Oltre 50 modelli basati sull'IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

In passato, gli esperti di produttività raccomandavano spesso libri di auto-aiuto e tecniche di gestione del tempo. Ricordi quando YouTube era pieno di video su Pomodoro e Eat the Frog?

Al giorno d'oggi, tutto ruota attorno all'uso degli strumenti di IA (in particolare i motori GenAI).

👀 Lo sapevi? I direttori finanziari possono raddoppiare la produttività dei dipendenti in tre anni integrando l'IA nei processi operativi.

Quindi, se vuoi migliorare la tua produttività utilizzando l'IA, un ottimo trucco è integrare i tuoi flussi di lavoro con i modelli basati sull'IA. Utilizzando questi modelli, puoi velocizzare i tuoi flussi di lavoro complessivi e risparmiare tempo durante la fase di elaborazione dei prompt.

Ecco oltre 50 modelli basati sull'IA su tutto, dalla stesura di una lettera di presentazione per il lavoro dei tuoi sogni alla creazione di un'app: così potrai iniziare subito.

E se vuoi iniziare a utilizzare un assistente IA in grado di fare tutto questo e molto altro, prova ClickUp Brain!

Cosa sono i modelli basati sull'IA?

I modelli IA sono strutture pronte all'uso che ti aiutano a generare vari tipi di contenuti, immagini o codice tramite un motore GenAI. Fornendo uno schema di base, i modelli IA ti aiutano a comunicare al tuo assistente IA "cosa" ti serve e "come" lo vuoi.

Ad esempio, supponiamo che tu voglia utilizzare l'IA per la documentazione.

Se ti limiti a utilizzare prompt come "Scrivi un documento tecnico che spieghi come configurare un nuovo server", dovrai specificare quali informazioni il tuo motore di IA deve generare e in quale formato le desideri.

Se stai scrivendo 100 pagine tecniche, ripeti questo processo 100 volte. E questo richiede un'enorme quantità di tempo.

Un'opzione migliore è creare un modello IA con campi come:

Introduzione Scopo del documento Panoramica del processo

Scopo del documento

Panoramica del processo

Prerequisiti Requisiti software

Requisiti software

Procedura Istruzioni dettagliate per ogni passaggio

Istruzioni dettagliate per ogni passaggio

Risoluzione dei problemi Problemi comuni e soluzioni

Problemi comuni e soluzioni

Conclusione Riepilogo del processo

Riassunto del processo

Risorse aggiuntive

Scopo del documento

Panoramica del processo

Requisiti software

Istruzioni dettagliate per ogni passaggio

Problemi comuni e soluzioni

Riassunto del processo

Ora ti basterà compilare questo modello ogni volta che devi creare un documento: un modo semplice per mantenere la coerenza e garantire risultati di alta qualità.

Cosa rende un modello IA efficace?

La qualità del risultato generato dipende dal modello IA che utilizzi. È importante sceglierne uno adatto all'attività da svolgere. Dovrebbe inoltre essere facile da usare e personalizzare.

Esploriamo i fattori chiave che rendono un modello IA di alta qualità:

Struttura logica : il modello dovrebbe avere un flusso logico, guidando gli utenti passaggio dopo passaggio attraverso il processo

Segnaposto ben definiti : i segnaposto dovrebbero essere contrassegnati in modo che gli utenti sappiano cosa inserire in ciascun campo del modulo

Prompt aperti : il modello dovrebbe includere prompt aperti per incoraggiare la creatività e l'originalità

Opzioni di personalizzazione: dovrebbe essere facile da modificare per adattarsi a diversi settori, scenari e casi d'uso con pochi clic

Scalabilità: il modello dovrebbe essere in grado di gestire progetti su larga scala e generare un elevato volume di contenuti, se necessario

Infine, scegli sempre un modello specifico per il tuo caso d'uso piuttosto che uno generico, poiché è più probabile che ti fornisca risultati pertinenti.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Oltre 50 modelli IA per diversi casi d'uso

Ora che abbiamo visto cosa rende un modello IA efficace, ecco una raccolta di oltre 50 modelli IA che ti aiuteranno a fare di più in meno tempo.

Modelli basati sull'IA per i professionisti del marketing

Questi modelli basati sull'IA possono aiutare i professionisti del marketing a pianificare campagne e a generare contenuti come post di blog, email e testi pubblicitari in modo rapido, coerente e in linea con l'immagine del marchio.

1. Modello di prompt IA per post di blog

Scarica questo modello Modello ClickUp AI Prompt per post sul blog

Fornendo una struttura organizzata, il modello ClickUp AI Prompt for Blog Posts aiuta i professionisti del marketing a definire in modo rapido ed efficiente gli obiettivi delle campagne, il pubblico di destinazione, i messaggi chiave, i canali e altro ancora per il proprio blog.

Puoi aggiungere ulteriori informazioni oltre ai campi predefiniti forniti nel modello. Ad esempio, inserisci informazioni specifiche della campagna come l'allocazione del budget (per gli annunci) o i KPI (eventi).

✨Ideale per: agenzie di marketing che gestiscono molte campagne e desiderano un brief coerente per la condivisione con i clienti

2. FAQ (Modello per le domande frequenti) di Jasper

tramite Jasper

Dato che Google dà priorità alle FAQ nei blog, nei siti web e persino nei documenti di assistenza, ci si aspetta che i professionisti del marketing le inseriscano ovunque, ed è qui che entra in gioco il modello FAQ (Domande frequenti) di Jasper.

Aggiungi un elenco delle tue domande frequenti e istruzioni specifiche, come la richiesta di risposte sotto forma di elenco puntato, al prompt di Jasper. Puoi aggiungere informazioni sui prodotti alla scheda "Conoscenze" di Jasper come attività una tantum e fare una menzione se desideri che il suo motore IA selezioni informazioni specifiche per domande relative a prodotti specifici.

✨Ideale per: autori SEO e redattori di documentazione di supporto che scrivono molte FAQ

Leggi anche: Come integrare l'IA nel tuo sito web

3. Modello di pagina di landing di Jasper

tramite Jasper

La maggior parte delle aziende dispone di più landing page dedicate alle descrizioni di funzionalità/funzioni, servizi o prodotti. E se operi nel settore dell'e-commerce, questo numero può arrivare fino a 500, a seconda del sito web e del numero di prodotti.

