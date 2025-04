Guida definitiva al project management Kanban (2025)

Il metodo Kanban è uno dei metodi in più rapida crescita del project management metodi. Aziende come la BBC, Pixar e Spotify hanno utilizzato questa metodologia di project management!

Il Kanban è una metodologia facile da imparare!

che cos'è il metodo Kanban, e come si può implementare?

In questo articolo daremo un'occhiata a questa metodologia di project management, ai suoi principi chiave, ai processi fondamentali e ai suoi pro e contro. Inoltre, verranno presentate le funzionalità/funzioni di diversi collaboratori esperti, che ci spiegheranno come implementano le tavole Kanban nei loro progetti.

Come bonus, metteremo anche in evidenza il miglior software di project management Kanban per implementare questa metodologia!

Che cos'è il project management Kanban?

Kanban è una metodologia di project management di tipo visuale metodo basato sulla metodologia Agile.

Cos'è il metodo Agile? Il project management Agile è un metodo di project management che prevede la suddivisione del progetto in cicli di sviluppo più piccoli, della durata variabile da 1 a 4 settimane.

Una volta completato ogni ciclo, si presentano versioni del prodotto ai clienti e si riceve il loro feedback, che viene poi incorporato nel ciclo successivo.

In che modo Agile è diverso dal normale project management?

Il processo di sviluppo software tradizionale prevede:

La creazione di un piano di progetto

La consegna del prodotto finale

La metodologia Agile suddivide un progetto in cicli più piccoli, in modo da poter:

Apportare rapidamente modifiche e migliorare i prodotti, sezione per sezione, anziché aspettare la fine del progetto

Incorporare i clienti in tutto il processo di sviluppo

Cos'è il metodo Kanban?

Nel metodo Kanban, le attività del progetto sono visualizzate come note adesive (note come schede Kanban) su una tavola (nota come tavola Kanban).

Poiché tutto è visualizzato su schede, è possibile vedere il lavoro del team in tempo reale. È anche possibile intravedere i potenziali colli di bottiglia, aiutandovi a risolverli prima che causino interruzioni.

Da dove viene il Kanban?

Negli anni '40, un ingegnere della Toyota, Taiichi Ohno, sviluppò un sistema di produttività "just-in-time", basato sulla comunicazione visiva, un po' come è oggi il Kanban.

Come la metodologia Kanban ha trasformato la Toyota:

Ha eliminato tutti gli sprechi di lavoro e si è concentrata su ciò che era necessario

Ha reso più efficiente il processo di produttività

Ha reso i team più produttivi

Grazie a questi vantaggi, oggi Kanban è utilizzato da migliaia di project manager!

I quattro componenti chiave della metodologia di project management Kanban

1. Bacheca Kanban

I team Kanban dipendono fortemente da una lavagna Kanban. Una lavagna Kanban è una lavagna fisica o digitale utilizzata per:

Visualizzare tutti i lavori del progetto

Ottimizzare il flusso di lavoro del team

Un pannello Kanban di base è diviso in tre colonne:

Da fare: Attività che devono essere prese in considerazione **Lavoro in corso (WIP): Attività su cui si sta lavorando Da fare: Attività completate

In base al proprio flusso di lavoro, è possibile avere un numero di colonne pari a quello delle del vostro team per i suoi processi esclusivi con una Bacheca Kanban online.

abbiamo compilato una lenco di 20 esempi di Bacheca Kanban per altre idee.

2. Schede Kanban

Secondo la metodologia Kanban, ogni elemento di lavoro o attività deve essere rappresentato come una scheda separata sulla lavagna.

Una scheda Kanban può essere visualizzata come una nota adesiva fisica o virtuale che può spostarsi su un'altra colonna man mano che il lavoro in corso (WIP).

Una scheda Kanban contiene informazioni su un particolare elemento di lavoro, come ad esempio:

Breve descrizione dell'attività

Chi è responsabile dell'attività

Durata stimata dell'attività

Se si utilizza Software Kanban queste schede possono includere altre informazioni preziose sulle attività, come ad esempio attività secondarie , commenti e informazioni tecniche.

3. Punto d'impegno

La colonna "Da fare" contiene attività o suggerimenti dei clienti che devono essere lavorati.

un punto di impegno è il momento in cui un elemento di lavoro o un'attività viene prelevata dalla colonna 'Da fare' e viene lavorata dal team.

perché Da fare?

