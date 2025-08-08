既存の契約を簡単に更新できる、無料の契約補遺テンプレート

取引が変化するにつれ、契約内容も変化させるべきです。

口頭でのやり取り？リスクがあります。非公式の電子メール？法的拘束力はありません。署名済みの補遺がない場合、ビジネスは古い契約条件のまま進行し、摩擦の原因となります。

そこで、契約補遺テンプレートが役立ちます。

このブログでは、元の契約を明確かつ構造的に、双方の合意に基づいて自信を持って修正するのに役立つ、カスタマイズ可能な無料テンプレートをご紹介します。

契約補遺テンプレートとは？

契約書付帯文書は、既存の契約書を置き換えることなく、その内容を変更するための別個の文書です。変更内容（納期調整、条項の改定、新規条項の追加など）を具体的に明記します。

契約補遺テンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

元の契約書を迅速に修正できます。

条件を明確かつ簡潔に記述

関係者が同じページを共有していることを確認

時間、努力、法律専門家を雇う費用を節約できます。

構造化され、法的に準拠した公式な文書を作成できます。

契約補遺テンプレートは、新しい条項を追加したり、義務を変更したりする必要があるビジネスシーンに最適です。

契約全体を書き直す代わりに、補遺フォームを使用して契約条件を更新し、新しい仕様を挿入し、関係者の署名で同意を確認するだけで、元の契約内容通りに変更することができます。

人気の契約補遺テンプレートの一覧

優れた契約補遺テンプレートの条件とは？

よく設計された契約補遺テンプレートを使用すると、具体的な変更内容を明確に伝え、相互の合意を確保し、関係するすべての当事者が元の契約内容に準拠し続けることができます。

理想的な契約テンプレートに含めるべき鍵となる機能は、次のとおりです。

元の契約への明確な参照 ：優れたテンプレートには、変更内容を正確に反映するために、最初の契約日、タイトル、および関係当事者を明記する必要があります。

変更の範囲の定義 : 付帯契約書が変更する具体的な内容を特定し、説明する必要があります。これには、納期、条項、または契約条件の変更が含まれます。

発効日条項 ：優れた契約テンプレートには、変更の発効日を明記してタイムラインを明確にし、紛争を回避する必要があります。

相互の同意の確認 ：両当事者が変更に同意し、元の契約が引き続き完全に効力を有することを明記したソリューションをお選びください。

すべての当事者の署名フィールド ：適切な契約締結のために、署名、日付、氏名、および当事者の役職を記入するスペースを確保してください。

オプションの公証人欄 ：法律や管轄区域に応じて、変更を正式に承認するために公証人欄を含むテンプレートをお選びください。

構造化されたフォーマット：文書を明確な見出しとセクションで整理し、確認と理解を容易にする必要があります。

契約補遺テンプレート

更新内容を明確かつ実行可能、管理しやすいものにするために、一から作成する必要のない、カスタマイズ可能な最高の無料契約テンプレートをご紹介します。

1. ClickUp 契約補遺テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約補遺テンプレートを使用して、契約の変更を簡単に追跡、修正、正式化できます。

ClickUp の契約補遺テンプレートを使用すると、元の契約書を書き直す手間をかけずに、既存の契約を変更することができます。組み込みのタスク管理、ビュー、自動化機能により、契約の変更を追跡し、条項を整理し、関係者と一元的に連携することができます。

納期調整、条項の更新、新しい条項の追加など、このテンプレートを使用すると、プロセスが効率化され、条項を明確にし、すべての当事者が迅速かつ合法的に合意することができます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

🔑 理想的なユーザー： 契約書の改訂を頻繁に行う、または法的拘束力があり、追跡可能な方法で契約条件を更新する必要がある人事マネージャー、フリーランサー、ビジネスオーナー。

豆知識: 付帯文書はラテン語で「追加するもの」を意味します。法律の世界では「P.S.」の専門的な表現です！

2. ClickUp 契約レビューテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約レビューテンプレートを使用して、契約を自信を持って確認、比較、管理しましょう。

ClickUpの契約レビューテンプレートは、法務チーム、プロジェクトマネージャー、および関係者が契約の評価について連携しながら、重要な条項やコンプライアンスの問題を見逃すことのないように支援します。

