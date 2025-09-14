2025年版 ビジュアルプランニングのためのトップMiroフローチャートテンプレート

真っ白なボードを見つめ、複雑なプロセスをどうマップすべきか悩む日々はもう終わり。Miroのフローチャートテンプレートは見た目だけでなく、システム図解・意思決定・メモ共有を数分で実現します。製品開発ワークフローからチームオンボーディング、意思決定ツリーまで、これらの既製テンプレートが視覚的プランの試行錯誤を解消します。各テンプレートは異なる論理構造に対応：意思決定チャート、部門連携図、プロジェクトライフサイクル全体を網羅する図など、多様な用途に対応しています。

本ブログでは、プロジェクトを効率化しアイデアを正しい方向へ導くトップクラスのMiroフローチャートテンプレートを厳選してご紹介します。ClickUpのフローチャートテンプレートが仕事を可視化し、タスク達成を支援する方法を解説します。✅

優れたMiroフローチャートテンプレートの条件とは？

効果的なMiroフローチャートテンプレートは、チームがワークフローを明確に可視化し、変化に迅速に対応することを支援します。優れたテンプレートは、構造、柔軟性、使いやすさのバランスを保っています。

注目すべき主要要素を以下に解説します 👀

明確な構造とフロー： 定義された開始点から始まり、論理的に進捗し、解決策で終わる

標準化され読みやすいビジュアル： 一貫した形（例：タスクには長方形、決定には菱形）、明確なラベル、直感的なレイアウトを採用し、理解しやすさを確保します

カスタマイズ可能で拡張性のあるデザイン： 色、フォント変更、形の編集をサポートし、プロセス拡大に伴いフローチャートを拡張可能

組み込みのコラボレーション機能：*フローチャート上で直接リアルタイム編集、コメント、フィードバックが可能

ツールとアセットの統合: リンク、ドキュメント、アプリ接続の埋め込みが可能で、追加のコンテキストを提供し複雑なプロセスを効率化します

ハイライトと検証: 重要な意思決定ポイントを目立たせ、検証可能なロジックをサポートし、プロセスの正確性を確保します

10のMiroフローチャートテンプレート

ワークフローに最適なフローチャートをお探しですか？意思決定やチーム横断的な業務優先順位付けなど、様々なユースケースに特化した構造を提供する10種類のMiroフローチャートテンプレートをご紹介します。

さあ、始めましょう！

1. Miroシンプルフローチャートテンプレート

viaMiro

Miroのシンプルなフローチャートテンプレートは、ドラッグ＆ドロップで操作できるフレームワークを提供し、開始/終了記号、決定ノード、接続線など必要な要素をすべて備えています。これにより、あらゆるプロセスを簡単に可視化できます。白紙のキャンバスとは異なり、用意された要素を活用することでセットアップを省略し、論理的なフロー、オンボーディングステップ、内部承認プロセスなどのマップに集中できます。

この基本フローチャートテンプレートは、迅速で簡素なプロセスマッピングに最適です。クライアントのオンボーディングフロー、内部ステップ、日常的な承認プロセスなどを、一から形を作成することなく概要を示すことができます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

各形を手動でデザインする必要なく、素早くステップをブロック

わかりやすいプロセス可視化で関係者の認識を統一

定期的なタスクやドキュメント作成に構造を再利用

📌 こんな方に最適：あらゆるチームにおける汎用的なワークフローの構築やプロセス改善の文書化。

2. Miro UIフローチャートテンプレート

viaMiro

迅速な反復開発向けに設計されたこのUIフローチャートテンプレートは、視覚的な注釈、インタラクションロジック、遷移を伴い、画面ごとにユーザーのフローをアウトライン化します。

埋め込みスクリーンショットやコンテキストメモといった動的要素をサポートするプロフェッショナルなフローチャートテンプレートの一つであり、デザインsprint中のUI決定事項の伝達を容易にします。

UXおよびプロダクトデザインチームのチーム向けに設計されたこのUI特化テンプレートは、画面ごとにユーザーフローを マップし最適化するのに 役立ちます。デザインsprint、ワイヤーフレームプラン、インタラクションロジックの提示に最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

視覚的な参照を挿入してレビューと承認を迅速化

オンボーディングやチェックアウトフロー向けに、分岐ロジックを明確に可視化

共同セッションでUXの反復作業を説明しやすくする

📌 こんな方に最適：複数のインタラクションポイントにわたる詳細なユーザーフローとインターフェース動作のマップ。

3. Miro Salesforceフロービルダーテンプレート

viaMiro

このSalesforce専用テンプレートは、Salesforceへのアクセスを必要とせず、CRM自動化を明確に文書化するために特別に設計されています。チームはロジックに注釈を付け、ステップの所有者を割り当て、改訂履歴を追跡できるため、監査、フィードバックループ、または部門横断的な連携に最適です。

