7 modelli gratuiti di prompt AI per ChatGPT

Generativo Strumenti di IA come ChatGPT possono migliorare l'efficienza di diversi processi aziendali, che si tratti di creazione di contenuti, marketing o sviluppo di prodotti. ChatGPT può scrivere una campagna email? Sì. E se si trattasse di redigere una proposta di vendita? E se si tratta di redigere una proposta commerciale? Assolutamente sì!

ChatGPT può ridurre i costi di lavoro e lanciare idee innovative nel vostro mix di lavoro. Ma c'è un problema: bisogna sapere come "parlargli" per fargli compiere la sua magia.

Poiché le sue risposte si basano su sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), è necessario sussurrare all'orecchio dell'IA la giusta combinazione di parole, comunemente note come "prompt", per generare risposte costruttive. 👂

Certo, comporre i prompt per estrarre le informazioni giuste da ChatGPT è un'arte in sé. Le persone passano mesi a imparare i dettagli del software, a guardare tutorial o a iscriversi a corsi, ma con i modelli IA è possibile scorciatoia.

In questo articolo vi presentiamo sette modelli di IA gratis di altissimo livello con prompt di ChatGPT adatti a vari contesti e scenari. Inoltre, vi spiegheremo come utilizzare questi strumenti con sicurezza!

Cos'è un prompt IA?

Secondo le parole di Andrej Karpathy (ex capo di Tesla IA, ora al lavoro per OpenAI, autore di ChatGPT), " Il nuovo linguaggio di programmazione più in voga è l'inglese ." Al posto di codici complessi, è possibile utilizzare il linguaggio di conversazione di tutti i giorni con l'IA (intelligenza artificiale) per ottenere i risultati desiderati, sia che si tratti di scrivere un libro sia che si tratti di ideare una strategia di marketing .

Tuttavia, scrivere prompt per l'IA è più facile a dirsi che a farsi.

I chatbot come ChatGPT sono progettati per continuare a imparare, quindi le loro risposte a prompt non strutturati sono altalenanti. A volte si ottengono risposte dettagliate e coerenti con input semplici. Altre volte, invece, dovrete accontentarvi di risposte non corrette o semplicemente insensate.

Ora, pensate a un modello di IA come a una foglio di istruzioni per comunicare con ChatGPT e strumenti di IA simili. 🤖

Contiene prompt ad alta leva, realizzati da esperti e progettati per rendere magici i modelli linguistici dell'IA. Ottenete risposte precise senza un lavoro manuale aggiuntivo, il che vi aiuterà a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Cosa rende un buon modello di prompt IA?

Un modello di IA (intelligenza artificiale) utile deve essere:

facile da usare : Non dovrebbe contenere istruzioni difficili da seguire per la ricerca o la creazione di prompt. Nella maggior parte dei casi, il modello offre prompt pronti per l'uso, modellati per generare la risposta che si vuole ottenere

: Non dovrebbe contenere istruzioni difficili da seguire per la ricerca o la creazione di prompt. Nella maggior parte dei casi, il modello offre prompt pronti per l'uso, modellati per generare la risposta che si vuole ottenere Preciso : Il modello giusto dovrebbe includere prompt chiari e specifici che si possono semplicemente copiare e incollare nella chatbox dell'IA con modifiche minime. L'input deve avere una lunghezza e una struttura appropriate, soprattutto per la ChatGPT

: Il modello giusto dovrebbe includere prompt chiari e specifici che si possono semplicemente copiare e incollare nella chatbox dell'IA con modifiche minime. L'input deve avere una lunghezza e una struttura appropriate, soprattutto per la ChatGPT Adattabile : Deve consentire di modificare, unire, eliminare o aggiungere prompt per creare una libreria unica di input che risponda alle vostre esigenze

: Deve consentire di modificare, unire, eliminare o aggiungere prompt per creare una libreria unica di input che risponda alle vostre esigenze Collaborativo : Deve consentire di evidenziare, raggruppare e condividere i prompt più importanti con il team per ridurre le versioni di prova e gli errori coinvolti nel processo di alimentazione

: Deve consentire di evidenziare, raggruppare e condividere i prompt più importanti con il team per ridurre le versioni di prova e gli errori coinvolti nel processo di alimentazione Contestuale a un ruolo : A causa della vasta gamma di prompt dell'IA, è meglio scegliere un modello che si rivolga a un ruolo o a una competenza particolare, come ad esempio:

Copywriting Marketing Sviluppo di applicazioni Project management

: A causa della vasta gamma di prompt dell'IA, è meglio scegliere un modello che si rivolga a un ruolo o a una competenza particolare, come ad esempio:

Perché Da fare un buon prompt IA?

