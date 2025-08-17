2025年の使いやすい共有ToDoリストアプリトップ10

それは、次のような簡単な質問から始まります。「犬に餌はあげた？」「プレゼンテーションのスライドは誰が担当？」。1つは家事、もう1つはチームプロジェクトですが、どちらもメンバー間の同期が不可欠です。

しかし、タスクがグループチャット、ノート、あるいは誰かの記憶に散らばっている場合、それは必ずしも容易なことではありません。📒

共有 ToDo リストアプリを使えば、やるべきこと、誰がそれを担当しているか、すでに完了したことは、全員が 1 か所で追跡できます。このブログ記事では、仕事を円滑に進めるのに役立つ、使いやすいアプリをまとめました。

さあ、始めましょう！

最高の共有 To Do リストアプリの一覧

ToDoリストシステムを構築するのに役立つトップアプリを、一目でわかるリストにまとめました。📸

ツール 最高の機能 おすすめ 価格* ClickUp 色分けされた家族用カレンダー、共有の買い物リスト、食事プラン、コラボレーション用のホワイトボード、思い出のジャーナルなど。 個人、中小企業、中堅企業、大企業 Freeプランあり、企業向けにカスタマイズ可能 Todoist 自然言語入力、視覚的な生産性チャート、ネストサブタスク、場所ベースのリマインダー 個人、中小企業 Freeプラン、有料プランは月額2.50ドルから。 Lovewick 共有タスクのローテーション、カップルの予算管理、プライベートなサプライズ、リレーションシップダッシュボード 個人、カップル Freeプラン、有料プランは月額9.90ドルから。 Trello カンバンボード、カードベースのワークフロー、チェックリストの添付ファイル、自動化ルール（Butler） 中小企業、中堅企業 Freeプラン、有料プランは月額6ドルから Any.do デバイス間の同期、毎日のタスクプランニング（Moment）、共有リスト、タスクとカレンダーの統合ビュー 個人、中小企業、家族 Freeプラン、有料プランは月額7.99ドルから。 Cozi カスタムフィールド、タスクの依存関係、視覚的なプロジェクトビュー、自動化されたワークフロー 家族、個人 Freeプラン、カスタム価格設定 Microsoft Loop リアルタイムのコラボレーション、Teams/Outlook 間のコンポーネントの同期、適応型テーブル、埋め込みタスクリスト 中堅企業、企業 有料プランは、チーム向けが月額 7.20 ドル、家庭向けが月額 12.99 ドルからご利用いただけます。 Asana カスタムフィールド、タスクの依存関係、視覚的なプロジェクトビュー、自動化されたワークフロー 中小企業、中堅企業、大企業 Freeプラン、有料プランは月額13.49ドルから。 Notion リンクされたデータベース、ドキュメント内に埋め込まれたタスク、ダッシュボード、カスタマイズ可能なテンプレート 中小企業、中堅企業 Freeプラン、有料プランは月額12ドルから Google Keep リアルタイムの共有チェックリスト、モバイルメモからテキストへのスキャン、シームレスなドキュメント転送 個人、カップル、家族 Google アカウントで無料

共有 To Do リストアプリを選ぶ際に注意すべき点

適切な共有 ToDo リストアプリは、混乱を解消し、コラボレーションを効率化し、ワークフローに適応します。ツールで優先すべき点は次のとおりです。

直感的なインターフェース： タスクの作成とナビゲーションを簡素化し、チームのスキルレベルの違いに関係なく、迅速に導入できます。

リアルタイム同期： すべてのデバイスで個人のタスクを即座に更新し、期限の遅れや重複した努力を防ぎます。

柔軟な許可： 管理者コントロールや閲覧専用モードなど、カスタマイズされたアクセスを可能にし、安全なコラボレーションを実現します。

タスクの分類： タグ、 タグ、 優先度リスト 、プロジェクトフォルダで To Do リストをグループ化して、整理して明確に

シームレスな統合： Slack、Google アプリ、Microsoft Outlook などのツールと接続して、ワークフローを統合

自動リマインダー： タスクの期限や変更をタイムリーに通知し、 タスクの期限や変更をタイムリーに通知し、 タスクの進捗状況を把握できます

モバイルアクセス： Android および iOS ユーザー向けの堅牢でユーザーフレンドリーなアプリにより、外出先でのタスク管理をサポート

進捗の追跡：直感的なチャートやステータスダッシュボードでタスクの完了状況を視覚化し、明確な洞察を得ることができます。

🧠 面白い事実：リストの順番は重要です。人は、プライマシー効果と呼ばれる現象により、最初のいくつかのアイテムをより確実に完了する傾向があります。そのため、生産性の専門家は、たとえそれが最も避けがちなタスクであっても、最も重要なタスクをリストの一番上に置くことを推奨しています。

