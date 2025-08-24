2025年版 クラウドセキュリティにおけるWizの競合他社と代替ソリューション ベスト10

Wizは確実な可視性を提供していますが、リアルタイムの対応、ホストレベルテレメトリ、またはネットワークトラフィック分析において不足していると感じていますか？

間違いなく、あなただけがそのギャップに気づいているわけではありません。

クラウド環境がますます複雑化する中、セキュリティ Teams はリスクを特定し、その軽減を支援するツールが必要となっています。

このブログ記事では、Wizの競合他社の中でも特に優れた製品を解説し、不足している部分を補完するソリューションを紹介します。最後までお読みいただければ、生産性プラットフォームとして知られるClickUpが、効率的なクラウドセキュリティ協業をサポートする仕組みもご確認いただけます。 🔐

Wizの競合他社を選ぶ際に注目すべきポイントは？

Wizの代替ソリューションを検討する際は、まずサイバーセキュリティプロジェクトにおける具体的な課題を明確にしましょう。適切なソリューションは、それらの課題を直接解決し、全体的なセキュリティ戦略を強化します。以下の機能に注目してください：

エージェントベースのホストテレメトリ: プロセス、ファイル、レジストリの活動を捕捉し、より詳細なフォレンジック分析を可能にする軽量エージェントを展開するWizの競合他社を探してください。

自動化された修復ワークフロー: チケット管理システムと統合し、自動で修正やポリシーの更新を適用するプラットフォームを優先してください。

ネットワークトラフィック分析: 仮想プライベートクラウド（VPC）全体で継続的なトラフィック検査と異常検出を組み込んだツールを選択してください。

欺瞞技術とハニーポット： ネイティブのハニーポット展開機能を備えたソリューションを評価し、攻撃者を捕捉し、横方向の移動を検出します。

*高度なSBOMとサプライチェーンスキャン: ソフトウェアの部品表（SBOM）を完全にマップし、上流の脆弱性を検出するプロバイダーを検討してください。

*カスタムダッシュボードとレポート作成: Wizの代替製品をドラッグアンドドロップウィジェット、パーソナライズされたメトリクス、ホワイトレーベルレポート作成でターゲットに。

オンプレミスとレガシー環境のサポート：*クラウドとオンプレミス両方のエージェントを提供するベンダーを選択し、ハイブリッドまたはレガシー環境での一貫したカバー範囲を確保してください。

Wizの競合他社一覧

以下は、Wizの競合他社と代替ソリューションを比較したテーブルです。 📊

ツール おすすめ *主要な機能 価格* Palo Alto Prisma クラウド 中堅企業から企業までを対象としたエンドツーエンドのクラウドセキュリティとDevSecOps。 クラウドセキュリティポスチャー管理（CSPM）、クラウド作業量保護（CWPP）、クラウドインフラストラクチャ権限管理（CIEM）、/AIを活用したリスク優先順位付け カスタムプライシング Lacework ポリグラフ行動異常検出とフルスタック可視化機能を備えた、中堅企業から企業組織向けのソリューション。 行動ベースの異常検出、リスク優先順位付け、自動化されたコンプライアンスチェック カスタムプライシング Orca セキュリティ マルチクラウド環境を持つ小規模から中規模のビジネス向けのエージェント不要型脆弱性管理ソリューション。 文脈豊富な優先順位付け、攻撃経路の可視化、SideScanning技術 カスタムプライシング Tenable 企業向けクラウドとオンプレミス環境を横断した広範な脆弱性管理。 CSPM、統合脆弱性スキャン、Infrastructure as Code (IaC) セキュリティ カスタムプライシング アクア・セキュリティ・ソフトウェア コンテナセキュリティのニーズを持つ小規模から中規模のIT Teams と DevOps Teams 向けに、クラウドネイティブのフルライフサイクルセキュリティを提供します。 コンテナとKubernetesのランタイム保護、サーバーレス作業量、CI/CDパイプラインの統合 カスタムプライシング Microsoft Defender for Cloud Microsoftベースのクラウド環境における中堅企業のサイズ向けのセキュリティ管理 ネイティブのCSPM（クラウドセキュリティポテンシャル管理）とCWP（クラウドワークロード保護）を統合し、中央集約型のアラート、組み込みの規制基準とレポート作成、Azureとの統合を提供します。 カスタムプライシング Qualys 企業と大規模開発Teams向けのエージェントベースとエージェントレスのセキュリティスキャン。 ハイブリッド資産保護（クラウド + レガシー）、中央集約型レポート作成、マルチクラウド対応のCSPM カスタムプライシング Check Point 中堅企業から企業まで対応する統合セキュリティとポスチャー管理ソリューション。 CSPM、クラウドネイティブ脅威防止、サーバーレスセキュリティ、サードパーティAPIサポート カスタムプライシング Sysdig Kubernetesを多用したDevSecOps運用を、中小企業向けに提供。 eBPFを活用したインシデントフォレンジック、リアルタイム脅威検出、脆弱性優先順位付け カスタムプライシング Snyk 開発者優先のセキュリティをコード、コンテナ、IaCに提供し、大規模な開発チームと企業向けに最適化されています。 シフトレフトセキュリティ、開発者優先のワークフロー、CI/CD統合、 Freeプラン利用可能；有料プランは月額$25から。

