を選択してください。

プロジェクトビジュアル、デモ、プレゼントなどを盛り込んだブースをデザイン

簡単なポートフォリオの配布資料やサービスパンフレットを準備

訪問者の連絡先情報を収集し、3～5 日以内にフォローアップ

ストーリーやイベント後の要約リールで、その経験をライブで共有しましょう。

📌 例： Traditional Building Conference Seriesは、複数のスポンサーと、建築家、建設業者、修復の専門家といったターゲットを絞った聴衆を結びつけます。スポンサーは、このイベントの高品質なリードと業界への焦点を高く評価しています。あるスポンサーは、わずか 2 日間で 100 件の営業電話をかけることができたと報告しています。

7. 補完的な企業との共同マーケティング

建設マーケティングの努力は、必ずしも単独のキャンペーンであるとは限りません。建設といえば、建築家、インテリアデザイナー、建材会社、不動産業者も関連しています。これらのパートナーと共同マーケティングキャンペーンを行うことで、彼らのネットワークを活用し、すでに建設を計画しているクライアントにアプローチすることができます。

「設計から納品まで」のウェビナー、Instagram のリール共有、共同トレードブースなど、あらゆる手法が、建設的にリーチを拡大します。この戦略は効率的であり、予算の無駄も避けられます。

⚒️ 構築のためのステップ

同じターゲット層を顧客としている企業（ただし直接の競合他社ではない）を特定しましょう。

マーケティングの可能性が重なる共同ブログ、ビデオ、ウェビナーを企画しましょう。

お互いのコンテンツを相互に投稿したり、ソーシャルメディアアカウントで相互紹介の投稿を行ったりしましょう。

リードの共有に対するバンドルサービスやインセンティブの提供

業界展示会に共同で参加し、露出を2倍に！

8. インフルエンサーやパートナーの特集

建設プロジェクトは大きな投資であるため、これまで一緒に仕事をしてきたパートナーが、将来のリード、紹介、高価値の取引につながるコンクリートを流し込むことになるかもしれません。まるで有名人のカメオ出演のように、話題になりそうですね。

現場での Q&A、 「今月のプロジェクトパートナー」機能、Instagram のテイクオーバーなど、迅速でクリエイティブな取り組みを試してみてください。有名な建築家、デザイナー、プロジェクトマネージャーをフィーチャーすることで、信頼のおける声を通じて仕事をさりげなく紹介し、彼らの忠実なフォロワー層を取り込むことができます。

⚒️ 構築のためのステップ

クライアントがすでにフォローしている地元の有名人（建築家、ブローカー、ニッチなブロガー）を特定する

ブログでインタビューしたり、共同プロジェクトの短いビデオツアーを撮影したりしましょう。

ソーシャルメディアでタグ付けし、思いやりのあるキャプションを添えて紹介しましょう。

顧客の声を「パートナー推薦」やQ&A動画に活用しましょう。

Instagram や LinkedIn のストーリーを使って、舞台裏のウォークスルーを一緒に紹介しましょう。

📌 例： Skanska USA は、建築家のMichael Hsu氏と提携し、ヒューストンのキャピトルタワーにある公共スペース「Understory」を特集しました。その舞台裏のツアー、ソーシャルコンテンツ、報道記事では、Hsu 氏のデザインビジョンが紹介されました。この提携により、Skanska と Hsu 氏の両者の可視性が向上し、このプロジェクトは機能的かつ建築的に象徴的なものとしてのポジションを確立しました。

9. ソーシャルメディアへの投稿やプロジェクトのライブストリームで、ブランドを擬人化

建設会社のウェブサイトがショールームであるならば、ソーシャルメディアマーケティングは、その日常を撮影するカメラだと考えてください。将来のクライアント、パートナー、さらには人材を引き付けるために、完了した建設プロジェクトから現場の進捗状況まで、すべてを共有しましょう。その鍵は、フィルタリングせずにライブで発信することです。

鉄骨を持ち上げたり、タイルを敷いたり、フードドライブを開催したり、その様子をリアルタイムで共有して話題を作りましょう。細部が視覚的に重要となる建設業界では、リアルタイムの投稿によって、あなたの個性、技術、価値観を実際に伝えることができます。