10 最高の共有 To Do リストアプリ

デジタルゴミがたまらない共有 ToDo リストアプリをお探しですか？さまざまなニーズに合ったオプションをご紹介します。🗃️

1. ClickUp（タスク、プロジェクト、チームコラボレーションの統合に最適）

共有タスクは、完了したタスク、まだ完了していないタスク、担当者を一か所で追跡できないため、しばしば失敗に終わります。

ClickUpはその問題を解決します。プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットをすべて組み合わせた、仕事のためのすべてを備えたアプリです。AI を搭載しており、より迅速かつスマートに仕事を進めることができます。

ClickUp リスト

ClickUp 内のすべては、リストから始まります。

ClickUp リストは、プロジェクト、ルーティン、共有目標ごとにグループ化された、関連タスクが保存される場所です。

たとえば、あなたが家事を管理しているとします。「毎週の雑用」、「食事計画」、「学校関連」などのリストがあるかもしれません。各リストでは、その分野での予定が明確にビューで表示されるため、無関係な仕事に迷うことなく、集中して作業を進めることができます。

ClickUp タスク

ClickUp のタスク、サブタスク、チェックリストで共有タスクを管理

各リスト内に、ClickUp タスクを作成します。各タスクには、タイトル、説明、担当者、期日、ステータス、サブタスクなど、そのタスクを完了するために必要なすべてが含まれます。

たとえば、職場の設定では、製品チームが「電子メールのドラフトを作成」というタスクを追加し、それをコピーライターに割り当てることができます。その後、「ドラフトを作成」、「フィードバックを得る」、「件名を決定する」などのサブタスクを追加し、それぞれを適切な担当者にデリゲートすることができます。

また、このビデオをご覧になって、タスクの優先順位をより適切に決定する方法をご確認ください。

そうすれば、誰も仕事を怠ったり、他の人の仕事を重複して行ったりすることがなくなります。

ClickUp デイリートゥドゥリストテンプレート

無料テンプレートを入手 毎日のやることリストテンプレートを使用して、明確で再利用可能なレイアウトで 1 日を始めましょう。

毎日同じ一連のタスクを繰り返しているなら、ToDoリストの作成はすぐに面倒になります。ClickUpの「毎日のToDoリスト」テンプレートを使えば、この手間を省くことができます。

このTo Do リストテンプレートは、チームやご家庭が 1 日のスケジュールを明確に整理できるように設計されています。朝のルーティン、午後のルーティン、夕方のルーティン などの既成のタスクが含まれています。これらのタスクの下には、本を読む、静かな時間、瞑想の散歩 などのサブタスクを設定できます。

また、メモを書き留めたり、連続記録を追跡したり、タスクを分類したりできるClickUp カスタムフィールドもあります。

ClickUp 自動化

構造が整っても、通知や更新などの小さなタスクが作業の進行を妨げる場合があります。ClickUp 自動化は、こうした作業を効率化します。

ClickUp 自動化 を使用して手動の更新作業を削減

特定のトリガーが満たされたときに、タスクを自動的に移動したり、更新情報を送信したり、担当者を変更したりするルールを設定できます。たとえば、忙しい家庭では、タスクがチェックされたら「完了」に移動したり、毎週月曜日の朝に毎週の雑用を再割り当てしたりする自動化を作成できます。

ClickUp の主な機能

ClickUp カレンダーのドラッグ＆ドロップ機能で、ToDo のスケジュールを変更

ClickUp のリミット

カスタマイズオプションが多すぎると、初めて使用するユーザーは混乱する可能性があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,215件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,455件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUp は、タスクを管理し、すべてを 1 か所に整理しておくのに非常に役立ちます。このプラットフォームは直感的で、高度なカスタマイズが可能であり、活動の優先順位付けや期限の遵守も簡単です。特にタスク管理は、チームの生産性を大幅に向上させ、ダッシュボードやリストですべてを表示できる機能は、大きな変化をもたらしました。私は毎日、一日中このアプリを使用しており、Toogl Track、Google カレンダー、Microsoft Outlook などの他のアプリともすでに統合しています。

