プロのように複数のマーケティングプロジェクトを管理する方法

まるでトレッドミルでsprintしながら、5つのキャンペーンを同時にこなしている気分になったことはありませんか？*

これが現代のマーケティングです。広告コピーを確認していたかと思えば、次の瞬間にはダッシュボードに埋もれ、誰かが「あの電子メールシーケンスは明日も配信されるの？」と聞いてくる。😵‍💫

1つのプロジェクトを管理するのも大変です。複数のプロジェクトを管理するとなると？それはそれ自体が特別なスキルです。

朗報です：燃え尽き症候群に陥ることなく、朝のコーヒーを2杯飲む前に14個のカレンダーを駆使する必要もなく、それを構築できます。適切なプロセス（とツール）があれば、プロジェクトを前進させ、Teamsの集中力を維持し、期限を守り続けることが可能です。

このガイドでは、複数のマーケティングプロジェクトを混乱を最小限に抑え、明確に運営する方法、そしてClickUpが優先順位付け、整理、追跡をすべて支援する方法を学びます。🎯

⭐️ 機能テンプレート ClickUpの複数プロジェクト進捗レポートテンプレートを使えば、マネージャーが複数のプロジェクトの進捗を一括で簡単に監視できます。もう見落としはありません！完了タスクと未完了タスクをリアルタイムで可視化し、関係者に確実な進捗情報を提供しましょう。この動的な進捗レポートテンプレートで、コントロールを維持し、予期せぬ事態を防ぎます。 無料テンプレートを入手 ClickUpの複数プロジェクトステータスレポートテンプレートで、すべてのプロジェクトを連携させましょう

複数のマーケティングプロジェクトを管理する現実

マーケティングはもはや「一度に一つの大規模キャンペーン」ではありません。電子メール、インフルエンサー、SEO、広告、ローンチ、イベント——すべてが重なり合っています。やることリストが整然として見えても、あなたの脳は真実を知っています：すべてが複雑に絡み合っているのです。😬

その感覚はこんな感じです：

ウェビナーのスクリプトの編集中に、Slackから「ちょっとした」デザインの調整依頼が届く。

予算プランに追われている最中に、誰かが最終原稿のフィードバックを求めてくる。

ステークホルダーが、まだ終了すらしていないキャンペーンの結果を求めている。

🎯 本当の難関は？単なるタスクの量ではありません。数多くの変動要素を整理し続けるという精神的負荷こそが課題なのです。

だからこそ、複数のキャンペーンを同時に進めるには付箋や善意だけでは不十分です。必要なのは、以下のことを支援するシステムです：

すべてを一目で把握

本当に重要なことに優先順位をつけましょう

プロジェクトが変更されてもチームを連携させ続ける

📮ClickUpインサイト：管理者の16%が、複数ツールからの更新情報を統合して一貫性のあるビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報を集める作業に時間を取られ、リーダーシップを発揮する時間が減ってしまいます。 その結果？不要な管理負担、見逃された洞察、そして方向性のズレが生じます。ClickUpのオールインワンワークスペースなら、マネージャーはタスク、ドキュメント、更新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減。最も重要な洞察を、必要なタイミングで確実に引き出せます。 💫 実証済み結果：200名の専門家を1つのClickUpワークスペースに集結。カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用し、複数場所における間接費削減と納期短縮を実現。

複数のマーケティングプロジェクトを効果的に管理する方法

🎥 電子メール、広告、SNS投稿、レポート作成…マーケティング業務は終わりがありません。/AIがどのようにして、すべてを完璧にこなす手助けをするのかをご紹介します。

1つのキャンペーンを運営するのは大変です。5つなら？システムが必要です。プロジェクト管理ソフトウェアはTeamsの目標達成率を4倍に高めます——にもかかわらず、マーケターの65%はまだ使用していません。このギャップは、期限の遅れ、優先度の混乱、そして決して完全に成功しないキャンペーンとして現れます。

混乱を減らし、明確さを増すプロジェクト管理はこちら👇

1. 混乱が生じる前に、単一の信頼できる情報源を構築しましょう

遅延の大半はタスクの漏れではなく、細部の見落としが原因です。目標が変更されてもブリーフが更新されない。件名が修正されてもデザイナーに伝達されない。混乱が生じるのです。

