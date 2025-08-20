製品設計プロセスをステップごとに順を追って実行する方法

優れた製品は、突然のひらめきから生まれるものだと思いますか？もう一度考えてみてください。

シームレスなユーザーインターフェース、スタイリッシュなウェアラブル、スマートホームデバイスなど、あなたが愛するあらゆる製品の背後には、細部に至るまでこだわりを持つ製品デザイナーによる、反復、調査、そして何時間にもわたる微調整を経て構築された、入念に練り上げられた製品設計プロセスがあります。

しかし、多くの場合、チームは重要な基礎作業を省略して、アイデアから実行に飛びつきます。その結果は？

紙の上では見栄えがよいが、現実の世界では失敗に終わる製品。誰も使用しない機能があるかもしれません。ユーザーを混乱させるフローがあるかもしれません。実際、こうした問題のほとんどは、強力な設計プロセスと批判的なデザイン思考によって回避できたはずです。

このガイドでは、適切な問題点の特定から、ユーザーエクスペリエンスの調査、アイデアの創出と改良、プロトタイピング、テスト、開発への引き渡しに至るまで、製品設計の各ステップをご説明します。

無駄は一切ありません。物理的な製品とデジタル製品の両方で、真の成功をサポートする、必要なステップと適切なツール（こんにちは、ClickUp！) だけをご紹介します。

製品設計プロセスとは？

製品デザイナーにとって、製品設計プロセスとは、機能的で視覚的に魅力的なデザインを通じてユーザーの課題を解決するための体系的なアプローチです。このプロセスでは、使いやすく、魅力的で、実現可能な製品の作成に重点が置かれます。

このプロセス全体を通じて、製品デザイナーは、ユーザーエクスペリエンス (UX)、ビジュアルデザイン (UI)、および ビジネス目標 のバランスを取りながら、多くの場合、製品マネージャー、エンジニア、および関係者と部門を超えて連携して作業を行います。

製品デザインは、最終製品の見た目の美しさだけではありません。製品が適切に機能し、アクセスしやすく、機能的であり、デザインチームに合わせて拡張可能であることを確認することも重要です。製品デザインの本質は、調査、プランニング、創造性、テストを統合して、価値のあるものを構築することです。

⭐️ 機能テンプレート ClickUp 製品設計 SOP テンプレートは、製品設計プロセスを合理化および標準化するためのステップバイステップのフレームワークを提供します。このテンプレートを使用すると、チームはアイデアの創出から発売までの一貫性、明確性、効率性を確保し、すべての設計要素がブランド基準およびガイドラインに確実に準拠するようになります。 無料テンプレートを入手 Clickup 製品設計 SOP テンプレートを使用して、製品設計プロセス全体の明確化、所有権の割り当て、一貫性の確保を実現してください。

製品設計プロセスが重要な理由 ✨

明確に定義された製品設計プロセスに従うことで、ユーザー中心の成功する製品を生み出すさまざまなメリットが得られます。

チーム全体を一致させて

明確なプロセスにより、デザイナーや開発者、ステークホルダーなど、すべてのチームメンバーが目標について共通の理解を持つことができます。これにより、混乱が軽減され、コラボレーションが促進され、プロジェクト全体の意思決定が効率化されます。

早期に問題を発見するのに役立ちます

プロセスの早い段階で調査、プロトタイピング、ユーザーテストを通じてアイデアを検証することで、チームは、コストや時間のかかる問題になる前に、潜在的な問題を特定することができます。欠陥や不整合を早期に発見することで、後で大規模な修正を行うリスクを軽減できます。製品がユーザーの実際のニーズに対応していることを確認

ユーザー中心のアプローチにより、デザインプロセスは現実世界の洞察に基づいており、最終製品が対象ユーザーにとって意味のある問題を解決することを保証します。これにより、ユーザーの満足度、採用率、および製品の全体的な成功が向上します。美観と機能性のバランス

優れたデザインは、製品の外観だけでなく、その機能も重要です。このプロセスは、UX デザイナーが、使いやすさ、アクセシビリティ、パフォーマンスを損なうことなく、視覚的に魅力的な製品を作成するのに役立ちます。

