Google ドキュメントユーザーに人気の無料サインアップシートテンプレート

実際に反応が得られる、すっきりとした効果的なサインアップフォームの作成に苦労していませんか？

多くの企業は、サインアップフォームが分かりにくい、乱雑、または長すぎる、あるいはクエリやフィードバックを効率的に整理できないという理由だけで、潜在的な顧客を失っています。

小規模なキャンペーンでも、大規模なイベントでも、適切なサインアップフォームテンプレートを使用することで、大きな違いが生まれます。テンプレートを使用すると、一から作成する手間が省け、一貫性を保ち、必要な情報を簡単に取得することができます。

このブログでは、優れたサインアップフォームテンプレートの条件、Google スプレッドシートやドキュメントなどのツールが必ずしも最適ではない理由、そしてシームレスなプロセスを実現するために検討すべきトップテンプレートについてご説明します。

🧠 ご存知でしたか？ 1994年、ピザハットは、最初のオンライン注文システムの1つであるPizzaNetを立ち上げました。これは、基本的にピザの注文用ウェブフォームでした。これは、オンラインでのサインアップフォームおよび注文フォームの初期利用におけるマイルストーンとなりました。

優れたサインアップシートテンプレートの条件とは？

優れたサインアップテンプレートは、構造化されたレイアウトにより、情報の収集と追跡をスムーズに行うことができます。

サインアップシートテンプレートを選択する際に注意すべき点は、次のとおりです。

すっきりとしたレイアウト ：ユーザーに混乱を与えない、最小限のすっきりとしたデザインのサインアップシートテンプレートを選択してください。これにより、ユーザーはすべての情報を入力し、フォームを途中で放置することがなくなります。

カスタマイズオプション ：ブランド、フィールド、アドオン、目標に合わせて調整できる編集可能なテンプレートを探してください。これにより、ブランドアイデンティティの構築とプロフェッショナルな魅力の維持に役立ちます。

スマートなフィールドの整理 ：情報を論理的にグループ化するサインアップシートテンプレートを優先して、ユーザーエクスペリエンスを向上させましょう。情報がグループ化されているため、さまざまな顧客のクエリへの対応や回答の追跡がスムーズになります。

自動検証 ：フィールドの記入漏れや無効な電子メールなどのミスをリアルタイムで検出するサインアップシートテンプレートを選択してください。自動検証により、クライアント、参加者、顧客が重要なフィールドを見逃すことを防ぎます。

複数の入力タイプ ：ドロップダウン、チェックボックス、日付、ファイルアップロードを使用できるサインアップシートテンプレートをお選びください。さまざまなフォーマットを組み合わせて、包括的な情報を収集できます。

自動化： 自動更新や自動応答を行うテンプレートを選びましょう。これにより、時間を節約でき、すべてのクエリに確実に対応することができます。

さまざまな用途に対応した Google ドキュメントのサインアップシートテンプレート

サインアップシートテンプレートを使用すると、包括的な情報やイベントに関するフィードバックを得ることができます。

Google ドキュメントで利用できる、おすすめのサインアップシートテンプレートをご紹介します。

1. Hubspot のサインインシートテンプレート

Hubspot 経由

訪問者、交流、ミーティングの記録を管理するのが難しいとお感じではありませんか？Hubspot のサインインシートテンプレートは、訪問者の詳細を整理するのに役立ちます。包括的なデザインにより、日付、時間、氏名、連絡先情報、会社名、滞在時間を、わかりやすいフォーマットで簡単に追跡できます。

イベント固有のニーズに応じて列や行を追加できるため、重要な訪問者の詳細を見逃すことはありません。また、顧客に情報の正確性を確認するための署名も取得できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

