よりスマートな時間追跡と生産性の向上のためのTMetric代替ツールトップ10

生産的な一日を終え、リストの項目を全て完了させた自分を褒め称える。しかし、記録された時間を確認すると、仕事の時間の半分が追跡されていないことに気づく。

タイマーは再び静かに停止した。システム更新中にデスクトップアプリがフリーズしたためだ。今や、請求可能時間から実際の仕事時間が欠落している。

TMetricをご利用中で以下の課題に直面しているなら、今こそ切り替え時かもしれません。

信頼性の高いTMetric代替ツールを厳選してご紹介します。🧰

TMetricの制限リミット

TMetricは優れた時間追跡機能を提供しますが、課題がないわけではありません。複数のクライアントと仕事をするフリーランサーや、社内ワークフローの効率化を図るチームリーダーなら、以下のような問題に直面する可能性があります。💁

TMetric代替ツール一覧

以下は、最高のTMetric代替ツールを比較したテーブルです：

ツール* 主な機能 最適な用途： 価格* ClickUp 高度なタスク管理、組み込みの時間追跡、カスタマイズ可能なワークフロー、そして強力な連携機能 個人事業主、中小企業、中堅企業、企業まで、複数のプロジェクトやデバイスをまたがって時間を追跡し、スマートなAIインサイトを活用したい方々に最適です。 無料；企業向けカスタマイズ対応 Toggl Track ワンクリックでの時間追跡、詳細なレポート作成、プロジェクトダッシュボード シンプルで柔軟な時間追跡を必要とする個人、フリーランサー、小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Harvest シンプルな時間追跡、請求書発行、経費追跡 個人、中小企業、チーム向け：請求書発行機能付き時間追跡が必要な方へ Free；有料プランはユーザーあたり月額13.75ドルから Rescue Time 自動時間追跡、集中妨害対策と時間ブロック、生産性レポート作成 集中力を高めたい個人やフリーランサー Free；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから Clockify 無制限の時間追跡、レポート作成、チーム管理 無制限の時間追跡とシフトスケジューリングを必要とする個人、中小企業、チーム向け Free；有料プランはユーザーあたり月額4.99ドルから Time Doctor 従業員の監視、注意散漫アラート、詳細な生産性レポート、給与計算システムとの連携 詳細な従業員モニタリングと給与計算機能が必要な小規模から中規模のビジネスとリモートチーム向け 有料プランはユーザーあたり月額8ドルから Everhour リアルタイムの時間追跡、予算管理、レポート作成 プロジェクト管理ツールに組み込み型の時間追跡機能が必要な中小企業のサイズ Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Hubstaff 従業員監視、GPS追跡、生産性測定 生産性管理を必要とする小規模から中規模のビジネス、リモートチーム、フィールドチーム向け 無料；有料プランはユーザーあたり月額7ドルから My Hours 無制限のプロジェクト管理、クライアント管理、経費追跡、レポート作成 複数のクライアントを同時に扱う個人、フリーランサー、小規模チーム Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから TimeCamp 自動時間追跡、生産性分析、請求書発行 自動追跡、分析、勤怠管理ツールを必要とする小規模から中規模のビジネス 無料；有料プランはユーザーあたり月額1.99ドルから

TMetricに代わる最適な代替ツール

TMetricは時間計測には優れていますが、全体像を見逃しがちです。つまり、その時間が成果物とどう接続するか、チームのキャパシティにどう影響するか、納期にどう関わるかといった点です。

これらの問題を解決するために設計された最高の時間追跡ソフトウェアを見てみましょう。 ⚒️

1. ClickUp（オールインワン型プロジェクト＆時間管理ツールとして最適）

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリとして、基本的な時間追跡ツール以上の機能を提供します。時間、ワークフロー、期限、成果物の管理を統合したコントロールセンターです。

時間追跡における一般的な課題は、複数のデバイスや仕事環境に対応することです。デスクワーク中、移動中、タスクを切り替える際など、作業時間の記録を忘れがちになります。