このテンプレートは、他のMiroフローチャートテンプレートの中でも、特にバックエンドワークフローに関連する変更管理シナリオにおいて優れています。

CRMおよび運用チーム向けに設計されたこのテンプレートでは、Salesforceプラットフォーム上で自動化機能を構築する前に、その内容を文書化できます。フィードバックループ、監査、部門横断的な引き継ぎに活用してください。

🌟 こんな点が気に入るはず：

CRMアクセス権を付与せずに自動化ロジックを共有

役割を明確に割り当てることで、フィードバック時の混乱を回避

レベニューオペレーションズと技術チーム全体で、開発前の調整ツールとして活用

4. Miroプロジェクト管理フローチャートテンプレート

viaMiro

このシンプルなMiroプロジェクト管理フローチャートテンプレートは、多段階の取り組みを実行可能な視覚的フェーズへと変換します。

色分けされたタスクノード、接続された依存関係、リンクされたドキュメントなどの機能により、高レベルのプランを分かりやすいワークフローに変換できます。汎用的なフローチャートテンプレートと比較して、プロジェクト実行、タイムライン管理、ステークホルダーレビューに最適化されています。

プロジェクトのフェーズを視覚的なワークフローに変換するのに役立ちます。複雑なプロジェクトをチーム横断で実行可能かつ追跡可能なフェーズに分解するために活用してください。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

視覚的なフェーズを主要なアクションとリンクされていることでプランのギャップを埋める

高レベルのタイムラインと詳細なステップを同一ビューで管理

依存関係を明確化し、スケジュールの競合を回避

リーダーシップレビュー向けに、より魅力的なビューを提供します

📌 こんな方に最適：多フェーズのプロジェクトプランを追跡可能なタスクシーケンスに分解する。

💡 プロのコツ：プロセスをテンプレートに無理に合わせる必要はありません。不要なフェーズがあれば自由に編集しましょう。Miroのフローチャートテンプレートは出発点であり、固定された枠組みではないのです。

5. Miro クロスファンクショナルフローチャートテンプレート

viaMiro

Miroのクロスファンクショナルフローチャートテンプレートは、スイムレーン方式を用いてタスクが部門間・ベンダー間・ステークホルダー間でどのように移動するかを可視化します。責任範囲を明確に区分することで摩擦点を明らかにし、部門間の調整を改善します。

スイムレーンで構築されたこのテンプレートは、チーム間、ベンダー間、部門間の引き継ぎを明確化します。ボトルネックの発見とコラボレーションの効率化に最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

各チームに、全体像における自身の役割を可視化する

機能横断的な調整問題（＝問題）を、納期遅延を引き起こす前に発見する

サイロ間で仕事が行き来する際に潜む非効率性を可視化

📌 こんな場合に最適：チームや部門をまたいだ引き継ぎ、依存関係、責任範囲の可視化。

📣 ClickUp 注目機能: フローチャート作成はステップ1に過ぎません。コンテクストAIスーパーアプリ「ClickUp Brain MAX」が、ワークフローの検討・改善・実行をリアルタイムで支援します。 ClickUp Brain MAXでプラン・実行・分析を4倍高速化 ユーザージャーニー、プロジェクトワークフロー、意思決定ツリーのいずれをマップする場合でも、Brain MAXは組み込みのプロセスアナリストのように機能し、次のような疑問に答えます： ここで次に取るべき論理的なステップは何でしょうか？

通常、このフェーズの責任者は誰ですか？

この引き継ぎはボトルネックになっているのか？ 音声入力機能でフローを口頭説明し、Brain MAXに構造構築を任せられます。タスク・ドキュメント・目標、さらにはサードパーティツールからも知見を抽出し、図解を完全な実行可能システムへと進化させます。

6. Miro 製品開発フローチャートテンプレート

viaMiro

このフェーズ別の製品開発フローチャートテンプレートは、アイデア創出からローンチ後のレビューまで、エンドツーエンドの製品ライフサイクルを明確なセクションに分解します。

各フェーズでクロスファンクショナルチームを連携させ、製品ドキュメントを埋め込み、進捗を視覚的に追跡するために活用できます。物理製品・デジタル製品を問わず、現実の開発フェーズを忠実に反映する点で、他のフローチャートテンプレートとは一線を画します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

