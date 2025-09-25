Twist vs. Slack：どちらのチームチャットアプリが最適か？

チームのコミュニケーションを明確かつ整理された状態に保つのは容易ではありません。

メッセージが山積みになり、更新情報が埋もれてしまい、気づけば重要な情報を探すためだけに、終わりのない会話の海をかき分けなければならない状況に陥っていませんか？

即座のフィードバックとダイナミックな共同作業を重視するチームもあれば、熟考されたコミュニケーションと非同期の共同作業を優先するチームもあります。鍵は、チームの最適な仕事方に合わせてコミュニケーションツールを選ぶことです。

ここでTwist vs. Slackの議論が始まります。Slackは会話のフローを重視するため、動きの速いチームに最適です。一方Twistは、深い構造化された議論に焦点を当てています。絶え間ない通知よりも深い仕事を好むチームにぴったりです。

両者は異なるニーズに対応していますが、あなたのチームに合うのはどちらでしょうか？一緒に探ってみましょう。

TwistとSlackの比較一覧

まずは簡単な比較表からご覧ください：

機能* Twist Slack *ClickUp（おまけ） コミュニケーションスタイル* スレッド優先型アプローチ インスタントメッセージングのアプローチ プロジェクト管理とタスク管理をチャットと統合。チャットスレッドをタスクやドキュメントに紐付け可能 ミーティング・通話* 音声/ビデオ通話機能は内蔵されていません ハドルとClipによる強化されたコラボレーション機能、通話/共有をサポート ビデオ通話・音声通話と画面共有をサポート。Zoom、Google Meetなどとの連携が可能 AI機能* Zapier経由でのリミットされた自動化 要約生成、ミーティングメモ作成、タスク自動化、検索最適化を実現するAI タスク作成、要約生成、ライティング支援、ミーティングメモ、自動化、検索最適化をタスク・ドキュメント・チャット内で直接実行する統合AI 自動化 Zapier経由でのリミットされた自動化 ワークフロー自動化、リマインダー、連携機能 拡張機能のネイティブ自動化機能（例：ステータス更新、タスク割り当て、期日調整、カスタムワークフローなど）とAIオートパイロットエージェント ファイル共有* スレッド/コメントで最大100MBまで共有可能 メッセージ/チャンネルで最大1GBまで共有可能 タスク、ドキュメント、コメントで最大1GBの添付ファイルが可能。バージョン管理や埋め込み機能を備えた高度なファイル管理を実現 インターフェース シンプルでミニマル シンプルで直感的 柔軟なビュー（リスト、ボード、カレンダー、ガントなど）を備えた高度にカスタマイズ可能なインターフェース セキュリティ GDPR準拠 SOC2、SOC3、ISO/IEC準拠 SOC2 Type II、GDPR、HIPAA、ISO/IEC準拠。企業グレードのセキュリティ サポート 標準サポートと優先度サポート、ナレッジベース スタンダード／優先度サポート；企業向け専用サポート 全プランで24時間365日サポート 価格* コストパフォーマンスに優れた、リミットプラン 高価、多くの価格帯 Freeプラン、企業向けカスタム

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Twistとは？

viaTwist

Twistは非同期コラボレーションに特化したチームコミュニケーションツールです。リアルタイムメッセージのプレッシャーなく、自分のペースでじっくり返信できます。

このツールは、最小限の中断で深い仕事に取り組むユーザーに焦点を当てます。

Twistは会話を構造化し、トピックごとに議論を分離します。これにより返信が文脈に沿うため、重要な更新を探すためにスクロールし続ける必要がありません。デフォルトで、Twistは表示される新しいメッセージごとに頻繁に通知を送信しません。ユーザーは、自分がメンションされた場合や特定のスレッドをフォローしている場合に通知を受け取ります。

Doistが開発したTwistは、フォーラム形式の非同期コミュニケーションを必要とするチームに最適です。特に、異なるタイムゾーンに分散したリモートチームに適しています。

