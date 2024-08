8 migliori alternative a Tome AI per le vostre presentazioni

Vi state preparando per la presentazione della vostra vita? O forse siete stanchi di passare ore a progettare presentazioni e avete bisogno di una piattaforma migliore.

La soluzione: l'intelligenza artificiale (IA) strumento di presentazione s.

Non importa come la si guardi, Strumenti di IA permettono di risparmiare molto tempo nella creazione di presentazioni visivamente accattivanti, e non guasta il fatto che molti di essi sfornino in pochi minuti diapositive di qualità professionale. ✨

Tome IA è un'opzione popolare per i modelli di presentazione basati sull'IA, ma non è adatta a tutti. In questa guida vi mostreremo come scoprire le migliori alternative a Tome IA, oltre a un elenco delle nostre alternative preferite a Tome IA.

Cos'è Tome IA e come lavora Presentation IA?

Tome IA è molto più di un normale software per presentazioni in PowerPoint (PPT). Si presenta come un'alternativa a "mazzi, documenti e pagine" Si tratta di una piattaforma multimediale condivisibile che sfrutta l'IA per generare presentazioni coinvolgenti e professionali.

Sebbene Tome IA sia una soluzione popolare, non è certo l'unica opzione sul mercato. Molte piattaforme sfruttano l'IA per le presentazioni:

Automazioni nella creazione delle diapositive: È sufficiente promptare l'IA con alcune indicazioni e questa suggerirà layout, design ed elementi visivi che meglio si adattano agli obiettivi della presentazione

È sufficiente promptare l'IA con alcune indicazioni e questa suggerirà layout, design ed elementi visivi che meglio si adattano agli obiettivi della presentazione Generazione creativa: Chi ha tempo di creare grafica personalizzata? Strumenti di IA visiva creano immagini personalizzate di alta qualità in pochi secondi (con i giusti prompt dell'IAovviamente)

Chi ha tempo di creare grafica personalizzata? Strumenti di IA visiva creano immagini personalizzate di alta qualità in pochi secondi (con i giusti prompt dell'IAovviamente) Ottimizzare il contenuto: Se avete una presentazione esistente, alcuni strumenti di IA la analizzano e offrono suggerimenti per renderla ancora migliore (è la magia del codice e dei modelli linguistici!)

Se avete una presentazione esistente, alcuni strumenti di IA la analizzano e offrono suggerimenti per renderla ancora migliore (è la magia del codice e dei modelli linguistici!) Adattamento al pubblico e al tono: Non siete sicuri che la vostra presentazione abbia il tono giusto? Gli strumenti di IA analizzano il layout e il contenuto della presentazione per suggerire modifiche che risuonino meglio con il pubblico

Se non siete convinti di Tome IA, non preoccupatevi: ci sono decine di alternative a Tome IA tra cui scegliere. 🛠️

Come scegliere tra le migliori alternative a Tome IA per le vostre presentazioni

L'IA è ovunque. Come scegliere la giusta alternativa a Tome IA per creare presentazioni professionali? E quale di queste è la migliore migliore creatore di presentazioni IA per creare presentazioni straordinarie?

Siete liberi di scegliere quello che vi piace di più, ma assicuratevi di scegliere uno strumento di presentazione che abbia almeno questi requisiti:

Layout automazione e design: Ci vuole molto tempo per scegliere il layout della presentazione, il design delle diapositive e il font perfetto. Le migliori alternative a Tome automatizzano il layout e la progettazione di ciascuna diapositiva

Ci vuole molto tempo per scegliere il layout della presentazione, il design delle diapositive e il font perfetto. Le migliori alternative a Tome automatizzano il layout e la progettazione di ciascuna diapositiva Creazione di grafica: strumenti di IA comeMidjourney generano immagini a partire da semplici prompt della chat. Altri strumenti sono in grado di creare infografiche e animazioni. La creazione di queste ultime richiede in genere molto tempo, quindi più il vostro strumento di IA è in grado di gestire le immagini, più tempo risparmierete ⏱️

strumenti di IA comeMidjourney generano immagini a partire da semplici prompt della chat. Altri strumenti sono in grado di creare infografiche e animazioni. La creazione di queste ultime richiede in genere molto tempo, quindi più il vostro strumento di IA è in grado di gestire le immagini, più tempo risparmierete ⏱️ Creazione di contenuti: Sappiamo che siete degli abili scrittori, macreazione di contenuti richiede tempo, e questo è qualcosa che scarseggia. Cercate uno strumento di IA per le presentazioni che vi aiuti a delineare, scrivere e ottimizzare il testo della presentazione in pochi minuti

