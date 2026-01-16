[年]年版 無料マーケティングポートフォリオテンプレート

キャンペーンも戦略も結果も揃っているのに、誰かに「ポートフォリオを送ってくれませんか？」と聞かれると…固まってしまう。

仕事がないからではなく、ポートフォリオが散らかったフォルダに埋もれているか、中途半端なドキュメントに閉じ込められているからです。

もしそれが少し現実的すぎるように思えても、ご安心ください。私たちがサポートします。

本ブログ記事では、ClickUp（およびその他のプラットフォーム）から厳選した最高の無料マーケティングポートフォリオテンプレートをまとめました。これにより、あなたの仕事を明快に、構造的に、そして少しのセンスを加えて提示できるようになります。

さあ、始めましょう！💪🏼

マーケティングポートフォリオテンプレートとは？

マーケティングポートフォリオテンプレートとは、マーケターが自身の仕事・スキル・実績を整理し、潜在的なクライアントや協力者に効果的に提示するための事前設計済みフレームワークです。

これらのテンプレートには、事例研究、キャンペーンのタイムライン、デザインモックアップ、オーディエンスターゲティング戦略、エンゲージメント率や投資収益率（ROI）などのメトリクスを整理するための構造化されたセクションが用意されています。多くのテンプレートには、チーム内の役割、使用ツール、プロセスや協働を強調するための反復作業のメモを記載するスペースも含まれています。

優れたマーケティングポートフォリオテンプレートの条件とは？

構造化されたマーケティングポートフォリオテンプレートは、マーケターの過去の成功事例を効果的にアピールし、戦略的思考と創造性を示すプラットフォームを提供します。以下に主な機能をご紹介します：

使いやすさ： 設定やカスタムが簡単なものを選びましょう。そうすれば、複雑なデザインではなくコンテンツに集中できます

視覚的魅力： 視聴者の関心を引きつけるため、高品質な画像、インフォグラフィック、またはビデオの統合を追求しましょう

包括的なセクション： 「自己紹介」セクション、仕事サンプル、お客様の声、明確な連絡先ページを必ず含めてください

カスタムオプション： ブランドを反映させるため、色・フォント・レイアウトを自由に試せるテンプレートを選択可能

実績メトリクスの表示： コンバージョン率やROIなどの結果をアピールするセクションを設け、信頼性を高めましょう

連携機能：ソーシャルメディア、アナリティクス、CRMツールとの互換性を選択し、主要なパフォーマンスデータを簡単に取り込めます

🔍 ご存知ですか？ 架空のキャンペーン（憧れのブランドのための架空のリブランディングやソーシャル投稿など）は、ポートフォリオサイトに関連性の高い仕事の例を充実させる一般的な方法です。

マーケティングポートフォリオテンプレートの概要

トップクラスのマーケティングポートフォリオテンプレートをご紹介します：

13種類のマーケティングポートフォリオテンプレート

以下では、ClickUpおよびその他のソースから提供されているマーケティングポートフォリオテンプレートの選択肢をご紹介します。👇

さらに、マーケティング業務を効率化するテンプレート以上のものをお探しなら、プロの秘訣をお教えしましょう！ClickUpを試してみてください！ マーケティングチームのあらゆるフェーズをサポートするClickUpは、ブレインストーミング、プラン立案、キャンペーン開始、追跡をワンストップで実現します。マルチチャネル戦略からコンテンツカレンダー、パフォーマンスダッシュボードまで、日々の仕事を測定可能な成果のポートフォリオへと変えます。

実際、あるマーケターがClickUpの使用についてこう語っています：

ClickUpを使えば、マーケティング施策のステータスを地域別ビューやキャンペーンビューで可視化できます。実施中の活動の種類や、どのフェーズにタグ付けしたかを確認可能。これにより経営陣もプロジェクトのステータスを即座に把握できます。

まずは必要なテンプレートをご紹介しましょう！

1. ClickUp ポートフォリオ管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpポートフォリオ管理テンプレートでプロジェクトとリソースをより効果的に計画しましょう

クリエイティブや戦略プロジェクトのポートフォリオ管理では、方向性が曖昧になりがちです。ClickUpポートフォリオ管理テンプレートは、ビジネスへの影響度に基づくプロジェクト価値評価システムでこの課題を解決。プロジェクトを必須（Must-Have）、推奨（Should-Have）、または検討（Could-Have）のカテゴリーに分類し、リソースの集中的な投入を可能にします。

