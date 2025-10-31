SaaS OKR：プロダクト主導型成長のための例とフレームワーク

第2四半期末、営業チームはターゲットを6%下回った。壊滅的ではないが、痛い結果だ。振り返ってみると、問題は努力不足ではなかった。皆は懸命に仕事をしていた…ただ、最も重要なことに注力していなかったのだ。

OKR（目標と重要成果）は、この課題を解決するために存在します。 OKRは仕事を戦略に整合させ、チーム間の目標を接続し、進捗に緊迫感をもたらします。しかし、曖昧だったり、連携が取れていなかったり、5つの異なるツールで追跡されていたりしたら？ 単なるチェックリストの項目に成り下がってしまいます。

本記事では、OKRに関するすべてを知り、ClickUpがOKRの追跡をいかに支援するかを探ります。🎯

OKRとは何か？そしてSaaSにおいてなぜ重要なのか？

高速チーム向けに構築されたシンプルな目標設定フレームワーク。 OKR（目標と主要結果）は、達成すべき目標とその進捗確認方法を明確に定義します。変化の激しいSaaS組織において、優先度が毎週変わる状況でも、目標達成に向けた集中力を維持するのに役立ちます。 ✅ 目標（Objective）: 明確で人を奮い立たせる成果✅ 主要結果（Key Results）: 進捗を証明する測定可能な指標

SaaS企業では変化が速い：市場は移り変わり、チームは成長する。明確なロードマップがなければ、忙しくなるだけで必ずしも効果的とは言えない。

OKRが役立つ理由：

焦点を明確化する： チームが本質的に重要なことに集中し続けられるよう、努力を分散させすぎないようにする

部門間の連携強化： 製品、営業、マーケティング、カスタマーサクセスが共有の目標に向けて仕事を協働する体制を構築

イノベーションの促進： チームが賢明なリスクを取り、アイデアを試し、継続的に改善するよう促す

責任の明確化： 各目標に明確な所有者を割り当て、責任範囲を透明化する

進捗の追跡： 効果的な施策と課題点を把握し、必要に応じて迅速に方向転換する

顧客価値を最優先に： 目標をユーザー満足度と継続率に結びつけ、有意義な成果を生み出す

成長を推進： 新規顧客、収益、市場拡大など、あらゆる成長領域においてチームの集中を維持

所有権の醸成： チームが自らOKRを設定することで、コミットと責任感を高める

戦略とメトリクスのバランス: ビッグピクチャーの目標を、MRR（月次継続収益）、CAC（顧客獲得コスト）、解約率などの主要メトリクスと接続する

📕 用語集：月次経常収益（MRR）とは、サブスクリプションや定期課金から毎月得られる予測可能な収入を指し、安定した成長を測定することを可能にします。顧客獲得コスト（CAC）とは、マーケティング、営業、オンボーディング費用を含む、新規顧客1人あたりにかかる獲得費用を指します。

効果的なSaaS OKRの設定方法

SaaS企業では目標が流動的になりがちです。体系的なOKRフレームワークは変化に一貫性をもたらし、チームが適切な取り組みを優先し、早期に軌道修正し、影響を検証することを可能にします。

OKRの設定と実施方法について、順を追って説明しましょう。💁

ステップ #1: OKRを全体像に結びつける

💡 各オブジェクトを自社のミッションに紐付け、チームの連携を維持しましょう。

目標設定に取り掛かる前に、ステップバックして考えてみましょう。すべての目標は、自社のビジョンと戦略的優先度を反映すべきです。OKRがビジネスの「存在意義」を直接サポートしないなら、それはノイズに過ぎません。

ステップ #2: 明確で刺激的な目標を定義する

💡 目標は短く、やる気を引き出し、メトリクスを含めないこと。

目標は目的地であって、マップではありません。簡潔でやる気を起こさせ、メトリクスを含まないべきです。具体的なステップやKPIを詰め込むのは避けましょう。それらはキー結果の役割です。