Nell'ambito dell'IA, i prompt fungono da guida cruciale, indirizzando l'IA a generare contenuti desiderati e di alta qualità. Queste istruzioni aiutano a sfruttare appieno il potenziale di strumenti di IA come ChatGPT. Ecco alcuni motivi per cui un prompt IA ben strutturato è parte integrante della vostra esperienza IA.

Precisione: Un buon prompt aiuta a mantenere l'accuratezza dei risultati dell'IA definendo linee guida chiare per l'attività. Il risultato è un contenuto di alta qualità, esattamente adattato alle vostre esigenze.

Efficienza del tempo: I prompt precisi eliminano la necessità di continue correzioni, aiutando a risparmiare tempo prezioso. Ciò contribuisce alla produttività generale.

Controllo: prompt efficaci consentono di indirizzare l'IA in una direzione particolare, offrendo un maggiore controllo sui risultati e garantendo l'allineamento con le vostre esigenze.

Rilevanza: I prompt di qualità aiutano a produrre risposte coerenti e pertinenti. Senza di essi, le risposte potrebbero allontanarsi dalle vostre reali esigenze, con conseguente spreco di risorse.

**Apprendimento: i prompt costituiscono una pietra miliare per comprendere meglio gli strumenti di IA. Man mano che si perfezionano i prompt, si scoprono le capacità e i limiti dell'IA, usufruendo così del suo pieno potenziale.

Un buon prompt per l'IA porta a risultati migliori e di qualità superiore, ottimizza il tempo e garantisce di sfruttare al meglio lo strumento di IA. In sostanza, è la porta d'accesso a un'esperienza di IA fruttuosa.

7 Modelli di prompt IA gratis da usare in ChatGPT

Abbiamo selezionato a mano i sette migliori modelli di /IA da ClickUp per potenziare l'uso da parte del team di strumenti come TeamsGPT. Ogni modello si concentra sui prompt per una particolare specializzazione:

Marketing Risorse umane e reclutamento Gestione dei prodotti Scrittura Copywriting Project Management Ingegneria

Questi modelli possono aiutare a usufruire di interessanti possibilità per la vostra azienda. Scopriamo come lavorano ed esploriamo le applicazioni pertinenti per ciascuno di essi.

1. Modello di ClickUp ChatGPT prompt per il marketing

Scarica questo modello

Volete portare i vostri lavori richiesti al livello successivo? Non cercate altro che il modello Modello di prompt di ChatGPT per il marketing . È uno scrigno di 600+ prompt per aiutarvi a dare il via a campagne innovative, a coinvolgere e fornire valore al pubblico di riferimento e a incrementare le vendite commerciali.

Sia che stiate scrivendo i titoli degli annunci di Google sia che abbiate bisogno di idee per i pulsanti di chiamata all'azione, questo modello facile da usare è il vostro punto di riferimento. Divide i prompt in 40+ categorie, tra cui:

Branding e posizione

Marketing di affiliazione

Copia di annunci su Facebook

Instagram

Marketing per eventi

Supponiamo che vendiate gioielli online e dobbiate scrivere una descrizione del prodotto per una collana di zirconi che si adatta perfettamente a qualsiasi abbigliamento casual.

In questo caso, aprirete il modello, troverete la categoria Descrizioni del prodotto e vi tufferete nel pool di prompt disponibili. Un'opzione compatibile potrebbe essere: "Si prega di scrivere una descrizione del prodotto che sia adatta al nostro sito web e che includa [informazioni personalizzabili] sul nostro [prodotto/servizio]"

Per il marketing SEO, provate i prompt che vi aiutano a scrivere una descrizione del prodotto ricca di parole chiave per posizionarvi più in alto nei risultati dei motori di ricerca. È inoltre possibile incorporare persona dell'utente nel prompt.

Avete idee per ottenere più conversioni? Mescolate e combinate per creare prompt personalizzati all'interno del modello e salvateli per un uso futuro!

2. Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per le risorse umane e le assunzioni

Scarica questo modello

I professionisti delle risorse umane spesso dedicano una parte significativa del loro tempo ad attività amministrative ripetitive. Con il Modelli di ChatGPT prompt per le risorse umane , è possibile sfruttare i consigli dell'IA per:

Sviluppare strategie per navigare in numerosi processi HR

Creare piani di sviluppo della carriera per i dipendenti

Redigere contenuti come una descrizione del lavoro,manuale per i dipendentilettera di presentazione o annuncio

Il modello divide 140+ modelli in 10 gruppi mirati, compresi gli elenchi di lavoro, guide all'inserimento e recensioni delle prestazioni . Modificate e personalizzate il modello per aggiungere nuovi prompt che ritenete utili per la vostra organizzazione. Condividete la vostra saggezza in materia di risorse umane con il vostro team in un solo clic! 🦉

Supponiamo che siate un assistente alle risorse umane che sta cercando di inventare attività di team-building divertenti per il team commerciale. Andate a titolo di prompt per Riunioni di team e usate: "Creare un elenco di attività di team building e di rompighiaccio coinvolgenti per le riunioni del team commerciale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione e rafforzare le dinamiche di squadra"

Questo modello è pieno di posizioni per aiutarvi a costruire un ambiente di lavoro positivo. Esplorate le opzioni per incoraggiare la condivisione delle idee, fornire riconoscimenti e ricompense, raccogliere il feedback dei dipendenti o promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata!

Sebbene serva principalmente ai professionisti delle risorse umane, il modello può aiutare anche chi è in cerca di lavoro con prompt per la creazione di una lettera di presentazione, di una domanda di lavoro e di risposte alle domande più comuni nei colloqui.

3. Modello di ClickUp ChatGPT Prompts per la gestione dei prodotti

Scarica questo modello

Come un modello di responsabile della produttività prima di sviluppare la prossima strategia, è necessario analizzare costantemente i mercati, le condizioni della concorrenza e una valanga di feedback dei clienti. È facile sovraccaricare i sensi e perdere di vista il quadro generale.

Il Modello di prompt di ChatGPT per la gestione dei prodotti può farvi uscire dalla routine, facendovi risparmiare tempo con 130+ prompt elaborati. Le istruzioni sono distribuite in 13 categorie, che comprendono gestione dei prodotti casi d'uso come:

Sviluppo di funzionalità/funzione

Pagina di atterraggio

Test degli utenti

Progettazione UX

Lancio della produttività

Supponiamo che abbiate in piano di condurre una ricerca sul comportamento degli utenti per una app per la produttività per gli adolescenti. Il modello contiene diversi prompt dettagliati di ChatGPT per le interviste agli utenti. Potete utilizzare gli esatti prompt del modello o apportare modifiche sperimentali.

Un prompt completato può essere simile a questo: "Spiega il processo di progettazione e conduzione di un'intervista all'utente per un'app di produttività per adolescenti, fornendo indicazioni sulla preparazione delle domande per l'intervista, sulla selezione dei partecipanti e sulla gestione del processo di intervista"_

Vi consigliamo di provare i prompt Analisi qualitativa del modello se avete difficoltà a identificare i temi dominanti nei dati della ricerca. Possono essere molto utili per far interpretare a ChatGPT le narrazioni complesse che riguardano la vostra produttività. 📢

Release Notes è un'altra utile raccolta di prompt per lavorare sui problemi relativi a nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug con l'assistenza dell'IA.

4. Modello di prompt per la scrittura di ClickUp ChatGPT

Scarica questo modello

Il blocco dello scrittore non è mai piacevole. Si fissa il foglio (o lo schermo) per ore e ci si scanna, ma non si riesce a trovare un briciolo di ispirazione. Confidate nel Modello di prompt per la scrittura ChatGPT per riaccendere la tua scintilla creativa e mostrare i tuoi veri colori! ✍️

Prima di parlare di ciò che offre il modello, chiariamo che non si tratta di una bacchetta magica che supporta i plagiatori che cercano di riconfezionare il lavoro di qualcun altro.

È invece progettato per supportare l'intero processo di scrittura, in particolare nelle quattro aree seguenti:

Generazione di idee percreare ogni tipo di contenutocompresi i post del blog e le guide Offrire nuove prospettive per coinvolgere i lettori del traguardo Esplorare nuovi approcci alla scrittura di un particolare articolo Dare una visione dettagliata del vostro stile di scrittura

Il modello consente di accedere a 200+ prompt in 20 categorie, da blog e biografie a tesi e fan fiction.

Vediamo un'applicazione tipica del modello: Scrivere romanzi!

Chiameremo il nostro scrittore Riley. Sta lavorando a una bella opera fantasy ma si ritrova a procrastinare un terribile sottoprodotto del blocco dello scrittore.