このテンプレートの特長は、新規案件管理機能です。新規プロジェクト依頼が流入すると、上部に明確な評価基準が表示され、全てのアイデアが一貫した基準で評価されます。ポートフォリオリストビューでは全プロジェクトを俯瞰でき、リスク管理案件や完了案件といった専用フォルダで進捗を整理。まさにPMOダッシュボードのような機能を実現します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

一貫性のある基準に基づくシステムで、新規プロジェクト依頼を評価しましょう

取り組みを優先度グループに分類し、重要な分野に努力を集中しましょう

専用リストとフォルダビューでリスクと進捗を追跡

評価を一元化して、すべての提案が同じ意思決定プロセスに沿うようにします

📌 こんな方に最適：ビジネスインパクトに基づき、大量のプロジェクト提案を評価・ランク付け・追跡する必要がある戦略的リーダーやPMO

2. ClickUp プロジェクト管理ポートフォリオテンプレート

プロジェクトポートフォリオの整理を始めたばかりで、シンプルで直感的なシステムをお探しなら、これがぴったりです。ClickUpプロジェクト管理ポートフォリオテンプレートは、初心者にも使いやすいセットアップで、部門をまたいだ情報を一箇所で把握できます。

PMOロードマップビューでは、フェーズ別のレイアウトで滞っている仕事や期限超過の仕事を即座に把握できます。さらに詳細を確認したい場合は、週間ステータスレポートやチームビューに切り替えて、部門別や所有者別にグループ化された最新情報を入手しましょう。

このプロジェクトポートフォリオ管理テンプレートの各タスクには、ディスカバリーやデザインといったフェーズタグに加え、見積もり時間、成功メトリクス、詳細説明スペースが用意されています。これにより、ステークホルダーレビューやクライアントへの進捗報告において、プロジェクトの進捗状況を明確に説明しやすくなります。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

組み込みのロードマップとステータスビューで、チーム横断的な仕事のフェーズを可視化

所有権別に分類された構造化されたレポートで、週ごとの進捗を比較

見積書、メトリクス、説明を添付ファイルとして添付してステータス変更を正当化

すべての部門の更新情報を、統合されたポートフォリオhubから一元管理

📌 こんな方に最適：プロジェクトの健全性やステータスをチーム横断的に可視化し、簡単に把握したいプロジェクトマネージャーや部門責任者

3. ClickUp デザインポートフォリオテンプレート

クリエイティブな仕事が優れているのに、そのプレゼンテーションにフローや責任感、明瞭さが欠けているなら、ClickUpデザインポートフォリオテンプレートが最適です。このテンプレートは、デザインプロジェクト管理の全ステップで、あなたの思考プロセス、各フェーズ、専門性を効果的に示すのに役立ちます。

真の威力はデザイン段階ビューにあり、作品を明確にラベル付けされたフェーズ（保留中、コンセプト、デザイン、プロトタイプ、引き渡し）に分類します。マーケティングウェブサイトからモバイルアプリまで、あらゆるプロジェクトをこれらの視覚的なカテゴリーにマッピングできるため、クライアント、関係者、メンターは進行中の作業と完了した作業を即座に把握できます。

各タスクにはデザインカテゴリー（例：ブランドアイデンティティ、Webアプリ）や修正必要、社内レビュー中といった工程固有のステータスなど、組み込みフィールドが用意されているため、どのタスクに注力すべきか迷うことはありません。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

各プロジェクトを明確な背景説明、視覚的なサンプル、測定可能な成果と共に記録しましょう

構造化されたレイアウトでデザインワークフローを提示し、確認しやすくします

クライアントからの入力、修正、承認を一元管理し、明確な監査証跡を維持します

仕事が進化するにつれて自動的に更新される、整理されたライブポートフォリオを共有しましょう

📌 こんな方に最適：プロジェクトの段階やデザインの意図を明確に伝えつつ、仕事をプロフェッショナルに紹介したいデザイナーやクリエイティブチーム

💡 プロのコツ：「マーケティングサンドボックス」というタイトルを持つセクションを作成し、修正したコピーや新しいキャンペーンの切り口、モックアップなどのアイデアをテンプレート内でテストしましょう。小さな実験スペースとして活用してください。

