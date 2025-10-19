開発者向けベスト13継続的インテグレーションツール（2025年版）

今日のパイプラインは3度目の失敗。同じエラー、同じ修正、そして「もっと良い方法があるはずだ」という同じ思い。
このリストに掲載されている継続的インテグレーションツールは、デプロイメントパイプラインとの格闘よりもコードを書くことに時間を費やすべきだということを理解している人々によって構築されました。
どのツールがCIの悪夢を終わらせるのか？さあ、探ってみましょう！🤔
主要な継続的インテグレーションツール一覧
ソフトウェア開発の課題を克服するためのトップ継続的インテグレーションツールをご紹介します。💁
|ツール*
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|オールインワンのソフトウェアプロジェクト管理とDevOps可視化チームサイズ：個人、スタートアップ、企業に最適
|sprint追跡、GitHub/GitLab同期、CIリンクされたタスク、自動化、AI生成リリースノートでアジャイル開発ライフサイクルを強化
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|GitLab
|コミットからデプロイまでソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーチームサイズ: 単一ツールでエンドツーエンドのデリバリーを求めるチームに最適
|マージリクエスト、コンテナレジストリ、パイプラインテンプレート、Kubernetesデプロイメント、可観測性
|Free；有料プランは月額29ドルから
|Jenkins
|プラグインベースの柔軟性を備えたカスタムCI/CDパイプラインチームサイズ:複雑なワークフローを持つ大規模チームに最適
|1800以上のプラグイン、Groovyスクリプト、REST API、スケジュールビルド、マスター-エージェントアーキテクチャ
|Free
|Travis CI
|オープンソースや小規模プロジェクト向けのシンプルなGitHubベースのビルド チームサイズ: GitHubをメインに開発するチームに最適
|マルチOSビルド、YAMLセットアップ、ビルドキャッシュ、言語検出、プラットフォームデプロイ
|従量課金制：月額15ドルから
|CircleCI
|Dockerネイティブのビルド、再利用可能なOrbs、ワークフロー可視化機能チームサイズ: コンテナベースで迅速にスケーリングする開発・運用チームに最適
|Dockerキャッシュ、Orbs、マトリックスビルド、ワークフロートリガー、詳細なジョブインサイト
|無料；有料プランは月額15ドルから
|Azure DevOps
|Microsoftと連携したCI/CDをアプリと環境全体で実現チームサイズ: Visual StudioおよびAzureベースのソフトウェア開発チームに最適
|ボード＋パイプライン、マルチフェーズデプロイ、レポート作成、Azure連携
|Free；カスタム価格設定
|Bamboo
|アトラシアン中心のワークフロー向けデプロイ自動化チームサイズ: フェーズビルド環境を持つJira + Bitbucketユーザーに最適
|リンクされているJira問題、デプロイメントプロジェクト、リモートエージェント、監査ログ
|無料試用版；データセンターは年間1200ドルから
|バディ
|ドラッグ＆ドロップによるパイプラインセットアップで視覚的な構成を実現チームサイズ：小規模チームや非技術者にも最適
|100以上のアクション、ロールバック、リアルタイムログ、並列実行、デプロイメントプレビュー
|無料；有料プランは月額29ドルから
|TeamCity
|複雑なビルドチェーンの実行とJetBrainsツールの統合チームサイズ: IntelliJエコシステムを利用する企業の開発チームに最適
|スマートキャッシュ、並列ビルド、ビルドトリガー、テストインサイト、DSL設定
|カスタム価格設定
|Bitbucket Pipelines
|Bitbucketホストリポジトリ向けCI - YAML設定の簡便さチームサイズ: Bitbucket + Jiraチームに最適
|YAMLワークフロー、Dockerビルド、ブランチフィルター、Jira自動化
|無料；有料プランはユーザーあたり月額3.30ドルから
|AWS CodePipeline
|AWSインフラストラクチャとツールを横断するネイティブCI/CD チームサイズ: AWSファーストのエンジニアリングチームに最適
|マルチフェーズフロー、Lambdaトリガー、CloudWatchメトリクス、CodeBuild/CodeDeploy連携
|Free；高度な利用にはカスタム価格設定
|Semaphore
