無料のウェブホスティングテンプレートで、迅速かつプロフェッショナルなウェブサイトセットアップを実現

ホスティング会社のウェブサイトを迅速に公開する方法をお探しですか？

無料のウェブホスティングテンプレートで、すぐに運用を開始できます。これらのテンプレートはプロがデザインし、カスタムのカスタマイズが容易で、一からコードする必要なく、ホスティングプランや機能、サポートを効果的に紹介できるよう構築されています。

このブログでは、洗練された機能的なウェブサイトを迅速かつ自信を持って構築するための、最高の無料ウェブホスティングテンプレートを厳選してご紹介します。

ウェブホスティングテンプレートとは？

ウェブホスティングテンプレートとは、ウェブホスティング会社やプロバイダー向けに作成された事前設計済みのレイアウトやテーマです。簡単に言えば、これらのテンプレートはホスティング会社がオンライン上の存在感を迅速に確立するのに役立ちます。具体的には以下のような必須のウェブサイト要素を含んでいます：

✅ 料金プラン

✅ クライアントの声

✅ ドメイン検索ツール

✅ ホスティングサービス詳細

これらのテンプレートは、組み込みのレスポンシブデザイン、WHMCS（Web Host Manager Complete Solution）との連携、カスタマイズ可能なレイアウトを機能しており、ビジネスがプロフェッショナルで機能的、かつユーザーフレンドリーなウェブサイトを簡単に作成できるようにします。

💡 プロの秘訣： 適切なテンプレートは時間を節約するだけでなく、ブランドの信頼性を即座に高め、初日からより多くの顧客を獲得するのに役立ちます。どのテンプレートがホスティングビジネスを有利なスタートに導くか、今すぐ確認してみませんか？ 読み進めてください！

優れたウェブホスティングテンプレートの条件とは？

デバイスやプラットフォームを問わずシームレスなウェブサイト体験を提供することが目標です。そのためには、以下の条件を満たす優れたウェブホスティングテンプレートが必要です：

デスクトップ、タブレット、モバイル端末でシームレスなパフォーマンスを実現する完全レスポンシブデザインを提供します

ドメインの空き状況確認と登録が可能なドメイン検索機能付き

自動課金、顧客管理、ホスティングプラン管理のためのWHMCSを統合

価格テーブル、お客様の声、よくある質問、サービス比較など、カスタマイズ可能なセクションを提供します

高速読み込みとSEO最適化を実現し、検索順位向上とユーザーの体験の向上を図ります

21のベストウェブホスティングテンプレート

ウェブホスティングビジネス向けに、プロフェッショナルで高性能なウェブサイトを作成するのに役立つ、トップ21のウェブホスティングテンプレートをご紹介します。

この解説では、各テンプレートがどのようなニーズに適しているかにも焦点を当て、貴社、オンラインストア、またはホスティングサービスに最適な選択肢を見つけられるよう支援します。

1. ClickUp ウェブサイト仕事範囲テンプレート

現在、オンライン上には約20億のウェブサイトが存在します。しかし、これらのサイトの82%は非アクティブ化されており、実際に維持管理されているウェブサイトはわずか2億に過ぎません。

ウェブ開発と保守は、その言葉ほど簡単ではありません。入念なプランが必要であり、ClickUpのウェブサイト仕事範囲テンプレートは、あらゆる詳細が確実にアカウントされることを保証します。

このテンプレートは、ウェブホスティング企業、中小企業、ウェブデザイナーがプロジェクト範囲の定義、タスクの割り当て、進捗の追跡を、すべて1つの体系的なシステムで行うのに役立ちます。カスタムステータス、フィールド、ビューでワークフローを簡素化できます。

🧠 こんな方に最適：プロジェクト範囲を定義し、タスクを割り当てる必要があるウェブデザイナー、開発者、代理店。

💡 プロの秘訣： ドメイン検索・登録ウィジェットが組み込まれたテンプレートを必ず選択しましょう。これによりユーザー体験が向上し、信頼性も高まります。

2. ClickUp ウェブサイト開発テンプレート

ClickUpのウェブサイト開発テンプレートは、ウェブホスティング企業、ウェブデザイナー、そして小規模ビジネスがタスク、期限、関係者の貢献度を追跡することで、プロジェクトを効率的に管理するのに役立ちます。