I punti di impegno danno al team e ai clienti un'idea di quanto sia importante:

Quando è iniziato il lavoro su un'attività

La durata stimata della consegna

Sono essenzialmente delle pietre miliari che aiutano il team a riconoscere quando le cose sono iniziate.

4. Punto di consegna

Il punto di consegna è il momento in cui il prodotto viene consegnato al cliente.

L'obiettivo di ogni team Kanban è quello di passare le schede dal punto di commit alla consegna il più velocemente possibile

I principi fondamentali del project management Kanban

Sono cinque i principi che definiscono la metodologia Kanban Project Management. Vediamoli tutti:

1. Visualizzare il flusso di lavoro

In Kanban, vedere è tutto. 👀

Infatti, "Kanban" in giapponese significa letteralmente "segnale visivo"!

Ecco cosa visualizza il metodo Kanban:

Tutte le attività presenti nel progetto

Il flusso del lavoro da una fase all'altra

Visualizzando il flusso di lavoro, è possibile visualizzare i passaggi necessari per trasformare il progetto da un'idea a un prodotto finito!

Questo approccio visivo aiuta il gestore del team Kanban a vedere a cosa sta lavorando ogni membro del team.

2. Limitare il carico di lavoro

Ci si aspetta che i membri del team Kanban lavorino a un ritmo veloce, ma questo non significa che debbano lavorare su un milione di attività **in una volta sola!

il modo migliore per fermare questo fenomeno?

Limitare la quantità di lavoro che il team può svolgere alla volta.

Ecco perché la maggior parte dei team Kanban ha un limite specifico al numero di cose su cui può lavorare contemporaneamente.

3. Dare priorità ai flussi di progetto

A differenza di qualsiasi altra metodologia di project management, Kanban riguarda la gestione dei progetti, non delle persone

Il metodo Kanban si basa sulla creazione e sul mantenimento di un flusso di lavoro regolare.

Se il lavoro fluisce senza intoppi da una fase di produzione all'altra, il team può concludere il progetto più velocemente. In questo modo, si dà meno importanza ai singoli membri del team e ci si concentra maggiormente sul flusso di lavoro complessivo del progetto.

4. Rendere i processi trasparenti

Per adottare Kanban, il team deve definire chiaramente tutti i processi coinvolti nel progetto.

Se si definiscono tutti i processi, il team non si bloccherà mai perché saprà Da fare.

Solo quando tutte le condizioni sono riunite, il team può dire di aver completato l'attività.

5. Mantenere i cicli di feedback

La metodologia Kanban incoraggia i membri del team a "parlare"

Alexis Nicole White, senior project manager (PMP) e scrum master (SMC) certificati e consulente per la realizzazione dei progetti presso ANW Media & Consulting utilizza le Bacheche Kanban per lo stesso scopo.

"Abbiamo utilizzato le lavagne Kanban per monitorare lo stato di avanzamento nei nostri ambienti agili. Durante le nostre riunioni giornaliere di standup, utilizziamo la lavagna come flusso di lavoro visivo dello stato delle nostre attività. Siamo in grado di rivedere il lavoro in corso, discutere di eventuali impedimenti e identificare gli elementi d'azione per i passaggi successivi", ha dichiarato.

Come Teams di scrum i team Kanban tengono brevi riunioni di 15 minuti per discutere:

Da cosa è stato terminato il giorno precedente per ogni membro del team

Su cosa lavoreranno oggi

I problemi che hanno affrontato

Essendo aperto e trasparente, il team Kanban può assicurarsi che tutti sappiano cosa sta succedendo in un progetto. E quando l'intero team apprende ulteriori informazioni sul progetto, può impegnarsi per un miglioramento continuo.

**Nota: il project manager Kanban organizza questa riunione, proprio come il ruolo dello Scrum master nell'organizzazione degli scrum giornalieri.

Conclusione

Kanban non è scienza missilistica!

È una metodologia di project management molto semplice.

Sia che utilizziate una lavagna Kanban personale per la gestione delle attività o per gestire più progetti contemporaneamente, è una metodologia che può aiutarvi a terminare il vostro lavoro.

Per implementare in modo efficace Kanban, è necessario un software di gestione Kanban.

Per implementare in modo efficace Kanban, è necessario un software di gestione Kanban.