迅速な修正:* 目標、ブリーフ、資産が並列管理され、リアルタイムで更新される単一のキャンペーン hub を構築しましょう。

💡 ClickUpでは、マーケティングスペース内にこの一元化されたhubを構築できます。実際の運用例はこちら：

ClickUpドキュメントでチームとリソース管理タスクを共同作業

📌 特典： ClickUpドキュメントは共同編集可能なライブ編集ツールです。フィードバック、承認、更新が7つの異なるツールをまたがることなく、一箇所で完結します。

2. プロジェクトを、チームの実働方法に沿って分解する

リブランディングとニュースレターは別物です。両方を単なるタスクリストに押し込めると、ボトルネックが発生し、所有権が不明確になり、依存関係の見落としを招きます。

迅速な修正: ワークフローを反映した階層を構築する。

💡 ClickUpでは：

タスクとサブタスク ClickUp

フォルダを活用してプロジェクトを種類別に整理（例：SEO、プロダクトマーケティング、イベント）

イニシアチブにはリストを活用する

仕事を「原稿作成中」「デザイン中」「レビュー進行中」などのステータス付きClickUpタスクやサブタスクに分割しましょう

すべてをテンプレートとして保存し、同じ作業を繰り返す手間を省きましょう

ClickUpの作業分解構造テンプレートを使えば、繰り返し行うプロジェクトのフローをテンプレート化できます。これにより、毎回ゼロから作り直す必要がなくなります。

3. キャンペーン横断での優先順位付け

各々が自身の締切に追われると、全体像が見えなくなる。製品ページが完成する前に有料広告が開始されるのは、まさにこのためだ。

迅速な修正: ビューを活用し、単一ではなく全キャンペーンの仕事を把握しましょう。

💡 プロの秘訣：タイムライン、ガントチャート、ボードといったプロジェクトビューを柔軟に使い分けましょう。関係者によって考え方は異なります。ビューを切り替えるだけで、状況が明確になることがあります。

💡 ClickUpでは以下が可能です：

ボードビュー – タスクの優先度

💡 プロの秘訣： 担当者＋緊急度でフィルタリングした「今週の優先度」ダッシュボードを作成しましょう。これが朝の指令センターになります——スプレッドシート不要です。

4. 重複や依存関係の漏れを防ぐタイムラインを活用する

製品ページより先にティザー投稿が公開された経験はありませんか？プロジェクトの重複状況が誰にも把握できない場合に、こうした混乱は発生します。

迅速な修正:* 視覚的なタイムラインを活用し、依存関係をマップ。衝突が発生する前に早期発見を。

💡 ClickUpが提供する機能：

📌 例：製品ローンチをプラン中ですか？ガントチャートビューを活用して、クリエイティブ制作、電子メールドリップキャンペーン、広告承認、ブログ投稿をリンクさせましょう。そうすれば、何が何の進行をブロックしているのかを常に把握できます。

💡 プロの秘訣：ClickUp Brainを活用してキャンペーン進捗の要約を生成したり、平易な言語で書かれたレポートをステークホルダーに自動更新したりしましょう。AIが新たなアシスタントとなります。 ClickUp Brainで記事・レポート・長文文書のエグゼクティブ要約を生成

5. 引き継ぎと業務プロセスを自動化（単なるリマインダーではなく）

タスクの移動、ステータスの更新、「レビュー準備完了」の通知送信…こうした管理業務は、積み重なると何時間もかかります。

*迅速な修正: ルーチン作業を自動化し、プロジェクトがあなたの監視なしに前進し続けるようにします。

💡 ClickUpで：

ClickUpの自動化機能でワークフローの次のステップをトリガー

🧠さらにClickUp Brainを使えば、キャンペーン概要書の自動生成、フィードバックスレッドの自動要約する、またはプロジェクト状況に基づいた次のステップの提案が可能です。

💡 プロの秘訣： 定期的なタスクを自動化するたびに、未来の自分に小さなグータッチを送っているようなもの。小さな成功が積み重なって大きな勢いへとつながります。🤜💥

6. フィードバックを仕事に結びつける

承認はSlackで。フィードバックはGoogle Docで。質問は電子メールで。最終原稿はそれらの間のどこかで。

フィードバックが散在していると、誤解が増えます。行動に移すよりも、文脈を追いかけることに時間を費やすことになります。

*迅速な修正：会話は常にタスク、文書、成果物に直接関連付けることで、情報の紛失・遅延・重複を防ぎます。

💡 ClickUpでは：

ClickUpコメント機能でリアルタイムの共同作業を実現

🧐 ご存知ですか？プロジェクトの失敗は、実行力の不足ではなく、適切なタイミングで適切な関係者にステータスが明確に伝わらなかったことが原因です。可視性がスピードを生むのです。