|スマートなキャッシュと並列処理による高速ビルドチームサイズ: 高スループットを必要とするチームに最適
|最適化されたワークフロー、キャッシュ対応パイプライン、スマートな並行処理、レポート作成
|無料；有料プランは月額49ドルから
|Spinnaker
|企業グレードの制御を備えたマルチクラウドデプロイメント チームサイズ：大規模なクラウドネイティブ組織に最適
|カナリーリリース、ロールバック、GCP/AWS/Azureサポート、メトリクスダッシュボード
|Free
継続的インテグレーションツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
適切な継続的コード統合ツールの選択は、開発を効率化しリリースリスクを低減します。共同ソフトウェア開発ツールで優先すべきポイントを以下に示します。⛏️
- 言語とフレームワークの互換性: *複雑な回避策なしで技術スタックをサポート
- VCS統合: GitHub、GitLab、Bitbucket、その他のバージョン管理システムと接続
- パフォーマンスのスケーラビリティ：並列テスト、ビルドキャッシュ、自動スケーリングを提供し、DevOpsパイプラインを高速化
- 自動化テストサポート： テストフレームワークと連携し、問題を早期に検出
- コンテナ化とデプロイ準備: Dockerやその他のコンテナツールをサポートし、信頼性の高いデプロイを実現します
- *通知と連携機能: 電子メールやプロジェクト管理ツールと接続し、チームの連携を強化します
- クリアされたログとエラー追跡: ビルド失敗の特定、デバッグ、ロールバックを簡素化
最高の継続的インテグレーションツール
ソフトウェア開発者の生活を楽にする最高の継続的インテグレーションツールを深く掘り下げる時が来ました。さあ始めましょう！💪🏼
1. ClickUp（オールインワン型ソフトウェアプロジェクト管理とチームコラボレーションに最適）
ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリです。AIが駆動するこれらの機能により、より速く、よりスマートに仕事を進められます。
ClickUpアジャイルプロジェクト管理ソフトウェアと組み合わせれば、sprintプラン、進捗追跡、バックログ管理、ソフトウェアの迅速なリリースを実現する完璧なツールとなります。
問題をより迅速に追跡・解決
まずはClickUpタスクから始めましょう。
例えば、フェーズ環境で最近のチェックアウト更新に関連した回帰バグが発生したとします。タスクを作成し、変更をマージした開発者をタグ付けし、失敗したテストケースにリンクし、修正が適用されたらQAが再テストするようコメントを追加します。
ClickUpソフトウェアチームPMソフトウェアでは、失敗したステップから最終的な解決に至るまで、すべてが一つのスレッドに集約されます。
問題が雪だるま式に膨らむ前に早期に発見する
スピードアップのため、ClickUpスプリントを実行して、タイムラインを乱す前に障害要因を捕捉しましょう。
週の半ば、3つのバックエンドタスクがMondayから全く進んでいないことに気づく。全てが再構築されていないテストコンテナを待機中だった。修正のための新規タスクを登録し、現在のsprintに組み込み、その日の終わりまでに残りのブロックを解除した。
何かが壊れた時、ClickUp自動化は誰かが報告する前に処理します。
依存関係の問題がコミットされた後、夜間パイプラインが失敗します。ClickUpは即座にバグタスクを作成し、失敗したジョブをリンクし、コミッターにタグ付けし、タスクを「修正待ち」リストに追加します。手動での優先順位付けや仕事割り当てに時間を浪費する必要はありません。すべてが自動的に進行します。
数秒でリリースメモを生成
手動でのレポート作成を削減するため、プラットフォームに組み込まれたAIアシスタント「ClickUp Brain」が、既存のタスクデータを活用してチームの要約やコンテンツ生成を支援します。
週末にリリースノートが必要な場合は、ソフトウェア開発用AIを活用し、「Release v2.1」タグが付いた完了チケットを要約（自然言語で）しましょう。すると、リリースされた機能と修正点の明確なリストが即座に生成され、変更履歴にそのまま貼り付けられます。
「バグ修正」を書くのはやめよう。実際に読まれるリリースメモを作成する方法を知ろう！
コミットごとにタスクを前進させる
開発サイクル全体を通じて、ClickUpとGitHub／GitLabの連携により、新規コードとタスクのステータスが常に同期されます。開発者はプルリクエストをタスクにリンクします。マージされると、タスクは自動的に「QA準備完了」状態に移行し、プルリクエストは引き続きリンクされたままとなるため、テスターは変更箇所と検証対象を正確に把握できます。
ClickUpの主な機能
- 進捗の可視化：ClickUpダッシュボードを活用し、デプロイ進捗、未解決バグ、テストカバレッジ、納期タイムライン、その他のソフトウェア開発KPIを追跡