Il modello di landing page di Jasper è uno dei preferiti perché suddivide la tua pagina in descrizione, vantaggi e struttura, offrendoti un formato coerente per generare in massa pagine di prodotti o funzionalità/funzioni e scalare la produzione di contenuti.

✨Ideale per: copywriter web, in particolare nel settore dell'e-commerce, dove scrivono molte descrizioni di prodotti

4. Modello di sequenza di email di Jasper

tramite Jasper

L'email è uno degli strumenti preferiti dai professionisti del marketing, soprattutto perché è facile monitorarne le prestazioni grazie a indicatori chiave di prestazione (KPI) quali i tassi di apertura e di clic. L'email è quindi un canale di distribuzione indispensabile, sia che si tratti di lanciare un prodotto, creare risorse scaricabili come gli ebook o acquisire un nuovo cliente.

Con il modello di sequenza di email di Jasper, basta indicare all'IA di Jasper l'obiettivo dell'email (convincere le persone a scaricare il tuo ebook) e il numero di email necessarie nella sequenza, e Jasper genererà automaticamente la tua sequenza di email.

💡Suggerimento: utilizzando il prompt dell'immagine fornito dal modello, avrai anche un banner pronto da allegare alla tua email.

✨Ideale per: professionisti del marketing del ciclo di vita e team CX che utilizzano sequenze di email per coltivare i lead e i clienti

5. Modello di caso di studio di Jasper

tramite Jasper

La prova sociale è il modo più semplice per vendere qualcosa e, se sei un responsabile marketing che deve scrivere storie di successo dei clienti, questo modello di caso di studio di Jasper è indispensabile. Segue lo schema generale dei casi di studio: problema, soluzione, risultati.

Basta aggiungere questi punti dalla trascrizione dell'intervista con il cliente e Jasper ti fornirà una bozza dei tuoi casi di studio pronta per la pubblicazione.

✨Ideale per: professionisti del marketing che redigono casi di studio e storie di successo

6. Modello di piano di marketing digitale di Copy.ia

Il modello di piano di marketing digitale di Copy.ai è più un prompt che un modello IA. Si compone di due parti: le informazioni di cui il tuo motore GenAI ha bisogno per creare il piano di marketing e la struttura del piano stesso.

Una volta inserite entrambe le serie di informazioni, puoi scegliere uno dei motori IA disponibili su Copy.ai, come GPT 3.5, GPT 4.0 o Claude, per generare il tuo output. Puoi anche copiare e incollare questo modello direttamente in ChatGPT.

✨Ideale per: team e agenzie di marketing digitale che elaborano campagne digitali mensili o a tema

7. Modello di schema per episodi di podcast di Copy.ia

Le scalette dei podcast sono un ottimo modo per rimanere in tema ed evitare divagazioni durante l'episodio. Inoltre, ti aiutano a mantenere un formato coerente in tutta la serie. Utilizzando il modello di scaletta per episodi podcast di Copy.ai, puoi assicurarti che tutti i tuoi podcast seguano una struttura simile.

Aggiungi dettagli sul tuo episodio di podcast, come l'argomento, la sua rilevanza e chi sono i relatori. La scaletta del tuo podcast verrà generata utilizzando la struttura che preferisci.

Sebbene Copy.ai fornisca una struttura generale, puoi personalizzarla in base alle linee guida del tuo marchio. Assicurati solo di aver salvato il modello in modo da poterlo utilizzare per tutti i tuoi episodi di podcast.

✨Ideale per: team di marketing di marca e autori che gestiscono podcast

🧠 Curiosità: Il termine "podcast" deriva dalla combinazione di "iPod" e "broadcast", anche se ormai non serve più un iPod per ascoltarli!

8. Modello "Jobs to be Done" di Notably

tramite Notably

Il framework Jobs-to-Be-Done (JTBD) è un approccio di marketing incentrato sulla comprensione del motivo per cui i clienti "scelgono" i prodotti. Il JTBD si concentra sul risultato desiderato dal cliente, ovvero il "compito" da svolgere.

Quindi, se stai lanciando un nuovo prodotto, puoi utilizzare il modello "Jobs to be Done" di Notably per estrarre informazioni dai risultati delle tue ricerche sui clienti e creare il documento "Jobs to Be Done".

Basta aggiungere tutte le tue scoperte alla tua area di lavoro Notably e scegliere il modello per creare il tuo documento.

✨Ideale per: professionisti del marketing che desiderano consolidare le loro ricerche sui clienti e definire la posizione e i messaggi dei prodotti

Modelli IA per team di PR e comunicazione

I modelli basati sull'IA possono aiutare i team di PR a generare varianti di formati di contenuto, come comunicati stampa e presentazioni per i media, e ad automatizzare la comunicazione via email, consentendo loro di concentrarsi sugli aspetti più strategici delle relazioni pubbliche.

9. Modello di comunicato di crisi di Jasper

tramite Jasper

Redigere comunicati di crisi è una delle attività più difficili per un professionista delle pubbliche relazioni. Le crisi spesso sorgono all'improvviso, lasciando poco tempo per elaborare un comunicato ben ponderato. Un comunicato formulato in modo inadeguato può danneggiare ulteriormente la reputazione dell'organizzazione.

Puoi migliorare il processo di comunicazione di crisi utilizzando uno strumento come il modello di dichiarazione di comunicazione di crisi di Jasper. Fornisce una struttura di base e i punti chiave del messaggio per aiutarti a redigere rapidamente le dichiarazioni iniziali. Puoi quindi utilizzare l'opzione "Seleziona una voce" per assicurarti che il tuo messaggio finale sia empatico e in linea con il marchio.

✨Ideale per: qualsiasi organizzazione che sta affrontando una crisi e desidera creare gli annunci giusti per mitigarla

10. Modello di articolo di leadership di pensiero di Jasper

tramite Jasper

Se sei un professionista delle pubbliche relazioni che scrive articoli per conto del tuo team dirigenziale, il modello di articolo di leadership di pensiero di Jasper può farti risparmiare molto tempo. È sempre più facile mettere nero su bianco i propri pensieri piuttosto che scrivere a nome di qualcun altro e rendere giustizia al suo punto di vista.

Basta aggiungere le informazioni chiave ricavate dalla tua intervista a questo modello di Jasper e fornirgli delle linee guida su come affrontare l'articolo. Ti farà risparmiare tempo e garantirà che il risultato finale rispecchi la voce del tuo team dirigenziale, non la tua.