⚒️ 構築のためのステップ

ターゲットオーディエンスの分析を行い、Instagram、Facebook、LinkedIn などの適切なソーシャルメディアプラットフォームを選択してください。

現場内の安全な場所から、短いライブセッションをスケジュールしてください（ヘルメットを着用する必要はありません）。

機能 クルーの紹介、機器のハイライト、マイルストーンの瞬間

ライブストリームを 1 日前に宣伝し、プロフィールに再生用録画を保存しましょう。

ライブで視聴者と交流—視聴者の質問に答えたり、ライブ配信中にミニアンケートを実施したり

10. 紹介プログラムとロイヤルティプログラム

建設業界では、満足したクライアントは最高の広告塔となります。彼らに、積極的に貴社を売り込む理由を与えましょう。体系的な紹介プログラムとブランドロイヤルティプログラムは、完成したプロジェクトをすべて将来のビジネスにつなげるための強力なアプローチです。また、口コミによるリードを追跡する優れた方法でもあります。

小さな報酬や特別な特典は、クライアントが友人、隣人、RWA グループ、さらにはビルの管理者にあなたの名前を共有するきっかけになります。このアプローチは、リフォーム、防水工事、ソーラー設備の設置など、住宅向けで繰り返し利用されるサービスを提供するビジネスに最適です。

⚒️ 構築のためのステップ

シンプルな紹介トラッカーを作成しましょう

ギフトカード、割引、追加サービスなどをインセンティブとして提供

紹介があった場合に、ブランドを記載したお礼のメモやビデオを送信

電子メールや請求書でプログラムを宣伝しましょう。

リードを迅速にフォローアップして勢いを維持

📌 例： TraceAir には、紹介されたクライアントが 6 ヶ月以内に契約締結した場合、プロジェクト 1 件につき 250 ドルが支払われる紹介プログラムがあります。このプログラムは、明確な条件、簡単な参加資格、簡単な提出方法で、建築業者、開発業者、エンジニアに人気があります。

ClickUp が建設会社のマーケティングを強化する方法

これらのマーケティング戦略を実践に移すことは、その効果を最大限に発揮するための基本です。しかし、現実の課題が襲ってきます。

その testimonials 動画？もう過去のもの。

現場訪問カレンダー？予定が埋まっています。

キャンペーンのアイデア？設計図の修正や取引先の請求書に埋もれていませんか？

マーケティングは、収益と信頼性の両方を高めます。雨による工事の遅延、資材の問題、クライアントからの電話が相次ぐような状況では、マーケティングは後回しにすべきではありません。

🧠 興味深い事実： Gartner のアンケート回答者の 45% は、建設業務における日々の活動を追跡するために、紙とペンやスプレッドシートなどの手作業による方法を使用していると回答しています。

システムが石器時代にとどまっていると、マーケティングの努力は無駄になってしまいます。

そこでClickUp が役立ちます。マーケティングチームに明確で一元化されたハブを提供する、仕事のためのすべてを備えたアプリです。キャンペーンの追跡、投稿のスケジュール設定、クライアントのフィードバックの記録など、良いアイデアを二度と失うことはありません。

柔軟なツールと 1,000 以上の統合機能を備えた ClickUp は、ブランド構築、入札、数百万ドル規模の施設建設など、あらゆる建設プロジェクトに対応します。

Renewal By Andersenのマーケティングマネージャー、キラ・キエファーは次のように述べています：

ClickUp には、カスタマイズ可能なタスク管理、直感的なインターフェース、時間追跡、コラボレーション機能、自動化、カスタマイズ可能なダッシュボード、ゲストアクセス、モバイルアクセス、そして常に新しいアップデートが提供されています。

ClickUp には、カスタマイズ可能なタスク管理、直感的なインターフェース、時間追跡、コラボレーション機能、自動化、カスタマイズ可能なダッシュボード、ゲストアクセス、モバイルアクセス、そして常に新しいアップデートが提供されています。

この強力なツールを最大限に活用する方法を、ご説明します：

コンテキスト認識 AI を使用してコンテンツを迅速に生成

ClickUp Brain を使用して、魅力的なコンテンツの生成、顧客フィードバックの分析、さらには建設業務のためのマーケティング戦略の策定まで行えます。

現場訪問、ベンダーへの電話、クライアントへの最新情報の報告などで忙しくて、コンテンツの作成を後回しにしていませんか？ClickUp Brain は、まるでマーケティングチームとリサーチアシスタントを自由に使えるようなものです。大まかなアイデアからコンテンツを生成し、マーケティング戦略をゼロからブレインストーミングするのに役立ちます。つまり、何時間もかけて入力作業を行う必要なく、洗練されたブログ記事、電子メールの提案書、さらにはビデオスクリプトも瞬時に作成できるのです。