Sappiamo che siete degli abili scrittori, macreazione di contenuti richiede tempo, e questo è qualcosa che scarseggia. Cercate uno strumento di IA per le presentazioni che vi aiuti a delineare, scrivere e ottimizzare il testo della presentazione in pochi minuti **Integrazioni: l'IA non dovrebbe semplificarvi la vita? Cercate una soluzione che si integri con lo stack tecnologico che state già utilizzando per snellire il vostro flusso di lavoro e finalmente superare il vostro elenco di cose da fare ✅

8 Migliori alternative all'IA di Tome nel 2024

Cercate qualche alternativa a Tome IA? Ecco le nostre otto migliori alternative, più un inaspettato concorrente bonus, per creare presentazioni di grande impatto. 🎈

1. Gamma App

Via Gamma Gamma si presenta come un diverso tipo di IA per le presentazioni. Non è necessario fare alcun lavoro di formattazione o di progettazione: è sufficiente richiedere l'intervento dell'IA e Gamma si occuperà di tutto il resto.

Se avete bisogno di un po' di ispirazione, date un'occhiata ai modelli già pronti di Gamma. Ne sono disponibili solo 20, ma dovrebbero fornirvi un punto di partenza sufficiente per prompt lo strumento IA e creare una presentazione all star. ⭐

Le migliori funzionalità/funzione di Gamma:

Gamma offre una piattaforma unica, alimentata da chat e a mani libere

Generazione di documenti, pitch deck e persino pagine di atterraggio

Ridisegno di un intero progetto con un solo clic

Limiti di Gamma:

Alcuni utenti affermano che vorrebbero alcuni temi in più

Altre persone affermano che i prompt di solo testo non sono del tutto disponibili, per cui hanno dovuto fare un lavoro di progettazione manuale

Prezzi della gamma:

Gratis

Plus: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Pro: $16/mese per utente, con fatturazione annuale

Gamma valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Bella.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Beautiful.ai\_.jpg Alternative di Tome IA: screenshot del sito web di Forbes /$$$img/

Via Beautiful.ai Beautiful.ai è una piattaforma di IA generativa specializzata in presentazioni e pitch deck. Include un'infinità di modelli per grafici, elenchi, diapositive e immagini, in modo da poter creare una presentazione IA personalizzata in pochi minuti.

Questa alternativa a IA di Tome offre opzioni per utenti singoli e team, il che la rende ideale sia per le startup che per le piccole aziende con diversi dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Beautiful.ai:

Creazione di diapositive, brainstorming di idee egenerare testo e immagini con DesignerBot

Allegare documenti di testo per dare a DesignerBot un contesto più ampio

Riepilogare/riassumere lunghe trascrizioni in pochi punti in un batter d'occhio

Limiti di Beautiful.ai:

Alcuni hanno avuto problemi a cancellare le versioni di prova gratuite e sono stati addebitati comunque

Altri utenti vorrebbero che ci fosse un modo per importare in Beautiful.ai le diapositive di PowerPoint o le presentazioni completate di Google Slides

Prezzi di Beautiful.ai:

Pro: $12/mese, fatturati annualmente

$12/mese, fatturati annualmente Team: $40/mese per utente, con fatturazione annuale

$40/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Beautiful.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (160+ recensioni)

4.7/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

3. Semplificato

Via Semplificato Simplified è un solido strumento di presentazione IA che permette di creare mazzi professionali in pochi minuti. Ma noi amiamo questa alternativa di Tome perché offre molto di più che semplici diapositive di presentazione.

Questa piattaforma di IA include grafica e strumenti di progettazione , uno scrittore di contenuti IA, un editor e animatore di video e persino uno strumento di gestione dei social media.