Wizの競合他社と代替サービス ベスト10

では、Wizの主要な競合他社についてさらに詳しく見ていきましょう。 👇

ClickUpでのソフトウェアレビューの方法 当社の編集チームは、透明性があり、研究に基づいたベンダー中立のプロセスのフォロワーであるため、当社の推奨事項は実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 以下は、ClickUpでソフトウェアをレビューする詳細なプロセスです。

1. Palo Alto Prisma Cloud（エンドツーエンドのクラウドセキュリティとDevSecOps統合に最適）

Palo Alto Networks経由

Palo Alto NetworksのPrisma Cloudは、コードからクラウドまでのアプリケーションのライフサイクル全体を保護するように設計された、包括的なクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）です。

機械学習、高度な分析、およびPrecision AIを組み合わせることで、インフラストラクチャ、アプリケーションコード、作業負荷を継続的にスキャンし、設定ミス、ポリシー違反、アクティブな脅威を検出します。

また、Palo Altoの広範なセキュリティ エコシステム（Cortex XDRやWildFireを含む）と統合されており、統一されたセキュリティ戦略の構築がより容易になります。

Palo Alto Prisma Cloudの主要な機能

クラウドセキュリティポスチャ管理（CSPM）を活用し、プロバイダーを跨いだインフラストラクチャのセキュリティを確保。設定ミス、設定のドリフト、ポリシー違反を検出します。

クラウド作業負荷保護（CWP）で作業負荷とコンテナを保護。VM、サーバーレス、Kubernetes環境に対応したエージェントレススキャンを含む。

CI/CDパイプラインを強化するため、統合されたコードセキュリティ、IaCスキャン、ソフトウェア構成分析、および実行時前のシークレット検出を実装しましょう。

マルチクラウドおよびハイブリッド環境における資産の可視性と制御を強化します。

Palo Alto Prisma クラウドの制限事項

初期セットアップは複雑で時間がかかり、特にPalo Altoツールの経験がない場合、さらに困難です。

ドキュメントの不足、特に高度なユースケースや実際の導入の例に関する部分

Palo Alto Prisma クラウドの価格設定

カスタムプライシング

Palo Alto Prisma Cloudのレビューと評価

G2: 4.4/5 (390件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはPalo Alto Prisma Cloudについてどう評価していますか？

G2のレビューでこのWiz競合製品について次のように評価されています：

Prisma Accessの最も気に入っている点は、ユーザーの場所に関係なく、すべてのユーザーに対して一貫したクラウドベースのセキュリティを提供できる点です。Palo Alto Networksの他のツール（CortexやPanoramaなど）との統合により、中央集約型のダッシュボードからセキュリティ状態の管理と監視が容易になります。

Prisma Accessの最も気に入っている点は、ユーザーの場所に関係なく、すべてのユーザーに対して一貫したクラウドベースのセキュリティのプロバイダーを提供できる点です。Palo Alto Networksの他のツール（CortexやPanoramaなど）との統合により、中央集約型のダッシュボードからセキュリティ状態の管理と監視が容易になります。

🔍 知っていましたか？ 1990年代前半、ウェブサイトは主にHTTPで構成されていました。1994年にNetscapeがブラウザの通信を暗号化するHTTPSを導入するまで、ウェブセキュリティに関する最初の会話はほとんどプロンプトされていませんでした。