📚 こちらもご覧ください:非同期コミュニケーションツール

Twistの主な機能

非同期コミュニケーションを好むチーム向けの、構造化された集中的なコラボレーションをサポートするTwistの主な機能をご紹介します。

機能 #1: スレッド形式の会話

Twistでは、チャンネルがプロジェクト・クライアント・トピックごとの議論専用スペースとして機能します。チャンネル内ではスレッドが関連メッセージをまとめて構造化され、会話が整理されます。

チャンネル内で単独のメッセージを送信するオプションはありません。すべてのメッセージは既存のスレッドの一部である必要があり、または関連するチャンネルで新しいスレッドを作成できます。

これにより、コミュニケーションは集中して行われ、メッセージが埋もれることはありません。スレッド形式の構造により、文脈を損なうことなく議論を追跡し、再確認することが容易になります。

💡 ご存知でしたか？Twistのスレッドにはメッセージと同じように電子メールを送信できます。Twistは各スレッドに専用の電子メールを提供します。電子メールをそのアドレスに転送するだけで、会話に表示されます。

機能 #2: 整ったメッセージのフォーマット

Twistなら、すべての文脈を一箇所にまとめるのが簡単です。複数の短いメッセージで更新情報を分割する代わりに、ユーザーはスレッド内で詳細な返信を書くことができます。まるで構造化された電子メールを起草するように。

プロジェクトの進捗記録、議論を要約する、次なるステップを共有することに特に有効です。参照先を相互リンクで結び、ファイルを追加し、すべてを単一のスレッドに集約できるため、誰もが容易に内容を追跡可能です。チームメンバーは頻繁なやり取りを必要とせず、重要な情報を一目で把握できます。

機能 #3: 受信トレイ

受信トレイはTwistにおけるあなたのホームです。あなたに割り当てられたすべてのスレッドとダイレクトメッセージを集約し、重要な更新を見逃すことがありません。これにより、すべての会話をチェックするプレッシャーを感じることなく、返信の優先順位を付けられます。メッセージに返信した後、スレッドを完了としてマークすれば、受信トレイから消去できます。

機能 #4: 検索可能なアーカイブ

Freeプランでは、すべての会話、スレッド、メッセージが最大1か月間自動的に保存されます。高度な検索フィルターにより、チャット履歴全体を調べなくても、メッセージやディスカッション、共有ファイルを簡単に見つけられます。キーワード、参加者、特定のスレッドで検索をフィルタリングするだけです。

Twistの検索可能なアーカイブ機能により、コミュニケーションは整理され、迅速な検索が可能になります。

Twistの価格

Twistはユーザー単位で課金される月額サブスクリプションプランを2種類提供しています：

Freeプラン: *Free

Unlimitedプラン*：ユーザーあたり月額6ドル

Slackとは？

viaSlack

Slackはチーム間の接続を維持するために設計されたリアルタイムメッセージング＆コラボレーションツールです。そのインターフェースと機能は同期型・即時コミュニケーション向けに構築されており、迅速な意思決定に不可欠な存在です。

Slackは、構造化されたチャンネル、ダイレクトメッセージ、シームレスな連携により、煩雑な電子メールスレッドやまとまりのないコミュニケーションを置き換えます。チームがチャットし、ファイルを共有し、効率的に協業できる一元化されたhubを提供します。

Salesforceの一部門であるSlackは、特に即時対応が必要なチームなど、ペースの速い環境で仕事をするチームに最適です。

Slackの主な機能

それでは、リアルタイムでシームレスなコミュニケーションを実現するSlackの主な機能を見ていきましょう。

機能 #1: インスタントメッセージングとチャンネル

Slackでのチームコラボレーションはチャンネルから始まります。公開・プライベートを問わず、チャンネルはプロジェクト、部署、特定の議論のための専用スペースとして機能します。