Da fare è recarsi nella sezione Romanzi. Può personalizzare e inserire in ChatGPT il seguente prompt: "Aiutami a sviluppare un programma di scrittura per il mio [genere] di romanzo, che tratta di [argomento/tema principale del romanzo], tenendo presente che posso dedicare [numero di ore a settimana] alla scrittura"

E se Riley fosse a corto di idee per i colpi di scena? Forse questo prompt può aiutare: "Quali sono le idee di trama innovative per un nuovo romanzo di $$$a che potrebbero dare una svolta unica alla narrazione tradizionale?"

Per gli scrittori soffocati dalle scadenze, questo modello offre il monitoraggio del tempo , promemoria e strumenti per la stima della durata stimata per aiutare le consegne programmate.

5. Modello di prompt per il copywriting di ClickUp ChatGPT

Ulteriori informazioni

ChatGPT è uno dei più capaci Strumenti di IA per il copywriting ma la loro qualità è pari a quella dei prompt lanciati dall'utente. Ricorrere al Modello di prompt per il copywriting ChatGPT per beneficiare della scrittura potenziata dall'IA e coinvolgere i vostri lettori con copie informative di qualità.

Questo modello gratuito di IA offre 600+ prompt per aiutarvi a creare contenuti di classe basati su gruppi di traguardo, come i millennial, gli appassionati di salute, i titolari di aziende o gli investitori

**Ecco come usare questo modello

Lanciate il modello e andate alla sezione Copywriting Trovate la sottocategoria di prompt che vi interessa, come ad esempio la descrizione di un episodio del podcast, il testo di una pagina di destinazione, un annuncio sui social media o il testo di un video Scegliete il prompt che si allinea con il vostro intento, ad esempio convincere il lettore ad acquistare un prodotto, a partecipare a un evento o a iscriversi a un servizio Sostituite le variabili tra le parentesi con informazioni pertinenti Copiare il prompt in ChatGPT

Potete aggiungere elementi di fiducia al vostro testo con prompt per integrare citazioni di clienti, storie di esito positivo o altri dati utili che convalidano il vostro prodotto!

6. ClickUp ChatGPT prompt per il modello di project management

Scarica questo modello

Gli strumenti di IA hanno semplificato le complicazioni della gestione dei progetti del project management (PM). Per istanza, ChatGPT può fare il lavoro pesante relativo ai dati quando creazione di piani di progetto o gestione del calendario del team . Quanto più precisi sono i prompt, tanto migliori saranno i suggerimenti.

Sfruttare la funzione Prompt di ChatGPT per il modello di Project Management per simulare potenziali soluzioni ai problemi quotidiani di PM. Contiene circa 200 prompt per aiutarvi:

Scegliere il modello ideale metodologia di project management ideale (come agile o a cascata)

Creare attività e automatizzare quelle ripetitive

Sviluppare le Sequenze di completamento

Fare un brainstormingstrategie per l'esecuzione del progetto Adattare le soluzioni in base alla valutazione dei rischi eanalisi delle parti interessate Sviluppare un sistema di monitoraggio

Se state cercando di trovare soluzioni con vincoli di tempo o di budget, esplorate le raccolte di prompt del modello per Budgeting e controllo dei costi, Metodo del percorso critico e Gestione delle risorse.

Ad esempio, state cercando di prevedere le sfide di budgeting che potrebbero sorgere in un nuovo progetto software. Andate al prompt Budgeting e controllo dei costi e provate questa opzione: "Spiega le sfide comuni incontrate durante la gestione del budget e dei costi del progetto nello sviluppo del software e fornisci potenziali soluzioni per queste difficoltà"

Utilizzate l'input modificato e guardate ChatGPT escogitare modi per evitare conflitti di budget. Se vi piace un suggerimento fuori dagli schemi, potete continuare la conversazione con ChatGPT per ottenere informazioni sull'implementazione della soluzione. 💡

7. Modello di ClickUp ChatGPT prompt per l'ingegneria

Scarica questo modello

Comunicare i problemi ingegneristici può essere particolarmente complicato, ma la Modello di prompt di ChatGPT per l'ingegneria rende tutto più semplice.

Uno dei punti di forza del modello sono i prompt per i dati non strutturati. Di solito si tratta di una sfida da affrontare e può essere utile la prospettiva dell'IA.