このテンプレートは、法的文書の効率化に最適で、契約のステータスを追跡し、リスクを特定し、フォローアップアクションを割り当てるための集中管理システムを提供します。構造化されたレイアウトとカスタマイズ可能なビューにより、契約書のレビューを最初から署名まで自信を持って管理でき、時間を節約し、コストのかかるエラーを減らすことができます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

🔑 最適なユーザー： 複雑な契約書のレビューを日常的に行い、構造化された共同作業システムを必要とする法務チーム、コンサルタント、プロジェクトマネージャー。

さらに機能が必要ですか？ClickUp Brain MAX は、ドキュメント、チャット、タスクなど、すべての仕事を 1 つの統合された検索可能なスペースにまとめる AI 搭載のデスクトップコンパニオンです。契約ワークフローでは、接続したすべてのアプリから契約、条項、関連ドキュメントを瞬時に検索できるため、すべてを整理して追跡しやすくなります。 フォルダをくまなく探したり、重要な期限を逃したりすることはもうありません。 Brain MAX をさらに強力にしているのは、音声入力機能です。アイデアや契約の重要なポイントを口頭で伝えるだけで、Brain MAX がそれを記録します。ブレインストーミングや条件の概要作成に最適です。後でメモを確認し、最終的な契約書に仕上げることができます。Brain MAX を使用すると、契約書の整理と効率化がこれまで以上に簡単になります。

3. ClickUp 契約管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約管理テンプレートを使用して、契約ライフサイクルを正確かつコンプライアンスに準拠して効率化しましょう。

ClickUp の契約管理テンプレートは、あらゆる規模の企業が契約を集中管理し、進捗を追跡し、更新を簡単に管理するのに役立ちます。文書と関係者を 1 か所に整理することで、見落としを防ぐことができます。

このテンプレートは、部門間の連携を簡素化し、コンプライアンスを強化し、期限の遅れや契約書の古さによるリスクを軽減します。クライアント契約やベンダー契約など、契約書の作成から更新まで、すべてを一元管理できます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

あらゆるフェーズで変更の草案作成、確認、承認を行い、整理された契約ワークフローを作成できます。

契約を種類、部門、署名日別に分類し分析して、効率的な管理を実現します。

メンバーやゲストを ClickUp ワークスペースに招待して契約を管理し、チームと効率的にコラボレーションしましょう。

🔑 最適なユーザー： 法律チーム、調達部門、スタートアップ、ベンダー、クライアント、または社内契約を管理する企業。

4. ClickUp 契約契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約契約テンプレートを使用して、請負業者との契約を効率的に作成、管理、追跡しましょう。

ClickUp の契約書テンプレートは、企業が外部契約業者と仕事をする際に、明確で法的に 有効な契約を作成するのに役立ちます。職務、成果物、納期、支払い条件などを簡単に概要でまとめ、両当事者を潜在的な紛争から保護します。

このテンプレートは、契約書の作成を効率的なワークフローに変えることで、あらゆるフェーズにおける説明責任と透明性を確保します。契約者の詳細情報の収集からプロジェクトのマイルストーンの監視まで、すべてを 1 つの共同作業スペースで整理して管理できます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

法務、人事、プロジェクトマネージャーにタスクを割り当て、連絡先情報、納税者ID、資格情報などの契約者の詳細情報を収集します。

インラインコメントや共有ドキュメントを使用して、契約者や関係者とリアルタイムで共同作業を行い、契約条件を確定します。

リマインダーと承認ワークフローを自動化して、社内レビューを効率化し、法務プロセスを円滑に進めましょう。

🔑 理想的なユーザー： フリーランスのマネージャー、人事チーム、代理店、またはサードパーティベンダーや独立請負業者と調整を行う法務部門。

5. ClickUp 購入契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の購入契約テンプレートを使用して、購入条件、承認、期限を管理しましょう。

ClickUpの購入契約テンプレートは、購入契約書の作成、追跡、管理にすぐに使える構造が用意されています。

このテンプレートは、あらゆる規模のビジネスが、より有利な条件交渉、法令順守、契約プロセスのあらゆるステップの効率化を図るために設計されています。最初の草案作成から最終的な署名まで、すべてが 1 つの整理されたフローで処理されるため、効率と安心が最大限に高まります。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