✨Ideale per: team di PR e autori di contenuti che scrivono articoli di leadership di pensiero

11. Modello di email per proposte ai media di Jasper

tramite Jasper

👀 Lo sapevi? La maggior parte dei giornalisti riceve in media 11 proposte al giorno.

Per distinguerti in una casella di posta affollata, devi fornire tutte le informazioni necessarie in un'email chiara, concisa e di facile comprensione.

È qui che entra in gioco il modello di email di presentazione ai media di Jasper. Puoi inviare email di presentazione ai media personalizzate su larga scala, invece di presentazioni generiche e standardizzate, inserendo le informazioni relative al mezzo di comunicazione e all'angolazione della tua storia.

✨Ideale per: professionisti delle pubbliche relazioni, team di marketing e piccole imprese che desiderano presentare la propria storia o il proprio prodotto a giornalisti e testate giornalistiche

12. Modello di comunicato stampa per un evento di Copy.ai

Se sei un'azienda, un'organizzazione no profit o anche una scuola che desidera annunciare al mondo il proprio ultimo evento, i comunicati stampa possono essere un ottimo modo per farlo. Tuttavia, la maggior parte dei comunicati stampa ha un limite di parole rigoroso e devi essere conciso.

Aggiungendo i dettagli più importanti del tuo evento, come la logistica e l'obiettivo, a questo modello di comunicato stampa per eventi di Copy.ai, potrai redigere rapidamente comunicati interessanti e mirati per i tuoi eventi e inviarli ai media in pochi minuti.

✨Ideale per: specialisti di PR e organizzatori di eventi che vogliono creare buzz attorno al proprio evento

💡Consiglio dell'esperto: per massimizzare l'impatto del tuo comunicato stampa, includi una citazione accattivante di una figura chiave coinvolta nell'evento. Questo tocco personale può rendere il tuo annuncio più coinvolgente e appetibile per i media!

13. Modello per proposte di partecipazione come ospite a podcast di Copy.ia

Il modello "Podcast Guest Pitch" di Copy.ai consente agli specialisti di PR di personalizzare le loro proposte in base a podcast specifici, mettendo in evidenza come il loro client o la loro azienda possa fornire informazioni preziose e apportare un contributo al pubblico del programma.

La struttura del modello garantisce che la tua proposta sia chiara e di facile comprensione. Questo è estremamente importante, poiché i conduttori di podcast ricevono numerose proposte ogni giorno. Un messaggio ben organizzato e conciso può aiutarti a distinguerti dalla massa.

✨Ideale per: specialisti di PR che desiderano proporre i propri clienti come potenziali ospiti

14. Modello di presentazione per le pubbliche relazioni di Beautiful.ia

Il modello "Public Relations Pitch" di Beautiful.ai è pensato per le agenzie di PR che desiderano creare presentazioni personalizzate per il contatto con i clienti. Il modello include 18 "diapositive intelligenti" e puoi utilizzare il generatore di presentazioni basato sull'intelligenza artificiale di Beautiful.ai per generare testo per ogni campo, aggiungere immagini create dall'IA e molto altro.

Questo ti aiuta a creare presentazioni curate che rappresentino efficacemente il tuo marchio, la tua proposta di valore e il motivo per cui sei la scelta giusta per il tuo client, senza bisogno di competenze avanzate di progettazione.

✨Ideale per: agenzie di PR e liberi professionisti che presentano regolarmente proposte ai clienti

Modelli IA per la gestione dei social media

I modelli basati sull'IA sono un modo estremamente efficiente per generare rapidamente vari formati di contenuti per i social media, come didascalie, post e storie, soprattutto quando si ha poco tempo o risorse limitate. Ciò è particolarmente importante poiché il tasso di coinvolgimento e le metriche di visibilità aumentano man mano che si pubblica con regolarità.

15. Modello di bacheca social media di Notion

tramite Notion

Questo modello di Social Media Bacheca di Notion è uno strumento completo per la gestione dei social media. Ti aiuta a generare testi per i social media e automatizza la pianificazione e la programmazione dei contenuti.

Inizia creando delle etichette per tutti i tuoi account social sulla bacheca di Notion. Poi, crea delle schede per ogni post sui social media. Infine, usa Notion IA per redigere il contenuto del tuo post e aggiungi dettagli rilevanti come la piattaforma su cui verrà pubblicato e la data, in modo che appaia sul tuo Calendario.

✨Ideale per: Social media manager e autori di contenuti che devono creare contenuti e effettuare il monitoraggio del proprio calendario di pubblicazione

16. Modello di sistema per il riutilizzo dei contenuti basato sull'IA di Notion

tramite Notion

Se disponi di un archivio di post di blog e articoli di leadership di pensiero che desideri riutilizzare sui social media, il sistema di riutilizzo dei contenuti basato sull'IA di Notion può essere un ottimo punto di partenza.

Tutto quello che devi fare è caricare ogni articolo lungo su Notion e poi utilizzare i modelli IA predefiniti, come email, post su LinkedIn e altro ancora, per riutilizzare i tuoi contenuti in articoli più brevi utilizzando le funzionalità di scrittura di Notion IA.

✨Ideale per: i social media marketer che desiderano riutilizzare i propri contenuti di lunga durata come post sui social

17. Modello per la riscrittura dei contenuti di Jasper

tramite Jasper

Un altro modello estremamente utile per i social media marketer che riutilizzano i contenuti è il Content Writer Template di Jasper. Qui basta incollare il testo originale e fornire a Jasper le linee guida su come desideri che appaia il testo riutilizzato.

Ad esempio, puoi incollare il tuo post del blog e chiedere di ottenere tre post per LinkedIn. Clicca su "Genera ora" e i tuoi contenuti nuovi e riproposti saranno pronti in un batter d'occhio.

✨Ideale per: i social media marketer che desiderano riutilizzare i contenuti esistenti in nuovi formati o parafrasare i contenuti per i post di annuncio

18. Modello per annunci sui social media di Jasper

tramite Jasper

Se gestisci annunci sui social media, il modello Social Media Ad Template di Jasper è uno strumento indispensabile. Ti aiuta a generare rapidamente diverse versioni di testo per i tuoi annunci, cosa che risulta estremamente utile anche per i test A/B.

Ecco come funziona:

Scegli la tua piattaforma social

Definisci l'obiettivo dell'annuncio: aumentare il traffico, incrementare le vendite commerciali o ottenere iscrizioni

Aggiungi i tuoi messaggi chiave

E il gioco è terminato. Jasper ti fornirà un annuncio per i social media su misura per la piattaforma che preferisci.