プロダクト、デザイン、開発間の引き継ぎがシームレスに感じられる

ライフサイクルの文脈を損なうことなく、チームが各フェーズに集中できるようにします

明確な境界線により、フェーズの重複や仕事の二重化を防止

📌 こんな方に最適：製品のライフサイクル全段階における部門横断的な努力の調整。

7. Miro イエス・ノーフローチャートテンプレート

viaMiro

このはい/いいえフローフローチャートテンプレートは二分決定木用に設計されています。複雑な承認フロー、トラブルシューティングの連鎖、コンプライアンスチェックを、明確なルール駆動型のブランチに簡素化します。

一般的なMiroフローチャートテンプレートと比べ、本テンプレートは論理分岐に特化しています。各決定が単一の結果につながるため、コンプライアンスチェックやトラブルシューティングフロー、明確な選択に結果が依存するあらゆるワークフローに最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

サポートエスカレーション経路など、反復的な意思決定に構造をもたらす

セルフサービス型ロジックガイドを構築し、やり取りの往復を減らす

コンプライアンス監査などのルールベースのレビューにおけるエラー率を低減

承認プロセス設計に活用：各回答が重要な意思決定の連鎖を構築

📌 こんな場合に最適：明確なルールベースのロジックとの依存関係にあるワークフローにおける二者択一の意思決定を構造化する場合。

8. Miroデザインプロセステンプレート

viaMiro

クリエイティブチーム向けに設計されたこのデザインプロセスフローチャートテンプレートは、調査、プロトタイピング、ユーザーテストなどのフェーズを柔軟な視覚的フォーマットでMiro上に明確に示します。

ドラッグ＆ドロップ機能、文脈に応じたフィードバック、フェーズ注釈を活用し、アイデアを進化させながら方向性を失いません。このプロセスマップテンプレートは、組み込みのコラボレーションツールによる反復型ワークフローもサポート。反復的なデザイン思考を促進します。調査からプロトタイピングまで、各ステップは柔軟で視覚的、フィードバックに沿って容易に進化させられます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

ワイヤーフレームを超えたデザイン思考の可視性を実現

フィードバックに応じて進化するsprintトラッカーとして活用

レビュー時に創造的な意思決定の正当化を容易にする

📌 こんな方に最適：埋め込まれたコンテキストとフィードバックで創造的な反復をアウトライン化する場合。

9. Miro生産フローチャートテンプレート

viaMiro

このテンプレートは生産オペレーション向けに設計されています。タスクの依存関係をマップし、仕事の範囲を追加し、ドキュメントを埋め込むことでエンドツーエンドのプロセスフローを作成します。また、生産プロセスをステップでマップします。生産フローチャートテンプレートには、自動接続機能、色分けされたタスクタイプ、コンプライアンスステップの注釈が含まれており、一般的なMiroフローチャートテンプレートには必ずしも備わっていない機能です。製造、配送、またはオペレーションのワークフローを明確なタスクリンクで整理するためにご活用ください。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

生産フェーズを、技術に詳しくない人でも理解できる形に変換する

保留中、ブロック中、または完了するタスクを一目で把握する

誰もが理解できる視覚的な標準作業手順書（SOP）でトレーニング時間を削減

プロセスが途中で変更された場合でも、フローを簡単に調整可能

📌 こんな方に最適：タスクの依存関係やドキュメントを含む、ステップごとの生産プロセスの可視化。

10. Miro トラブルシューティング フローチャート テンプレート

viaMiro

このトラブルシューティングフローチャートテンプレートは、明確化のための標準記号を用いたステップ的な論理経路で、チームが問題を診断するのに役立ちます。修正が進むにつれて拡張可能で、関連するドキュメントをボード上に直接統合します。

システム障害や再発する問題の管理を行う運用チームにとって特に有用です。このテンプレートは、問題の特定と解決のためのステップ手順書を作成するのに役立ちます。さらに、IT問題、サービスエラー、運用上の修正にも効果的です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

技術チームと非技術チームの両方をサポートする問題ツリーを構築

標準化されたエラー対応手順でエスカレーション遅延を回避

システム停止時やサポートコール中のライブリファレンスとして活用

📌 こんな方に最適：構造化されたロジックで問題を探究し、問題解決の標準化とスケール化を実現。

💡 プロのコツ：要素はすぐに名前を変更しましょう。「ステップ1」や「決定A」といった曖昧なラベルを実際のタスク名に変えれば、何を表すのか忘れる心配がありません。

Miroフローチャートテンプレートのリミット

Miroのフローチャートテンプレートは柔軟性とリアルタイムコラボレーションを提供しますが、特に複雑または大規模な図を作成する際には、いくつかの実用的な制約も伴います。