- ドキュメント修正：共同編集可能なClickUp Docsでリリースメモ、テスト要約、ロールバックステップを作成・共有
- コミュニケーションの効率化: コメントや決定事項、簡単な更新を、コンテキスト自体と連動したClickUp Chatに直接投稿できます
- 遅延要因を可視化：タスクをステータス・タグ・優先度でフィルタリングし、エスカレーションが必要な案件を即座に特定
- チーム間でフローを標準化：*バグの優先順位付け、緊急修正サイクル、インシデント対応など、カスタムソフトウェア開発テンプレートを構築し再利用
ClickUpの制限事項
- カスタマイズオプションが豊富なため習得に時間がかかる
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
ClickUpはタスク管理からドキュメント、自動化、時間管理、目標追跡まで、必要な機能をすべて一箇所に集約します。ビューのカスタマイズ、カスタムフィールドの利用、反復作業の自動化といった柔軟性により、毎週数時間の時間を節約できています。また拡張性に優れている点も魅力です。個人でも十分に機能しますが、チームが拡大するほどその真価を発揮します。
ClickUpはタスク管理からドキュメント、自動化、時間管理、目標追跡まで、必要な機能をすべて一箇所に集約します。ビューのカスタマイズ、カスタムフィールドの利用、反復作業の自動化といった柔軟性により、毎週数時間の時間を節約できています。また拡張性に優れている点も魅力です。個人でも十分に機能しますが、チームが拡大するほどその真価を発揮します。
📮ClickUpインサイト：当社のアンケートによると、ナレッジワーカーは職場で 1日平均6件の接続を維持しています。これはおそらく、電子メール、チャット、プロジェクト管理ツールをまたいだ複数のやり取りを意味します。これらすべての会話を1か所に集約できたらどうでしょう？ ClickUpならそれが可能です！プロジェクト、ナレッジ、チャットを1か所に統合したすべての仕事アプリ。/AIがあなたとチームの仕事をもっと高速化・効率化します。
2. GitLab（エンドツーエンドのDevOpsワークフローに最適）
viaGitLab
GitLabは、アプリケーションのプラン、開発、デプロイ、監視のための統合された生産環境を提供します。組み込みの課題追跡、マージリクエスト、コンテナレジストリにより、シームレスなソフトウェアプロジェクト管理ワークフローを実現します。
継続的インテグレーションツールは、ソフトウェアデリバリーパイプライン全体の可視性を保ちながら、単純な自動化タスクから複雑な企業グレードのデプロイメントまでを処理します。
GitLabの主な機能
- 複数のランナーで並列ジョブを実行し、ビルド時間を短縮
- コスト効率化のため、必要に応じて起動する自動スケーリングランナーの設定
- パイプライン設定から直接Kubernetesクラスターへデプロイ
- 統合された可観測性ツールを通じてアプリケーションのパフォーマンスとエラーを監視
GitLabの制限事項
- 大規模なデプロイではリソースを大量に消費するようになる
- セルフホスト型インスタンスには、かなりのメンテナンス負荷が必要です
GitLabの価格
- Free
- カスタム価格設定
GitLabの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (830件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1,195件以上のレビュー)
実際のユーザーはGitLabについてどう評価しているのか？
Redditユーザーはこう述べています：
はい、非常に優れています。パッケージレジストリ、コンテナレジストリ、ビルドパイプラインなどの機能を利用できます。
はい、非常に優れています。パッケージレジストリ、コンテナレジストリ、ビルドパイプラインなどの機能を利用できます。
💡 プロのヒント： アプリコードと同様に、CI 設定（Jenkinsfiles や GitHub Actions YAML など）もバージョン管理に保存しましょう。プルリクエストを使用して、変更点を確認し、更新をテストしてからマージしてください。
3. Jenkins（カスタマイズ可能な自動化パイプラインに最適）
viaJenkins
Jenkins はその柔軟性で成功を収めており、その膨大なプラグインエコシステムを通じて、チームは想像できるほぼすべてのDevOps 自動化ワークフローを構築することができます。しかし、この柔軟性は複雑さを伴います。セットアップの構成とメンテナンスに時間を費やす必要があるでしょう。
このツールは、シンプルなビルド自動化からハイブリッドクラウド環境における複雑なマルチフェーズデプロイメントまで、すべてをカバーします。これにより、多様な技術スタックを擁する組織にとって特に価値の高いソリューションとなります。
Jenkins の最高の機能