長期的に時間とコストを節約できます

最初は時間がかかりそうに見えますが、構造化された設計プロセスに従うことで、無駄な努力を最小限に抑え、コストのかかる再設計の可能性を減らすことができます。最初から適切な製品を構築することで、チームは不必要な遅延や経費を回避できます。

👀 ご存知でしたか？ Vanguard では、プロジェクトの初期段階でユーザーテストを省略した結果、開発途中で予期せぬデザインの見直しが必要になりました。これにより、タイムラインが遅延しただけでなく、予算も大幅に膨らんでしまいました。早い段階で徹底したデザインレビューに投資することで、コストのかかるミスになる前に潜在的な問題を発見することができます。

製品設計プロセスのフェーズ

製品設計プロセスは通常、調査、アイデアの創出、プロトタイピング、テスト、実装という 5 つの重要なフェーズを経て進みます。各フェーズは、前のフェーズの結果を基盤として、最小限の機能を備えた、ユーザー中心で機能的かつ効果的な製品を実現するために進められます。

製品設計の過程における各ステップの概要は、以下の通りです。

1. 問題を理解する

デザインを始める前に、まずその製品や機能がなぜ存在するのか、その理由を見極める必要があります。この段階では、ユーザーの課題、ビジネスの目標、制約を明確にし、基礎を築きます。問題をしっかりと定義しなければ、優れたデザインも失敗に終わります。

🎯 自分自身に問いかけてみましょう：

私たちはどのような課題を解決しようとしているのか、そしてその課題は現在どのように体験されているのでしょうか？

この問題に最も頻繁にまたは深刻に直面しているのは誰ですか？

この問題を解決しない場合、何が変化するでしょうか？

私たちは症状を解決しているのか、それとも根本原因を解決しているのか？

ソリューションの形に影響を与える社内の制約（技術、チーム、時間）は何か？

✅ やること：

💜 ClickUp がこの問題を解決する方法をご紹介します。

ClickUp Docs の豊富なフォーマットとリアルタイムのチームコラボレーション機能により、SOP、調査、ミーティングのメモ、仕様書を一元化できます。

ClickUp ドキュメントは、発見の過程における一元化された情報源として機能します。以下のことができます。

2. ユーザー調査の実施

問題の内部ビューを理解したら、実際のユーザーでそれを検証します。ユーザー調査は、共感の構築、満たされていないユーザーのニーズの発見、そして最終的な製品設計を後で狂わせるような誤った仮定の回避に役立ちます。

🗣️ 自分自身に問いかけてみましょう：

現在のユーザージャーニーマップで摩擦の原因となっているものは何ですか？

さまざまなセグメントからさまざまな問題点が寄せられていますか？

ユーザーが考案した回避策はどのようなものですか？それらは、私たちが気づかなかった問題も解決しているのでしょうか？

ユーザーは特定のフェーズで製品の使用を断念していますか？

ユーザーの行動は、彼らの発言と矛盾している部分はありませんか？

✅ やること：

アンケートを実施して、幅広い定量データを収集します。 、「X 機能を使用する際に最も不満な点はどこですか？ ClickUp フォームを使用して 、「X 機能を使用する際に最も不満な点はどこですか？

1 対 1 のインタビュー を行って、ユーザーのニーズを把握します。ユーザーがワークフロー について説明する際に、ためらいや紛らわしい用語がないか注意して聞き取ります。

セッションの記録やヒートマップを通じて行動を分析します。 ユーザーが重要なステップをスキップしたり、ナビゲーションに苦労したりしていないかを特定します

コミュニティフォーラム、ソーシャルメディア、アプリストアのレビューを確認してください。 デザイン改善のヒントとなるような、苦情や賞賛に繰り返し見られるテーマを探してください

ペルソナやユースケースごとにインサイトを分類します。 フリーランサーとチームでは、フローやカスタマイズレベルが大きく異なる場合があります。

💜 ClickUp がこの問題を解決する方法をご紹介します。

ClickUp フォームを使用して、SOP の改訂を記録したり、フィードバックを収集したり、デザインのリクエストをワークフローに直接取り込んだりするための、構造化されたフォームを作成しましょう。

