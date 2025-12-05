[年]版 デザイナー向けCanva AI代替ツール11選

一週間ずっとCanvaのテンプレートをスクロールしているうちに、どういうわけかすべてが同じように見えてきた。レイアウトは区別がつかず、AIの提案も自分のスタイルに完全に合致しない。

しかし優れたデザインは、ありきたりな印象を与えてはなりません。

このリストに掲載されたCanva AI代替ツールは、よりスマートな自動化、優れたカスタマイズ性、そしてより「自分らしさ」を感じさせる創造的な自由度で、新たな視点をもたらします。

次のお気に入りツールを見つけましょうか？さあ、始めましょう！👇

主要なCanva AI代替ツール一覧

より強力なAI機能とデザインに対するより高い制御性を求めるなら、検討すべきCanvaの代替ツールをいくつかご紹介します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp 構造化されたワークフローを必要とするクリエイティブチームチームサイズ：個人 → 企業 AIブリーフ、ホワイトボードからタスクへの変換、Figma埋め込み、自動化、クリエイティブレビューフロー Free Forever；企業向けカスタム対応 Snappa 高速ソーシャルメディアグラフィックチームサイズ：小規模チーム、個人事業主 マジックリサイズ、グラフィックスオートパイロット、ブランドキット、ソーシャルスケジューリング Free、有料版は月額15ドルから Fotor AI AI写真補正＋アーティスティックフィルターチームサイズ： あらゆるサイズ ポートレートレタッチ、AIフォトカラーライザー、AI切り抜き、アートジェネレーター Freeプラン、プロプランは月額10.99ドルから Adobe Express ブランドに一貫性のあるアセットをAdobeエコシステムでチームサイズ：クリエイティブプロフェッショナル、マーケティングチーム Adobe Stockへのアクセス、クイックアクション、ビデオツール、CCライブラリ 無料、プレミアム 月額9.99ドル Visme データ駆動型ビジュアル＋プレゼンテーションチームサイズ： ビジネス・教育機関向けチーム スマートチャート、インタラクティブマップ、画面録画、アニメーション制御 無料、プロ版 月額59ドル Figma AI 共同作業型UI/UXデザインチームサイズ： プロダクト、デザイン、開発チーム 自動レイアウト、デザインAI作成、デザインシステム、インタラクティブプロトタイプ Freeプランあり、プロ向けプランは月額20ドルから Piktochart インフォグラフィック＆レポートチームサイズ： 企業、非営利団体、教育関係者 インタラクティブなビジュアル、ブロックエディター、データインポート、ブランド対応テンプレート 無料、プロ版 月額29ドル Designs. ai AI生成のブランドキット＆ビジュアル対象チームサイズ：小規模チーム、作成者 ロゴジェネレーター、ビデオメーカー、デザインメーカー、色マッチャー 月額プラン：29ドル～ Pixlr ブラウザで手軽に写真編集チーム規模: あらゆる規模に対応 AIカットアウト、一括編集、二重露光、テンプレートデザイナー 無料、プレミアム 月額9.99ドル Design Wizard マーケティングテンプレート＆クイックプロモチームサイズ： 中小企業、マーケター キャンペーンベースのテンプレート、ソーシャルメディア投稿スケジュール機能、モーショングラフィックス 無料、プロ版 月額9.99ドル PicMonkey フォトコラージュ＆ポートレートレタッチ対象チーム規模： 中小企業、作成者 スマートコラージュレイアウト、修正ツール、ボーダー/フレーム 試用版、有料プランは月額7.99ドルから

なぜCanvaのAI代替ツールを選ぶべきなのか？

Canva AIは迅速で手軽なコンテンツ作成を目的に設計されていますが、あらゆるクリエイティブやプロフェッショナルのニーズに必ずしも合致するとは限りません。Canva AIの代替ツールを検討すべき理由は以下の通りです：

