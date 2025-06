2025年の10のベストAI To Doリストアプリ&タスクマネージャー

1日にやらなければならないことをすべて把握するのが難しいと感じたことがあるなら、AI 搭載の To Do リストアプリが役立ちます。

最近では、アクションアイテムの管理に役立つ AI タスク管理アプリが数多く登場しています。これらのアプリには、高度なタスク追跡、自動スケジュール設定、タスクの優先順位付け、スマートな提案などの重要な機能が含まれているため、どのアクティビティをいつ、どれだけの時間を割くべきかを常に把握することができます。

しかし、完璧なToDoリストツールを見つけることは、言うほど簡単ではありません。そこで、仕事の内容に関わらず、毎日のタスクをより簡単にこなせるように設計された、10の最高のAIアプリを試してテストしました。

その結果は、きっとご満足いただけるでしょう。

さあ、始めましょう。

AI To Do リストアプリに求めるべき機能とは?

人のニーズやパターンはそれぞれ異なるため、すべての AI ToDo リストアプリがあなたにとって最適なとは限りません。数多くの選択肢の中から選ぶ際に、考慮すべき要素をいくつかご紹介します。

タスク管理プロセスの最適化: オンボーディングの時間を短縮し、アプリの使用を迅速に開始したい。セットアッププロセスは、可能な限り AI によって簡単かつ自動化されていることが望ましい。

直感的なアプリインターフェース: これにより、タスクのナビゲーションと整理が簡単になります。アプリ内を閲覧し、論理的かつ迅速に使用することができるはずです。

サードパーティの統合: このツールは、Gmail や Slack など、日常的なワークフローで使用する他のソフトウェアと互換性があり、アプリの許可の設定やデータの同期など、わずか数回のクリックで簡単に統合できる必要があります。

データ管理機能: 検討している AI ToDo リストアプリは、プロセスの追跡やワークフローの最適化に関する洞察の取得に役立つものでなければなりません。これは、毎週の定期的な更新や、オンデマンドで呼び出せるチャートなどのフォームで提供されます。

暗号化と規制の遵守:セキュリティとプライバシーは、いかなる場合でも保護される必要があります。特に、ToDoリストアプリがアクティビティデータをどのように使用するかの必要な情報を把握しておく必要があります。

10 最高の AI To Do リストアプリ

1. ClickUp(最高の AI タスク管理ツール)

ClickUp Brain を始める ClickUp Brain を、信頼できるスパーリングパートナー、ライター、ナレッジマネージャーとして活用してください。

ClickUp は、多機能なプロジェクト管理、コラボレーション、分析機能を備えたオールインワンの To Do リストアプリです。ClickUp オンラインの To Do リスト、タスク、ドキュメント、メモを使用して、ワークスペースの任意の場所に多機能で詳細なリストを作成できます。

たとえば、ClickUp タスクを使用すると、プラットフォーム上の任意のタスクにチェックリストを追加して、自分やチームのための明確なプロセスを構築することができます。一方、インタラクティブなチェックリストをClickUp ドキュメントに埋め込むことで、ドキュメント内にリストアップされたアクションアイテムにチェックマークを付けることができます。

ClickUp タスクで、あらゆる To Do リストのプラン、整理、コラボレーション

もちろん、タブを切り替えたりワークフローを中断したりすることなく、ClickUp メモ帳またはブラウザの拡張機能からチェックリストを作成するオプションもあります。

頭の中が混乱していて、手動でリストを作成したくないときは、ClickUp Brain を使用しています。このアプリは、タスクとサブタスクの作成を自動化し、タスクやドキュメントに関する質問に迅速に回答し、タスクの詳細を効率的に要約します。

ClickUp AI を使用すると、ボタンをクリックするだけで、長いコメントスレッドを瞬時に要約できます。

この AI 機能の性能をテストするために、「新しいマーケティングキャンペーンを開始」というタイトルのプロジェクトを作成し、アイデアや戦略をブレインストーミングするために、関連するチームメンバーを追加しました。