Ha un po' di tutto, quindi se è questo il vostro obiettivo, semplificate tutto con Simplified.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified:

Creare pagine di e-commerce, presentazioni, post per i social media e molto altro con la potenza dell'IA

Generazione di presentazioni con immagini, testo e layout in pochi secondi

Personalizzate il font, il colore, le immagini e l'audio a vostro piacimento

Limiti semplificati:

Alcuni strumenti di Simplified hanno limiti di carattere molto severi

Alcuni utenti vorrebbero che Simplified avesse più modelli

Prezzi di Simplified:

Design Free

Design Pro: $6/mese per una postazione

$6/mese per una postazione Design Business: $10/mese per cinque postazioni

$10/mese per cinque postazioni Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni semplificate:

G2: 4,6/5 (1.800+ recensioni)

4,6/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (160+ recensioni)

4. SlidesAI

Via SlidesAI Da fare con Google Slides? Se sì, sarete felici di sapere che SlidesAI si integra perfettamente con esso. Ciò significa che è un gioco da ragazzi generare slide dotate di IA in pochi secondi senza lasciare il vostro account Google.

E non preoccupatevi, utenti di PowerPoint. SlidesAI sarà presto disponibile anche per Microsoft! 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di SlidesAI:

Generare presentazioni con un semplice prompt di testo

Alcuni utenti della beta hanno accesso alla funzione "Topic to Presentation", in cui è sufficiente fornire un argomento e SlidesAI si occupa di tutto il resto

Creare presentazioni in inglese e in altre 100 lingue

Limiti di SlidesAI:

SlidesAI è attualmente disponibile solo per Google Slides

Alcuni utenti affermano che SlidesAI fatica a generare immagini di qualità

Prezzi di SlidesAI:

Basic: Gratis

Gratis Pro: $10/mese

$10/mese Premium: $20/mese

SlidesAI valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva Canva è uno strumento di progettazione grafica che non ha bisogno di presentazioni. Ma sapevate che questa popolare piattaforma è anche un'alternativa intelligente a Tome IA?

La funzionalità/funzione beta Magic Design di Canva è uno strumento di IA gratuito che trae ispirazione da modelli intelligenti e li personalizza in base ai vostri prompt.

Si parte da una Presentazione vuota o si caricano i propri media, si inserisce un prompt e si parte. 🏃

Le migliori funzionalità/funzione di Canva:

Creazione di modelli personalizzati da utilizzare più volte

Il generatore di immagini IA di Canva crea immagini uniche per le vostre presentazioni

Digitate un'idea di contenuto e Magic Design utilizzerà l'IA per riempire le diapositive con immagini e testi

Limiti di Canva:

Magic Design è attualmente una funzionalità/funzione beta

Alcune delle immagini generate da Canva sono "carburante da incubo", quindi valutate attentamente tutte le immagini

Prezzi di Canva:

Gratuito

Pro: $119,99/utente all'anno

$119,99/utente all'anno Teams: $300/anno per team di cinque persone

Valutazioni e recensioni di Canva:

G2: 4,7/5 (4.200+ recensioni)

4,7/5 (4.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.380+ recensioni)

6. Decktopus

Via Decktopus Lo strumento Decktopus, dal nome adorabile, è un'alternativa a Tome che può generare una presentazione con un solo titolo. Naturalmente, potreste voler offrire un contesto più ampio. Ma Decktopus è in grado di lavorare con tutto o quasi tutto quello che si vuole. 🐙

Le migliori funzionalità/funzione di Decktopus:

Personalizzazione delle presentazioni con temi, font e colori adatti al vostro marchio

Ricerca istantanea di immagini con lo strumento Trova immagini e icone di Decktopus

Tracciamento di tutte le note della presentazione con lo strumento Slide Notes Maker

Limiti di Decktopus:

Alcune funzionalità/funzione sono esclusive del piano Pro e non sono disponibili sul piano Business

Alcuni utenti affermano che vorrebbero che Decktopus offrisse più layout

Prezzi di Decktopus:

Pro IA: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente IAzienda: $29,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Decktopus:

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

7. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT di OpenAI ha rivoluzionato il mondo nel 2022, portando all'adozione diffusa di strumenti di IA. Oggi potete usare gratis GPT-3 per generare idee e testi per le vostre presentazioni.

Ora, ChatGPT genererà immagini e diapositive per voi? No.

Ma può aiutarvi a creare linee guida, titoli per le presentazioni e punti di discussione.

Se non avete problemi a utilizzare un modello di un altro sito e avete bisogno di aiuto per definire il contenuto di ciò che volete dire, ChatGPT è un'ottima opzione.