創造性の柔軟性にリミットあり： AIは AIは グラフィックデザインテンプレートに 依存する傾向が強く、真に独自性のあるデザインや自社ブランドに合わせたデザインを作成するのが難しくなる場合があります。

汎用的な出力品質: AI生成のテキストやビジュアルは、特にニッチなプロジェクトや高品質なプロジェクトにおいて、広範すぎたり基礎的すぎたりする印象を与えがちです。

AI提案への制御が限定的： AIがコンテンツを生成・改良する方法を制御できる範囲がリミットされています。非常に具体的な結果が必要な場合、これは不満の原因となります。

有料プラン限定機能: Magic Write、画像生成、高度な背景削除など、 Magic Write、画像生成、高度な背景削除など、 デザイナー向けAIツールの多くは有料プラン が必要です。

複雑なワークフローには不向き：チームでの共同作業や大規模なコンテンツプロジェクトでは、CanvaのAIツールでは必要な深みや構造が不足する場合があります

最高のCanva AI代替ツール

創造性の限界を感じているなら、これらのCanva AI代替ツールが、スピードを損なうことなく、より広い範囲の表現、優れた制御性、そしてよりスマートな結果を提供します。

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（デザインタスクのワークフローとAIを活用したクリエイティブなコラボレーションに最適）

ClickUpは、簡易的なビジュアルツールでは対応しきれない領域をカバーする強力なCanva AI代替ツールです。クリエイティブ仕事に構造をもたらし、AI機能を多層的に組み込むことで、文脈を損なうことなくチームの作業速度を向上させます。

デザインプロセスを自在にコントロール

1日に5つの異なるデザインタスクを処理しているかもしれません。営業資料のモックアップから、直前の広告バナーまで。デザインチーム向けClickUpなら、それらすべてを確実に管理できます。

チームは次に何をすべきかを正確に把握しており、更新情報を追いかける時間を無駄にしません。

初期のアイデアを明確な実行プランへと変える

ClickUpホワイトボードを使えば、アイデアと成果物のつながりを失うことなく、意見の収集、コンセプトのスケッチ、レイアウトの設計が簡単に行えます。Canva AIのクリエイティブキャンバスはタスクワークフローと連携しませんが、ClickUpなら付箋メモ、ワイヤーフレーム、セクションを追跡可能な作業アイテムに変換できます。

レイアウト要素をClickUpホワイトボードで追跡可能な仕事に変換

仮にあなたのチームが旅行アプリのローンチキャンペーンを開始するとします。ホワイトボード上で、位置情報に基づくビジュアル、プロモーションバナー、お客様の声スライダーを備えたスクロールベースのランディングページをプランします。方向性が明確になったら、各ビジュアルコンポーネントを個別のタスクとして割り当て、プロジェクトのタイムラインに既に接続しているデザイナーやイラストレーターに担当させます。

ここでもClickUp Brainが価値を発揮します。ClickUpに組み込まれたAIエンジンで、チームの仕事作成・整理を高速化します。

ホワイトボード内のClickUp Brainを活用し、プロンプトから直接ビジュアルコンセプトを生成

旅行アプリのブレインストーミングでは、ClickUp Brainに次のようにプロンプトを入力できます：「明るい色調で、若い一人旅の旅行者と有名なランドマークを特徴とした、夏の旅行キャンペーン用ヘッダービジュアルを生成してください。」

ClickUp Brainはホワイトボード内で直接画像コンセプトを提案します。これにより初期段階のアイデア創出が迅速かつ集中的に進み、即座に実行可能な状態を維持します。

レイアウトの選択肢をまだ模索中なら、ClickUpの「デザインブリーフホワイトボードテンプレート」をお試しください。このテンプレートは、バナー、CTAブロック、お客様の声などのセクションを視覚的に整理するのに役立ちます。