私たちは、チームのプラン、目標、ターゲットオーディエンス、キャンペーンで採用したい全体的なアプローチについて話し合いました。短期間のうちに、ClickUp Brain は、私たちの話し合いの内容に基づいて、カスタマイズされたサブタスクを提案し始めました。

その中には、顧客の好みを把握するための市場調査の実施、ソーシャルメディア用のクリエイティブなコンテンツの開発、グラフィックデザイナーとの調整によるプロモーション資料の作成、キャンペーン展開のタイムラインの設定などが含まれていました。

その積極的なサポートにより、当社のプランニングプロセスが効率化され、必要なすべての重要なステップがリストアップされ、非常に良いスタートを切ることができました。日常生活のタスクに AI を活用する方法を学ぶには、ClickUp ほど最適なツールはありません。

ClickUp の最高の機能

このテンプレートをダウンロード ClickUp の To-Do リストテンプレートで、To-Do リストを常に最新の状態に保ちましょう。

ClickUp の制限

ClickUp の機能は、現在モバイルアプリではすべてご利用いただけません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,100件以上のレビュー)

2. Taskade(タスク、メモ、ビデオコラボレーションに最適なリアルタイムのワークスペース)

Taskade経由

Taskade は、コンテンツカレンダー、フローチャート、プロジェクトスプリント、さらには SOP まで、すべて 1 つの直感的なインターフェースで作成できるAI 搭載のメモアプリです。最大 1 TB のファイルストレージスペースを利用できます。

Taskade の AI エージェント が、タスクの優先度を常に評価し、タスク間の動的な接続や階層構造をリアルタイムで作成する機能は、とても素晴らしいです。この機能により、どのタスクにすぐに注意を払うべきか、そのタスクがプロジェクトとどのように関連しているかを常に把握することができます。

Taskade の最高の機能

リストを、テーブル、ボード、リスト、マインドマップ、カレンダーなど、さまざまな次元で視覚化

AI ライティングおよびタスクアシスタントを使って、タスクやメモについてブレインストーミング、概要作成、整理をすべて行えます。

チーム、クライアント、ゲストと仕事を簡単に共有。ウェブ、モバイル、デスクトップ間でシームレスにチャットやコラボレーションが可能

Taskade の制限

画像やビデオの追加、複雑なテーブルの作成などの高度なオプションがない

Markdown 対応のエディターに慣れていない場合、フォーマットは難しいため、注意が必要です。

Taskadeの料金プラン

無料: 0ドル

Taskade Pro: 1 ユーザーあたり月額 10 ドル

Taskade for Teams: ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

Taskade の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

3. Motion(適応型ワークフローの作成とタスクの自動スケジューリングに最適)

viaMotion

Motion は、ダイナミックなスケジュール管理機能を備えた AI アシスタントです。プラットフォームにタスク、締め切り、ミーティングを入力すると、時間管理用の AI が自動的にスケジュールを調整し、最適な勤務時間を確保してくれます。

一部の AI タスクマネージャーとは異なり、Motion はリアルタイムで変化に対応します。たとえば、ミーティングの予定が変更になったり、新しいタスクが発生したりした場合、手動で調整を行うことなく、1 日のスケジュールをすべて再調整してくれます。

さらに、画面に小さなバナーを表示して、注意をそらすものを排除するようリマインドしてくれる機能も、この Motion のレビューで特筆すべき機能です。

Motion の最高の機能

毎日または毎週のタスクを作成し、カレンダーにそれに応じて時間をブロックして、タスクを完了しましょう。

詳細なメモを残し、やることリストに関する情報を保存して、簡単にアクセスできるようにします。

直前のミーティングや仕事の急用が発生した場合、ワンクリックでタスクのスケジュールを変更できます。

動作制限

タスクを複製することはできず、最初から作成する必要があります。

ワークスペースをアルファベット順や手動で並べ替える機能はありません。

無料プランはなく、試用版のみ

変動料金制

個人向け: 月額$34

チーム:ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

モーションの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5(40件以上のレビュー)