2. Lacework（コンプライアンス要件のあるクラウド向け）

viaLacework

Lacework FortiCNAPPは、Teamsがクラウドのリスク信号をリアルタイムの脅威検出と接続するのを支援します。設定ミスを分析したり、クライアントの情報の安全な保管方法を決める際にも役立ちます。クラウド環境全体にわたる脆弱性、設定ミス、アクティブな脅威を一元的なビューで可視化します。

AWS、Azure、Googleのクラウドネイティブサポートを完備したプラットフォームは、継続的にアクティビティを分析し、ランサムウェア、クリプトジャッキング、侵害された資格情報などの早期兆候を検出します。

Laceworkの主要な機能

Polygraph® Data Platform を活用し、ゼロデイ攻撃を早期に検出。行動異常と脅威パターンを可視化します。

CIEM（クラウドアイデンティティ管理）を活用し、クラウド全体で許可を評価し、過剰な許可を持つ役割を検出することで、アイデンティティリスクを特定します。

設定ミス、脆弱性、ポリシー違反に関する自動化された洞察により、是正作業を簡素化します。

統合されたIaCセキュリティ、SAST、およびソフトウェア構成分析（SCA）を活用し、デプロイメント前に問題を検出するための「シフトレフト」戦略を採用しましょう。

さまざまな業界標準に準拠したコンプライアンスチェックとレポート作成の自動化を実現します。

Laceworkのリミット

リアルタイムの修復追跡機能がない；閉じた問題は24時間以上経過しないと表示されなくなります。

ユーザーはアラート設定が難しいと感じており、Slack、Datadog、SIEMツール、チケット管理プラットフォームとのより良い統合を望んでいます。

Laceworkの料金プラン

カスタムプライシング

Laceworkのレビューと評価

G2: 4.4/5 (380件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

📮 ClickUp Insight: 従業員の74%が、必要な情報を探すために2つ以上のツールを使用しています——電子メール、チャット、メモ、プロジェクト管理ツール、ドキュメントの間を移動しながら。この頻繁なコンテキスト切り替えは時間を浪費し、生産性を低下させます。仕事のすべてを統合するアプリとして、ClickUpは電子メール、チャット、ドキュメント、タスク、メモを単一の検索可能なClickUpワークスペースに統合し、必要な情報が常に適切な場所に配置されます。

3. Orca Security（マルチクラウド環境での迅速な展開に最適）

viaOrca セキュリティ

Orca Securityは、エージェントのインストールに伴うオーバーヘッドなしで、Teamsのクラウド環境のすべてのレイヤーに深い可視性を提供します。設定ミス、露出しているAPI、アイデンティティの問題、脆弱性など、リスクを自動的に相関分析し、最も重要な脅威を特定します。

このツールは、リアルタイムテレメトリ、プロフェッショナルなコミュニケーション、高度なリスク優先順位付け、および広範なコンプライアンスサポートを単一のインターフェースに統合しています。

「有害な組み合わせ」に焦点を当てることで、Teamsはクラウドセキュリティツールに付き物のノイズを排除し、本当に重要な1%のアラートを優先して対応できます。

Orca Securityの主要な機能

エージェント不要のスキャンを SideScanning™ で導入し、作業負荷、リスク、構成の即時可視性を実現します。

Orca Sensor を有効化し、軽量なカーネルレベル監視機能により、実行時保護を実現。リアルタイム検出と調査が可能です。

100種類を超える既成の規制フレームワーク（CIS Benchmarks、PCI DSS、HIPAA、SOC 2など）を活用し、大規模なコンプライアンス遵守を徹底します。

運用コストと生産環境へのパフォーマンス影響を削減します。

Orca セキュリティの制限事項

エージェントレススキャンは、エージェントベースのWiz競合他社と比較して、より深い実行時インサイトを見逃す可能性があります。

シフトレフト機能の充実度が不足しています。開発ワークフロー向けのIDE/CLI統合は確認されていません。

Orca セキュリティの料金プラン

カスタムプライシング

Orca Securityのレビューと評価

G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはOrca セキュリティについてどう評価していますか？

ユーザーがCapterraにこのレビューを共有しました：

Orcaはエージェント不要のVMSソリューションです。これにより、ユーザーへの影響やパフォーマンスの低下は一切ありません。運用チームはエージェントの展開を管理する必要がなく、アップグレードやダウンタイムの管理も不要です。[…] 製品は比較的新しいため、これらの機能の多くは現在開発中です。