「テスト中」「公開済み」「ブロック中」などのカスタムステータスにより、チームはウェブサイトの進捗をリアルタイムで監視できます。

さらに、ガントチャートやワークロードビュー、ClickUp時間追跡などの機能により、円滑なコラボレーションと最適化されたワークフローを実現。ウェブサイト開発をより体系的かつ効率的に進められます。

🧠 こんな方に最適：ウェブホスティング会社、開発チーム、プロジェクトマネージャー（ウェブサイトの進捗を追跡する必要のある方）

ClickUpの時間追跡方法がワークフローにどう適合するか確認したいですか？このクイックビデオで各オプションを解説。チームに最適な方法を選びましょう👇

3. ClickUp ウェブサイト制作プランテンプレート

ウェブサイト公開は単なるデザイン作業ではありません。体系化されたプロセスです。確固たるワークフローがなければ、プロジェクトは遅延、予算超過、納期遅れに直面する可能性があります。

ClickUp ウェブサイト制作プランテンプレートは、ウェブサイト制作プロセス全体を管理する一元化されたシステムを提供することで、立ち上げを簡素化します。

このテンプレートはウェブサイト公開チェックリストを提供し、ウェブホスティング会社、ウェブデザイナー、ビジネスがタスクを整理し、リソースを管理し、タイムラインを効率的に追跡するのを支援します。「完了する」「QA」「進行中」など12種類のカスタムステータスにより、チームは進捗をリアルタイムで監視できます。

さらに、カスタムフィールド、タグ付け、電子メール通知などの機能により、シームレスな共同作業とコミュニケーションを実現します。

🧠 こんな方に最適：ウェブプロジェクトマネージャーや、ウェブサイト制作を管理するための体系的なワークフローを必要とするビジネス。

💡 プロのアドバイス：必ずテンプレートの稼働率保証（99.9%以上）を確認しましょう。ホスティングのダウンタイムはコンバージョン率と信頼性を損なう可能性があります。

4. ClickUp ウェブサイトプロジェクトプランテンプレート

ウェブサイトの公開には常に興奮と複雑さが伴います。体系的なプランがなければ、納期遅れや見落としが簡単に発生する可能性があります。

ClickUpのウェブサイトプロジェクトプランテンプレートは、プロジェクトのタイムライン管理、タスク管理、コラボレーションを促進することで、この混乱を解消します。その仕組みは以下の通りです：

✅ タスクリスト、進捗追跡、承認チェックリストでウェブサイト開発プロセスの全ステップを整理

✅ 「完了」「進行中」「入力待ち」などのラベルで進捗を簡単に追跡

✅ 予算、支出、達成率などのカスタムフィールドを活用し、リソースを効果的に配分

🧠 こんな方に最適：ウェブサイトプロジェクトを実行可能なステップに分解したいマーケティングチーム、所有者、代理店。

5. ClickUp ウェブサイト再設計プロジェクトプランテンプレート

ウェブサイトの再設計は、単なるビジュアル更新以上の意味を持ちます。しかし重要なのは、UXデザインを強化することでコンバージョン率を最大400%も向上させられる点です。

ただし、体系的なプランなしのウェブサイト再設計は、遅延、予算超過、チームの連携不足を招く可能性があります。

ClickUpのウェブサイト再設計プロジェクトプランテンプレートは、ウェブホスティング会社、中小企業、ウェブデザイナーがプロセス全体を通じて整理整頓を維持するのに役立ちます。

このテンプレートにはカスタマイズ可能なタスクリスト、タイムライン、リアルタイム共同作業ツールが含まれており、関係者の連携を強化します。ガントチャート、カンバンボード、依存関係追跡機能により、チームは進捗を可視化し優先度を効率的に管理できます。

