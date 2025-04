2025年のベストセールス開拓ツール15選

営業はターゲットに基づいて行われます。つまり、生成したパイプライン、アカウントの価値、コミッション額などです。そのため、ほとんどの営業開拓努力は数字ゲームのように感じられます。また別のリード。また別の電子メール。

その結果、多くの営業チームは価値よりも量を追い求め、実行可能なデータを収集するために必要なシステムを度々スキップしてしまいます。つまり、トレンドを見逃し、パフォーマンスを追跡できず、最終的には戦略を改善し、コンバージョン率を高める機会を失うことになります。

営業開拓ツールが役立ちます。正確なデータの収集、エンゲージメントの追跡、価値の高い見込み客の特定により、よりスマートで戦略的なアプローチを実現します。

このブログ記事では、営業担当者がより強固なパイプラインを構築するのに役立つ、トップ15の営業開拓ツールとその主な機能をご紹介します。

優れた見込み客開拓ツールは、ビジネスと潜在顧客の架け橋となります。営業に最適な見込み客開拓ツールは、見込み客を有望な案件へと変えることができます。ツールを選ぶ際には、以下の点に注目してください。

このチェックリストを念頭に置きながら、スムーズな販売サイクルを実現する市場で最高の営業開拓ツールをいくつか評価してみましょう。

視覚的なパイプライン管理をお探しの場合でも、よりシンプルなコンタクト先の検索やアプローチをお探しの場合でも、営業見込み客開拓のための以下の各ツールには、それぞれお客様に最適な独自の機能があります。 ぜひ読み進めて、ご自分に合ったツールを見つけてください。

見込み客の情報は詳細なスプレッドシートにきちんと整理されていますが、アプローチを開始した途端、そのプロセスは分断されてしまいます。見込み客について追加調査や電子メールでの確認が必要になると、アプリケーション間を絶えず行き来することになります。

連絡先情報は1か所に、調査メモは別の場所に、そしてアウトリーチキャンペーンは別の場所に。このような断片的なワークフローでは、単純な作業が煩雑で混乱したものになってしまいます。

まさに、ClickUpのような営業開拓および顧客管理ツールが輝く場所です。ClickUpは、営業努力をシームレスに合理化し、営業パイプラインの一貫した管理を実現します。

ClickUpは、プロジェクト管理、チームコラボレーション、営業チームのドキュメント作成を1つのプラットフォームに統合した、仕事のためのすべてのアプリです。次世代AI自動化と検索機能により、作業が加速します。

ClickUp for Sales Teamsは、営業パイプラインの可視化、見込み客へのアプローチ管理、反復的なワークフローの自動化を支援します。

まずは、見込み客とその連絡先をすべて1か所に集めましょう。ClickUp CRMならそれが可能です。ソーシャルメディア、ウェブサイト、フォーム、その他の場所から集めた見込み客の情報を、1つのプラットフォームでまとめることができます。データを取得したら、ClickUpタスクを使用して、調査、対応、連絡などのために、リスト上の異なるリードをチームメンバーに割り当てることができます。 「新規リード」、「調査中」、「キャンペーン送信済み」などのカスタムタスクステータスをClickUpで設定し、営業パイプライン全体を追跡することができます。 さらに、優先度を設定して、価値の高いアカウントを優先的に連絡することもできます。

今こそ、カスタマイズされたアプローチ戦略を設定する時です。ClickUpの強力なAIアシスタントであるClickUp Brainは、見込み客一人ひとりにパーソナライズされたメッセージを作成することを可能にします。

AIを活用した営業方法で、業務効率を向上させませんか? こちらのクイックガイドで詳しく説明しています。👇

ClickUpの自動化機能を使用して、反復的なタスクを自動化し、営業の見込み客開拓プロセスをさらに効率化することもできます。 ワークフローを自動化するためのトリガーを設定できます。 例として、事前に定義したルール(業界、地域など)に基づいて、リードを営業担当者に割り当てるトリガーを設定できます。 または、見込み客が反応しない場合、1週間後にフォローアップするための自動リマインダーを設定できます。

ClickUpは、営業見込み客開拓プロセスを簡素化する営業およびCRMテンプレートも提供しています。

ClickUpは、このビジネスに革新をもたらす上で本当に役立ったツールです。このツールのおかげで、パンデミック後のデジタル販売は2%から65%以上に成長しました。

すべてのチームでClickUpを使用するように切り替えたことで、すべてのチームとユーザーが存在し、自分の仕事を整理しながら、他のチームのプロジェクトも追跡できる集中管理ハブが提供されました。ClickUpが提供する機能とツールのセットは、CS、セールス、開発チームが全社的なプロジェクトを効率的かつ効果的に管理するのに最適です!