Orcaはエージェント不要のVMSソリューションです。これにより、ユーザーへの影響やパフォーマンスの低下は一切ありません。運用チームはエージェントの展開を管理する必要がなく、アップグレードやダウンタイムの管理も不要です。[…] 製品は比較的新しいもので、これらの機能強化の多くが現在開発中です。

4. Tenable（統合型脆弱性スキャンに最適）

viaTenable

Tenableは、フラッグシップの露出管理プラットフォーム「Tenable One」を通じて、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境のセキュリティを統合的に強化します。脆弱性、設定ミス、アイデンティティの問題を孤立した問題として扱うのではなく、Tenableはこれらの要素を接続し、攻撃対象領域全体におけるリスクの優先順位付けされたビューを提供します。

FedRAMP認証を取得したソリューションをサポートしているため、政府機関や厳格な規制環境において信頼できる選択肢です。このツールには、ジャストインタイム（JIT）アクセス、自動パッチ適用、AIレイヤード分析などの機能も備わっています。

Tenableの主要な機能

Tenable ID Exposure でアイデンティティのギャップを埋めます。Active DirectoryとEntra ID全体で設定ミスやリスクの高いアクセスを検出します。

Tenable Patch Managementを活用し、脆弱性を適切なパッチに自動マッチングし、自律的なパッチ適用を実行することで、対応を加速化します。

Tenable CIEMとJITアクセスを活用して最小権限原則を適用し、不要なクラウド許可を制限します。

DevOpsライフサイクルにセキュリティチェックをシームレスに統合

Tenableのリミット

履歴スキャン結果を自動的に削除する組み込み機能がないため、ディスクスペースを消費します。

脆弱性管理とセキュリティ態勢管理では強みを発揮しますが、実行時保護機能は専門のCNAPPプロバイダーのものに比べて成熟度が低い可能性があります。

まれに非criticalな問題を検出することがあり、セキュリティのTeamsの作業量が増加する可能性があります。

Tenableの料金プラン

カスタムプライシング

Tenableの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

5. Aqua Security Software（コンテナセキュリティが必要なDevOps Teamsに最適）

Aqua Securityは、開発からデプロイメント、実行時までのアプリケーションのライフサイクル全体にわたってセキュリティを強化します。そのリアルタイム制御とシフトレフトスキャンにより、セキュリティTeamsは脆弱性を早期に検出でき、アジャイル開発パイプラインを遅らせることなくアクティブな脅威に迅速に対応できます。

このWizの代替製品は、エージェントレスとエージェントベースの両方の方法を組み合わせることで、展開とカバー範囲の柔軟性を提供します。ハイブリッドおよびマルチクラウド環境において、コード、インフラストラクチャ、作業負荷のセキュリティを統合します。

Aqua セキュリティソフトウェアの主要な機能

ユニバーサルコードスキャン を使用して、すべてのコードとレジストリにわたる脆弱性、機密情報、IaCの誤設定、マルウェアを検出します。

承認ゲート を設定し、異なるパイプラインに最適化された保証ポリシーを強制適用。非準拠の作業量を本番環境への移行前に停止します。

Kubernetes Assurance Policiesを適用し、オープンポリシーエージェント（OPA）とRegoルールを使用して、セキュリティガバナンスのための実行時制御を強制適用します。

Aqua セキュリティ ソフトウェアの制限事項

Mavenやnpmパッケージなどの特定のアーティファクトタイプのスキャンに対するサポートがありません。

API機能にリミットがあり、特に画像検索や自動化シナリオでの利用において制限があります。

Aqua セキュリティ Softwareの価格設定

カスタムプライシング

Aqua セキュリティソフトウェアのレビューと評価

G2: 4.2/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

アクア・セキュリティ・ソフトウェアについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

実際のユーザーのコメントを一部ご紹介します：

導入の容易さ、使いやすいUI、CI/CD統合オプションの充実、優れたダッシュボードが特徴です。当社にとって鍵となる機能の一つは、他の商用ツールにはないKubernetesセキュリティ機能です。ただし、ライセンスモデルはAquasecの長期プランと一致していますが、長期的なフル機能ソリューションを決める前にコンテナセキュリティを試したいクライアント向けに、短期/低ボリュームの価格モデルも検討すべきです。

導入の容易さ、使いやすいUI、CI/CD統合オプションの充実、優れたダッシュボードが特徴です。当社にとって鍵となる機能の一つは、多くの商用ツールにはないKubernetesセキュリティ機能です。ただし、ライセンスモデルはAquasecの長期プランと一致していますが、長期的なフル機能ソリューションを導入する前にコンテナセキュリティを試したいクライアント向けに、短期/低ボリューム向けの価格モデルも検討すべきです。

