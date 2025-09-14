ClickUpでワークフローを効率化するためのテンプレートの作成方法

プロジェクトプランは頭にあるものの、実際に設定しようとすると、思ったほど単純ではないことに気づくでしょう。

すべてのプロジェクトで同じステップを手動で作成する代わりに、手間を省いてClickUpでテンプレートを作成してみませんか？再利用・カスタム・改良が可能なプロセスを構築するシンプルな方法です。

ClickUpでテンプレートを作成する方法を分解し、プロジェクト管理をより効率的かつ一貫性のあるものにしましょう。 ⚒️

⏰ 60秒でわかる要約 ClickUpでは、マーケティング、人事・採用、エンジニアリング・プロダクト、クリエイティブ・デザイン、財務・会計向けに、既成およびカスタムのテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはワークフローを構造化・統一・適応可能に保ち、チームの連携と生産性を維持し、あらゆるタスクへの対応力を高めます。 カスタムClickUpテンプレートの作成ステップは以下の通りです： 理想的なプロジェクトセットアップが既に整っているスペース、フォルダ、リスト、またはタスクを開きます 省略記号 (…) をクリックしてください テンプレートを選択 テンプレートとして保存をクリック テンプレートの名前を入力し、説明と分類用のタグを追加し、共有オプションを選択します。 ClickUp Docs内でカスタムテンプレートを作成するステップは以下の通りです： ドキュメントハブを開く 新規ドキュメントまたは既存ドキュメントの右上隅にある省略記号（…）をクリックします 新規ドキュメントテンプレートとして保存をクリックし、名前を付けます ClickUpテンプレート作成のベストプラクティスには以下が含まれます： プロセスライブラリの作成

ビューの標準化

シンプルに始めて、複雑さを構築する

カスタムフィールドの効果的な活用方法

期日と見積もり時間の設定

ClickUpでテンプレートが重要な理由*

プロジェクト管理において一貫性は極めて重要です。そして、まさにその点でClickUpのテンプレートが真価を発揮します。構造化された繰り返し可能なプロセスを設定することで、時間を節約し、チームの連携を強化し、あらゆる詳細を見落とさないようにすることができます。

プロジェクト管理ツールキットにおいて、ClickUpのワークフローテンプレートが不可欠な理由を探ってみましょう。🧰

カスタマイズ可能なフレームワーク：*テンプレートは柔軟な設計図と考えてください。異なるクライアント向け成果物や特定のオンボーディングステップなど、あらゆるプロジェクトの固有のニーズに合わせて調整できます。

チーム間の一貫性: *テンプレートは全員が同じページにいることを保証します。同じワークフローに従うことで、チームはミスを減らし、誰が関わってもより結束して作業できます。

生産性の向上： 設定に時間を浪費する必要がなくなれば、やることの完了に集中できます。テンプレートを使えばすぐに実行に移れるため、あらゆる面で生産性が向上します

他ツールとの連携: さらなる効率化をお求めですか？ 多くのテンプレートはタイムトラッカーなどの他アプリと仕事可能。複数のツールを使い分ける手間なく、最初から最後まで全てを効率化できます

学習と適応：自由な試行錯誤を可能にします。様々なワークフローを試行し、進めながら調整を加え、最初から完全にコミットせずとも時間をかけてプロセスを微調整できます。

🧠 豆知識：「テンプレート」という言葉は、建築家や職人が使用した小さなゲージや型紙を意味するフランス語のtempletに由来します。

*ClickUpで作成できるテンプレートの種類

ClickUpはあらゆるプロジェクトタイプに対応するテンプレート範囲を提供し、プロセスの標準化をこれまで以上に容易にします。ここでは、様々なユースケース向けにClickUpで作成できるプロジェクトスケジュールテンプレートの種類を見ていきましょう。📝

1. マーケティング用テンプレート

マーケティング関連のあらゆる業務に最適です。ブランドアイデンティティの構築からキャンペーンの企画立案、結果レポート作成まで。キャンペーン概要書からブランドブック、スタイルガイドまで、すべてが揃っています。

2. 人事・採用テンプレート

人事部門の方には、従業員の業績評価から目標設定まで、すべて業務の効率化に役立つテンプレートをご用意しています。例としては、職務提案書、1対1ミーティングの議題、シフト変更報告書などが挙げられます。