ClickUp フォームを使用すると、構造化されたデータを収集し、回答を自動的に実行可能なタスクに変換することができます。

3. アイデアを考案する

今こそ、洞察をアイデアに変える時です。アイデア発想は、多様な可能性を探る「発散的思考」が特徴です。最初は現実的でないように思えるアイデアも、積極的に考え出すことが重要です。

💡 自分自身に問いかけてみましょう：

最も大胆な解決策は何でしょうか？

ユーザーの最も深刻な問題を解決するアイデアはどれでしょうか？

エッジケースを考慮していますか、それとも単にハッピーパスだけを考えていますか？

当社の制約条件下で実現可能なアイデアはどのようなものですか？

✅ やること：

さまざまな役割のユーザーを参加させて、ブレインストーミングワークショップ（Crazy 8s、How Might We、SCAMPER 方法） を実施します。マーケティングやサポート部門も参加させて、デザインチーム以外の洞察も引き出し、効果的なユーザーストーリー を作成します。

「How Might We」のプロンプトを使用して、課題の枠組みを構築してください。 *「新規ユーザーに負担をかけずに、オンボーディングの離脱率をどのように削減できるでしょうか？

ホワイトボードに簡単なフローや UI パターンをスケッチします。 折りたたみ可能なモジュールを使用して、ダッシュボードのレイアウトを視覚的に確認します

アフィニティマッピングを使用して、アイデアをテーマごとにグループ分けします。ホワイトボードセッションで貼った付箋を、「信頼」、「スピード」、「パーソナライズ」などのクラスターにグループ分けします。

💜 ClickUp がこの問題を解決する方法をご紹介します。

ClickUp ホワイトボードを使用して、アイデアやワークフローをリアルタイムで視覚化しましょう。

ClickUp ホワイトボードは、チームがアイデアをブレインストーミングし、ワークフローをマップし、リアルタイムでコラボレーションできる、インタラクティブなビジュアルキャンバスのようなものです。

ClickUp ホワイトボードの使用方法：

アイデア創出のスプリント中に、チームメンバーとのリアルタイムのブレインストーミングセッションを促進します。付箋、絵文字、テキスト、形を追加して、幅広いアイデアをすばやく記録できます。

カラーコードやクラスター（例：「UX の改善」、「技術的な制約」）を使用して、テーマごとにアイデアをグループ分けします。

矢印やコネクタを描いて、フロー、ユーザージャーニー、決定木を視覚的にマップします。

付箋を直接タスクに変換することで、引き継ぎの摩擦を減らし、トレーサビリティを向上させます。

ユーザーおよび市場調査のドキュメント、プロトタイプ、ユーザーの引用をボードに直接リンクとして埋め込むことができます。

振り返りの中で、成果、課題、次のステップを迅速に文書化

関係者に、コンセプトやフロー図について非同期でコメントを求めましょう。

ClickUp マインドマップを使用して、製品の機能、ユーザージャーニー、コンテンツフローを、すっきりとしたツリー構造でマップ化しましょう。

ClickUp マインドマップもお試しいただけます。アイデア、機能、ワークフローを、思考の進展に合わせて進化するブランチ構造や階層図として整理、視覚化することができます。

ClickUp マインドマップの使用方法：

大きなアイデアを論理的な階層構造に整理します。例：「ユーザーオンボーディング」→「最初の 5 分間」→「サインアップフォーム」、「チュートリアル」、「空の状態」

ユーザーフロー、ナビゲーション、情報アーキテクチャのアーキテクチャ図を作成

ブランチを使用して、依存関係やサブ機能を強調表示します（例：「レポート作成」→「フィルター」、「エクスポート」、「自動保存」）。

ブランチをドラッグ＆ドロップして、範囲の変更に応じてアイデアを簡単に再配置できます。

意思決定ツリーでバージョン管理オプションや A/B パスを視覚化

マインドマップのノードを ClickUp タスクやドキュメントに直接接続して、簡単に実行に移すことができます。

設計を開始する前に、部門横断的なチームとマップを共有して、構造について合意を形成しましょう。

4. プロトタイプを作成する

スケッチやデジタルモックアップなど、製品のラフバージョンを作成します。これらは、製品全体を構築することなくアイデアをテストするのに役立ちます。また、グラフィックデザイン用の AI ツール（ClickUp Brain など）を使用して、適切なビジュアルを生成することもできます。