- 1,800種類以上の利用可能なオプションからプラグインをインストールして機能を拡張
- 複雑な自動化ロジック向けにGroovyを使用したカスタムパイプラインスクリプトを作成
- REST APIやwebhookを通じて、ほぼあらゆるツールと連携可能
- 時間、コード変更、外部トリガーに基づいてビルドをスケジュール
Jenkins のリミット
- プラグインの互換性問題はシステムの不安定化を引き起こす可能性があります
- プラグインのセキュリティ脆弱性は継続的なリスクをもたらします
Jenkins の価格
- Free
ジェンキンの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (520件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (560件以上のレビュー)
実際のユーザーはジェンキンについて何と言っているのでしょうか？
このツールに関するG2のレビューはこちら：
Jenkins は、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー分野における優れたツールです。柔軟性があり、拡張性にも優れています…Jenkins は確かに有用で適応性の高いツールですが、問題点もいくつかあります。その最大の欠点は、インストールと設定が非常に複雑であることです。Jenkins で利用可能な数多くのオプションやプラグインに、初心者は戸惑うかもしれません。
Jenkins は、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー分野における優れたツールです。柔軟性があり、拡張性にも優れています…Jenkins は確かに有用で適応性の高いツールですが、問題点もいくつかあります。その最大の欠点は、インストールと設定が非常に複雑であることです。Jenkins で利用可能な数多くのオプションやプラグインに、初心者は戸惑うかもしれません。
4. Travis CI（GitHub連携の簡便さに最適）
viaTravis CI
Travis CIはオープンソースコミュニティへの貢献で評価を確立し、GitHub上の公開リポジトリ向けに無料ビルドを提供しています。その特徴はシンプルさ：ビルドプロセスをYAMLファイルで定義するだけで、残りはTravis CIが処理します。この直感的なアプローチは、大規模なカスタムを必要としない小規模チームやプロジェクトに特に適しています。
Travis CIはプログラミング言語を自動検知し、適切なビルド環境を提案するため、新規プロジェクトの初期セットアップ負担を軽減します。
Travis CIの主な機能
- 複数のオペレーティングシステムと言語バージョンでコードを同時にテスト
- 組み込みの連携機能を通じて、様々なクラウドプラットフォームへアプリケーションをデプロイ
- 詳細なログと通知を通じてビルドステータスを監視
- ビルド間の依存関係をキャッシュして実行時間を短縮
Travis CIの制限事項
- より柔軟なプラットフォームと比較してカスタムオプションにリミットがある
- 利用が集中する期間中はビルド時間が長くなる場合があります
Travis CIの料金体系
- 使用量ベース: 月額15ドル
- Unlimitedプラン: 月額78ドル以上
- サーバー: 月額34ドル
Travis CIの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (90件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 1/5 (120件以上のレビュー)
💡 プロの秘訣：ビルド、統合テスト、デプロイの自動化は重要ですが、まずは優先度の高いワークフローから始めましょう。コミットごとにユニットテストとスモークテストを実行し、より長いテストスイートは夜間ビルドやリリース前ビルドに割り当ててください。
5. CircleCI（高速なDockerベースのビルドに最適）
viaCircleCI
CircleCIはDockerファーストのアプローチによりCI/CDのパフォーマンスに革命をもたらし、チームが数分ではなく数秒で分離されたビルド環境を起動できるようにしました。そのOrbs機能により、チームは再利用可能な設定スニペットを共有でき、プロジェクト間の重複を削減します。
さらに、プラットフォームのワークフロー可視化機能により、チームは複雑なデプロイプロセスを一目で把握できます。特にコンテナ化されたアプリケーションを本番環境で既に使用しているチームにとって、この継続的デプロイツールは大きな効果を発揮します。
CircleCIの主な機能
- オーブを使用して、テスト、デプロイ、通知などの一般的なタスクを実装しましょう
- 直感的なグラフィカルインターフェースで複雑なワークフローを可視化
- Dockerイメージ、依存関係、ビルド成果物をインテリジェントにキャッシュ
- 特定のファイル変更やブランチパターンに基づいてワークフローをトリガーする