Supponiamo di essere a capo di un team di ingegneri di grandi dimensioni e avete notato che i vostri dipendenti non sono sulla stessa lunghezza d'onda. Questo può portare a conflitti non affrontati e a risultati controproducenti, ma Da fare per risolvere il problema?

Invece di perdere ore a trovare soluzioni vaghe, basta andare al modello e provare questo prompt: "Sviluppare uno strumento che migliori la collaborazione tra i membri del team, facilitando la comunicazione e migliorando l'intero processo di sviluppo."

Avete a disposizione 200+ prompt ChatGPT per iniziare, ma non c'è bisogno di scorrerli tutti. ClickUp li ha classificati in oltre una dozzina di casi d'uso, tra cui Codice IA , reportistica sui bug, analisi dei dati, specifiche tecniche e retrospettive di sprint . Ne esiste anche uno per i prompt di scrittura tecnica, ideale per creare manuali utente, proposte e reportistica di ricerca dall'aspetto professionale!

I prompt disponibili sono stati progettati tenendo conto delle ultime tendenze e tecnologie, in modo da poter pensare a tutte le applicazioni possibili. Gli utenti del modello sono per lo più sviluppatori di software, data scientist, programmatori, progettisti e designer Tester QA .

Best practice per i prompt dell'IA

Prima di immergersi nel mondo dei modelli e dei prompt IA, ecco alcune best practice da tenere a mente:

Mantenete i vostri prompt brevi e cancellati. Ricordate che ChatGPT e altri strumenti di IA hanno una soglia di attenzione limitata!

Non incollate i prompt dalla libreria dei modelli. Apportate modifiche che si adattino al vostro contesto. Questo aiuterà lo strumento di IA a comprendere meglio le vostre intenzioni e a fornire risultati più pertinenti.

Sperimentate con prompt diversi per triggerare risposte uniche. Lo stesso prompt può avere diverse interpretazioni, per cui la sua mescolanza può portare a suggerimenti diversi.

Non affidatevi esclusivamente all'IA. Usate il vostro giudizio e la vostra esperienza per valutare i risultati.

Tenete traccia dei prompt che funzionano meglio per voi e riutilizzateli in futuro.

Siate pazienti conStrumenti di IA come ChatGPT. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi per ottenere il risultato desiderato, ma la perseveranza porterà all'esito positivo!

Errori comuni di prompt dell'IA da evitare

Fare prompt all'IA in modo accurato è un'arte, ma alcuni errori comuni possono ostacolare il processo e degradare la qualità dell'output. Esploriamo le principali insidie da evitare:

Istruzioni vaghe: Istruzioni ambigue possono confondere l'IA e portare a risposte meno utili. Assicuratevi che i prompt siano specifici e ben definiti.

Istruzioni ambigue possono confondere l'IA e portare a risposte meno utili. Assicuratevi che i prompt siano specifici e ben definiti. Promesse eccessivamente lunghe: Sovraccaricare l'IA con prompt pesanti porta spesso a una perdita di concentrazione. Cercate di essere concisi ma dettagliati nei vostri prompt.

Sovraccaricare l'IA con prompt pesanti porta spesso a una perdita di concentrazione. Cercate di essere concisi ma dettagliati nei vostri prompt. **Sintassi non corretta: gli errori di sintassi nei prompt possono compromettere in modo significativo la capacità dell'IA di comprendere il contesto. Ricontrollate le istruzioni per individuare eventuali problemi di sintassi.

Mancanza di contesto: La fornitura di un contesto insufficiente può risultare in risposte errate. Includere sempre i dettagli del contesto vitale nei prompt.

La fornitura di un contesto insufficiente può risultare in risposte errate. Includere sempre i dettagli del contesto vitale nei prompt. **Sebbene gli strumenti di IA possano essere utili, è essenziale non affidare loro attività complesse per le quali non sono stati creati. Usate l'IA come strumento, non come sostituto.

/IA ignorare i suggerimenti dell'IA: A volte, l'IA può suggerire modifiche di prompt. Questi suggerimenti possono essere preziosi, quindi siate aperti alla revisione.

Evitando questi errori comuni, è possibile utilizzare efficacemente i prompt dell'IA per generare le risposte più accurate e utili.