LinkedIn Sales Navigatorは、見込み客を特定し、アカウントを優先順位付けするための優れた営業開拓ツールです。Lead Spotlightsツールを使用すると、ターゲットアカウントの見込み客や意思決定者を簡単に特定できます。

CRMとの統合機能を使用して、他社に移籍した過去の顧客を見つけることもでき、より関連性の高い見込み客を獲得するのに役立ちます。Sales Navigatorは、企業規模や成長傾向などのデータ分析機能も備えているため、価値の高いB2Bの見込み客を簡単に特定できます。

LinkedIn Sales Navは、高度な検索フィルターを使って、探している特定のタイプの潜在的なクライアントを絞り込むことができるので気に入っています。また、HubSpotと統合できるのも気に入っています。私のチームのような小規模なチームにとってはかなり高額です。

Apollo.ioは、LinkedIn、Salesforce、Gmail、または任意の企業ウェブサイトから検証済みのリードデータにアクセスできる、業界をリードする営業見込み客開拓ソフトウェアです。 購入意思、求人情報、企業成長などの要因でリードをフィルタリングし、潜在顧客を見つけることができます。 ApolloのAIツールは、高品質なリードを特定し、スコアを追加し、ミーティングを予約することもできます。

このツールの最大の利点は、ウェブサイトへのユニークビジターを追跡し、彼らが閲覧したページを特定できることです。これにより、ユーザーの行動を分析し、よりパーソナライズされたアプローチ戦略を策定することができます。

営業担当者にとって、Apolloは見込み客である企業やクライアントに関する有益で正確な情報を簡単に取得できる方法です。 試用版クレジットは、ソフトウェアの使い勝手を試すのに最適です。 唯一の欠点は、コストと営業サポートからの電話です。 コストは、小規模な企業や営業チームに1人か2人しかいない場合は、少し高いかもしれません。

ZoomInfoは、営業、マーケティング、人材チーム向けの企業および連絡先情報を提供するB2B営業開拓ツールです。AIと機械学習を使用して、企業規模や採用動向などのビジネス詳細を収集しています。

ZoomInfo を利用すると、部署ごとの組織チャートにアクセスして意思決定者に関する詳細はこちらから直接アプローチすることができます。 また、Guided Intent 機能は CRM データを分析し、見込み客が一般的に検索するトピックを特定します。 これにより、アプローチをカスタマイズし、より迅速なコンバージョンを実現するカスタムソリューションを提供しやすくなります。

弊社では、ZoomInfo Sales を利用して新規キャンペーンのターゲットを開拓し、また、弊社サイトを訪問した見込み客や購入意思を示した見込み客を検証しています。 Copilot を追加したことで、特定の見込み客のアカウントをさらに深く掘り下げることができ、営業チームに足掛かりを得るのに役立つ背景情報を提供できるようになりました。

UpLeadは、検証済みの連絡先データとスマート検索ツールを提供することで、リードジェネレーションを簡素化します。リアルタイムの電子メール検証と詳細なデータ強化のための50以上のフィルターにより、見込み客を確実に絞り込むことができます。業界、役割、場所に基づいて連絡先をフィルターにかけることで、ターゲットをより正確に絞り込むことができます。

競合他社のツールを使用している企業にアプローチしたいとお考えですか? UpLeadは1600以上のデータポイントを提供しており、競合他社のソフトウェアを使用しているビジネスを特定できるため、アプローチをカスタマイズして、その企業を獲得することができます。 また、特定のソフトウェアを使用している企業を除外することもできるため、無関係なアカウントをフィルタリングすることも可能です。