ClickUp は、タスクの管理と、すべてを 1 か所に整理しておくのに非常に役立ちます。このプラットフォームは直感的で、高度なカスタマイズが可能であり、活動の優先順位付けや期限の遵守も簡単です。特にタスク管理は、チームの生産性を大幅に向上させ、ダッシュボードやリストですべてを確認できる機能は、大きな変化をもたらしました。私は毎日、一日中このアプリを使用しており、Toogl Track、Google カレンダー、Microsoft Outlook などの他のアプリともすでに統合しています。

2. Todoist（シンプルさと強力な機能のバランスに最適なアプリ）

viaTodoist

複雑なプロジェクト管理ツールに圧倒されているかもしれません。Todoist は、シンプルさと機能性のバランスに優れたツールです。

すっきりとしたインターフェースの下には、強力な整理機能が隠されています。友人との休暇の計画から、チームメイトとの仕事の締め切りの調整まで、あらゆる用途に共有プロジェクトを作成できます。自然言語入力が際立っており、「毎週金曜日にレポートを送信」と入力するだけで、定期的なタスクが自動的に設定されます。

Todoist の最高の機能

いつものスーパーマーケットに入った瞬間に、買い物リストを通知する位置情報ベースのリマインダーを設定しましょう。

複雑なプロジェクトを 3 段階のネストサブタスクに分割して、複雑なプロジェクトもきれいに整理できます。

毎日、毎週、毎月の生産性パターンを一目で確認できる視覚的な完了チャートで進捗状況を追跡

Android、Windows、ウェブ、Apple デバイスで、共有リストにリアルタイムでアクセスして更新できます。

Todoist の制限

無料プランは、アクティブなプロジェクトが 5 つまでに制限されています。

25 MB を超えるファイルはタスクに添付できません。

コメントとタスクの履歴は有料バージョンでのみご利用いただけます。

Todoist の価格

初心者： 無料

プロ： ユーザー 1 人あたり月額 2.5 ドル

Business：ユーザー 1 人あたり月額 8 ドル

Todoist の評価とレビュー

G2: 4.4/5（800件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（2,585件以上のレビュー）

Todoist について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

私にとって Todoist は、まさに命の恩人のような存在です。設定も簡単で、チームでの大規模なプロジェクトでも、すべてを明確な ToDo リストに整理するのにとても役立っています。さらに、期限の変更も非常に簡単です。

私にとって Todoist は、まさに命の恩人のような存在です。設定も簡単で、チームでの大規模なプロジェクトでも、すべてを明確な ToDo リストに整理するのにとても役立っています。さらに、期限の変更も非常に簡単です。

3. Lovewick（夫婦で家事を管理するのに最適）

viaLovewick

誰が何をやるかをパートナーと会話するために特別に設計されたアプリを想像してみてください。それが Lovewick です。一般的なタスクマネージャーとは異なり、あなたとパートナーが共有するホームのために一から構築されています。

このアプリは、家事の管理をチームでの努力のように感じさせることに重点を置いています。巧妙なリマインダーとバランスのとれた配布機能により、タスクの所有権を平等に分配することを促進します。

Lovewick の主な機能

パートナー間で自動的にローテーションする繰り返し可能な家事のルーティンを作成し、どちらかが毎週掃除に追われることを防ぎます。

共有経費や予算の目標をタスクと一緒に追跡して、家賃、公共料金、食料品の支出を 1 か所で管理できます。

リレーションシップダッシュボードを使用して、完了したタスクを祝い、家事が常にバランスよく分担されるようにしましょう。

パートナーが発表日までアクセスできないプライベートセクションで、特別なイベントやサプライズデートをプランしましょう。

Lovewick の制限事項

他の生産性アプリとの統合が限定的

仕事関連のタスクにはあまり適していません。

最大限の効果を上げるには、パートナーもアプリを使用する必要があります。

Lovewickの料金プラン

Free

Lovewick Plus: $9.99/月

Lovewick の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Lovewick について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのコメントには、興味深い視点が挙げられています。