Brain は、タスク、ドキュメント、人、および外部アプリを接続し、コンテンツの生成、フィードバックの分析、コンテキストを完全に認識したマーケティング戦略の構築を行う、世界最も完全な仕事用 AI です。

Brain は、フォローアップの準備、膨大なプロジェクトファイルの整理、長い更新情報の要約作成も支援します。

カスタムルールに基づいてコンテンツを生成し、最新のマーケティングデータを分析し、ClickUp AI エージェントで次のステップを自動的にトリガーします。

Brain の機能とClickUp のオートパイロットエージェントを組み合わせることで、ワークフローにAI を搭載した、スタッフを完備したデジタルマーケティング指令センターを構築することができます。

これらのエージェントは、トリガーや指示に基づいて自律的にアクションを実行する AI チームメイトと考えてください。

📌 クライアントの改装工事の第 1 段階がちょうど終了したとしましょう。カスタムブランドコピーライターエージェントが、プロジェクトの詳細とブランドのトーンに合わせた LinkedIn の投稿の下書きを作成します。キャンペーンマネージャーエージェントが、エンゲージメントを追跡し、改善点を提案し、パフォーマンスの低い投稿にフラグを立てます。これらはすべて自動的に行われます。

📮ClickUp Insight：アンケート回答者の 88% は、個人的なタスクに AI を使用していますが、50% 以上は仕事での使用を避けています。その 3 つの主な障壁とは？シームレスな統合の欠如、知識のギャップ、セキュリティの懸念です。しかし、AI がワークスペースに組み込まれており、すでにセキュリティが確保されている場合はどうでしょうか？ ClickUp Brain、ClickUp の組み込み AI アシスタントがそれを実現します。平易な言語のプロンプトを理解し、AI 導入に関する 3 つの懸念事項をすべて解決しながら、ワークスペース全体のチャット、タスク、ドキュメント、ナレッジを接続します。ワンクリックで答えや洞察を見つけましょう！

統合されたマーケティングワークスペースで、時間を節約し、コンテキストの切り替えを削減

ClickUp for Marketing Teams を使用して、キャンペーンからイベントまで、マーケティングプログラムに関するすべてを記録、戦略立案、実行しましょう。

建設業界のマーケティングは変化が激しく、その変化はさらに急速です。創造的なプランは、見過ごされて失敗に終わることもよくあります。

ClickUp for Marketing Teams は、プランニング、コラボレーション、建設レポート作成を1 つのスペースに統合します。プロジェクトの途中でメッセージを変更する必要がある？新しい看板のデザインについてチームをまとめたい？ClickUp なら、全員の連携をリアルタイムで維持できます。つまり、最新の電子メール、パンフレット、フォローアップのリマインダーを自動的に送信できるということです。

ClickUp ホワイトボードでキャンペーンのフローやトレードショーのレイアウトをマップしましょう。ブレインストーミングセッションから直接 ClickUp タスクを起動できます。また、組み込みのタスク管理機能により、すべての作業を完了まで追跡できます。混乱のない、クリエイティブな戦略会議室です。

また、ClickUp に組み込まれたドキュメントツール「ClickUp Docs」を使用すると、コンプライアンスに関する SOP や法的契約書を、豊富なフォーマットで作成することができます。

さらに良い点は、ClickUp フォームを使用してフィールドの洞察やクライアントのフィードバックを即座に収集し、接続されたダッシュボードで結果を視覚化できるため、重要な情報を見逃したり、締め切りを逃したりすることがないことです。

カスタマイズ可能なテンプレートで、より迅速かつスマートにプランを立てましょう。

毎回一からマーケティングプランを立てる必要のない、確実なプランを作成したいとお考えですか？

あらかじめ作成されたタスクリスト、タイムライン、進捗状況、マイルストーン、さらには自動化機能を備えた、何百ものマーケティングキャンペーンテンプレートを活用できます。テンプレートを使用すると、迅速に開始し、プランをリアルタイムで更新し、チームや現場全体で進捗を管理することができます。

無料テンプレートを入手 ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートを使用して、すべてのクライアントへの提案、キャンペーン、アウトリーチを明確かつ目標に沿ってプランニングしましょう。