✨Ideale per: i professionisti dei social media e del marketing digitale che desiderano aumentare la produzione di testi pubblicitari

19. Modello di articolo LinkedIn di Jasper

tramite Jasper

Gli articoli su LinkedIn sono un ottimo canale per costruire il tuo marchio e dimostrare la tua autorevolezza su un argomento specifico. Se sei un autore di contenuti per i social media o un ghostwriter su LinkedIn che scrive regolarmente articoli di leadership di pensiero su LinkedIn, il modello di articolo LinkedIn di Jasper dovrebbe essere la tua prima scelta.

Basta aggiungere il tuo messaggio chiave, come si collega alle tendenze del settore, i dati di supporto e i dettagli del tuo pubblico di riferimento. Jasper genererà un articolo LinkedIn su misura per le tue esigenze.

✨Ideale per: autori di contenuti per i social media e ghostwriter su LinkedIn che scrivono articoli di lunga durata

20. Modello di messaggio LinkedIn di Copy.ai

Supponiamo che tu sia un social media marketer o un rappresentante commerciale che utilizza LinkedIn per interagire con gli influencer del settore, trovare clienti o concludere vendite. In tal caso, dovresti dare un'occhiata al modello di messaggio LinkedIn di Copy.ai.

Ti offre una struttura organizzata per presentare te stesso e la tua azienda, spiegare perché hai deciso di contattarlo e illustrare esattamente in che modo puoi aiutare il destinatario. Come con gli altri modelli di Copy.ai, puoi personalizzare la struttura del messaggio e copiare/incollare il modello in altri motori IA per ottenere i migliori risultati.

✨Ideale per: Social media manager e team commerciali che si occupano di outreach su LinkedIn

21. Modello di script per annunci YouTube di Copy.ia

Con gli annunci su YouTube, è importante catturare l'attenzione dei tuoi spettatori. Il modo migliore per farlo è entrare in sintonia con loro utilizzando i tuoi valori fondamentali. Il modello di script per annunci YouTube di Copy.ai ti aiuta proprio in questo.

Aggiungi i valori fondamentali del tuo servizio, chi sono i tuoi ICP, come funziona il tuo prodotto e qual è il tuo CTA, e Copy.ai ti fornirà uno script che collega il tuo prodotto ai tuoi valori fondamentali. Puoi personalizzare la struttura per adattarla a schemi narrativi come "i tre atti" o "la storia dell'eroe" per enfatizzare ulteriormente i tuoi valori fondamentali.

✨Ideale per: agenzie video e sceneggiatori che realizzano annunci pubblicitari per YouTube

👀 Lo sapevi? Secondo Google, il 70% degli spettatori ha effettuato acquisti da un marchio dopo averlo visto su YouTube.

22. Modello IA Meme Generator di Narrato

tramite Narrato

Questo divertentissimo modello di generatore di meme basato sull'IA di Narrato è uno strumento eccellente per i team che si occupano di social media e hanno un piano per avventurarsi nel meme marketing alla ricerca di ispirazione.

Indica a Narrato il tema del tuo meme e il tono del tuo marchio e ti fornirà decine di suggerimenti per immagini e didascalie, permettendoti di creare in pochi minuti un gran numero di idee per meme virali.

✨Ideale per: i social media marketer che vogliono trovare nuove idee per i meme

Modelli basati sull'IA per i team delle risorse umane

Se c'è un reparto che è sempre sommerso dalle pratiche burocratiche, quello è il reparto risorse umane. Il carico amministrativo può essere opprimente, dai contratti dei dipendenti e le valutazioni delle prestazioni alle iscrizioni ai benefit e ai documenti di conformità. E con i modelli di contenuti basati sull'IA, puoi terminare il tuo lavoro in pochi minuti anziché in ore.

23. Modello di valutazione delle prestazioni per manager di Copy.ai

Se invii email trimestrali o annuali di valutazione delle prestazioni ai tuoi collaboratori, questo modello di valutazione delle prestazioni per manager di Copy.ai è indispensabile. Basta inserire nel modello i risultati raggiunti dal dipendente, le aree di miglioramento e gli obiettivi per la crescita professionale futura e lasciare che l'IA rediga una lettera strutturata e di supporto da inviare loro.

Chiedendo all'IA di redigere le tue lettere, puoi anche assicurarti che il feedback sia oggettivo, costruttivo e privo di pregiudizi.

✨Ideale per: team delle risorse umane e manager che inviano email di valutazione delle prestazioni

24. Modello di valutazione annuale delle prestazioni di Copy.ia

Il modello di valutazione annuale delle prestazioni di Copy.ai è un'altra ottima risorsa per i professionisti delle risorse umane che desiderano standardizzare le pratiche di valutazione annuale e garantire coerenza in tutta l'organizzazione.

Fornendo ai manager di tutta l'azienda un modello semplice e diretto per redigere le lettere di valutazione annuale delle prestazioni, garantisci che i manager possano effettuare la condivisione del feedback rapidamente e che tutti i dipendenti ricevano valutazioni conformi agli stessi standard e criteri.

✨Ideale per: manager e professionisti delle risorse umane incaricati di condurre le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti

25. Modello di email di follow-up dopo la verifica delle referenze

Oggigiorno la maggior parte delle aziende prevede un controllo delle referenze come parte del processo di assunzione e, se anche tu lo fai, il modello di email di follow-up dopo il controllo delle referenze di Copy.ai può farti risparmiare molto tempo.

Con questo modello, basta inserire alcuni estratti dell'incontro di verifica delle referenze e una serie standard di passaggi successivi per redigere email personalizzate per ciascun candidato in un decimo del tempo.

✨Ideale per i professionisti delle risorse umane nelle aziende che utilizzano le verifiche delle referenze come parte del processo di selezione

26. Presentazione sulla cultura aziendale di Beautiful.ia

Oltre alle email, i professionisti delle risorse umane realizzano anche numerose presentazioni, una delle quali riguarda la cultura aziendale. Si tratta di un ottimo modo per informare i nuovi assunti e i potenziali candidati sullo stile di lavoro e sui valori della tua azienda.

Il modello di presentazione sulla cultura aziendale di Beautiful.ai è un'ottima risorsa a questo scopo. È composto da 13 diapositive e le funzionalità/funzioni di IA di Beautiful.ai, come la generazione di contenuti e immagini, rendono facile inserire i dettagli della tua azienda e personalizzare il modello dall'inizio alla fine.

