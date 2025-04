10 modelli gratuiti di grafici per posti a sedere per semplificare la pianificazione

Pianificare un evento è incredibilmente difficile, che si tratti di organizzare un matrimonio elegante o un evento di lavoro. Cose come la disposizione dei posti a sedere sembrano facili finché non ti ritrovi immerso in un foglio Excel fai-da-te con l'emicrania che sta per arrivare.

Ti consigliamo vivamente di saltare quella parte e di utilizzare invece un modello di grafico per la disposizione dei posti a sedere. 🙌

I modelli di disposizione dei posti a sedere ti aiutano a visualizzare dove siederanno le persone in una stanza o durante un evento. Sono indispensabili in qualsiasi situazione che richieda l'assegnazione dei posti.

Abbiamo selezionato 10 modelli di grafici per aiutarvi ad allineare l'elenco degli ospiti al vostro piano ed evitare il mal di testa.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco 10 dei migliori modelli gratuiti di grafici per la disposizione dei posti a sedere per semplificare la pianificazione: Modello di lavagna online per grafico dei posti a sedere in classe ClickUp Modello di piano di gestione della classe ClickUp Modello per la gestione delle sale conferenze di ClickUp ClickUp Come pianificare un evento Modello Modello ClickUp per la preparazione del lavoro per un matrimonio Modelli di grafici per posti a sedere SmartDraw Modello di grafico per posti a sedere online di Visual Paradigm Modello di grafico per posti a sedere per matrimoni Canva Modello di grafico per posti a sedere per addio al nubilato di Template.net Modello di grafico per posti a sedere EdrawMax

Che cos'è un grafico delle postazioni?

Un grafico delle postazioni rappresenta visivamente dove siederanno le persone in una stanza o in un locale. Mostra la posizione di ogni sedia, spesso raggruppandole in tabelle, gruppi, righe, sezioni o livelli con numeri, lettere, colori o nomi identificativi per comodità.

I grafici delle postazioni sono utili per:

Matrimoni

Eventi aziendali e celebrazioni

Presentazioni professionali

Conferenze aziendali

Aree di lavoro con posti assegnati

Aule

I grafici consentono di progettare un piano dei posti a sedere in cui ogni ospite o partecipante sarà situato, in modo da sapere di avere spazio sufficiente per tutti. Inoltre, consentono di tenere Lindsey lontana da Kim per evitare litigi alla festa di nozze (anche se sulla pista da ballo tutto è permesso).

Come creare un grafico delle postazioni

I grafici delle postazioni più efficaci iniziano con modelli modificabili. Cerca un grafico delle postazioni modificabile che ti consenta di cambiare il numero, le dimensioni e la posizione delle tabelle e delle sedie.

L'utilizzo di un software per la pianificazione di eventi rende tutto più gestibile, soprattutto se lavori con qualcosa di intuitivo come le lavagne online ClickUp.

Usa le lavagne online di ClickUp con oggetti, attività, relazioni e note adesive per collaborare visivamente con il tuo team

Ecco una panoramica:

Trova il miglior strumento per creare grafici delle postazioni o il modello per pianificare eventi Scegli la forma dei tavoli (ad esempio tavoli lunghi, tavoli rotondi, tavoli a forma di U, tavoli rettangolari, ecc.) e la posizione delle tabelle Decidi se avrai un tavolo principale (ovvero un tavolo VIP) e dove posizionarlo Organizza le tabelle in base alle dimensioni e alla forma della sala Crea numeri, nomi o colori per la tabella Raggruppa ospiti o partecipanti (ad esempio amici, reparti, team, interessi comuni, ordine alfabetico, ecc. ) Scegli i posti assegnati, tenendo conto di aspetti quali l'accessibilità Stampa copie cartacee (grafici dei posti a sedere stampabili per il massimo risultato)

Alcuni grafici assegnano le persone a un tavolo e lasciano che siano gli ospiti a decidere dove sedersi. Altri scelgono una postazione per ogni persona. Sta a te decidere il livello di dettaglio.

10 modelli di grafici delle postazioni modificabili gratis

Probabilmente non vedi l'ora di passare alle cose interessanti, quindi permettici di presentarti 10 dei migliori modelli di grafici per posti a sedere disponibili.