4. ClickUp デザインポートフォリオ タスクテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデザインポートフォリオタスクテンプレートでポートフォリオに体系的な構造をもたらしましょう

ポートフォリオの見栄えは良いのにデザインプロセスが散漫に感じられる場合、このテンプレートがタスクレベルでそのギャップを解消します。ClickUpデザインポートフォリオタスクテンプレートは、個々の構成要素、つまり各デザインプロジェクト内の実際のタスクに焦点を当てます。

特にブランドアイデンティティ、UIデザイン、マーケティング資産といったカテゴリーを頻繁に切り替える必要がある場合、並行して進行中の多数のマーケティングプランを管理する際にご活用ください。

さらに便利なのは？デザインポートフォリオを一から作成したり、曖昧なタスク名やフォルダをいちいち確認したりする必要はありません。以下の3つの必須カスタムフィールドが用意されています：デザインフェーズ（例：コンセプト、最終版、納品）、デザインカテゴリー（仕事の種類）、最終成果物。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

各デザイン案件をフェーズごとに構造化されたタスクに分解

カテゴリー別に仕事をタグ付けし、ブランディング、UI、クリエイティブアセットを区別しましょう

一貫性のある検索可能なフィールドで最終成果物を記録

複数のデザイン案件を同時に進める際も、タスクの進捗状況を明確に把握できます

📌 こんな方に最適：タスク単位で明確に管理し、フェーズ・カテゴリー・最終成果物を把握する必要があるフリーランスやデザインリーダー。

5. ClickUp 事例研究テンプレート

ClickUpのケーススタディテンプレートは、過去の仕事サンプルを整理されたプレゼンテーション可能なストーリーに変換します。成功したキャンペーン、クライアントプロジェクト、製品ローンチを、信頼性が高く理解しやすい形で分解する必要がある場合に最適です。

クリエイティブブリーフテンプレートの挿入スペースや、ウェブサイト・会社概要・経歴といった必須クライアント情報を掲載する専用領域を完備。さらに、進捗管理用のステータス、データ分類用タグ（課題・解決策・効果など）、ケーススタディの進行に合わせて切り替え可能な表示モード（ガントチャートビュー／作業負荷ビュー／カレンダー）が標準装備されています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

クライアントの背景、目的、解決策の道筋を一箇所にまとめて記録

草案作成から最終承認まで、ケーススタディの全フェーズを追跡

インサイト、課題点、結果を分類し、再現性のあるレポート作成を実現

物語が展開するにつれ、複数のビューでタイムラインを管理

📌 こんな方に最適：プロジェクトの成功事例を記録するための再現可能な構造が必要な、マーケター、コンサルタント、クライアントサービスチーム

🧠豆知識：1910年代半ば、ハーバード・ビジネス・スクールのメルビン・トーマス・コープランド教授は、同校で最も初期のマーケティング活動に特化した講義の一つを開始しました。彼の仕事は後に『マーケティング問題』（1920年）として出版され、ビジネス教育においてマーケティングを独立したフィールドとして確立する一助となりました。

6. ClickUp マーケティングエージェンシーテンプレート

複数のクライアント契約を管理しながらキャンペーンを順調に進めることは、代理店にとって毎日の頭痛の種です。ClickUpのマーケティング代理店テンプレートは、その混乱を整理された視覚的なワークフローに変えます。

キャンペーンタイプ別に分類されたリスト形式のテンプレートです：有料広告、コンテンツ、クリエイティブ。各分野ごとに追跡可能なスペースを確保。実行中、草案、実績、またはレビュー中といったリアルタイムの契約ステータスでプロジェクトを分類できるため、チームやクライアントは進捗状況や停滞箇所を明確に把握できます。

さらに、アカウント、契約サイズ、完了状況、関連書類、アイデア進捗、およびカテゴリーといった6つの特化フィールドを搭載。これにより、キャンペーンやクライアントを横断したマーケティング戦略を構築しつつ、細部まで見落とすことなく管理できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