これらのテンプレートの制限事項は以下の通りです：

形制限: Miroではボードごとに6,000シンボルのリミットが設定されており、分岐の拡張機能を持つフローチャートや大規模システムでは制約となる場合があります

形の種類の制限: クイックダイアグラム機能を使用する場合、既存のオブジェクトとの接続状況により、様々な形がロックされたりリミットされたりすることがあり、フローの途中で形を切り替えることが難しくなる場合があります。

テーブルの制限事項：*テーブル要素を含むMiroフローチャートテンプレートでは、その内部での形がリミットされる場合があり、編集の柔軟性が低下します

色の過剰使用：カスタマイズ可能ですが、色の過剰使用は明瞭さを損なう可能性があります。Miroは読みやすさを高めるため、ミニマルなカラーパレットを推奨します

代替ミロフローチャートテンプレート

Miroは信頼性の高いビジュアルコラボレーションツールですが、図表を超えて実際にワークフローを実行しようとする際には必ずしも十分とは言えません。ClickUpとMiroを比較すると、ClickUpはフローチャートソフトウェアの強力な代替手段として際立っていると考えます。

ClickUpのフローチャートテンプレートは、タスク、タイムライン、ドキュメント、目標と直接接続し、プロジェクトと共に進化する「生きている図解」として機能します。*

仕事のプラン・実行・管理に役立つ7つのClickUpフローチャートテンプレートです。👇🏼

1. ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp スイムレーン・フローチャートテンプレートでフローブロックを移動・再構築

ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレートは、役割を明確にしたクロスファンクショナルなプロセスをマップするために設計されています。複雑なワークフローを水平レーンに分解し、各ステップを適切なチームや関係者に割り当てるのに活用できます。

ホワイトボードとスタート地点ビューの組み合わせにより、ガイド付きの起点を持つ共同作業スペースを実現。オープンや完了といったClickUpカスタムタスクステータスで、フロー内での進捗追跡が可能。

このテンプレートは、スイムレーンを使用して複数の役割やチームにまたがるワークフローをマップするのに役立ちます。複雑なプロセスにおけるタスクの所有権を明確化し、混乱を回避するのに有用です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

スイムレーン構造でチーム横断的なタスク責任を明確化

各フェーズで所有権を明確に割り当てることで遅延を回避

チーム構成や優先度が変化しても、フローを簡単に編集可能

チーム間の連携を可視化することで、より迅速な業務引き継ぎを実現

📌 こんな場合に最適：明確なタスク所有権が重要な、役割別のワークフロー構築に。

2. ClickUpデータフローチャートテンプレート

ClickUpデータフロー図テンプレートは、技術チームがデータがシステム内、ソース間、API、ロジック層、エンドポイントを通って移動する方法をマップするのに役立ちます。外部エンティティ、データストア、プロセスなどの事前定義された形を備えた専用のフローチャートテンプレート構造を使用します。組み込みの色のコーディングでホワイトボードにこれらをドロップし、システムレベルの明確さを素早く得られます。

標準的なフローチャートテンプレートと比較して、データアーキテクチャと技術的なマッピングに最適化されています。このテンプレートを使用して、データがシステム、API、サービスを通ってどのように移動するかを可視化してください。統合やバックエンドアーキテクチャを管理するチームに最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

コードを掘り下げることなく、システム間でデータがどのように移動するかをマップする

技術チームと非技術チームがデータロジックについて認識を統一する

実装開始前に統合のギャップを発見する

📌 こんな方に最適：技術システム間でのデータ移動、統合、論理経路の可視化。

3. ClickUpプロジェクトマップフローチャートテンプレート

ClickUpプロジェクトマッピングテンプレートは、目標、成果物、タイムライン、依存関係を初日から整合させる必要がある多段階イニシアチブを視覚的に構造化します。プロジェクトプランマインドマップマップビューにより、目標、メトリクス、ターゲットオーディエンス、チーム構成といったプロジェクトの入力要素が、単一の拡張可能なツリーにおいてリンクされている状態になります。

チームやフェーズといったClickUpカスタムフィールドを使用してブランチを再配置しタグ付けすることで、フローチャートテンプレートの有用性が向上します。このテンプレートは、プロジェクト目標、チーム、タイムラインを1つの拡張可能なビューで視覚的に接続します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

目標、成果物、所有者を1つの視覚的なツリーで接続する

チーム、優先度、フェーズごとにプロジェクトの構成要素にタグ付けし、追跡を容易にします

構造を損なうことなくタイムラインと目標を更新

📌 こんな方に最適：プロジェクト目標、所有者、タスクを視覚的なロードマップに統合する戦略的概要の作成。

💡 プロのコツ：ブランチロジックは慎重に使いましょう。分岐やループが増えれば増えるほど、理解が難しくなります。チャートがスパゲッティのように複雑になったら、分割しましょう。