オブジェクトがチームを奮い立たせないなら、書き直せ。この一文は毎週見直すことになる。だからこそ、意味のあるものにしなければならない。

⚠️ 注意：「ランディングページを最適化しコンバージョン率を2%向上させる」は目標ではありません。これはToDoリストに包まれた主要結果です。より良い目標は「ユーザーにスムーズな初回体験を提供する」です。

ステップ #3: 具体的な主要結果（Key Results）を策定する

💡 意図を測定可能な成果に変える。

鍵の結果こそが責任の所在です。進捗の有無を明確に示すものです。各鍵の結果は定量化可能な成果であり、曖昧な意図や活動であってはなりません。

📌 例：目標：「導入後30日以内のユーザー定着率を向上させる」 鍵結果： 30日間継続率を45%から60%に増加させる

価値創出までの時間を7日間から3日間に短縮

オンボーディング完了率を80%まで向上させる

ステップ #4: 努力を集中させる

💡 優先度が分散するより、少ないが明確な目標を設定しましょう。

多ければ良いわけではない。質が良ければそれで良い。SaaSチームは既に機能リリース、ロードマップ変更、顧客フィードバック、緊急対応のバランスを取っている。チームごとに測定可能な目標を2～4つに絞り、各目標には最大3～5つの鍵の結果を設定しよう。

さらに、各チームの目標が、広範な企業目標と他チームの目標の両方をサポートしていることを確認してください。

📌 例: 企業目標：「拡大収益の増加」 プロダクトKR: 「使用量ベースの料金体系をベータでリリースする」 マーケティングKR: 「価格設定パイロット版へのサインアップ数500件増加させる」 CS KR: 「ベータユーザー50名を有料プランへアップセルする」

ステップ #5: 検証、学習、適応

💡 OKRは進化する——進捗確認、評価、改善を繰り返しましょう。

OKRは「設定したら放置」ではありません。週次または隔週で進捗を確認しましょう。責任追及ではなく、軌道修正が目的です。サイクル終了時には0.0～1.0のシンプルな評価システムを用い、進捗を正確に反映させます。

スコアリングシステムの一例：

1. 0: 完全に達成

0. 7: 順調な進捗だが、まだ完全ではない

0. 3: 軌道から外れる

OKRフレームワークを理解したら、次はチームへの適用です。以下では、製品開発やエンジニアリングからマーケティング、カスタマーサクセスまで、部門別の実践的なSaaS OKR例を解説し、真の成長を牽引する測定可能な目標の設定を支援します。

チーム別 SaaS OKR の例

最も効果的なSaaSチームは、日々の仕事を包括的なSMART目標に結びつけています。ここでは、チーム別に実践的なOKR例を分解し、全員が同期して行動できるようにします。👇

プロダクトチームのOKR

迅速にリリースしているにもかかわらず顧客離脱率が高い場合、それは製品チームがインパクトよりもデリバリーに注力している兆候です。採用率・継続率・価値実現までの時間を中心とする明確な製品OKRを設定すれば、努力を意味ある結果へと方向転換できます。