メッセージはチャンネル内に直接投稿され、ユーザーはメッセージ内にスレッドを作成して議論を集中させ、整理整頓され、追跡しやすい状態に保てます。

Slackではダイレクトメッセージによる1対1の会話もサポートしています。これにより、チームメンバーは全員を巻き込むことなく、必要な情報をプライベートで共有できます。

機能 #2: ハドルとクリップ

Slackでは、ミーティングを設定せずにチームと素早く音声・ビデオ通話セッションを行うことが可能です。ハドル機能を使えば、ドキュメントやテンプレート、参照資料、さらには画面をリアルタイムで共有でき、よりインタラクティブで文脈に沿った会話が実現します。

チームメンバーが不在の場合でも、Clipでビデオ・音声・画面録画を録画・送信できます。これにより、相手は都合の良い時に詳細を確認でき、コミュニケーションの齟齬も防げます。

📚 こちらもご覧ください:リモートミーティングに最適な画面共有ソフトウェア

機能 #3: Slack AI

Slack AIはユーザーが即座に答えを見つけられるよう支援します。「ページ読み込み時間の問題について誰に相談すべきか？」や「昨日の議論の主な要点は何か？」といった質問に対し、Slackは公開会話や共有ファイルを検索し、最も関連性の高い情報を抽出します。

スマートサマリー、スレッドの要約、高度な検索機能を提供し、ユーザーはすべてのメッセージを読まずに長い会話の追跡が可能です。また、ハドル中のメモ取りや、ワークフロービルダーとの連携によるルーチンタスクの自動化も実現します。

💡 プロのコツ： Slackの/remindコマンドを使えば、任意のチャンネルやダイレクトメッセージ内で個人またはチームのリマインダーを設定できます。例：「/remind me to check the report at 3 PM」と入力すると、Slackbotが指定した時間にリマインダーを送信します。

機能 #4: テンプレートとキャンバス

Slackの即導入可能なテンプレートは、事前設定済みのチャンネル、効率化されたワークフロー、キャンバス、リストにより、チームの迅速なスタートを支援します。これらのテンプレートはプロジェクト管理、オンボーディング、ミーティング運営といった一般的なタスクを簡素化し、チームがセットアップではなく実行に集中できるよう支援します。

Slack Canvasは、重要な情報を整理・共有するための専用ワークスペースとして機能します。チームはSlack内で直接ドキュメントの作成・編集・共同作業が可能です。この構造により、複数のツールを切り替えることなく、リソースにアクセスしやすく便利に利用できます。

Slackの料金体系

Free: Free

プロプラン： 月額ユーザーあたり8.75ドル

Business+: *月額18ドル/ユーザー

企業 Grid: カスタム価格

Twist vs. Slack：機能比較

TwistとSlackはどちらも強力なチームのコミュニケーションツールですが、コラボレーションへのアプローチが異なります。Twistが非同期の議論を重視するのに対し、Slackはリアルタイムで迅速なコラボレーションを前提に設計されています。

どちらが本質的に優れているわけではありません。ワークフロー、コミュニケーションへの期待、仕事に必要な即時性のレベルなど、チームのニーズによって異なります。

SlackとTwistの比較を、より詳細に見ていきましょう。

機能 #1: コミュニケーションスタイル

チームのコミュニケーション方法は、生産性、コラボレーション、ワークフローの効率性に直接影響します。SlackとTwistはどちらもチームの効果的なコラボレーションを支援するよう設計されていますが、それぞれ異なるコミュニケーションスタイルを採用しており、異なる仕事環境に対応しています。

Twist

Twistは非同期コミュニケーション向けに設計されています。チームメンバーは即座に返信するプレッシャーなく、自身のペースで返信できます。非同期コラボレーションを支援するため、Twistはチャンネル内でスレッド化された会話構造を採用しています。