キャンペーンを範囲別にグループ化し、有料広告、コンテンツ、クリエイティブの各努力を連携させましょう

契約ステータスを活用し、各クライアント案件の進捗状況を可視化

チーム間の誤解を防ぐため、重要なアカウント情報を確実に記録しましょう

リアルタイムのキャンペーン実行を反映した統一されたワークフローを維持

📌 こんな方に最適：契約ステータス、成果物、チーム責任を統一管理する中央スペースが必要な、複数のクライアントやキャンペーンを扱う代理店

💡 プロのコツ：ClickUp内でメインポートフォリオを複製し、異なる役割やクライアント向けにカスタムしましょう。閲覧者の関心に応じてセクションの追加や非表示が可能です。

7. ClickUp マーケティング提案書テンプレート

確固たる提案書を作成するには、見やすいレイアウトだけでは不十分です。ClickUpマーケティング提案書テンプレートを使えば、編集可能なブロックを備えた構造化された事前構築済みデッキのようなドキュメントテンプレートが手に入ります。

何が違うのか？ ワークフローに即座に組み込める点です！ドキュメントのセクションをタスクに変換し、チームメンバーに割り当てることも可能です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

編集可能なセクションで構成された提案書を作成し、ピッチを効果的に進めましょう

共同作業が開始されたら、提案アイテムを実行可能なタスクに変換しましょう

文書内で直接責任者を割り当て、ワークフローを円滑化

提案書の作成から承認までの全サイクルを追跡

📌 こんな方に最適：アイデアを共同で提案し、提案書のセクションを実行可能で追跡可能なタスクに変換したいマーケティングチームやコンサルタント

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpのAIフィールドでマーケティングポートフォリオ管理の煩雑な作業を解消。フィールド入力や更新追跡の代わりに、タスクの内容に基づいて要約・進捗メモ・評価チェック・アクションアイテムなどを自動生成。ポートフォリオの正確性と最新状態を簡単に維持できます。 ClickUpのAI Fieldsでマーケティングポートフォリオを自動更新

8. ClickUp マーケティングプランテンプレート

ClickUpマーケティングプランテンプレートは、実行済みまたは計画中の全キャンペーンをポートフォリオ対応のロードマップとして構築するのに役立ちます。アイデアの提案に焦点を当てるマーケティング提案テンプレートとは異なり、このテンプレートでは、それらのアイデアが時間、努力、チャネルを横断して実際に追跡され、成果として届けられるプロセスを示します。

書類の山やプロジェクトダッシュボードを漁らずに成果を証明したい時に最適です。四半期、努力、および影響度のフィールドでタスクを分類し、各施策における努力対結果のメトリクスを可視化。主要成果ビューはステークホルダー向けのライブダッシュボードとして機能し、進捗を一目で把握可能。リスク・ステータス・進捗を色分け表示します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

四半期ごとにキャンペーンをマップし、戦略的な順序付けを示す

組み込みフィールドで努力、成果、タイムラインを追跡

主要成果指標（KRI）を活用し、ダッシュボードフォーマットで進捗を明確に表示

散在した文書に頼らず、パフォーマンスのメトリクスを提示しましょう

📌 こんな方に最適：四半期ごとのキャンペーンを整理し、パフォーマンスメトリクスを追跡する必要があるマーケティング戦略担当者や成長チーム

独自のマーケティングプラン作成方法をご覧ください：

9. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレートで重複するキャンペーンを実行

ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレートは、キャンペーンの全ライフサイクル（計画、制作、ローンチ、評価、維持）を、一目で各フェーズを追跡可能な、すっきりとしたカンバンスタイルのレイアウトにマッピングします。

ポートフォリオとして完成されている理由は、各タスクが視覚的に明確で文脈が豊富に表現されている点にあります。マーケティングチャネル、担当チーム、成果物タイプ、および最終コンテンツを含む11のカスタムフィールドにより、カードを開かずに内部タスク、ソーシャル投稿、電子メールキャンペーン、業績評価を区別できます。

しかし、複数のキャンペーンをチャネル・チーム・クライアントアカウントにまたがって扱う場合、単一のテンプレートでは不十分なこともあります。そこで役立つのがClickUpポートフォリオです。