CircleCIのリミット
- Dockerの概念に不慣れなチームには学習曲線があります
- Linux環境に比べ、Windows環境のサポートはリミットである
CircleCIの価格
クラウド
- Free
- パフォーマンス: 月額15ドルから
- スケール: 月額2000ドルから
サーバー
- カスタム価格設定
CircleCIの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 6/5 (90件以上のレビュー)
6. Azure DevOps（Microsoftエコシステム統合に最適）
viaAzure DevOps
Azure DevOpsは、Microsoftの広範なエコシステムとシームレスに統合される包括的な開発ツールスイートを提供します。
Visual Studio、Azureクラウドサービス、またはOffice 365を既に利用しているチームは、プラットフォームの統合認証と共有サービスを特に有用と感じるでしょう。従来のCI/CD機能に加え、ソフトウェアテストライフサイクル全体をサポートする機能が組み合わされています。
Azure DevOpsの優れた機能
- コードリポジトリの管理、ビルドパイプラインの構築、リリース管理を単一インターフェース内で実現
- 事前設定済みテンプレートを使用してアプリケーションをAzureサービスにデプロイ
- 承認ゲートと手動介入を備えたマルチフェーズパイプラインを作成
- ビルドのパフォーマンスとデプロイの成功率に関する詳細なレポートを作成します
Azure DevOpsの制限事項
- 基本的なCI/CD機能のみが必要なチームにとっては、圧倒されることもあるでしょう
- 一部の高度な機能には、Azureプラットフォームサービスに関する深い知識が必要です
Azure DevOps の価格
- Free
- カスタム価格設定
Azure DevOpsの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (585件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (140件以上のレビュー)
Azure DevOpsについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
Redditユーザーがこれを共有しました：
Azure DevOpsは最高峰のツールスイートの一つです。使用しない唯一の理由は、Microsoft関連の開発を行わない場合、または他の技術に精通したスタッフを擁し、その経験と知識を活用したい場合に限られます。
Azure DevOpsは最高峰のツールスイートの一つです。使用しない唯一の理由は、Microsoft関連の開発を行わない場合、または他の技術に精通したスタッフを擁し、その経験と知識を活用したい場合に限られます。
7. Bamboo（Atlassianツールとの連携に最適）
viaBamboo
Bambooは、既にアトラシアンのエコシステムを導入しているチーム向けに設計されており、Jira、Bitbucket、Confluenceとの緊密な連携を提供します。この統合により、問題、コードレビュー、デプロイメントが自動的にリンクされ、追跡される、接続されたソフトウェア開発プロセスが実現します。
このツールのエージェントベースのアーキテクチャにより、インフラ全体で柔軟なリソース配分が可能になります。Bambooの強みは、人間の承認を必要とする複雑なデプロイメントパイプラインと高度なロールバックメカニズムを構築できる点にあります。
Bambooの主な機能
- Jira問題とBitbucketコミットへのリンクが自動生成されます
- 複数の環境にわたるリリースを管理するためのデプロイメントプロジェクトを作成する
- リモートエージェントを活用し、インフラ全体にビルドを配布しましょう
- ビルドおよびデプロイメントのメトリクスに関する包括的なレポートを生成します
Bambooの制限事項
- このツールはアトラシアンのライセンスが必要であり、高額になる可能性があります
- 高度なユースケースでは設定の複雑さが大幅に増加します
Bambooの価格
- 無料試用版
- データセンター: 1200ドル（無制限ジョブ、リモートエージェント1台）
Bambooの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (60件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Bambooについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューでは次のようにまとめられています：