✨Ideale per: professionisti delle risorse umane nelle startup che stanno creando le presentazioni sulla cultura aziendale

27. Modello di generatore di descrizioni di lavoro basate sull'IA di Narrato

tramite Narrato

Una delle attività che richiede più tempo ai professionisti delle risorse umane è la redazione di descrizioni di lavoro accattivanti. Queste descrizioni devono essere chiare, concise e riflettere accuratamente le aspettative del ruolo e la cultura aziendale.

Con il modello di generatore di descrizioni di lavoro basato sull'IA di Narrato, puoi creare descrizioni dettagliate per qualsiasi ruolo. Fornisci a Narrato alcune informazioni sulla tua azienda, sul ruolo e sul piano retributivo, e ti fornirà una bozza pronta per la pubblicazione, in linea con lo stile del tuo marchio.

✨Ideale per: professionisti delle risorse umane che desiderano una struttura basata su modelli per creare descrizioni delle mansioni

Modelli IA per organizzatori di eventi

Se sei un organizzatore di eventi che deve destreggiarsi tra molteplici attività e desideri utilizzare l'IA per gestire il tuo tempo in modo più efficace, questi modelli basati sull'IA possono aumentare notevolmente la tua efficienza.

28. IA Event Master Planner di Notion

tramite Notion

Questo modello AI Event Master Planner di Notion è una risorsa estremamente utile che può fungere da elenco delle cose da fare principale. Qui puoi aggiungere tutte le tue attività e le tue note, oltre a utilizzare l'IA di Notion per redigere la panoramica dell'evento e altri contenuti.

Il modello è suddiviso in tre sezioni: pianificazione pre-evento, svolgimento dell'evento e azioni di follow-up, in modo da coprirti dall'inizio alla fine.

✨Ideale per: organizzatori di eventi che hanno bisogno di una lista di controllo per organizzare e realizzare i propri eventi

29. Modello di pianificatore di eventi basato sull'IA di Taskade

tramite Taskade

Hai bisogno di un documento per organizzare le tue ricerche e le tue idee nella fase di pre-pianificazione del tuo evento? Prova il modello AI Event Planner di Taskade. Si tratta di un documento completo che copre tutti gli aspetti chiave della pianificazione di un evento.

L'assistente di scrittura basato sull'IA e il gestore delle attività integrati semplificano inoltre la stesura dei testi relativi agli eventi e la gestione dei tuoi progetti.

✨Ideale per: organizzatori di eventi che hanno bisogno di un modello per pianificare l'elenco degli ospiti e le attività del loro evento

30. Modello di email di promemoria per eventi di Copy.ia

In genere, gli organizzatori di eventi inviano da 3 a 5 email di promemoria per ogni evento, e il modello di promemoria per eventi di Copy.ai può essere un ottimo punto di partenza. Basta inserire i dettagli di base dell'evento per generare automaticamente una sequenza di email di promemoria.

In alternativa, puoi personalizzare questo modello per generare email di promemoria personalizzate per diversi segmenti di partecipanti, come relatori, ospiti VIP o partecipanti generici, in base al tipo di biglietto.

✨Ideale per: organizzatori di eventi che hanno bisogno di un modello facile da personalizzare per inviare comunicazioni di promemoria sugli eventi

31. Modello di generatore di domande rompighiaccio basato sull'IA di Remo

tramite Remo

Le domande rompighiaccio sono una parte fondamentale degli eventi e delle sessioni di networking. E se ne stai organizzando uno, il modello IA Icebreaker Question Generator di Remo è uno strumento prezioso. Ti permette di generare domande rompighiaccio specifiche per il pubblico in pochi minuti.

Dispone di sette qualificatori, che hanno un intervallo da "riflessivo" a "creativo", in modo da poter generare domande adatte a diversi tipi di pubblico.

✨Ideale per organizzatori di eventi, presentatori e conduttori che desiderano creare attività di rompighiaccio per le loro sessioni

Modelli IA per i product manager

Dalla creazione di roadmap di prodotto accattivanti alla conduzione di ricerche approfondite sugli utenti e al lancio di prodotti di grande impatto, ecco alcuni modelli basati sull'IA in grado di raddoppiare la produttività di qualsiasi product manager.

32. Modello di roadmap di prodotto di Notion

tramite Notion

Se sei un product manager di una startup e hai bisogno di un sistema semplice per visualizzare i tuoi piani di rilascio e di alcune analisi basate sull'IA sui tuoi progressi, dovresti dare un'occhiata al modello di roadmap di prodotto di Notion.

È in parte una bacheca Kanban e in parte un tracker di attività, e ti permette di monitorare i lanci di prodotti, tenere sotto controllo lo stato dei progressi e promuovere la trasparenza grazie a grafici, filtri e visualizzazioni personalizzabili.

✨Ideale per: Product manager di startup che desiderano un sistema semplice per gestire le loro roadmap

33. Modello di analisi SWOT con IA di Notion

tramite Notion

Se sei un product manager che apprezza la natura strutturata e oggettiva del framework SWOT per analizzare i punti di forza e di debolezza del tuo prodotto e stabilire le priorità nel rilascio delle funzionalità/funzioni, prova il modello di analisi SWOT con IA di Notion.

Basta aggiungere un elenco dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e delle minacce del tuo prodotto e Notion IA genererà un documento completo che potrai condividere con altri stakeholder e membri della dirigenza.

✨Ideale per: Titolari di prodotti e manager che utilizzano l'analisi SWOT per stabilire le priorità dei lanci

34. Modello per l'annuncio del lancio di un prodotto di Notion

tramite Notion

Sei un product manager alla ricerca di un modello per standardizzare le user story o le informazioni sul lancio di un prodotto (per formare i team interni)? Il modello di annuncio di lancio del prodotto di Notion può aiutarti.

Il modello è composto da quattro sezioni (descrizione del prodotto, obiettivi degli utenti e proposta) che puoi utilizzare per spiegare in dettaglio come dovrebbe funzionare una funzionalità/funzione e quali vantaggi offrirebbe agli utenti. Quindi fai clic sul pulsante Genera nella parte superiore della pagina per creare una bozza e condividerla con il tuo team.