ClickUpのプロジェクト時間追跡機能で即座に解決。デスクトップ、モバイル、ブラウザ拡張機能からタイマーの開始・停止が可能です。事後入力が好みですか？手動での時間記録や、記録の遡及エントリーも可能です。

ClickUpのネイティブ時間追跡で、デスクトップ、モバイル、ウェブからリアルタイムまたはタスクが完了した後に時間を記録

📌 例えば、フリーランスのデザイナーはホームページのリデザインの仕事中にリアルタイムで時間を追跡でき、リモート開発チームはスプリント時間を後から記録することを好むかもしれません。すべての時間エントリーはタスクに直接紐付けられるため、一分一秒まで正確に把握・追跡可能です。

しかし、追跡は戦いの半分に過ぎません。その時間がどこに費やされているかを理解することも同様に重要です。TMetricユーザーはこれを実現するために別々のスプレッドシートでレポートやることしており、作業に摩擦と複雑さを加えています。

ClickUpは「ClickUpタイムシート」でこの課題を解決します。

カスタマイズ可能なタイムシートでは、日別・タスク別・チームメンバー別にエントリーをグループ化・フィルタリングできます。全体像を把握したり、詳細を掘り下げたりするのに役立ちます。

分散型チームを率いるプロジェクトマネージャーは、タイムシートダッシュボードを活用して予算超過や過密スケジュールの発生を即座に把握できます。同様に、個人コンサルタントは請求書に添付するレポートを生成し、請求可能時間と非請求可能時間の内訳を明確に提示することが可能です。

ClickUpタイムシートで生産的に費やした時間の正確なレポート作成を生成しましょう

チームメンバーはタイムシートを提出して承認を得られ、管理者は承認または修正依頼が可能です。コンプライアンスや給与計算のための時間追跡が必要な企業に最適です。

ClickUpの時間管理機能を使えば、タスクの見積もり時間を設定し、実際の記録時間と比較できます。例えば、クライアント提案書の作成に8時間と見積もったのに、12時間かかった場合、今後の見積もり調整や執筆プロセスの改善が必要だというサインです。こうした知見を積み重ねることで、チームは効率化を図り、燃え尽き症候群を回避できるようになります。

こうした機能を活用することが最良の時間管理術である一方、スケジューリングと作業負荷の可視化も大きな課題です。特に、異なるタイムゾーンで連携するチームや、変動する締切に対応するチームにとっては顕著です。

AI搭載のClickUpカレンダーは、複数クライアントの締切管理に最適です。タスクを色で視認性を高め、GoogleやOutlookと同期してすべてを連携。日別・週別・月別で全タスクを確認でき、作業量と締切の全体像を把握できるため、期日漏れを防止します。

ClickUpのAI搭載カレンダーでスケジュール全体をビュー・管理——タスク、プロジェクト、予定が統合された単一スペースに集約されます

例えば、3つのクライアントブログを管理するフリーランスのコンテンツストラテジストは、各記事に「下書き締切」「クライアントレビュー」「公開日」といったカスタム日付フィールドを設定できます。カレンダーには今後のコンテンツマイルストーンがすべて表示され、タスクをドラッグ＆ドロップで移動して公開サイクルを調整でき、すべてをGoogleカレンダーと同期します。

🎥 ClickUpカレンダーが重要な仕事の自動優先順位付けと自動スケジュール設定をどう実現するか、こちらのビデオでご確認ください：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初めて利用するユーザーには、その幅広い機能によりプラットフォームがやや圧倒的に感じられる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpは、当社代理店における内部タスク管理の方法を完全に変革しました。チーム全体のワークフローを一元管理し、緊急事項を優先順位付けし、コミュニケーションを集中化できる点が特徴です。プロセスの自動化、複数ビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）間の切り替え、他ツールとの連携機能により、日々の生産性が大幅に向上しました。当社のワークフローに完璧に適応し、チーム管理を格段に効率化するオールインワンプラットフォームです。