イベントの場所と日程を記載して、すべてが整理されるようにしましょう。

顧客にマーケティングに関する好み（ヒント、製品の推奨、オファーなど）を尋ねます。

訪問者やワークショップの参加者を追跡して、将来のイベントやコラボレーションの分析やプランニングに活用

最適なユーザー： イベント参加者の詳細情報を整理したい方。

💟 ボーナス：複雑なカスタムフィールドのためにフォームから重要な詳細情報が欠落していませんか？AI を導入しましょう！ClickUp の AI フィールドを使用すると、サインアップシートを手作業で更新する代わりに、回答を自動的に取得、分類、要約することができます。 新しいエントリーが登録されると、AI がデータを整理して最新の状態に保ちます。プロンプトをカスタマイズして、必要な詳細情報を正確に抽出することもできます。サインアップシートに AI フィールドを追加するだけで、あとは自動化に任せて、データ収集のスピードと効率を向上させましょう。

2. Template.net のボランティアサインインシートテンプレート

テンプレートネット経由

Template.Net のボランティアサインインシートテンプレートを使えば、ボランティアの組織化も簡単になります。この Google ドキュメントのサインアップシートテンプレートは、出席の追跡、シフトのスケジュール設定、タスクの管理など、メンバー管理プロセスを効率化します。

さらに、テーブルの列に「名前」、「年齢」、「職業/活動」、「電話番号」、「署名」などの項目を設定することで、Google フォームでボランティアの詳細情報をシームレスに追跡することができます。ボランティアのスキルを確認して、そのスキルや興味に合わせてタスクを割り当てることもできます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

エントリーと退場時間を記録して、ボランティアの勤務時間を追跡し、シフトのカバー率と努力の認識を確保します。

ボランティアの希望やフィードバックを収集し、参加者の帰属意識を育み、さらなる改善を促進しましょう。

出席記録を一元化された文書で管理し、コミュニケーションと調整を容易にします。

最適なユーザー：ボランティア、小規模ビジネスの所有者、ボランティアの勤務時間、利息、出席状況を追跡したいコミュニティリーダー。

3. テンプレートによるミーティングのサインインシートテンプレート

テンプレートネット経由

Template.Net のミーティングサインインシートテンプレートを使用すると、記録の管理が簡単になります。

このテンプレートは、ミーティングの出席者、到着時間、署名、連絡先情報を整理します。出席者の詳細を正確に記録することで、追跡が簡素化され、シートの作成にかかる管理時間が短縮されます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

参加者が参加するミーティングの選択肢を入力して、ドロップダウンでのデータ入力を簡略化

会社のロゴや連絡先欄、自動作成のカラーセルなど、プロフェッショナルなフォーマットを維持しましょう。

ミーティングのアジェンダ、主催者、日時をすぐに参照できるように保管しておけます。

最適なユーザー： ミーティングの参加者の詳細を記録、整理したいユーザー。

4. Template.Net の「教室の出席シートテンプレート」

テンプレートネット経由

Template.Net の「教室の出席シートテンプレート」は、生徒の出席と参加の状況を把握するのに役立ちます。あらかじめ入力済みの列により、生徒の出席をすぐに記録することができます。

生徒の氏名、ID 番号、授業の詳細などを記入するセクションなど、教室の構造に合わせて Google テンプレートをカスタマイズできます。生徒の出席を適切に記録することで、学校のポリシーや規制要件に準拠することができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

正確な日時を自動タイムスタンプで記録し、データを整理して表示することで、正確性と説明責任を維持します。

出席傾向と実践を監視し、出席率を最適化するための対策を積極的に講じましょう。

出席記録を承認した人物と署名を記録して、説明責任を確保します。

最適なユーザー： 生徒の出席状況を整理し、正確かつ簡単に追跡したい教師。

5. Template.net の「感謝祭のポットラックサインアップシートテンプレート」

テンプレートネット経由

Template.Net の「感謝祭のポットラックサインアップシートテンプレート」を使用すると、感謝祭のポットラックの細やかな詳細も簡単に追跡できます。カスタマイズ可能なセクションにより、感謝祭のポットラックの準備に関する詳細をすべて記入できる十分なスペースが確保されています。

前菜、サイドディッシュ、メインディッシュ、デザートのセクションを作成して、特定の料理を担当する人を確認できます。複数のファイルフォーマットに対応したテンプレートは、編集や共有も簡単です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