✨Ideale per: Product manager che desiderano un formato basato su modelli per creare user story

35. Modello di ispirazione per nomi di prodotti basato sull'IA di Notion

tramite Notion

Dare un nome a un nuovo prodotto può essere difficile. Tuttavia, uno strumento come il modello " AI Product Name Inspiration Template" di Notion può rendere questa attività più divertente.

Descrivi semplicemente le funzionalità del tuo strumento e lo stile del marchio che desideri. Notion IA genererà circa 15 suggerimenti di nomi su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi affinare la ricerca modificando l'elenco "Ispirazione" e generando nomi aggiuntivi.

✨Ideale per: product manager alla ricerca di nomi per nuovi strumenti

36. Modello di riepilogo/riassunto dei test di usabilità di Notably

tramite Notably

Esegui spesso test di usabilità per analizzare il comportamento degli utenti e identificare i punti critici? In tal caso, sai bene quanto tempo richieda estrapolare i risultati chiave da decine di video di interviste. Tuttavia, il modello di riepilogo/riassunto dei test di usabilità di Notably può completare questo compito in pochi secondi.

Basta caricare il video dell'intervista all'utente e un riepilogo/riassunto che includa i risultati chiave, i consigli e una conclusione, in modo che il tuo team possa documentare facilmente la tua ricerca e individuare eventuali modelli.

✨Ideale per: product manager e team UX che eseguono test di usabilità per ottenere il feedback degli utenti

Leggi anche: Come utilizzare l'IA nella progettazione dei prodotti

Modelli IA per la gestione delle riunioni

Le riunioni comportano molto lavoro, che si tratti di pianificare il programma, redigere i verbali o creare un piano d'azione. Ma questi modelli basati sull'IA possono diventare il tuo pratico assistente virtuale per le riunioni, facendoti risparmiare tempo e aumentando la produttività delle riunioni.

37. Modello di piano d'azione di Copy.ia

Hai difficoltà a trasformare le discussioni post-riunione in piani d'azione concreti? Il modello di piano d'azione di Copy.ai semplifica il processo e funziona particolarmente bene quando si tratta di redigere rapidamente una dichiarazione di soluzione al problema dopo aver affrontato questioni specifiche.

Annota i punti salienti o alcuni estratti della trascrizione della riunione e Copy.ai redigerà per te un piano d'azione dettagliato.

✨Ideale per: Elenco degli elementi da intraprendere emersi da riunioni ad hoc volte a risolvere i colli di bottiglia

38. Modello di riepilogo delle riunioni basato sull'IA di Notion

tramite Notion

Sebbene molti strumenti di IA possano aiutarti a generare riepiloghi delle riunioni online, il processo rimane manuale per le riunioni in presenza. In questi casi, puoi annotare i tuoi appunti nel modello di riepilogo delle riunioni con IA di Notion e lasciare che il suo motore di IA generi il tuo riepilogo.

Questo modello include sezioni dedicate ai "Ringraziamenti" per riconoscere i contributi dei membri del team e ai "Permessi" per effettuare il monitoraggio delle presenze.

✨Ideale per: dipendenti che redigono riepiloghi/riassunti di riunioni in presenza

39. Modello per riunioni generali basato sull'IA di Notion

via Not ion

Se sei una startup che organizza riunioni mensili o trimestrali con tutto il personale, il modello per riunioni con tutto il personale basato sull'IA di Notion è uno strumento prezioso. Include sezioni dedicate agli aggiornamenti aziendali, ai successi, agli eventi, agli obiettivi e altro ancora. Una volta aggiunti tutti questi elementi, l'IA di Notion genererà una panoramica della tua riunione.

Questo modello include anche un generatore di domande rompighiaccio basato sull'IA per aiutarti a stimolare conversazioni coinvolgenti, sia per dare il benvenuto ai nuovi membri del team, sia per alleggerire l'atmosfera prima di affrontare argomenti più impegnativi.

✨Ideale per: dipendenti che impostano il programma e riepilogano gli aggiornamenti delle riunioni con tutto il personale

Modelli IA per copywriter

I copywriter, specialmente quelli che soffrono di blocco dello scrittore, possono trovare i modelli basati sull'IA incredibilmente utili. Questi modelli possono eliminare la paura della pagina bianca e dare il via al processo creativo. Inoltre, sono ottimi per creare contenuti basati su framework popolari.

40. Modello di copywriter IA in formato BAB di Narrato

tramite Narrato

Il formato di copywriting BAB (Before-After-Bridge) è un modello che ti aiuta a creare un testo concentrandoti sul percorso dell'utente dalla sua situazione attuale (before) al risultato desiderato (after) attraverso l'uso della tua soluzione (bridge).

Inserisci una breve descrizione del tuo prodotto o servizio nel modello "AI Copywriter in BAB Format" di Narrato e otterrai una narrazione in formato BAB:

Prima: Identificare il problema o il punto dolente attuale del lettore

Dopo: Descrivere il risultato o la soluzione ideale

Bridge: Presentare il tuo prodotto o servizio come il ponte che collega lo stato "prima" e quello "dopo"

È ottimo per creare casi di studio e pagine dedicate alle funzionalità.

✨Ideale per: scrivere pagine di landing nel formato Before-After-Bridge

41. Modello di copywriter IA in formato AIDA di Narrato

tramite Narrato

Un altro popolare modello di copywriting, AIDA (Attention-Interest-Desire-Action), è ottimo per catturare l'attenzione dei lettori con un gancio efficace e guidarli verso la tua CTA. A tal fine, puoi provare il modello AI Copywriter in formato AIDA di Narrato.

Aggiungi la descrizione del tuo prodotto e otterrai un testo che include un gancio efficace (attenzione), il contesto (interesse), i vantaggi del prodotto (desiderio) e, infine, una CTA (azione).

✨Ideale per: scrivere pagine di landing per la generazione di lead e webinar nel formato Attenzione-Interesse-Desiderio-Azione

42. Modello di copywriter IA in formato PAS di Narrato

tramite Narrato

L'ultimo modello "framework" dell'elenco per il metodo Problem-Agitate-Solution, in cui amplifichi i punti deboli dei tuoi utenti per poi presentare il tuo prodotto come soluzione. Il modello AI Copywriter in formato PAS di Narrato può aiutarti in questo.

Descrivi il tuo prodotto o servizio e Narrato metterà in evidenza le conseguenze negative derivanti dal non affrontare il problema, posizionando il tuo prodotto o servizio come la soluzione definitiva.