たとえば、ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートは、マーケティングの努力を四半期目標や OKR と整合させたい建設会社にとって、最適な選択肢です。クライアントへのアプローチからキャンペーンの開始まで、あらゆる活動を追跡する、既製のタスクリストが付属しています。

すべてがビジネス目標とタイムラインを中心に整理されるため、チームはどのタスクがいつ成果につながるかを正確に把握できます。また、長期的な目標やマーケティング KPI をマップし、四半期ごとの進捗を追跡するための専用の OKR リストも利用できます。つまり、すべてのチラシ、紹介のプッシュ、展示会プランがビジネス成果と結びつくことになります。

無料テンプレートを入手 ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートを使用して、予算からブランド展開まで、段階的なキャンペーンをシームレスに実行しましょう。

キャンペーンの細部を管理する必要がある場合は、ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートが最適です。このテンプレートには、段階的な実行のためのステータスがあり、計画から立ち上げ、顧客維持まで段階的に進めます。

また、予算からコンテンツカレンダーまで、あらゆる情報を網羅する 8 つのカスタムビューも備わっています。チームが時間通りに投稿し、連携を維持するのに役立つ、専用のソーシャルメディアトラッカーも備わっています。さらに、すべてのプロジェクト提案、ブランド資産、マーケティングガイドラインを、アクセスしやすい 1 つのリファレンスセクションに保存することができます。

建設会社が直面する一般的なマーケティング課題とその解決策

確固たる戦略を立てることが鍵ですが、障害に備えることも、マーケティングプランを最大限に活用するために役立ちます。ここでは、建設会社が直面する課題と、ClickUp を使用してそれらを克服するためのヒントをいくつかご紹介します。

一貫性のないリードのフォローアップ

建設業界では、リードはウェブサイトフォーム、過去の顧客、紹介、飛び込みなど、あらゆる場所から発生します。チームが現場作業に集中しており、専用の営業プロセスが常に整備されているわけではない場合、フォローアップが遅れたり、見落とされたりすることがよくあります。その結果、有望なリードは冷めてしまい、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうことになります。

🛠 これをどう修復するか

内部コミュニケーションの断絶

デザイナー、ライター、プロジェクトマネージャーがさまざまなソリューションを利用している場合、建設マーケティングチームはしばしばサイロ化して仕事をする結果になります。この連携の欠如は、フリーランサーと社内スタッフがマーケティングを担当している場合に特に多く見られます。

共有システムがないことで、遅延、作業の重複、納期遅れが発生しています。

🛠 これをどう修復するか

ClickUp ダッシュボードや ClickUp ドキュメントなどの 共有ツールで仕事を一元化

期日とともに明確な所有権を割り当てる

コメント、ファイル、最新情報を ClickUp ワークスペース内の 1 か所にまとめて管理

キャンペーンの ROI が可視化できない

広告を掲載し、チラシを印刷し、派手な展示ブースを設置しているかもしれませんが、その取り組みが実際に効果をもたらしているかどうかは、本当にわかっていますか？ほとんどの建設会社はそれを把握できていません。それはあなたの責任ではありません。リアルタイムの追跡機能は、通常のワークフローには組み込まれていないからです。

気がつくと予算は使い果たされているのに、結果は曖昧なままです。

🛠 これをどう修復するか

コンテンツ作成のための時間不足

現場の管理、クライアントからの電話、スタッフの出勤管理などを同時にこなさなければならないと、時間はあっという間に過ぎてしまいます。効果的なデジタルマーケティングキャンペーンや、綿密な調査に基づくブログ記事の公開などは、後回しにされてしまいがちです。

つまり、ウェブサイトが陳腐化し、ソーシャルメディアが静まり返り、あなたの最高の作品が見られる機会が失われてしまうということです。

🛠 これをどう修復するか

拡張可能なマーケティングの基盤を構築しましょう。ClickUp を試してみてください。

建設会社にとってマルチチャネルマーケティングは広範に及ぶため、強力なマーケティングツールだけが、その規模以上の成果を上げるのに役立ちます。AI、タスク管理、自動化を1つで実現したい場合は、ClickUp が最適です。

ClickUp は、サイト作業を遅らせることなく、効果的な建設マーケティング戦略を実行に移すためのドキュメント、ワークフロー、ダッシュボードも備わっています。キャンペーンからリードのフォローアップまで、あらゆる作業がサイロ化されることなく、完全な可視性をもって処理されます。

よりスマートなマーケティングとより大きな成長の準備はできましたか？今すぐClickUp に登録してください！