AIでクリエイティブプランニングを前進させよう

このAIデザインコラボレーションソフトウェアは、通常作業を遅らせるデザインワークフローの各工程において、チームをサポートします。

ClickUp Brainをドキュメントで活用し、詳細なクリエイティブブリーフを即座に作成

キックオフ時には、いくつかの重要な入力に基づいて詳細なクリエイティブブリーフを生成するために使用できます。

チームがアセット構築を開始したら、ClickUp Brainがバージョン管理とフィードバックを簡素化します。

モーションデザイナーが修正したInstagramストーリーをアップロードし、マーケティングリーダーが3つのコメントにわたりメモを残した場合、AIに主要な変更点をタスクに取り込ませましょう。これにより説明文が更新され、サブタスクが生成されるため、エディターは修正箇所を把握でき、レビュー担当者は混乱なく次バージョンを承認できます。

さらに作業を迅速化するため、ClickUpクリエイティブ＆デザインテンプレートでは、ブリーフ管理、アセットレビュー、締切管理、承認プロセスを効率化する既成のタスク構造を提供します。

あらゆるタスクやコメントスレッドでAIを活用し、代替CTA、アプリ内バナーテキスト、代替テキストなど、素早くコピー案を生成できます。

ClickUpの主な機能

リクエストの標準化： 既成 既成 のClickUpデザインリクエストテンプレート を活用し、目標・タイムライン・ファイル仕様・レビューチェックポイントを収集。デザイナーが常に完全なブリーフから作業を開始できるようにします。

デザインファイルを可視化： タスクにFigmaのライブ埋め込みを直接追加。共同作業者がClickUpを離れることなく、ファイルの閲覧・コメント・変更履歴の追跡を容易にします

仕様とガイドラインを一元管理： ブランドリファレンス、寸法、デザインメモをタスクと接続したドキュメントに保存

チームと役割を超えたコラボレーション： マーケティング、プロダクト、デザインを1つのスペースに集結させ、フィードバックを残し、更新を割り当て、遅延なく仕事を進めましょう

レビューサイクルの自動化：ClickUp Automationでトリガーを設定し、レビュー担当者の割り当て、タスクの次のフェーズへの移行、またはアセット準備完了時のチームメンバーへの通知を ClickUp Automationでトリガーを設定し、レビュー担当者の割り当て、タスクの次のフェーズへの移行、またはアセット準備完了時のチームメンバーへの通知を 自動化

ClickUpの制限事項

ClickUpにはネイティブのアセットライブラリやデジタルアセット管理（DAM）機能が不足しています

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

最近のG2レビューで特に注目された点は以下の通りです：

ClickUpはゲームスタジオとして私たちが使用する最も重要なツールの一つです。 私は約100人のチームでファーストパーソンシューティングゲームを手掛けるプロデューサーですが、ClickUpがあらゆる管理を支えています。デザインタスク、エンジニアリング作業、QAバグ、アートフィードバックまで。特にカスタマイズ性の高さが気に入っています。各部門が自部門に合った方法で仕事を整理でき、それでもすべてが一つのシステムに集約されるのです。スプリント計画が容易になり、自動化と統合機能で大幅な時間短縮を実現しています。

2. Snappa（ソーシャルメディア向けグラフィックに最適）

viaSnappa

多くのウェブデザインツールでは、各プラットフォームのサイズを推測する必要がありますが、Snappaはこれを完全に解消します。このCanva AI代替ツールは特にソーシャルメディアコンテンツ作成に特化し、InstagramストーリーからLinkedInバナーまで、主要プラットフォーム向けのプリセットサイズを提供します。

このツールが特に実用的なのはBufferとの連携機能で、アプリケーションを切り替えることなく直接スケジュール設定が可能です。ただし、テンプレートの選択は他の総合デザインプラットフォームと比べると依然としてリミットがあります。