4. TimeHero(生産性パターンに関する洞察を得ながら、チームのタスクを管理および自動化するのに最適)

TimeHeroより

TimeHero は、スマートなタスク計画および管理ツールです。毎日の仕事アイテム、プロジェクト、カレンダーイベントを 1 か所でスケジュール、管理、自動化することができます。私の締め切り、優先度、空き状況に基づいて、タスクを自動的にカレンダーにスケジュールしてくれます。

TimeHero は、私のチームの生産性パターンに関する洞察も提供してくれました。チームメンバーのキャパシティを確認したり、アドホックなタスクを簡単に割り当てたり、タスクチャットで他のメンバーを @メンションしたりすることができ、チェックインや更新ミーティングは不要になりました。これにより、AI によるタスクの自動化が非常に簡単になりました。

TimeHero の主な機能

どこからでもタイマーを開始し、1 日を通してマルチタスクを実行。詳細で役立つタイムシートにアクセス可能

ワークフローテンプレート を使用して、通常の To Do リストをすばやく起動できます。開始日と期日を他のアクティビティログやイベントにリンクすることもできます。

今後の締め切り、毎日のスケジュールの変更、タスクの完了を通知するスマートな通知を受け取ります。

TimeHero の制限事項

このツールは、連携した連絡先リストがないため、電子メールによるプログラムされた更新やリマインダーを送信することはできません。

ユーザーは、タスクやサブタスクを見つけるのが難しいという問題を時々報告しています。

TimeHeroの料金プラン

基本: ユーザー 1 人あたり月額 5 ドル

プロフェッショナル: ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

プレミアム: ユーザー 1 人あたり月額 27 ドル

TimeHero の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. Trello(カンバンボードシステムを使用した、カスタマイズ可能なToDoリストとタスク管理に最適)

viaTrello

Trello を試用してみて、このアプリがタスク管理にすぐに人気を博した理由がわかりました。ユーザーフレンドリーで視覚的に魅力的なインターフェースは、カンバン方式に基づいており、ToDo リストはボード上のカードとして表示されます。

個々のカードに特定のタスクを記録し、期日、添付ファイル、ラベルでカスタマイズして、自分が何をいつやるべきかを明確に把握することができました。

Trello のパワーアップ機能により、カレンダービューの追加、反復的なタスクの自動化、Whereby や OneDrive などのサードパーティアプリとの統合など、特定のニーズに合わせてボードをカスタマイズすることも可能になりました。

しかし、かなりシンプルなので、より複雑なプロジェクトには向かないと思います。

Trello の最高の機能

タイムラインビューですべてのカードを追跡し、コマンドを実行し、プラットフォーム上のほぼすべてのアクションに対して自動ルールを設定できます。

わずか数クリックでボードのコンテンツ管理許可を制御し、チームメンバーをリアルタイムで簡単に管理

チェックリスト機能を使用して、同じカード内で複雑なタスクを分割し、効率的な AI タスク分割を実現

Trello の制限

最近のポリシー更新により、コラボレーションは 1 つのボードにつき 10 人のメンバーに制限され、大規模なチームでの有用性が制限されています。

非常に複雑なプロジェクトの場合、カードシステムは管理や理解が難しくなる可能性があります。

Trello の価格

無料: 0ドル

標準: ユーザー 1 人あたり月額 6 ドル

プレミアム: 月額 12.50 ドル/ユーザー

企業: ユーザー 1 人あたり月額 17.50 ドル(年額請求)

Trello の評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (13,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,100件以上のレビュー)

6. Asana(視覚的に直感的なインターフェースでタスクとプロジェクトのワークフローを効率化するのに最適)

viaAsana

Asana は、無視できない プロジェクト管理ソフトウェア の一つです。すっきりとしたダイナミックなインターフェースと、仕事を効率的に整理、追跡、管理するのに役立つ堅牢な AI 機能で知られています。

チームメンバーに期日を指定してタスクを割り当て、コメントや指示を追加し、追加情報を記載したファイルを添付して、関連するコミュニケーションをすべて 1 か所に整理することができます。