🧠 こんなビジネスやウェブデザイナーに最適：ウェブサイトのリニューアルプランを立てているビジネスやウェブデザイナー。コンテンツ更新を体系的に進めたい方。

6. ClickUp ウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレート

ClickUpのウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレートは、戦略的計画とタスク管理を包括的にカバーする体系的なプロセスを提供します。

この完全にカスタマイズ可能なテンプレートは、ウェブホスティング会社、ウェブデザイナー、そして小規模なビジネスがウェブサイトデザインプロセスを効率化するために役立ちます。具体的には：

✅ ワイヤーフレーム作成から最終公開まで、タスクを管理しやすい段階に分解

✅ プロジェクトをスケジュール通りに進めるため、優先順位の高いアクションアイテムを実行

✅ 明確なマイルストーンと期限で進捗を追跡

✅ すべての関係者が同じページを共有できるよう、協働を促進します

🧠 こんな方に最適： 新規ウェブサイト構築の仕事に取り組むデザイナーや開発者。ワイヤーフレーム作成のための明確なロードマップを提供します。

💡 プロのアドバイス：テンプレートがモバイル最適化されているか必ず確認しましょう。世界のウェブトラフィックの61%以上がモバイル端末から発生しているため、レスポンシブレイアウトは必須です。

7. ClickUp ウェブサイトプランナーテンプレート

ウェブサイトの計画には、コンテンツ作成からデザイン、開発まで数多くの要素が関わります。しかし、必要な前提条件はただ一つ：構造化されたプランです。

ClickUpウェブサイトプランナーテンプレートは、タスクの分解、進捗の可視化、チームコラボレーションの強化により、このプロセスを簡素化します。

このテンプレートは、ウェブサイトプロジェクト管理ツール、チェックリスト、視覚的追跡機能を提供し、見落としを防止します。これらのコラボレーションツールにより、チームメンバーはシームレスに仕事をし、遅延を削減し効率を向上させます。

🧠 こんな方に最適： ウェブサイト構造のプランが必要なスタートアップ、起業家、マーケティングチーム。

💡 プロの秘訣: ウェブサイトの構造整理にお困りですか？無料のサイトマップテンプレートでサイトを可視化すれば、ナビゲーションが簡素化され、ユーザー体験が向上。構築を始める前に、高額な再設計を回避できます。

8. ClickUpランディングページテンプレート

ランディングページの平均コンバージョン率は9.7％です。つまり、訪問者の約10人に1人しかアクションを起こしません。コンバージョンを最大化するには、戦略的なプラン、精密な実行、そして継続的な最適化が必要です。

必要なのはClickUpランディングページテンプレートです。ウェブデザイナー、ホスティング会社、中小企業が効果的なランディングページを手間なく構築できるよう、体系的なアプローチを提供します。

このテンプレートを使えば、アイデアの追跡、タスクの割り当て、パフォーマンスの分析をリアルタイムで行えます。カスタムステータス（未処理、完了）、カスタムフィールド（UI/UX、業界、ウェブサイトリンク）、複数ビューといった機能により、すべてのランディングページが整理され、コンバージョン最適化が実現します。

🧠 こんな方に最適： マーケター、コンバージョン専門家、リード獲得のためのランディングページ最適化に注力するビジネス。

9. ClickUp ウェブサイト移行プロジェクトプランテンプレート

ウェブサイトをホスティングプロバイダーから別のプロバイダーへ移行することは、複雑でストレスの多い作業として知られています。

より良い結果をもたらす要素：ダウンタイムを最小限に抑え、スムーズな移行を保証する、よく構造化されたプランです。

避けるべき事態：データ損失、リンク切れ、SEO対策の失敗。

通常、この部分は管理が難しいものですが、ClickUpのウェブサイト移行プロジェクトプランテンプレートは、ウェブホスティング会社、中小企業、ウェブデザイナーがタスクを整理し、マイルストーンを設定し、責任を効率的に割り当てるのに役立ちます。