📊 複数プロジェクトステータスレポートテンプレート

*複数のキャンペーンで関係者に進捗を報告するのに追われるのに疲れていませんか？ClickUpの複数プロジェクト進捗レポートテンプレートを使えば、すべてのマーケティングプロジェクトの進捗状況を追跡し、要約して共有できる、クリーンで自動化されたビューを得られます。これにより、レポート作成に費やす時間を削減し、実行に集中できる時間を増やせます。

実現できること：

複数のプロジェクトを一目で可視化：*進行中、完了、ブロック中の状況を明確に把握

*レポート作成の標準化: 毎週レポートを再作成することなく、経営陣やクライアントと進捗を共有

優先度を強調：* 鍵のメトリクス、マイルストーン、所有者を一目でわかるようにマークする

非同期で協働する：* チームメンバーがリアルタイムで進捗を更新可能—ミーティングは不要

自動化で時間を節約：* タスクデータを自動的にレポートに取り込み、リアルタイムでステータスを更新

💡 プロの秘訣： クリエイティブなブレインストーミングと実行ボードは分離しましょう。そうすれば、大きなアイデアは保護され、日々のチェックリストに埋もれることがありません。

7. 慌てずに進捗を追跡し、報告する

多くのマーケティングTeamsはレポート作成で遅れを取っています。データがないからではなく、特に更新情報が異なるツールやSlackスレッドに分散している場合、収集に時間がかかりすぎるためです。

迅速な修正：*手動でまとめる必要なく、完了事項・ブロック事項・次工程を可視化するリアルタイムレポート作成システムを構築しましょう。

💡 ClickUpで実現できること：

ClickUpのマーケティングダッシュボードを活用し、リアルタイムのパフォーマンスメトリクスを確認し、キャンペーンの成功を分析しましょう

💬 特典：ClickUp Brainがプロジェクトの健全性を要約したり、ダッシュボードデータを数秒でクライアント向けの要約に変換したりできます。

マーケティングプランテンプレート

*全体戦略から日々の実行まで、マーケティングプランテンプレートがストレスなくプランを構築します。キャンペーン目標、チャネル、タイムライン、KPIを一元管理し、全員が同じオブジェクトに向かって仕事に取り組めるようにします。

実現できること：

キャンペーン目標の定義：* マーケティング戦略に沿ったSMART目標を設定する

チャネル横断的なプラン：* SEO、電子メール、有料広告、ソーシャルコンテンツを単一のワークフローで調整

仕事をタスクに分割：*所有者、期日、ステータスを割り当て、進捗を管理する

タイムラインを可視化：* カレンダーまたはガントチャートビューで期限と依存関係を追跡

パフォーマンスの追跡：*KPIを監視し、効果的な仕事に基づいて迅速に改善を繰り返す

ClickUpにおけるマルチプロジェクトマーケティングワークスペースの具体例

ワークスペースに余計な機能は不要です。必要なのはキャンペーンを前進させること。今日からClickUpで構築できる、シンプルで拡張性のあるセットアップをご紹介します：

🗂️ 階層を構築する

スペース: 最上位hubとして「マーケティング」から始めましょう

フォルダ: キャンペーンタイプ別（製品ローンチ、コンテンツ、有料広告、イベント）にグループ化

リスト: 各イニシアチブに専用のリストを作成（例:「第4四半期SEO sprint」、「1月ブランドキャンペーン」）

📅 適切なビューを選択する

カレンダー：* 公開日とローンチ日を並べて確認

ボード: タスクをステータスや担当者別に追跡

*テーブル: 期限、チャネル、所有者別に仕事 を分割

ガント:* 依存関係と長期的なローンチ計画をマップ

ダッシュボード：* 障害要因を特定し、キャンペーン全体の健全性をリアルタイムで追跡

🧰 フローを自動化

繰り返し実施するキャンペーン（電子メール一斉送信、広告ローンチ）には タスクテンプレート を活用しましょう

承認処理、ステータス変更、引き継ぎを自動化する ClickUp Automations を設定しましょう

ClickUp Brainがワークスペース内で直接、ミーティングメモを要約したり、ブリーフ案を作成したりします

すぐに始めたいですか？あらゆる種類のマーケティング施策に対応したClickUpのテンプレートをご覧ください。

💡 プロのコツ： ClickUpのタグやカスタムフィールドでキャンペーンを色分けしましょう。ソーシャル、電子メール、製品ローンチを視覚的に区別する簡単な方法です。特に5つ以上のプロジェクトを同時に進める際に役立ちます。