このプロジェクト管理ツールでは、レイアウトを切り替えて、カンバンボード、ガントチャート、リスト、カレンダー、タイムラインなど、さまざまな方法でやることリストを表示することもできます。

Asana の最高の機能

ToDoリストにラベルを追加して、仕事の並べ替え、フィルタリング、自動レポート作成が可能

仕事依頼からミーティングのアクションアイテムまで、一般的なタスクやリストのテンプレートを作成

ポートフォリオ、プロジェクト、タスクで起こったことの要約を取得して、Asana AI で最新情報を把握しましょう。

Asana の制限

通知はよりカスタマイズ可能になるべきである。例えば、ユーザーは、自分と共有されているタスクの通知は受け取るが、ワークスペース内のすべてのタスクの通知は受け取らない、といった選択ができない。

ToDoリストのアイテムを手動で優先順位付けするオプションがない

Asana の価格

個人用: $0

スターター: 1 ユーザーあたり月額 13.49 ドル

上級者向け: ユーザー 1 人あたり月額 30.49 ドル

企業: カスタム価格

Enterprise+:カスタム価格

Asana の評価とレビュー

G2: 4.0/5 (10,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (12,700件以上のレビュー)

7. Monday.com(使いやすさと視覚的なカスタマイズに重点を置いた、ワークフローの自動化に最適なアプリ)

viaMonday

Monday.com は、さまざまなワークフローやプロジェクトの種類に対応できる、非常に視覚的で柔軟なプラットフォームを提供しています。

タスクリストの作成は簡単でした。カスタマイズ可能なテンプレートを使用したり、月曜日の仕事用ドキュメントにステータス、期限、優先度などの列を追加して、一からリストを作成したりすることができました。

また、カレンダー、タイムライン、ガントチャート、カンバンビューなど、プロジェクトの進捗状況を追跡する方法も選択できました。チームメンバーが共有タスクリストを持っている場合、各メンバーが自分のビューを追加することができます。

Monday.com の最高の機能

Monday.com の制限事項

ユーザーは、特定のフォルダに複数のダッシュボードを自動的に追加できないことを指摘しており、分析の体験に影響を与えています。

ゲストユーザーの権限やアクセスレベルを細かく制御できないため、機密情報を含むリストやプロジェクトの管理には不向きです。

Monday.com の価格

無料: 0ドル

基本: 1 席あたり月額 12 ドル

標準: 1 席あたり月額 14 ドル

プロ: 月額 24 ドル/席

企業: カスタム価格

Monday.com の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (12,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,800件以上のレビュー)

8. Tara AI(ソフトウェア開発チーム向けの AI 駆動のタスク管理およびアジャイルプロジェクト計画に最適)

viaTara AI

Tara AI は、ソフトウェアチーム向けに特別に設計されており、アジャイルプロジェクトプランニングとタスク管理アプリを独自に融合しています。

Tara AI の重要なハイライトの 1 つは、履歴データに基づいてスプリントを予測し、プランを立てることができる点です。これにより、リソースをより効果的に割り当て、潜在的なボトルネックを予測し、ToDo リストを確実に予定通りに進め、期限を守ることができるため、非常に便利だと感じました。

Tara AI でのチームコラボレーションも、シンプルで効率的です。リッチテキストエディターを使用すると、タスクの割り当て、コメントの記入、関連ドキュメントの添付を簡単に行うことができ、チーム全員が常に同じページで作業を進めることができます。

Tara AI の最高の機能

便利なカンバンビューを使用して、タスクを割り当て、プロジェクトの進捗状況を監視

毎週および毎日のスタンドアップミーティングを実施して、アクションプランに対するチームの進捗状況を確認

GitHub、Trello、Asana からのタスクのインポートによる双方向同期の利点。いずれかのプラットフォームでタスクが更新されると、同期されたすべてのツールに反映されます。

Tara AI の制限事項

無料プランや試用版はありません。

自動スプリント管理では、タスクが完了してスプリント間で移動しても、過負荷のポイントはそれに応じて更新されません。

Tara AI の価格

Insights Core: 貢献者 1 人あたり月額 25 ドル(年額請求)