効果的なOKRの例をいくつかご紹介します：

次四半期までにユーザーの体験を改善する。

ユーザーアンケートから平均顧客満足度9以上を獲得する

平均サポート応答時間を10%短縮

製品アップデートを通じて顧客維持率を20%向上させる

第3四半期の新製品を成功裏にローンチする

30社の顧客と対話し、彼らのニーズとフィードバックを把握する

10本のユーザービデオを確認し、重要なポイントをチームと共有する

マーケティングチームと営業チームを迅速に戦力化するため、2回のトレーニングセッションを実施する

製品マーケティング部門から提供された15件の顧客要件ドキュメントを確認し、適切なものを構築していることを確認する

2. エンジニアリングチームのOKR

エンジニアリング目標は、チケットや技術的負債に埋もれがちです。もしあなたがその一人なら、救いの手となるOKRの例をご紹介します。

製品リリースの品質向上

新規バグレポートの月間平均番号を72件から60件に削減する

最新リリースでクラッシュフリー率を96%から99%へ向上

テストカバレッジを35%から50%に高め、リリース前により多くの問題を発見できるようにする

開発チームのスピードアップ

sprintベロシティを42ポイントから60ポイントに引き上げ、各サイクルでより多くの成果を届ける

平均コードレビュー時間を30%削減し、仕事を流す

設計不足によるプラン機能のブロック率を2%未満に抑える

3. マーケティングチームのOKR

キャンペーンはクリックを獲得しているのに、営業はリードの質に苦戦しています。ここで効果的なOKRが必要となります。参考となるマーケティングOKRの例をいくつかご紹介します：

リード品質基準に基づくマーケティングと営業の連携強化

営業部門に渡される未適格リードの割合を40%から25%に削減する

MQLからSQLへの転換率を12%から20%に高める

ファネル最下層の意思決定をサポートする、ターゲットを絞ったコンテンツキャンペーンを開始する

ブランドの可視性とインバウンド成長の強化

四半期ごとの自然流入ウェブサイトトラフィックを30%増加させる

顧客の成功事例を強調した、意欲的なケーススタディを3件公開する

電子メールキャンペーンの開封率を25%から35%に高める

4. 営業チームのOKR

営業チームはターゲットを原動力とするが、営業向けOKRは短期的な収益目標と長期的な成長要因のバランスを取るのに役立つ。以下に例を示す：

営業効率を向上させ、より多くの高品質な取引を成立させる

成約評価を18%から25%に高める

平均取引サイクルを42日から30日に短縮

閉じた商談の100%に対して勝因・敗因分析を実施する

再現性と拡張性を備えたアウトバウンド営業エンジンを構築する

3つの鍵となる購買者ペルソナをターゲットとしたアウトバウンドシーケンスを開始する

アウトバウンドチャネルから新規マーケティング適格リードを50件生成する

全アウトバウンドキャンペーンで10%の返信率を達成する

5. カスタマー成功チームのOKR

顧客はオンボーディングに成功するものの、3か月後に離脱する傾向があります。これは価値実現の弱さを示しています。導入マイルストーン、ヘルススコア、NPSを軸としたOKRを設定することで、カスタマーサポートチームは手遅れになる前にステップインできます。例を以下に示します：

顧客満足度とロイヤルティの向上

顧客満足度スコア（CSAT）を改善し、90%以上を達成する

前四半期比で顧客クレームを15%削減する

当社のネットプロモータースコア（NPS）を65以上まで引き上げる

顧客の質問に迅速に対応し、平均応答時間を25%短縮

顧客維持率を高め、解約率を低下させる

高価値顧客の継続評価を10%向上させる

顧客離脱率を15%削減し、当社を離れる顧客を減らす

主要顧客の少なくとも80%を対象に四半期ごとのビジネスレビューを実施する

満足した顧客を通じて新規ビジネスの30%を獲得する紹介プログラムを開始する

SaaS OKRとKPIの違いとは？

OKRとKPIは混同されがちですが、それぞれ異なる目的を果たします。KPIがビジネスの健全性を追跡する一方、OKRはビジネスを前進させます。それぞれの使用タイミングと相互連携の理解こそが、高パフォーマンスなSaaSチーム構築の鍵です。