✏️ 自分自身に問いかけてみましょう：

このプロトタイプで検証している仮定は何ですか？

新しいユーザーは、主なタスクを理解して完了することができますか？

ユーザーが助けを求めずに立ち往生してしまう可能性のある箇所はどこでしょうか？

このフェーズでは、フローのロジックに重点を置くべきでしょうか、それとも UI の洗練に重点を置くべきでしょうか？

✅ やること：

ワイヤーフレームとクリック可能なプロトタイプ 再設計されたタスク作成フローを示す Figma プロトタイプ

ClickUp Brain を使用して、現実的な UX コピーを作成しましょう。 「今すぐ始める」、「サインアップなしで試す」などの代替 CTA を生成しましょう。

エラー状態、ロード状態、およびエッジケースの模擬例です。 結果が見つからない場合やインターネットに接続していない場合はどうなりますか？

アクセシビリティとモバイル対応を考慮したデザイン。 コントラスト比とタップターゲットがタッチデバイスで使用できることを確認してください

製品とコンテンツの担当者と早期に連携。「プロジェクト」と「キャンペーン」などの用語を統一して、認知的負荷を軽減

💜 ClickUp がこの問題を解決する方法をご紹介します。

ClickUp Brain を使用して、クリエイティブブリーフの作成、タスクの自動化、製品開発プロセスに関する洞察を数秒で取得しましょう。

世界でもっとも完全でコンテキストに応じた AI アシスタントであるClickUp Brain を使用すると、有用なコンテンツのアイデアやプレースホルダーのコピーを生成することで、プロトタイプの作成を加速することができます。以下のことが可能になります。

Brain に、空の状態メッセージ、機能のツールチップ、ウェルカム画面の作成を依頼してください。

AI を使用して、長い指示をわかりやすい言葉に書き直します。

トーンとコンテキストに合ったUXライティングを作成します。

💡 プロのヒント： デスクトップ AI コンパニオンであるClickUp Brain MAX を使用すると、ClickUp 内の情報だけに制限されることなく、他のアプリからのデータも接続して、AI に全体像を把握させて仕事を進めることができます。新しい機能のプロトタイプを設計する場合を想像してみてください。Brain MAX は、Zendesk のサポートチケットから顧客の課題点を抽出し、Slack や Jira の製品フィードバックから洞察を導き出し、実際のユーザーのニーズを反映した、空の状態、ツールチップ、オンボーディングメッセージなどのコンテキストに応じた UX コピーを生成します。 その仕組みは次のとおりです。

5. ユーザーによるテスト

ユーザーにプロトタイプを試してもらいます。ユーザーの使用状況を観察し、質問をします。

🔍 自分自身に問いかけてみましょう：

ユーザーはどのような点で苦労しており、その理由は何でしょうか？

ユーザーは機能を意図したとおりに理解しているでしょうか？

テストからどのような意外な発見がありましたか？

最も重要なフィードバックはどれですか？

ClickUp を使用して、フォームの提出データをリアルタイムで分析し、AI のインサイトを取得しましょう。

✅ やること：

モデレートテストと非モデレートテストを実施します。 ユーザーに 5 つのタスクを与え、その行動や躊躇を観察します。

タスクの完了率を記録します。 たとえば、10 人のユーザーのうち 8 人がチェックアウトを完了しましたか？それにはどのくらいの時間がかかりましたか？

ClickUp フォーム を使用して、タスク終了後に「この画面でわからない点」などの質問を投稿できます。また、ClickUp Brain の AI による分析結果でフォームの回答を分析、要約することもできます。

問題を重大度と再発の有無で分類します。 例えば、 テスターの 70% がボタンを見逃した場合、その問題は優先度が高い

フィードバックをデザイン反復のためのタスクに変換します。関連する Figma リンクを使用して、主要なユーザビリティの問題ごとにサブタスクを手動で作成するか、ClickUp Brain にプロンプトして自動的に作成します。