この構造により議論は整理され、メッセージの煩雑さが軽減され、チームメンバーは集中力を維持できます。絶え間ない中断の代わりに、チームは重要な更新を見逃すことなく、有意義で思慮深い会話を行うことができます。

Slack

一方Slackは、同期型・非同期型のコミュニケーションに焦点を当てています。Huddles（ハドル）、Clips（クリップ）、Canvases（キャンバス）、Workflow Builder（ワークフロービルダー）といった高度な機能により、即時の意思決定、リアルタイムの共同作業、迅速な議論をサポートします。

🏆 勝者: 引き分けです！Twistは構造化された集中できる議論が必要なチームに最適で、Slackはリアルタイムの即時コミュニケーションが必要なチームに優れています。

📚 こちらもご覧ください:効果的なコラボレーションのためのチームコミュニケーション戦略

機能 #2: デザインとUI

一日の大半をコミュニケーションアプリで過ごす方も、必要な更新情報のみを確認する方も、シンプルで使いやすく、コミュニケーションを複雑にしすぎないツールが必要です。

TwistもSlackも直感的なインターフェースを提供していますが、設計上の優先度は異なります。

Twist

Twistのインターフェースは、電子メール受信箱に似たスレッド構造を中心に設計されています。左側にはスレッド、受信トレイ、メッセージが表示され、右側には選択したスレッドとその全会話が表示されます。この分割レイアウトにより、ユーザーは文脈を損なうことなく議論を追跡できます。

また、スレッド内で新入社員をタグ付けすれば、個別の説明なしに過去の議論を素早く把握できます。ユーザーはスレッド内にリンクやファイル、参照資料を添付可能で、関連情報を一箇所に集約できます。

Twistは落ち着いたミニマルデザインで集中仕事をサポートします。タイピングインジケーターやオンラインステータスといったリアルタイムチャットの通知を排除しており、集中仕事中のチームにとって気が散る要素を排除しています。さらに、ダークモードとライトモードを切り替えられるため、快適な使用体験が可能です。

Slack

Slackのインターフェースは活気がありインタラクティブです。チャンネル、DM、スレッドを単一のサイドバーに集約することで、あらゆる会話を手の届く範囲に保ちます。流動的でリアルタイムなコミュニケーションを重視する姿勢を反映し、ダイレクトメッセージを最優先するアプローチを採用しています。ハドル、Clip、キャンバス、テンプレートといった機能により、チームはシームレスにコミュニケーションとコラボレーションを実現できます。

ダークモードとライトモードの切り替えに加え、ユーザーはカスタムテーマを作成してワークスペースをパーソナライズすることも可能です。

🏆 勝者: SlackとTwistはどちらも洗練された直感的なインターフェースを提供しますが、Slackはカスタマイズ可能なテーマとレイアウト調整により、デザイン面での自由度が高いです。

機能 #3: 連携機能

他アプリとの連携機能は、タスク管理、ファイル共有、重要データの同期、ワークフローの自動化を支援します。TwistとSlackが連携機能をどのように扱うのか、詳しく見ていきましょう。

Twist

TwistはTodoist、Google Drive、GitHub、Zapier、Skype、Trelloなど主要ツール（正確には33種類）と連携し、非同期コミュニケーションとシームレスなファイル共有をサポートします。最小限の連携機能は、構造化された集中できるワークフローに合致し、不要な複雑さを加えません。

Slack

Slackは、分析、カスタマーサポート、ファイル管理、セキュリティ＆コンプライアンスなど、2,400以上のツールと連携します。これらのSlack連携により、チームはプラットフォームを離れることなくプロジェクト管理、タスク追跡、更新情報の共有が可能です。

🏆 勝者: Slackが勝利。最も拡張機能豊かな連携ライブラリを提供し、チームの仕事を効率化することを容易にするため。

機能 #4: カスタム通知

優れたコミュニケーションツールは、通知管理機能を備えているべきです。これによりユーザーは重要なメッセージを見逃さず、同時に絶え間ない注意散漫も避けられます。TwistとSlackはどちらも通知管理機能を提供していますが、そのアプローチは大きく異なります。