コミュニティのロゴを配置し、ポットラックの詳細を計画する際の視覚的な魅力を高めるために活用してください。

高品質の画像、アートワーク、フォントを使用。テンプレートはクリエイティブな外観の維持に役立ちます。

ボランティアが追加すべき情報を把握できるよう、関連するステップや情報を上部に記載してください。

最適なユーザー：ポットラックを確実に開催するためのプロセスを必要としているコミュニティメンバーやイベントプランナー。

サインアップシートテンプレートとして Google ドキュメントを使用する場合の制限

Google ドキュメントは小規模なビジネスやイベントには適していますが、フォームを要件に合わせてカスタマイズするための幅広いオプションは提供していません。

Google ドキュメントをサインアップシートとして使用する場合の制限は、次のとおりです。

リアルタイムの検証機能がない : Google スプレッドシート/ドキュメントは、入力の即時チェックをサポートしていないため、エラーが発生する可能性があります。顧客や参加者が、分析に必要な重要な情報を入力し忘れる可能性があります。

自動化の欠如 ：専用の ：専用の フォーム作成ツールとは 異なり、Sheets/Docs ではフォローアップの電子メールや確認の送信が自動的にトリガーされません。電子メールを手動で送信すると、一部の顧客への返信を見逃してしまう可能性があります。

手動によるデータ管理が必要 ：登録の分類、フィルタリング、セグメント化は手作業で行う必要があり、時間がかかります。これにより、不正確さが生じ、分析が困難になります。

カスタマイズは提供しない ：スタイルオプションが限られているため、フォームをブランドアイデンティティに合わせることはできません。カスタマイズが限られているため、信頼性の確立が困難になります。

規模には不向き：リストが膨大になると、数百、数千件ものサインアップを管理することが困難になり、効率が低下します。これにより、参加者、クライアント、ボランティア、顧客全体の体験に影響が出る可能性があります。

📮 ClickUp のインサイト： 従業員の半数以上が、仕事に必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのは 27% にとどまり、残りの 73% は何らかの困難に直面しており、23% は難しいと感じています。 知識が電子メール、チャット、ツールなどに散在していると、情報を探すのに多くの時間がかかってしまいます。ClickUp を使用すると、電子メールを追跡可能なタスクに変換したり、チャットをタスクにリンクしたり、AI から回答を取得したり、1 つのワークスペース内でさまざまな操作を行うことができます。 💫 実際の結果： Teams は、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、1 人あたり年間 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、チームで何ができるか想像してみてください。

効率的な整理と追跡のための代替サインアップシートテンプレート

効率と正確性を確保するには、情報を自動的に分類し、追跡を容易にするカスタマイズ可能なテンプレートが必要です。

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ、ClickUp のトップサインアップテンプレートをご紹介します。

1. ClickUp イベントサインアップフォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp イベントサインアップフォームテンプレートを使用して、データの収集、登録と出席の追跡、そしてすべてを迅速かつ効率的に整理しましょう。

イベントの企画には、細かい作業が多く、手間がかかります。しかし、ClickUp のイベントサインアップフォームテンプレートを使えば、その手間は不要になります。プランニングから実行まで、このテンプレートを使えば、正確な参加者情報を簡単に収集できます。イベントやワークショップごとに情報を分類して、混乱を防ぎ、整理を容易にします。

さらに、このサインアップフォームテンプレートを使用すると、電子メールや連絡先番号など、イベント参加者の連絡先情報をすべて保存できるため、必要なときに連絡を取ることができます。また、新規登録者、審査中、拒否、承認など、各登録者の承認ステータスを追跡することもできます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

色分けされたピンで、すべての参加者の場所をマップビューで確認できます。

イベント要件に基づいてサインアップフォームを作成し、参加者に関する包括的な詳細情報を確実に管理しましょう。

参加者を職業別に分類して、プランニングと追跡を容易に

自動フォローアップ電子メールを送信して、イベントへの参加率を最大限に高めます。

最適なユーザー： イベント主催者、詳細な情報を正確に記録したい方。

2. ClickUp 登録フォームテンプレート

ClickUpの登録フォームテンプレートは、データ収集に関するあらゆる問題に対する完璧なソリューションを提供します。カスタマイズ可能なフォーマットを採用したこの登録フォームテンプレートを使用すると、ゲストに関する必要な情報をすべて確実に収集することができます。