ClickUpポートフォリオを使えば、ソーシャル、電子メール、有料、オーガニックなど、すべてのキャンペーンを一元管理し、全体像で監視できます。各キャンペーンを会社のOKRに整合させ、プロジェクトの進捗をリアルタイムで追跡し、結果に応じて優先度を調整できます。

ClickUpポートフォリオでポートフォリオを連携・追跡

🌼 このテンプレートが気に入る理由

キャンペーンフェーズを明確なライフサイクルに整理し、即座に可視性を実現

各チャネルごとに詳細なカスタムフィールドを活用し、成果物を明確に区別しましょう

範囲と目的を完全に把握した状態で、チームにタスクを割り当てましょう

統一されたリアルタイムのポートフォリオビューで、すべての進行中のキャンペーンを一元管理

📌 こんな方に最適：複数のキャンペーンを同時に進行するクロスファンクショナルチームで、実行フェーズ・成果物・チーム割り当ての可視性を完全に確保したい場合

🚀 ClickUpの優位性：マーケティングポートフォリオ作成で最も難しいのは、作品に込められたストーリーを文書化することです。ClickUpのネイティブAIアシスタント「ClickUp Brain」が、プロジェクト全体で作成したあらゆる文書（企画書、キャンペーンメモ、コンテンツ下書き、タスク更新、分析コメント）を抽出し、それらを整理された一貫性のある事例研究へと変換します。 ClickUp Brainで 未加工のプロジェクト仕事を洗練されたストーリー性のある事例研究に変換 例えば、製品ローンチ電子メールキャンペーンを管理したとします。特定の角度を選んだ理由やパフォーマンスの状況を思い出すために散らばったドキュメントを掘り起こす代わりに、ClickUp Brainが以下を抽出します： プロジェクト概要に記載された、オリジナルの創造的根拠

タスクのコメント欄に書き込んだメッセージのアイデア

ドキュメントからの最終電子メール文案

チームと共有したパフォーマンスメモ

レトロスペクティブからのフォローアップインサイト その後、すべてを洗練されたフローのある物語へと再構成します：課題、あなたの戦略、実行方法、そして結果。文章はあなたのトーンを保ちつつ、構成はより緊密に、詳細はより鮮明に、そして物語は自信を持ってポートフォリオに掲載できるものへと生まれ変わります。 📌 このプロンプトを試してみてください： このプロジェクトに関連するすべてのタスク、ドキュメント、コメント、分析データを活用し、洗練されたポートフォリオ対応のケーススタディを作成してください。課題の抽出、私の戦略、主要な意思決定、実行ステップ、そして実際の結果を盛り込みます。自信に満ちた会話調のトーンを保ってください。

10. SlidesGo提供 デジタルマーケティングスペシャリスト向けポートフォリオテンプレート

SlidesGo経由

デジタルキャンペーン、結果、資格を洗練されたスクロールしたくなるフォーマットにまとめたいなら、このデジタルマーケティングスペシャリスト向けポートフォリオテンプレートが最適です。過剰な装飾を避けつつ、洗練された印象を保ちます。Googleスライド、PowerPoint、Canvaでシームレスに動作する20枚の完全編集可能スライドが付属。どのツールで作成してもフローが途切れません。

フォント、カラースキーム、クレジット表記まで事前に設定済み。あとはメトリクスを挿入し、ブランドキットに合わせて調整し、プロジェクトのスクリーンショットを追加するだけです。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

事前フォーマット済みでプレゼンテーション対応のスライドでキャンペーンの結果を効果的に紹介

構造を統一したまま、フォント、レイアウト、ビジュアルを自由にカスタムできます

スクリーンショットやKPIを挿入して、測定可能な貢献度を強調しましょう

編集可能なスライドコンポーネントで、洗練されたポートフォリオを素早く作成

📌 こんな方に最適：資格・KPI・過去のキャンペーン実績をプレゼンフォーマットでアピールしたいデジタルマーケター

💡 プロのアドバイス：マーケティングは単独で成立することは稀です。「エンゲージメントを60%向上させました」と述べるだけでなく、協力者への感謝を示し、デザイナー、プロジェクトマネージャー、エンジニアとどのように連携したかを具体的に説明しましょう。こうしたチーム意識は採用担当者の目に留まる貴重な要素です。