6. デザインを最終化し、引き渡す

デザインがうまく機能したら、それを磨き上げ、開発者に渡します。開発者が必要な詳細情報をすべて入手していることを確認してください。

🤝 自分自身に問いかけてみましょう：

デフォルト、ホバー、エラー、ロードなど、すべてのインタラクションの状態がカバーされていますか？

開発者は、各デザイン決定がなぜ行われたのかを理解していますか？

仕様、動作、およびコピーは100%文書化されていますか？

開発に関する確認のためのフィードバックループはありますか？

✅ やること：

メモやエッジケースでデザインを完成させます。 ボタンのホバー動作、空の状態のロジック

開発者によるウォークスルーを開催する。 レイアウトの階層やタブの配置の理由を説明する

最後の疑問は、ClickUp チャットで解決してください。 例えば、「このツールチップは、カーソルを置いたときに表示すべきか、2 秒間操作がない場合に表示すべきか」などです。 例えば、「このツールチップは、カーソルを置いたときに表示すべきか、2 秒間操作がない場合に表示すべきか」などです。

すべての資産（Figma、ドキュメント、仕様書）を 1 か所にリンク。 1 つのタスクまたはエピックフォルダに一元化

開発に関する質問、設計変更、QA のバグをリアルタイムで追跡

💜 ClickUp がこの問題を解決する方法をご紹介します。

ClickUp チャットを使用すると、ツールを切り替えることなく、フィードバックやディスカッションをタスク、ドキュメント、リストに添付して、コンテキストに沿って管理することができます。

ClickUp チャットは、タスクやドキュメントに組み込まれたリアルタイムのメッセージ機能です。開発者、ライター、QA 担当者とのコラボレーションがよりスムーズになり、コンテキストに応じたコミュニケーションが可能になります。

ClickUp チャットの使用方法：

Slack や電子メールに飛びつくことなく、引き継ぎに関するクエリについて話し合う

Figma リンクや Loom ウォークスルーをタスクスレッド内で共有

開発引き継ぎ時に明確化のための質問を投げかけましょう（例：「この部分はスクロールすべきか、ページ分割すべきか？」）

スレッドを使用して、トピックごとにディスカッションを分類します（例：コピーとレスポンシブ性）。

決定事項、フィードバック、ファイルバージョンを文書で記録しておく

リアクション、タグ、メンションを使用して、緊急度や所有権を管理

7. 継続的に改善を続けてください。

発売後も、フィードバックに耳を傾け続けてください。ターゲットユーザーが製品とどのように関わっているかを確認し、改善点を見つけてください。

🚀 自分自身に問いかけてみましょう：

ターゲットユーザーは現在、当社の製品とどのように関わっていますか？

サポートやレビューを通じてどのようなフィードバックが寄せられていますか？

次のスプリントでは何を最適化すべきでしょうか？

✅ やること：

エンゲージメント率と離脱率を監視

サポートチケットと問題点を追跡

定期的な UX 監査とフィードバックセッションを実施

💡 プロのヒント：アイデアの段階では、実際のコンセプトに取り掛かる前に、チームで 20 分間の「悪いアイデアだけ」のラウンドをリミットとして設定しましょう。これにより、創造的な思考が刺激され、予想外の方向性が浮かび上がり、完璧でなければならないというプレッシャーが軽減され、最終的にはより優れたアイデアが生まれることがよくあります。

フィードバックと反復を統合する方法

最初のデザインが完璧なものになることはほとんどありません。最高の製品は、何度もフィードバックと変更を繰り返して完成します。それをうまく行う方法をご紹介します。

早期に、頻繁にテストを行う： ターゲットユーザーにデザインを見せるのを最後まで待たないでください。早い段階でユーザーの意見を取り入れましょう。

フィードバックを明確に収集する： 簡単な質問をし、メモを取り、発見したことを整理する

変更に柔軟に対応しましょう： フィードバックは厳しいものですが、それが改善のきっかけになります。防御的にならず、好奇心を持ち続けましょう。

小さな改善を頻繁に行う： 大きな変更を後回しにせず、進めながら少しずつ改善していきましょう。

適切なツールを使用することで、設計プロセスをスピードアップし、コラボレーションを改善し、混乱を減らし、よりスマートでユーザーフレンドリーな製品を構築することができます。

アイデアのスケッチからユーザーフィードバックの収集まで、クリエイティブなワークフロー管理のあらゆる側面をカバーする、いくつかの必須ツールをご紹介します。

1. Figma (分散したチーム間のリアルタイムの共同設計およびプロトタイピングに最適)

viaFigma

Figma は、UI/UX デザインに最も人気のあるツールの 1 つです。その理由は明らかです。クラウドベースであるため、チーム全体がリアルタイムでデザイン、レビュー、フィードバックを行うことができます。