カスタムステータス、タスク割り当て、期限追跡などの機能により、チームはリスクを早期に特定し、シームレスな移行を実現できます。

🧠 こんな方に最適： ウェブサイト移行を担当するITチーム、開発者、ホスティングプロバイダー

📖 こちらもご覧ください：6ステップでウェブデザインワークフローを作成する方法

10. Template Monsterのウェブサイトホスティングテンプレート

via Template Monster

TemplateMonsterのウェブサイトホスティングテンプレートは、直感的なナビゲーションと組み込みのeコマース機能を有する機能満載のテンプレートです。レスポンシブデザイン、ソーシャルメディア連携、お客様の声セクションにより、ユーザーフレンドリーな体験を提供し、信頼性を築きます。

さらに、ドラッグ＆ドロップ編集機能により、コーディングスキルがなくても簡単にカスタムできます。

🧠 こんな方に最適： 価格テーブルを含む洗練された既成ウェブサイトを求めるホスティングプロバイダーやITビジネス。

11. Template Monster提供のWordPressテーマとウェブサイトテンプレートによるホスティング

via Template Monster

ウェブサイト構築において妥協できない要素の一つがレスポンシブ対応です。

TemplateMonsterの「ホスティングWordPressテーマ＆ウェブサイトテンプレート」は、ウェブホスティングサービス向けに特化したニッチなデザインを提供します。WordPress 3.0以降に対応したこのテンプレートは、モダンで構造化されたウェブサイトをシームレスに作成する方法を提供します。

複数のデザイン済みページ、サンプル画像、組み込みブログ機能を備えたこの無料テンプレートで、ウェブサイト作成を迅速かつ効率的に行えます。

管理パネル、jQueryサポート、ギャラリーレイアウトも機能として備えており、初心者から経験豊富な開発者まで、カスタムが簡単に行えます。

🧠 こんな方に最適： WordPressベースのホスティング企業で、レスポンシブかつニッチ特化型のウェブサイトを必要とし、WordPressとの互換性が組み込まれているものをお探しの方。

12. Template Monster提供：レスポンシブ対応ウェブサイトテーマテンプレート

via Template Monster

検索エンジンの結果ページ（SERPs）の1ページ目に表示されるウェブサイトはわずか40％です。表示される可能性を高めるには、SEO対策が施され、構造が整った高品質でレスポンシブなウェブサイトが必要です。

Template Monsterの「ホスティング対応レスポンシブウェブサイトテーマテンプレート」は、Bootstrapフレームワークを基盤としたクリーンで構造化されたデザインを提供し、完全な編集性とモバイル対応を実現します。

この無料テンプレートは、ウェブホスティングビジネスやITサービスプロバイダーに最適です。洗練されたプロフェッショナルなレイアウトでブランドの信頼性を高めます。HTML5、jQuery、ドロップダウンメニュー機能により、スムーズなナビゲーションと現代的な機能を実現します。

🧠 こんな方に最適： モバイル対応・SEO対策済みのプロフェッショナルなホスティングサイトを必要とする、ウェブホスティングスタートアップやITプロバイダー。

13. Nicepage.com提供のウェブホスティング会社向けウェブサイトテンプレート

クライアントを惹きつけ、サービスを効果的にアピールするには、洗練されたプロフェッショナルなウェブサイトの構築が不可欠です。

Nicepage.comの「ウェブホスティング会社向けウェブサイトテンプレート」は、ドラッグ＆ドロップビルダーを備えた完全レスポンシブでカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

コード不要で、このテンプレートはビジネスに、色、フォント、レイアウト、ヘッダー、フッターを手間なく調整できる柔軟性を提供します。また、WordPress、Joomla、HTML5エクスポートをサポートしており、ユーザーのサイトの構築と管理方法に柔軟性を確保します。

🧠 こんな方に最適： サービス内容、料金体系、お客様の声を効果的に紹介できる、簡単なドラッグ＆ドロップ操作のテンプレートをお探しのウェブホスティング会社や再販業者。