時間を節約するマーケティングプロジェクト管理テンプレート

これらのテンプレートが既に骨の折れる作業を代行しているのに、なぜ一から始める必要があるのでしょうか？

初日からすぐに成果を出せるよう、これらを活用しましょう：

さらに多くの選択肢をお探しなら、ClickUpのプロジェクト管理テンプレートをご覧ください。

💡 プロの秘訣： タイムブロッキングを活用し、キャンペーンプランのための集中時間を確保しましょう。週にたった2回の90分セッションでも、創造的な成果を劇的に高めることができます。これらのブロックをClickUpのカレンダービューにスケジュールし、自分自身との「絶対変更不可のミーティング」として扱ってください。

複数のマーケティングプロジェクトを管理する際に避けるべきよくある間違い

経験豊富なマーケターでさえ生産性の落とし穴に陥ります——特にキャンペーンが重なり始めたり、途中で優先度が変化したりする時です。現在のシステムが辛うじて成り立っていると感じるなら、以下の問題が原因かもしれません：

❌ 間違い1：すべてのキャンペーンを白紙の状態から始めるように扱う

毎回ゼロからカスタムするのは柔軟に思えるかもしれませんが、チームの燃え尽きを早めるだけです。仕事の繰り返しはスピードを落とし、エラーが発生する余地を増やします。

*迅速な修正：ClickUpで広告クリエイティブブリーフ、電子メールワークフロー、ローンチチェックリストのテンプレートを作成し、ステップを省略せずに作業を加速させましょう。

ブリーフがGoogle ドキュメント、タスクがTrello、タイムラインがスプレッドシート…そんな状態では、抜け落ちても当然です。

*迅速な解決: ClickUpでプラン、文書化、タスク実行を統合。タスクにドキュメントを埋め込み、コメント内で承認を割り当て、キックオフからキャンペーン終了まですべてを追跡。

❌ 間違い3：依存関係をマップするのを忘れる

SEOレビュー前にブログ記事を公開したり、ランディングページのQA前に広告を配信したり——こうした小さなミスが連鎖反応を引き起こします。

*迅速な修正：ClickUpのガントチャートビューや依存関係機能を活用し、タスクを視覚的に接続させて手渡しの注文が乱れるのを防止しましょう。

❌ 間違い4：手動でのレポート作成

5つの異なるツールから週次更新をまとめる作業は、単に煩わしいだけでなく、エラーも発生しやすいのです。

*迅速な修正：ClickUpのダッシュボードまたは複数プロジェクトステータスレポートテンプレートでレポート作成を自動化しましょう。

複数のマーケティングプロジェクトを管理する上で重要なのは、プランだけではありません。マーケティングチーム向けの適切なプロジェクト管理ツールを導入し、摩擦を減らし、仕事を一元化し、混乱が生じた時でもチームを連携させ続けることが肝心なのです。

以下に、整理整頓を維持し、時間を節約し、シームレスに実行するのに役立つ強力なツールをいくつかご紹介します。まずは万能ツールから始めましょう。

🧠 ClickUp：マーケティングチームのためのオールインワンワークスペース

ClickUpは単なるプロジェクト管理ツールではありません。完全なマーケティングオペレーティングシステムです。製品ローンチのプラン、コンテンツの作成の調整、マルチチャネルキャンペーンの実施など、あらゆる業務を一元管理できます。

効果的な仕事：

カスタムワークフロー*: キャンペーン概要からクリエイティブ承認まで、あらゆるマーケティングプロセスを地図

ドキュメントとタスクを1か所に集約*：ブリーフ、コピー、アセット、フィードバックをキャンペーンタスクと共に保存。ドライブフォルダを掘り下げる必要はありません

複数ビュー*：閲覧者に応じてカレンダービュー、リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビューを切り替えられます