3. エンジニアリングおよびプロダクトテンプレート

ソフトウェア開発者やプロダクトマネージャー向けに、エンジニアリングテンプレートはスプリントプランからアプリスコープ概要の作成、リリース管理までを網羅します。

4. クリエイティブ＆デザインテンプレート

デザイナーはこれらのテンプレートを活用し、ブランドアイデンティティの構築、コンテンツ作成、クリエイティブブリーフの開発に役立てることができます。

5. 財務・会計テンプレート

ClickUpでは財務・会計タスクを効率化するテンプレートも提供しています。会計事務所向けのマーケティング努力管理テンプレートも用意されています。

ClickUpでテンプレートを作成する方法

ClickUpテンプレートの作成ステップを分解して解説します。すぐに時間を節約し、一貫性を向上させましょう。📄

ステップ #1: ワークスペースアイテムを開く

まず、テンプレート化したいワークスペースアイテムに移動します。対象はタスク、リスト、フォルダから、スペース全体まで何でも可能です。

基本的には、テンプレートとして再利用したいものを開きます。

テンプレートとして作成したいタスクを開く

*ステップ #2: 省略記号（…）をクリック

アイテムを開いたら、右上隅にある省略記号（3つの点）のアイコンを探します。それをクリックすると設定メニューが表示されます。

省略記号（…）をクリックして設定を開く

🧠 豆知識：すべてのレゴブロックは、わずか0.005mmの精密公差を持つ金型テンプレートを使用して製造されており、世代を超えたセット間の互換性を保証しています。

ステップ #3: テンプレートの選択

ドロップダウンメニューにテンプレートのオプションが表示されます。選択すると、そのアイテム専用のテンプレートオプション一覧が表示されます。

ドロップダウンメニューから「テンプレート」を選択

ステップ #4: [テンプレートとして保存] を選択

次に、「テンプレートとして保存」をクリックします。ここで現在のアイテムを、将来のプロジェクトで再利用可能なプロジェクト管理テンプレートに変換します。また、さまざまなテンプレートを閲覧することもできます。

「テンプレートとして保存」をクリック

ステップ #5: テンプレートの名前を入力*

新しいテンプレートの名前を付けるよう求めるポップアップが表示されます。後で迷わず見つけられるよう、目的がわかりやすく認識しやすい名前を付けてください。テンプレートを保存をクリックします。

追加できるカスタムカスタマイズ例：

*説明を追加して、テンプレートの目的を明確にしましょう。将来使用するチームメンバーにとって有益です。

テンプレートにタグを追加して分類し、後でテンプレートセンターで簡単に見つけられるようにしましょう*

共有オプションを選択して、テンプレートにアクセスできるユーザーを決定します

テンプレートに名前を付け、「テンプレートを保存」をクリックします

これで完了です！あなただけのテンプレートを作成しました。

🧠 豆知識： インターネットが誕生した当初、各ウェブサイトは一からコードされていました。しかし1994年、World Wide Web Consortium（W3C）がHTMLとCSSのガイドラインを最初のウェブデザインテンプレートとして導入したことで、ウェブサイトの作成がより簡素化され、標準化が進みました。

*ClickUpドキュメントでテンプレートを作成する方法

ClickUp Docsでもテンプレートを作成できます。このコラボレーションツールは、チームがClickUp内で直接ドキュメントの作成・編集・共同作業を行うことを支援します。リアルタイムコラボレーションを可能にし、チームメンバーが同時にドキュメントを編集したり、コメントを追加したり、テキストを実行可能なタスクに変換したりできるため、シームレスなコミュニケーションと効率的なワークフロー管理を実現します。

ClickUp Docsで効果的なドキュメントテンプレートを作成するステップを分解してみましょう。⚓

ステップ #1: ドキュメントハブを開く

サイドバーにピン留めされているドキュメントハブからアクセスするか、Moreに移動してDocsを選択してください。新規ドキュメントを作成するか、テンプレートとして使用したい既存のドキュメントを開くことができます。

テンプレートにしたいドキュメントを開く

*ステップ #2: 省略記号をクリック

ドキュメント右上の省略記号（…）メニューをクリックします。ドロップダウンから「テンプレートとして保存」を選択し、現在のドキュメントを再利用可能なテンプレートとして保存します。

省略記号ボタンをクリックした後、「テンプレートとして保存」を選択します

ステップ #3: テンプレートに名前を付ける

新規ドキュメントとして保存テンプレートウィンドウでテンプレートに名前を付けます。

共有オプションを設定して、ワークスペース内の誰がテンプレートにアクセスできるかを決定します。全員に公開したままにするか、特定のユーザーにアクセスを制限することができます。

「テンプレートを保存」をクリックすると、カスタムテンプレートがテンプレートセンターに保存されます。

テンプレートに名前を付け、カスタムを追加します

ステップ #4: テンプレートをドキュメントに適用する（任意）

現在のドキュメントからテンプレートを作成したくない場合は、既存のテンプレートを新規作成に適用できます。省略記号ボタンをクリックした際にテンプレートを適用を選択してください。これによりテンプレートセンターが開きます。閲覧して適切なテンプレートを選択してください。