ウェブデザインのワークフロー、ワイヤーフレーム、高忠実度のプロトタイプ、デザインシステムの共有など、Figma ではすべてを 1 か所にまとめて、チーム間でアクセス可能になります。

2. Sketch（クリーンでスケーラブルなUIデザインを作成するのに最適で、豊富なプラグインエコシステムを備えています）（Mac専用）

viaSketch

Mac ユーザーに長く愛されている Sketch は、すっきりとしたインターフェースと UI デザインに重点を置いていることで知られています。静的な画面、デザインシステム、ピクセルパーフェクトなモックアップの作成に最適です。

Figma のようなリアルタイムのコラボレーション機能はありませんが、Zeplin などの開発者向けツールと統合でき、豊富なプラグインライブラリもサポートされています。

3. Adobe XD（Adobe Creative Suite でのインタラクティブなプロトタイピングやアニメーションに最適）

Adobe XD経由

Adobe XD は、デザインとプロトタイピングを 1 つのツールに統合しています。使い慣れた Adobe 環境で、トランジション、アニメーション、音声操作を備えたインタラクティブなモックアップを作成できます。Photoshop や Illustrator などの他の Adobe 製品をすでに使用しているチームに最適です。

4. Miro（初期段階のブレインストーミング、マインドマップ、ビジュアルコラボレーションに最適）

viaMiro

コラボレーションのために構築されたデジタルホワイトボードである Miro は、チームがリアルタイムでブレインストーミング、プランニング、アイデアの視覚化を行うことを支援します。

プロジェクト設計プロセスの初期段階、たとえばユーザージャーニーマップ、アフィニティダイアグラム、ステークホルダーワークショップなどに最適です。付箋、テンプレート、リアルタイムの更新機能により、チームは雑多なアイデアを収集し、実行可能なプランに整理することができます。

🧠 興味深い事実： 機能によって製品デザインに追加される価値は、その機能を維持するか廃止するかを決定する鍵となります。Microsoft Wordのクリップアシスタント「Clippy」を覚えていますか？その潜在能力にもかかわらず、Clippy はユーザーのニーズを満たせず、むしろ邪魔な存在となってしまいました。その不十分な実装により、ミレニアル世代の IT ジョークのターゲットとなってしまいました。

5. Notion（調査、設計文書、チーム全体の知識共有の整理に最適）

viaNotion

Notion は、市場調査、ドキュメントの作成、タスクの追跡、ソフトウェア設計ドキュメントのチームとの共有など、さまざまな作業を行うことができる柔軟なワークスペースです。ユーザーインタビューの要約、設計上の決定事項、フィードバックのログなどを 1 か所にまとめて保存するのに便利です。

これらのツールは、初期プランニングやアイデアの創出から、ユーザビリティテスト、開発者への引き渡しまで、クリエイティブデザインプロセスのさまざまなフェーズに対応しており、組み合わせて使用することでその威力を発揮します。

アプリを切り替える手間を省き、すべてを 1 つのプラットフォームでカバーするClickUp をご利用いただくこともできます。

ClickUp を統合して、効率的な製品設計を実現

ClickUp デザインプロジェクト管理プラットフォームを使用して、製品設計プロセス全体を簡単に管理しましょう。

優れたデザインによって製品に命を吹き込むには、創造力だけでは不十分です。調整、明確化、クリエイティブチームの管理、部門間のコミュニケーションを融合させる必要があります。

仕事のための*「すべて」のアプリである ClickUp は、デザインチームがタスクを把握し、関係者と調整し、より迅速に反復作業を行うことができる、一元化されたハブ を提供します。その概要は次のとおりです。

Powerflexのような大手企業が、ClickUp を使用してデザインチームの混乱を防ぎ、市場動向に即した開発を行っているのも当然のことでしょう。

その効率性の中心となるのが、クリエイティブな製品開発ワークフローのために特別に構築されたClickUp デザインプロジェクト管理ワークスペースです。このワークスペースでは、ガントチャートやタイムラインなどの視覚的なツールを使用して、プロジェクトのタイムラインをマップ化できるため、全員がタスクの期限やタスク間の関連性を把握できます。