Esempi di prompt dell'IA per ChatGPT

Creare i prompt giusti può migliorare significativamente le interazioni con i programmi di IA come ChatGPT. Per darvi un vantaggio, ecco alcuni esempi per diversi casi d'uso:

Esempi di prompt per l'IA del marketing

"Generare 5 tagline uniche per una nuova linea di skincare biologica che si rivolge a consumatori eco-consapevoli"

"Creare un argomento persuasivo per un'email che mette in evidenza la nostra ultima collezione di moda"

"Creare meta-descrizioni convincenti per il nostro nuovo intervallo di prodotti per il fitness incentrati sulla perdita di peso"

"Suggerite didascalie accattivanti per i post di Instagram che promuovono il nostro nuovo ristorante vegano"

"Creare un testo per un annuncio Facebook accattivante che promuova i nostri prossimi saldi estivi annuali"

Esempi di prompt IA per le risorse umane e il reclutamento

"Si prega di redigere una descrizione del lavoro per un ruolo di ingegnere software di livello base nella nostra organizzazione"

"Suggerisci alcune attività coinvolgenti di team building per la nostra prossima riunione virtuale"

"Preparare un'email di risposta a un candidato respinto dopo l'ultimo colloquio"

"Inventare una serie di cinque domande generali per un colloquio comportamentale"

"Elaborare una linea guida per fornire feedback durante le valutazioni delle prestazioni"

Esempi di prompt per l'IA della gestione dei prodotti

"Delineare un piano di lancio di un nuovo prodotto per un'app di modifica delle foto"

"Suggerisci cinque modi per raccogliere e incorporare il feedback dei clienti nella nostra strategia di sviluppo del prodotto"

"Scrivere una serie di note di rilascio per la nuova funzionalità di disaster recovery del nostro software"

"Individuare i potenziali fattori di rischio che possono ritardare l'aggiornamento del nostro software"

"Sviluppare un breve messaggio per i clienti che spieghi i potenziali problemi durante la migrazione del prodotto"

Esempi di prompt di scrittura IA

"Fornisci tre interessanti colpi di scena per un romanzo di fantascienza"

"Scrivere un paragrafo di apertura ricco di suspense per un giallo"

"Delineare un post accattivante per un blog di viaggi con funzionalità/funzione di destinazioni fuori dal comune"

"Generare domande stimolanti per una discussione in un club del libro su un bestseller recente"

"Proporre cinque finali diversi per un romanzo d'amore"

Esempi di prompt per l'IA del copywriting

"Scrivi una descrizione accattivante del prodotto per il nostro nuovo intervallo di candele fatte a mano"

"Crea un titolo accattivante per un cartellone pubblicitario per una campagna di marketing di una palestra"

"Creare una call to action persuasiva per un'email di raccolta fondi"

"Comporre un teaser intrigante per il nostro prossimo lancio"

"Redigere un comunicato stampa accattivante per annunciare l'elenco pubblico della nostra azienda"

Esempi di prompt per l'AI Project Manager

"Scrivi una breve proposta di progetto per lo sviluppo di un'applicazione bancaria mobile"

"Generare una serie di attività per la fase di progettazione di un progetto di riprogettazione di un sito web"

"Delineare un piano di comunicazione per un progetto di sviluppo software della durata di sei mesi"

"Elaborare una dichiarazione di portata del progetto per il lancio di un'app di una start-up"

"Programma la riunione di avvio di un progetto"

Esempi di prompt per l'IA dell'ingegneria

"Decifrare il problema della creazione di un modello di apprendimento automatico per prevedere i prezzi delle azioni"

"Descrivere una roadmap di soluzioni passo passo per ottimizzare il tempo di caricamento di un sito web di e-commerce"

"Redigere una guida alla risoluzione dei problemi del software per risolvere i problemi di login degli utenti"

"Descrivere una descrizione tecnica di una nuova tecnologia di batterie per auto elettriche"

"Scrivere una relazione sullo stato di avanzamento di un progetto di sviluppo infrastrutturale della durata di sei mesi"

Ottenere più cose da fare in meno tempo con i migliori modelli di prompt per l'IA

Siamo ancora agli inizi, ma si può affermare che Generatori di arte dell'IA e assistenti alla scrittura hanno reso la creazione accessibile a tutti.

I modelli di prompt IA elencati possono farvi risparmiare tempo e denaro in processi aziendali critici come il marketing e il servizio clienti. Ma se siete alla ricerca di un supporto più pratico supportato dall'IA per i vostri obiettivi, provate ClickUp AI , un assistente dotato di IA.

ClickUp AI può aiutarvi a generare idee e a lavorare più velocemente senza dover ricorrere alla ChatGPT. Usatelo per fare brainstorming idee per le startup creare brief di progetto, migliorare la propria scrittura redigere una lettera di presentazione e molto altro ancora! ✏️