タスクの自動化に非常に有用なツールであり、開発者/テスターの時間を節約します。リポジトリと統合し、コミット時に実行するスクリプトやフェーズを追加できます。flake8やblackなどのコード設計ツールによるベストプラクティスの順守、スクリプト記述による多様な操作の実行、コードからのビルド生成を支援します。
タスクの自動化に非常に有用なツールであり、開発者/テスターの時間を節約します。リポジトリと統合し、コミット時に実行するスクリプトやフェーズを追加できます。flake8やblackなどのコード設計ツールによるベストプラクティスの順守、スクリプト記述による多様な操作の実行、コードからのビルド生成を支援します。
8. Buddy（ビジュアルなパイプライン作成に最適）
viaBuddy
BuddyはCI/CD設定をコードベースのスクリプトから、誰もが理解・変更可能なビジュアルワークフローへと変革します。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、技術的背景の異なるチームにとって特に魅力的です。
さらに優れた点は？バディのアクションベースのアプローチが複雑なデプロイを管理可能なステップに分解し、各ステップには明確な入力と出力が定義されています。
Buddyの主な機能
- 一般的なデプロイタスク向けに用意された100以上の事前構築済みアクションから選択可能
- 条件分岐ロジックと承認ゲートによる複数環境へのデプロイを実現
- 詳細な実行ログでデプロイをリアルタイムに監視
- 問題が検出されたら即座にデプロイをロールバック
バディの制限事項
- ニッチなツールやサービスとの連携が少ない
- コードベースの設定を好むチームにとっては、このツールのアプローチは制約的に感じられるかもしれません
バディ価格
- Free
- プロプラン：2ユーザーで月額29ドル
- Hyper: 5ユーザーで月額99ドル
バディによる評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (205件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (175件以上のレビュー)
実際のユーザーはBuddyについてどう評価しているのか？
あるG2レビューではこう評しています：
UIは素晴らしく、操作も簡単です。動作は高速で、必要なやことは全て備えています。BuddyWorksへの切り替えも仕事は簡単で、すぐに動作しました…プロジェクトの所有権変更はやや厳しすぎるかもしれません
UIは素晴らしく、操作も簡単です。動作は高速で、必要なやことは全て備えています。BuddyWorksへの切り替えも仕事は簡単で、すぐに動作しました…プロジェクトの所有権変更はやや厳しすぎるかもしれません
9. TeamCity（複雑な企業のビルドに最適）
viaTeamCity
TeamCityは、よりシンプルなCIツールでは処理しきれない最も要求の厳しいビルドシナリオにも対応します。JetBrainsが設計したこのプラットフォームは、大規模なコードベース、複雑な依存関係チェーン、そして企業アプリケーションが頻繁に要求する高度なテスト要件を管理するために構築されています。
そのビルドグリッドアーキテクチャは、集中管理と可視性を維持しながら、複数のエージェントに作業負荷を分散します。TeamCityはIntelliJ IDEAやその他のJetBrainsツールと深く統合されており、これらの開発環境を既に使用しているチームにとってシームレスな開発体験を実現します。
TeamCityの主な機能
- インテリジェントな負荷分散により、複数のエージェントにビルドを配布
- 詳細なレポート作成を通じてビルドパフォーマンスを分析し、ボトルネックを特定する
- 依存関係のあるビルドを自動的にトリガーするビルドチェーンを作成
TeamCityのリミット
- APIドキュメントは、特に複雑で基本的なものではない統合において、不十分と見なされています。
- 管理パネルは、しばしば煩雑で分かりにくいと評される
TeamCityの価格
- カスタム価格設定
TeamCityの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (45件以上のレビュー)
10. Bitbucket Pipelines（Atlassianホスト型Gitワークフローに最適）
Bitbucket PipelinesはGitリポジトリから直接起動するため、外部CI/CDサービスの設定やシステム間の認証管理が不要です。この緊密な統合により、ビルド設定はコードと一体となって管理されます。
このツールのコンテナベースのアプローチにより、ビルドは分離された環境で実行され、スケーリングにはアトラシアンのクラウドインフラを活用します。特に、ソース管理にBitbucketを既に使用しており、CI/CD機能を追加したいチームに有益です。
Bitbucket Pipelinesの主な機能
- リポジトリ内に直接保存されたYAMLファイルを使用してビルドを設定
- 一貫性と再現性のある環境を実現するため、Dockerコンテナ内でビルドを実行