E poiché il project management di un evento è già abbastanza difficile senza doversi preoccupare dei prezzi, tutti i modelli di questo elenco sono gratis! 💸

1. Modello di lavagna online per grafico dei posti a sedere in aula ClickUp

Scarica questo modello Modello di lavagna online per grafico dei posti a sedere in aula ClickUp

Il modello di lavagna online "Schema dei posti a sedere in classe" di ClickUp è indispensabile per gli insegnanti. È perfetto anche per eventi di formazione, seminari e feste di matrimonio.

Usa il modello modificabile di grafico delle postazioni di ClickUp per visualizzare il layout della tua classe e creare un grafico delle postazioni organizzato con il miglior software di lavagna online.

Questo modello dispone di strumenti per mantenere il distanziamento sociale, assegnare un codice colore a ciascuna tabella e monitorare gli orari e i voti degli studenti. Il design minimalista del grafico può adattarsi a qualsiasi numero di posti a sedere in sale o locali di qualsiasi dimensione.

Le funzionalità/funzioni di collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale consentono inoltre agli studenti (o agli ospiti) di partecipare alla scelta dei posti a sedere. Oppure puoi assumere il controllo completo del divertimento e progettare il grafico dei posti a sedere perfetto per la tua classe.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp per l'istruzione sono accessibili con il piano Free Forever e progettate per aiutare gli eroi delle aule di tutto il mondo. Sono utili anche per i project manager di eventi, i wedding planner e chiunque altro organizzi un evento o crei una disposizione dei posti a sedere.

2. Modello di piano di gestione della classe ClickUp

Scarica questo modello Modello di piano di gestione della classe ClickUp

Il modello di piano di gestione della classe di ClickUp offre agli educatori tutto ciò di cui hanno bisogno per creare un ambiente scolastico fiorente. 🧑‍🎓

Utilizza questo strumento per creare una panoramica organizzata della tua classe, del comportamento degli studenti, dei voti, dei piani delle lezioni e di qualsiasi altra cosa ti serva.

Questo modello ha tutto ciò che serve per creare aspettative, obiettivi e traguardi gestibili per gli studenti. Semplifica inoltre la comunicazione con studenti e genitori, l'organizzazione delle risorse, i piani delle lezioni e le operazioni quotidiane.

ClickUp ha tutto ciò che ti serve, che tu abbia bisogno di un modello di itinerario, di uno strumento per creare grafici dei posti a sedere, di uno strumento di collaborazione o di tutto quanto sopra. E la parte migliore? Non devi pagare nulla! I membri Free Forever hanno accesso a decine di strumenti, modelli, visualizzazioni e funzionalità di personalizzazione senza limiti.

3. Modello per la gestione delle sale conferenze di ClickUp

Scarica questo modello Modello per la gestione delle conferenze ClickUp

Il modello di gestione delle conferenze ClickUp semplifica parte del lavoro di pianificazione e coordinamento necessario per gestire con successo una sala conferenze.

Utilizzali per semplificare l'intero processo di pianificazione della sala conferenze, dalla prenotazione alla pulizia, con tutto ciò che serve.

Questo modello fa tutto. Puoi standardizzare le procedure della sala, monitorare le forniture e le attrezzature, eliminare le doppie prenotazioni e goderti riunioni fluide ed efficaci ogni volta. E poiché ClickUp ha fantastiche funzionalità di collaborazione, migliorerà la comunicazione per mantenere tutti sulla stessa pagina.

ClickUp è una vera rivoluzione per i project manager e i team leader di tutto il mondo. Chi desidera andare oltre il modello di procedura operativa standard per sale conferenze di ClickUp ha anche accesso a modelli di programma per conferenze, modelli per presentazioni del team e molto altro ancora con il piano Free Forever. Le possibilità sono infinite.

4. ClickUp Come pianificare un evento Modello

Scarica questo modello ClickUp Come pianificare un evento Modello

Il modello ClickUp How To Plan Event è essenziale per organizzatori di feste ed eventi, project manager e chiunque altro stia cercando di organizzare un evento memorabile. 🥳

Utilizza questo modello in stile lista di controllo per tenere traccia di tutto ciò che devi fare prima del giorno dell'evento, completo di scadenze, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e funzionalità di collaborazione.