ドキュメントを使用して、すべての購入契約の詳細を 1 か所に集約することで、すべての関係者が最新バージョンにアクセスできるようになります。

法務、財務、調達チームに、購入者/販売者の情報、支払い条件、アイテムの説明の収集といった責任を割り当てます。

タスクの割り当て、期日、コメントによるコラボレーション機能により、 ドキュメントのレビュー ワークフローを効率化

🔑 最適なユーザー： 製造、IT、小売などの業界で、日常的または高額な購入を扱う調達チーム、ビジネスオーナー、法務部門、業務マネージャー。

6. ClickUp パートナーシップ契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp パートナーシップ契約テンプレートを使用して、条件定義と責任の追跡を行います。

ClickUp パートナーシップ契約テンプレートは、戦略的提携、合弁事業、株式ベースのパートナーシップに関する、明確でプロフェッショナルな契約書の草案作成に役立ちます。誤解を減らし、すべてのパートナーが最初から自分の権利、責任、貢献内容を確実に理解できるように設計されています。

このテンプレートを使用すると、チームはリアルタイムで共同作業を行い、条件をカスタマイズし、ClickUp のダイナミックビューを使用して進捗状況を追跡することができます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

🔑 最適なユーザー： ビジネスオーナー、法務チーム、またはコンサルティング、テクノロジー、ジョイントベンチャーなどの分野で正式なパートナーシップを結ぶスタートアップ企業。

7. ClickUp プロジェクト管理サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト管理サービス契約テンプレートを使用して、明確な期待とタイムラインを設定しましょう。

ClickUp プロジェクト管理サービス契約テンプレートは、プロジェクトの範囲、責任、成果物、タイムライン、支払い条件を明確かつ整理して定義しています。プロフェッショナルで明確な契約を迅速に締結しなければならないプロジェクトマネージャーに特に役立ちます。

このテンプレートを使用すると、契約の作成が効率化され、サービスプロバイダーとクライアントが最初から足並みを揃えることができます。これにより、誤解が減少して、プロジェクトの成功に向けた基盤が築かれます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

範囲、成果物、タイムラインを定義して、プロジェクト開始時から明確な期待値を設定します。

通知と更新を自動化して、契約ライフサイクルを通じて全員の進捗を把握

すべての契約バージョン、改訂、添付ファイルを 1 か所に保存して、管理を容易にします。

🔑 理想的な用途： プロジェクトマネージャー、代理店、コンサルタントが、定義された範囲と期限でクライアントとその関連プロジェクトを管理する場合。

8. ClickUp コンサルティング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp コンサルティング契約テンプレートを使用して、安全で詳細なコンサルティング契約を作成しましょう。

ClickUp コンサルティング契約テンプレートは、契約範囲、支払い、機密保持などを文書化するための整理された作業スペースを提供することで、法的に適切な契約書の作成を簡素化します。

このテンプレートを使用すると、クライアントとのコミュニケーションを効率化し、早い段階で期待値を調整することができます。新しいクライアントのオンボーディングでも、1 回限りのプロジェクトでも、このコンサルティング契約テンプレートは、あなたの仕事とビジネスを保護するのに役立ちます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

コンサルティングサービスの範囲を明確に定義し、両当事者の期待を明確にします。

支払い条件やスケジュールを設定して、報酬に関する混乱を回避

機密情報を保護するための機密保持条項を設定

🔑 理想的な用途： クライアントとの契約締結を行う、独立コンサルタント、マーケティング代理店、ビジネスコーチ、法律顧問、財務顧問など。

💡 プロのヒント：ClickUp Brainを利用して、成果物、支払いのマイルストーン、承認に関するタスクのリマインダーを設定し、コンサルティング契約を効率化しましょう。 共同ドキュメントを活用してクライアントのフィードバックを収集し、すべてのコミュニケーションを 1 か所にまとめて管理できます。これにより、納期を遅れることがなくなり、クライアントに常に最新情報を提供でき、コンサルティングのワークフロー全体が効率化され、最大限の効率とプロフェッショナリズムを実現できます。

9. ClickUp 作業契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の業務契約テンプレートを使用して、チームを統一し、責任感を高めましょう。

ClickUpの業務契約テンプレートは、役割の定義、期待値の設定、相互信頼の構築においてチームをサポートします。プロジェクトに構造をもたらし、すべてのチームメンバーが初日から足並みを揃えて責任を持って業務に取り組めるようにします。