私は Lovewick がとても気に入っています。シンプルで無料で、インターフェースも私たちのニーズにぴったりです。このアプリのおかげで、秘密のデートをいくつ成功させたか、信じられないほどです。そしてもちろん、ToDo リストも！パートナーと私は整理整頓好きなので、このアプリはとても使いやすかったです。

私は Lovewick がとても気に入っています。シンプルで無料で、インターフェースも私たちのニーズにぴったりです。このアプリのおかげで、秘密のデートを何度も成功させたことは、信じられないほどです。そしてもちろん、やることリストも！私のパートナーと私は整理整頓好きなので、このアプリはとても使いやすかったです。

💡 プロのヒント：将来自分が確認しやすいようにタスクを記述しましょう。「ポールにフォローアップ」は、「ポールにフォローアップ：第 2 四半期のレポートについて、先週木曜日に依頼したフィードバックを待っています」と記述するとより明確になります。リストは摩擦を軽減するものであり、摩擦を生み出すものではありません。

4. Trello（ボードレイアウトを好む視覚的な思考型の人に最適）

viaTrello

視覚的な思考型の方には、Trello が、個人的なタスク管理に斬新なアプローチを提供します。カードベースのカンバンシステムにより、完了のフェーズに応じてカスタマイズ可能なボード間でタスクを移動することができます。このワークフローにより、プロジェクトのステータスを一目で確認することができます。

カードを「やること」、「進行中」、「完了」などの列間でドラッグして、進捗状況を視覚的に確認することができます。

Trello の主な機能

Trello の制限

無料プランおよび下位プランでは、レポート作成および分析機能が制限されます。

カスタムフィールドはプレミアムサブスクリプションが必要です。

カレンダーの統合やタイムラインビューはそれほど充実していない

Trello の価格

Free

標準： ユーザー 1 人あたり月額 6 ドル

プレミアム： 12.50 ドル/ユーザー/月

企業：17.50 ドル/ユーザー/月（年額請求）

Trello の評価とレビュー

G2: 4.4/5（13,670件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5（23,435件以上のレビュー）

Trello について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Trustpilotのレビューによると：

非常にシンプルでありながら便利なツールです。当社は、技術や製品のロードマップ、仕事の進捗状況の監視にこのツールを使用しています。非常に役立っています。また、いくつかのカスタマイズや統合も可能です。ここ数ヶ月で価格がかなり上昇しました。それ以外は、スタートアップ企業にとって素晴らしいツールです。

非常にシンプルでありながら便利なツールです。当社は、技術や製品のロードマップ、仕事の進捗状況の監視にこのアプリを使用しています。非常に役立っています。また、いくつかのカスタマイズや統合も可能です。ここ数ヶ月で価格がかなり上昇しましたが、それ以外はスタートアップ企業にとって素晴らしいツールです。

5. Any.do（異なるデバイス間のシームレスな同期に最適）

viaAny.do

Any.do は、そのクロスプラットフォーム機能で際立っています。このアプリは、デスクトップ、モバイル、ウェブ、さらにはスマートウォッチのインターフェース間でもスムーズに切り替わります。パソコンで買い物リストを作成し、店内でスマートフォンでアイテムをチェックしても、同期の問題はまったく発生しません。

すっきりとしたミニマルなデザインは、複雑な機能でユーザーを混乱させることなく、タスクに集中できる環境を提供します。

Any.do の最高の機能

毎朝、5 分間の簡単なタスク確認をプロンプトで表示する「Moment」機能で 1 日のプランを立てましょう。

食料品や家事の共有リストを作成し、家族全員のデバイスでリアルタイムに更新できます。

カレンダーのイベントをタスクと統合して、予定と To Do リストを 1 つのタイムラインでまとめて確認できます。

家のリフォームや結婚式の計画など、特定の生活分野に合わせたカスタマイズ可能なカテゴリにタスクをグループ化できます。

Any.do の制限

タスクの整理オプションは、一部の競合製品よりも柔軟性に欠けます。

定期的なタスクのオプションは、Todoist よりも制限があります。

コラボレーション機能は、チーム向けの代替アプリほど充実していません。

Any.do の価格

Free

プレミアム: $7.99/月

ファミリー： 月額 9.99 ドル（4 メンバーまで）

Teams： ユーザーあたり月額 7.99 ドル

Any.do の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (190件のレビュー)