2. Toggl Track（シンプルで柔軟な時間追跡が必要なフリーランサーに最適）

viaToggl Track

Toggl Trackは、フリーランサー、リモートチーム、プロジェクトマネージャーが時間を収益に変えるために必要なあらゆるツールを提供します。このアプリでは、時間単価の設定、請求可能時間と非請求可能時間の追跡、そしてチームの1時間ごとの活動状況を正確に反映した詳細なタイムシートレポートの生成が可能です。

Togglの組み込み請求書作成ツールを使えば、タイムエントリーをスプレッドシートやコピー＆ペーストなしで、見やすくプロフェッショナルな請求書に変換できます。これにより、より迅速な支払いを受けられ、クライアントは常に支払いの内容を明確に把握できます。さらに、記録した時間を分析して収益性を向上させ、収益を予測し、プロジェクトプランをより効果的に立てることが可能です。

Toggl Trackの主な機能

バックグラウンド追跡 を有効にすると、アプリやウェブサイトの操作を自動的に記録し、最終的にタイムエントリーに変換します。

GDPR準拠、ISO 27001認証、99.99%稼働率保証による堅牢なセキュリティを実現

監視対策追跡（スクリーンショットやカメラ監視なし）の恩恵を受けられます

Toggl Trackの制限事項

バックグラウンドで時間追跡が停止することがあり、ユーザーは時計がまだ動いていることを確認する必要があります

Toggl Trackの料金プラン

Free

スタータープラン: 月額10ドル/ユーザー

プレミアムプラン: 月額20ドル/ユーザー

企業: *カスタム価格

Toggl Trackの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

Toggl Trackについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

Capterraレビューからの引用：

進行中のプロジェクトごとにカスタムできる点が気に入っています。独立した契約の仕事に非常に役立ちます。

3. Harvest（請求書発行機能付き時間追跡が必要な小規模ビジネスに最適）

viaHarvest

Harvestのプロジェクトとチームセットアップツールを使えば、新規プロジェクトの作成、タスクの割り当て、共同作業者の招待を数分で完了できます。設定が整えば、時間追跡は簡単です：リアルタイムタイマー、手動エントリー、さらにはGoogle カレンダー連携を活用して、請求可能な時間を正確に記録しましょう。

さらに、タイムラインビューでチームの時間がプロジェクトごとにどう配分されているかを正確に把握できます。チーム概要とプロジェクト進捗レポートにより、過負荷状態や未活用状態のメンバーを特定し、プロジェクトの進捗遅延を早期に発見可能です。自動リマインダーやお礼電子メールの設定も可能なため、支払い催促に費やす時間を削減できます。

Harvestのベスト機能

内部コストを追跡し、請求可能時間と比較。個人およびチームの毎日・毎週の合計をビューできます。

追跡した時間と経費をプロフェッショナルな請求書に変換し、ウェブバージョン・PDFバージョン・印刷バージョンで送信可能

Asana、Trello、QuickBooks、Slackなど50以上のツールと連携し、収益性とチームのパフォーマンスの概要を把握

Harvestの制限事項

管理者がチーム単位の統計を確認できるダッシュボードが不足している

Harvestの価格

Free

プロプラン: 月額13.75ドル/ユーザー

プレミアムプラン: 月額17.50ドル/ユーザー

Harvestの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーはHarvestについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの声をチェック：

ユーザーフレンドリーなインターフェース、無料で利用できるプラットフォーム、タスクごとの時間追跡編集の柔軟性を備えています。Asanaなどの他のプロジェクト管理プラットフォームとも簡単に連携できます。

4. Rescue Time（集中力を高め、デジタル習慣を自動追跡したい個人に最適）

viaRescue Time

Rescue Timeの最大の利点は、バックグラウンドで静かに動作し、使用したアプリ・ウェブサイト・ファイルとその利用時間を自動的に追跡する点です。その自動時間追跡機能は、すべての活動を種類と生産性レベル別に分類します。これにより生成される詳細レポートと、デジタル習慣の生産性に基づいて日次スコアを表示する生産性パルスが提供されます。