テンプレートセンターからテンプレートを1つ選択してください

必要なテンプレートを開き、「テンプレートを使用」をクリックします。これにより、選択したテンプレートがドキュメントに追加されます。この例では、ブログ投稿用ClickUp AIプロンプト＆ガイドテンプレートを使用します。

「テンプレートを使用」ボタンをクリック

私たちはClickUpを、いわば高度なToDoリストとして活用しています。特に、複数の人員が関与する反復的な多段階プロセスにおいて非常に有用です。そのプロセス用にテンプレートを作成することで、見落としを防ぎ、各担当者がタスクを実行可能なタイミングを（自動的に）関係者間で容易に共有できるようになります。

*チームコラボレーションのためのテンプレート活用

すべての仕事に対応するアプリ「ClickUp」には、チームでやることのテンプレートが用意されています。

ClickUpがコラボレーションをいかに簡素化し、チームがシームレスに連携し続けるかを紹介します。

ClickUp Brain

今すぐClickUp Brainをお試しください ClickUp Brainでチャット中にタスクを即座に作成

統合されたClickUp Brainを活用すれば、ワークフローをさらに円滑化できます。AIがタスクを瞬時に分解し、見逃した議論を要約し、迅速な回答を提供することで、仕事をスムーズに進められます。

ClickUp Brain Maxでプロセスをより迅速に把握

ClickUp Brain Max*は音声入力機能をデスクトップに直接搭載。プロセスを文書化し、すべてを手入力せずにテンプレートとして保存できます。各ステップを書き留める時間を費やす代わりに、話すだけでBrain Maxが即座にあなたの声を再利用可能なワークフローに変換。将来のプロジェクト用にテンプレートとして保存する準備が整います。

ClickUp AIエージェントでテンプレートワークフローを自動化

*ClickUp AIエージェントはバックグラウンドで動作し、テンプレートの円滑な運用を維持します。テンプレート適用時のサブタスク割り当てからリマインダー送信、期限切れアイテムの通知まで、ClickUp AIエージェントが手動フォローアップなしで標準化されたワークフローの一貫性を保証します。

ClickUpのコメントを簡単にタスクに変換する

ClickUpの「コメントを割り当て」機能は、何気ないメンションを明確で実行可能なタスクに変換します。

タスクが長いチャットスレッドに埋もれたり、電子メールに埋もれたりする必要はありません。コメントを直接チームメンバーに割り当てられます。そのメンバーには通知が届き、コメントは期日のついたタスクとして登録されます。

さらに良いのは？ タスクが完了した後、コメントを解決済みとしてマークできるため、ワークフローを整理整頓した状態に保てます。

*ClickUpテンプレート活用のベストプラクティス

テンプレートは時間を節約し一貫性を保てますが、効果的に活用するには戦略が必要です。

ClickUpテンプレート最大限活用するためのベストプラクティスをご紹介します。💁

プロセスライブラリの作成： ClickUpに「プロセスライブラリ」を設定し、すべてのテンプレートファイルを一箇所に保管します。これにより管理が容易になり、必要な時に素早くテンプレートを展開できます。

ビューの標準化: ビューテンプレート*を活用し、ワークスペースの表示を統一しましょう。標準化によりチームの混乱を防ぎ、フィルター・設定・可視列を全員で共有できます。

シンプルに始めて複雑さを構築する： 鍵のワークフローをカバーする基本テンプレートから始めましょう。慣れてきたら、チェックリストやタスク説明などの詳細を徐々に追加し、チームを圧倒することなくClickUpを最大限活用してください。

カスタムフィールドを効果的に活用する： テンプレートに テンプレートに ClickUpカスタムフィールド を追加し、タスクの分類とフィルタリングを改善しましょう。「タスクタイプ」や「仕事カテゴリ」などのフィールドは、今後のタスク管理とレポート作成の効率化に役立ちます。

期日と見積もり時間を設定する： テンプレート内のタスクには具体的な期日ではなく相対的なタイミングを重視し、プロジェクトごとに柔軟に対応できるようにします。作業量を明確に把握するため、タスクはより短い見積もり時間（理想的には4時間以内）に分割しましょう。

🔍 ご存知でしたか？ 最初のスプレッドシートソフトウェアであるVisiCalc（1979年）は、会計士向けのデジタル帳簿テンプレートとして設計され、財務プランを変革しました。

ClickUp—成功への事前構築済みテンプレート *

ClickUpテンプレートの作成は小さなステップですが、大きな違いを生みます。プロジェクト開始時に毎回ゼロから始める必要はもうありません。テンプレートを適用し、詳細を調整して、すぐに仕事に取り掛かりましょう。

最大の利点は？ClickUpはテンプレート機能だけではありません。強力なタスク管理、自動化、コラボレーション機能により、チーム全体のワークフローを一元管理できます。

今すぐClickUpを無料で登録しましょう！ ✅