Twist

Twistはメンション、割り当てられたタスク、フォロー中のスレッドのみを通知するため、シンプルで邪魔にならない設計です。

ユーザーは電子メール・モバイル・デスクトップ通知からアラート受信方法を自由に選択できます。Twistでは休暇設定も可能で、名前欄に「休暇中」「就寝中」「集中仕事中」と表示されるため、チームメンバーが状況を把握できます。

さらに、邪魔しないでモード（DND）と週単位でDNDをスケジュールするオプションがあり、チームメンバーが互いの仕事時間を尊重するのに役立ちます。

Slack

一方Slackは、通知管理の制御性を高めています。ユーザーはチャンネル単位、キーワード単位、ダイレクトメッセージ単位でアラートをカスタムでき、最も関連性の高い更新情報のみを受け取れるよう設計されています。

このプラットフォームでは、通知をミュートして集中したい時に、プロフィール（設定）を「離席中」に設定したり、おやすみモード（DND）を有効にしたりすることも可能です。

🏆 勝者： Twistは注意散漫を最小限に抑えますが、Slackは通知管理の柔軟性と制御性において優位性を発揮。ユーザーは不要なノイズなく必要な更新情報を確実に受け取れます。

機能 #5: 検索とメッセージ履歴

ユーザーは過去のメッセージや議論、共有ファイルに即座にアクセスでき、煩雑な会話のスクロールに時間を浪費したくないものです。TwistとSlackのどちらも過去のメッセージを呼び出すことは可能ですが、メッセージ履歴と検索の扱いは異なります。

Twist

TwistのFreeプランでは1か月分のコメントとメッセージにアクセス可能ですが、Unlimitedプランでは全会話履歴がロック解除されます。

その検索機能は、スレッドやメッセージを基にした検索を可能にすることで、スレッド内に埋もれた特定の情報を見つけるのに役立ちます。ユーザーはスレッド名や参加者などの条件を指定して結果をさらに絞り込めます。この高度な検索条件により、延々とスクロールすることなく関連する議論を見つけやすくなります。

Slack

SlackのFreeプランでは過去10,000件以上のメッセージにアクセス可能ですが、有料プランでは全会話履歴がロック解除されます。

チャンネル、DM、共有ファイルを横断した高速かつ柔軟な検索を提供します。AIを活用した提案機能、検索修飾子、フィルターにより、ユーザーは長いチャット履歴を掘り下げる必要なく、特定のメッセージを素早く見つけることができます。

Slackでは特定のチャンネル内でのコンテンツ検索や、検索対象から特定のチャンネルを除外することも可能です。

🏆 勝者: SlackはAI搭載の検索機能、スマートフィルター、有料プランでの無制限メッセージ履歴アクセスにより優位に立ち、過去の会話やファイル、更新情報を数秒で見つけやすくします。

Redditで見るTwist vs. Slack

RedditでTwistとSlackの比較に関するユーザーの意見を調査しました。Redditで「Twist vs. Slack」を検索すると、多くのユーザーがTwistの構造化されたアプローチにより会話が整理され、追跡しやすいと評価しています。

あるRedditユーザーは、チャット機能の点でSlackよりTwistを好んでいました。

私はTwistが大好きで、むしろそちらを好んでいます。これはSlackがリリースされて以来、ビジネス用にもプライベート用にも使い続けてきた人間からの意見です。Twistで最も気に入っている点は、件名に至るまでグループ会話が構造化されていることです。

私はTwistが大好きで、むしろそちらを好んでいます。これはSlackがリリースされて以来、ビジネス用にもプライベート用にも使い続けてきた人間からの意見です。Twistで最も気に入っている点は、件名に至るまでグループ会話が構造化されていることです。