フリーランサーやクライアント対応チームには、ビジュアルタイムシートもおすすめです。1日の作業を詳細にマップするため、請求可能な時間の記録やプロジェクトへの時間投入量の確認が容易になります。最終的には週間レポートが提供され、今後のプラン立案に役立ちます。

Rescue Timeの主な機能

集中作業用のタイマーを設定し、 Focus Sessions でSpotifyやYouTubeのBGM再生も可能です

RescueTime Assistant とその自動リマインダーで、より良い習慣を身につけましょう

カスタム目標とアラートを設定し、リアルタイム更新、週次電子メールレポート、個人ダッシュボード上の詳細な目標分析で進捗を追跡しましょう。

Rescue Timeのリミット

特定のプロジェクトに向けて期間をタグ付けすることはできません

Rescue Timeの価格

Lite: 無料

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額12ドル

チーム: 月額9ドル/ユーザー

Rescue Timeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (140件以上のレビュー)

Rescue Timeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

実際のユーザーからの視点をご紹介します：

RescueTimeはバックグラウンドで動作し、多数のアプリやウェブサイトに費やした時間を自動的に記録するため、日々の行動パターンの明確なビューを確保できます。

5. Clockify（無制限の時間追跡とシフトスケジューリングが必要なチームに最適）

viaClockify

Clockifyは、最小限のセットアップで作業時間の記録、プロジェクトの追跡、全員の責任管理を実現する時間追跡＆生産性向上プラットフォームです。記録を忘れた？問題ありません。過去のエントリーを編集でき、クライアント・プロジェクト・タスク別に時間を分類できます。

特に、一括編集、承認ワークフロー、勤怠ダッシュボードを含むタイムシート管理ツールが活用できます。組み込みのシフトスケジュールとプロジェクトプラン機能により、チームの作業負荷を可視化し、予定時間と実際の所要時間を比較できます。

Clockifyの主な機能

ダッシュボードと詳細な活動レポートでチームの出勤状況と生産性を監視

従業員が物理的な場所で出勤・退勤を記録できるよう、 オンサイトキオスク を設置する

アイドル検出を有効にして非活動期間を特定し、アイドル時間を記録対象に含めるか除外するかを判断します

Clockifyのリミット

モバイルアプリはデスクトップバージョンと同等の機能を備えていません

Clockifyの料金プラン

Free Forever

基本プラン*: ユーザーあたり月額4.99ドル

スタンダードプラン*: ユーザーあたり月額6.99ドル

Pro : ユーザーあたり月額9.99ドル

*企業: 1ユーザーあたり月額14.99ドル

生産性スイート: 月額15.99ドル/ユーザー

Clockifyの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (9,000件以上のレビュー)

Clockifyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のユーザーが次のようなフィードバックを共有しています：

非常に便利なので、仕事や個人プロジェクトの時間を記録する場合でも、単に生産性を維持する場合でも、簡単に利用できます。

6. Time Doctor（詳細な従業員監視と給与計算機能が必要なリモートチームに最適）

viaTime Doctor

Time Doctorは、可視性と説明責任を重視するリモート、ハイブリッド、オフィス勤務のチーム向け、フルスケールの生産性管理プラットフォームです。カスタムスケジュールを設定し、プラン時間と実際の作業時間を比較することで、ワークロードの最適化とバーンアウトの軽減を実現します。

時間単位でクライアントに請求するビジネスには、自動給与計算と請求書発行機能を備えたTime Doctorが最適です。記録された時間から正確な請求書を生成し、追加の管理作業なしでチームへの支払いをシームレスに行えます。またチームはオフライン時間の追跡にも活用し、画面から離れた場所での仕事やインターネット接続不良時の仕事も確実に記録されます。