Snappaの主な機能

マジックリサイズ 機能で、30種類以上のソーシャルメディアフォーマットにデザインを瞬時に適応させます

内蔵の Graphics Autopilot からデザイン改善の提案を受け取ろう

ブランドキットのカラーパレットストレージを活用し、ブランドカラーを一貫して適用しましょう

Snappaの制限事項

限定的なカスタム描画ツールでは、ゼロからオリジナルグラフィックを作成することが困難です

テンプレートライブラリはソーシャルメディア向けが中心で、印刷デザインオプションが不足しています

高度なレイヤー管理やブレンドモード機能はありません

他のデザインプラットフォームと比較すると、フォントの選択は依然として制限されています

Snappaの価格

Free

プロプラン: 月額15ドル

チーム: 月額30ドル

Snappaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーはSnappaについてどう評価しているのでしょうか？

G2の有益なレビューがそれをよく説明しています：

テキストの柔軟な操作性（スタイル・色・比率の調整）、プロジェクト単位のストレージ構造、そしてプラットフォーム管理の容易さ——これらがSnappaの最大の魅力です。デザインツールに詳しくない私が、時間がない中で素材を編集する際には特に重宝しています。

3. Fotor AI（AI写真補正に最適）

viaFotor AI

Fotor AIのAIポートレート機能は顔を検出し、歯のホワイトニングや肌の滑らか化といったターゲットを絞った補正を適用します。基本的な編集機能に加え、このCanva AI代替ツールにはテキストプロンプトで写真を芸術的なスタイルに変換するアートジェネレーターも搭載されています。

ただし、利用が集中する時間帯にはAI処理が遅くなる場合があります。さらに、一部の高度な編集機能にはプレミアムサブスクリプションが必要で、費用がすぐに膨らむ可能性があります。

Fotor AIの主な機能

AIシーン強化 により、画像のコンテンツに基づいて照明、コントラスト、彩度を自動的に調整します。

AIフォトカラーライザー で白黒写真をフルカラーに復元

AI搭載の切り抜きツールで複雑な背景を除去し、細かいディテールも処理します

AI駆動の肌レタッチと顔の特徴改善でポートレート品質を高める

Fotor AIの制限事項

プロ向け写真編集ソフトと比較して、サポートされるフォーマットが限定されています

下位プランではバッチ処理機能が制限されます

Fotor AIの価格

Free

Fotor Pro: 月額10.99ドル

Fotor Pro+: 月額23.99ドル

Fotor AIの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (320件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,035件以上のレビュー)

Fotor AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるG2レビューではこう評されています：

Fotorはユーザーフレンドリーなインターフェースを備え、AIツールや画像生成ツールの選択・使用を容易にします。プロンプトから画像を自動生成できるほか、自身の画像をアップロードし、AIフィルターを選択して加工・変更（モーションや特殊効果の追加を含む）が可能です。ロゴやアートワーク作成用のデザインツールとしても活用できます。私は通常、Fotorが生成した素材を基に、従来のデザイン技術や写真編集技術を用いて大幅な修正を加えています。

4. Adobe Express（ブランドの一貫性に最適）

viaAdobe Express

スタンドアロンのデザインチームコラボレーションツールとは異なり、Adobe ExpressはCreative Cloudクラウドエコシステムにシームレスに統合されます。この接続により、Adobe Stockの豊富なライブラリやブランド資産用のCreative Cloudライブラリに即座にアクセスできます。

Canva AI代替ツールのクイックアクション機能は、背景削除や画像サイズ変更といった一般的なタスクを数秒で処理します。

Adobe Expressの主な機能

エディター内で直接、2億点以上のプレミアム素材を収録したAdobe Stockコレクションにアクセス

タイムラインベースの編集ツールを使用して、アニメーショングラフィックやビデオコンテンツを作成しましょう

印刷物やデジタルマーケティング素材向けに、デザイン内で直接QRコードを生成

Adobe Expressのリミット

プレミアムカスタマイズ可能なテンプレートやストック画像を利用するには、Adobe Creative Cloudのサブスクリプションが必要です。

デスクトップ版Creative Suiteアプリケーションと比較して、オフライン機能はリミットがある

一部のユーザーからは、大きな画像ファイルを扱う際の読み込み時間が遅いとの報告があります

Adobe Expressの価格

Free

Adobe Express Premium：月額9.99ドル。

Adobe Firefly Pro: 月額19.99ドル

Adobe Express Teams: 4.99ドル/ユーザー/月

Adobe Expressの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (390件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,210件以上のレビュー)