自動化：承認、ステータス変更、引き継ぎなどの反復ステップを自動化

ダッシュボード : CTR、ROAS、キャンペーンの進捗状況などのKPIを追跡し、クライアントや経営陣と最新情報を共有しましょう

AI内蔵: ClickUp Brainを使えば、キャンペーン文案の生成、フィードバックを要約する、およびワークスペースの文脈に基づいた即時回答が可能です

📌 例： 10社以上のクライアントを管理するマーケティングエージェンシーは、ClickUpを活用してキャンペーンのタイムライン、アセット承認、レポート作成を一つのダッシュボードに集約。これにより、コンテキスト切り替えにかかる時間を毎週数時間削減しています。

Zapierは、コード不要で既存のツールをすべて接続させます。数千もの連携機能により、アプリ間でキャンペーン更新がスムーズにフローすることを保証します。

役立つポイント：

Facebook広告からのリードをCRMにリアルタイムで同期する

アンケート回答が送信された際にGoogleスプレッドシートを自動更新する

キャンペーン支出が閾値に達した際にSlackアラートを送信する

オンボーディングキャンペーン向けに、新規Mailchimp購読者をClickUpタスクとして追加する

📌 例： DTCブランドがZapier経由でShopify、Klaviyo、ClickUpを接続。高額注文が入ると、ClickUpに新規リテンションタスクが自動生成され、ライフサイクルマーケターに割り当てられる。

Loomを使えば、説明するだけでなく、見せることが簡単にできます。ミーティングを重ねる代わりに、画面と音声を組み合わせた簡単なビデオチュートリアルを録画し、チームメンバーやクライアントと即座に共有できます。

マーケターが愛用する理由：

ステータスミーティングを30～40%削減

キャンペーンレポートの作成、デザイン案の検討、新しいワークフローの導入に最適です

視聴者はタイムスタンプ付きのコメントやリアクションを追加できます

リンクはコンテキストのためにClickUpタスクやドキュメントに直接埋め込み可能

📌 例： キャンペーンマネージャーがLoomで広告クリエイティブを確認し、そのリンクをClickUpタスクにドロップすると、デザイナーはライブ通話なしで明確なビジュアルフィードバックを受け取れます。

ブログ記事やランディングページからソーシャルメディアのキャプションや電子メールキャンペーンまで、Grammarlyは公開するすべてのコンテンツが磨き上げられ、明確で、ブランドに合致した状態であることを保証します。

マーケティングチームに仕事な理由：*

文法とスペルチェック（もちろん！）

トーンと明瞭さの提案——営業電子メールがブログ記事のように読まれないように

ブランド固有のルール（大文字表記や推奨語句など）を徹底するスタイルガイド

Google ドキュメント、電子メール、ソーシャルメディア、ClickUp ドキュメントで仕事します

📌 例： コンテンツチームはGrammarlyを活用し、10名のライター全員にブランドスタイルガイドを徹底。フリーランスが加わっても、すべてのコンテンツが企業トーンと一貫性を保ちます。

圧倒された時のやること：素早くリセットするプラン* 時には、新たな戦略を追加することではなく、一時停止して心の雑念を整理し、たった一つのことに集中することが肝心なのです。 混乱がピークに達した時のリセット方法： 「クイックウィン」ダッシュボードを構築し、管理権限を取り戻す

現在の全キャンペーンを確認するため、1時間をブロックする

現在のプロジェクトメモを単一のClickUpドキュメントに一元化

ClickUp Brainでアクションアイテムを要約する さらに、多くのマーケターは「忙しすぎて整理整頓する時間がない」と感じていますが、たった30分の集中した時間を割くだけで、その週全体が改善されます。この小さなリセットが、今日あなたがする最も効果的な行動となるかもしれません。

まとめ：構造化はストレスに勝つ―常に

複数のマーケティングプロジェクトを管理することは、マラソンを走りながら火のついた剣をジャグリングするような感覚である必要はありません。適切なシステム、ツール、ワークフローがあれば、反応的な混乱から自信を持ってコントロールできる状態へと移行できます。

製品ローンチ、コンテンツエンジンの拡大、あるいは単に5つのキャンペーンをチーム間で連携させる場合でも、鍵は一貫性であり、英雄的な努力ではありません。

✅ 大きな目標を追跡可能なステップに分解する✅ 情報とフィードバックを一元管理する✅ 注目度の高いプロジェクトだけでなく、全プロジェクトで優先順位をつける✅ 退屈な作業を自動化し、戦略に集中する✅ 進捗を追いかけることなく、全員に情報を共有する

ClickUpなら簡単です。コンテンツカレンダーの作成、タスク引き継ぎの自動化、キャンペーン成果の追跡——これらすべてをストレスなく実現できます。