🧠 面白い事実：この概念は以前から存在していましたが、Google の CEO であるエリック・シュミット氏が2006 年の会議で「クラウドコンピューティング」という用語を使用してから、この用語が普及しました（セキュリティに関する懸念も同時に高まりました）。

6. Microsoft Defender for Cloud（Microsoftベースのクラウド環境向け）

Microsoft Defender for クラウド経由

Microsoft Defender for クラウドは、セキュリティ態勢管理、作業量保護、およびDevSecOps機能を一元化しています。

Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR) を通じて、組織はクラウドインフラストラクチャからの洞察とエンドポイントおよびユーザーのIDからのアラートを接続し、より広範な脅威の全体像を構築できます。

そのSecure Score機能は、組織が全体的なセキュリティ態勢を時間経過とともに追跡し改善するための明確なメトリクスを提供します。また、Cloud Security Explorerを使用して潜在的な攻撃経路をモデル化し、事業部門全体にガバナンスルールを適用することも可能です。

Microsoft Defenderの主要な機能

Microsoft Azureプラットフォームとのシームレスなネイティブ統合を活用してください。

攻撃経路分析 とインタラクティブな クラウドセキュリティエクスプローラー を使用して、横方向の移動経路と弱点を特定します。

Defender for サーバー、Containers、および Storageを適用し、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境の作業負荷を保護。インフラストラクチャ、データ、アプリケーションのセキュリティを確保します。

Microsoft Entra アクセス権限管理 を活用し、ユーザー、アプリ、サービスにわたる過剰な許可を検出・是正し、あらゆるクラウド環境でセキュリティを強化します。

SIEM（セキュリティ情報イベント管理）とセキュリティオーケストレーション、 AIワークフロー自動化 、および対応ツール（SOAR）を活用し、脅威を迅速に相関分析し対応することで、復旧までの時間を短縮します。

Microsoft Defenderの制限事項

ユーザーは、過剰な通知と誤検知により、アラート疲労を頻繁にレポート作成しています。

このWizの競合製品は、ゼロデイ攻撃や隠蔽された署名を持つマルウェアの検出に苦戦しており、重要な脅威シナリオにおける信頼性にリミットがあります。

価格設定とライセンスモデルは、特にマルチクラウド環境での展開において、理解や予測が複雑になる場合があります。

Microsoft Defenderの価格設定

カスタムプライシング

Microsoft Defenderのレビューと評価

G2: 4.4/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

7. Qualys（ハイブリッド資産保護に最適）

viaQualys

Qualysは、資産可視性、脆弱性管理、コンプライアンス、是正措置を統合した企業 TruRisk™ Platformにより、サイバーセキュリティの一元化されたアプローチを提供します。Wizの競合他社は、数十億のデータポイントにわたる高速テレメトリとインテリジェントな相関分析を提供しています。

このプラットフォームは、軽量なCloud Agentsとエージェントレススキャナーを活用し、クラウド作業負荷、コンテナ、インフラストラクチャの包括的な可視性とセキュリティ評価を提供します。Qualys TotalCloudのリリースにより、アプリケーションリスク管理のためのCNAPPとTotalAppSecを統合し、Qualysはスタック全体にわたる保護を拡張しています。

このプラットフォームは、IaCセキュリティ、Kubernetesランタイム保護、さらにはGenAI展開におけるLLMの安全性をサポートしています。

Qualysの主要な機能

複数のセキュリティとコンプライアンス機能の機能を単一のプラットフォームに統合します。

TruRisk Eliminate™ を使用して、CISA KEVやランサムウェアの脆弱性など、重要な脆弱性をパッチ適用、隔離、または緩和ワークフローを通じて是正します。

IaCテンプレートを継続的にスキャンして設定ミスを検出するとともに、SaaSアプリの権限の不正使用やコンプライアンス問題 を監視します。

Qualys Flowを活用して対応を効率化し、ノーコード/ローコードエンジンを使用して自動化された是正ワークフローを構築しましょう。

Qualysの制限リミット

ダッシュボードが直感的でなく、新規ユーザーにとってナビゲーションやタスクの実行が困難です。

検出機能は強力ですが、パッチ展開と修復機能は、他のWiz競合他社の機能ほどスムーズまたは効率的ではありません。

統合されたアプリケーションのフルスイートを管理するには、トレーニングと設定に多額の投資が必要になる場合があります。

Qualysの料金プラン

カスタムプライシング

Qualysの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (240件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (30件以上のレビュー)

Qualysについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

全体として、この製品はユーザーフレンドリーで、強力な脆弱性スキャン機能を備え、豊富なソフトウェア更新ライブラリを提供しています。さらに、トレーニングビデオとサポートも利用可能です。

全体として、この製品はユーザーフレンドリーで、強力な脆弱性スキャン機能を備え、豊富なソフトウェア更新ライブラリを提供しています。さらに、トレーニングビデオとサポートも利用可能です。

8. Check Point（統合セキュリティとポスチャー管理に最適）

viaCheck Point

Check Pointのフラッグシップ製品であるQuantum Security GatewaysとCloudGuardソリューションは、ネットワーク、作業量、リモートアクセスポイント全体にわたる深い保護を提供するように設計されています。

エンドポイント保護においては、Harmony EndpointがEPP（エンドポイント保護プラットフォーム）、EDR（エンドポイント検出と対応）、およびXDR（拡張検出と対応）を単一の軽量クライアントで提供し、エッジからクラウドまでの包括的な可視性と制御を実現します。

このソリューションは、Teamsがインフラストラクチャからアプリケーションまで、クラウド環境全体にわたって一貫したセキュリティポリシーを適用し、高度なサイバー攻撃から保護します。

Check Pointの主要な機能

Check Pointのリミット

設定には時間がかかる場合があります、特に専任のITスタッフいない小規模なTeamsの場合

フルスキャンとサンドボックス機能は、特に低スペックのマシンではパフォーマンスを低下させる可能性があります。

Check Pointの価格プラン

カスタムプライシング

Check Pointのレビューと評価を確認する

G2: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

9. Sysdig（Kubernetesを多用するDecSecOpsオペレーションに最適）

viaSysdig

Sysdigは、リアルタイム検出、文脈に応じたリスク分析、深い実行時可視性を重視するチーム向けに設計されたクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォームです。堅牢なデータセキュリティ対策を適用しながら、これらの機能を強化します。

マルチクラウドサポートとマネージドPrometheusモニタリングにより、インフラストラクチャ全体でコンテキスト切り替えなしでエンドツーエンドの可視性を実現します。

セキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンス監視を組み合わせることで、SysdigはTeamsがインシデントの全体像を把握するのを支援します。その鍵の特徴は、脆弱なパッケージが実行時に実際に使用されているかどうかを基に脆弱性を優先順位付けする機能で、Teamsは修復作業に注ぐ努力を絞ることができます。

Sysdigの主要な機能

静的な共通脆弱性および暴露（CVE）リストではなく、実際に悪用されているまたはアクセス可能なリスクに焦点を当ててください。

クラウドネイティブの検出技術を活用し、ライブシステムデータと行動コンテキストを分析して、不審な行動を検出します。

Sysdig Monitorの詳しい利用状況追跡機能を活用し、カスタムメトリクスのコストを削減し、利用率が低いリソースを排除しましょう。

詳細なフォレンジック分析と監査ログで、インシデント対応を迅速化します。

Sysdigのリミット

CSPMシナリオにおける横方向の移動検出は、特にAWS環境においてリミットとなっています。

オンプレミス展開では、大規模なストレージリソースが必要となる場合があります。

その主な強みは実行時セキュリティとコンテナにあります。CNAPPサービスの他の領域は、競合他社に比べて開発が十分でない可能性があります。

Sysdigの料金プラン

カスタムプライシング

Sysdigの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはSysdigについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように要約されています：

Sysdigは数分でテストを検出・通知してくれました。一方、競合他社は数時間かかりました。その瞬間、Sysdigが私たちにとってより良い選択肢だと確信しました。クラウドとホストの脅威を迅速に検出・通知・分類・調査できるだけでなく、セキュリティ態勢を全体的に強化する数多くの追加機能も備えています。

Sysdigは数分でテストを検出・通知してくれました。一方、競合他社は数時間かかりました。その瞬間、Sysdigが私たちにとってより良い選択肢だと確信しました。クラウドとホストの脅威を迅速に検出・通知・分類・調査できるだけでなく、セキュリティ態勢を全体的に強化する数多くの追加機能も備えています。