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT:

Generare titoli di diapositive, schemi, punti di discussione e altro ancora con la semplice interfaccia del chatbot

Chiedete consigli sull'abbigliamento per le vostre presentazioni: abbiamo sentito dire che ChatGPT ha un senso dello stile sorprendentemente buono per un robot 🤖

Valutare la forza SEO del vostro testo

Limiti di ChatGPT:

Dovete creare le vostre immagini e le vostre presentazioni

ChatGPT si blocca occasionalmente e subisce dei ritardi

Prezzi di ChatGPT:

Gratuito

Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT:

G2: 4.7/5 (330+ recensioni)

4.7/5 (330+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

8. Plus IA

Via Inoltre IA Plus IA è un creatore di presentazioni Google Slides che lavora come componente aggiuntivo al vostro account Google Slides esistente. Dite a Plus IA che tipo di presentazione volete fare, aggiungete il contesto e l'algoritmo farà tutto per voi.

Come sempre, assicuratevi di modificare il testo, le immagini e i layout prima di presentarli al mondo.

Le migliori funzionalità di Plus IA:

Inserire facilmente diversi tipi di diapositive

Rimodellare i layout esistenti per ottenere qualcosa di nuovo

Riscrivere il copy, cambiare il tono e riepilogare il copy in un clic

Plus IA limiti:

Plus IA non dispone di molte recensioni

Alcuni utenti affermano che l'IA non è molto avanzata

Prezzi di Plus IA:

Gratuito

Slides IA: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Plus IA valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Altri strumenti di IA

Mentre l'IA di Tome e altri strumenti di IA piattaforme di presentazione genereranno sicuramente presentazioni coinvolgenti in pochi minuti, strumenti per la creazione di contenuti come ClickUp offrono funzionalità/funzione IA più avanzate per la creazione di contenuti spettacolari che chiudono le trattative. 🙌

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI è un concorrente puro di Tome AI? No, ma ascoltateci.

Anche se non produciamo presentazioni, ci occupiamo di molto altro. Quando avete bisogno di generare presentazioni corpose e di valore che facciano girare i titoli, scegliete ClickUp. ClickUp AI è uno strumento all-in-one per la gestione delle attività, la creazione di contenuti e la collaborazione. Basta inserire il vostro caso d'uso e ClickUp genererà copie specifiche per il vostro caso d'uso. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo e centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Ma ci stiamo solo scaldando. Documenti di ClickUp integra le attività del progetto, le chat e l'IA writer in un unico luogo. Lavagne online ClickUp sono ideali per fare brainstorming con il team sul prossimo grande progetto in tempo reale, di persona o virtualmente.

Quando si è soddisfatti della lavagna online, è possibile convertirla in una lavagna Bacheca di ClickUp per monitorare lo stato del team.

E non parliamo poi dei modelli. ClickUp offre centinaia di modelli. Basta dare un'occhiata alla sezione Modello di presentazione ClickUp per un modello rapido da utilizzare per la vostra prossima brillante presentazione.

Basta un solo clic per trovare un modello appropriato e in linea con le vostre esigenze.

Abbinate i vostri modelli a ClickUp AI per superare il blocco dello scrittore e condividere senza sforzo le vostre grandi idee con il mondo. 💡

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp AI genera contenuti specifici per il supporto clienti, le vendite, il marketing, l'ingegneria, il project management e molto altro ancora

Brainstorming di presentazioni in una lavagna online e conversione in una presentazione o progetto in pochi clic

Collegate i documenti alle vostre presentazioni per aggiungere contesto a ogni diapositiva

Limiti di ClickUp:

ClickUp AI è disponibile solo sui piani a pagamento

I nuovi utenti a volte trovano le funzionalità/funzione di ClickUp troppo impegnative all'inizio

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

ClickUp: La migliore alternativa all'IA di Tome per i professionisti più impegnati

L'intelligenza artificiale è il futuro delle presentazioni. Dagli stili di immagine IA ai suggerimenti intelligenti sui contenuti, le alternative di Tome IA elencate qui promettono di generare presentazioni migliori in pochissimo tempo.

Anche se Tome IA potrebbe essere un giocatore di potere, ci sono molti strumenti di IA per la progettazione di diapositive per rendere le vostre diapositive sorprendenti. 🤩

ClickUp è una piattaforma di lavoro all-in-one basata su cloud che gestisce documenti, lavagne online, modelli e molto altro. Se vi piace progettare presentazioni e avete bisogno di aiuto con le parole (leggi: la parte più importante di una presentazione!), siamo qui per voi.

Scoprite la potenza dell'IA in azione: Provate subito ClickUp AI.