- 特定の技術スタックに合わせたカスタムビルドイメージを作成
- Bitbucketの統合インターフェースを通じてビルドステータスとログを監視
Bitbucket Pipelinesの制限事項
- リソース集約型プロジェクトではビルド時間が急速に消費される可能性があります
- デバッグ機能は専用ツールに比べて洗練されていません
Bitbucket Pipelines の価格
- Free
- スタンダードプラン: 月額3.30ドル/ユーザー
- プレミアム: 月額6.60ドル/ユーザー
Bitbucket Pipelinesの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (945件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1,350件以上のレビュー)
Bitbucket Pipelinesについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューからの引用：
Bitbucketで特に優れている点はJiraとの連携機能です。リポジトリへのコミットだけでチケットを自動更新できる機能は必須要件です…GitHubも使用経験がありますが、BitbucketはGitHub ActionsやPipelinesと比較すると明らかに機能面で劣っています。
Bitbucketで特に優れている点はJiraとの連携機能です。リポジトリへのコミットだけでチケットを自動更新できる機能は必須要件です…GitHubも使用経験がありますが、BitbucketはGitHub ActionsやPipelinesと比較すると明らかに機能面で劣っています。
11. AWS CodePipeline（AWSネイティブデプロイに最適）
AWS CodePipelineは、Amazonのクラウドエコシステム内でソフトウェアリリースプロセス全体を調整し、Lambda、ECS、S3などの他のAWSサービスとのシームレスな統合を提供します。
このプラットフォームのサーバーレスアーキテクチャにより、専用インフラを維持するのではなく、稼働中のパイプラインに対してのみ課金されます。その強みは、CodeBuildによる自動テストからCodeDeployによるブルーグリーンデプロイメントまで、AWSの豊富なサービスカタログを活用した高度なリリースワークフローを構築できる点にあります。
AWS CodePipelineの主な機能
- コードのコミットや外部イベントに基づいてパイプラインを自動トリガー
- CloudWatchメトリクスとアラームを通じてパイプラインの実行状況を監視
- 複雑な継続的デプロイプロセスを並列実行で高速化
AWS CodePipelineの制限事項
- 高度な設定にはAWSサービスの深い知識が必要です
- ベンダーロックインにより、他のクラウドプロバイダーへの移行が困難になります
AWS CodePipeline の価格
- Free
- カスタム価格設定
AWS CodePipelineの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (65件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはAWS CodePipelineについてどう評価しているのか？
このRedditユーザーが効果的な仕事（そして効果的でない方法）を解説しています：
私は実際にAWS CodePipelineでの仕事が楽しめ、CDKをIaCとして使用している環境にはこれを推奨します。特に新しいCDK Pipelinesライブラリを使用する場合…ベンダーロックインについて不満を言う人々がいるのは理解できますが、同時に、可能な限りネイティブツールを活用しようとしない限り、AWSの最高の部分を楽しむことはできません。
私は実際にAWS CodePipelineでの仕事が楽しめ、CDKをIaCとして使用している環境にはこれを推奨します。特に新しいCDK Pipelinesライブラリを使用する場合…ベンダーロックインについて不満を言う人々がいるのは理解できますが、同時に、可能な限りネイティブツールを活用しようとしない限り、AWSの最高の部分を楽しむことはできません。
12. Semaphore（パフォーマンス重視のCI/CDに最適）
viaSemaphore
Semaphoreは高度なキャッシュ戦略と並列実行によりビルド時間を最小化し、何よりもスピードを最優先します。プラットフォームのアーキテクチャはプロジェクトの要件に基づきリソース配分を自動最適化し、ビルドが可能な限り迅速に完了するよう確保します。
依存関係キャッシュ機能が特に高度で、頻繁に使用されるライブラリ、Dockerイメージ、ビルド成果物を識別・保存し、重複ダウンロードを回避します。
セマフォの主な機能
- 複数のマシンでテストを自動的に並列実行
- 現在の作業負荷の需要に応じて、ビルドキャパシティをスケールアップまたはスケールダウンします