✨Ideale per: la creazione di pagine di lead generation e landing page pubblicitarie nel formato Problem-Agitate-Solution

43. Modello Content Improver di Jasper

tramite Jasper

Hai mai scritto qualcosa che suonava strano? Ma non hai qualcuno con cui confrontarti per capire come migliorarlo. In questo caso, usa l'IA, in particolare il modello Content Improver di Jasper, per migliorare i tuoi contenuti.

Basta incollare il testo originale e specificare i miglioramenti desiderati, e Jasper genererà una bozza più rifinita e "migliorata".

✨Ideale per: copywriter che cercano uno strumento per effettuare la modifica dei testi o ottimizzarne il tono

Modelli IA per la produttività personale

Dal monitoraggio delle tue abitudini alla gestione di progetti come l'organizzazione delle vacanze, ecco alcuni modi in cui i modelli basati sull'IA possono semplificarti la vita.

44. Modello "Pianifica un viaggio" con IA di Notion

tramite Notion

Pianificare un viaggio può essere stressante, soprattutto quando si tratta di elaborare un itinerario dettagliato e di districarsi tra innumerevoli opzioni. L'uso dell'IA, in particolare il modello "Plan a Trip with Notion IA", può aiutarti a creare un piano di viaggio personalizzato senza lo stress decisionale.

Basta dire a Notion IA quale viaggio vorresti fare e ti fornirà un itinerario completo, comprese le opzioni di alloggio, le attività principali e altro ancora.

✨Ideale per: pianificare l'itinerario dei tuoi viaggi

45. Modello di pianificazione settimanale dei pasti con IA di Notion

tramite Notion

Pianificando (e preparando) i tuoi pasti in anticipo, non solo farai scelte alimentari più sane, ma ridurrai anche gli sprechi ed eviterai la tentazione di mangiare fuori. Tuttavia, pianificare un'intera settimana — tenere traccia della spesa, decidere le ricette e altro ancora — può diventare stressante se sei già molto impegnato.

Basta inserire gli ingredienti disponibili e i gusti preferiti nel modello Weekly Meal Prep Planner di Notion. L'IA genererà quindi un piano alimentare dettagliato, comprese le ricette per ogni pasto.

✨Ideale per: persone impegnate che vogliono fare scelte alimentari sane

46. Modello AI Habit Tracker di Notion

tramite Notion

Un altro modo in cui l'IA può migliorare la tua vita è aiutandoti al monitoraggio e allo sviluppo delle tue abitudini. Il modello AI Habit Tracker di Notion ti permette di monitorare le tue abitudini quotidiane e ricevere consigli personalizzati per aiutarti a rimanere in carreggiata.

Devi aggiungere le tue abitudini a Notion solo una volta. Ogni giorno alle 00:01 verrà generata automaticamente una nuova pagina in cui potrai effettuare il monitoraggio delle abitudini di quel giorno. Notion IA ti fornirà un resoconto dei tuoi progressi quotidiani e consigli su come migliorare il giorno successivo.

✨Ideale per: ottenere informazioni dettagliate sulle tue abitudini

47. Modello di dichiarazione di intenti personale di Copy.ai

Che tu sia uno studente, un professionista o una persona alla ricerca di crescita personale, una dichiarazione di intenti personale può essere uno strumento potente per guidare il tuo percorso. Ti aiuta a definire i tuoi valori fondamentali e a dare priorità agli obiettivi in base alla loro compatibilità con il tuo sistema di valori.

Ma l'introspezione può essere difficile. Un suggerimento è quello di utilizzare uno strumento come il modello di dichiarazione di intenti personale di Copy.ai. Inserisci i tuoi valori fondamentali e chiedi all'IA di aiutarti a esplorare come si creano le connessioni tra i tuoi obiettivi di vita. Questo processo può persino offrirti nuove prospettive che potresti aver trascurato.

✨Ideale per: riflettere su te stesso e allineare i tuoi obiettivi alle tue convinzioni fondamentali

48. Modello IA "Bedtime Stories" di Notion

tramite Notion

Se sei un genitore che desidera instaurare una connessione con i propri figli, le favole della buonanotte possono essere un modo meraviglioso per avvicinarsi a loro. Tuttavia, inventare continuamente storie nuove e coinvolgenti può essere stressante, anche per i genitori più creativi.

Il modello IA "Bedtime Stories" di Notion semplifica tutto questo generando storie a tema, adatte all'età e su misura per gli interessi di tuo figlio.

✨Ideale per: genitori che desiderano un elenco infinito di storie coinvolgenti da raccontare ai propri figli prima di andare a dormire

Modelli basati sull'IA per chi cerca lavoro

I modelli basati sull'IA possono semplificare la ricerca di lavoro tramite l'automazione di attività quali la creazione del curriculum, la stesura di email e la redazione di lettere di presentazione, consentendo ai professionisti di trovare il lavoro dei loro sogni e raggiungere più rapidamente i propri obiettivi di carriera.

49. Modello IA Resume Writer di Notion

tramite Notion

Il modello AI Resume Writer di Notion è un'ottima risorsa per i professionisti che desiderano creare un curriculum specifico per il proprio settore e ottimizzato per gli ATS.

Il modello presenta una tabella in cui inserire le tue competenze e la tua esperienza lavorativa. Successivamente, Notion IA genererà un curriculum curato che metterà in risalto i tuoi risultati professionali.

✨Ideale per: creare curriculum dettagliati specifici per settore

50. Modello di email per la negoziazione dello stipendio di Copy.ia

Negoziare lo stipendio può essere scoraggiante, soprattutto quando sai di meritare un'offerta competitiva. Lo stress aumenta ulteriormente se si tratta del tuo primo lavoro. Puoi ridurre l'ansia da negoziazione utilizzando l'IA e il modello di email per la negoziazione dello stipendio di Copy.ai e redigere un'email persuasiva.

Il modello ti aiuta a esprimere il tuo valore e a mettere in evidenza in modo convincente le tue qualifiche, in modo che l'azienda accetti la tua controfferta. Indica all'IA la tua offerta attuale, cosa vorresti ottenere e perché, e ti fornirà un'email persuasiva da inviare al tuo team delle risorse umane.

✨Ideale per: neolaureati che desiderano negoziare con sicurezza il loro primo stipendio

51. Modello di lettera di presentazione di Copy.ai

Una lettera di presentazione ben scritta può fare un'ottima prima impressione e aumentare significativamente le tue possibilità di passare alla fase successiva del processo di selezione, anche più del tuo curriculum o di una raccomandazione.