ClickUp を使用して、すべてのデザインタスク、フィードバックループ、および改訂を 1 か所に整理しましょう。

タスクに特定のチームメンバーをタグ付けして所有権を割り当て、製品の設計プロセスのさまざまなフェーズ（初期構想、ワイヤーフレーム作成、フィードバック、修正、最終納品）において、ビジネス目標の責任を明確にすることができます。

各タスクには、詳細なチェックリスト、添付ファイル、コメント、カスタムフィールドを含めることができるため、設計サイクルのすべてのフェーズを 1 か所で、完全な透明性と制御の下で簡単に管理できます。

デザイナーは、アセットをリンクしたり、Figma ファイルをタスクに直接添付したり、ビジュアルにリアルタイムでコメントしたりできるため、製品開発に関連するフィードバックが Slack のスレッドや電子メールのチェーンに埋もれることがありません。

ClickUp は、お客様のデザインスタックともうまく連携します。Adobe Creative Cloud、Figma、InVision、その他のクリエイティブツールと統合することで、デザイナーはアプリを切り替えることなく、作業の更新、コメントの受信、進捗の共有を行うことができます。

複数のクライアントやキャンペーンを同時に進行しているチームでは、カスタムダッシュボードのデザインとフォルダを使用することで、すべてを整理しながら、製品開発プロセスのステータスを迅速に更新することができます。

STX Nextのマーケティングマネージャー、Jakub Grajacarが、これを非常に分かりやすく要約しています：

ClickUp を導入する前は、製品設計部門との仕事はかなり混沌としたプロセスでした。タスクがまだ検討中なのか、さらに作業が必要なのか、明確な情報が得られないことがよくありました。私と製品設計責任者が、プロセス全体の概要を把握し、進行中の作業や今後のタスクをすべて把握できるシステムが必要でした。

ClickUp を導入する前は、製品設計部門との仕事はかなり混沌としたプロセスでした。タスクがまだ検討中なのか、さらに作業が必要なのか、明確な情報が得られないことがよくありました。私と製品設計責任者が、プロセス全体の概要を把握し、進行中の作業や今後のタスクをすべて把握できるシステムが必要でした。

デザイナーは、空白のページから始める代わりに、ClickUp の豊富なテンプレートを使用して、クリエイティブなデザインプロセスを開始するのに役立つ最初の草案やコンセプトのプロンプトを取得できます。これは、ブレインストーミングや初期のアイデア段階において特に役立ちます。以下は、お試しいただけるテンプレートの例です。

ClickUp クリエイティブ＆デザインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のクリエイティブ＆デザインテンプレートを使用すると、コンセプトから納品まで、デザイン作業のあらゆる段階を 1 つのビューでプランニングできます。

ClickUp は、製品開発チームがすぐに作業を開始できるように、専用のテンプレートを提供しています。 ClickUp Creative & Design Template は、複数の成果物を管理する代理店や社内チームに最適です。

このガイドには、「レビュー中」や「クライアントのフィードバック」などのタスクのステータス、キャンペーンの追跡、アセットの承認、クリエイティブスプリントのプランニングのためのカスタムビュー、リマインダーやレビューサイクルを自動化してクリエイティブ制作を円滑に進める機能などが含まれています。

ClickUp グラフィックデザインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のグラフィックデザインテンプレートを使用すると、わずか数クリックでデザインチームに成果物やタイムラインを割り当てることができます。

ビジュアルデザイナーのために特別に作成されたClickUp グラフィックデザインテンプレートには、コンセプト開発、アセット作成、ブランディングのためのリストが含まれています。ファイルの共有が簡単で、デザインツールと統合されており、フィードバックスレッド用のスペースも備わっているので、リモートチーム間のコラボレーションも簡単です。

製品設計プロセスにおける課題とそれを克服する方法

製品設計プロセスは、まっすぐな道筋で進むことはほとんどありません。ユーザーのニーズ、ビジネスの目標、そして変化し続ける制約によって形作られる、曲がりくねった道筋です。