Cognismは、AIを活用して営業パイプラインに最適な見込み客を見つけるための営業インテリジェンスプラットフォームです。文字入力または音声検索で関連性の高いリード情報を入手できます。Cognismは、firmographics(ビジネスの特性)、technographics(企業の技術スタック)、buyer intent(購入者の意図)を組み合わせて使用し、価値の高いデータを提供します。

このプラットフォームは、SalesforceやHubSpotなどのCRMシステムと統合されており、リードの管理が容易になります。Cognismは見込み客リストの充実も提供しています。これにより、CRMには常に最新の見込み客データのみが追加されるようになります。

6senseは、主に収益インテリジェンスプラットフォームであり、購買プロセスが完了するまでの詳細な洞察を提供します。キャンペーンのパフォーマンスや購入意思などのリアルタイムのデータを使用して、カスタマイズされた見込み客リストを作成します。

プラットフォームのAIツールは、予測分析を使用して、過去の機会データ、プロフィール適合、アカウントリーチ、リアルタイムの購買シグナルを分析します。そして、最も高いコンバージョン可能性を持つ見込み客を予測し、営業チームが高価値のアカウントをターゲットとすることを可能にします。

Seamless.aiは、理想的な顧客像を定義し、検索対象を絞り込むための100以上のフィルターを提供しています。このAIツールはデータをリアルタイムで検索し、見込み客の電子メールと電話番号を取得できるように支援することで、時代遅れの情報に費やす時間を削減します。

AIツールを使用して、見込み客に関する詳細な洞察を得ることもできます。これには、ソーシャルメディア投稿、従業員評価、最近のニュース、受賞歴、技術スタックなどが含まれます。これにより、よりパーソナライズされたメッセージとターゲットを絞ったアプローチが可能になります。

最後に、Seamless.aiでは、アウトバウンドセールス用の自動化された大量リストの作成も可能です。ただし、この機能はプレミアムプランでのみご利用いただけます。

リストの作成やデータの検索が簡単で、1日1000件のリードクレジットが付与されるのは非常に便利です。特に、シームレスの10倍の費用がかかる他のデータソフトウェアのプランと比較すると、その利点は明らかです。また、SDRでは1日1000件のリードが付与されます。私が気に入らないのは、スクレイピングを行う前にリード情報の精度の品質を設定できないことです。そのため、1日1000クレジットをジャンクレッドや良質なリードのスクレイピングに費やさなければならず、スクレイピング後にしかフィルタリングできません。

Lushaは、APIを使用してあらゆるシステム、データベース、アプリのデータを拡充し、貴重なバイヤーインサイトの洞察を提供するセールスインテリジェンスソフトウェアです。見込み客の企業内での役割や職位を含む詳細な連絡先情報を提供します。さらに、Lushaは、AI生成の電子メールシーケンスを提供し、アウトリーチを自動化し、営業の生産性を向上させます。

Lushaには、Google Chrome拡張機能と電子メール検索ツールも含まれており、LinkedInから直接連絡先や企業情報を収集することができます。このプラットフォームには、基本機能を備えた無料バージョンもありますが、資金調達データ検索などの高度なツールのロックを解除するには、プレミアムプランにアップグレードする必要があります。

正確で信頼性の高いB2Bコンタクトデータベースで、LushaのSaaSプラットフォームからもLinkedInアドオンからも簡単に利用できます。カスタマーサポートも充実しています。各リードに記録されている情報の一部に誤りがあり、クレジットの無駄遣いになります。

LeadIQのChrome拡張機能は、CRM、LinkedIn Sales Navigator、またはウェブ上のリードの正確なデータを取得するのに役立ちます。LeadIQのAIアシスタントであるScribeを使用すれば、各アカウントにパーソナライズされた電子メールを簡単に作成できます。

LeadIQのデータハブを使用すると、Salesforceの連絡先と見込み客を即座に充実させることができます。重複データを排除し、明確で整理された営業パイプラインを確保します。さらに、意思決定者や購入者が転職した場合は、プラットフォームが通知します。また、有望な見込み客を優先する「ホットリード」のシグナルも得られます。