11. Canva製 グリーンストーン UGC作成者向けポートフォリオ

Canva経由

グリーンストーンUGC作成者向けポートフォリオプレゼンテーションは、コンテンツを最優先する作成者のために設計されています。従来の履歴書レイアウトとは異なり、スライドデッキフォーマットを採用しているため、キャンペーンの結果、ブランドパートナーシップ、プラットフォーム別パフォーマンスデータを視覚的に効果的に提示するのに最適です。

短いケーススタディやクリエイティブサンプル、さらには埋め込みアニメーションやトランジションによるリールや動画プレビューまで掲載可能。プロジェクトポートフォリオ管理がさらに効率的に。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

ブランドコラボレーションを、コンテンツを最優先にしたモダンなデッキでプレゼンテーション

クリエイティブなアプローチと成果を説明する短い事例研究を追加しましょう

ビデオプレビューやモーションClipを埋め込み、動的な仕事をアピールしましょう

清潔で構造化されたスライドで信頼性と多様性をアピールしましょう

📌 こんな作成者に最適：ブランドとのコラボレーション、ソーシャルプルーフ、クリエイティブな仕事をストーリーフォーマットで視覚的に紹介したいUGC作成者やインフルエンサー

12. Canvaによるイラストレーションマーケティングポートフォリオプレゼンテーションテンプレート

Canva経由

カラフルで遊び心があり、少し表現力豊かなポートフォリオをお探しなら、このテンプレートがぴったりかもしれません。Adigiana ToyboxやLulu Font THといったフォントを用いた明るく漫画風のデザインで、構成を崩さずにスライドに個性を加えたいクリエイターに最適です。

Canvaでブラウザ上ですべてを編集可能。トランジションを追加し、ダウンロード不要でライブプレゼンテーションを実現。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

洗練された視覚的意図を込めたスライドで、マーケティングプロジェクトを効果的にアピールしましょう

レイアウトの明瞭さを保ちつつ、お客様の声や実績メトリクスを統合できます

個々のデザインアイデンティティを反映した色、アイコン、ビジュアルを適用しましょう

Canva上で直接ポートフォリオを配信し、シームレスなブラウザベースのプレゼンテーションを実現

📌 こんな方に最適：プロジェクト・推薦文・キャンペーンの結果を体系的なレイアウトで整理しつつ、個性を表現したいクリエイターやフリーランサー

13. Freepikのポートフォリオテンプレート

viaFreepik

Freepikによるこのプロフェッショナルなポートフォリオ＆履歴書デザインは、シンプルで簡潔な構成です。履歴書のような構造でありながら、フルポートフォリオとして機能する柔軟性を備えています。

このテンプレートには推薦文用のスペースが組み込まれているため、クライアントの声や実績のハイライトを煩雑さなく簡単に追加できます。デザインは視覚的な階層を重視し、太字のヘッダー、シンプルなアイコン、余白の巧みな活用が特徴です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

履歴書の詳細とプロジェクトサンプルを、すっきりとしたレイアウトで1つにまとめましょう

組み込みの推薦文セクションでクライアントのフィードバックを強調表示

強力な視覚的階層構造で主要な実績に注目を集めましょう

スキルと経験をコンパクトにまとめたプロフェッショナルな概要を作成しましょう

📌 こんな方に最適：履歴書のハイライトとポートフォリオのサンプルをコンパクトな1ページフォーマットでまとめたいプロフェッショナル

ClickUpでポートフォリオをパワーアップ

ClickUpのマーケティングポートフォリオテンプレートを使えば、すべての仕事を一元管理できます。キャンペーン、戦略、結果、メモを1か所で整理し、いつでも更新可能です。

これらのテンプレートは共同作業、素早い編集、自信を持っての共有を想定して設計されています。仕事を明確に提示し、一貫性を保ち、それ自体が語るプロフェッショナルなポートフォリオを提示するためにご活用ください。

ClickUpに登録して、あなたと同じくらい頑張るポートフォリオを手に入れましょう。🗂️