さらに、自動化された電子メールにより、登録フォームの記入が完了すると、簡単にフォローアップを行うことができます。すべてのゲストの必要な連絡先情報を記載して、迅速に連絡を取り合うことができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

ゲストの人数を自動的に計算し、滞在期間を確認して、プランニングや宿泊の手配を簡単に

宿泊施設から空港までの送迎を必要とする参加者の人数と氏名を確認してください。

宿泊の希望に応じてゲストを分類し、効果的なスケジュールを立てましょう。

各ゲストの記入済みフォームと分類情報を一目で確認でき、必要な情報を一度に把握できます。

ゲストの詳細情報を整理し、それを基に効率的なプランを立てたい方に最適です。

Cedcoss Technologies Private Limited のビジネスアナリスト、Shikha Chaturvedi氏が ClickUp の使用について次のように述べています。

ClickUp を使用することで、すべてのビジネス上の問題を 1 か所にまとめて、各問題に同時に集中して取り組むことができます。また、タスクの管理や、特定のタスクに費やした時間の追跡にも役立っています。

ClickUp を使用することで、すべてのビジネス上の問題を 1 か所にまとめて、各問題に同時に集中して取り組むことができます。また、タスクの管理や、特定のタスクに費やした時間の追跡にも役立っています。

3. ClickUp イベント登録フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のイベント登録フォームテンプレートを使用して、フォームの作成、データの収集、登録傾向の分析を行うことができます。

ClickUpのイベント登録フォームテンプレートは、構造化されたフォーマットにより、イベントの運営をスムーズに行えます。このテンプレートを使用して、イベントの出席者や登録者を 1 か所で管理しましょう。

カスタマイズ可能な登録フォームを使用すると、参加者の詳細情報を確実に収集することができます。新規登録、出席、欠席など、登録のステータスを追跡します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

各参加者の食事の好みを確認し、直前でのトラブルを回避しましょう。

各ゲストのアフターパーティーの参加確認を追跡して、パーティーを効率的に運営しましょう。

自動化された電子メールでイベント登録フォームを宣伝

宿泊施設の希望を把握して、イベント参加者全員に必要な宿泊施設を確保しましょう。

最適なユーザー： RSVP を追跡し、イベントをより最適化したいイベント主催者やプランナー。

4. ClickUp サインアップフォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サインアップフォームテンプレートを使用して、提出物を整理し、回答を評価しましょう。

サインアップフォームの作成は、複雑で時間のかかる作業であってはなりません。ClickUp のサインアップフォームテンプレートを使用すると、そのプロセスを簡単に実行できます。新規登録、審査中、拒否、完了など、登録のステータスを追跡することができます。

講演者の電子メール、誕生日、請求先住所、連絡先番号を記録します。さらに、カスタマイズ可能なサインアップフォームを使用することで、参加者および講演者に関する必要な情報をすべて確実に収集することができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

参加者を「無職」、「学生」、「自営業」、「専門家」に分類して、効率的に分類およびプランニングを行う

ゲストの ID 写真を参加者と一緒に挿入して、簡単に検証できます。

フォームの公開と配布のプロセスを自動化

電子メールによるリマインダーやコメント機能を利用して、追跡機能を強化

最適なユーザー： イベントやワークショップ用にカスタマイズ可能なサインアップフォームを作成し、参加者の情報を追跡したいユーザー。

5. ClickUp 採用応募フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の求人応募フォームテンプレートを使用して、求人応募の詳細を管理し、候補者リストを維持しましょう。

ClickUp の求人応募フォームテンプレートを使用すると、採用プロセスを効率化し、重要な書類を紛失する心配がありません。

このテンプレートを使用して、見込み、選考、面接、スキル評価、内定など、各候補者のステータスをマークします。さらに、このテンプレートを使用すると、職位に基づいて候補者を簡単に分類できるため、採用プロセスを円滑に進めることができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