実際のユーザーはAdobe Expressについてどう評価しているのか？

G2レビューからの本音：

グラフィックデザイナーではない私が何かをデザインする必要がある時は、Adobe Expressを使うのが好きです。とても直感的で使いやすく、プロ並みの見た目のものを素早く作れます。編集をサポートしてくれるAI機能があるのも本当に気に入っています。とても便利な機能です。

💡 プロのコツ：プロンプトの連鎖を試してみましょう。基本的なものを生成したら、その良い点を説明し、それを次のプロンプトに変えてみてください。

5. Visme（データ可視化に最適）

viaVisme

他のデザインプロジェクト管理ツールがチャートを後付け扱いする中、Vismeはそれを中核体験に組み込みます。プラットフォームはGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelファイルに直接接続し、データ変更時にチャートを自動更新します。

そのインタラクティブマップは地理データを提示するためのクリック可能な領域を提供します。しかし、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能を期待するユーザーにとっては、習得が難しい場合があります。

Vismeの主な機能

チームコラボレーションのためのシームレスな グラフィック デザインワークフロー承認プロセスを確立する

チュートリアルコンテンツ用に、プレゼンテーション内で直接画面録画を開始

アニメーションタイムラインの設定を制御し、複雑なプレゼンテーションシーケンスを作成

Vismeの制限事項

Freeバージョンでは、エクスポートされた全コンテンツにVismeのブランド表示が含まれます

ビジネスや教育テーマ以外のテンプレート種類が限られている

コラボレーション機能はTeams向け上位サブスクリプションでのみ利用可能です

Vismeの価格

Free

スタータープラン: 月額29ドル

プロプラン: 月額59ドル

企業: カスタム価格

Vismeの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (445件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (715件以上のレビュー)

実際のユーザーはVismeについてどう評価しているのか？

あるG2レビュアーによれば：

Vismeは驚くほど直感的なインターフェースと豊富なテンプレートを提供し、プロフェッショナルなプレゼンテーション、インフォグラフィック、レポート作成を容易にします。ドラッグ＆ドロップ機能、カスタマイズ可能な素材、組み込みのチャートやグラフにより、特にグラフィックデザインの経験レベルが異なるチームにおいて、デザインワークフローの効率化を実現します。

6. Figma AI（共同デザインに最適）

viaFigma AI

Figma AIの自動レイアウト機能は、コンテンツ変更時にデザインを自動調整し、一貫したスペースと配置を維持します。コンポーネントシステムにより、チームは再利用可能なデザイン要素を作成でき、すべてのインスタンスで更新されます。

ただし、複雑なファイルや多数のアートボードを扱う場合、ブラウザベースのインターフェースは動作が重く感じられることがあります。さらに、AI機能はベータ版であり、時折一貫性のない結果を生むことがあります。

Figma AIの主な機能

複数のデザイナーがライブカーソルで同時に編集できるリアルタイムコラボレーションを実現

マスターコンポーネントでデザインシステムを構築し、変更を全インスタンスに反映させましょう

Make Design AI でデザインバリエーションを生成し、迅速なプロトタイピングを実現

高度なトランジションとマイクロインタラクションを備えたインタラクティブなプロトタイプを開発する

Figma AIの制限事項

Figmaの Make Code 機能はReactコードを生成しますが、そのコードはしばしば整理されておらず、ソースデザインと同期が取れていない場合があります。

デザインシステムに非標準コンポーネントが含まれる場合、Figma AIはそれらを正しく解釈できない可能性があります

Figma AIの価格

Free

プロフェッショナル コラボ席: 月額5ドル 開発者席: 月額15ドル フル席: 月額20ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額15ドル

フル席: 月額20ドル

組織向け（年額課金） コラボ席： 月額5ドル 開発者席： 月額25ドル フル席： 月額55ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額25ドル