14. Nicepage.com提供のウェブホスティングサービス用ウェブサイトテンプレート

前回のテンプレートと同様に、Nicepage.comのこの「ウェブホスティングサービス用ウェブサイトテンプレート」は、直感的なドラッグ＆ドロップビルダーを備えた、完全にカスタマイズ可能なモバイルフレンドリーなソリューションにより、強力なオンラインプレゼンスを約束します。

さらに、ユーザーはコーディングスキルがなくても、色、フォント、レイアウト、ヘッダー、フッターを自由に調整できます。

このテンプレートには、ホーム、会社概要、チーム紹介、機能説明、お問い合わせフォームなど、複数の事前デザイン済みページが含まれており、シームレスなユーザー体験を提供したいホスティング企業に最適です。WordPress、Joomla、HTML5エクスポートをサポートしているため、あらゆるプラットフォームでサイトを構築する柔軟性を提供します。

🧠 こんな方に最適： サービス提供用の複数の事前設計済みセクションを備えた、洗練されたプロフェッショナルなウェブサイトテンプレートを必要とするIT企業やホスティングビジネス。

15. Nicepage.com提供 最高のクラウドホスティングサービス向けウェブサイトテンプレート

クラウドホスティングにおいて、第一印象は重要です。提供するサービスと同様に、ウェブサイトは高速で信頼性が高く、モダンな印象を与える必要があります。

そこでNicepage.comの「ベストクラウドホスティングサービスウェブサイトテンプレート」が活躍します。

簡単なドラッグ＆ドロップビルダーで、色、フォント、レイアウトなど、コードを一切触らずにすべてを調整できます。完全レスポンシブ設計なので、あらゆるデバイスで見栄えの良いサイトを実現します。

新規クラウドホスティングビジネスの立ち上げでも、既存サイトの刷新でも、このテンプレートを使えばウェブサイトのデザインが格段に簡単になります。

🧠 こんな方に最適： 拡張性を反映したモダンで高速読み込みのレスポンシブウェブサイトを求めるクラウドプロバイダー。

16. Nicepage.com提供 高速ウェブホスティングサイトテンプレート

スピードが重要です—特にウェブホスティングにおいては。遅いウェブサイトは、潜在顧客があなたの提供するものを確認する機会すら与えず、離れてしまう可能性があります。

Nicepage.comの「高速ウェブホスティングサイトテンプレート」で、確実に成果を上げましょう。

軽量で高性能なウェブサイトを構築するために設計されており、高速で読み込まれ、訪問者の関心を維持します。

この完全レスポンシブ対応テンプレートは、簡単なドラッグ＆ドロップエディターで構築されており、レイアウト、カラー、フォント、その他のデザイン要素などカスタマイズ可能な要素があらかじめ組み込まれています。

🧠 こんな方に最適： ウェブサイトの速度、SEO対策、顧客エンゲージメントを重視するホスティング企業。

17. Nicepage.com提供 専用サーバーホスティング用ウェブサイトテンプレート

専用サーバーホスティングに投資する顧客は、パフォーマンス、セキュリティ、信頼性を期待しています。あなたのウェブサイトも同様の価値を体現すべきです。Nicepage.comの専用サーバーホスティング用ウェブサイトテンプレートは、モバイルフレンドリーなデザインとSEO最適化機能により、プロフェッショナルで高性能なホスティングサイトの構築を支援します。

新規ホスティングサービスの立ち上げでも、既存サイトの刷新でも、このテンプレートは信頼性と視覚的に魅力的なオンラインプレゼンスを構築するために必要な柔軟性とウェブデザインツールを提供します。

🧠 こんな方に最適： サービス向けにプロフェッショナルで高度なセキュリティと拡張性を備えたウェブサイトテンプレートを求めるマネージドホスティングプロバイダーやデータセンター。

💡 プロの秘訣：すぐに使えるワイヤーフレームテンプレートでデザインプロセスを加速し、推測作業を排除しましょう。アプリやウェブサイトの設計を効率的に進め、クライアントの期待に沿う方法については、当社のブログをご覧ください。