前職を辞めた理由、または当社に応募した理由をメンションしてください。

各候補者の給与をリストアップして、正確な採用通知書を作成しましょう。

コアバリュー、データ同意、リーダーシップスキル、プロジェクト管理スキル、レポート作成スキル、および会社全体の評価をマークします。

候補者の名前の横にプロフィール URL を記載して、評価を容易にする

最適なユーザー： 候補者の採用と入社手続きをスムーズに進めたい人事マネージャーや小規模ビジネスの所有者。

サインアップフォームのワークフローを大幅に改善したいとお考えですか？新しい AI スーパーアプリ「Brain MAX」をお試しください！👇🏼

無料テンプレートを入手 ClickUp の連絡先フォームテンプレートを使用して、顧客データを取得し、フィードバックを収集しましょう。

見込み客や顧客の連絡先情報を迅速かつ効率的に取得する方法をお探しですか？ClickUp の連絡先フォームテンプレートがソリューションです。カスタマイズ可能な連絡先フォームを備えたこのテンプレートを使用すると、顧客に関連する質問を尋ね、クライアントの管理を簡単に行うことができます。

顧客との連絡に必要な顧客情報を取得し、関連情報を送信することができます。このテンプレートでは、顧客からのクエリに優先度を設定することもできるので、迅速な対応が必要なクエリを優先的に処理することができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

顧客メッセージ、会社名、サイトリンクを 1 か所で確認でき、参照が簡単です。

クエリの参照や更新に関連する、作成されたデータや最新のコメントを確認します。

自動化を設定して、お礼のメモや連絡方法など、リアルタイムの更新情報を顧客に送信します。

チームメンバーにタスクを割り当てて、顧客からのクエリに迅速に対応

最適なユーザー： 顧客からのフィードバックを整理し、クエリに対応したい組織。

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客お問い合わせフォームテンプレートを使用して、顧客のお問い合わせを追跡し、データを収集し、連絡先情報を整理しましょう。

Google スプレッドシートの一般的なサインアップシートでは、名前と電子メールアドレスを入力するだけで、その有用性はそれだけです。ClickUp の顧客お問い合わせフォームテンプレートは、この基本的なページを、行動に移すために構築された構造化された自動化されたフォームに変換します。

このテンプレートを使用すると、新しい提出物はすべて、ClickUp タスクを介して即座に実行可能になります。また、このテンプレートは、連絡先情報の入力とリマインダー、タスク、顧客フォローアップをシームレスなループで接続します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

重要な顧客情報を収集し、ワークフローに直接転送します。

静的なサインアップシートを、自動化機能と連動したインタラクティブなフォームに置き換えて、メリットを享受しましょう。

組み込みのタスク作成機能とコミュニケーション追跡機能により、コストと時間を節約

顧客からのクエリを分類して迅速に分析し、さまざまな人々に迅速に対応

次のようなビジネスに最適です ユーザーのフィードバックを体系的に収集し、フォローアッププランを策定したい。

手作業をほとんど、あるいはまったく必要とせずに、データを活用しましょう。ClickUp のオートパイロットエージェントをお試しください。その方法はこちらをご覧ください。👇🏼

8. ClickUp リクエストフォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp リクエストフォームテンプレートを使用して、正確な情報を収集し、リクエストを整理して、タスクとして割り当てましょう。

ClickUp のリクエストフォームテンプレートは、カスタマーサービスから人事の入社手続きまで、情報収集のプロセスを最適化します。新規リクエスト、進行中、拒否、承認などのリクエストのステータスを設定することで、顧客のリクエストをタイムリーかつ整理して処理することができます。

リクエストフォームには、顧客から収集する必要のあるすべての詳細情報を記載し、すべてのリクエストを 1 か所に整理して追跡し、簡単に参照できるようにする必要があります。