4. ClickUpプロセスフローチャートテンプレート

業務ワークフローの自動化に特化したClickUpプロセスフローチャートテンプレートは、各ステップの所有者、順序、機能を明確化します。採用、品質保証、調達など、複数段階の引き継ぎで障害が発生しがちなプロセスのマップにご活用ください。

事前構築済みの採用フローチャートビューは、ラベル付きブロックと方向性コネクタを備え、スイムレーン形式で役割を区分します。このテンプレートは、役割の明確化と順序付けにより詳細なワークフローを概説するのに使用できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

多ステップのプロセスを明確に割り当てられたブロックに分割する

ワークフロー内で直接承認と遷移を追跡

複雑な業務引き継ぎにおける意思疎通の齟齬を削減

採用や調達などの反復プロセスを標準化

📌 こんな場合に最適：承認、引き継ぎ、チーム移行を伴う役割ベースのプロセスを明確化する。

5. ClickUpプロセスフローテンプレート

ClickUpプロセスフローテンプレートは、プラン、開発、実行、管理、評価という5つの定義済みフェーズにわたるワークフローのライフサイクルビューを提供します。以前のプロセスフローチャートテンプレートとは異なり、このバージョンはタスクの所有権ではなく、フルサイクルのマップに焦点を当てています。

各フェーズには折りたたみ可能なコンテナを採用し、ClickUpドキュメント、チェックリスト、リンク、メディアファイルを埋め込んで詳細なコンテキストを追加可能。この手法により、フローチャートテンプレートの用途がタスクフローを超え、戦略的なワークフロー可視化へと拡大します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

タスクを明確なフェーズにグループ化して可視性を向上

不要なフェーズを折りたたみ、その瞬間に重要なことに集中する

単一の視覚的フォーマットでプランとレビューの両方をサポート

📌 こんな方に最適：ライフサイクルに基づくセグメンテーションで、構想から納品までの複雑なワークフローを構造化。

6. ClickUpユーザーフローテンプレート

ClickUpユーザーフローテンプレートは、画面間・エントリーポイント・意思決定時点におけるステップごとのユーザーインタラクションをマップするために設計されています。開発に提出する前にデジタル体験をテスト・改良する必要があるチームに最適です。

レイアウトは初期入力から最終状態までのプロセスを明確に分解し、各アクションと分岐ロジック（例：「フォームは完了するか？」）を強調表示します。特に際立っているのは、画面単位の精度とClickUpホワイトボードを活用した判断ベースのフロー制御です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

製品内でユーザーが行うすべてのクリックと選択を可視化

開発開始前に離脱ポイントやUXのギャップを発見する

製品、デザイン、エンジニアリングを明確なフローで連携させる

ブランチロジックを使用して代替インタラクションパスを比較

📌 こんな方に最適：デジタル製品体験におけるユーザーのジャーニーマップや意思決定ポイントの検証。

実際のClickUpユーザーの声：

ClickUpは当社のビジネスの心臓部であり、頼りになる業務管理プラットフォームです。コラボレーションとレポート作成をすべて1つのシステムに統合することに成功し、チームには仕事の可視性を、クライアントには自社のビジネスに対して行っている取り組みの可視性を提供しています。

ClickUpは当社のビジネスの心臓部であり、頼りになる業務管理プラットフォームです。コラボレーションとレポート作成をすべて1つのシステムに統合することに成功し、チームには仕事の可視性を、クライアントには自社のビジネスに対して行っている取り組みの可視性を提供しています。

7. ClickUpコンセプトマップフローチャートテンプレート

直線的なプロセスが機能しない場合、ClickUpコンセプトマップテンプレートで抽象的なシステムや製品戦略を視覚的に探索できます。このテンプレートは4段階のノード階層（主要コンセプト、サブコンセプト、アイデア、結果）を採用し、それぞれが異なる色でスタイル設定され、「～である可能性がある」「～のための」「～につながる」といった関係パスでラベル付けされています。

組み込みの凡例ブロックが関係性を明確に保ち、複数の貢献者が同時に仕事をしている場合に特に有用です。したがって、これは理想的なMiroの代替ツールです。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

抽象的なアイデアを厳密な順序に縛ることなく整理する

関係に基づくマップで戦略的思考を明確化する

初期フェーズのプランにおいて、チームのギャップや重複を発見する支援

製品チームや研究チーム間で非同期コラボレーションを促進

📌 こんな方に最適：直線的なフローに従わない、相互に関連するアイデア、戦略、またはフレームワークを可視化する場合。