OKRとKPIの違いを理解しましょう。

基準 OKRs KPI 定義 明確なビジネス目標と測定可能な結果を伴う目標設定手法 特定の領域におけるビジネスの進捗状況を追跡するメトリクス 目的 チームが全体像の目標に集中し、連携を保つための支援 パフォーマンスを監視し、ターゲットがミーティングされているかを確認する スコープ 広範で意欲的な 具体的かつ日々の業務に焦点を当てた 期間 通常は四半期または1年単位で設定されます 定期的に追跡：毎日、毎週、毎月、または四半期ごと 構造 1つの目標と2～5つの測定可能な主要結果（Key Results） 単一のメトリクスまたは関連メトリクスのグループ 変更頻度 四半期ごと（または必要に応じて）見直し・更新 時間の経過に伴う傾向を追跡するため、基本的には同じ状態を維持する SaaSにおける例 オブジェクト：顧客維持率の向上KR：今四半期に解約率を5%から3%に削減する MRR、解約率、CAC、顧客生涯価値 焦点 達成したい目標と、その達成度をどう判断するか 主要なビジネス領域における進捗状況

SaaS企業におけるOKRの追跡方法

OKRは企業の羅針盤です。完了して適切に運用すれば、チームを結束させ、焦点を明確にし、成長軌道を確実に追跡します。

ステップ #4: 重要な指標を測定する

すべての主要結果（Key Result）を、ストーリーを伝えるメトリクスに紐づける：

ユーザー活性化率

機能採用率

純収益維持率

サポートチケット解決時間

次に、パターンに注目しましょう：何が成果につながっているか？何が遅れをとっているか？この知見を活用して、次のサイクルに向けたOKRを洗練させてください。

例えば、御社のOKRが「ユーザー継続率を25%向上させる」と仮定します。主要な結果（Key Results）には、解約率を15%削減、週間アクティブユーザー数を20%増加、3つの顧客要望機能が含まれます。

ClickUpのプロジェクト階層機能でワークスペースを整理

ClickUpのプロジェクト階層構造が役立つ理由：

ワークスペース： 組織全体の業務スペース（プロダクト、マーケティング、営業、カスタマー成功を含む）

スペース: 全部門にわたる戦略的イニシアチブと四半期目標を統括する最上位スペース「Q3戦略的OKR」

フォルダ: 第3四半期の目標に焦点を当てます。このフォルダ内のすべては「ユーザー定着率の向上」OKRに集約されます

リスト： 主要な結果ごとに1つずつ。例：解約率を15%削減。タスクは以下：退会時アンケートを実施する 解約フローの改善を開始する 解約ユーザーにフィードバックを求めるフォローアップを行う

離職時アンケートを実施する

ローンチキャンセルフローの改善

離脱したユーザーにフォローアップしてフィードバックを収集する

離職時アンケートを実施する

ローンチキャンセルフローの改善

離脱したユーザーにフォローアップしてフィードバックを収集する

各タスクには担当者、期日、依存関係、必要に応じてサブタスクが含まれます。カスタムフィールド、目標、あるいは関係機能を使用して、直接鍵結果にリンクできます。四半期ごとの一貫性を確保するため、異なるワークフローのOKRテンプレートを作成しましょう。

ClickUp Brainにタスク更新を依頼する

ClickUp Brainを活用すれば、全リストの進捗を数秒で要約できます。「第3四半期のユーザー定着率OKRの現状のステータスは？」と質問するだけでOK.

ステップ #5: サイクル終了時にフィードバックループを閉じる

次の四半期に突入する前に：

各鍵結果を正直に評価する：明確な評価基準を用い、進捗に焦点を当てましょう。ストレッチ目標の80%を達成しましたか？それはおそらく成功です

効果的だった要因を検証： 数値以上の深掘りを。成功した仕事とその要因を分析しましょう。タイミング、戦略、あるいは部門横断的な連携の強化が鍵だったのでしょうか？

学びと根本原因の把握： 成果を称賛したり責任を問うだけでなく、軽量な振り返り会議を実施し、組織的な障害や予想外の推進要因を特定しましょう。これらの知見を文書化することで、次四半期の目標をより的確にします。

進捗を称賛する：全ての項目を達成できなくても、達成された成果を認めましょう。ストレッチ目標を達成したチームや、大きな障害を乗り越えたチームを公に称賛します。