Time Doctorの主な機能

Time Doctorの制限事項

アイドル状態や非生産的な時間の原因やパターンを理解するための分析データを提供しません

Time Doctorの料金体系

基本プラン: ユーザーあたり月額8ドル

スタンダードプラン: 月額14ドル/ユーザー

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額20ドル

企業: *カスタム価格

Time Doctorの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (500件以上のレビュー)

Time Doctorについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーの一人はこう述べています：

Time Doctorの強力な追跡機能は、チームの生産性を明確に把握できる点で非常に気に入っています。総労働時間だけでなく、生産的な時間と非生産的な時間の区別、さらにはアイドル時間まで把握できるのが助かります。

viaEverhour

Everhourは、Asana、Trello、ClickUpなど、チームが既に使用しているツールと直接連携するスマートで直感的なプロジェクト時間管理・追跡・予算管理ツールです。時間ベースまたは料金ベースの予算設定、定期的な時間リミットの作成、見積もりに対する実際の仕事時間の比較が可能です。

このプラットフォームは管理者にチームの空き状況を可視化し、作業負荷のバランス調整を容易にします。これによりプランニングの効率化と従業員のバーンアウト防止に大きく貢献します。さらにEverhourは請求とインボイス発行を簡素化します。記録した時間と経費に基づいたプロフェッショナルな請求書を作成でき、QuickBooksやXeroなどの会計ツールとの同期も可能で、完全に統合されたワークフローを実現します。

Everhourの主な機能

予算設定を活用し、予算超過時には誰の作業時間もレポート作成できないように制限できます

プロジェクトの基本単価を上書きし、各タスクに特定の単価を割り当てます

ズームイン/アウト、検索、フィルタリング、ソート機能で特定のチームメンバーや割り当てを素早くビュー

Everhourのリミット事項

レポート作成上で新しいアイテムを作成せずに、1つのタスクに複数のタグを追加することはできません

Everhourの料金体系

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

Everhourの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (430件以上のレビュー)

実際のユーザーはEverhourについてどう評価しているのか？

実際のユーザーからの抜粋：

ITコンサルティング会社として、作業時間だけでなくプロジェクト予算も追跡するために、Everhourとlinear.appを併用しています。様々なテーブルやチャート、その他の分析用ビジュアルにより、誰がどの仕事の担当しているかを簡単に追跡できるようになりました。

8. Hubstaff（GPSと生産性監視が必要なフィールドチームやリモートビジネスに最適）

viaHubstaff

Hubstaffでは、管理者向けにアプリとURLの追跡、キーボード/マウスの動きに基づく活動レベル、プライバシー保護のためぼかし処理や削除が可能なオプションのスクリーンショットにより、生産性を完全に可視化します。

さらに、予算と納期を管理している場合、Hubstaffではプロジェクト予算を設定し、リミットに近づくとアラートを受け取り、詳細なレポートを使用してチーム全体の時間、生産性、コストを追跡できます。プラットフォームは20種類以上のカスタマイズ可能なレポートを提供するため、まさに重要な点に掘り下げて分析できます。

アイドル時間除外、達成バッジ、プライバシー優先制御（キーストローク記録なし、ウェブカメラ監視なし）といった追加機能により、監視と自律性のバランスを保証します。

Hubstaffの主な機能

Hubstaffの制限事項

一部のユーザーからは、アクティビティ追跡機能が特に頻繁なスクリーンショット取得により、過度に干渉的だと感じられるとの報告があります

Hubstaffの料金プラン

Free試用版

スタータープラン: ユーザーあたり月額7ドル

Grow: ユーザーあたり月額9ドル

チーム: ユーザーあたり月額12ドル

*企業: ユーザーあたり月額12ドル

Hubstaffの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (1,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubstaffについてどう評価しているのか？

あるレビューではこう評されています：

生産性を干渉せずに監視し、クライアント向けの正確なレポートを生成し、進行中の仕事の完全な透明化を実現できます。他のプロジェクト管理ツールとの連携も大きな利点です。