別のRedditユーザーは、仕事上の会話を集中させ整理できる点でこのツールを称賛しました。

Twistは意味のある集中したスレッドに非常に優れています。Slackではすぐに話が脱線し、話題がそれてしまう傾向があります。Twistではチャットルームではなくトピック単位で構成されているため、このような事態が起こりにくいのです。

Twistは意味のある集中したスレッドに非常に優れています。Slackではすぐに話が脱線し、話題がそれてしまう傾向があります。Twistではチャットルームではなくトピック単位で構成されているため、このような事態が起こりにくいのです。

他のRedditユーザーは、Slackのチャンネルが特定の議論や迅速な確認に適しているという意見を共有しています。

Slackは、様々なトピックごとに異なるルームがあるチャットのようなものです。そして、あらゆるチャットと同様にリアルタイム性が特徴です：昨日起きたことは＝まるで起きなかったかのようです。アイデアを保存しておく場所としては適していません。しかし、今まさに起きていることを議論したり、誰が何かに対して責任を持つのかを見つけたり、簡単な質問に素早く答えを得るには十分です。

Slackは、様々なトピックごとに異なるルームがあるチャットのようなものです。そして、あらゆるチャットと同様にリアルタイム性が特徴です：昨日起きたことは＝まるで起きなかったかのようです。アイデアを保存しておく場所としては適していません。しかし、今まさに起きていることを議論したり、誰が何かに対して責任を持つのかを見つけたり、簡単な質問に素早く答えを得るには十分です。

ClickUpのミーティング——TwistとSlackに代わる最適な選択肢

SlackとTwistはチームのコミュニケーションを支えます。これらのチームコミュニケーションアプリでは、チャットやグループディスカッションの管理、タスクの割り当てまで可能です。では、次に何が起こるのでしょうか？

タスクはプロジェクト管理ツールで管理しているのに、進捗更新がチャットスレッドに埋もれてしまう場合、どう進捗を追跡しますか？会話は速く進むのに、実行が追いつかないのです。

仕事とコミュニケーションの接続が不十分だと、ギャップが生じ、ワークスプロール（業務の拡散）を引き起こします。チームは文脈を見失い、更新情報を追いかけ、アプリ間の切り替えに時間を浪費します。議論はフローするものの、実行は散漫に感じられるのです。

そこでステップインするのがClickUpのオールインワンアプリです。チャット、タスク、プロジェクトを統合し、すべてを一箇所で連携させることで、バラバラなワークフローや不要なタブ切り替えに別れを告げられます。

ClickUpがより優れた代替案である理由を説明する前に、当社のアンケートの驚くべき知見をご紹介します：

ClickUpのワンアップ #1: ClickUp チャット

ClickUp Chatは単なるメッセージングツールではありません。会話と仕事をシームレスに接続させます。

チームはアプリを切り替えることなく、チャットや更新情報の共有、アクションの実行が可能です。異なるプラットフォームに散らばったメッセージではなく、すべてがClickUp内に留まるため、議論は追跡可能なタスクへと変換されます。

ClickUp Chatの特長は以下の通りです：

メッセージを実行可能なタスクに変換*：ワンクリックで任意のメッセージをタスク化し、関連ドキュメント・タスク・チャットへリンクされています

*統合チャット：タスク、プロジェクト、一般ディスカッションなど、あらゆる会話を一元管理できる場所

埋め込みメッセージ : チャットではビデオ、ドキュメント、ウェブページ、スプレッドシートデータベースをメッセージに埋め込み、文脈を完全に伝えたコミュニケーションが可能です

非同期と同期： コミュニケーションツールに求められる機能をすべて提供します。具体的には、チャットとチャンネル、ダイレクトメッセージ、Clip、スレッド、アクティビティフィード、リマインダー、統合機能などです。