SalesIntelは、営業の自動化と人的検証を組み合わせることで、より精度の高いリードを維持します。 90日ごとに連絡先情報を更新し、見込み客の最新リストを確保します。 また、このプラットフォームは、時代遅れの電話番号やLinkedInプロフィールも更新し、見込み客の開拓をより簡単にします。

複数のソースからの意図のシグナルを追跡して、競合他社のターゲット顧客を把握できます。さらに、最新の業界ニュース、コンプライアンス要件、新興トレンドを入手して、アウトリーチを改善できます。

Research On Demandのサービスは非常に役立ちます。 処理時間が短く、SalesIntelチームは依頼された情報を提供してくれるだけでなく、多くの場合、依頼された業界やタイトルに適合する追加の見込み客を検討対象として含めるなど、期待以上の対応をしてくれます。

Leadfeederは、ウェブサイト訪問者を潜在的な見込み客に変えるために、企業名を追跡します。また、訪問者の主な興味や関与パターンをハイライト表示します。自動化されたリードスコアリングとCRM統合により、営業チームは価値の高い見込み客に素早く焦点を当てることができます。ターゲット企業がウェブサイトを訪問した際に通知するカスタムアラートを受け取ることができ、関連するフォローアップをタイムリーに送信できます。Leadfeederは、訪問回数や訪問時間に基づいてリードをフィルタリングすることもできます。これにより、関与に基づいてリードをスコアリングすることができます。

設定は比較的簡単で、ウェブサイトへのアクセスに関する見識を得ることができます。この情報は、ウェブサイトへのアクセスを増やすための戦略を練り、ページが最適化されていることを確認する上で非常に役立ちます。

Kasprは、150以上のソースから取得した検証済みの電話番号と電子メールを使用して、営業チームが適切な見込み客に素早くリーチできるようにします。Chrome拡張機能は、フォローアップの自動化、リードの追跡、SalesforceやHubSpotなどのCRMとの統合に対応しており、営業活動を簡素化します。

Kasprは、LinkedIn上の見込み客の電話番号、電子メールID、会社情報を見つけることもサポートしており、LinkedIn Sales Navigatorをより効率的に利用できます。ただし、Kasprが提供する最新データは主にヨーロッパのビジネスに関するものです。他の地域をターゲットとしている場合は、Kasprはうまく機能しない可能性があります。

Outreachは、見込み客の発掘、エンゲージメント、案件管理を合理化する営業実行プラットフォームです。AI駆動のマルチチャネル・アウトリーチ、営業コーチング、予測ツールを提供します。自動化されたワークフロー、A/Bテスト、会話の洞察により、営業チームは効率を向上させ、より多くの案件を成約させることができます。

このプラットフォームは、統合された営業ソリューションを必要とする大企業に最適です。しかし、小規模なチームには、よりシンプルな自動化ツールが適しているかもしれません。ユーザーフレンドリーなインターフェースとデータ主導のアプローチにより、営業努力の拡大とチームの生産性向上に最適な選択肢となります。

HubSpot Sales Hubは、パーソナライズされた電子メールテンプレートと自動化されたフォローアップの送信により、見込み客の獲得を支援します。どのアウトリーチキャンペーンがより効果的かを把握するためのA/Bテストも提供しています。HubSpotでは、見込み客のデータと営業活動を管理するためのパーソナライズされた営業作業スペースを作成できます。HubSpotのAIツールは、すべての見込み客にスコアを付け、その営業予測ツールは販売結果を予測します。これにより、推測に頼る必要がなくなり、重要なリードに集中することができます。

私がHubSpot Sales Hubで最も気に入っているのは、長くて複雑な販売プロセスを管理するのに優れている点です。 その堅牢な機能セットは、複数のステップを要する案件の複雑な処理に対応するように調整されており、最初の接点から案件の閉じまで、すべてのやり取りを簡単に追跡できます。HubSpot Sales Hubの改善点として、ダッシュボードの作成におけるユーザーフレンドリーさがあげられます。このプラットフォームは強力なレポート作成および分析ツールを提供していますが、ダッシュボードのカスタムプロセスはやや面倒で直感的に操作できるものではありません。