ClickUp の機能が組み込まれたこのテンプレートを使用すると、ミッションステートメントから業績評価まで、業務契約書のあらゆる側面をマップ化することができます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

期日を設定したタスクを作成して、プロジェクトの各段階を確実に期日通りに完了し、期限を効果的に設定します。

紛争解決方法を合意し、建設的に問題を解決するための方法を定めます。

契約を定期的に確認、更新して、チームのニーズや状況の変化に対応しましょう。

🔑 理想的なユーザー： 成功に欠かせない調整と説明責任を必要とする、アジャイルチーム、プロジェクトマネージャー、スタートアップチーム。

10. ClickUp テキサス州賃貸借契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の商業用賃貸借契約テンプレートを使用して、テキサス州での賃貸借契約を簡素化しましょう。

ClickUp のテキサス州賃貸契約テンプレートは、テキサス州の不動産所有者や不動産管理者の賃貸手続きを簡素化します。このテンプレートは、不動産所有者と賃借人の双方の権利を保護する、法的拘束力のある賃貸契約書の作成、管理、保存を行うための、一元化された使いやすいワークスペースを提供します。

このテンプレートでは、賃貸条件、タイムライン、テナントの詳細、コミュニケーションについて、完全な可視性と管理が可能です。単一の物件を管理する場合も、複数の物件を管理する場合も、プロフェッショナルで整理された、テキサスの賃貸法に準拠した契約書を作成するのに役立ちます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

各賃貸人および物件の詳細な記録を残すために、必要な賃貸人情報を収集しましょう。

家賃の支払い額、期日、および支払い方法を詳細に記載して、透明性を確保しましょう。

テキサス州の法律に準拠した法的開示事項を文書化し、契約の有効性を確保します。

🔑 対象：テキサス州の不動産管理者、不動産エージェント、または賃貸人向けに、商業用賃貸契約書の作成と管理を効率化するプロセスを求める方。

11. ClickUp サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サービス契約テンプレートを使用して、サービスの期待事項を定義し、クライアントとの契約を簡素化しましょう。

あなたとクライアントの両方を保護する、明確なサービス契約の作成に苦労していませんか？ClickUp のサービス契約テンプレートには、範囲、支払い条件、タイムラインなどのセクションが組み込まれているため、プロセスが簡略化され、誤解を防ぎ、整合性を確保できます。

このテンプレートは、契約の作成から署名まで、契約の管理に必要なすべてのツールを提供しながら、コラボレーションとレビューを簡素化します。このテンプレートを使用すると、プロジェクトを順調に進め、クライアントに情報を提供し続ける、プロフェッショナルなサービス契約を自信を持って作成できます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

契約期間中に共有される機密情報を保護するための機密保持条項を含めることができます。

サービスプロバイダーとクライアントの両方の責任と義務の概要を記載します。

紛争解決方法を文書化して、効率的かつ専門的に紛争に対処しましょう。

🔑 理想的なユーザー： クライアントとの契約範囲、タイムライン、支払い条件などを明確に定義する必要があるフリーランサー、代理店、サービス業。

12. ClickUp 賃貸契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の賃貸契約テンプレートを使用して、カスタマイズ可能な契約で不動産管理を簡素化しましょう。

ClickUp の賃貸契約テンプレートは、賃貸手続きの効率化を目指す家主のために設計されています。期待事項を明確にし、権利を保護し、紛争のリスクを軽減する、法的拘束力のある賃貸契約書の作成、管理、保存に役立ちます。

このテンプレートには、家賃の詳細、規則、物件へのアクセス条件などの重要な法的要素が含まれているため、契約書の作成が簡単になります。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

賃貸条件と期間を明記して、賃貸期間の長さと条件を明確に定義します。

契約終了時の誤解を避けるため、契約更新や解約に関するガイドラインを設定しましょう。

法的開示事項とコンプライアンス要件を文書化して、契約の有効性と執行可能性を確保します。

🔑 対象： 独立系の賃貸物件オーナー、不動産管理会社、不動産エージェントで、住宅用または商業用の賃貸契約をテナントと管理するための信頼性が高く、繰り返し使えるプロセスが必要な方。