フル席: 月額55ドル

企業（年額課金） コラボ席： 月額5ドル 開発者席： 月額35ドル フル席： 月額90ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額35ドル

フル席: 月額90ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額15ドル

フル席: 月額20ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額25ドル

フル席: 月額55ドル

Collab 席: 月額5ドル

開発者向け席: 月額35ドル

フル席: 月額90ドル

Figma AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,215件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (815件以上のレビュー)

実際のユーザーはFigma AIについてどう評価しているのか？

G2レビューより：

最も気に入っている点は、非常に使いやすいことです。基本的なデザイン知識があれば、すぐに使いこなせるようになります。ベクターや画像の編集、クリッピングマスク機能など、豊富なツールが一つにまとまっているのが魅力です。他の種類のタスクにはやや複雑なツールもありますが、その場合はチュートリアルが必要です。基本操作は非常に直感的です。

💡 プロのコツ：ClickUp Docsでプロンプト日記をつけましょう。本当に。うまくいったこと、うまくいかなかったこと、AIが生成した奇妙なものを書き留めてください。毎回行き当たりばったりで進めるよりも、作業プロセスを大幅にスピードアップできます。

7. Piktochart（インフォグラフィック作成に最適）

viaPiktochart

Piktochartは白紙のキャンバスから始めるのではなく、情報デザインに特化した構造化されたテンプレートを提供します。このCanva AI代替ツールのブロックベースエディターでは、レイアウト全体を再設計せずにコンテンツセクションを交換できます。アイコン検索機能には、カテゴリーやスタイル別に整理された100万点以上のアイコンが含まれています。

注意点？高解像度ファイルのエクスポートには有料サブスクリプションが必要です。

Piktochartの主な機能

効率的なデータインポートツールで、スプレッドシートデータからチャートを生成します

クリック可能な要素とホバー効果を備えたインタラクティブなインフォグラフィックをデザイン

ブランドの色とフォントを使用したテンプレートをカスタム

Piktochartの制限事項

汎用デザインツールと比較してカスタム性が限定的

コラボレーション機能は、ClickUpやFigmaなどの他のCanva AI代替ツールに遅れを取っています

Piktochartの料金プラン

個人および企業向け Freeプラン Pro: ユーザーあたり月額29ドル Business: ユーザーあたり月額49ドル 企業: カスタム価格

Free

プロプラン: 月額29ドル/ユーザー

Businessプラン： ユーザーあたり月額49ドル

企業: カスタム価格

教師と学生 Free 教育機関: $39/月（ユーザーあたり、年額一括課金） キャンパス: カスタム見積もり

Free

教育機関向け： ユーザーあたり月額39ドル（年額一括請求）

キャンパス: カスタム価格設定

非営利団体 Free 非営利団体向け: $60/月（ユーザーあたり、年額一括課金）

Free

非営利団体向け：ユーザーあたり月額60ドル（年額一括請求）

Free

プロプラン: 月額29ドル/ユーザー

Businessプラン： ユーザーあたり月額49ドル

企業: カスタム価格

Free

教育機関向け： ユーザーあたり月額39ドル（年額一括請求）

キャンパス: カスタム価格設定

Free

非営利団体向け：ユーザーあたり月額60ドル（年額一括請求）

Piktochartの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (195件以上のレビュー)

実際のユーザーはPiktochartについてどう評価しているのか？

G2レビューからの実体験に基づく視点をご紹介します：

このアプリケーションは簡単で使いやすく、手間や努力をかけずにインフォグラフィックやプレゼンテーションを素早く作成できます。編集可能なレイアウトを提供し、テキストやフォントのカスタム化、自身の写真やアプリケーションプロバイダー提供の画像の挿入が可能です。ドラッグ＆ドロップで要素を配置しテキストを追加するだけで、情報を適切な方法で整理できます。あらゆる種類のデータに適応できる豊富なグラフィックオプションを備えています。

