アジャイルプロジェクト管理に関する 20 以上のエキスパートのヒント

アジャイルは、プロジェクト管理手法の中で最も望ましい手法です。
自信に満ちた。野心的な。 印象的な。
アジャイルアプローチでは、チームは 30,000 フィートの高度からプロジェクトを開始し、最終的には変化に迅速に対応し、開発を通じて顧客からのフィードバックを収集し、プロセスよりもコラボレーションを優先する機会を得ることができます。🤩
アジャイルに精通している方も、まったくの初心者の方も、最もよく直面するジレンマは共通です。アジャイルプロジェクト管理を理解するには、その概要、構造、メリットなど、理解すべきことがたくさんあります。
おそらく最大の疑問は、「アジャイルは自分のチームにどのように活用できるのだろうか？*🤔
アジャイル経験豊富な専門家から厳選した、この質問に答えるための最良のヒントをまとめました。
まず、アジャイルプロジェクト管理の意味から説明しましょう。
アジャイルプロジェクト管理とは？
本質的に、アジャイルプロジェクト管理とは、大規模な プロジェクトライフサイクルを、達成可能な短いフェーズに分割する、反復的で柔軟なプロセスです。
アジャイル手法の重点は：
- 顧客とのコラボレーション
- 自己組織化
- 変化する環境への適応力
- チームとステークホルダーの透明性
- プロジェクトライフサイクル全体を通じた継続的な改善
最近では、最新のプロジェクト管理ソフトウェアを使用して、アジャイルプロセスをすべて管理および自動化することができます。そうすることで、アジャイルタスクを迅速に実行することが可能になります。
アジャイルプロジェクト管理を使用すべき場合と使用すべきでない場合
今日の成長を続けるデジタル環境では、あらゆる業界の組織がアジャイルプロジェクト管理のメリットを享受することができます。
アジャイルワークを正しく活用すれば、チームは創造的な自由と透明性を得て、 プロジェクトの開発を通じてアイデアや改善点を共有することができます。
間違ったやり方：
完了：
ただし、アジャイルに適したプロジェクトを見極めることが重要です。結局のところ、アジャイル手法を使用することでプロジェクトプロセスが複雑になり、混乱を招くようなことになれば、その目的が失われてしまいます。🤷🏻♀️
アジャイルに適したプロジェクトの特徴：
- ステークホルダーの参画
- 変革への意欲
- 開発段階では、顧客からのフィードバックが不可欠です。
- 専任チームは、アジャイルに関する実践的な経験を有しています。
アジャイルに適さないプロジェクトの特徴：
- 固定された要件と期限
- 短期間で合理的に割り当てることができません。
- 顧客の要件は、将来的な改善を必要とせずに、初回から満たされます。
それを踏まえて、他の専門家たちのアジャイルプロジェクト管理の経験について聞いてみましょう。🎙
アジャイルプロジェクト管理のためのヒント
プロダクトマネージャーは、顧客を満足させ、会社の目標を達成するために必要なビジネス価値を説明することが重要です。
可能であれば、リーンキャンバスの作業内容、顧客アンケートやインタビューの結果を共有し、開発チームも顧客の声の真意を把握できるようにしています。
会社の目標に関しては、私が入手できる市場および競合データに基づいて、この顧客の問題を解決することで、収益、顧客ロイヤルティ、市場シェアをどのように向上できるかを説明します。
アジャイルプロジェクト管理に携わる方に私が与えることができる最高のアドバイスは、ルールよりも結果に焦点を当てることです。
アジャイルでは、アジャイルとは何か、アジャイルではないものは何かについて議論に多くの時間とエネルギーを費やし、アジャイルを使用することで達成すべき目標である成果の向上を見失ってしまうことがよくあります。
プロセスを導入する際には、厳格なプロセスに固執することなく、アジャイルの精神、価値、哲学を確実に受け入れることが重要です。
全員をボードに参加させ、アジャイルワークフローを信じさせるよう最善を尽くしてください。