- 条件分岐ロジックと手動制御で複雑なワークフローを作成
セマフォの制限事項
- YAML設定は、グラフィカルエディターが追加されたにもかかわらず複雑に見える
- ユーザーから頻繁なサービス停止が報告されています
セマフォの価格
- Free
- プロ版: 月額49ドル
- 企業版: *20,000ドル/年（年額課金）
セマフォの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (185件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Semaphoreについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
実際のユーザーからの短いコメント：
Semaphoreインスタンスの設定におけるアクセシビリティと柔軟性により、CI/CDパイプラインの平均実行時間を10分未満に短縮できました…エージェントの応答が遅くなったり、時折サービス停止が発生するといった問題はあるものの、これらは通常、チームによって非常に迅速に解決されます。
Semaphoreインスタンスの設定におけるアクセシビリティと柔軟性により、CI/CDパイプラインの平均実行時間を10分未満に短縮できました…エージェントの応答が遅くなったり、時折サービス停止が発生するといった問題はあるものの、これらは通常、チームによって非常に迅速に解決されます。
💡プロの秘訣：コードがメインブランチにマージされる前に、プルリクエストパイプラインを活用してリンティングチェック、ユニットテスト、静的解析を実行しましょう。いずれかが失敗した場合はマージをブロックします。これによりメインブランチは常に安定し、本番環境投入可能な状態を維持できます。
13. Spinnaker（マルチクラウド展開に最適）
viaSpinnaker
Spinnakerは、複数のクラウドプロバイダーや環境を跨いだアプリケーションデプロイの複雑性を処理します。NetflixとGoogleが当初、大規模なデプロイ管理のために開発したプラットフォームであり、現在もその企業グレードの焦点を維持しています。
継続的インテグレーションツールは、カナリアリリース、ブルーグリーンデプロイメント、ローリングアップデートを提供し、問題が検出された際にはそれぞれ自動ロールバック機能を備えています。
Spinnakerの主な機能
- アプリケーションをAWS、Google Cloud、Azure、Kubernetesに同時にデプロイ
- 自動化されたトラフィックシフトとロールバックによるカナリアデプロイメントを実装
- 統合されたメトリクスとアラート機能でデプロイの健全性を監視
- 異なる環境にわたるアプリケーション設定を一元管理
Spinnakerの制限事項
- そのモジュール式のマイクロサービスアーキテクチャ（Clouddriver、Orca、Deckなど）は、高い運用オーバーヘッドをもたらします
- よりシンプルな継続的インテグレーションツールと比較して、ソフトウェア設計ドキュメントとコミュニティサポートがリミット
Spinnakerの価格
- Free
Spinnakerの評価とレビュー
- G2: 3.9/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Spinnakerについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビュアーはこう述べています：
UI は優れており、カナリアデプロイ機能は市場に出回っている他のツールと比較して最高です。Jenkins は競争力が高く、Spinnaker も同様に優れています…パイプライン構造の複雑さ、リソースの使用量が最小限であること、そしてあまり優れたとは言えない UI は改善の余地があります。また、カスタムモードのアドオンやプラグインがさらに増えれば、大きな改善となるでしょう。
UI は優れており、カナリアデプロイ機能は市場に出回っている他のツールと比較して最高です。Jenkins は競争力が高く、Spinnaker も同様に優れています…パイプライン構造の複雑さ、リソースの使用量が最小限であること、そしてあまり優れたとは言えない UI は改善の余地があります。また、カスタムモードのアドオンやプラグインがさらに増えれば、大きな改善となるでしょう。
ClickUpでCIを成功させよう
開発チームには、摩擦なく仕事を前進させる継続的インテグレーションツールが必要です。ClickUpはコード、タスク、リリース、レビューを一元管理し、CIプロセス全体を可視化・実行可能にします。
あらゆる失敗がタスクに変わる。全てのsprintが予定通り進む。全てのリリースが明確さを得る。現在のセットアップが散らかっている、あるいは遅いと感じるなら、ClickUpがチームに全てを管理する一元的な場所を提供します。時間や文脈、勢いを失うことなく。