Il modello di lettera di presentazione di Copy.ai ti consente di redigere una lettera personalizzata che metta in risalto le tue qualifiche e dimostri come potresti apportare valore all'azienda.

✨Ideale per: creare lettere di presentazione personalizzate e convincenti per qualsiasi lavoro

Scopri ClickUp Brain: il tuo partner per la produttività basato sull'IA

Se stai cercando un assistente IA all-in-one che ti aiuti a gestire la tua vita personale e professionale, ClickUp Brain può essere un'ottima opzione. Si tratta del motore GenAI nativo della popolare piattaforma di gestione del lavoro di ClickUp.

ClickUp Brain è in grado di rispondere alle domande, automatizzare i flussi di lavoro, gestire le attività, scrivere email, tradurre contenuti, analizzare dati, generare modelli personalizzati e assisterti in molte altre attività di routine e creative. Inoltre, le sue funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale rendono l'utilizzo intuitivo e semplice.

Scopriamo insieme come ClickUp Brain semplifica la vita.

AI Writer for Work

Che tu stia scrivendo un'email, redigendo un post per il blog o anche solo aggiungendo una voce personale al tuo diario, ClickUp Brain può aiutarti a generare contenuti da zero, migliorarli in base ai tuoi suggerimenti e persino tradurli in diverse lingue (se lavori con clienti globali o hai un amico di penna internazionale). Hai anche a disposizione un correttore ortografico integrato per individuare quei fastidiosi (e subdoli) errori di battitura.

Prova ClickUp Brain Genera qualsiasi tipo di contenuto in pochi secondi con ClickUp Brain

Con l'assistente di scrittura basato sull'IA, potrai:

Automatizza la creazione di contenuti , inclusi la scrittura, la modifica e il riassunto

Modifica i contenuti: allungali o accorciali, oppure cambia il loro tono di voce, lo stile e il registro

Trova idee per qualsiasi progetto

Traduci i contenuti in altre lingue

Leggi anche: I migliori prompt di scrittura per trasformare il tuo processo creativo nel lavoro

AI Knowledge Manager

ClickUp Brain è perfettamente integrato con tutti gli strumenti e le informazioni presenti nell'area di lavoro di ClickUp, così puoi trovare le risposte a qualsiasi domanda (in qualsiasi documento, progetto o thread di commenti) in pochi secondi. Chiedi a ClickUp Brain in un linguaggio semplice e ti risponderà all'istante.

Ma non è tutto: ClickUp Brain è anche in grado di riepilogare i tuoi documenti, i thread di commenti e le chat, rendendo più facile l'analisi e l'elaborazione delle informazioni.

Prova ClickUp Brain Riassumi i progetti e ottieni risposte a qualsiasi domanda con ClickUp Brain

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per dare un senso ai tuoi dati grezzi. Caricali su ClickUp Docs e lascia che ClickUp Brain crei una tabella analitica dettagliata che classifichi e riepiloghi i tuoi risultati.

Ecco cosa dice Jodi Salice, Direttore Creativo di United Way Suncoast, su ClickUp:

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazioni, con ClickUp non si può proprio sbagliare.

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra le automazioni, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazioni, con ClickUp non si può proprio sbagliare.

AI Project Manager (e riunioni)

ClickUp Brain ti fa anche risparmiare tempo nel project management, soprattutto se vuoi automatizzare la gestione delle attività con l'IA o utilizzare framework agili come Scrum. Puoi:

Genera aggiornamenti di stato concisi e elementi da intraprendere per i progetti e durante le riunioni StandUp quotidiane

Visualizza le tue attività quotidiane e effettua la condivisione dei tuoi aggiornamenti con il tuo responsabile o i membri del team

Ottieni informazioni in tempo reale sul carico di lavoro e sullo stato del tuo team

Trascrivi contenuti audio e video per accedere rapidamente alle informazioni

Trasforma le tue abbreviazioni in messaggi curati nei commenti e nelle chat con le risposte rapide basate sull'IA

Non solo: ClickUp Brain può aiutarti a generare modelli IA per qualsiasi caso d'uso, flusso di lavoro o attività. In questo modo, non dovrai caricare modelli rigidi e preoccuparti se possono essere personalizzati per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro e ai tuoi sistemi.

Prova ClickUp Brain Automatizza le riunioni quotidiane e gli aggiornamenti di stato con ClickUp

Flussi di lavoro basati sull'IA

Un'altra funzionalità/funzione estremamente utile di ClickUp è l'utilizzo dell'IA per redigere prompt per le automazioni dei flussi di lavoro condizionali IF/THEN.

Basta dire a ClickUp Brain cosa fare, ad esempio assegnare a Maya qualsiasi attività con lo stato "In modifica", e lui creerà il tuo flusso di lavoro. Comodissimo, vero?

Crea flussi di lavoro "se/allora" con i prompt IA in ClickUp

💡 Suggerimento da esperto: hai provato alcuni di questi modelli di prompt IA e ti sono piaciuti i risultati? Fai un passo avanti con ClickUp Brain MAX, il tuo assistente AI da desktop. Invece di copiare e incollare i prompt tra diversi documenti o strumenti, puoi eseguirli direttamente all'interno di ClickUp con il contesto completo della tua area di lavoro. Ad esempio, chiedi a Brain MAX di “Applicare il modello di riepilogo del progetto a questa cartella del cliente e inserire gli ultimi documenti e commenti” oppure “Usa il modello di riepilogo della riunione per riassumere le note dello sprint di questa settimana.” In questo modo, non ti limiterai a sperimentare con i prompt, ma li automatizzerai nei flussi di lavoro reali, potenziando la produttività e mantenendo tutto collegato in un unico posto.

Raddoppia la tua produttività con i modelli IA e ClickUp Brain

Sia i modelli AI basati su testo che i motori GenAI come ClickUp Brain possono aumentare la produttività, ma combinandoli otterrai una vera e propria centrale di produttività: un assistente virtuale sempre disponibile in grado di azzerare il tuo carico di lavoro.

Ma c'è di più: puoi anche chiedere a ClickUp Brain di generare modelli basati sull'IA per i tuoi flussi di lavoro personalizzati e poi utilizzarli in ClickUp Brain per portare a termine il lavoro più velocemente.

Vuoi ricevere ulteriori informazioni su come ClickUp Brain può aiutarti a aumentare la tua produttività? Registrati gratis su ClickUp e scoprilo tu stesso.