その効果を最大限に引き出すためには、チームメンバーとリーダーは、アジャイル環境で仕事をしている理由を理解し、そのメリットを心から信じなければなりません。
そうして初めて、彼らはアジャイルを受け入れ、アジャイルが提供するメリットを最大限に引き出すことができるようになります。従業員がアジャイルの考え方を身につけていなければ、アジャイルワークフローを最大限に活用することは不可能です。
アジャイルプロジェクト管理を成功させるには、組織化が鍵となります。各スプリントのタスクを完了するには、全員がすべてのステップを把握している必要があります。
そのため、誰もが会社の標準業務手順に簡単にアクセスでき、効率的かつ確実に仕事を完了できる必要があります。
チームの SOP の一つとして、チームが直面している問題やリスクについて、全員がチャットで話し合う場所を決めておく必要があります。Slack や ClickUp などの生産性向上ツールを利用していますか？
チームが組織化されているほど、チームは各スプリントの仕事を完了しやすくなります。
製品管理部門や経営陣から、段階的なデリバリーと緊密なフィードバックループのサポートの必要性について理解と支持を得ましょう。継続的な改善の文化を推進し、チームが「生産ラインを停止」してボトルネックに集中できるようにすることで、予定外の作業を減らし、最終的にはより正確な見積もりと高品質の成果物を実現することができました。
細かすぎる管理は避ける。毎日のスクラムは、最新情報を迅速に把握し、プロジェクトの進捗状況を把握する良い機会ですが、それを尋問のセッションにしてしまわないように注意してください。
提供したい価値を念頭に置いてください。これは、チームメンバー全員を結びつける焦点となります。
アジャイルは、顧客のフィードバックが重要な役割を果たす複雑な製品を提供するのに最適な方法です。
弊社には、初期段階からフィードバックを快く提供してくださる、多くの忠実な顧客がいます。
チームコラボレーションが鍵です。プロダクトオーナー、スクラムマスター、プロダクトマネージャー間の良好な仕事上の関係が、アジャイルプロジェクト管理の成功を保証します。
この 3 者では、各メンバーが組織内でアジャイル手法を成功裏に導入するために、非常に重要な役割を担っています。
スクラムマスターはチームを結びつけ、チーム内でアジャイルスクラムの実践を徹底するために重要な役割を果たします。
チームリーダーとメンバーは、お互いを完全に信頼し合う必要があります。
アジャイルチームは、部門横断的で自己組織化されており、メンバーは多くの場合、同じ成果物の異なるコンポーネントに取り組んでいます。
信頼がなければ、アジャイルチームは結束したユニットとして自分の仕事を管理することができず、透明性が失われ、アジャイルプロセスを維持することが困難になります。
常に変化を想定しましょう。
これは、アジャイルの 4 つのコアバリューの 1 つである「プランに従うよりも変化に対応すること」の一部であるだけでなく、リスクや未知数が多いプロジェクトを進める上で、指針となるべきモットーでもあります。
すべての仕事を事前に計画するのではなく、プロジェクトが完了するまで、プロジェクト全体を通して計画を立て、対応してください。
カスタムのアジャイルプロセスを独自に考案しないでください。アジャイルマニフェストに従い、必要な儀式をすべて慎重に実施し、導入に時間をかけましょう。
アジャイル手法が問題解決に役立たないと感じている場合は、さらに調査が必要です。
たとえば、Scaled Agile Frameworkのようなブランチング手法は、より大規模な企業でのアジャイルの拡張と導入に役立ちます。
パイロットプロジェクトでアジャイル手法を取り入れ、その後、同じメンバーを組織内のアジャイルアンバサダーとして、この手法を社内に広めていきましょう。
アジャイルでは、開発チーム、ビジネスオーナー、ユーザーなど、すべての関係者が毎日、絶えずコミュニケーションを取り合う必要があります。そのため、鍵となるインターフェースを尊重するコミットメントのあるメンバーでパイロットプロジェクトを開始することで、アジャイルを会社全体に展開できることを証明することができます。