Questo modello offre funzionalità/funzioni per il conto alla rovescia fino al giorno dell'evento, il monitoraggio del budget e delle spese, la registrazione delle conferme di partecipazione e la creazione di elenchi dettagliati delle attività. Invita i membri del team, gli ospiti e altre parti interessate ad aggiornare lo stato in tempo reale e a mantenere aperte le linee di comunicazione.

Utilizza le funzionalità/funzioni Eventi di ClickUp per andare oltre questo elenco di cose da fare e passare alla gestione di eventi e sequenze temporali, agli inviti agli eventi e alla condivisione delle attività. Puoi visualizzare il tuo evento da ogni angolazione e accedere a modelli gratuiti e personalizzabili per tutto ciò di cui hai bisogno.

Ed è tutto disponibile con il nostro piano Free Forever. 🙌

5. Modello ClickUp per la preparazione del lavoro per un matrimonio

Scarica questo modello Modello ClickUp per la preparazione del matrimonio

Il modello ClickUp Wedding Planning Scope of Work va oltre il semplice grafico dei posti a sedere per un ricevimento di nozze. Dopotutto, l'assegnazione dei posti a tavola è solo uno degli elementi dell'elenco delle cose da fare per organizzare un matrimonio.

Utilizza questo modello per stabilire sequenze e scadenze chiare per ogni attività, dalla conferma delle adesioni all'organizzazione dei provider di servizi per il ricevimento.

Questo modello gratuito per l'organizzazione di matrimoni semplifica il processo riunendo tutto in un'unica dashboard. Puoi definire e documentare l'ambito di lavoro di ciascun fornitore, coordinare e comunicare con tutte le persone coinvolte e definire l'ambito di lavoro dell'intero team addetto all'organizzazione del matrimonio.

Le funzionalità/funzioni Eventi di ClickUp ti consentono inoltre di monitorare e gestire attività, scadenze e budget, così potrai organizzare ogni volta una festa indimenticabile. Il piano Free Forever ti offre accesso illimitato a modelli personalizzabili, visualizzazioni, calendari e altro ancora.

6. Modelli di grafici per posti a sedere SmartDraw

tramite SmartDraw

Il modello di grafico per posti a sedere SmartDraw è un piano essenziale per matrimoni e altri eventi.

Usali per scegliere una planimetria, selezionare le dimensioni e la forma dei tavoli e organizzare tutto con semplici diagrammi ed elenchi degli ospiti. Inizia con una disposizione dei posti a sedere predefinita per tipi di eventi specifici e personalizza il tuo grafico.

Questo modello consente di assegnare nomi alle tabelle, assegnare numeri alle postazioni e creare elenchi delle persone che siederanno a ciascun tavolo. È inoltre possibile visualizzare l'intera sala o stanza in cui si sta lavorando per garantire che i partecipanti o gli ospiti del matrimonio abbiano spazio sufficiente per muoversi comodamente.

A seconda di come prevedi di utilizzare la tabella dei posti a sedere, SmartDraw ti consente di trascinare e rilasciare porte, elettrodomestici e altre funzionalità/funzioni della stanza per una vista frontale o di limitarti a tavoli e sedie con una prospettiva dall'alto. È gratis per sette giorni: il prezzo parte da soli 5,95 $ dopo la versione di prova gratuita.

7. Modello di grafico per posti a sedere online di Visual Paradigm

via Visual Paradigm Online

Il modello di grafico per posti a sedere online di Visual Paradigm è una soluzione semplice per gli organizzatori di eventi di tutto il mondo.

Visual Paradigm Online (alias VP Online) offre una raccolta di grafici personalizzabili per darti un vantaggio nella creazione del tuo prossimo piano di posti a sedere. Puoi salvare i diagrammi come file JPG, PNG, SVG e PDF e utilizzare i simboli e gli oggetti di scena forniti per rappresentare la sede o la sala del tuo evento.

Scegli tra diversi modelli per ristoranti, aule, matrimoni, spazi abitativi e uffici. Quindi, aggiungi tavoli, scrivanie, sedie e posti assegnati per monitorare dove siederà ogni ospite e quanti ospiti potrai accogliere.