10. Snyk（シフトレフトセキュリティと開発者優先のワークフローに最適）

viaSnyk

Snykは、アプリケーションセキュリティに現代的なアプローチを採用した開発者向けのセキュリティプラットフォームで、高速なクラウドネイティブ開発ワークフローにシームレスに統合されます。

Wizの最大の特徴は、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる脆弱性の検出と是正を可能にするAI搭載セキュリティプラットフォームです。Wizの代替製品のコアエンジンであるDeepCode AIは、スマートで説明可能な是正措置を実行し、GenAIツールやオープンソースライブラリによってもたらされる潜在的なリスクに対処するのを支援します。Teamsは常にGenAIツールやオープンソースライブラリによって導入されるリスクに先んじることができます。

Snykの主要な機能

Snyk IaCセキュリティを活用し、クラウド環境全体での設定のドリフトを検出・修正。開発ツール内で直接インライン修正を実施できます。

オープンソースのリスク管理を自動化：ワンクリックでのプルリクエスト、リアルタイム監視、ライセンス遵守チェックを可能に。

既存のデベロッパーツールとワークフローにセキュリティをシームレスに統合できます。

Snyk AppRiskを使用して、リスクをビジネスコンテキストと関連付け、影響度の高い脆弱性を優先順位付けし、アプリケーションセキュリティのカバー範囲を追跡します。

Snykのリミット

オンプレミス展開オプションが不足しているため、厳格なインフラストラクチャポリシーを持つ組織の柔軟性がリミットされます。

このツールはCLI経由で不完全なSBOMデータを生成するため、ユーザーはサードパーティツールや他のWiz競合製品に依存する必要があります。

Snykの料金プラン

Free

チーム: $25/月 ユーザーあたり

企業: *カスタムプライシング

Snykの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

Wizの競合他社でリスクを特定することは、最初のステップに過ぎません。真の課題はその後にあるのです：対応を組織化し、タスクを適切な Teams に割り当て、進捗を追跡することです。

そこでClickUpがステップインします。セキュリティスキャナーとしてではなく、スキャン後のすべてを統括するコマンドセンターとして機能します。その核心には、ClickUpプロジェクト管理ソフトウェアがあり、修復努力のプラン、進捗監視、ドキュメント管理、リアルタイムでのコミュニケーションを統合した中央集約型プラットフォームを提供します。

大規模なITおよびセキュリティチーム向けに、ClickUpのITとPMOソリューションは、PMOチームがサービスリクエストの受付を標準化、SLAに基づくエスカレーションを自動化、ポートフォリオ全体のリソース利用状況の可視性を企業グレードの制御機能で実現します。

ClickUpがWizの競合他社とどのように補完し合うかを、オペレーションのライフサイクル全体を通じて見ていきましょう。 🔄

アラートをタスクに変換

問題が検出されたら、それらを実行可能なワークフローに組み込む必要があります。

ClickUpフォームは、脆弱性をClickUpタスクのタスクに変換し、深刻度、影響を受けるシステム、ターゲットなどの詳細情報を付加することで、各脆弱性を具体的なアクションに変換します。これにより、追跡と優先順位付けのためのメタデータの一貫した収集が保証されます。

問題がパイプラインに追加されると、ClickUpの 複数担当者割り当てとカスタムフィールド機能により、対応の割り当て、整理、追跡を最初から最後までスムーズに行えます。

📌 例: セキュリティチームがフォームに問題を入力すると、ClickUpに自動的にタスクが作成され、事前に定義されたカスタムフィールド（例：‘ネットワーク’や‘コンプライアンス’）が設定されます。さらに便利な点？ネットワークエンジニアとコンプライアンス担当者が同時にタスクに割り当てられるため、効率的に仕事を進めることができます。

手仕事を削減

ClickUp自動化は、さらに効率性を向上させます。タスクは深刻度に基づいて自動割り当てされ、 idle状態の場合にエスカレーションされ、またはClickUpの直感的なif-thenビルダーを使用して手動の引き継ぎなしでワークフローを通過させることができます。

ワークフロー自動化の例には、次のようなものがあります：

脆弱性が検出された際にタスクを自動割り当て

期日前にリマインダーをトリガーする

未解決のインシデントを関係者にエスカレーションする

ClickUp自動化でIT問題の解決を加速しましょう。

📌 例: 重大な脆弱性が検出された場合、自動化によりその深刻度に基づいてセキュリティ責任者にタスクを即時割り当て、適切な優先度を設定し、期日を設定します。タスクが48時間以内に解決されない場合、自動的にCISOにエスカレーションされます。