スタンドアップ、継続的なフィードバックループ、スプリントレビュー、レトロスペクティブなどを通じて、アジャイル手法はサイロ化を解消します。
アジャイルでは、1 つのチーム内だけでなく、すべての開発チーム間で、他者を支援し、障害を取り除くことを重視しています。
練習は完璧を成す。最初はプロセスが苦痛を伴うでしょう。
私の最大のヒントは、少なくとも 4～6回のスプリントまたはスクラム期間が終了するまでは、決して諦めないことです。
アジャイルの本質は、フィードバックの儀式や共同作業を通じて、毎回改善し、最良の作業方法を見つけることにあります。
途中で諦めてしまうと、真のメリットを享受できません。
目標志向の人材を求め、その行動や決定がすべて特定の目標の達成に向けられていることを確信したいとお考えでしょう。
さらに、新しいテクノロジーは常に登場するため、チームメンバーは適応力があり、変化を恐れないことが重要です。
これにより、チームは、旧式の手法で使用されることが多い冗長性を削減し、エラーを排除することができます。
1 分 1 秒を無駄にしない場合のみ、ミーティングのスケジュールを立てましょう。過密で重要度の低いミーティングは、アジャイル導入の成功の敵です。
従業員のモチベーションを低下させ、スプリントの妨げとなり、多くの場合、不必要なタスクや議論で参加者の注意をそらしてしまいます。
私の経験則では、ミーティングの 1 分 1 分を重要にできない場合は、ミーティングを開かないことにしています。
新しいアジャイル PM は、自分の実力を証明したいと思うことが多く、タスクに取り組んでいることを示すために多くのミーティングを開催します。
私はその逆をお勧めします。仕事のペースを維持するために、何か対処すべき問題がある場合にのみミーティングを開催し、タスクに専念していることを示すのです。
正確かつ適切なプランニングは、顧客に提供する機能のスピードと品質に多大な影響を与えます。
時には、当初のプランから一歩離れて、タスクや優先度、あるいはその両方を柔軟に変更する方が、より大きな成果をもたらす場合もあります。
その鍵となる目標は、顧客に卓越した体験を提供することです。
最適なアジャイルワークフロー（スクラム、カンバンなど）を決定する際には、顧客成功や営業など、他のチームとのコミュニケーションワークフローも設定することを忘れないでください。
スクラムマスターの支援を受けて、チームでワークフローを設定しましょう。これにより、時間を節約でき、チームは本当に重要なこと、つまり本質的な問題への取り組みに集中できるようになります。
アジャイルとリーン・グロースの組み合わせを検討しましょう。アジャイル手法を採用する際は、アジャイル性 alone では不十分であることを忘れないようにしましょう。
この本は、迅速かつ安全に構築する方法を教えてくれますが、何を構築すべきか、なぜ構築すべきかについては説明しません。
ここでリーンが登場します。リーンで最高の投資収益率を得るためには、最適な機能の組み合わせを見つけることが重要です。
プロジェクトを追跡するのに役立つ適切なソフトウェアを必ず用意してください。アジャイルは私たちに多大な助けとなっています。
正直なところ、この段階では、これなしでは業務は機能しないでしょう。プロジェクト全体の完了に関する期待値を管理するのに役立ちます。
スプリントの終了時に自分のポジションを再評価できることも、非常に役立ちます。そうすることで、より効率的な作業方法を見つけ、努力の優先順位をより適切に決定できる場合が多いからです。
ご参加いただいた皆様、お時間を割いてヒントを共有してくださった皆様、誠にありがとうございました！ 👏🏼
全体像
アジャイルプロジェクト管理手法には、コミュニケーション能力の高い人材のネットワーク、指針となる原則、そして継続的な改善を目指す考え方があります。
一貫した変革が顧客にどのような付加価値をもたらすかを実証しているため、非常に有用です。