6. Cozi（複数のスケジュールを両立させる忙しい家族に最適）

viaCozi

Cozi は、家族組織特有の課題に対応しています。家族のスケジュール、買い物リスト、ToDo リスト、食事プランを、色分けされた 1 つのインターフェースに統合します。

各家族メンバーに色が割り当てられるため、誰がいつどこに行くべきかが一目でわかります。共有の買い物リスト機能により、重複購入を防ぎ、買い物中に忘れ物を防ぐことができます。

Cozi の主な機能

Cozi の制限事項

無料バージョンには、一部のユーザーにとって邪魔になる広告が含まれています。

より柔軟性の高いタスクマネージャーに比べ、カスタマイズオプションが限られている

サードパーティのカレンダーやサービスとの統合が少ない

Coziの料金プラン

Free

Cozi Gold： カスタム価格

Cozi の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

7. Microsoft Loop（Microsoft 365 をすでに使用しているチームに最適）

viaMicrosoft Loop

Microsoft Loop は、タスク管理をダイナミックでコラボレーション可能なワークスペースに変えます。ドキュメント、ホワイトボード、タスクリストの機能を、Microsoft アプリケーション間でリアルタイムに更新されるコンポーネントに統合しています。

つまり、Loop で作成したタスクリストは、Teams チャットや Outlook 電子メールに埋め込むと、即座に表示され、更新されます。

Microsoft Loop の主な機能

Teams、Outlook、Word で共有しても手動で更新する必要がなく、同期が維持されるコラボレーションコンポーネントを作成できます。

部門間のミーティングで複数のツールを切り替えることなく、アイデアを実行可能なタスクに変換できます。

ビデオ通話中や通話後に、全員が同時に更新できる適応型テーブルでプロジェクトの進捗状況を追跡

Microsoft Loop の制限事項

すべての機能をご利用いただくには、Microsoft 365 サブスクリプションが必要です。

これは比較的新しい製品であり、機能は現在も進化しています。

スタンドアロンの タスク管理アプリよりも 学習曲線が急

Microsoft Loop の価格

ホーム用

Microsoft 365 Family： 月額 12.99 ドル（1～6 人用）

Microsoft 365 Personal：月額 9.99 ドル（1 ユーザー）

ビジネス用

Microsoft 365 Business Basic： 7.20 ドル/ユーザー/月

Microsoft 365 Business Standard： 1 ユーザーあたり月額 15 ドル

Microsoft 365 Business Premium： 26.40 ドル/ユーザー/月

Microsoft 365 Apps for business：1 ユーザーあたり月額 9.90 ドル

Microsoft Loop の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

8. Asana（信頼性の高いプロジェクト追跡機能が必要なチームに最適）

viaAsana

Asana は、共有タスク管理をより構造化されたレベルに引き上げます。このプラットフォームでは、リスト、ボード、タイムライン、カレンダーなど、仕事を視覚化するさまざまな方法が用意されているため、チームはそれぞれの好みのスタイルに合わせてプロジェクトを追跡することができます。

詳細な許可設定により、特定のタスクの表示、編集、コメントを誰に許可するかを制御できるため、複雑なチーム構造にも適しています。

Asana の主な機能

カスタムフィールドを作成して、クライアントの承認ステータスや予算カテゴリなどの特定の情報を基にタスクをフィルタリング

タスクの割り当て、ステータスの更新、期限が近づいたときの通知送信を行うルールを設定して、日常的なプロセスを自動化

タスク間の依存関係を設定して、チームメンバーが自分の仕事を開始する前に、完了すべきアイテムを正確に把握できるようにします。

Asana の制限事項

15 人のチームメンバーまでご利用いただける無料プラン

一部のユーザーは、アクティブなプロジェクトで通知が過多になると報告しています。

モバイルアプリには、デスクトップバージョンで利用できる一部の機能がありません。

カジュアルな使用や小規模な用途には比較的高額です。

Asana の価格

個人用： 無料

スターター： 13.49 ドル/ユーザー/月

アドバンス： 30.49 ドル/ユーザー/月

企業： カスタム価格

Enterprise+：カスタム価格

Asana の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (11,580件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,435件以上のレビュー)