音声通話とビデオ通話*：チームメンバーとのビデオ通話や音声通話をホストし、プロジェクトの議論を迅速に進められます

ClickUpのワンアップ #2: ClickUp Brain

AIツール一つで複数のLLMにアクセス、ウェブ検索などが行えます

ClickUp AIは、会話・タスク・知識をインテリジェントな自動化と即時回答で接続し、チームの仕事を変革します。情報検索やミーティングのフォローアップ、反復作業に時間を費やす代わりに、チームは最も重要なこと——完了すること——に集中できます。

ClickUpの隅々に組み込まれたClickUp AIにより、作業はより迅速に進み、チームは常に連携を保ち、重要な情報を逃すことはありません。ClickUp AIが際立つ理由は以下の通りです：

ClickUpでカスタムオートパイロットエージェントをトレーニングし、非同期ワークフローを処理しましょう

💡 プロのコツ：ClickUpの「キャッチ・ミー・アップ」機能を使えば、最大14日前の未読メッセージをどのチャンネルでも素早く要約できます。すべての会話をスクロールせずに最新情報を把握する最速の方法です。

仕事を完了するには、複数のチームのメンバーの意見が必要になることがよくあります。しかし、タスクのやり取りが頻繁な議論を伴う場合、依頼が埋もれてしまったり、責任の所在が不明確になったりすることがあります。

ClickUpのコメント割り当て機能で議論を軌道に乗せる方法：

コメントの割り当て : タスクの文脈内で関係するチームメンバーにコメントを割り当てます

責任の所在を明確に : 割り当てられたコメントは受信者の受信トレイとタスクリストに表示されるため、常に自分が対応すべき事項を把握できます

コメントの解決*: 割り当てられたタスクが完了したら、コメントを解決済みとしてマークし、ワークスペースを整理し、議論を集中させましょう

スレッド形式のディスカッション*：返信をスレッド化することで、会話の流れを整理し集中させます

コメントの引用: 特定のテキストをハイライトして、正確なフィードバックや質問を伝えましょう

💡 プロのコツ： クライアントや外部協力者にも、タスクへのアクセス権があればコメントを割り当てられます。承認プロセスを効率化したり、長ったらしい電子メールのやり取りなしで素早く意見を集めたりするのに最適な方法です。

ClickUp One Up #4: ClickUpタスク

ClickUpタスクでチーム横断のタスク議論を一元化

ClickUpタスクは実行の中核を担い、割り当て、期限、議論、進捗追跡を一元化します。散らばったやることリストや延々と続くフォローアップの代わりに、チームは単一のタスク内でプランを立て、協業し、行動を起こせます。

ClickUpタスクがチームを連携させる仕組み：

カスタムタスクステータス : 優先度を設定し、タスクの緊急度を定義し、期限を設定してプロジェクトを順調に進めましょう

依存関係ビュー : リンクされているタスクと依存関係をリンクさせてプロジェクトへの影響を追跡

タスク内コラボレーション : タスク内で仕事の議論、チームメイトのタグ付け、添付ファイルが可能

あらゆるワークフローに対応したカスタムタスク構造：仕事をサブタスク、チェックリスト、依存関係に分解し、複数のチームメンバーに割り当て可能

👉 こんな使い方を試してみて：スレッドに更新情報を投稿したら？メッセージから直接タスクを作成すれば、追跡・割り当てが可能で、チャットに埋もれる心配もありません。

ClickUpでワークフローとコミュニケーションを効率化

TwistもSlackも、あらゆるサイズのビジネスにとって確かなコミュニケーションツールです。

これらはチームが接続を保ち、最新情報を共有し、リアルタイムでも非同期でも協業するのを支援します。しかしコミュニケーションだけでは仕事は進みません。

チームには、タスク・プロジェクト・議論が接続された一元管理システムが必要です。これがなければ、仕事が複数のツールに分散し、進捗の追跡や文脈の共有が困難になります。

ClickUpに登録して、チャット・タスク・プロジェクト・自動化をAIで統合しましょう。会話から実行へつなぐシームレスなコラボレーションを体験してください。