Inizia a creare gratuitamente il tuo grafico dei posti a sedere e registrati al piano Free di VP Online, che ti consente di utilizzare diverse funzionalità/funzioni del programma. Gli utenti Free avranno limiti di attività giornaliera, limiti di dimensione dei file e funzionalità avanzate bloccate, ma avrai tutto il necessario per i piani di posti a sedere di base senza spendere nulla.

8. Modello di grafico per posti a sedere per matrimoni Canva

via Canva

Il modello di grafico per posti a sedere per matrimoni di Canva è un'opzione fantastica per grafici più elaborati. Ha funzionalità/funzioni di base che puoi personalizzare facilmente in pochi minuti. 🙌

Utilizza questo modello per creare semplici layout di tabelle, assegnando a ciascuna tabella un nome identificativo per mantenere tutto organizzato. Nella parte inferiore del modello, puoi elencare gli ospiti che siederanno a ciascuna tabella.

Questo modello è perfetto per chi desidera tavoli assegnati senza posti specifici. E poiché Canva è pensato per la personalizzazione, puoi modificare i colori o scegliere da altri elenchi di grafici per disporre i posti a sedere e rendere il modello davvero tuo.

Canva può anche essere utilizzato per creare inviti di nozze e altri documenti ricchi di immagini o elementi di design necessari per il tuo evento. Il piano Free ti consente di utilizzare la maggior parte delle funzionalità per portare a termine il lavoro. Gli utenti Free incontreranno dei limiti relativi alle dimensioni dei file, allo spazio di archiviazione, al numero di documenti e alle modalità di condivisione, salvataggio o stampa di ciascun documento.

9. Modello di grafico per posti a sedere per addio al nubilato di Template.net

via Template. net

Il modello di grafico per posti a sedere per addio al nubilato di Template.net è un'opzione di qualità con decorazioni floreali e file grafici.

Utilizza questo modello per elencare gli ospiti assegnati a ciascun numero di tavolo, in modo che tutti siano sulla stessa pagina quando arrivano gli ospiti.

Questo modello floreale è facile da modificare e ti consente di personalizzare i font e il numero di tavoli/ospiti al tuo addio al nubilato. È semplice e può essere utilizzato anche per i posti a sedere degli ospiti di un matrimonio in luoghi di piccole e medie dimensioni dove non è necessaria una mappa del layout della tabella. 🌸

Dopo aver creato un account gratuito, gli utenti possono scaricare tre modelli al giorno da Template.net senza alcun costo. Avrai anche accesso a vari altri modelli per quasi tutti gli eventi che pianifichi.

10. Modello di grafico per posti a sedere EdrawMax

via EdrawMax

Il modello Grafico delle postazioni di EdrawMax è un'opzione che consente di creare un semplice grafico delle postazioni da inviare ai propri ospiti.

Utilizza questo modello per creare una mappa della sede, i numeri dei tavoli, i numeri dei posti assegnati e un elenco degli ospiti che occuperanno ciascuno spazio. Puoi anche applicare un codice colore in modo che gli ospiti possano trovare facilmente il proprio posto.

Il modello gratuito di grafico per posti a sedere offre diversi tipi di locali, dimensioni dei tavoli e disposizioni dei posti a sedere. E se non trovi quello che ti serve in questo modello, avrai accesso ad altri modelli di grafici per posti a sedere che potrebbero soddisfare le tue esigenze.

EdrawMax offre una versione di prova gratuita di 15 giorni per accedere ai modelli 2D e iniziare a pianificare il tuo evento. Al termine del periodo di prova, l'abbonamento mensile parte da 14,95 $.

Posti a sedere semplificati con i modelli di grafici per posti a sedere

Vuoi rendere meno stressante la pianificazione? Questi modelli gratuiti di grafici per posti a sedere sono un ottimo punto di partenza.

Sono indispensabili per chiunque desideri organizzare e pianificare i posti a sedere in modo efficiente, che tu sia un project manager di eventi, un insegnante o una coppia che desidera risparmiare sull'organizzazione del proprio matrimonio.

I modelli di grafici per posti a sedere assicurano che tutti siano seduti comodamente e al posto giusto ogni volta. Provali tu stesso e scopri come possono migliorare la tua esperienza di pianificazione. Iscriviti oggi stesso a ClickUp: è gratis!