仕事場でチャットしましょう

修復作業が開始されると、更新があらゆる方向から次々と届きます。

ClickUp チャットを使用して、是正措置の議論を的を絞った実行可能な内容に保ちます。

ClickUpチャットは、タスク、ドキュメント、タイムラインと並行して会話を行うことができます。会話はクリック一つでタスクに変換でき、適切なタグを付け、文脈を保持したまま管理できるため、監査ログを保持したまま仕事を進めることができます。

/AIに手間のかかる作業を任せてください

ClickUp Brainで、影響力の大きい質問への回答を得て、次のステップを自動生成しましょう。

ClickUp Brain、AI搭載のアシスタントは、継続的なタスクの活動、コメント、ドキュメント、チャット履歴を分析し、実行可能な洞察を提供します。次のように支援します：

修復作業の進捗を要約するスレッドを、簡潔なステータス更新やステークホルダー向けレポートにまとめます。

チャットやドキュメントの議論から自動でフォローアップタスクを生成する機能

手書きのメモを取らずに、ミーティングの要約とアクションリストを作成する

文脈に応じた質問に回答します。例：「高優先度のアラートで未解決の修正はどれですか？」

ClickUpの主要な機能

ClickUpの料金プラン

ClickUpのレビューと評価

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価していますか？

このG2レビューはまさにその通りです：

ClickUpの最も気に入っている点は、カスタマイズ性と柔軟性です。異なるチーム（マーケティングとウェブ開発など）向けにカスタマイズされたワークフローを作成したり、カスタムフィールドでプロジェクトの詳細を追跡したり、反復作業を自動化したりと、ClickUpは当社のニーズにぴったり合わせることができます。これにより、プロジェクト管理とチーム間のコミュニケーションがスムーズになり、すべてを一元管理できます。さらに、統合機能と自動化により、多くの時間を節約でき、本当に重要なことに集中できます。

ClickUpの最も気に入っている点は、カスタマイズ性と柔軟性です。異なるチーム（マーケティングとウェブ開発など）向けにカスタマイズされたワークフローを作成したり、カスタムフィールドでプロジェクトの詳細を追跡したり、反復作業を自動化したりと、ClickUpは当社のニーズにぴったり合わせることができます。これにより、プロジェクト管理とチーム間のコミュニケーションがスムーズになり、すべてを一元管理できます。さらに、統合機能と自動化により、多くの時間を節約でき、本当に重要なことに集中できます。

📮 ClickUp Insight: 30%の従業員は、自動化により週に1～2時間の時間を節約できると回答しており、19%は3～5時間の集中的な仕事時間をロック解除できると推定しています。 小さな時間の節約も積み重なります：週に2時間を取り戻すだけで、年間で100時間を超える時間になります——その時間は、創造性、戦略的思考、または個人成長に充てることができます。 💯 ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクトの更新生成、ミーティングメモを実行可能な次なるステップに変換—すべて同じプラットフォーム内で実現できます。追加のツールや統合は不要—ClickUpは、ワークフローの自動化と最適化に必要なすべてを1つの場所に集約します。 💫 実際の結果: RevPartnersは、3つのツールをClickUpに統合することでSaaSコストを50%削減。統一されたプラットフォームでより多くの機能、より緊密なコラボレーション、管理やスケールが容易な単一の真実のソースを実現しました。

Wizを超える最適なソリューションを見つける

より強力な実行時保護、より実践的な脅威インテリジェンス、またはより優れたコンプライアンスサポートを求めている場合でも、当社が調査したWizの競合他社はそれぞれ独自の強みを提供しています。

しかし、より大きな視点で見ると、包括的なクラウドセキュリティは孤立した存在ではありません。Teamsを連携させ、活動を可視化し、データをアクセス可能に保つための信頼できるソリューションが必要です。それがClickUpの真価です。

ワークプレイスのすべてをカバーするアプリとして、セキュリティチームがプロジェクト、プロセス、人材を1つのプラットフォームで統合し、連携を強化します。リメディエーションワークフローの管理や監査から、タスクの自動化、ClickUp Brainを活用したAIの活用まで、複雑な環境でも注文をもたらすように設計されています。

なぜ待つ必要が？今すぐClickUpに無料で登録しましょう！