Asana について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューアがこの共有 ToDo リストアプリについて述べたコメントをご覧ください。

Asana の最も良い点は、組織全体に導入が簡単だったことです。直感的なインターフェースにより、導入がスムーズに進み、あらかじめ作成されたダッシュボードにより、大規模なカスタマイズを行うことなく、プロジェクトの進捗状況を即座に可視化することができました。さらに、ナビゲーションが簡単でユーザーフレンドリーなデザインにより、あらゆるレベルのエンドユーザーがタスクを簡単に採用し、タスクに専念することができます。

Asana の最も優れた点は、組織全体に導入が簡単だったことです。直感的なインターフェースにより、導入がスムーズに進み、あらかじめ作成されたダッシュボードにより、大規模なカスタマイズを行うことなく、プロジェクトの進捗状況を即座に可視化することができました。さらに、ナビゲーションが簡単でユーザーフレンドリーなデザインにより、あらゆるレベルのエンドユーザーが、タスクを簡単に採用し、タスクに専念することができます。

9. Notion（メモ、ドキュメント、タスクの統合に最適）

viaNotion

Notion を使用すると、コンテキストドキュメント内に埋め込まれた豊富なタスクリストを作成できます。柔軟なデータベースアプローチにより、特定のワークフローに合わせたカスタムプロパティやビューを設定できます。

Notion は、参考資料とアクションアイテムを連携させる機能で、チームメンバーから高い評価を得ています。また、AI を使用してタスクを自動化する機能もサポートしています。

Notion の主な機能

新しいタスク、関連するクライアント情報、プロジェクト文書、ミーティングのメモなどを追跡するカスタムデータベースを構築

経営幹部、マネージャー、個々の貢献者向けに、同じタスクを異なる方法でフィルタリングしたリンクされたビューを作成できます。

タスク、メモ、メトリクスを 1 つのビューに統合したダッシュボードページをデザインして、プロジェクトの概要を把握できます。

プロジェクトの複雑さが構想から実行へと進むにつれて、シンプルなチェックリストとデータベースビューを切り替えて使用できます。

Notion のリミット

専用のタスク管理アプリよりも学習曲線が急

データベースが大きくなったり、ページが複雑になると、パフォーマンスが低下する場合があります。

セットアップにはかなりの時間と努力が必要です。

Notion の価格

Free

追加： ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

Business： ユーザー 1 人あたり月額 24 ドル

企業：カスタム価格

Notion の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (6,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5（2,540件以上のレビュー）

10. Google Keep（簡単な共有タスクをすばやく記録するのに最適）

viaGoogle

Google Keep は、共有タスクを簡単に管理できるアプリです。このアプリは、コラボレーション機能が追加されたデジタル付箋のような働きをします。

色分けしたメモやプロジェクト管理チェックリストを作成し、デバイス間で同期することができます。他の Google サービスと統合されているため、Gmail や Google カレンダーをすでに使用している方には特に便利です。また、そのシンプルさは、簡単な買い物リストや定期的なリマインダーにも最適です。

Google Keep の主な機能

Google 連絡先とメモやチェックリストを即座に共有し、さまざまな店舗で買い物をしながら、リアルタイムで閲覧・編集することができます。

ナプキンやメモ帳にアイデアを書き留めたら、モバイルアプリのカメラ機能を使って手書きのメモをテキストに変換できます。

メモのコンテンツを Google ドキュメントに直接コピーして、簡単なリストを詳細なドキュメントに再入力することなく拡張できます。

Google Keep の制限

依存関係やサブタスクなどの高度なタスク管理機能がない

フル機能のメモアプリに比べ、テキストのフォーマットオプションが限られている

共有リスト内の特定のアイテムを別の人々に割り当てる機能がない

Google Keep の価格

Google アカウントで無料

Google Keep の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.7/5 (230件のレビュー)

💡 プロのヒント：全員のランダムな用事を記録する「キャッチオール」リストを作成しましょう。クリーニングの受け取りから、メアリーおばさんに電話することを忘れないようにすることまで、全員が自分のタスクを共有リストに記入しておけば、より簡単になります。ただし、リストは必要な事項だけに限定して、ゴミ箱のような状態にならないようにしてください。