💫 このテンプレートが気に入る理由

リクエストの収集、所有者の割り当て、優先度の追跡、さらにはサポートファイルの添付も自動的に行えます。

各リクエストごとに新しいファイルを作成せずに、すべてのリクエストを中央集約化します。

ユーザーを役割や部門で分類して、リクエストの計画と追跡を効率化

マイルストーンを使用して完了ステータスをマークし、依頼者に電子メールを送信します。

最適なユーザー： 社内外のリクエストを整理して追跡したい方。

9. ClickUp 受付フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の受付フォームテンプレートを使用して、受付フォームをデザインし、リクエストを 1 か所で整理しましょう。

顧客、学生、患者などを新規に受け入れるビジネスには、基本的なサインアップシート以上のものが必要です。ClickUp の受付フォームテンプレートは、さまざまな人物からコンテキスト豊富なデータを取得し、それをシステムに直接取り込むことで、静的なスプレッドシートやフォームの例に代わるプロフェッショナルなソリューションを提供します。

毎回サンプルテンプレートをダウンロードしたり、新しいドキュメントを作成したりする必要はありません。このフォームは動的に適応します。このフォームを使用して、個人情報、好み、必要な書類、スケジュール情報を収集し、回答に基づいて自動化されたステップをトリガーします。

💫 このテンプレートが気に入る理由

サービス、地域、またはニーズに応じて回答を分類し、多様な目的に活用できます。

電話、ビデオ通話、電子メール、対面でのミーティングなど、希望する連絡方法をマークしてください。

顧客やクライアントからの追加のメモやクエリを整理して、シームレスに参照できるようにします。

クライアントの要求ごとにカスタムカードを作成して、添付ファイルやフォームのチェックリストを 1 か所にまとめて保管できます。

最適なユーザー： 特定のイベントやクラスに関する参加者を募集し、そのデータを収集したいワークショップの主催者やイベントプランナー。

10. ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートを使用して、顧客のニーズを理解し、プロセスを効率化し、フィードバックを収集しましょう。

ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートを使用すると、顧客がサインアップからサービスの利用までシームレスに移行できます。ドロップダウンとテキストスペースを組み合わせて設定することで、プロフェッショナルなフォーマットを確保し、包括的な情報を簡単に提供することができます。

複数のスプレッドシートや新しいドキュメントを扱う必要がなく、さまざまなユーザーに対して一貫したオンボーディングを行うことができます。さらに、顧客オンボーディングプロセスを作成し、新規顧客、ウェルカムギフト、チーム割り当て、オンボーディングアンケート、オンボーディングコール、完了など、オンボーディングのフェーズに応じて顧客を分類することができます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

フォームの提出や CRM の更新によってトリガーされるオンボーディングタスクを自動化

サービスパッケージおよび選択したサービスに基づいて顧客を分類します。

顧客を、企業、B2B、B2C、SaaS、ダイレクトなどのタイプごとに分類し、その情報源（ウェブサイト、ソーシャルメディア、紹介、コミュニティなど）も一緒に分類します。

顧客からのクエリの参照や更新のために、最新のコメントを保存しておきます。

最適なユーザー： 顧客をすぐに受け入れるための、すぐに使えるソリューションをお探しのビジネス。

ClickUp を使用して、サインアップフォームをシームレスに収集、分析

サインアップフォームは、クエリへの回答やオファーやイベントのプロモーションの送信のために顧客情報を収集するのに役立ちます。また、参加者、ボランティア、顧客を魅了して、ブランドアイデンティティの構築にも役立ちます。

仕事のためのすべてのアプリであるClickUp は、整理された直感的なフォームを提供し、簡単な追跡を可能にするため、このプロセスをシームレスにします。イベントの企画、顧客のオンボーディング、候補者の採用など、ClickUp はプロセスをシームレスにし、効率的な追跡を可能にします。

サインアップフォームの記入漏れや、サービスの分析・改善に必要な情報の不足は、もうありません。今すぐ ClickUp に無料で登録して、適切なデータを簡単に収集しましょう！🚀