18. 高品質ホスティングサポートウェブサイトテンプレート by Nicepage.com

Nicepage.comの「高品質ホスティングサポートウェブサイトテンプレート」は、ホスティング企業、ITサービスプロバイダー、技術系ビジネス向けに設計されており、プロフェッショナリズムとカスタマーサポートをアピールするのに最適です。

ドラッグ＆ドロップビルダーでレイアウト・色・フォントなどのデザイン要素を簡単にカスタム。最小限の努力で視覚的に異なるウェブサイトを作成できます。このモバイル対応テンプレートにはチームページ・お問い合わせフォーム・機能紹介セクションも含まれています。

🧠 こんな方に最適： カスタマーサポートを強調したいホスティング会社やITサービスプロバイダー

19. Nicepage.com提供 ウェブホスティングFAQウェブサイトテンプレート

すべてのウェブホスティングビジネスには、よく整理されたFAQセクションが必要です。これにより、顧客との電子メールのやり取りを減らせます。

Nicepage.comの「ウェブホスティングFAQサイトテンプレート」は、明確で構造化されたFAQページを作成し、顧客体験を向上させサポートチケットを削減するのに役立ちます。

ドラッグ＆ドロップエディターで、レイアウト・フォント・色を手軽にカスタムし、ブランドイメージに合わせられます。このモバイルフレンドリーなテンプレートなら、デスクトップ・タブレット・スマートフォンを問わず、お客様が素早く情報を見つけられます。

🧠 こんな方に最適： サポートチケット削減のため、体系化されたFAQページを必要とするウェブホスティングビジネスやIT企業。

20. Nicepage.com提供の「当社について」ホスティングウェブサイトテンプレート

「会社概要」ページは単なる紹介以上のものです。潜在顧客との信頼関係を築く場なのです。

資格、認定、専門性を強調したプロフェッショナルで魅力的な会社プロフィールを作成したい場合は、Nicepage.comの「About Us」ホスティングウェブサイトテンプレートをご覧ください。

モバイルフレンドリーかつSEO対策済みで設計されているため、あらゆるデバイスでブランドストーリーを明確かつ効果的に伝えられます。

🧠 こんな方に最適： ブランドストーリー、チーム、認証、企業価値を視覚的に魅力的に紹介したいホスティング企業。

21. Nicepage.com提供 プレミアムホスティングプラン用ウェブサイトテンプレート

料金ページは潜在顧客を失う可能性のある場所です。Nicepage.comのプレミアムホスティングプラン用ウェブサイトテンプレートは、ウェブホスティング会社が料金プランを視覚的に魅力的で操作しやすいフォーマットで提示できるよう設計されています。

ドラッグ＆ドロップのカスタム機能で、価格表、フォント、色、レイアウトを簡単に調整可能。コード不要です。

🧠 こんなビジネスに最適： 料金プランを明確なサービス比較と共に、構造化されたコンバージョン率向上のレイアウトで提示したいホスティングビジネス。

ClickUpでウェブサイトをアップグレード

ウェブホスティングビジネスを構築・運営するには、多くのパラメーターを考慮する必要があります。しかし、ストレスを捨ててすべてを一箇所で管理できたらどうでしょう？

ユナイテッド・ウェイ・サンコーストのクリエイティブディレクター、ジョディ・サリスがこう語っています：

その良さをいくら語っても語り尽くせません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡機能やビューを備えたClickUpなら、間違いなく成功します。

その良さをいくら語っても語り尽くせません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡機能やビューを備えたClickUpなら、間違いなく成功します。

ClickUpユーザーは、異なるレベルの仕事を体験しています。

カスタマイズ可能なウェブホスティングテンプレート、WHMCS連携、リアルタイム進捗追跡により、納期を推測したり、散らかったホスティングプランを慌てて確認したり、手動でスプレッドシートを更新したりする必要はもうありません。

時代遅れのプロセスに妥協する必要はありません。今すぐClickUpを無料で登録し、ウェブホスティングの質を向上させましょう！