Insights Plus: 貢献者 1 人あたり月額 35 ドル(年額請求)

企業:カスタム価格

Tara AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

9. Notion AI(AI による文章作成機能とタスク整理機能を備えた、多機能なオールインワンワークスペースに最適)

viaNotion AI

Notion AI を試してみたところ、Notion のオールインワンワークスペースの汎用性と AI のパワーが融合した、エキサイティングな体験でした。

AI アシスタントは、ミーティングのメモや営業電話の録音などから、ToDo リストを自動的に作成することができます。もちろん、Notion でリストブロックを追加して、通常の方法でチェックボックスリストを作成することもできます。これをすばやく行うためのスラッシュコマンドもあります。

リスト全体またはリスト内のアイテムに期限を追加したり、タスクを人に割り当てたり、ステータスフィールドで進捗状況を追跡したりすることができます。また、AIライターにリストのアイデアや要素のブレインストーミングを依頼したり、特定のタスクのToDoリストを自動入力したりすることもできます。

さらに、Notion には、タスクを効果的に整理して優先順位付けするための、さまざまなTo Do リストの例やテンプレートも用意されています。

Notion AI の最高の機能

日本語、スペイン語、ドイツ語などでリストを作成、翻訳

他のユーザーがリストにコメントや編集を提案できるようにします。@ キーを入力するだけで、そのユーザーに通知されます。

オートフィル機能で、何百ものドキュメントを数分で検索し、リスト、洞察、要約などを作成できます。

Notion AI の制限事項

レポート作成用の組み込みツールがないため、プロジェクトの追跡能力にリミットがあります。

AI 機能は、ユーザー 1 人あたり月額 10 ドルの追加料金で利用できます。チームでは費用が高額になる可能性があります。

Notion AI の価格

Free

追加: 1 席あたり月額 12 ドル

Business :1 席あたり月額 18 ドル

企業: カスタム価格

Notion AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

10. Trevor AI(統合機能を備えた共同タスク管理に最適)

viaTrevor AI

AI タスクマネージャーアプリのリストの最後を飾るのは、スマートな毎日のプランニングアシスタントである Trevor AI です。このアプリを使用すると、タスクをリストで整理し、カラフルなラベルやメモを追加し、Google カレンダーや Todoist などのサードパーティ製ソフトウェアと統合して、予定、ミーティング、アクティビティを同期することができます。

Trevor AI は、パーソナライズされたスケジュール提案も提供し、私の責任を確実に果たすのに役立ちました。私がどのように時間を過ごしたか、そして ToDo リストをできるだけ最適にチェックするために何ができるかについて、詳細な分析結果を共有してくれました。

Trevor AI の最高の機能

予測 AI 機能を使用して、あなたの空き状況や過去の行動に基づいてタスクの期間を正確に推定します。

電子メールで、あなたに合わせてカスタマイズされた、毎日のプランを改善するための実用的な提案を受け取ることができます。

フォーカスモードのタイマーとメモフィールドを使用して、現在のタスクに集中

Trevor AI の制限事項

クラウド同期に依存しているため、インターネットに接続していないと機能が制限されます。

基本的なスケジュール管理以上の機能が必要な場合は、有料プランをご利用ください。

Trevor AI の価格

無料: 0ドル

プロプラン:月額 3.99 ドル

Trevor AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

AI アシスタントでリスト作成とタスク管理をレベルアップ

適切に選択された AI 搭載アプリは、ToDo リストを管理し、生産性を最大限に高めるのに役立ちます。最高のアプリは、使いやすさ、直感性、柔軟性、セキュリティ、サードパーティとの統合のバランスが取れており、ツールがユーザーのために働くのではなく、ユーザーがツールを自分のために働かせることができます。

人工知能は、生産性において間違いなくゲームチェンジャーです。仕事の内容に関わらず、時間を節約し、最も重要なタスクにエネルギーを集中させるのに役立ちます。AI トゥードゥリストアプリは、タスクの優先順位付けによってワークフローを最適化し、毎週何時間もの時間を節約します。