👋🏾 ClickUpのオートパイロットエージェントが、契約管理の手間を省きます。AI を搭載したエージェントが、契約書の署名リマインダーを自動的に送信し、契約書の追加条項の更新をプロンプトで通知し、コンプライアンスのための定期的なレビューをスケジュールして、契約ワークフローを確実に進めます。詳細はこちらをご覧ください。👇🏼

13. PandaDoc の契約補遺テンプレート

via PandaDoc

PandaDoc の契約補遺テンプレートを使用すると、2 者以上の当事者間で締結済みの契約の変更が簡単になります。このテンプレートを使用すると、すべての変更が明確に文書化され、法的に認められ、追跡も容易になります。

この補遺テンプレートを使用すると、契約全体を書き直すことなく、変更に効率的に対応することができます。プロジェクトの条件の変更、サービス条件の更新、タイムラインの延長など、一貫したフォーマットで、法的なコンプライアンスを確実に遵守することができます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

編集可能なプレースホルダーを使用して、当事者の詳細、契約参照、および修正の詳細を挿入してカスタマイズできます。

変更内容を明示するために、別紙Aと別紙Bを使用して、以前の規定と更新された規定を整理してください。

元の契約条項を保持するため、変更されていないすべての条項が引き続き有効であることを明記します。

🔑 理想的なユーザー：法的保護と明確さを維持しながら契約を修正する必要がある法務チーム、契約マネージャー、フリーランサー、およびビジネスオーナー。

14. Juro の契約補遺テンプレート

via Juro

Juro の契約補遺テンプレートは 、特に責任やデータのプライバシーに関する既存の契約を変更するビジネスに役立ちます 。このテンプレートを使用すると、元の契約を無効にすることなく、更新内容を明確かつ実行可能、かつコンプライアンスに準拠したものにすることができます。

このテンプレートは、GDPR や CCPA などのデータ保護法に準拠しながら契約の変更を管理するのに役立ち、法的正確性やコラボレーションが必要な場合に最適です。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

データ処理に関する管理者および処理者の役割を定義して、責任を明確化します。

上限や除外事項など、包括的な責任条項によりリスクをリミット

GDPR/CCPA に準拠したプライバシー慣行および保存ポリシーの遵守を効率化

🔑 理想的な用途：法務チーム、SaaS プロバイダー、フィンテック企業、ヘルスケア企業、または、コンプライアンスを維持しながら署名後に契約条件を調整する必要がある、機密データを扱う B2B 組織。

15. Business in a Box の契約補遺テンプレート

via Business in a Box

Business in a Box の契約補遺テンプレートを使用すると 、契約全体を書き直すことなく、既存の契約を明確かつ合法的に変更することができます 。

これは、元の契約を維持しながら、期限、価格、責任などの条件を更新するのに最適です。このテンプレートは、変更を明確に記録し、法的に有効であることを保証することで、契約書の修正プロセスを簡素化します。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

名前、日付、具体的な修正条項などを記入する欄が用意されており、簡単にカスタマイズできます。

元の契約書の構造を維持しつつ、変更されない条項を参照することで、契約書の整合性を保つことができます。

変更条項、変更のない条項、定義された用語に関するセクションを盛り込み、法的明確性を確保します。

🔑 理想的なユーザー： フリーランサー、小規模ビジネスの所有者、法務チーム、コンサルタント、または相互の合意に基づいて契約の範囲、支払い、成果物を迅速かつ確実に調整する方法が必要なベンダー。

16. eSign の雇用契約補遺テンプレート

eSign経由で

雇用契約を最初から作成し直さずに更新したい場合、eSign 雇用契約補遺テンプレートを使用すると、元の契約内容をそのまま維持しながら、給与、職務、契約条件などを簡単に変更できます。

人事担当者にとって最適なこのテンプレートは、法的拘束力のある文言により、明確で実行可能な更新を保証し、プロモーション、ポリシーの更新、または組織再編の際の変更を簡素化します。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