9. My Hours（複数のクライアントやプロジェクトを管理するフリーランサーやコンサルタントに最適）

viaMy Hours

クラウドベースの時間追跡プラットフォームとして構築されたMy Hoursは、タイムシートの維持管理や事務作業の完了する負担を軽減します。タスク割り当て、プロジェクト予算管理、およびプロジェクト・タスク・ユーザーごとにカスタマイズ可能な時間単価といった豊富な機能を提供します。

My Hoursは、タイムシートの正確性を確保するための組み込み承認ワークフローとアラート機能を備え、無制限のユーザーをサポートします。チームは生産性と請求可能時間を分析するための詳細レポートを生成でき、自動レポート配信をスケジュール設定し、プラットフォームから直接請求書を送信することも可能です。

My Hoursの主な機能

電子メールによる自動レポート配信を設定し、関係者に最新情報を提供し続けましょう

特定の期間のタイムログをロックし、コンプライアンス対応のための監査ログをダウンロード

人気請求書ツールとの連携により、記録した作業時間から直接プロフェッショナルな請求書を作成・送信

My Hoursの制限事項

プロジェクトレベルでタスクフィールドを必須項目に設定する必要があります

My Hoursの料金プラン

Free

プロプラン: 月額9ドル/ユーザー

企業: *カスタム価格

My Hoursの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (260件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (980件以上のレビュー)

My Hoursについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーは自身の体験をこう語っています：

プロジェクト予算を、それに費やした時間と直接照らし合わせて管理できる点が気に入っています。これにより、チーム全体が予算が前倒しか遅延しているかを明確に把握できます。

viaTimeCamp

TimeCampは、自動および手動のタイムマネジメントを目的とした強力な時間追跡ソフトウェアツールです。ウェブ、デスクトップ、モバイル、ブラウザ拡張機能に対応しており、正確な時間記録を容易にします。

単なる時間追跡を超え、チームの生産性に関する洞察を提供します。アプリやウェブサイトの使用状況を監視し、生産性レベル別に活動を分類。さらにスクリーンショットを自動取得することで説明責任を強化。出勤管理、休暇申請の処理、業績評価・給与計算・請求書発行用の詳細レポート作成が可能です。

TimeCampの主な機能

生産性カテゴリのカスタム、アイドル時間検出、プライバシー追跡機能で、ニーズに合わせた追跡を実現

AIタイムトラッカー で画面操作を分析し、手動エントリーの煩わしさを解消

従業員の非生産的な活動を最小限に抑えるために、利用パターンを理解しましょう

TimeCampのリミット

デスクトップ用タイムトラッカーのウィジェットは機能が限定されているため、頻繁にウェブサイトに戻って操作する必要があります

TimeCampの料金プラン

Free

スタータープラン: 月額1.99ドル/ユーザー

プレミアムプラン: 月額3.99ドル/ユーザー

Ultimate: 月額5.99ドル/ユーザー

*企業: 1ユーザーあたり月額14.99ドル

TimeCampの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (340件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (590件以上のレビュー)

TimeCampについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

CapterraユーザーのTimeCampについて語った感想はこちら：

記録した時間の入力方法は複数用意されています。タスクをリアルタイムで登録することも、1日ごとや1週間ごとに入力することも可能です。これにより、全従業員が各自の希望する方法で柔軟に時間を追跡できます。

ClickUpに移行して、より優れた時間分析とスマートなチームコラボレーションを実現しましょう

優れた追跡ツールが数多く存在する今、基本的な機能に妥協する必要はないことは明らかです。

期限厳守、チームとの連携、目標達成を数クリックでより迅速に進めるお手伝いが必要ですか？

ClickUpは、仕事のためのオールインワンアプリです。正確な時間追跡、カスタマイズ可能なタイムシート、作業負荷管理、カレンダー同期をすべて1つのプラットフォームで実現します。