8. Designs.ai（AI生成デザインに最適）

viaDesigns.ai

Designs.aiは、シンプルなテキスト説明から完全なブランドパッケージを生成します。プラットフォームのロゴメーカーAIは、業界やスタイルの好みに基づいて複数のロゴバリエーションを作成します。

そのビデオ作成ツールは、AI生成の台本とビジュアルを用いてマーケティングビデオを制作できます。ただし、グラフィックデザインにおけるAI活用のカスタムオプションは、初期コンセプト生成後は依然としてリミットがあります。

Designs.aiの主な機能

テキスト説明からロゴ、色パレット、フォントの組み合わせを含む ブランドガイドラインを作成

Designmakerを起動して、ソーシャルメディア用グラフィック、バナー、印刷物を自動生成しましょう

カラーマッチャーでアップロードした参照画像から色カラースキームを抽出して適用

業界と好みに基づいたAI生成レイアウトでウェブサイトモックアップを作成

Designs.aiの制限事項

テンプレートの種類は、確立されたCanva代替ツールよりも少ないままです

Freeプランでは、デザインダウンロード不可、特定フォーマットのエクスポート不可、プレミアムテンプレートの利用不可などの制限があります。

短いビデオの生成でさえ時間がかかり、ワークフローによっては1Clipあたり数分かかる場合もあります

Designs.aiの価格

基本プラン: 月額29ドル

プロプラン: 月額69ドル

企業: 月額199ドル

Designs.aiの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Designs.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビュアーの感想をご覧ください：

迅速かつ簡単なデザインソリューションに最適なツールです。コンテンツのダウンロードが容易でユーザー体験も良好。初心者から専門家まで、提供されるツールを活用できます。

9. Pixlr（素早い写真編集に最適）

viaPixlr

Pixlrはプロ仕様の編集機能を維持しながら、完全にウェブブラウザ上で動作します。プラットフォームは同一インターフェース内でExpress（簡易）とAdvanced（複雑）の両編集モードを提供します。

そのAIカットアウトツールは、髪の毛や透明なオブジェクトなどの複雑な選択範囲を自動的に処理します。ただし、プロジェクトを保存するにはアカウント作成が必要であり、一部のユーザーはこれを不便に感じています。

Pixlrの主な機能

バッチエディターで複数の画像を同時に処理し、同一の調整を適用

二重露光 機能でクリエイティブな写真合成効果を実現

編集した写真を使ってソーシャルメディア用グラフィックを作成するテンプレートを統合しましょう

Pixlrのリミット

無料バージョンには頻繁に表示される広告が含まれており、編集ワークフローを妨げます

専用写真管理プラットフォームと比較してクラウドストレージの容量がリミットされている

初心者向けであるにもかかわらず、インターフェースは威圧的で一貫性に欠け、一部のキーボードショートカットが期待通りに動作しない場合があります。

Pixlrの価格

試用版

さらに： 月額2.49ドル

プレミアム: 月額9.99ドル

チーム: 月額16.99ドル

企業: カスタム価格

Pixlrの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (730件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (115件以上のレビュー)

実際のユーザーはPixlrについてどう評価しているのか？

あるユーザーは自身の体験をこう語っています：

Pixlrの最大の強みのひとつは、作業履歴をブラウザ内とダウンロード可能なファイルの両方に自動保存する点です。また、豊富なフォントと無料で利用できる画像バンクも特筆すべき点で、様々なスタイルを試したり、ロゴやバナーのようなシンプルなものから、より複雑なプロジェクトまで一から作成できます。

10. Design Wizard（マーケティングテンプレートに最適）

viaDesign Wizard

Design Wizardは複数の広告プラットフォーム向けにデザインを自動適応。ビデオテンプレートにはソーシャルメディアエンゲージメント向けに最適化されたモーショングラフィックスが含まれます。

ただし、テンプレートのスタイルは企業向けの美学に偏りがちで、クリエイティブなブランドには合わない可能性があります。さらに、ストックフォトライブラリは規模は大きいものの、プレミアムサービスのような品質には欠けます。