その過程で、チームは進捗を妨げたり、成果を薄めたりする、根強い課題に直面します。

要件の曖昧さ： デザイナーは、不完全、不明確、または絶えず変化する要件から作業を開始することがよくあります。これにより、何のために何を作っているのかが不明確になり、努力の無駄やユーザーの期待の失墜につながります。

利害関係者の意見の対立： 複数の利害関係者が、それぞれ異なる優先度でフィードバックを提供し、デザインの方向性が分かれることがよくあります。明確な意思決定プロセスがない場合、これにより遅延が生じ、ビジョンが損なわれるおそれがあります。

美観の過度の重視： Teams は、機能やユーザー満足度に与える影響よりも、外観に重点を置きすぎて、視覚的な完成度を早期に優先してしまうことがあります。その結果、ユーザーの根本的な問題が解決されないまま、無限の繰り返し作業に陥ってしまうのです。

部門間のコミュニケーションの断絶： デザイン、製品、エンジニアリングの各チーム間の連携の欠如は、遅延、手戻りの発生、ユーザーエクスペリエンスの断片化につながることがよくあります。共通認識が欠如すると、重要なコンテキストが失われてしまいます。

終わりのないフィードバックループ：レビューのフェーズが明確に定義されていないと、チームは明確な終了点のないフィードバックサイクルに陥り、納期遅れやデザイナーのバーンアウトにつながります。

設計プロセスを順調に進める方法

タイムラインが延長したり、デザインの方向性が失われたりするのは、通常、人々が努力していないからではなく、間違ったタイミングで間違った問題を解決しようとしているからです。

チームが計画通りに作業を進めるには、タイムラインやツールだけでは不十分です。決定を「実行」し、不必要な手戻りを防ぐためのデザインチェックポイントが必要です。

実際の流れは以下の通りです：

🧭 各デザインフェーズを問題定義に結びつけます

解決すべき問題について合意しないまま、先に進んではいけません。ワイヤーフレーム、プロトタイプ、ビジュアルデザインなど、各フェーズで問題を再確認し、議論を集中させ、無限の「もし」の議論に陥らないようにしましょう。

✅ 「1回で1つの決定」ルールを徹底する

フィードバックを延々と収集する代わりに、明確な意思決定基準に基づいてレビューを構造化しましょう。1回のフィードバック = 1つの決定。解決されていない事項は、現在のスプリントに戻すのではなく、バックログに登録されます。

🧊 スプリントの途中で要件を凍結する

製品チームやデザインチームは、新しい機能や「急な変更」が途中で発生すると、しばしば計画から脱線してしまいます。ルールを設定しましょう。キックオフ後は、重大な障害が発生しない限り、2 週間は要件の変更は認めない、と。

🚩 デザインタスクボードに「レッドフラグ」列を使用する

障害要因、未解決のステークホルダーの意見、矛盾するフィードバックなどを記載する専用のスペースを追加します。これにより、問題を早期に発見し、設計タスクに部門間の迅速な対応が必要な場合に通知することができます。

チームは、決して出荷されない画面を完成させるために何日も無駄に費やしています。最終製品の低忠実度バージョンがターゲットユーザーによって検証されるか、社内で承認されるまで、高忠実度のモックアップは公開しないというルールを設定しましょう。色調ではなく、明瞭さに重点を置いてください。

ClickUp で成功する製品をデザインしましょう

製品設計プロセスでは、徹底的な調査とアイデアの創出からプロトタイピング、最終的な実装に至るまで、すべてのフェーズで明確な方向性が必要です。各ステップは前のステップの上に構築されるため、プロセス全体を整理して進めることで、成果物の品質に大きな違いが生まれます。

ClickUp は、このフローを妨げる一般的な障害を取り除くお手伝いをします。カスタマイズ可能なワークフロー、タスク管理ボード、リアルタイムのコラボレーション、簡単な統合などの機能を備えた ClickUp なら、リサーチプランからデザインフィードバックまで、すべてを 1 か所にまとめて管理できます。

これにより、クリエイティブプロジェクトの管理要件がどれほど複雑であっても、チームの連携と生産性を維持することができます。

デザインプロセスを簡略化したいとお考えの方は、ClickUp をご利用ください。整理整頓と集中力を維持するのに役立ちます。今すぐ無料登録！