雇用主と従業員の個人情報、日付、署名用のスペースが指定されており、スムーズに記入できます。

専用のテキストボックスを使用して、契約の変更点を詳細に記述し、契約の変更点を明確にします。

両当事者が相互の合意を確認するための署名欄により、法的有効性を確保します。

🔑 理想的な用途： 人事部門、スタートアップ、企業マネージャー、および職務、報酬、雇用条件について正式な調整が必要なフリーランスのクライアント。

➡️ 詳細：顧客維持ソフトウェアツール

17. PDF Filler の購入契約補遺テンプレート

via PDF Filler

PDF Filler の購入契約補遺テンプレートを使用すると 、元の契約書に署名した後でも、不動産取引の条件について法的拘束力のある更新を行うことができ 、調整の際に買い手と売り手の間で明確さを確保できます。

構造化されており、簡単に完了できるこのテンプレートは、不動産専門家やクライアントが契約の変更時に混乱を回避し、リスクを軽減し、州および法的基準を完全に遵守するのに役立ちます。

🌟 このテンプレートが気に入る理由

購入条件を直接修正し、契約内容の変更案を記入するための広範なセクションが用意されています。

変更を提案する当事者（買い手または売り手）を明示するため、該当するチェックボックスを選択してください。

各当事者の署名および承諾の日付と時刻を記入する専用のスペースで、日付を記録します。

🔑 理想的な用途： 不動産業者、仲介業者、住宅購入者、および住宅や商業用不動産の販売における、成約日、修繕契約、価格更新など、販売プロセス中の変更を管理する不動産販売業者。

ClickUp で、あらゆる取引を自信を持って成立させましょう！

正式でありながら法的拘束力のない契約を作成することは、パートナーシップ、コラボレーション、および合弁事業における明確な期待を設定するための鍵となります。これらの文書は、契約の複雑な法的問題なしに、誤解を回避し、責任を明確にし、信頼関係を構築するのに役立ちます。

ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。ドキュメント、タスク、自動化、組み込みのコラボレーション機能などの強力なツールにより、プロフェッショナル、ビジネスオーナー、チーム間の連携を強化します。契約条件の概要、責任の割り当て、進捗の追跡、透明性の維持をすべて 1 か所で実行できます。

ClickUp を使用すると、非公式の合意を構造化された実行可能なプランに変換し、代理店とクライアントの関係を強化し、ビジネス成果を向上させることができます。

✅ 今すぐClickUp に登録しましょう。

よくある質問

契約補遺はどのように作成すればよいですか？

契約書の補遺を作成するには、まず、元の契約書の「補遺」というタイトルを明確に付け、元の契約書のタイトルと日付を記載します。関係当事者、および変更または追加する条項または条件を明記します。新しい条件、変更、追加事項は、わかりやすく番号や箇条書きで明記してください。両当事者は、補遺を確認し、署名、日付を記入し、元の契約書に添付するか、一緒に保管してください。このプロセスにより、変更内容が法的に認められ、将来参照しやすくなります。

補遺の例とは？

補遺の例としては、既存のサービス契約に新しい支払いスケジュールを追加する文書があります。たとえば、2 つの企業が月額サービスの契約を結んでいるが、支払い条件を変更したい場合、次のような補遺を作成することができます。「2025 年 8 月 15 日より、元の契約書の第 3 条に記載されている支払いスケジュールは、以下の内容に置き換えられます。支払いは、毎月 1 日に銀行振込にて行われます。両当事者は、この補遺に署名し、日付を記入することで、これを契約書の正式な一部とします。

契約書の修正はどのように書けばよいですか？

契約書の修正書を作成するには、元の契約書のタイトルと日付を明記し、それが元の契約書の「修正書」であることを明確に示す文書を作成する必要があります。変更する条項またはセクションを指定し、新しい条件または修正内容を詳しく記載してください。混乱を避けるため、明確な言葉を使用してください。両当事者は、修正書に署名と日付を記入し、元の契約書に添付する必要があります。これにより、修正書が法的拘束力を持ち、必要に応じて簡単に見つけられるようになります。

契約書の一般的な付帯文書とは何ですか？

契約書の一般的な付帯文書は、契約全体を置き換えることなく、元の契約に条項を追加、明確化、または変更するための補足文書です。期限の延長、支払い条件の更新、新しい条項の追加など、さまざまな変更に使用できます。一般的な付帯文書には、元の契約を参照し、変更内容を明記し、関係するすべての当事者が署名する必要があります。付帯文書は、締結後に法的拘束力を有し、元の契約の一部となります。