Design Wizardの主な機能

リードジェネレーションやブランド認知度向上など、マーケティング目標別に整理されたキャンペーンテンプレートを活用しましょう

ソーシャルメディア向けビデオコンテンツ用に、事前アニメーション化されたテンプレートでモーショングラフィックスをアニメーション化

デザインインターフェースから直接、複数のプラットフォームへソーシャル投稿をスケジュール設定

Design Wizardの制限事項

カスタムデザインオプションが制限されているため、独自性のある、あるいは高度にカスタマイズされたビジュアルの作成が困難です。

Freeデザインには透かしが入る場合があり、既存デザインの編集を含むダウンロードにはクレジットが必要なことが多い

グリッドスナップと整列オプションが弱いか欠けている

Design Wizardの価格

Free

プロプラン: 月額9.99ドル

Design Wizardの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーはDesign Wizardについてどう評価しているのでしょうか？

あるレビューではこう評されています：

Design Wizardはシンプルで使いやすく、操作も簡単です。デザインスキルが全くない私でも、様々なプラットフォーム向けのソーシャルメディア投稿を作成するためにDesign Wizardを利用しています。最も優れている点は、利用可能なテンプレートが豊富にあることです。他のツールも持っていますが、Design Wizardを継続して使用しているのは、ツールが常に更新され、新しい画像やテンプレートが追加されているからです。

11. PicMonkey（フォトコラージュに最適）

viaPicMonkey

多くのエディターがコラージュを単純な画像配置と扱う中、PicMonkeyは洗練されたレイアウトアルゴリズムを提供します。このCanva AI代替ツールの修正ツールには、歯のホワイトニングや目の輝き補正といった高度なポートレート編集機能が含まれます。

そのフレームとボーダーコレクションには、様々な写真スタイルを引き立てる芸術的なオプションが含まれています。

PicMonkeyの主な機能

スマートレイアウトアルゴリズムで動的なコラージュを作成。写真を自動的に魅力的に配置します。

季節やトレンドに合わせたデザイン要素が定期的に更新されるグラフィックライブラリを探索しましょう

hub機能でデザインプロジェクトを整理し、チームメンバーと共有しましょう

PicMonkeyの制限事項

マルチメディアコンテンツを強調したマーケティングにもかかわらず、ビデオ編集機能は限定的

プロ向け編集ソフトと比べて高度な写真加工ツールが少ない

画像のエクスポート時にぼやけたりピクセル化したりする結果が生じる場合があります

複数の画像やレイヤー構造のデザイン作業には不向きです。別の画像を編集するには、一度保存して再インポートする必要が生じることが多々あります。

PicMonkeyの料金プラン

試用版

基本プラン: 月額7.99ドル

プロプラン: 月額12.99ドル

ビジネスプラン: 月額23ドル

PicMonkeyの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (405件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,140件以上のレビュー)

実際のユーザーはPicMonkeyについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューがPicMonkeyについてこう述べています：

PicMonkeyなら、必要なサイズに写真を簡単に調整できます。編集した画像に自分でデザインした透かしを入れるオプションが気に入っています。これで写真の著作権を守れます。オンラインツールなのでいつでもアクセス可能。さらに、作成した作品をソーシャルネットワークに直接共有できるのも便利です。

ClickUpでギアを切り替えてデザインを始めよう

チームがファイルを追跡したり、メッセージを掘り下げたり、最新のフィードバックを推測したりする必要がある場合、クリエイティブな作業は遅くなります。明確なシステムがなければ、優れたアイデアは失われ、タイムラインは遅延し続けます。

ClickUpはデザインプロセスのあらゆる部分に構造をもたらします。チームはブリーフ管理、変更追跡、期限設定、フィードバック収集を1か所で実行可能。テンプレートでセットアップ時間を短縮。Docsで混乱なく入力を収集。ホワイトボードで実行開始前に全員が共有スペースで認識を統一。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